Ще се подложи ли кметът Терзиев на „архитектурен полиграф“?

Дали е завладяващо това, или не е, че всеки ден в столицата е някакъв вид предизвикателство пред управлението на града. Какво обединява ремонт на парно в отоплителния сезон, криза с боклука и главния архитект… Васил Терзиев, разбира се — кметът на столицата. Ремонтът на парното в отоплителния сезон в „Дружба 2“ го изненада, въпреки че „Топлофикация–София“ е общинско дружество. Разбирай — под управлението на Общинския съвет.

За възможната криза с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ се знаеше от месеци, но се стигна до нея, защото кметът не иска да плаща повече на фирмите, а за двата района се яви по един кандидат. Фирмите спряха да извозват боклука, но хората в двата квартала бяха на друго мнение. Организираха се, за да няма тотална криза. Неправителствена организация пък купи два камиона и те за седмица пристигнаха от Австрия, за да помагат. Това обаче е малък проблем. В края на годината изтичат договорите на „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“. В началото на 2026-а още райони може да останат без договори… Тогава какво ще се прави? Това е част от битовото ежедневие на столичани.

Васил Терзиев стана кмет, без да има политически опит, без да мине на полиграф, но имаше опит в управлението на хора, на пари, на фирми, на проекти — и то все за милиони, че и с добър финансов резултат. Терзиев обяви, че има екип от специалисти във всяка сфера. В началото плътно до него бяха от „Спаси София“, но после се разграничиха – просто не се справял.

И така, в последните дни столичани участват в поредната сага – „Поисках оставката на главния архитект на София, Богдана Панайотова“ (б.р. – думи на Терзиев), а отговорът бе: „Няма да подам оставка.“ (б.р. – Панайотова)

16 април 2025 година

„Това е мое решение, аз съм си го взел без натиск, и времето ще покаже дали е било правилно. Убеден съм в избора си.“ Това заяви пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, след като обяви, че назначава Богдана Панайотова за главен архитект на София.

„Изложих моите мотиви публично, защото смятам, че това е правилното решение", отбеляза Терзиев тогава и подчерта, че ѝ има доверие. Нека не забравяме, че Терзиев дори изпрати на полиграф избраната от него Панайотова, за да докаже, че не е вземала решения под натиск или за материална облага. Също така Терзиев каза, че Панайотова е преминала теста на полиграфа.

5 ноември 2025 година

С SMS кметът Терзиев иска оставката на Панайотова, защото се оказало, че мислела и имала различно мнение от неговото. В същото време Панайотова обяви, че не вижда никаква причина да напуска работата си като главен архитект и е готова да обоснове всяко свое решение.

И какво следва… Всъщност, не е ли добре и двамата да минат на полиграф сега, за да се разбере защо екипно не мислят еднакво и кой кога е прав?