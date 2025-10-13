Новини
Ружа Райчева: Хората очевидно не виждат алтернатива на Пеевски

13 Октомври, 2025 13:01 1 505 17

При висока избирателна активност тези планове на главното Д щяха да бъдат невъзможни, защото колкото и да купуваш вот, колкото и да натискаш и компрометираш местните, няма как да надделееш над народната воля - ако има такава

Ружа Райчева


Лично аз не съм изненадана от резултатите в Пазарджик. Логично беше, че Пеевски ще направи всичко възможно да "страхува" любимите си жертви ПП-ДБ, включително и да накара Борисов да се дръпне, за да ги уплаши хубавичко.

Тези местни избори се разглеждат като неговата заявка за прекрасното бъдеще на държавата с главно Д. Естествено, че ще хвърли всичко, за да покаже надмощие.

Тук е добре Борисов да прецени полезно ли е за него все така да дава път на феномена или не започва да изглежда твърде слаб. При висока избирателна активност тези планове на главното Д щяха да бъдат невъзможни, защото колкото и да купуваш вот, колкото и да натискаш и компрометираш местните, няма как да надделееш над народната воля - ако има такава. Такава на този етап не се наблюдава.

Хората очевидно не виждат алтернатива на Пеевски сред конкурентите му. Колелото се върти обаче и те няма да са отгоре вечно. А когато дълго си горе, забравяш този факт.



  • 1 дедо

    30 2 Отговор
    Олеле, какво става с ГЕРБ - лели ГЕРБ, младежи ГЕРБ - Пазарджик?! Шиши ви изяде!

    Коментиран от #15

    13:06 13.10.2025

  • 2 честен ционист

    24 21 Отговор
    Всичко след Баце е за предпочитане, дори и някой африкански кръволок диктатор. Не забравяйте, че Баце прогони 2 млн българи и прати още толкова на 6 стъпки под земята за някакви си 20 год дерибействане.

    13:07 13.10.2025

  • 3 Бай х

    34 0 Отговор
    Кои хора, тези, които взеха по 50лв. ли? Че те хора ли са?

    13:11 13.10.2025

  • 4 Новак

    23 0 Отговор
    "Хората" не търсят алтернатива, е келепира!

    13:11 13.10.2025

  • 5 честен ционист

    9 27 Отговор
    Същото направи и господаря му от блатата, бункерния страхливец за 25г превърна държавата си в бунище, с най бедните и нещастни скотляци на пранетата, а за посленните 4 години изби над милион и още нолкова осакати!

    13:13 13.10.2025

  • 6 прас

    21 3 Отговор
    Същите хора, които свалиха правителството на Орешарски сега си седят кротко и за ОК едно прасе да оглави държавата. 1984-та какво да се прави. Важното е всеки да има еднопосочен билет за Терминал2, друго няма какво да се направи. Гласуваш не гласуваш, получаваш нагла държава с главно П

    13:16 13.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    5 13 Отговор
    На таа баща й цял живот надува каквото му подадат за жълти денги, сета тя продължава делото с гордо наведена глава!

    13:18 13.10.2025

  • 8 Хахаха

    1 1 Отговор
    А защо трябва да има

    13:20 13.10.2025

  • 9 Ивелин Михайлов

    7 3 Отговор
    Бас ловя, че догодина пазарджик ще има водна криза 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #12

    13:26 13.10.2025

  • 10 фарисейски квас

    1 0 Отговор
    Само такова правителство и парламент е подходящо за последното правителство предсказано от Слава Севрюкова. И то е 20то, след НРБ. 25то но ако сметнем 3-те правителства на Бойко, и ,по двете, на Главчев, Донев и Янев, за по ЕДНО, излизат 20 правителства. И сега завършва исторически цикъл от 36 години, в астрологията и вселенският календар. Отнася се за всички държави и хора, политически и социален ред - се променя. След освобождението има 36 години на узряване, после 36 години на корекция, и след ВСВ тръгна ново узряване нов елит, и сега свършва корекцията и край на елитът на БКП и на преходът, край на статуквото след 1989г. ... И очаквах всички партии да са на власт в последното правителство, което предсказва Севрюкова, за да няма и един да изглежда невинен ако е извън правителството. Опозицията пък е очевидно само от бастуни и патерици на правителствените партии, и за пиар пред НАТО-ЕЛИТЪТ. Възраждане са плашилото на Бойко и соросите, за да изглеждат нужни на НАТО. Те всички са БКП. Партизанските внуци имат парите и всичко, другите им служат. Величие са уж алтернатива, но гласуват в полза на нато и нищо не правят против статуквото, съветницит им са слуги и експери от НАТО средите, Каракачанов и Валери Симеонов ги подкрепят очевидно. ..... Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са со

    13:36 13.10.2025

  • 11 Разбирач

    2 2 Отговор
    Време е за Ново Начало в управлението. Никой не е обединил българите, така като Шиши

    13:38 13.10.2025

  • 12 Не си

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ивелин Михайлов":

    Преброил всички водолеи в областта, затова така си мислиш.

    13:38 13.10.2025

  • 13 Софийски селянин,

    8 0 Отговор
    Пеевски шопара спечели изборите с помощта на маргиналите о Пазарджишкото гето..
    И какво излиза че циганите взеха местната власт..
    Боже Господи на къде отива тази държавичка България...

    13:39 13.10.2025

  • 14 напълно еврейка от БКП ЕЛИТА и соросите

    3 1 Отговор
    Баща й е един от собствениците на „Галъп интернешънъл – България“. Заедно с Красимир Гергов и Кънчо Стойчев притежава също бизнес, свързан със строителство на хотели и голф игрища. Заедно с Кънчо Стойчев е собственик на голф игрището „Блек Си Рама“. През 1998 г.и през 2003 г. заедно с Кънчо Стойчев продават мажоритарен дял от вестник „Сега“. Издават още списанията „Наш дом“, „Жената днес, „Кухнята“. Майка е дъщеря на генерал-лейтенант Никола Недялков от с. Алтимир, бивш началник на Военна академия, началник на Военното разузнаване и заместник-началник на Генералния щаб на БНА. По време на Втората световна война е политически затворник. В периода 1983 – 1987 г. е началник на Военната академия в София. В началото на 60-те години е военен аташе в САЩ. Бил е началник на Военното разузнаване и заместник-началник на Генералния щаб на БНА (от октомври 1974). Умира на 9 август 1998 г.

    Коментиран от #16

    13:50 13.10.2025

  • 15 ТтТ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "дедо":

    В България експертите правят и говорят всичко за пари, а после внушават, че всички са като тях!

    13:56 13.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "напълно еврейка от БКП ЕЛИТА и соросите":

    Или по просто казано, покорни потомствени слуги на блатната алкохолна джамахирия‼️

    14:00 13.10.2025

  • 17 Някой

    2 0 Отговор
    Голям проблем е, че в България няма истинска социална партия. БСП освен че са менте социалисти са и предатели служещи на интересите на Москва.

    Защо нито един социолог, политолог, антрополог ... не излезе по ТВ и не каже истината: "БСП не са социалисти".

    14:05 13.10.2025