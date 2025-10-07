Новини
Анастасия Стойчева пред ФАКТИ: Червен код по Черноморието - очакват се валежи над климатичните норми, земята е преситена

Анастасия Стойчева пред ФАКТИ: Червен код по Черноморието - очакват се валежи над климатичните норми, земята е преситена

7 Октомври, 2025 08:55

Циклон носи нови валежи у нас, казва тя

Анастасия Стойчева пред ФАКТИ: Червен код по Черноморието - очакват се валежи над климатичните норми, земята е преситена - 1
Снимка: Личен архив
Циклон носи нови валежи у нас и минава през почти същата траектория, както и миналата седмица. Ще засегне много Източна България. Очакваме значителни количества дъжд – повече и по-продължителни от миналата седмица. На 7 октомври циклонът ще се изнесе към Черно море и сумарните количества валежи ще са над 100-150 литра на квадратен метър. След лятото на суша, България днес се изправя пред поредица от интензивни валежи и наводнения. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви червен код за опасно време в осем области на страната. За какво трябва да сме подготвени и колко сериозни са прогнозите… Пред ФАКТИ говори метеорологът гл. ас. д-р Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.

– Г-жо Стойчева, доскоро в някои райони като Плевен и Ловеч имаше безводие. Сега изведнъж се борим с прекалено много вода. Какво ни очаква?
- Да, така е. Двата средиземноморски циклона, които се формираха в последните дни и носят валежи в страната, ще компенсират липсата на вода от лятото. Добре е, че лятото в нашата страна е сухо и това е нормално, но проблемът е, че зимата валежите от сняг не са много, а и пролетта беше по-суха. Сега дъждовете, макар и полезни, водят до наводнения, особено в районите, където инфраструктурата не е подготвена за това.

– Какви количества валежи очаквате в следващите дни?
- В Източна и особено в Североизточна България очакваме значителни количества дъжд – над 80 до 120 литра на квадратен метър. Затова НИМХ издаде червен код за тези райони. Валежите ще продължат около три денонощия – по-продължително от предишната обстановка, която трая около 48 часа.

– Колко от тази вода може да поеме земята?
- Почвата вече е мокра, има райони, където земята е преситена. Там, където няма инфраструктурни проблеми и има зелени площи, валежите ще се поемат от подложната повърхност. Но в силно застроените райони и при липса на отводняване има сериозен риск от наводнения.

– Над или под климатичните норми са тези валежи?
- Категорично над нормата. В Западна и Централна България има райони с валежи до 2 пъти над нормата. Като добавим валежите и от втория циклон, ще се натрупа до четири пъти повече валеж от обичайното за сезона. Това е сериозно предизвикателство за инфраструктурата и изисква много внимателно наблюдение.

– Къде важи червеният код и какво трябва да предприемат хората?
- Предупреждението е в сила за осем области: Варна, Бургас, Добрич, Шумен, Силистра, Разград, Търговище и Ямбол. Червеният код означава повишено внимание и стриктно спазване на указанията на местните власти – да се избягват пътувания, ниски участъци в близост до реки и дерета.

– Кога обстановката ще започне да се успокоява?
- От четвъртък валежите в Южна България ще спрат, а облачността ще започне да се разкъсва. Температурите ще започнат да се повишават – минимални между 5 и 10 градуса, максимални до 18–20. В събота и неделя ще превали само на отделни места, но без опасност, тъй като валежите ще са предимно слаби. В началото на следващата седмица температурите ще останат до около 20 градуса.

– Какво е вашето основно предупреждение към хората?
- Да се подхожда отговорно – да се следят прогнозите, да не се подценяват сигналите и да се пази човешкият живот. Валежите са типични за сезона, хубаво е есента да вали, но при толкова мокра земя и лошо отводняване последствията могат да бъдат тежки.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зелен гражданин

    23 1 Отговор
    Земята е преситена с незаконно строителство и с бетон. Нека да бъдем по-конкретни с какво!

    Коментиран от #7

    08:57 07.10.2025

  • 2 бойчи яшаров

    8 3 Отговор
    аз обаче не съм наситен

    08:57 07.10.2025

  • 3 Факт

    12 0 Отговор
    Пълнете язовирите до ръба. Пускайте турбините да въртят. Фотоволтаиците спряха да дават ток.

    08:58 07.10.2025

  • 4 честен ционист

    1 13 Отговор
    Представете си зимата, какъв сняг ви чака.

    Коментиран от #10

    09:01 07.10.2025

  • 5 факт

    12 1 Отговор
    Във Варна земята не е преситена, защото няма земя, всичко е бетон и асфалт. В случай, че много ти се прииска да видиш почва, трябва да отидеш във все по-свиващата размерите си Морска градини или гробищния парк. По Черноморието всичко е погълнато, включително деретата, свлачищата и срутищата.

    09:02 07.10.2025

  • 6 Пич

    8 4 Отговор
    А Бойче не е на морето ! Бойче лази на колене по краварско за да продаде Турски поток ! Ако бях карикатурист , щях да го нарисувам в групов секс с двамата Тръмп. Познайте кой щеше да е в паттер? И какво щеше да гласи текста на карикатурата? Подсказка - за газовата тртба на Бойче !!!

    09:02 07.10.2025

  • 7 си дзън

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Зелен гражданин":

    Земята на БГ е преситена от руски слуги

    09:04 07.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Земята била преситена

    8 0 Отговор
    Странен опит да се каже че природата е виновна за всичко наводненията пожарите инцидентите катастрофите и че за всички тия неща няма отговорни лица. Така излиза.

    09:07 07.10.2025

  • 10 Какъв сняг бе

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    В СССР навремето знаеш ли в какви преспи съм се борил с рускинчетата, че от бургаския сняг ли да се уплаша?

    09:08 07.10.2025

  • 11 Сссссс

    1 0 Отговор
    Суша,суша,суша

    09:11 07.10.2025

  • 12 Хубаво

    4 3 Отговор
    Там са русодебилници.

    09:12 07.10.2025

  • 13 миме

    3 3 Отговор
    айдее,сега ше се издавят и последните ухилянти настанени в хотелите по цялото черноморие за наша сметка

    09:30 07.10.2025

  • 14 оня с коня

    3 3 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    09:36 07.10.2025

  • 15 Само

    0 2 Отговор
    Да не отнесе Лайноморието !

    09:41 07.10.2025

  • 16 Тези дъждове

    3 0 Отговор
    ще напълнят язовирите в най- сушавата част на България- Източната!

    Вместо да плачете, благодарете на Бог за тях!

    Кой ви е виновен, че си хвърляте печките и пералните в деретата?

    09:50 07.10.2025

  • 17 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Пратете малко и на плевенчаните

    09:55 07.10.2025

  • 18 От ВарнА

    0 0 Отговор
    Вчера нарочно гледах шахтите по пътя всички бяха запушени с листа и кал ,но така е в 21 век римлянки метат с метли пътя Варна Златни Пясъци ,по евтини биле от машините

    10:29 07.10.2025