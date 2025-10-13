Ружа Райчева: Хората очевидно не виждат алтернатива на Пеевски

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Лично аз не съм изненадана от резултатите в Пазарджик. Логично беше, че Пеевски ще направи всичко възможно да "страхува" любимите си жертви ПП-ДБ, включително и да накара Борисов да се дръпне, за да ги уплаши хубавичко.

Тези местни избори се разглеждат като неговата заявка за прекрасното бъдеще на държавата с главно Д. Естествено, че ще хвърли всичко, за да покаже надмощие.

Тук е добре Борисов да прецени полезно ли е за него все така да дава път на феномена или не започва да изглежда твърде слаб. При висока избирателна активност тези планове на главното Д щяха да бъдат невъзможни, защото колкото и да купуваш вот, колкото и да натискаш и компрометираш местните, няма как да надделееш над народната воля - ако има такава. Такава на този етап не се наблюдава.

Хората очевидно не виждат алтернатива на Пеевски сред конкурентите му. Колелото се върти обаче и те няма да са отгоре вечно. А когато дълго си горе, забравяш този факт.

Ружа Райчева