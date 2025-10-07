Новини
Говорил ли е Борисов с Тръмп-младши за Пеевски?

7 Октомври, 2025

Това би бил унизителен бартер, коментира Емилия Милчева по повод статия на WSJ

Коментар на Емилия Милчева:

Ако някой се чуди защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов играе белотчета, а не покер, да прочете статията на Wall Street Journal (WSJ) за Джентри Бийч, приятел от колежа на Доналд Тръмп-младши. От нея става ясно как един трикратен премиер предлага като амбулантен търговец енергийни активи, в опит да избели санкционирани за корупция по "Магнитски" близки съюзници. А няма по-близки от управленския му партньор Делян Пеевски и бившия министър на финансите Владислав Горанов.

Едно от най-авторитетните издания в САЩ е известно с добрите си журналистически стандарти и изразена консервативна и пробизнес ориентация, близка до Републиканската партия. В очерка за Бийч, описван като човек, който използва името на първородния син на президента на САЩ в опити да договаря сделки за милиарди, има и пасаж за България.

Приятелят от колежа съобщил, че Тръмп-младши ще бъде в България през април (което и стана, б.а.). Борисов видял в това възможност, презентирайки енергийни активи, потенциално интересни за американски инвеститори, да си осигури аудиенция при президента Тръмп, с когото се е срещал през 2019 година. Наред с другите неща, Борисов търси облекчаване на американските санкции по "Магнитски" за свои близки съюзници, пише WSJ. Крайният резултат от "газовата" презентация на Борисов на обяда, организиран от домакините на Тръмп-младши - крипто компанията ΝΕΧΟ, е, че синът на президента бил озадачен и дал да се разбере, че не проявява интерес.

Когато замирише на газ и петрол…

Още през месец май т.г., отново в WSJ, се появи първата информация за американски интерес към българската тръба на "Турски поток", известна в България като "Балкански поток" и построена като разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз". Според нея американският хедж фонд Elliott Investment Management преговаря за закупуване на дял в газопровода. Единствените други подробности бяха, че фондът, управляван от основателя милиардер Пол Сингър, обмисля да придобие и достъп до мрежа от центрове за данни, кабели за данни и други инфраструктурни активи.

Енергетиката е стратегически сектор и контрол върху ключови активи означава и влияние върху енергийната, а значи и национална сигурност. Тръбопроводът през Турция и България към Сърбия, Словакия и Унгария остана единственото действащо трасе за транзит на руски газ към Европа.

Частната "Лукойл Нефтохим Бургас", най-голямата рафинерия на Балканите, е символ на руското икономическо присъствие в България. След санкциите срещу Русия заради агресията в Украйна и ембаргото върху руския петрол, започна процес по диверсификация на доставките и рафинерията вече работи основно с неруски суров петрол. Спекулациите, че "Нефтохим" се продава, вървят от есента на 2023 година.

В настоящия момент енергийна сделка от такъв мащаб е баланс между интереси, но и геополитически натиск.

Един унизителен бартер

На пръв поглед няма нищо нередно лидерът на най-голямата партия, с чийто мандат управлява правителството, и трикратен премиер да лобира за чуждестранни инвеститори.

Но изречението, което съдържа "близки съюзници" и "Магнитски", директно препраща към Пеевски - и преобръща историята на 180 градуса. Умилкването с държавни активи за 3 милиарда лева срещу освобождаване от санкции по "Магнитски" е позорен бартер с надеждата, че нечии беззакония могат да се изперат срещу обекти на националната сигурност. Ако Пеевски му е толкова мил и насъщен, Борисов може да предлага само "зайчарника" си в Банкя - къщата, която беше пропуснал да декларира като имот през 2019 година.

Съобщеното от WSJ е унизително и за Пеевски, тъй като показва, че е изчерпал възможностите си за влияние чрез лобисти и адвокати и се е обърнал за помощ към онзи, който не може да му откаже. Той едва ли би получил покана за среща с представители на западни демокрации, каквито и демонстрации на вождизъм да показва на родна почва. А Борисов отчаяно се нуждае от външнополитическа индулгенция за партньора си във властта.

По време на прехода и други политици се опитаха да търгуват обекти на национална сигурност. През 1995-1996 Андрей Луканов и "Мултигруп" пробваха да получат контрол върху енергийни активи, а крайната цел беше руската "Газпром" да се добере до стратегическа газова инфраструктура на България. Не успяха.

Изпиране по спешност

Газопроводите са в забранителния списък и могат да се продадат единствено с решение на парламента. А почти целият капацитет на "Турски поток" - на входа и на изхода, е резервиран от "Газпром". По отношение на продажбата на "Лукойл", макар сделката да е на частна компания, държавата има възможност да влияе върху избора на купувач чрез Междуведомствения съвет за скрининг на чуждестранните инвестиции.

За тази възможност напомни още в началото на годината премиерът Росен Желязков, когато Пеевски предложи държавата да купи рафинерията за 3 милиарда лева. Благодарение на закона за скрининга държавата има право да провери чуждестранните инвеститори и как сделката ще повлияе върху националната сигурност, критичната инфраструктура и енергийните доставки. Руски, беларуски и разни съмнителни капитали не се допускат.

Заради WSJ Борисов включи кризисен пиар с две основни тези: да, говорил е за газопровода и за санкциите по "Магнитски", не и за "Нефтохим", нито за Пеевски. Направил го, защото с руския газ скоро щяло да бъде приключено. Признанията бяха направени пред неговия стар приятел и по-късно политически опонент - бившия тв водещ Николай Бареков, пред къщата му в Банкя.

Наскоро в ООН президентът Тръмп призова Европа да спре да купува енергийни суровини от Русия. А в интервю за Politico енергийният министър Жечо Станков увери, че България подкрепя плана на ЕС за спиране на вноса на руски газ до края на 2027 година.

От любезното интервю се разбра, че Борисов промотира газопровода "на всички", че Тръмп му е разрешил да направи "Турски поток" през България и тръбата "вече дава по 900 милиона на година печалба" (всъщност приходите, не печалбата, от 1 януари 2022 г. до края на март 2024 г. са 1.3 милиарда лева). Нищо важно не е станало, тъй като Тръмп-младши не бил оторизиран от баща си.

Борисов твърди, че не е ставало въпрос за Пеевски, а е говорил само за бившия финансов министър Владислав Горанов. "Човекът, който ни вкара в банковия съюз и еврозоната, го вкараха по Магнитски", казва Борисов. През април обаче, след като САЩ отмениха санкциите по "Магнитски" срещу Антал Роган - шеф на кабинета на унгарския премиер Виктор Орбан, Борисов каза, че "тече такъв процес" и за Пеевски и Горанов, обвинени "по доноси". Известно е, че и двамата оспорват санкциите.

Ще дойде време и за тях да излезе истината, както излезе и за Унгария, заяви Борисов преди 6 месеца. Да му се доверим ли, че десетина дни след това изявление, на срещата с Доналд Тръмп-младши не е говорил за Пеевски, партньора, на когото се дължи стабилността на управляващите?

В коментар в YouTube по темата, която така и не намери отзвук в мейнстрийм медиите, анализаторът Ясен Гуев обърна внимание на липсата на посланици на САЩ в България - и на България в САЩ. Посолствата в двете държави се управляват от временно изпълняващи длъжността. "Не е ясно кой има намерение да предложи българското правителство… Но основна работа на този посланик ще е да работи по сваляне на санкциите по "Магнитски", прогнозира той.

На обяда с Доналд Тръмп-младши Борисов е отишъл с Деница Желева, която му е превеждала - до 19 юни т.г. тя беше шеф на кабинета на премиера Росен Желязков, а е била на този пост и в третия мандат на Борисов. Значи ли това, че Борисов се е опитвал да договаря "бартера" със знанието на министър-председателя или го е правил на своя глава. Какъвто и да е отговорът, не е безобиден.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шишибойко брос

    17 1 Отговор
    А не ве, братя Шишибойко са неразделни, като сиамци и се подкрепят!

    Коментиран от #14

    23:02 07.10.2025

  • 2 Майна

    19 1 Отговор
    Ми те американците всичко са описали точно- предлагал !
    Стратегически активи на България , извадил ги от джоба си!
    С карта?!

    Коментиран от #15

    23:04 07.10.2025

  • 3 Мутренска му работа

    18 1 Отговор
    Нищо ново от продажниците!

    23:05 07.10.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    1 9 Отговор
    Рускините от Елените днес се редят пред Кметството в Несебър за държавни помощи!

    23:07 07.10.2025

  • 5 Майна

    19 1 Отговор
    Вчера пред кумеца Бареков открито си демонстрира просташкото си ниво, питал Тръмп младши- " Ти оторизиран ли си от баща си.."
    Това е, ха , включвате ли изобщо за какво селско , не, това е абсолютно гешефтарски ниво ...на комуникация..
    Бай Ганьо!

    23:09 07.10.2025

  • 6 Е, не!

    7 0 Отговор
    Говориш са си за сътворението на света и за в поезията на Левчев?

    23:11 07.10.2025

  • 7 Майна

    17 0 Отговор
    Борисов, бе..!
    Да ти отговоря вместо Тръмп младши- баща му, тейко му , едва ли го е оторизиран да преговаря със селски мутри

    23:12 07.10.2025

  • 8 Ами да

    15 0 Отговор
    Откровен престъпник!

    23:12 07.10.2025

  • 9 Ааа...

    6 0 Отговор
    Незнам ! Докладваха ми само че са авали някой от нашите слуги в САЩ !!!

    23:14 07.10.2025

  • 10 Фен

    8 5 Отговор
    А говорила ли е Милчева със Сорос? И колко е получила от него? А колко е получило ДВ от Сорос? А колко от урсулите? И до кога ще ги търпим?

    23:18 07.10.2025

  • 11 ШФейк

    2 2 Отговор
    Файковете на Кире, или дългата ръка на ДС

    23:22 07.10.2025

  • 12 Майна

    11 0 Отговор
    "Ааа...,ама..аз имам торта саХар.."..
    Това е ..положението..

    23:24 07.10.2025

  • 13 екзакли🤣

    10 1 Отговор
    ама не му се е отворил парашута...🤣Да не забряваме ,че гугъл транслейт ,все още не превежда съвсем точно...🤣Пък нашият полиглот си го знаеме....🤣Казват,че Стоичков говори много по-добър английски от ББ...Слухове навярно...

    23:34 07.10.2025

  • 14 ИСТИНАТА

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шишибойко брос":

    Борисов е говорил за себе си Молил е да не го включват в предстоящото разширяване на списъка Магнитски. Заради рекета на Васил Божков чрез финансовият му министър Влади Горанов, който вече е в списъка Магнитски

    23:37 07.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хехе

    1 8 Отговор
    Милчева,вярваме на статията в Уолстрийт Джърнъл ,колкото на двойното поданство на Киро,Асеновата Чаталджа,Подписите на Лена,Джемкорп, Благо 20-те%,Софийските зам.кметове и т.н. Иначе оплачи се на Тръмп за срещата на сина му с Борисов.

    23:38 07.10.2025

  • 17 Магнит Пеевски

    8 0 Отговор
    Че той си призна пред Бареков

    23:41 07.10.2025

  • 18 Е,бравос

    0 4 Отговор
    Йожени,не си наясно с нещата! Нима не четеш,какво Доналд Тръмп обичайно казва - "Имаме много добро споразумение". Съмняваш ли се,че Джуниър не знае с Кого в България се правят споразуменията??? Толкова сте смешни с паветните си напъни..

    23:46 07.10.2025

  • 19 Даниел

    1 0 Отговор
    Темата за Борисов май е била Ковачки ,а не някой друг.След срещата им,Ковачки се появи публично за пръв път от няколко години насам!!

    23:59 07.10.2025

  • 20 Тц,тц

    0 0 Отговор
    Забрави ли ,че главния(на ПП)апологет по "Магнитски" за България - Джон Менендес,беше вкаран в затвора? Няма US посланик, няма го Джони,няма надежда ..сал побългареното Дойче Веле остана да отстоява демокрацията.

    23:59 07.10.2025

  • 21 Арни

    1 0 Отговор
    Само не разбрах, какво значи: ,,Не е ясно кой има намерение да предложи българското правителство…” Защо някой трябва да ни предлага правителство и защо не е ясно, кой е той? Всъщност като се замисля, можеби авторката е искала да каже: ,, Не е ясно КОГО има намерение да предложи българското правителство. Но виждате ли, как непознаването на българския език, води до промяна на смисъла на изречението. Това е недопустимо за журналист.

    00:08 08.10.2025

  • 22 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Тиквата въобще не се е срещал с Тръмп младши. Боко си прави реклама.

    00:13 08.10.2025

  • 23 Тома

    1 0 Отговор
    Украинците дадоха на сина на Байдън държавни енергийни активи и тиквата да не остане по назад и той се хвана за п.алците пред краварите.

    00:18 08.10.2025

  • 24 Фен

    1 0 Отговор
    100% е говорил. Но за тях няма спасение. Отвращението към тях е голямо. Чакаме само по сериозен глад , за да се събудят българите и да ги изритат

    00:24 08.10.2025

  • 25 НАБЛЮДАТЕЛ

    0 0 Отговор
    Ами питайте WG дали Боко е лизал подметките на Тръмп младши. Щото май ДА.

    00:25 08.10.2025