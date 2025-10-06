Алчност и безхаберие – добре дошли в дерето на „Елените“

Алчност и безхаберие – добре дошил в дерето. Строителство, бетон, къщи, вили, апартаменти, алчност, пари, евро, безхаберие – добре дошли в дерето на курортен комплекс „Елените“.
Ето това е проблемът.
Дере, кмет, главен архитект, инвеститор, проект, строеж, къща, продажба, печалба = на четири жертви. Иначе допреди това всички са щастливи. Имам си вила на „Елените“, лятото е хубаво, на море съм… А какво мисли природата. Може ли да се строи в дере!? Че защо да не може. Нали е земя. Ще има дупка, бетон, конструкция, къща, блок или каквото там ще се разреши. Правим го, какво като е дере…
Министерствата на регионалното развитие, туризма и околната среда проверяват законността на строежите след бедствието, отнело живота на трима души
Окръжната прокуратура в Бургас е започнала три отделни досъдебни производства във връзка с трагичните инциденти, довели до смъртта на трима души във вилно селище „Елените“. Разследванията целят да изяснят всички причини и обстоятелства, довели до фаталните случаи, както и фактите, свързани с бедствието в района.
Паралелно с това Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма и Министерството на околната среда и водите започнаха проверки на всички разрешения за строителство във вилното селище. Повод за действията е подозрението, че презастрояването в района на сухото дере е основен фактор за мащаба на наводнението, което сполетя „Елените“.
Ха! Сега ли разбрахте, че е строено в дере и е продавано скъпо, алчно.
Бедствието в „Елените“ първоначално отне живота на трима души - един местен жител, багериста Цанко Иванов, участвал в разчистването на терена, и служителя на „Гранична полиция“ Стефан Иванов. По-късно и тялото на 58-годишна руска гражданка беше открито в една от страничните вили в курорта.
Сега въпросът е следният – дали прокуратурата ще си свърши работата както трябва, или в сила ще влезе „братко, братко – кажи колко и ме спасявай“. Дали прокуратурата ще разкрие:
- кой е архитектът изготвил Подробния устройствен план (ПУП), предвиждащ застрояване върху речното корито?
- кой кмет или общински съветници са одобрили плана, предвиждащ застрояване на речното корито?
- кои главни архитекти на Несебър са разрешили строителството на всички тези обекти върху реката?
- имало ли е процедура в РИОСВ Бургас за това строителство и как е било разрешено?
- кои са областните управители разрешили или допуснали строителство върху публична държавна собственост в нарушение на Закона за водите?
Въпроси има, а отговори… Ще видим.
6 Октомври, 2025 13:14 2 336 36
Братко, братко – кажи колко и ме спасявай…
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Следовател
Коментиран от #6, #16, #23
13:20 06.10.2025
2 Вервайте ми!
Коментиран от #22
13:21 06.10.2025
3 Анджо
13:27 06.10.2025
4 Макробиолог
13:28 06.10.2025
5 Неотдавна
13:28 06.10.2025
6 Крали Марко
До коментар #1 от "Следовател":Ветко и Маринела Арабаджиеви вече бяха следствени .Сина им също .Арестуваха ги в къщата на наркопласьора Жоро Шопа в Барселона ( дясната ръка на Брендо) ,където се бяха скрили."Независимия " съд ги освобождава под гаранция един милион лева .И тишина...Явно чакат Давност и те почват да съдят Прокуратурата.
Коментиран от #14, #21
13:34 06.10.2025
7 Тома
13:39 06.10.2025
10 Коментар
13:49 06.10.2025
11 Мнение
13:50 06.10.2025
12 Отговори ли?
13:51 06.10.2025
14 Промяна
До коментар #6 от "Крали Марко":Спец съд закрит от шарлатаните Дела няма срещу олигарсите Вие кога ще го разберете Божков си е тук свободен е човекът Шарлатаните питай за тези дела
Коментиран от #17
13:58 06.10.2025
15 Мдаа
13:58 06.10.2025
16 СЪЖЯЛЯВАМ, СЪЧУВСТВАМ ВИ
До коментар #1 от "Следовател":НЯКОИ СИ ЗАКУПИХА ПО НЯКОЛКО ОТ ТЕЗИ АПАРТАМЕНТИ С ПЕЧАЛБИТЕ ОТ КОВИД КРИЗАТА...
13:59 06.10.2025
17 Мисля че
До коментар #14 от "Промяна":Ще те променят твоите шарлатани . Те периодично се изчистват от проститутките си
14:00 06.10.2025
18 СТИГА БЕ
14:05 06.10.2025
19 Абсурдистан
14:05 06.10.2025
20 ПИТАНКА
14:07 06.10.2025
21 адвокат
До коментар #6 от "Крали Марко":Ти ли ще плащаш, ако ги задържат под стража до приключване на делото и се окажат невинни. Дори да са виновни не могат да ги държат в кауша. Има закони. А един съд дали е зависим или независим никога няма да се разбере. Винаги едната страна е недоволно и си ги измисля всякакви.
Коментиран от #25, #27, #30
14:07 06.10.2025
22 бай Даньо...
До коментар #2 от "Вервайте ми!":Ами вода ще,... вода и жена тръгнат ли, спиране няма
14:08 06.10.2025
23 червени фашисти ленинци
До коментар #1 от "Следовател":Като си толкова отворен напиши кои са офшорките, или пишеш по инерция и "спомени". Ушите ти бяха запушени , очите насапунисани ама всичко знаеш, защото си анонимен драскач. На всичкото отгоре и си комплексар, защото другите могат , а ти не!
Коментиран от #28, #31
14:10 06.10.2025
24 искаме отговори
14:18 06.10.2025
25 Крали Марко
До коментар #21 от "адвокат":Арабаджиеви вече съдят България в Страсбург за ареста си .Запор от спец прокуратурата за 350 милиона лева активи е отменен ...Вие тука си драскайте колкото искате и търсете " виновни".....
14:23 06.10.2025
26 Гост
14:24 06.10.2025
27 Лудия касапин
До коментар #21 от "адвокат":Кмета на Варна, как стои в кауша невинен, пак ти плащаш, ама за него не ревеш, че ти бъркат в джоба.
14:25 06.10.2025
28 Следовател
До коментар #23 от "червени фашисти ленинци":Ветко, ти ли си, да ти дам ли име и адрес да ми пратиш мутрите, ДС доносник такъв?
14:25 06.10.2025
29 Пламен
Коментиран от #35
14:29 06.10.2025
30 Анджо
До коментар #21 от "адвокат":Така е, така е в цял свят. Какво като се вдига стачка, най много да направят на половинта нещата и с алинеи и точки и под точки накрая обезмислят всичко. Винаги съм казвал ,че юристите са най големите мошеници.
14:29 06.10.2025
31 Хахах
До коментар #23 от "червени фашисти ленинци":Цялото ви можене се изразява в далавери, корупция, лъжене, мамене, кражби, укриване на огромни торби с пари, да има за хотели, яхти, и много апартаменти.
14:31 06.10.2025
32 Анджо
Коментиран от #36
14:31 06.10.2025
33 рачко пръдлето
14:31 06.10.2025
34 Квартална кръчма ООД
14:32 06.10.2025
35 Анджо
До коментар #29 от "Пламен":Така старите лъвове научиха лъвчетата как се прави. Нови да дойдат все тая, това вече го видяхме.
14:34 06.10.2025
36 Мухаха
До коментар #32 от "Анджо":Знаеш ли какво е македонец? Боядисан българин. Знаеш ли какво е български демократ? Комунист със западен костюм и безкрайна наглост.
14:34 06.10.2025