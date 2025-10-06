Новини
6 Октомври, 2025 10:00 1 007 61

  • империя-
  • изкопаеми горива-
  • околна среда-
  • грийнпийс

Нов обстоен доклад на „Грийнпийс Интернешънъл“ свидетелства, че руското природозащитно движение е живо и има сили за съпротива

Империя на изкопаемите горива: Природата на Русия в клопката на войната, авторитаризма и репресиите - 1
Снимка: Грийнпийс
Грийнпийс Грийнпийс неправителствена екологична организация
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Колапсът на околната среда, биоразнообразието и обществото на Русия са пряко последствие от режима в страната, довел също до пълномащабната инвазия на Кремъл в Украйна. След безпрецедентните репресии на режима на Владимир Путин срещу екологични и правозащитни групи в границите на държавата, нов доклад на „Грийнпийс Интернешънъл“ свидетелства, че руското природозащитно движение е живо и има сили за съпротива.

Докладът е озаглавен „Империята на изкопаемите горива: Околната среда на Русия след 2022 г. и заплахата на Кремъл за вътрешната и глобалната стабилност и устойчивост“. Това е първият по рода си анализ на трансформациите в управлението на околната среда, климатичната политика, биоразнообразието, социално-икономическите и политическите измерения на Русия след 2022 г. Публикуването му представлява важен етап в съпротивата на екологичното движение срещу държавното потисничество.

Докладът се опира на стотици източници, събрани извън Русия след репресиите на военната диктатура. Той за първи път обединява разпокъсани данни в обща картина, разкривайки отчайващото състояние на Русия. Икономическите санкции, нарастващата корупция, саботажът на международни конвенции и вкоренената зависимост от изкопаеми горива водят до опустошения в Украйна, в самата Русия, но и извън нея.

Мадс Кристенсен, изпълнителен директор на „Грийнпийс“ – Интернешънъл, заяви: „Този новаторски доклад идва в момент, когато войнствени режими се опитват напълно да игнорират международното право и екологичните гаранции и да заглушат несъгласието чрез репресии и страх. Дори и при брутален натиск обаче солидарността расте – както и съпротивата.“

Докладът е дело на множество експерти по климата, биоразнообразието и политиката на Русия. Той разглежда задълбочено многобройните последици от военната диктатура на Путин, захранвана от изкопаеми горива – от подривна дейност и избягване на международни санкции до саботаж на международни конвенции, превземането на най-голямата европейска атомна електроцентрала в Запорожие и превръщането ѝ в оръжие, което представлява заплаха за целия континент.

Публикацията очертава как Русия промотира своята политика на екстрактивизъм в международни форуми, включително Междуправителствения панел за климатичните промени към ООН, BRICS+, ЮНЕСКО и Азиатско-тихоокеанския форум за устойчиво развитие. Режимът в Кремъл дава приоритет на печалбите и властта над всичко останало, докато отхвърля „справедливостта“ и „приобщаването“ като „модни прищевки“. Също така, Русия използва своята т. нар. индустрия на „мирния атом“ като лост за влияние върху над 50 държави, с които има споразумения за ядрена енергия, и като превръща в оръжие ядрена енергийна инфраструктура в чужбина, освен вероятните военни престъпления в Запорожие.

Износът на изкопаеми горива като петрол, газ, въглища и други ресурси като дървен материал е източник на чуждестранно финансиране за военния бюджет на Русия, който допълнително подклажда разрушителното ѝ поведение. Въпреки че международните санкции са оказали известен ефект, много страни продължават да купуват руски петрол и газ, като избягват санкциите чрез т.нар. „сенчест флот“ от остарели опасни танкери, които драстично увеличават вероятността от аварии и нефтени разливи.


  • 1 честен ционист

    2 12 Отговор
    Каждый наш район Сафари по сравнению с вашим Бронксом

    Коментиран от #9, #16

    10:02 06.10.2025

  • 2 сорос плаче

    9 6 Отговор
    Русия е империя номер едно

    Коментиран от #15

    10:04 06.10.2025

  • 3 хахаха

    24 4 Отговор
    А ние в България, страна от ЕС и скоро член на клуба на богатите /по скоро клуба на фалиралите/ не сме като горките руснаци - половин България няма вода, другата половина е наводнена, столицата ни пък е зарината с боклуци:)

    Коментиран от #8

    10:05 06.10.2025

  • 4 Иларшчук

    15 8 Отговор
    Украина трябва да бъде премахната от картата и да не съществува.

    10:09 06.10.2025

  • 5 Пич

    21 3 Отговор
    Докъде допряха ?! САЩ и Китай не признават ни Грийнпийс , ни въглеродни емисии !!! И са оплензили език като куче за кюфте за изкопаемите на Русия !!!

    10:10 06.10.2025

  • 6 име

    19 3 Отговор
    Абе, кауни, на запад, като не управлява Путин, що пак има наводнения, пожари и урагани?!

    10:10 06.10.2025

  • 7 Нина

    19 7 Отговор
    Хора, мразете украйна и украинците, заради тях ние всички живеем по-лошо!

    10:10 06.10.2025

  • 8 име

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "хахаха":

    Споко, идва зима и по традиция ще има и насерени места без ток седмици наред.

    10:11 06.10.2025

  • 9 Нерде Ямбол, нерде Стамбул

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Няма що, едра клопка, от Балтика до Охотско море, че даже по нататък.

    10:12 06.10.2025

  • 10 Без коментар

    22 2 Отговор
    Миналата седмица някакъв американски рапър изнесе концерт в Москва и като се прибра го питаха какво му е мнението, а той отговори, че по чист и подреден град от Москва не е виждал, а хората са били усмихнати и мили...днес чета статии и гледам снимки от София - камари от боклуци, а между тях намръщени софиянци.

    10:12 06.10.2025

  • 11 Бензиностанция с ракети!

    6 16 Отговор
    Раша без западни технологии дори един пирон не може да произведе!

    Коментиран от #13, #18

    10:13 06.10.2025

  • 12 Пенчо

    15 3 Отговор
    Хайде, спрете се ! Неблагодарници! 70 години лапахте суровини от там, сега били лоши!

    Коментиран от #44, #55, #61

    10:15 06.10.2025

  • 14 Наташките от Свети Влас

    3 8 Отговор
    не искат да се евакуират във великата си матушка!

    Коментиран от #22, #35

    10:17 06.10.2025

  • 15 !!!?

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "сорос плаче":

    РФ е едно бунище от ядрени и въглеродни отпадъци, а за обитаващите го, оскотели същества, да не говорим !!!?

    Коментиран от #21, #23, #31, #32

    10:18 06.10.2025

  • 16 честен пионер

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Мьй болгарские ребята из Болгарии пришли, руский бабьй пойбали и в Болгарии пришли. Йоб раз ейшо раз ейшо многа многа раз.

    10:18 06.10.2025

  • 17 Още един неграмотен русофил

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "т-п трол сopocоиден":

    Там е работата, че само 10% от западните фирми са се изнесли от Русия!

    Коментиран от #19, #24

    10:19 06.10.2025

  • 18 Любопитен

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "Бензиностанция с ракети!":

    Кажи поне една западна технология бре дженди? Ако не са китайските стоки не само, че няма да можеш да драскаш из факти ами и щеше да живееш гол в кашон под някой мост ей така по американски:)

    10:19 06.10.2025

  • 19 хахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Още един неграмотен русофил":

    И що така, нали Русия е лоша:))) Няма по прости от жълтопаветния планктон:))))

    Коментиран от #20

    10:22 06.10.2025

  • 21 Освен това нямат ракети,

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "!!!?":

    долара стана 200 рубли, икономиката им се разпадна два месеца след налагането на санкциите, а Путин умрятри пъти и се бият със сапьорски лопатки.

    10:25 06.10.2025

  • 22 Питам

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Наташките от Свети Влас":

    Ти в Свети Влас удавен автомобил с руски регистрационни номера видя ли ? Напротив автомобилите с чуждестранни номера бяха само с украински регистрационни табели ! Друг е въпросът , че болшинството жители на Украйна , над 80 процента са рускоговорящи и не знаещите това ги приемат за руснаци . Освен това украинците у нас знаят за отрицателното отношение на българите към себе си и за това предпочитат да се представят за руснаци .

    Коментиран от #26

    10:26 06.10.2025

  • 23 тц тц

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "!!!?":

    Всички виждаме кое е бунището, нарича се София. Между другото ти ще участваш ли в почистването, чух че Терзиев търси доброволци. И както е тръгнало скоро най високия връх в България ще е в Люлин, там планината от боклуци расте с по няколко метра всеки ден:)

    10:26 06.10.2025

  • 24 болгарин..

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Още един неграмотен русофил":

    А бе..бг.бандерец с обратно мислене,бегай да викаш двата плондера дека командорат бг-та,да подсетат урсулците да подготвят 20-пакет от санкций с/у кремля за изнасяне на останалите юръпски фирми от масква..

    10:26 06.10.2025

  • 26 Отговарям

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Питам":

    Това са руснаци от Одеса с украински паспорти!
    Защото не искат да се бият за Украйна, затова са избягали!

    Коментиран от #56

    10:30 06.10.2025

  • 27 хахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Още един неграмотен русофил":

    Ден, два викаш:))) Една такава процедура изисква максимум 6 месеца, а за 4 години са се изнесли само 10%, извода оставям на тези с IQ по голям от номера на обувките им:)

    Коментиран от #30, #47

    10:31 06.10.2025

  • 30 Още един неграмотен русофил

    0 4 Отговор

    До коментар #27 от "хахаха":

    Дори в ЕС не можеш да затвориш фирма за 6 месеца, камо ли в Русия!
    Явно всички русофили са работили в Кремиковци!

    Коментиран от #34

    10:35 06.10.2025

  • 31 Знае

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "!!!?":

    Русия има супер технологии за вторична употреба на отработено вече ядрено гориво и го ползва в най новите си АЕЦ. Освен това големите градове в Русия се отопляват на газ . След взривяването на Северните потоци , Русия пренасочи газта си основно към Китай и усилино газифицира дори малките си населени места в Сибир . Колкото до въглеродните емисии , в Европа те наистина силно намаляват , защото тежката и химическата промишленост на ЕС отиде на кино . Миналото лято Митал и Китайците закриха последните си доменни пещи там и дори Великобритания и Германия останаха без стоманодобив ! А без стоманодобив , каква тежка промишленост ще правиш?

    10:35 06.10.2025

  • 32 Истината

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "!!!?":

    Според Световната банка и ООН тази година това бунище от седмо място мина на четвърто по икономика! От ЕС най напред е Германия на шесто, Франция е на десето, а България изпадна от топ 100. Да се чуди човек къде е бунището.

    Коментиран от #33, #36

    10:35 06.10.2025

  • 33 Световната банка са 4-хилядници

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Истината":

    и копейки😂🤣😂

    10:38 06.10.2025

  • 35 Рогач

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Наташките от Свети Влас":

    Искат , но на Шереметиево не ги пускат , а ги връщат , защото това не са Наташки , а симпатизиращи на хитлерофашиста Бандера , Оксанки . А в Русия , симпатизанти на хитлерофашистката идеология не се допускат .

    10:39 06.10.2025

  • 36 Още един неграмотен русофил

    1 5 Отговор

    До коментар #32 от "Истината":

    Как пък един де бил не хвана влака за Маскалия, а все към Запада?

    Коментиран от #38, #39, #48

    10:40 06.10.2025

  • 37 Още един неграмотен русофил

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "хахаха":

    Някой просто оставиха всичко с всички загуби и си тръгнаха. Де бил.

    Коментиран от #40

    10:42 06.10.2025

  • 38 Аз се чудя как един форумен укротрол

    7 0 Отговор

    До коментар #36 от "Още един неграмотен русофил":

    не отиде в Украйна да се сражава срещу омразните му руснаци, а ги громи и разбива по няколко пъти на ден на безопасно във форума от дивана в тях.😂

    10:42 06.10.2025

  • 39 Истината

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Още един неграмотен русофил":

    И кой вече хваща влака за Запада:) Дори и циганите вече не искат да стоят там. Аз лично всяка година ходя на Изток - ОАЕ, Бахрейн, Сингапур. Интересното е, че най видните ни евроатлантици не си карат почивките в някое берлинско гето, а в БРИКС - основно в Дубай, защо ли???

    Коментиран от #41

    10:43 06.10.2025

  • 40 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Още един неграмотен русофил":

    И последно не разбрах - може или не може:)))
    Приятно и забавно е да се спори с прости хора:)))

    10:45 06.10.2025

  • 41 Още един неграмотен русофил

    0 3 Отговор

    До коментар #39 от "Истината":

    И Хрушчов така разправяше преди 60 години, че Запада умира и долара се срива!
    Русофила някъде там е запецнал!

    Коментиран от #51

    10:46 06.10.2025

  • 42 шаа

    1 0 Отговор
    по-скоро са грийнпис, а не грийнпийс

    10:50 06.10.2025

  • 44 дядо поп

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пенчо":

    На времето корабите се отбиваха във Варна и ли Бургас само за подмяна на документите на проката. Руския прокат ставаше от Кремиковци и изнасяхме по цял свят.

    Коментиран от #46

    10:50 06.10.2025

  • 45 горката Русия

    3 0 Отговор
    един дъжд да падне и всичко отива в морето.
    Що не си гледате в ко чин ката, където едно нещо като магистрала се строи повече от 50 години.
    Където се купуват американски дефектни бидони , а хората нямат ВОДА ?

    10:51 06.10.2025

  • 46 и бай Тошко

    До коментар #44 от "дядо поп":

    продаваше нефта от СССР в западна Европа за доларчета,
    а Брежнев се правеше , че не знае.

    Коментиран от #49

    10:53 06.10.2025

  • 47 Фирма лесно се открива

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "хахаха":

    но много трудно се закрива!
    Пробвай.

    10:53 06.10.2025

  • 48 123

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Още един неграмотен русофил":

    В Русия живеят близо половин милион българи, в Западна Европа са под 250 000, а и в Русия не пускат куцо и сакато, особено пък крадци, убийци и изнасилвачи както на запад. Ето и един пример защо определени хора предпочитат Западна Европа пред Русия - миналата година в Германия от 15 000 изнасилвания са осъдени едва 7 човека, ако бяха в Русия осъдените щяха да са над 14 000 и то на по 20 години затвор с тежък физически труд...ти ако си изнасилвач разбира се, че ще предпочетеш запада и ще бягаш като дявол от тамян от Русия и особено от Китай.

    Коментиран от #50

    10:54 06.10.2025

  • 49 Тошо, селският хитрец

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "и бай Тошко":

    въртеше Брежнев на малкият си пръст. Знаеше, че маскалите са гнила ябълка.

    10:56 06.10.2025

  • 50 Още един неграмотен русофил

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "123":

    Взе ли си пенцията?

    Коментиран от #52

    10:59 06.10.2025

  • 51 тц тц

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Още един неграмотен русофил":

    Не само русофилите, а и Световната банка и Икономическия отдел към ООН там са запецнали и са сложили Русия на четвърто място по икономика, а Германия на шесто:) Практически фалиралата Франция пък е на косъм да изпадне от първите десет. За справка в топ 5 икономики са три държави от Брикс и нито една от ЕС, в топ 10 са пет от Брикс и две от ЕС, коментара е излишен:)

    Коментиран от #53

    11:03 06.10.2025

  • 52 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Още един неграмотен русофил":

    А ти социалната помощ?

    11:05 06.10.2025

  • 53 Още един неграмотен русофил

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "тц тц":

    Това 4-то място от Путин ли го чу?

    Коментиран от #57, #58

    11:05 06.10.2025

  • 54 УжасТ

    1 0 Отговор
    Половин България няма вода, другата половина е наводнена, половин София е без сметоизвозване, а ние сме тръгнали да коментираме държава, която има залежи на цялата Менделеева таблица!!!

    11:10 06.10.2025

  • 55 Саша Грей

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пенчо":

    Викаш безплатно беше... И 57 уранови мини работеха, ракети нямаме...

    Коментиран от #60

    11:15 06.10.2025

  • 56 Питам

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Отговарям":

    Ами нали и аз това написах . Практически 80 процента от населението на Украйна е не просто рускоезично , а руско като голяма част е с промити мозъци като северомакедонците . Достатъчни са десетина години агресивна неонацистка бандеровска пропаганда , за да ги насъскат едни срещу други . И това , че се руснаци от Одеса , не означава , че не са с неонацистки бандеровски възгледи . Интернет помни всичко . И ако са пускали в Интернет изявления , или дори са лайквали положително неонацистка пропаганда , в Шереметиево не ги пускат на руска територия . А след като почнаха да им спират помощите в ЕС , много се юрнаха към Русия, но ги пускат само през Шереметиево , ако не са имали неонацистки пробаннеровски изяви .

    11:16 06.10.2025

  • 57 тц тц

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Още един неграмотен русофил":

    И Световната банка и Икономическия отдел към ООН си имат сайтове, надявам се, че поне гугъл може да ползваш, все пак дори и дете би се справило.
    П.П. Ако смяташ, че Световната банка и ООН са русофили погледни и данните на МВФ - и според тях Русия е на четвърто място, но пък поставят Франция чак на 11 място.

    11:18 06.10.2025

  • 58 Чети и плачи

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Още един неграмотен русофил":

    В началото на 2025 година Русия заема четвъртото място в света по големина на икономиката си, измерена по паритет на покупателната способност (ППС). ППС коригира стойността на стоките и услугите спрямо цените във всяка страна, което показва по-добре действителната сила на икономиката от номиналния БВП.

    11:21 06.10.2025

  • 59 Така де

    0 1 Отговор
    Абе то и ние сме империята на водните ресурси ама половин България е без вода...поне имаме банани

    11:29 06.10.2025

  • 60 Питам

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Саша Грей":

    Срещу неубогатена уранова руда получаваме ядрено гориво без пари бе , балък . Знаеш ли , че тази руда се добиваше и в сливенската местност , Карандила и беше толкова ,,опасна" че стоеше непокрита като чакъл на товарна гара Сливен , край която ежедневно минаваше градският и личният транспорт каращ гражданите на работа ? Познавам хора които вече са на 90 години , работили живели в предприятията до товарна гара и близкият жилищен комплекс намиращ се на стотина метра от нея. А колкото до урановите руди и днес най големи залежи има в Казахстан , който бе част от СССР. Не случайно там бе и подземният ядрен полигон за изпитание на атомни бомби на СССР. Срещу практически безплатно ядрено гориво , руснаците взимаха отработеното в Козлодуй. Сега то се съхранява у нас .

    11:32 06.10.2025

  • 61 Пенчооо, Пенчо!...

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пенчо":

    Запада Винаги плаща, не е като "асвабадителите", да го карат по "братски" и като "старший брат" да не плащат.

    11:33 06.10.2025