Любо Канов: Защо Мордор, любимецът на българските “патриоти”. атакува Балтийските страни и в частност Дания?

Защо Мордор, любимецът на българските “патриоти”. атакува Балтийските страни и в частност Дания?
1. Защото тя е най-непоклатимият защитник на Украйна и предоставя в процентно отношение най-много оръжие и средства за защита спрямо останалите европейски страни.
2. Защото са една от най-щастливите, проспериращи, честни държави в света, които не крадат, не се лъжат взаимно и имат специална дума за щастливо живеене, уют и разбирателство между хората, думата Hygge.Точно обратното на онова, което се разбира под добър живот от свинското рыло, на български зурлата, в империята Мордор и от нейните жители. Те подлежат само на изгонването на бесовете, както Христос го е направил, като е вселил бесовете в свине и ги е издавил в близкото блато.
3. Датчаните, като истински викинги, наред с шведите и норвежците са исторически основатели на Първото Киевското Царство, Киевска Рус. Рус е име от скандинавски произход. Московията е име произхождащо от блатните народи от горите, мордва, мокша и пр. Даже не са никакви славяни. Днешна Украйна е наследник на тези воини основали това царство, самите те са кръвни роднини на първите скандинавски князе Рюрик и всички техни знатни фамилии са от викингски, варяжки произход от преди хиляда години. А кръвта вода не става.
4. Тези хора остро предчустват опасността от влечугото разпростряно на 11 времеви зони и пълната му безчуственост към човешкия живот. Затова, Украйна е техен защитен вал и те знаят, че там украинците се бият и умират в степта и заради тях.
5. Най- обидното е, че тяхната географска територия е вероятно една трета от българската —равна, песъклива и студена земя( е, без Гренландия, де), но са десетократно по-богати и развити от нас, с всичките ни природни дадености. А като население са само 4-5 милиона.
Но тук няма Hygge…
Има Дядо Иван Грозни. И кандидат опричници, борци за московско-монголски “суверенитет”. Нямат свършване.
Коментар във "Фейсбук" на Любомир Канов
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 Алфа Кентавър
До коментар #6 от "Фройд":Може, автомата, билета и в Украйна за утилизация!
13:07 02.10.2025
11 др Гей Билтс
До коментар #3 от "име":Съвременната медицина е толкова напреднала днес, че вече всички сме болни.
13:09 02.10.2025
12 Залупен евроатлантически цървул
Западните военни разузнавателни служби не потвърждават твърденията на някои европейски политически лидери относно предполагаемия руски произход на дроновете.
Зеленски също спомена използването от Русия на „призрачни танкери“ като носители за изстрелване на дронове срещу Европа от Брюксел. Е, разбира се !
Тук наистина пибликуват писаници за кретени.
13:11 02.10.2025
17 Иван
Коментиран от #23
13:18 02.10.2025
19 Учител по история
Не скандинавци са създали Киевска Рус, а хора от групата на скитите са положили основите на държавната организация в Скандинавия. Това обяснява и защо в скандинавските саги се говори със страхопочитание за Атила и неговите хуни. Източноевропейските народи дават знания на скандинавците и в продължение на няколко века северноевропейците успяват да се консолидират и най-сетне през 10 век да си направят държава.
Възникването на Киевска Рус се отнася към 862 г.
13:21 02.10.2025
23 Четете и мислете
До коментар #17 от "Иван":Ахааа,ванка!Не искате да четете умно поднесени истини за вашият Мордор!
Ще ви се налага все повече да бъдете просвещавани!
13:24 02.10.2025
29 Учител по история
Смята се, че хората дали името Рус, Росс, са скандинавци наричащи себеси ротр-гребци, но се добява, че източноевропейците заемат варианта руотси, който финландците ползват, а това е налудничаво твърдение. Факт е, че векове преди Рюрик и Олег да се родят на територията на Украйна има топоним МАЛО-РОССА, а това доказва, че официалната версия за името Росс е лъжа. Топонимът е локализиран в близост до Олбия и Днестър, в труда на Равенския Космограф.
Този топоним е много важен, защото отразява старото име на украинците, а именно малоросси.
13:26 02.10.2025
30 Тома
Коментиран от #42
13:33 02.10.2025
32 Тия "щастливци" взеха участие
Така че айде нема нужда.
13:34 02.10.2025
34 Авторът да направи историческа справка
И после да говори.
13:35 02.10.2025
37 АНОНИМЕН
Това е единственото посолство в София, над чиято стоманобетонна ограда, откъм ул. Незабравка, са опънати проводници по които тече ток с високо напрежение....в нарушение на всички нормативни документи.
13:36 02.10.2025
42 Значи
До коментар #30 от "Тома":Значи когато такива като Канев ръсят расистки простотии за непълноценни етноси... всичко е много либерално и демократично, но когато им припомниш за скопяване на сааамите в Швеция или утилизирането на умствено непълноценните в Дания и Германия - вой до небето.
13:43 02.10.2025
44 ГРОЗЕН ЕЗИК НА ОМРАЗАТА
Авторът му подлежи на съдебно преследване за ксенофобия и насаждане на омраза към определена нация!
13:51 02.10.2025
51 Др Тетереков
До коментар #31 от "9689":Аре стига вече при колежката, де!
И ние сме хора, и ний хляб ядем! Имам ризи с не по къси ръкави от нейните... Ще му помогнем на човека!
И фармацията ще почне да уважава...
14:22 02.10.2025
