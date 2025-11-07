Волгин: Мамдани излезе с ясни социални послания, които му спечелиха изборите

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Победата на Зохран Мамдани на кметските избори в Ню Йорк поставя отново на дневен ред въпроса за бъдещето на левите идеи в глобален план.

Това коментира във "Фейсбук" Петър Волгин.

Днешната официозна левица е в ужасяващо състояние. Нейните представители се занимават основно с това да си измислят всевъзможни малцинства /национални, религиозни, сексуални/, които после да защитават.

За нормалните работещи хора никой от т.нар. "леви" политици не се и сеща вече.

А, и още едно любимо занимание си имат от известно време - да ругаят Русия и да призовават за превъоръжаване на Европа.

Няма искане за решаване на социални проблеми, има само настояване всички пари да отиват за оръжие.

Зохран Мамдани показа какво значи истинско ляво и излезе с ясни социални послания, които му спечелиха изборите.

Предстои да разберем дали левите партии в други държави ще тръгнат по същия път или ще продължат да повтарят ЛГБТ мантрите и останалите клишета.