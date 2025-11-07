Ще се подложи ли кметът Терзиев на „архитектурен полиграф“?

Дали е завладяващо това, или не е, че всеки ден в столицата е някакъв вид предизвикателство пред управлението на града. Какво обединява ремонт на парно в отоплителния сезон, криза с боклука и главния архитект… Васил Терзиев, разбира се — кметът на столицата. Ремонтът на парното в отоплителния сезон в „Дружба 2“ го изненада, въпреки че „Топлофикация–София“ е общинско дружество. Разбирай — под управлението на Общинския съвет.
За възможната криза с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ се знаеше от месеци, но се стигна до нея, защото кметът не иска да плаща повече на фирмите, а за двата района се яви по един кандидат. Фирмите спряха да извозват боклука, но хората в двата квартала бяха на друго мнение. Организираха се, за да няма тотална криза. Неправителствена организация пък купи два камиона и те за седмица пристигнаха от Австрия, за да помагат. Това обаче е малък проблем. В края на годината изтичат договорите на „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“. В началото на 2026-а още райони може да останат без договори… Тогава какво ще се прави? Това е част от битовото ежедневие на столичани.
Васил Терзиев стана кмет, без да има политически опит, без да мине на полиграф, но имаше опит в управлението на хора, на пари, на фирми, на проекти — и то все за милиони, че и с добър финансов резултат. Терзиев обяви, че има екип от специалисти във всяка сфера. В началото плътно до него бяха от „Спаси София“, но после се разграничиха – просто не се справял.
И така, в последните дни столичани участват в поредната сага – „Поисках оставката на главния архитект на София, Богдана Панайотова“ (б.р. – думи на Терзиев), а отговорът бе: „Няма да подам оставка.“ (б.р. – Панайотова)
16 април 2025 година
„Това е мое решение, аз съм си го взел без натиск, и времето ще покаже дали е било правилно. Убеден съм в избора си.“ Това заяви пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, след като обяви, че назначава Богдана Панайотова за главен архитект на София.
„Изложих моите мотиви публично, защото смятам, че това е правилното решение", отбеляза Терзиев тогава и подчерта, че ѝ има доверие. Нека не забравяме, че Терзиев дори изпрати на полиграф избраната от него Панайотова, за да докаже, че не е вземала решения под натиск или за материална облага. Също така Терзиев каза, че Панайотова е преминала теста на полиграфа.
5 ноември 2025 година
С SMS кметът Терзиев иска оставката на Панайотова, защото се оказало, че мислела и имала различно мнение от неговото. В същото време Панайотова обяви, че не вижда никаква причина да напуска работата си като главен архитект и е готова да обоснове всяко свое решение.
И какво следва… Всъщност, не е ли добре и двамата да минат на полиграф сега, за да се разбере защо екипно не мислят еднакво и кой кога е прав?
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дс некадърник
09:03 07.11.2025
2 честен ционист
09:03 07.11.2025
3 Абе
09:04 07.11.2025
4 Трол
09:05 07.11.2025
5 1488
09:06 07.11.2025
6 Кит
Трябва да му назначат полипсихиатрично изследване, това е изходът.
09:08 07.11.2025
7 Кит
Това е своеобразен рекорд, като нищо до изтичането на мандата му ще се стигне до десетина заменки!
09:12 07.11.2025
8 Терзиев е успешен бизнесмен
Коментиран от #16, #18
09:18 07.11.2025
9 Софиянците - защо рИвАт ?!
09:20 07.11.2025
10 Кмета прилага
Кмета не може да реши транспортната задача че колкото камиони внасят опаковани храни толкова камиони трябва да изнасят опаковките на храните след използването им
Коментиран от #14
09:24 07.11.2025
11 Кит
Извод: София се управлява от очевиден щурак, България затъва демографски, но ние се интересуваме много повече от гражданската война в Русия...Това е положението в Ганковото кафене!
Коментиран от #13
09:30 07.11.2025
12 Българи не могат да управляват София
А сега България е разградена кошара с овце и вълци
09:32 07.11.2025
13 Това е така, защото
До коментар #11 от "Кит":русофилията е тежко умствено заболяяане!
09:33 07.11.2025
14 Кит
До коментар #10 от "Кмета прилага":Сега остава само да докажеш, че теглото и обема на пазарската чанта, с която донасяш в дома си 10 кг храна остават същите, когато изхвърляш опаковките след като семейството ти е изконсумирало храната.
Успех, математико😂😂😂
Коментиран от #17
09:33 07.11.2025
15 Василеску
09:34 07.11.2025
16 007 лиценз ту кил
До коментар #8 от "Терзиев е успешен бизнесмен":Къде му е успешния бизнес? В изоставената буренясала сграда в Младост, която уж бил продал за милиони заедно с фирмата? Препраха едни ДС куфарчета за финансиране на шарлатаните и това е.
09:37 07.11.2025
17 Кит
До коментар #14 от "Кит":Със смях отбелязвам, че дотук три броя тъППопитеци, завършили в Харвард, са убедени, че ако един камион докара в София 10 тона опакована храна, то за последващото извозване на опаковките от тази храна ще е нужен съшият по обем и товароносимост камион, защото празните опаковки от тези доставени 10 тона храна ще тежат също 10 тона и ще заемат същия обем!
Уникално ниво на мислене се демонстрира тук😂😂😂
10:23 07.11.2025
18 обстоятелствено пояснение
До коментар #8 от "Терзиев е успешен бизнесмен":Легендата за успешният и свръх печеливш бизнес на Терзиев беше изфабрикувана от ДС родата , Христо Иванов ( и той с партизанско и ДС потекло) я лансира за пред "умно красивите" и (ужким) жълтопаветни софиянци (дошли от кой знае кое село) , за да оправдае факта , че баш "демократите" предлагат за кмет такава тъмно червена МВР/ДС и ЦК/БКП кандидатура и да я направи избираема (както и стана) . За същото Христо Иванов , Борис Бонев и тандема Петков/Василев получиха 5 млн. лева кеш , пари , които Терзиев плати без да му мигне окото , защото и без друго необслужваните му кредити надхвърляха колосалните 220 млн. лева . Единственият изход за него беше да се направи на висш политик и така да стане недосегаем за кредиторите , които получиха уверение , че в мига в който седне на кметският стол - проблемите с пари (за него) вече няма да са проблеми и ще си върне дълговете барабар с лихвите ( и нещо от горе) - както и стана .
Словенската банка кредитор - вече е доволна и не писка за необслужени кредити (!!!) , акционерите - също (!!!) , както и тайните заемодатели (!!!) , що така ?! Изобщо - има ли толкова наивни хора , които (наистина) да си мислят , че мулти милионер с проспериращ бизнес за милиарди ще си остави бизнеса за да се закопае в тресавището наречено Столична община , заради заплата от 15 000 лв. ???!!! Или - заради любов към софиянци и София ???!!! Стига , бе !!!
10:26 07.11.2025