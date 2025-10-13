Ружа Райчева: Хората очевидно не виждат алтернатива на Пеевски

Лично аз не съм изненадана от резултатите в Пазарджик. Логично беше, че Пеевски ще направи всичко възможно да "страхува" любимите си жертви ПП-ДБ, включително и да накара Борисов да се дръпне, за да ги уплаши хубавичко.
Тези местни избори се разглеждат като неговата заявка за прекрасното бъдеще на държавата с главно Д. Естествено, че ще хвърли всичко, за да покаже надмощие.
Тук е добре Борисов да прецени полезно ли е за него все така да дава път на феномена или не започва да изглежда твърде слаб. При висока избирателна активност тези планове на главното Д щяха да бъдат невъзможни, защото колкото и да купуваш вот, колкото и да натискаш и компрометираш местните, няма как да надделееш над народната воля - ако има такава. Такава на този етап не се наблюдава.
Хората очевидно не виждат алтернатива на Пеевски сред конкурентите му. Колелото се върти обаче и те няма да са отгоре вечно. А когато дълго си горе, забравяш този факт.
Ружа Райчева
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дедо
Коментиран от #15
13:06 13.10.2025
2 честен ционист
13:07 13.10.2025
3 Бай х
13:11 13.10.2025
4 Новак
13:11 13.10.2025
5 честен ционист
13:13 13.10.2025
6 прас
13:16 13.10.2025
7 Последния Софиянец
13:18 13.10.2025
8 Хахаха
13:20 13.10.2025
9 Ивелин Михайлов
Коментиран от #12
13:26 13.10.2025
10 фарисейски квас
13:36 13.10.2025
11 Разбирач
13:38 13.10.2025
12 Не си
До коментар #9 от "Ивелин Михайлов":Преброил всички водолеи в областта, затова така си мислиш.
13:38 13.10.2025
13 Софийски селянин,
И какво излиза че циганите взеха местната власт..
Боже Господи на къде отива тази държавичка България...
13:39 13.10.2025
14 напълно еврейка от БКП ЕЛИТА и соросите
Коментиран от #16
13:50 13.10.2025
15 ТтТ
До коментар #1 от "дедо":В България експертите правят и говорят всичко за пари, а после внушават, че всички са като тях!
13:56 13.10.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #14 от "напълно еврейка от БКП ЕЛИТА и соросите":Или по просто казано, покорни потомствени слуги на блатната алкохолна джамахирия‼️
14:00 13.10.2025
17 Някой
Защо нито един социолог, политолог, антрополог ... не излезе по ТВ и не каже истината: "БСП не са социалисти".
14:05 13.10.2025