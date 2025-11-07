Новини
Ще се подложи ли кметът Терзиев на „архитектурен полиграф“?

Ще се подложи ли кметът Терзиев на „архитектурен полиграф“?

7 Ноември, 2025 09:00 955 18

Какво обединява ремонт на парно в отоплителния сезон, криза с боклука и главния архитект…

Ще се подложи ли кметът Терзиев на „архитектурен полиграф“? - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дали е завладяващо това, или не е, че всеки ден в столицата е някакъв вид предизвикателство пред управлението на града. Какво обединява ремонт на парно в отоплителния сезон, криза с боклука и главния архитект… Васил Терзиев, разбира се — кметът на столицата. Ремонтът на парното в отоплителния сезон в „Дружба 2“ го изненада, въпреки че „Топлофикация–София“ е общинско дружество. Разбирай — под управлението на Общинския съвет.

За възможната криза с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ се знаеше от месеци, но се стигна до нея, защото кметът не иска да плаща повече на фирмите, а за двата района се яви по един кандидат. Фирмите спряха да извозват боклука, но хората в двата квартала бяха на друго мнение. Организираха се, за да няма тотална криза. Неправителствена организация пък купи два камиона и те за седмица пристигнаха от Австрия, за да помагат. Това обаче е малък проблем. В края на годината изтичат договорите на „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“. В началото на 2026-а още райони може да останат без договори… Тогава какво ще се прави? Това е част от битовото ежедневие на столичани.

Васил Терзиев стана кмет, без да има политически опит, без да мине на полиграф, но имаше опит в управлението на хора, на пари, на фирми, на проекти — и то все за милиони, че и с добър финансов резултат. Терзиев обяви, че има екип от специалисти във всяка сфера. В началото плътно до него бяха от „Спаси София“, но после се разграничиха – просто не се справял.

И така, в последните дни столичани участват в поредната сага – „Поисках оставката на главния архитект на София, Богдана Панайотова“ (б.р. – думи на Терзиев), а отговорът бе: „Няма да подам оставка.“ (б.р. – Панайотова)

16 април 2025 година
„Това е мое решение, аз съм си го взел без натиск, и времето ще покаже дали е било правилно. Убеден съм в избора си.“ Това заяви пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, след като обяви, че назначава Богдана Панайотова за главен архитект на София.

„Изложих моите мотиви публично, защото смятам, че това е правилното решение", отбеляза Терзиев тогава и подчерта, че ѝ има доверие. Нека не забравяме, че Терзиев дори изпрати на полиграф избраната от него Панайотова, за да докаже, че не е вземала решения под натиск или за материална облага. Също така Терзиев каза, че Панайотова е преминала теста на полиграфа.

5 ноември 2025 година
С SMS кметът Терзиев иска оставката на Панайотова, защото се оказало, че мислела и имала различно мнение от неговото. В същото време Панайотова обяви, че не вижда никаква причина да напуска работата си като главен архитект и е готова да обоснове всяко свое решение.

И какво следва… Всъщност, не е ли добре и двамата да минат на полиграф сега, за да се разбере защо екипно не мислят еднакво и кой кога е прав?


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
  • 1 дс некадърник

    8 0 Отговор
    мафията не спира да го клати а той пуши небрежно в страни...... вече трябваше да има гараж с 50 камиона за боклук и персонал

    09:03 07.11.2025

  • 2 честен ционист

    6 0 Отговор
    От семейството, от което произхожда кметът Терзиев, не би трябвало да е някаква трудност, да излъже полиграфа без да му мигне окото.

    09:03 07.11.2025

  • 3 Абе

    6 0 Отговор
    Тоа опраи боклука, сега ше опраи и архитектурата.

    09:04 07.11.2025

  • 4 Трол

    5 0 Отговор
    Трябва да минат и на рентгенограф, защото уволнение със СМС оставя големи съмнения за съдържанието в гащите.

    09:05 07.11.2025

  • 5 1488

    4 0 Отговор
    по добре да се подложи на въжето

    09:06 07.11.2025

  • 6 Кит

    6 0 Отговор
    Няма как Терзиев да бъде оценен с полиграф - този тип апаратура не може да оцени хора с очевидни ментални проблеми.
    Трябва да му назначат полипсихиатрично изследване, това е изходът.

    09:08 07.11.2025

  • 7 Кит

    5 0 Отговор
    Само за протокола, в началото на третата година от управлението си ДСУшко той готви ПЕТА рокада на поста ГА.
    Това е своеобразен рекорд, като нищо до изтичането на мандата му ще се стигне до десетина заменки!

    09:12 07.11.2025

  • 8 Терзиев е успешен бизнесмен

    2 5 Отговор
    Само, че да се разправяш с държавната чиновническа сган е много голяма!

    Коментиран от #16, #18

    09:18 07.11.2025

  • 9 Софиянците - защо рИвАт ?!

    6 0 Отговор
    То , това с КРИЗИТЕ беше ясно , че ще изникнат , като гъби след дъжд след като "мъдрите" софиянци ( с помощта на СИЕЛА и МАДУРОмашинки ) си избраха за кмет внуче на генерали от ДС и членове на ЦК на БКП и дете на кадрови висши офицери от същата институция . Внуче , което никога през живота си не е работило , а всичките му "велики" бизнес постижения са му осигурени наготово (от родата , разбира се) . Внуче , на което дядовците са подарили едно-две военни заводчета и което се е увъртяло със заеми , които не може да върне , Внуче , което си плати съвсем делово (публична тайна е) пет милиона лева на Петков и Хр. Иванов за да бъде натрапаено за кмет на София . Внуче , което освен , че е интроверт и мизнатроп е и със смущаваща сексуална ориентация и съмнително психично здраве (да не говорим , че е и чудовищно некомпетентен , нестабилен , лъжлив и крадлив) . Внуче , което ЩЕ СИ ВЪРНЕ ПЛАТЕНИТЕ (за да го изберат милиони) СТОКРАТНО , заради наивитета и лековерието на софиянци !

    09:20 07.11.2025

  • 10 Кмета прилага

    4 1 Отговор
    СДС метод Стани Да Седне някой друг
    Кмета не може да реши транспортната задача че колкото камиони внасят опаковани храни толкова камиони трябва да изнасят опаковките на храните след използването им

    Коментиран от #14

    09:24 07.11.2025

  • 11 Кит

    5 0 Отговор
    Гледам първата страница на "Факти" и установявам следните факти - статията за ДСУшко се радва на 9 отзива, инфото за намаляващата раждаемост в страната ни - цели 8, а инфото за боевете при Покровск - 79 / три статии публикувани заедно в рамките на няколко минути/.
    Извод: София се управлява от очевиден щурак, България затъва демографски, но ние се интересуваме много повече от гражданската война в Русия...Това е положението в Ганковото кафене!

    Коментиран от #13

    09:30 07.11.2025

  • 12 Българи не могат да управляват София

    1 1 Отговор
    Защото са били родени и израснали по времето на социализма без външна конкуренция заради Софийското жителство и заради затворените към запада социалистически страни всички са израснали в затворена система
    А сега България е разградена кошара с овце и вълци

    09:32 07.11.2025

  • 13 Това е така, защото

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Кит":

    русофилията е тежко умствено заболяяане!

    09:33 07.11.2025

  • 14 Кит

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Кмета прилага":

    Сега остава само да докажеш, че теглото и обема на пазарската чанта, с която донасяш в дома си 10 кг храна остават същите, когато изхвърляш опаковките след като семейството ти е изконсумирало храната.
    Успех, математико😂😂😂

    Коментиран от #17

    09:33 07.11.2025

  • 15 Василеску

    3 0 Отговор
    Просто кметът няма екип от интелигентни и разбиращи, още по-малко можещи. А Ако си избрал такъв екип, близо до ума е,че си нещо идиот. Поне в центъра градът беше що-годе добър. Гета има навсякъде, нашите гета бяха по-добри от западните. Сега и това не е така. Кретенска работа, най-вече от страна на избирателите, подведени от нискочели ПеПеДеБари като разни гномове и сие.

    09:34 07.11.2025

  • 16 007 лиценз ту кил

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Терзиев е успешен бизнесмен":

    Къде му е успешния бизнес? В изоставената буренясала сграда в Младост, която уж бил продал за милиони заедно с фирмата? Препраха едни ДС куфарчета за финансиране на шарлатаните и това е.

    09:37 07.11.2025

  • 17 Кит

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Кит":

    Със смях отбелязвам, че дотук три броя тъППопитеци, завършили в Харвард, са убедени, че ако един камион докара в София 10 тона опакована храна, то за последващото извозване на опаковките от тази храна ще е нужен съшият по обем и товароносимост камион, защото празните опаковки от тези доставени 10 тона храна ще тежат също 10 тона и ще заемат същия обем!
    Уникално ниво на мислене се демонстрира тук😂😂😂

    10:23 07.11.2025

  • 18 обстоятелствено пояснение

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Терзиев е успешен бизнесмен":

    Легендата за успешният и свръх печеливш бизнес на Терзиев беше изфабрикувана от ДС родата , Христо Иванов ( и той с партизанско и ДС потекло) я лансира за пред "умно красивите" и (ужким) жълтопаветни софиянци (дошли от кой знае кое село) , за да оправдае факта , че баш "демократите" предлагат за кмет такава тъмно червена МВР/ДС и ЦК/БКП кандидатура и да я направи избираема (както и стана) . За същото Христо Иванов , Борис Бонев и тандема Петков/Василев получиха 5 млн. лева кеш , пари , които Терзиев плати без да му мигне окото , защото и без друго необслужваните му кредити надхвърляха колосалните 220 млн. лева . Единственият изход за него беше да се направи на висш политик и така да стане недосегаем за кредиторите , които получиха уверение , че в мига в който седне на кметският стол - проблемите с пари (за него) вече няма да са проблеми и ще си върне дълговете барабар с лихвите ( и нещо от горе) - както и стана .
    Словенската банка кредитор - вече е доволна и не писка за необслужени кредити (!!!) , акционерите - също (!!!) , както и тайните заемодатели (!!!) , що така ?! Изобщо - има ли толкова наивни хора , които (наистина) да си мислят , че мулти милионер с проспериращ бизнес за милиарди ще си остави бизнеса за да се закопае в тресавището наречено Столична община , заради заплата от 15 000 лв. ???!!! Или - заради любов към софиянци и София ???!!! Стига , бе !!!

    10:26 07.11.2025