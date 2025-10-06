Империя на изкопаемите горива: Природата на Русия в клопката на войната, авторитаризма и репресиите

Колапсът на околната среда, биоразнообразието и обществото на Русия са пряко последствие от режима в страната, довел също до пълномащабната инвазия на Кремъл в Украйна. След безпрецедентните репресии на режима на Владимир Путин срещу екологични и правозащитни групи в границите на държавата, нов доклад на „Грийнпийс Интернешънъл“ свидетелства, че руското природозащитно движение е живо и има сили за съпротива.
Докладът е озаглавен „Империята на изкопаемите горива: Околната среда на Русия след 2022 г. и заплахата на Кремъл за вътрешната и глобалната стабилност и устойчивост“. Това е първият по рода си анализ на трансформациите в управлението на околната среда, климатичната политика, биоразнообразието, социално-икономическите и политическите измерения на Русия след 2022 г. Публикуването му представлява важен етап в съпротивата на екологичното движение срещу държавното потисничество.
Докладът се опира на стотици източници, събрани извън Русия след репресиите на военната диктатура. Той за първи път обединява разпокъсани данни в обща картина, разкривайки отчайващото състояние на Русия. Икономическите санкции, нарастващата корупция, саботажът на международни конвенции и вкоренената зависимост от изкопаеми горива водят до опустошения в Украйна, в самата Русия, но и извън нея.
Мадс Кристенсен, изпълнителен директор на „Грийнпийс“ – Интернешънъл, заяви: „Този новаторски доклад идва в момент, когато войнствени режими се опитват напълно да игнорират международното право и екологичните гаранции и да заглушат несъгласието чрез репресии и страх. Дори и при брутален натиск обаче солидарността расте – както и съпротивата.“
Докладът е дело на множество експерти по климата, биоразнообразието и политиката на Русия. Той разглежда задълбочено многобройните последици от военната диктатура на Путин, захранвана от изкопаеми горива – от подривна дейност и избягване на международни санкции до саботаж на международни конвенции, превземането на най-голямата европейска атомна електроцентрала в Запорожие и превръщането ѝ в оръжие, което представлява заплаха за целия континент.
Публикацията очертава как Русия промотира своята политика на екстрактивизъм в международни форуми, включително Междуправителствения панел за климатичните промени към ООН, BRICS+, ЮНЕСКО и Азиатско-тихоокеанския форум за устойчиво развитие. Режимът в Кремъл дава приоритет на печалбите и властта над всичко останало, докато отхвърля „справедливостта“ и „приобщаването“ като „модни прищевки“. Също така, Русия използва своята т. нар. индустрия на „мирния атом“ като лост за влияние върху над 50 държави, с които има споразумения за ядрена енергия, и като превръща в оръжие ядрена енергийна инфраструктура в чужбина, освен вероятните военни престъпления в Запорожие.
Износът на изкопаеми горива като петрол, газ, въглища и други ресурси като дървен материал е източник на чуждестранно финансиране за военния бюджет на Русия, който допълнително подклажда разрушителното ѝ поведение. Въпреки че международните санкции са оказали известен ефект, много страни продължават да купуват руски петрол и газ, като избягват санкциите чрез т.нар. „сенчест флот“ от остарели опасни танкери, които драстично увеличават вероятността от аварии и нефтени разливи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #9, #16
10:02 06.10.2025
2 сорос плаче
Коментиран от #15
10:04 06.10.2025
3 хахаха
Коментиран от #8
10:05 06.10.2025
4 Иларшчук
10:09 06.10.2025
5 Пич
10:10 06.10.2025
6 име
10:10 06.10.2025
7 Нина
10:10 06.10.2025
8 име
До коментар #3 от "хахаха":Споко, идва зима и по традиция ще има и насерени места без ток седмици наред.
10:11 06.10.2025
9 Нерде Ямбол, нерде Стамбул
До коментар #1 от "честен ционист":Няма що, едра клопка, от Балтика до Охотско море, че даже по нататък.
10:12 06.10.2025
10 Без коментар
10:12 06.10.2025
11 Бензиностанция с ракети!
Коментиран от #13, #18
10:13 06.10.2025
12 Пенчо
Коментиран от #44, #55, #61
10:15 06.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Наташките от Свети Влас
Коментиран от #22, #35
10:17 06.10.2025
15 !!!?
До коментар #2 от "сорос плаче":РФ е едно бунище от ядрени и въглеродни отпадъци, а за обитаващите го, оскотели същества, да не говорим !!!?
Коментиран от #21, #23, #31, #32
10:18 06.10.2025
16 честен пионер
До коментар #1 от "честен ционист":Мьй болгарские ребята из Болгарии пришли, руский бабьй пойбали и в Болгарии пришли. Йоб раз ейшо раз ейшо многа многа раз.
10:18 06.10.2025
17 Още един неграмотен русофил
До коментар #13 от "т-п трол сopocоиден":Там е работата, че само 10% от западните фирми са се изнесли от Русия!
Коментиран от #19, #24
10:19 06.10.2025
18 Любопитен
До коментар #11 от "Бензиностанция с ракети!":Кажи поне една западна технология бре дженди? Ако не са китайските стоки не само, че няма да можеш да драскаш из факти ами и щеше да живееш гол в кашон под някой мост ей така по американски:)
10:19 06.10.2025
19 хахаха
До коментар #17 от "Още един неграмотен русофил":И що така, нали Русия е лоша:))) Няма по прости от жълтопаветния планктон:))))
Коментиран от #20
10:22 06.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Освен това нямат ракети,
До коментар #15 от "!!!?":долара стана 200 рубли, икономиката им се разпадна два месеца след налагането на санкциите, а Путин умрятри пъти и се бият със сапьорски лопатки.
10:25 06.10.2025
22 Питам
До коментар #14 от "Наташките от Свети Влас":Ти в Свети Влас удавен автомобил с руски регистрационни номера видя ли ? Напротив автомобилите с чуждестранни номера бяха само с украински регистрационни табели ! Друг е въпросът , че болшинството жители на Украйна , над 80 процента са рускоговорящи и не знаещите това ги приемат за руснаци . Освен това украинците у нас знаят за отрицателното отношение на българите към себе си и за това предпочитат да се представят за руснаци .
Коментиран от #26
10:26 06.10.2025
23 тц тц
До коментар #15 от "!!!?":Всички виждаме кое е бунището, нарича се София. Между другото ти ще участваш ли в почистването, чух че Терзиев търси доброволци. И както е тръгнало скоро най високия връх в България ще е в Люлин, там планината от боклуци расте с по няколко метра всеки ден:)
10:26 06.10.2025
24 болгарин..
До коментар #17 от "Още един неграмотен русофил":А бе..бг.бандерец с обратно мислене,бегай да викаш двата плондера дека командорат бг-та,да подсетат урсулците да подготвят 20-пакет от санкций с/у кремля за изнасяне на останалите юръпски фирми от масква..
10:26 06.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Отговарям
До коментар #22 от "Питам":Това са руснаци от Одеса с украински паспорти!
Защото не искат да се бият за Украйна, затова са избягали!
Коментиран от #56
10:30 06.10.2025
27 хахаха
До коментар #20 от "Още един неграмотен русофил":Ден, два викаш:))) Една такава процедура изисква максимум 6 месеца, а за 4 години са се изнесли само 10%, извода оставям на тези с IQ по голям от номера на обувките им:)
Коментиран от #30, #47
10:31 06.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Още един неграмотен русофил
До коментар #27 от "хахаха":Дори в ЕС не можеш да затвориш фирма за 6 месеца, камо ли в Русия!
Явно всички русофили са работили в Кремиковци!
Коментиран от #34
10:35 06.10.2025
31 Знае
До коментар #15 от "!!!?":Русия има супер технологии за вторична употреба на отработено вече ядрено гориво и го ползва в най новите си АЕЦ. Освен това големите градове в Русия се отопляват на газ . След взривяването на Северните потоци , Русия пренасочи газта си основно към Китай и усилино газифицира дори малките си населени места в Сибир . Колкото до въглеродните емисии , в Европа те наистина силно намаляват , защото тежката и химическата промишленост на ЕС отиде на кино . Миналото лято Митал и Китайците закриха последните си доменни пещи там и дори Великобритания и Германия останаха без стоманодобив ! А без стоманодобив , каква тежка промишленост ще правиш?
10:35 06.10.2025
32 Истината
До коментар #15 от "!!!?":Според Световната банка и ООН тази година това бунище от седмо място мина на четвърто по икономика! От ЕС най напред е Германия на шесто, Франция е на десето, а България изпадна от топ 100. Да се чуди човек къде е бунището.
Коментиран от #33, #36
10:35 06.10.2025
33 Световната банка са 4-хилядници
До коментар #32 от "Истината":и копейки😂🤣😂
10:38 06.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Рогач
До коментар #14 от "Наташките от Свети Влас":Искат , но на Шереметиево не ги пускат , а ги връщат , защото това не са Наташки , а симпатизиращи на хитлерофашиста Бандера , Оксанки . А в Русия , симпатизанти на хитлерофашистката идеология не се допускат .
10:39 06.10.2025
36 Още един неграмотен русофил
До коментар #32 от "Истината":Как пък един де бил не хвана влака за Маскалия, а все към Запада?
Коментиран от #38, #39, #48
10:40 06.10.2025
37 Още един неграмотен русофил
До коментар #34 от "хахаха":Някой просто оставиха всичко с всички загуби и си тръгнаха. Де бил.
Коментиран от #40
10:42 06.10.2025
38 Аз се чудя как един форумен укротрол
До коментар #36 от "Още един неграмотен русофил":не отиде в Украйна да се сражава срещу омразните му руснаци, а ги громи и разбива по няколко пъти на ден на безопасно във форума от дивана в тях.😂
10:42 06.10.2025
39 Истината
До коментар #36 от "Още един неграмотен русофил":И кой вече хваща влака за Запада:) Дори и циганите вече не искат да стоят там. Аз лично всяка година ходя на Изток - ОАЕ, Бахрейн, Сингапур. Интересното е, че най видните ни евроатлантици не си карат почивките в някое берлинско гето, а в БРИКС - основно в Дубай, защо ли???
Коментиран от #41
10:43 06.10.2025
40 хахаха
До коментар #37 от "Още един неграмотен русофил":И последно не разбрах - може или не може:)))
Приятно и забавно е да се спори с прости хора:)))
10:45 06.10.2025
41 Още един неграмотен русофил
До коментар #39 от "Истината":И Хрушчов така разправяше преди 60 години, че Запада умира и долара се срива!
Русофила някъде там е запецнал!
Коментиран от #51
10:46 06.10.2025
42 шаа
10:50 06.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 дядо поп
До коментар #12 от "Пенчо":На времето корабите се отбиваха във Варна и ли Бургас само за подмяна на документите на проката. Руския прокат ставаше от Кремиковци и изнасяхме по цял свят.
Коментиран от #46
10:50 06.10.2025
45 горката Русия
Що не си гледате в ко чин ката, където едно нещо като магистрала се строи повече от 50 години.
Където се купуват американски дефектни бидони , а хората нямат ВОДА ?
10:51 06.10.2025
46 и бай Тошко
До коментар #44 от "дядо поп":продаваше нефта от СССР в западна Европа за доларчета,
а Брежнев се правеше , че не знае.
Коментиран от #49
10:53 06.10.2025
47 Фирма лесно се открива
До коментар #27 от "хахаха":но много трудно се закрива!
Пробвай.
10:53 06.10.2025
48 123
До коментар #36 от "Още един неграмотен русофил":В Русия живеят близо половин милион българи, в Западна Европа са под 250 000, а и в Русия не пускат куцо и сакато, особено пък крадци, убийци и изнасилвачи както на запад. Ето и един пример защо определени хора предпочитат Западна Европа пред Русия - миналата година в Германия от 15 000 изнасилвания са осъдени едва 7 човека, ако бяха в Русия осъдените щяха да са над 14 000 и то на по 20 години затвор с тежък физически труд...ти ако си изнасилвач разбира се, че ще предпочетеш запада и ще бягаш като дявол от тамян от Русия и особено от Китай.
Коментиран от #50
10:54 06.10.2025
49 Тошо, селският хитрец
До коментар #46 от "и бай Тошко":въртеше Брежнев на малкият си пръст. Знаеше, че маскалите са гнила ябълка.
10:56 06.10.2025
50 Още един неграмотен русофил
До коментар #48 от "123":Взе ли си пенцията?
Коментиран от #52
10:59 06.10.2025
51 тц тц
До коментар #41 от "Още един неграмотен русофил":Не само русофилите, а и Световната банка и Икономическия отдел към ООН там са запецнали и са сложили Русия на четвърто място по икономика, а Германия на шесто:) Практически фалиралата Франция пък е на косъм да изпадне от първите десет. За справка в топ 5 икономики са три държави от Брикс и нито една от ЕС, в топ 10 са пет от Брикс и две от ЕС, коментара е излишен:)
Коментиран от #53
11:03 06.10.2025
52 хахаха
До коментар #50 от "Още един неграмотен русофил":А ти социалната помощ?
11:05 06.10.2025
53 Още един неграмотен русофил
До коментар #51 от "тц тц":Това 4-то място от Путин ли го чу?
Коментиран от #57, #58
11:05 06.10.2025
54 УжасТ
11:10 06.10.2025
55 Саша Грей
До коментар #12 от "Пенчо":Викаш безплатно беше... И 57 уранови мини работеха, ракети нямаме...
Коментиран от #60
11:15 06.10.2025
56 Питам
До коментар #26 от "Отговарям":Ами нали и аз това написах . Практически 80 процента от населението на Украйна е не просто рускоезично , а руско като голяма част е с промити мозъци като северомакедонците . Достатъчни са десетина години агресивна неонацистка бандеровска пропаганда , за да ги насъскат едни срещу други . И това , че се руснаци от Одеса , не означава , че не са с неонацистки бандеровски възгледи . Интернет помни всичко . И ако са пускали в Интернет изявления , или дори са лайквали положително неонацистка пропаганда , в Шереметиево не ги пускат на руска територия . А след като почнаха да им спират помощите в ЕС , много се юрнаха към Русия, но ги пускат само през Шереметиево , ако не са имали неонацистки пробаннеровски изяви .
11:16 06.10.2025
57 тц тц
До коментар #53 от "Още един неграмотен русофил":И Световната банка и Икономическия отдел към ООН си имат сайтове, надявам се, че поне гугъл може да ползваш, все пак дори и дете би се справило.
П.П. Ако смяташ, че Световната банка и ООН са русофили погледни и данните на МВФ - и според тях Русия е на четвърто място, но пък поставят Франция чак на 11 място.
11:18 06.10.2025
58 Чети и плачи
До коментар #53 от "Още един неграмотен русофил":В началото на 2025 година Русия заема четвъртото място в света по големина на икономиката си, измерена по паритет на покупателната способност (ППС). ППС коригира стойността на стоките и услугите спрямо цените във всяка страна, което показва по-добре действителната сила на икономиката от номиналния БВП.
11:21 06.10.2025
59 Така де
11:29 06.10.2025
60 Питам
До коментар #55 от "Саша Грей":Срещу неубогатена уранова руда получаваме ядрено гориво без пари бе , балък . Знаеш ли , че тази руда се добиваше и в сливенската местност , Карандила и беше толкова ,,опасна" че стоеше непокрита като чакъл на товарна гара Сливен , край която ежедневно минаваше градският и личният транспорт каращ гражданите на работа ? Познавам хора които вече са на 90 години , работили живели в предприятията до товарна гара и близкият жилищен комплекс намиращ се на стотина метра от нея. А колкото до урановите руди и днес най големи залежи има в Казахстан , който бе част от СССР. Не случайно там бе и подземният ядрен полигон за изпитание на атомни бомби на СССР. Срещу практически безплатно ядрено гориво , руснаците взимаха отработеното в Козлодуй. Сега то се съхранява у нас .
11:32 06.10.2025
61 Пенчооо, Пенчо!...
До коментар #12 от "Пенчо":Запада Винаги плаща, не е като "асвабадителите", да го карат по "братски" и като "старший брат" да не плащат.
11:33 06.10.2025