Любо Канов: Защо Мордор, любимецът на българските "патриоти". атакува Балтийските страни и в частност Дания?

Любо Канов: Защо Мордор, любимецът на българските “патриоти”. атакува Балтийските страни и в частност Дания?

2 Октомври, 2025 13:01

Датчаните, като истински викинги, наред с шведите и норвежците са исторически основатели на Първото Киевското Царство, Киевска Рус. Рус е име от скандинавски произход

Любо Канов: Защо Мордор, любимецът на българските “патриоти”. атакува Балтийските страни и в частност Дания? - 1
Снимка: БГНЕС
Любомир Канов Любомир Канов български психиатър и писател
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Защо Мордор, любимецът на българските “патриоти”. атакува Балтийските страни и в частност Дания?

1. Защото тя е най-непоклатимият защитник на Украйна и предоставя в процентно отношение най-много оръжие и средства за защита спрямо останалите европейски страни.

2. Защото са една от най-щастливите, проспериращи, честни държави в света, които не крадат, не се лъжат взаимно и имат специална дума за щастливо живеене, уют и разбирателство между хората, думата Hygge.Точно обратното на онова, което се разбира под добър живот от свинското рыло, на български зурлата, в империята Мордор и от нейните жители. Те подлежат само на изгонването на бесовете, както Христос го е направил, като е вселил бесовете в свине и ги е издавил в близкото блато.

3. Датчаните, като истински викинги, наред с шведите и норвежците са исторически основатели на Първото Киевското Царство, Киевска Рус. Рус е име от скандинавски произход. Московията е име произхождащо от блатните народи от горите, мордва, мокша и пр. Даже не са никакви славяни. Днешна Украйна е наследник на тези воини основали това царство, самите те са кръвни роднини на първите скандинавски князе Рюрик и всички техни знатни фамилии са от викингски, варяжки произход от преди хиляда години. А кръвта вода не става.

4. Тези хора остро предчустват опасността от влечугото разпростряно на 11 времеви зони и пълната му безчуственост към човешкия живот. Затова, Украйна е техен защитен вал и те знаят, че там украинците се бият и умират в степта и заради тях.

5. Най- обидното е, че тяхната географска територия е вероятно една трета от българската —равна, песъклива и студена земя( е, без Гренландия, де), но са десетократно по-богати и развити от нас, с всичките ни природни дадености. А като население са само 4-5 милиона.

Но тук няма Hygge…

Има Дядо Иван Грозни. И кандидат опричници, борци за московско-монголски “суверенитет”. Нямат свършване.

Коментар във "Фейсбук" на Любомир Канов


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    17 17 Отговор
    Без Дания няма и Гренландия, няма и ядове за Бай Дончо.

    13:02 02.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 име

    45 9 Отговор
    Уж живеем по-дълго заради развитието на медицината, но четейки подобни излияния, човек би останал с впечатлението че обратното. Освен да е заради многото фалшиви лекарства в България.

    Коментиран от #11

    13:04 02.10.2025

  • 4 НАСКО

    48 14 Отговор
    Излята миризлива помия в пет точки! Вонята се чувства чак на началната страница!

    13:05 02.10.2025

  • 5 Да бе само

    40 11 Отговор
    Дето самоубийствата там са най-много и се женят братя и сестри само за да си запазят парите и имането !!!

    13:05 02.10.2025

  • 6 Фройд

    45 12 Отговор
    Може пък и да се намери лечение за автора!

    Коментиран от #9, #10

    13:06 02.10.2025

  • 7 Грешиш друже

    39 9 Отговор

    До коментар #2 от "Алфа Кентавър":

    Не е тежък клиничен случай, а свръхтежък.

    13:07 02.10.2025

  • 8 име

    39 11 Отговор
    Авторът, който описва колко е хубав живота в Дания, която не е в еврозоната, дали си дава сметката че подлежи на обвинения в путинизъм? Може би е двоен агент? Или може би се надява че всички са с неговото виско интелектуално ниво и не забелязваме противоречията в опорките?!

    13:07 02.10.2025

  • 9 Алфа Кентавър

    32 10 Отговор

    До коментар #6 от "Фройд":

    Може, автомата, билета и в Украйна за утилизация!

    13:07 02.10.2025

  • 10 Лоботомия?

    28 6 Отговор

    До коментар #6 от "Фройд":

    Всеки месец!

    13:08 02.10.2025

  • 11 др Гей Билтс

    23 5 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Съвременната медицина е толкова напреднала днес, че вече всички сме болни.

    13:09 02.10.2025

  • 12 Залупен евроатлантически цървул

    36 10 Отговор
    В Дания, нека припомним, няколко пъти бяха правени изявления относно появата на дронове, но те никога не са били откривани.
    Западните военни разузнавателни служби не потвърждават твърденията на някои европейски политически лидери относно предполагаемия руски произход на дроновете.

    Зеленски също спомена използването от Русия на „призрачни танкери“ като носители за изстрелване на дронове срещу Европа от Брюксел. Е, разбира се !
    Тук наистина пибликуват писаници за кретени.

    13:11 02.10.2025

  • 13 Всичко е ясно

    29 9 Отговор
    Любомир Канов е роден в Банкя. Без коментар.

    13:12 02.10.2025

  • 14 провинциалист

    27 10 Отговор
    Няма как да е пълно изказването на любчо, ако не натърти как днешните турци нямат нищо общо с турците от преди няколко века и как са ни първи дружки сега.

    13:13 02.10.2025

  • 15 Твърде расистко

    28 11 Отговор
    Твърде расистко писание. И кои са блатните народи? В Дания,Полша,Прибалтика блатата са много повече. Да не говорим за Финландия ,над половината блата,езера и нито една планина. А последният Рюрик е свален от руския трон след инвазията на поляците и литовците в Москва през 1610-12г. Тогава започва първата Отечествена война на руснаците.

    13:14 02.10.2025

  • 16 Пилотът Гошу

    32 9 Отговор
    Къде са тея битки в Дания, дето е нападната? 🤔🤔🤔

    13:17 02.10.2025

  • 17 Иван

    25 11 Отговор
    Много писане за нищо.

    Коментиран от #23

    13:18 02.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Учител по история

    24 11 Отговор
    Моля ви, не се излагайте като не познавате историята.
    Не скандинавци са създали Киевска Рус, а хора от групата на скитите са положили основите на държавната организация в Скандинавия. Това обяснява и защо в скандинавските саги се говори със страхопочитание за Атила и неговите хуни. Източноевропейските народи дават знания на скандинавците и в продължение на няколко века северноевропейците успяват да се консолидират и най-сетне през 10 век да си направят държава.
    Възникването на Киевска Рус се отнася към 862 г.

    13:21 02.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Къв е тоя

    29 9 Отговор
    Смешник борещ се за 15минутна слава

    13:22 02.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Четете и мислете

    10 25 Отговор

    До коментар #17 от "Иван":

    Ахааа,ванка!Не искате да четете умно поднесени истини за вашият Мордор!
    Ще ви се налага все повече да бъдете просвещавани!

    13:24 02.10.2025

  • 24 Сандо

    28 8 Отговор
    А защо Канов и подобните му са такива будали,че вярват на такива измишльотини?Не може да са по рождение такива дебили,значи глупостта им е породена от други причини.

    13:24 02.10.2025

  • 25 Прав е Канов....

    11 28 Отговор
    .... всичко написано в статията е самата истина, за жалост една част от "изключително мъдрият и умен" български народ🤭🤣🤣🙈, до такава степен е оглупяла от руската пропаганда и лъжи, че е готова сама да си нахлузи въжето и да се овъргаля в руската кална кочина.

    13:25 02.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Авторе, чети историята бе байно

    24 9 Отговор
    "Украйна е техен защитен вал и те знаят, че там украинците се бият и умират в степта и заради тях." Ами да си се бият тогава и да си умират, колкото си искат. Мене кво ме брига, че покрайнината била "защитен вал" в поредната руско-шведска война? На нас нито шведите, нито укрите са ни били "защитен вал", нито срещу византюгите, нито срещу турците. Ние сме си съвсем друго географска ширина, със съвсем други интереси и съвсем други врагове. Даже скандинавските викинги много са мрели по българските земи в състава на византийската армия. Най-добрата гвардия на византюгите, са били варягите, другото име на викингите. И нашите царе на бая викинги са строшили кратуните тука. Даже както автора изкарва Киевското княжество, че били украинци, ами те тогава са ни архиврагове! Киевският княз Светослав е бил съюзник на Византия и разорява България. Значи имаме двойни врагове! Веднъж киевския княз Светослав и още веднъж варяжката византийска гвардия, правила много мизерии по нашите земи. В "Сказание за Самуила" се описва една битка, българската крепост е щурмувана от викингската гвардия.

    13:26 02.10.2025

  • 28 Кви чете на воля,

    3 12 Отговор
    поклонници на Саруман, истината боли!

    13:26 02.10.2025

  • 29 Учител по история

    17 7 Отговор
    "..Киевска Рус. Рус е име от скандинавски произход."

    Смята се, че хората дали името Рус, Росс, са скандинавци наричащи себеси ротр-гребци, но се добява, че източноевропейците заемат варианта руотси, който финландците ползват, а това е налудничаво твърдение. Факт е, че векове преди Рюрик и Олег да се родят на територията на Украйна има топоним МАЛО-РОССА, а това доказва, че официалната версия за името Росс е лъжа. Топонимът е локализиран в близост до Олбия и Днестър, в труда на Равенския Космограф.

    Този топоним е много важен, защото отразява старото име на украинците, а именно малоросси.

    13:26 02.10.2025

  • 30 Тома

    23 5 Отговор
    Най лошото е че подгониха фамилия сорос в щатите и този писач ще трябва да отиде скоро на трудовата борса

    Коментиран от #42

    13:33 02.10.2025

  • 31 9689

    17 5 Отговор
    И този е за доктор Гълъбова.

    Коментиран от #51

    13:34 02.10.2025

  • 32 Тия "щастливци" взеха участие

    18 5 Отговор
    в разрушаването на Либия, и други държави, като част от НАТО.
    Така че айде нема нужда.

    13:34 02.10.2025

  • 33 Абе

    9 4 Отговор
    Любо, верно си много „учень„.....

    13:35 02.10.2025

  • 34 Авторът да направи историческа справка

    18 4 Отговор
    колко пъти щастливите западняци, викинги, варяги, англосакси и всякакви други са нападили Русия.
    И после да говори.

    13:35 02.10.2025

  • 35 Замислен

    20 4 Отговор
    Какъв беше смисъл от този алкохолен,мозъчен карнавал?Викинги,влечуго, царе и накрая-Путин ти си лош човек.Ужас!Този хонорар взема ли или това му е терапията?

    13:35 02.10.2025

  • 36 И да вземеш

    12 3 Отговор
    да се пргледаш на психиатър.
    Ама на друг.

    13:36 02.10.2025

  • 37 АНОНИМЕН

    3 14 Отговор
    А бе Любо Канов, защо не влезете от бул. Драган Цанков в ул. Незабравка, покрай Руското посолство, за да видите най-безцеремонното, мутренско и просташко ПРЕГРАЖДАНЕ НА УЛИЦАТА от руснаците, което си стои от над 30 години и никой журналист и дума не обелва в "суверенна и независима" България, а полицията ни е сляпа за този акт ???
    Това е единственото посолство в София, над чиято стоманобетонна ограда, откъм ул. Незабравка, са опънати проводници по които тече ток с високо напрежение....в нарушение на всички нормативни документи.

    13:36 02.10.2025

  • 38 бай Ставри

    18 2 Отговор
    Автора освен всичко посочено от коментаторите е и професионален мазохист.

    13:38 02.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Саша Грей

    4 9 Отговор
    В десетката.

    13:38 02.10.2025

  • 41 Хмм

    13 3 Отговор
    защото и датчаните, и прибалтийските джуджета си измислят, вече един каза, че щял да промени българите, щото 83% били проруски настроени, ами вече е аут, собствената му партия му даде пътя, дори вече е брадясал от мъка

    13:41 02.10.2025

  • 42 Значи

    15 3 Отговор

    До коментар #30 от "Тома":

    Значи когато такива като Канев ръсят расистки простотии за непълноценни етноси... всичко е много либерално и демократично, но когато им припомниш за скопяване на сааамите в Швеция или утилизирането на умствено непълноценните в Дания и Германия - вой до небето.

    13:43 02.10.2025

  • 43 Ами

    12 3 Отговор
    всичко това, за което пише е било по времето, когато нямало САЩ, какво ще каже по въпроса?

    13:44 02.10.2025

  • 44 ГРОЗЕН ЕЗИК НА ОМРАЗАТА

    13 4 Отговор
    КАК НЕ ВИ Е СРАМ ДА ПУБЛИКУВАТЕ този грозен ТЕКСТ!
    Авторът му подлежи на съдебно преследване за ксенофобия и насаждане на омраза към определена нация!

    13:51 02.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Роден в НРБ

    11 3 Отговор
    Защо Любомир Канев не се такова в изхода ?

    13:52 02.10.2025

  • 47 Хи Хи

    10 3 Отговор
    Къв е тоя и от коя миша дупка е изпълзял ? Да бърза да се връща, че някой ще се намърда в дупката, а Русия идва, както казаха от нато !!

    13:55 02.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 АБЕ ДАЙНОВ ДА НЕ

    5 1 Отговор
    СЕ Е СПОМИНАЛ ЧЕ ПУСНАХА ТОЯ ДЕ....БИЛ

    14:07 02.10.2025

  • 50 НИКО

    6 1 Отговор
    И НЕ ЗАБРАВЯИТЕ ЧЕ В ДАНИЯ Е ЛЕГОВИЩЕТО НА ХОРАТА КОИТО ИСКАТ ПОСТОЯННО ДА ИМА ВОИНИ ПО СВЕТА ТОВА СА РОКФЕЛЕР РОДШИЛД И ДРУГИ ИЛЮМИНАТИ ТЕ СА ПРОБЛЕМ И ЗА ТРЪМП

    14:08 02.10.2025

  • 51 Др Тетереков

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "9689":

    Аре стига вече при колежката, де!
    И ние сме хора, и ний хляб ядем! Имам ризи с не по къси ръкави от нейните... Ще му помогнем на човека!
    И фармацията ще почне да уважава...

    14:22 02.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Иванушка🇺🇲

    1 0 Отговор
    Направо да си го кажем че докато шизофреника путин е жив живота на планетата е застрашен. Докато умните(Свободния свят) се наумуват лудите(блатници) се налудуват. Време е да се сложи край на Злото от изток.

    14:37 02.10.2025