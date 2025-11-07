Новини
Волгин: Мамдани излезе с ясни социални послания, които му спечелиха изборите

7 Ноември, 2025

За нормалните работещи хора никой от т.нар. "леви" политици не се и сеща вече

Волгин: Мамдани излезе с ясни социални послания, които му спечелиха изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Петър Волгин Петър Волгин журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Победата на Зохран Мамдани на кметските избори в Ню Йорк поставя отново на дневен ред въпроса за бъдещето на левите идеи в глобален план.

Това коментира във "Фейсбук" Петър Волгин.

Днешната официозна левица е в ужасяващо състояние. Нейните представители се занимават основно с това да си измислят всевъзможни малцинства /национални, религиозни, сексуални/, които после да защитават.

За нормалните работещи хора никой от т.нар. "леви" политици не се и сеща вече.

А, и още едно любимо занимание си имат от известно време - да ругаят Русия и да призовават за превъоръжаване на Европа.

Няма искане за решаване на социални проблеми, има само настояване всички пари да отиват за оръжие.

Зохран Мамдани показа какво значи истинско ляво и излезе с ясни социални послания, които му спечелиха изборите.

Предстои да разберем дали левите партии в други държави ще тръгнат по същия път или ще продължат да повтарят ЛГБТ мантрите и останалите клишета.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 9 гласа.
  • 1 Хазарите

    7 0 Отговор
    Един случаен изтрел и край с него

    13:04 07.11.2025

  • 2 Аз съм веган

    5 4 Отговор
    Волга та не го мислете. Той си живее живота в пропадналия запад и няма никакви намерения да се мести в прекрасната бензиноколонка.

    13:12 07.11.2025

  • 3 Ами, да му пожелаем успех.

    7 2 Отговор
    Ню Йорк не е лесен за управление град, дано да успее, но е съмнително, че това ще стане. Трябва да балансира между твърде много разностранни интереси. Иначе, Волгин е прав донякъде.

    13:14 07.11.2025

  • 4 дядо

    8 2 Отговор
    В Каубойстан- хиндита, в Англосаксонията-пакита, в Нидерландохоландията-министър председателя с играч на хокей на трева! Накъде отива този свят?

    13:18 07.11.2025

  • 5 володя

    3 3 Отговор
    Който иска мир, се готви за война. Ако Европа няма достаъчно боеспособни въоръжени сили, то неизбежно ще стане жертва. На кой точно няма особено значение.

    13:20 07.11.2025

  • 6 П Е Ш О В О Л Г А Т А

    6 3 Отговор
    Аз избрах еврото в Брюксел, 20 000 евра!
    Не искам рубли, но вода руска пропаганда в Брюксел!

    13:22 07.11.2025

  • 7 Айде и тоя...

    6 2 Отговор
    Разбирач от всичко се обади.По цял ден критикува ЕС и еврото,но това не му пречи да ги лапа с отворена уста.

    13:27 07.11.2025

  • 8 Петре

    2 1 Отговор
    В качеството си на какъв ти коментираш новият кмет на Ню Йорк? Нито си журналист, нито американец, нито социалист. Ти си само бездарен бесродник и подлога.

    13:34 07.11.2025

  • 9 Търновец

    3 0 Отговор
    Г-н Мамдани е роден в Уганда в семейство на Индуси мигранти - може ли да сравним двата съседни колоса Индия и Китай. В Китай вече има все по силна средна класа китайската икономика и финанси печелят все повече срещу долара и Американската икономика. А в Индия - четири основни касти както е било по времето на Марко Поло и една многомилионна каста на безправни хора без никакви гаранции за утрешния ден. И коя страна има по голяма нужда от политически и социални реформи - САЩ или Индия. Безспорно Мамдани е етнически Индус - защо първо не извърши реформи в Индия. Този крипто политик много напомня за Барак Обама - анти Европеец глобалист и в миналото наркозависим.

    13:38 07.11.2025

  • 10 яЯЯ

    2 1 Отговор
    Мамдани беше подкрепен от демократите.
    Да не би Волгин да си мисли, че Мамдани има нещо общо с Волгин и представите му за общество и политика..
    Мамдани няма нищо общо с обявената за престъпна БКП-БСП в България.

    13:42 07.11.2025