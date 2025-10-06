Алчност и безхаберие – добре дошли в дерето на „Елените“

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Алчност и безхаберие – добре дошил в дерето. Строителство, бетон, къщи, вили, апартаменти, алчност, пари, евро, безхаберие – добре дошли в дерето на курортен комплекс „Елените“.



Ето това е проблемът.



Дере, кмет, главен архитект, инвеститор, проект, строеж, къща, продажба, печалба = на четири жертви. Иначе допреди това всички са щастливи. Имам си вила на „Елените“, лятото е хубаво, на море съм… А какво мисли природата. Може ли да се строи в дере!? Че защо да не може. Нали е земя. Ще има дупка, бетон, конструкция, къща, блок или каквото там ще се разреши. Правим го, какво като е дере…



Министерствата на регионалното развитие, туризма и околната среда проверяват законността на строежите след бедствието, отнело живота на трима души

Окръжната прокуратура в Бургас е започнала три отделни досъдебни производства във връзка с трагичните инциденти, довели до смъртта на трима души във вилно селище „Елените“. Разследванията целят да изяснят всички причини и обстоятелства, довели до фаталните случаи, както и фактите, свързани с бедствието в района.



Паралелно с това Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма и Министерството на околната среда и водите започнаха проверки на всички разрешения за строителство във вилното селище. Повод за действията е подозрението, че презастрояването в района на сухото дере е основен фактор за мащаба на наводнението, което сполетя „Елените“.



Ха! Сега ли разбрахте, че е строено в дере и е продавано скъпо, алчно.



Бедствието в „Елените“ първоначално отне живота на трима души - един местен жител, багериста Цанко Иванов, участвал в разчистването на терена, и служителя на „Гранична полиция“ Стефан Иванов. По-късно и тялото на 58-годишна руска гражданка беше открито в една от страничните вили в курорта.

Сега въпросът е следният – дали прокуратурата ще си свърши работата както трябва, или в сила ще влезе „братко, братко – кажи колко и ме спасявай“. Дали прокуратурата ще разкрие:

- кой е архитектът изготвил Подробния устройствен план (ПУП), предвиждащ застрояване върху речното корито?

- кой кмет или общински съветници са одобрили плана, предвиждащ застрояване на речното корито?

- кои главни архитекти на Несебър са разрешили строителството на всички тези обекти върху реката?

- имало ли е процедура в РИОСВ Бургас за това строителство и как е било разрешено?

- кои са областните управители разрешили или допуснали строителство върху публична държавна собственост в нарушение на Закона за водите?



Въпроси има, а отговори… Ще видим.