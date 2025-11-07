Волгин: Мамдани излезе с ясни социални послания, които му спечелиха изборите

Победата на Зохран Мамдани на кметските избори в Ню Йорк поставя отново на дневен ред въпроса за бъдещето на левите идеи в глобален план.
Това коментира във "Фейсбук" Петър Волгин.
Днешната официозна левица е в ужасяващо състояние. Нейните представители се занимават основно с това да си измислят всевъзможни малцинства /национални, религиозни, сексуални/, които после да защитават.
За нормалните работещи хора никой от т.нар. "леви" политици не се и сеща вече.
А, и още едно любимо занимание си имат от известно време - да ругаят Русия и да призовават за превъоръжаване на Европа.
Няма искане за решаване на социални проблеми, има само настояване всички пари да отиват за оръжие.
Зохран Мамдани показа какво значи истинско ляво и излезе с ясни социални послания, които му спечелиха изборите.
Предстои да разберем дали левите партии в други държави ще тръгнат по същия път или ще продължат да повтарят ЛГБТ мантрите и останалите клишета.
1 Хазарите
13:04 07.11.2025
2 Аз съм веган
13:12 07.11.2025
3 Ами, да му пожелаем успех.
13:14 07.11.2025
4 дядо
13:18 07.11.2025
5 володя
13:20 07.11.2025
6 П Е Ш О В О Л Г А Т А
Не искам рубли, но вода руска пропаганда в Брюксел!
13:22 07.11.2025
7 Айде и тоя...
13:27 07.11.2025
8 Петре
13:34 07.11.2025
9 Търновец
13:38 07.11.2025
10 яЯЯ
Да не би Волгин да си мисли, че Мамдани има нещо общо с Волгин и представите му за общество и политика..
Мамдани няма нищо общо с обявената за престъпна БКП-БСП в България.
13:42 07.11.2025