Радостина Жекова пред ФАКТИ: Говорим за оцеляването на зърнопроизводителите

След поредния напрегнат разговор между Националната асоциация на зърнопроизводителите и Министерство на земеделието и храните, организацията очаква ясни действия и спазване на поетите ангажименти. В срещата с министър Георги Тахов бяха обсъдени сроковете и механизмите за реални законодателни промени, които земеделците настояват да бъдат приети до края на годината. Секторът обаче е изправен пред сериозни пазарни предизвикателства, ниски цени, лоша реколта и конкуренция от Украйна. Пред ФАКТИ говори Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.
– Госпожо Жекова, отново зърнопроизводителите влязохте в не особено комфортен режим на разговор с Министерството на земеделието. Скоро имахте среща с министър Тахов. Накъде вървят нещата? Какво се разбрахте?
– Това, което уточнихме с министър Тахов, беше изчистването на сроковете от декларацията и поемането на ангажимент от страна на Министерството да разгледа предложенията, които ние сме входирали. Те са свързани със законодателни промени. Ако има готови законопроекти от страна на Министерството, нека да бъдат предоставени за обществено обсъждане, за да могат всички гилдии, които имат интерес, да се запознаят с тях. Става дума за работа по спазване на сроковете, разписани в декларацията. Предстои и среща с министър-председателя, но предвид политическа ситуация след изборите в Пазарджик , не мога да кажа кога ще бъде.
– От колко време водите тези разговори и говорите ли вече на един и същи език с Министерството?
– Мисля, че да. Това, което казахме, беше, надявам се, разбрано. Уверението от страна на министър Тахов е, че сроковете ще бъдат спазени. Надявам се наистина да говорим на един език – езика на оцеляването на сектора. А и промените не касаят само зърнопроизводството. Те ще помогнат и на животновъдството, на производителите на плодове и зеленчуци и т.н.
– Каква е ситуацията в сектора тази година? Как се позиционира България?
– Изключително трудна е годината – не само за България, а и за цялата европейска земеделска общност. Ако говорим за производство – реколтата от пшеница е добра, но пазарът е труден. Цената е около 350 лв. за тон при износ от морето, а за колегите от вътрешността – доста по-ниска заради транспорта. Миналата година цената при същото качество беше 420–440 лв. Това е сериозна разлика, при това на фона на по-високи разходи.
Слънчогледът е с много трудна реколта – има региони с добиви от едва 50–60 кг/дка, а средният е около 180 кг/дка. При тези разходи слънчогледът няма да може да покрие себестойността. Царевицата също е в тежка ситуация – средният добив е 217 кг/дка, но в Северозападна България има колеги с нулев добив. Освен това банките вече не кредитират сектора толкова лесно, което допълнително влошава положението.
– Темата „Украйна“ продължава да бъде чувствителна. Как се отразява тя на пазара?
– Това е постоянна тема – и преди войната с Русия Украйна беше голям производител. Те присъстват на европейските пазари с предимство. Сега има нова спогодба, която ще засегне и производителите на плодове, и на месо. Това създава сътресения на пазара. Украинските производители нямат европейските регулации, което прави тяхната себестойност по-ниска. А когато двама произвеждат една и съща продукция, но единият на по-ниска себестойност – той е по-конкурентоспособен. Това ще се отрази на вътрешния пазар в ЕС. България дори вече загуби пазара си в Испания за фуражи.
– Какви срокове сте си поставили за законодателните промени?
– В декларацията сме записали тримесечен срок. Това е важно, за да започне следващата стопанска година в по-спокойна среда. Имаме уверението, че ще се спази. Трябва да се създадат експертни групи – адвокатите на Министерството и на асоциацията да синхронизират текстовете, да минат обществено обсъждане и после в парламента. Напълно реалистично е това да се случи до края на годината.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ОЦЕЛЯВЯНЕ🤔🤔🤔🤔
09:01 16.10.2025
2 Фббб
09:04 16.10.2025
3 в кратце
09:04 16.10.2025
4 честен ционист
09:05 16.10.2025
5 Какво какво?
Коментиран от #26
09:06 16.10.2025
6 Любопитен
Коментиран от #9
09:07 16.10.2025
7 Споко !
09:10 16.10.2025
8 Божеее
09:12 16.10.2025
9 Всъщност
До коментар #6 от "Любопитен":Ядем некачествено украинско зърно . А българското се изнася на Запад . Така че , няма защо да плачеш за Украйна .
09:13 16.10.2025
10 За кои, за кои,
09:15 16.10.2025
11 Вън от европейския райх
Слепи ли сте да не виждате, че ЕС съсипа селското ни стопанство, сега идва ваш ред. Няма да ви пожалят.
09:15 16.10.2025
12 Питам:
09:16 16.10.2025
13 Айде бе
На зърнарите милиардери?
Коментиран от #15
09:17 16.10.2025
14 Като е
09:20 16.10.2025
15 Да , бе
До коментар #13 от "Айде бе":Ще дадем колите им на "бедните" украински зърнати , дето им внасяме боклуците , че сами да си подбиваме пазара .
Коментиран от #18
09:20 16.10.2025
16 Луд
09:22 16.10.2025
17 Любопитен
09:27 16.10.2025
18 Хайде бе
До коментар #15 от "Да , бе":Дайте да им видим имуществото на тези вечно фалиращи зърнопроизводители? Дайте да им видим автопарковете? Дайте да им видим и апартаментите и къщите зад граница? Дайте да видим къде по света си изпращат децата да се изучават? Дайте да ги видим как укриват пари и осигуровки, данъци и годишна печалба 0 лева. За да има за всичко от предходните неща. Огромно лицемерие на бизнес селяндурщината. Печалбите трупат, обаче държавата да спасява. Така беше и с хотелиерите. Така е с всичко. Затова тези ненормално алчни хора ще съсипят държавата си, но няма да пуснат кокала никога. Освен ако някой не се изправи срещу тях. Огромни лицемерие. Това трябва да СПРЕ!
09:27 16.10.2025
19 Аква
09:38 16.10.2025
20 Летописец
" Неверните данни, които министър Тахов съобщава за вноса на яйца от Украйна, са с последна актуализация 12 септември 2024 г. От тях става ясно, че в периода между януари и август в България са внесени 3 766 тона украински яйца.
Разбивките по месеци за 2024 г. са както следва:
Януари – 562 тона
Февруари – 449 тона
Март – 483 тона
Април – 583 тона
Май – 311 тона
Юни – 230 тона
Юли –762 тона
Август – 384 тона яйца "
Това са само за 8 месеца от миналата година данните !
Коментиран от #32
09:40 16.10.2025
21 Иван
09:46 16.10.2025
22 Емигрант
09:47 16.10.2025
23 То добре
09:48 16.10.2025
24 стоян
09:51 16.10.2025
25 Любопитен
Коментиран от #29
09:54 16.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ами
До коментар #25 от "Любопитен":Не е въпрос до произвеждане по-евтино. Въпросът е до алчност. Пак ще го напиша, алчност. Фрапираща алчност на селяндурската олигархия, която винаги е клатила държавата. Като едно вечно зелено дърво!
09:59 16.10.2025
30 ами фалирайте
10:01 16.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Емигрант
До коментар #20 от "Летописец":Защо тази Украйна пречи само на българите бе драскач ? Вие копейките имате ли други теми за разглеждане освен Украйна, нали сте "патриоти", "герои", "родолюбци" защо не искате да се премахнат субсидиите на шайките / в Германия субсидията е 0.86 евро/, защо не искате намаляване на депутатите от 240 на 120, защо не искате намаление на заплатите на НИЩОПРАВЕЩИТЕ депутати, защо не се борите за животновъдите, за зеленчукопроизводителите за техните условия на труд и за ниската им изкупна цена, защо не се загрижите от къде идва беднотията на българите, защото тя идва единствено от тези противопоставяния между симпатизантите на различните шайки като е вкарана Украйна като причина, ревете само Украйна, та Украйна, това не е патриотизъм, а фашизъм вашето !
Коментиран от #33
10:03 16.10.2025
33 Така е
До коментар #32 от "Емигрант":Те се опитват да предизвикат и етническо противопоставяне на няколко пъти вече. Но не им минава този номер. Има една паразитна част от обществото, която се е възприела за господарска и определя инразпределя всичко. Мачка останалите както си искат. Така да свикнали от съветско време. Да живеят на гърба на останалите, без да произвеждат нищо. Има много паразитни свръзки докато един продукт стигне до крайния купувач. Където цената се вдига. Политиците също се грижат далаверите да вървят правилно. Защото те са част от нищоправещата паразитна общност.
10:15 16.10.2025
34 Остап Бендер
10:48 16.10.2025