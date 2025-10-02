Любо Канов: Защо Мордор, любимецът на българските “патриоти”. атакува Балтийските страни и в частност Дания?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Защо Мордор, любимецът на българските “патриоти”. атакува Балтийските страни и в частност Дания?

1. Защото тя е най-непоклатимият защитник на Украйна и предоставя в процентно отношение най-много оръжие и средства за защита спрямо останалите европейски страни.

2. Защото са една от най-щастливите, проспериращи, честни държави в света, които не крадат, не се лъжат взаимно и имат специална дума за щастливо живеене, уют и разбирателство между хората, думата Hygge.Точно обратното на онова, което се разбира под добър живот от свинското рыло, на български зурлата, в империята Мордор и от нейните жители. Те подлежат само на изгонването на бесовете, както Христос го е направил, като е вселил бесовете в свине и ги е издавил в близкото блато.

3. Датчаните, като истински викинги, наред с шведите и норвежците са исторически основатели на Първото Киевското Царство, Киевска Рус. Рус е име от скандинавски произход. Московията е име произхождащо от блатните народи от горите, мордва, мокша и пр. Даже не са никакви славяни. Днешна Украйна е наследник на тези воини основали това царство, самите те са кръвни роднини на първите скандинавски князе Рюрик и всички техни знатни фамилии са от викингски, варяжки произход от преди хиляда години. А кръвта вода не става.

4. Тези хора остро предчустват опасността от влечугото разпростряно на 11 времеви зони и пълната му безчуственост към човешкия живот. Затова, Украйна е техен защитен вал и те знаят, че там украинците се бият и умират в степта и заради тях.

5. Най- обидното е, че тяхната географска територия е вероятно една трета от българската —равна, песъклива и студена земя( е, без Гренландия, де), но са десетократно по-богати и развити от нас, с всичките ни природни дадености. А като население са само 4-5 милиона.

Но тук няма Hygge…

Има Дядо Иван Грозни. И кандидат опричници, борци за московско-монголски “суверенитет”. Нямат свършване.

Коментар във "Фейсбук" на Любомир Канов