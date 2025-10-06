ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Колапсът на околната среда, биоразнообразието и обществото на Русия са пряко последствие от режима в страната, довел също до пълномащабната инвазия на Кремъл в Украйна. След безпрецедентните репресии на режима на Владимир Путин срещу екологични и правозащитни групи в границите на държавата, нов доклад на „Грийнпийс Интернешънъл“ свидетелства, че руското природозащитно движение е живо и има сили за съпротива.

Докладът е озаглавен „Империята на изкопаемите горива: Околната среда на Русия след 2022 г. и заплахата на Кремъл за вътрешната и глобалната стабилност и устойчивост“. Това е първият по рода си анализ на трансформациите в управлението на околната среда, климатичната политика, биоразнообразието, социално-икономическите и политическите измерения на Русия след 2022 г. Публикуването му представлява важен етап в съпротивата на екологичното движение срещу държавното потисничество.



Докладът се опира на стотици източници, събрани извън Русия след репресиите на военната диктатура. Той за първи път обединява разпокъсани данни в обща картина, разкривайки отчайващото състояние на Русия. Икономическите санкции, нарастващата корупция, саботажът на международни конвенции и вкоренената зависимост от изкопаеми горива водят до опустошения в Украйна, в самата Русия, но и извън нея.

Мадс Кристенсен, изпълнителен директор на „Грийнпийс“ – Интернешънъл, заяви: „Този новаторски доклад идва в момент, когато войнствени режими се опитват напълно да игнорират международното право и екологичните гаранции и да заглушат несъгласието чрез репресии и страх. Дори и при брутален натиск обаче солидарността расте – както и съпротивата.“

Докладът е дело на множество експерти по климата, биоразнообразието и политиката на Русия. Той разглежда задълбочено многобройните последици от военната диктатура на Путин, захранвана от изкопаеми горива – от подривна дейност и избягване на международни санкции до саботаж на международни конвенции, превземането на най-голямата европейска атомна електроцентрала в Запорожие и превръщането ѝ в оръжие, което представлява заплаха за целия континент.

Публикацията очертава как Русия промотира своята политика на екстрактивизъм в международни форуми, включително Междуправителствения панел за климатичните промени към ООН, BRICS+, ЮНЕСКО и Азиатско-тихоокеанския форум за устойчиво развитие. Режимът в Кремъл дава приоритет на печалбите и властта над всичко останало, докато отхвърля „справедливостта“ и „приобщаването“ като „модни прищевки“. Също така, Русия използва своята т. нар. индустрия на „мирния атом“ като лост за влияние върху над 50 държави, с които има споразумения за ядрена енергия, и като превръща в оръжие ядрена енергийна инфраструктура в чужбина, освен вероятните военни престъпления в Запорожие.

Износът на изкопаеми горива като петрол, газ, въглища и други ресурси като дървен материал е източник на чуждестранно финансиране за военния бюджет на Русия, който допълнително подклажда разрушителното ѝ поведение. Въпреки че международните санкции са оказали известен ефект, много страни продължават да купуват руски петрол и газ, като избягват санкциите чрез т.нар. „сенчест флот“ от остарели опасни танкери, които драстично увеличават вероятността от аварии и нефтени разливи.