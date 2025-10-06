Новини
Алчност и безхаберие – добре дошли в дерето на „Елените“

6 Октомври, 2025 13:14 2 336 36

  • елените-
  • река-
  • вода-
  • наводнение-
  • дере-
  • строеж-
  • алчност

Братко, братко – кажи колко и ме спасявай…

Алчност и безхаберие – добре дошли в дерето на „Елените“ - 1
Снимка: МВР Бургас
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Алчност и безхаберие – добре дошил в дерето. Строителство, бетон, къщи, вили, апартаменти, алчност, пари, евро, безхаберие – добре дошли в дерето на курортен комплекс „Елените“.

Ето това е проблемът.

Дере, кмет, главен архитект, инвеститор, проект, строеж, къща, продажба, печалба = на четири жертви. Иначе допреди това всички са щастливи. Имам си вила на „Елените“, лятото е хубаво, на море съм… А какво мисли природата. Може ли да се строи в дере!? Че защо да не може. Нали е земя. Ще има дупка, бетон, конструкция, къща, блок или каквото там ще се разреши. Правим го, какво като е дере…

Министерствата на регионалното развитие, туризма и околната среда проверяват законността на строежите след бедствието, отнело живота на трима души
Окръжната прокуратура в Бургас е започнала три отделни досъдебни производства във връзка с трагичните инциденти, довели до смъртта на трима души във вилно селище „Елените“. Разследванията целят да изяснят всички причини и обстоятелства, довели до фаталните случаи, както и фактите, свързани с бедствието в района.

Паралелно с това Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма и Министерството на околната среда и водите започнаха проверки на всички разрешения за строителство във вилното селище. Повод за действията е подозрението, че презастрояването в района на сухото дере е основен фактор за мащаба на наводнението, което сполетя „Елените“.

Ха! Сега ли разбрахте, че е строено в дере и е продавано скъпо, алчно.

Бедствието в „Елените“ първоначално отне живота на трима души - един местен жител, багериста Цанко Иванов, участвал в разчистването на терена, и служителя на „Гранична полиция“ Стефан Иванов. По-късно и тялото на 58-годишна руска гражданка беше открито в една от страничните вили в курорта.
Сега въпросът е следният – дали прокуратурата ще си свърши работата както трябва, или в сила ще влезе „братко, братко – кажи колко и ме спасявай“. Дали прокуратурата ще разкрие:
- кой е архитектът изготвил Подробния устройствен план (ПУП), предвиждащ застрояване върху речното корито?
- кой кмет или общински съветници са одобрили плана, предвиждащ застрояване на речното корито?
- кои главни архитекти на Несебър са разрешили строителството на всички тези обекти върху реката?
- имало ли е процедура в РИОСВ Бургас за това строителство и как е било разрешено?
- кои са областните управители разрешили или допуснали строителство върху публична държавна собственост в нарушение на Закона за водите?

Въпроси има, а отговори… Ще видим.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 37 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Следовател

    48 0 Отговор
    Всичко там е собственост на Ветко Абаджиев през офшорки, ама за това тишина!

    Коментиран от #6, #16, #23

    13:20 06.10.2025

  • 2 Вервайте ми!

    27 1 Отговор
    Малко пострадаха, много малко!

    Коментиран от #22

    13:21 06.10.2025

  • 3 Анджо

    31 0 Отговор
    Това се очакваше, топърва ще става и във Варненско. Работил съм в Златните и съм минавал трасето между Варна и Албена. Същото е, даже и по лошо,, защото е по стръмно. Целта къща се беше свлякла от височина да дюните. Да не се правят на ударени защото много добре знаят каква е природата там.

    13:27 06.10.2025

  • 4 Макробиолог

    26 0 Отговор
    Бутнахме къщата ,за да построи колиба,луксозна,но върху пясък.

    13:28 06.10.2025

  • 5 Неотдавна

    27 2 Отговор
    Кисельова важно изрече , че България трябвало да стане привлекателна (???) за целогодишен туризъм , представи си !

    13:28 06.10.2025

  • 6 Крали Марко

    34 0 Отговор

    До коментар #1 от "Следовател":

    Ветко и Маринела Арабаджиеви вече бяха следствени .Сина им също .Арестуваха ги в къщата на наркопласьора Жоро Шопа в Барселона ( дясната ръка на Брендо) ,където се бяха скрили."Независимия " съд ги освобождава под гаранция един милион лева .И тишина...Явно чакат Давност и те почват да съдят Прокуратурата.

    Коментиран от #14, #21

    13:34 06.10.2025

  • 7 Тома

    31 0 Отговор
    В бяла държава всичките които ги изброихте щяха днес да са в ареста и от там в затвора.Един Ердоган след земетресението с паднали сгради веднага ги вкара строителните предприемачи в затвора

    13:39 06.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коментар

    7 12 Отговор
    Цялото българско Черноморие е в руски ръце. Всички клипове от наводненията са качени в руски сайтове.

    13:49 06.10.2025

  • 11 Мнение

    19 1 Отговор
    Трябваше Захариева да я вкарате в затвора като Иванчева, а не да я правите европейски комисар

    13:50 06.10.2025

  • 12 Отговори ли?

    15 0 Отговор
    Че те и малките деца знаят.У нас всичко по веригата е добре смазана машина за пари! Архитектът е бил наясно, че стри в дере...ама е взел определена сума пари и е забравил, че дерето е дере! Същото е с Главния архитект на община Несебър, с общинските съветници, с РИСОСВ, ДНСК и т.н. и т.н..Докато кражбата и корупцията в България не се наказват ЕФЕКТИВНО и ЖЕСТОКО, ама НАИСТИНА ЖЕСТОКО управия няма да има и след няколко години на друго място по друго време и по капризите" на времето ще има пак сходна ситуация......Народе?

    13:51 06.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Промяна

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Крали Марко":

    Спец съд закрит от шарлатаните Дела няма срещу олигарсите Вие кога ще го разберете Божков си е тук свободен е човекът Шарлатаните питай за тези дела

    Коментиран от #17

    13:58 06.10.2025

  • 15 Мдаа

    15 0 Отговор
    Сатаниста Бойко Борисов е за затвора той е виновен !

    13:58 06.10.2025

  • 16 СЪЖЯЛЯВАМ, СЪЧУВСТВАМ ВИ

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Следовател":

    НЯКОИ СИ ЗАКУПИХА ПО НЯКОЛКО ОТ ТЕЗИ АПАРТАМЕНТИ С ПЕЧАЛБИТЕ ОТ КОВИД КРИЗАТА...

    13:59 06.10.2025

  • 17 Мисля че

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Промяна":

    Ще те променят твоите шарлатани . Те периодично се изчистват от проститутките си

    14:00 06.10.2025

  • 18 СТИГА БЕ

    4 0 Отговор
    А до вчера имсе прехласвахте....

    14:05 06.10.2025

  • 19 Абсурдистан

    12 0 Отговор
    Едно от най-противните неща е позицията на журналите. Цяла България знае, че от десетки години се вършат престъпления по черноморието, но те не знаели. Истината е много зловеща - няма разследваща журналистика, така както няма и гражданско общество. Не е доходно.

    14:05 06.10.2025

  • 20 ПИТАНКА

    5 0 Отговор
    Абе какво стана с онова село под Карлово... или там пострадалте нямаха такива големи постройки

    14:07 06.10.2025

  • 21 адвокат

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Крали Марко":

    Ти ли ще плащаш, ако ги задържат под стража до приключване на делото и се окажат невинни. Дори да са виновни не могат да ги държат в кауша. Има закони. А един съд дали е зависим или независим никога няма да се разбере. Винаги едната страна е недоволно и си ги измисля всякакви.

    Коментиран от #25, #27, #30

    14:07 06.10.2025

  • 22 бай Даньо...

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вервайте ми!":

    Ами вода ще,... вода и жена тръгнат ли, спиране няма

    14:08 06.10.2025

  • 23 червени фашисти ленинци

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Следовател":

    Като си толкова отворен напиши кои са офшорките, или пишеш по инерция и "спомени". Ушите ти бяха запушени , очите насапунисани ама всичко знаеш, защото си анонимен драскач. На всичкото отгоре и си комплексар, защото другите могат , а ти не!

    Коментиран от #28, #31

    14:10 06.10.2025

  • 24 искаме отговори

    5 0 Отговор
    Как така реки са вписани в кадастъра като частна собственост, след като според Конституцията водите са изключителна държавна собственост? Изключителна държавна собственост означава, че те не могат да се преобразуват в частна държавна собственост и да бъдат обект на сделка. Кой позволи това безобразие? Всяка грешка има три имена и ЕГН и ние настояваме да ги научим. На стената на позора място не остана от мерзавци и майкопродавци и нова трябва да изграждаме.

    14:18 06.10.2025

  • 25 Крали Марко

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "адвокат":

    Арабаджиеви вече съдят България в Страсбург за ареста си .Запор от спец прокуратурата за 350 милиона лева активи е отменен ...Вие тука си драскайте колкото искате и търсете " виновни".....

    14:23 06.10.2025

  • 26 Гост

    2 0 Отговор
    Не е алчност и безхаберие, а тежка, системна корупция. А корупцията винаги убива, по един или друг начин. Ама корупцията в България е начин на съществуване на всички вредни отпадъци - и на държавните и общински служители, и на прокуратура и съд, и на законодателна и изпълнителна власт, и на МВР, армия, служби, службички...Та, отговори няма да има, може да има някой изгорял бушон от най-дребните.

    14:24 06.10.2025

  • 27 Лудия касапин

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "адвокат":

    Кмета на Варна, как стои в кауша невинен, пак ти плащаш, ама за него не ревеш, че ти бъркат в джоба.

    14:25 06.10.2025

  • 28 Следовател

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "червени фашисти ленинци":

    Ветко, ти ли си, да ти дам ли име и адрес да ми пратиш мутрите, ДС доносник такъв?

    14:25 06.10.2025

  • 29 Пламен

    1 0 Отговор
    Нищо няма да има, всички са навързани като свински опашки ....кое разследване е довело до нещо....един милиард за магистрати и нула дейност

    Коментиран от #35

    14:29 06.10.2025

  • 30 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "адвокат":

    Така е, така е в цял свят. Какво като се вдига стачка, най много да направят на половинта нещата и с алинеи и точки и под точки накрая обезмислят всичко. Винаги съм казвал ,че юристите са най големите мошеници.

    14:29 06.10.2025

  • 31 Хахах

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "червени фашисти ленинци":

    Цялото ви можене се изразява в далавери, корупция, лъжене, мамене, кражби, укриване на огромни торби с пари, да има за хотели, яхти, и много апартаменти.

    14:31 06.10.2025

  • 32 Анджо

    1 0 Отговор
    В крайна сметка демократите започнаха да се учат от диктатурите. Изход няма.

    Коментиран от #36

    14:31 06.10.2025

  • 33 рачко пръдлето

    2 0 Отговор
    Рекичката си течеше други години и през летния сезон.

    14:31 06.10.2025

  • 34 Квартална кръчма ООД

    1 0 Отговор
    Превърнаха държавата в хотел-кръчма. И "правото" в тази държава е тяхното меню от кръчмата. И съдии, прокурори, адвокати, прависти, спецове по национална сигурност, политици, генерали.....са сервитьорите и камериерките. Клиентите са ясни, мастити корумпирани олигарси и бизнесмени, накратко селяндури.

    14:32 06.10.2025

  • 35 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пламен":

    Така старите лъвове научиха лъвчетата как се прави. Нови да дойдат все тая, това вече го видяхме.

    14:34 06.10.2025

  • 36 Мухаха

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Анджо":

    Знаеш ли какво е македонец? Боядисан българин. Знаеш ли какво е български демократ? Комунист със западен костюм и безкрайна наглост.

    14:34 06.10.2025