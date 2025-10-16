Новини
Мнения »
Радостина Жекова пред ФАКТИ: Говорим за оцеляването на зърнопроизводителите

Радостина Жекова пред ФАКТИ: Говорим за оцеляването на зърнопроизводителите

16 Октомври, 2025 08:59 1 639 34

  • радостина-
  • жекова-
  • зърнопроизводители-
  • тахов-
  • министър-
  • среща-
  • цени-
  • зърно

Ако говорим за производство – реколтата от пшеница е добра, но пазарът е труден, казва тя

Радостина Жекова пред ФАКТИ: Говорим за оцеляването на зърнопроизводителите - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След поредния напрегнат разговор между Националната асоциация на зърнопроизводителите и Министерство на земеделието и храните, организацията очаква ясни действия и спазване на поетите ангажименти. В срещата с министър Георги Тахов бяха обсъдени сроковете и механизмите за реални законодателни промени, които земеделците настояват да бъдат приети до края на годината. Секторът обаче е изправен пред сериозни пазарни предизвикателства, ниски цени, лоша реколта и конкуренция от Украйна. Пред ФАКТИ говори Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

– Госпожо Жекова, отново зърнопроизводителите влязохте в не особено комфортен режим на разговор с Министерството на земеделието. Скоро имахте среща с министър Тахов. Накъде вървят нещата? Какво се разбрахте?
– Това, което уточнихме с министър Тахов, беше изчистването на сроковете от декларацията и поемането на ангажимент от страна на Министерството да разгледа предложенията, които ние сме входирали. Те са свързани със законодателни промени. Ако има готови законопроекти от страна на Министерството, нека да бъдат предоставени за обществено обсъждане, за да могат всички гилдии, които имат интерес, да се запознаят с тях. Става дума за работа по спазване на сроковете, разписани в декларацията. Предстои и среща с министър-председателя, но предвид политическа ситуация след изборите в Пазарджик , не мога да кажа кога ще бъде.

– От колко време водите тези разговори и говорите ли вече на един и същи език с Министерството?
– Мисля, че да. Това, което казахме, беше, надявам се, разбрано. Уверението от страна на министър Тахов е, че сроковете ще бъдат спазени. Надявам се наистина да говорим на един език – езика на оцеляването на сектора. А и промените не касаят само зърнопроизводството. Те ще помогнат и на животновъдството, на производителите на плодове и зеленчуци и т.н.

– Каква е ситуацията в сектора тази година? Как се позиционира България?
– Изключително трудна е годината – не само за България, а и за цялата европейска земеделска общност. Ако говорим за производство – реколтата от пшеница е добра, но пазарът е труден. Цената е около 350 лв. за тон при износ от морето, а за колегите от вътрешността – доста по-ниска заради транспорта. Миналата година цената при същото качество беше 420–440 лв. Това е сериозна разлика, при това на фона на по-високи разходи.
Слънчогледът е с много трудна реколта – има региони с добиви от едва 50–60 кг/дка, а средният е около 180 кг/дка. При тези разходи слънчогледът няма да може да покрие себестойността. Царевицата също е в тежка ситуация – средният добив е 217 кг/дка, но в Северозападна България има колеги с нулев добив. Освен това банките вече не кредитират сектора толкова лесно, което допълнително влошава положението.

– Темата „Украйна“ продължава да бъде чувствителна. Как се отразява тя на пазара?
– Това е постоянна тема – и преди войната с Русия Украйна беше голям производител. Те присъстват на европейските пазари с предимство. Сега има нова спогодба, която ще засегне и производителите на плодове, и на месо. Това създава сътресения на пазара. Украинските производители нямат европейските регулации, което прави тяхната себестойност по-ниска. А когато двама произвеждат една и съща продукция, но единият на по-ниска себестойност – той е по-конкурентоспособен. Това ще се отрази на вътрешния пазар в ЕС. България дори вече загуби пазара си в Испания за фуражи.

– Какви срокове сте си поставили за законодателните промени?
– В декларацията сме записали тримесечен срок. Това е важно, за да започне следващата стопанска година в по-спокойна среда. Имаме уверението, че ще се спази. Трябва да се създадат експертни групи – адвокатите на Министерството и на асоциацията да синхронизират текстовете, да минат обществено обсъждане и после в парламента. Напълно реалистично е това да се случи до края на годината.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    51 2 Отговор
    Зърнари- милионери, се борят за ....
    ОЦЕЛЯВЯНЕ🤔🤔🤔🤔

    09:01 16.10.2025

  • 2 Фббб

    41 4 Отговор
    Какво оцеляване?! Те са едни от най- богатите и най-алчните. Имат толкова много, че и 5 год. слаба реколта няма да им се отрази. Не се наядоха, ей?!

    09:04 16.10.2025

  • 3 в кратце

    21 1 Отговор
    Говорим за оцеляването на зърнолюбителите. Тези,които любят женските зърна.Защото такова,платено любене в България е забранено. А уж България е в ЕС.

    09:04 16.10.2025

  • 4 честен ционист

    31 4 Отговор
    За какво са ви зърнопроизводители гербаджии при положение, че има евтино украинско жито?

    09:05 16.10.2025

  • 5 Какво какво?

    33 6 Отговор
    Какво оцеляване бе лелче?! Зърнарите са едни от най-субсидираните и богати земеделци! Ееееее, то срамота вече само браншове, които не си знаят парите (МВР, МО, земеделци и др.) да ревът нон стоп за пари! Не съществуват ли нормални бачкатори и хора в тази обречена територия?

    Коментиран от #26

    09:06 16.10.2025

  • 6 Любопитен

    30 2 Отговор
    Ядем най-некачествения хляб в целия европейски съюз и само у нас хлебна пшеница се смесва с фуражна за да се прави хляб. Посетилите Франция и Германия могат да сравнят нискокачествения хляб в търговската мрежа у нас с френските франзели и немските хлябове за да видят колко голяма е разликата. Освен това българските зърнари редовно обновяват автопарка си с ферарита и ламбота и винаги са пред фалит и постоянно искат пари. Като за капак зърнарите ни спонсорират партии искащи да блокират членството на Украйна в европейски съюз, за да може доенето на субсидии да продължи и в бъдеще...

    Коментиран от #9

    09:07 16.10.2025

  • 7 Споко !

    8 13 Отговор
    Евроатлантическата сглобка се грижи за зърнопроизводителите ... Ама за украинските !

    09:10 16.10.2025

  • 8 Божеее

    28 0 Отговор
    Тези милиарди субсидии взеха от ЕС и най много се оплакват....Ами като не ви отърва,откажете се от зърно производство,някой насила ли ви държи на полето,не че ходите вие на полето де

    09:12 16.10.2025

  • 9 Всъщност

    11 10 Отговор

    До коментар #6 от "Любопитен":

    Ядем некачествено украинско зърно . А българското се изнася на Запад . Така че , няма защо да плачеш за Украйна .

    09:13 16.10.2025

  • 10 За кои, за кои,

    25 0 Отговор
    За ония, милионерите с фераритата и поршетата ли? За тяхното точно оцеляване ли трябва да се кахърим днеска?

    09:15 16.10.2025

  • 11 Вън от европейския райх

    14 11 Отговор
    Зърнопроизводителите, къде бяхте когато Възраждане правиха протести?
    Слепи ли сте да не виждате, че ЕС съсипа селското ни стопанство, сега идва ваш ред. Няма да ви пожалят.

    09:15 16.10.2025

  • 12 Питам:

    23 1 Отговор
    Кои зърнопроизводители? Ония с Майбасите?

    09:16 16.10.2025

  • 13 Айде бе

    20 1 Отговор
    А с Бентлитата ко праим!
    На зърнарите милиардери?

    Коментиран от #15

    09:17 16.10.2025

  • 14 Като е

    17 1 Отговор
    Голям добива, проблем цените ниски, като е малък добива, нищо че цените са високи пак проблем. Искамееее че има ферарита, ламборджинита и бентлита да сменяме!

    09:20 16.10.2025

  • 15 Да , бе

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "Айде бе":

    Ще дадем колите им на "бедните" украински зърнати , дето им внасяме боклуците , че сами да си подбиваме пазара .

    Коментиран от #18

    09:20 16.10.2025

  • 16 Луд

    10 1 Отговор
    Не разбирам как е възможно Държава да има сектор като зърнопроизводителите които трудно ще преживяват.Зърното е храната на всички и хора и животни.При малко по добър мениджмънт цените на много продукти ще отидат надолу,Спомням си какъв хляб ядяхме няма нищото общо със този във момента.Света има нужда от зърно във изобилие а нашите зърнари немогат да го продават ,,Да го изкупува Държавата и да си храни гражданите със евтин и квалитетен хляб.,,НЯМА ПО ГОЛЯМ ОТ ХЛЯБА,,Но не има квоти забрани и разрешения от еврокомисията за какво си натриваме рестрикции и забрани като можеше да сме свободни,,МОЖЕШЕ,,

    09:22 16.10.2025

  • 17 Любопитен

    15 1 Отговор
    В България има свръх-производство на зърно заради политическото лоби на зърнарите и големите субсидии за тях. Техния продукт е скъп, некачествен и непродаваем даже тук в България, а за износ е направо абсурд. Дори в САЩ сега пшеницата е по-евтина от добруджанската - как ще изнасяш българска там ако техните цени са по-ниски? Да не говорим в Русия или Беларус или Украйна - там цените са пшеницата са 1/2 от българските. Българското зърно е непродаваемо и трябва да се пристъпи към сериозно нямаляване на производството и субсидиите, а не съм финансова помощ за зърнарите.

    09:27 16.10.2025

  • 18 Хайде бе

    15 1 Отговор

    До коментар #15 от "Да , бе":

    Дайте да им видим имуществото на тези вечно фалиращи зърнопроизводители? Дайте да им видим автопарковете? Дайте да им видим и апартаментите и къщите зад граница? Дайте да видим къде по света си изпращат децата да се изучават? Дайте да ги видим как укриват пари и осигуровки, данъци и годишна печалба 0 лева. За да има за всичко от предходните неща. Огромно лицемерие на бизнес селяндурщината. Печалбите трупат, обаче държавата да спасява. Така беше и с хотелиерите. Така е с всичко. Затова тези ненормално алчни хора ще съсипят държавата си, но няма да пуснат кокала никога. Освен ако някой не се изправи срещу тях. Огромни лицемерие. Това трябва да СПРЕ!

    09:27 16.10.2025

  • 19 Аква

    6 0 Отговор
    Хайде, и вие не се наядохте с европейски пари! Само вие имате нужда!!!!

    09:38 16.10.2025

  • 20 Летописец

    2 5 Отговор
    Не само зърнопроизводството , ами и другите ни селскостопански сектори ще се сринат , заради отворения за украински стоки български пазар :

    " Неверните данни, които министър Тахов съобщава за вноса на яйца от Украйна, са с последна актуализация 12 септември 2024 г. От тях става ясно, че в периода между януари и август в България са внесени 3 766 тона украински яйца.

    Разбивките по месеци за 2024 г. са както следва:

    Януари – 562 тона
    Февруари – 449 тона
    Март – 483 тона
    Април – 583 тона
    Май – 311 тона
    Юни – 230 тона
    Юли –762 тона
    Август – 384 тона яйца "
    Това са само за 8 месеца от миналата година данните !

    Коментиран от #32

    09:40 16.10.2025

  • 21 Иван

    13 0 Отговор
    Вица за деня "говорим за оцеляването на зърнопроизводителите"

    09:46 16.10.2025

  • 22 Емигрант

    10 0 Отговор
    България е умствено некачествена държава ! Към селскостопанска продукция спадат растениевъдство и животновъдство, но в тази държава на хаоса се подпомага само зърнопроизеодството, а животновъдството и зеленчукопроизводството са оставени на оцеляване поради фактът, че политиците са окупирали земите и чрез подставени лица се занимават само със зърнопроизводство към което насочват европейските милиарди ! От сега ви подготвят за да посрещнете по-спокойно поредните траншове от ЕС към зърнопроизводителите като, че ли само те са в затруднение ? Тук колкото и да мрънкате не ви чуват, не излезете ли на площада обединени срещу цялата тази политическа мутро-мафиотска сsган загърбвайки партийните си пристрастия правда няма да получите ! Сега провалят кворуми на НС, но не са по причини които ви съобщават, истината отново е покрита дебело !

    09:47 16.10.2025

  • 23 То добре

    10 0 Отговор
    Ама нали всички знаят, че точно зърнопроизводителите са най-големите мошенеци

    09:48 16.10.2025

  • 24 стоян

    6 0 Отговор
    Зърнарите да сеят памук - той расте в сухи райони и ще трябва в барутния завод за патрони по рузнаците налазили по украинските земи

    09:51 16.10.2025

  • 25 Любопитен

    12 0 Отговор
    Укранския мед струва едва 6 лева за буркан, а българските пчелари искат поне 15 лв. Украинските яйца струват под 10 стотинки за брой, а българските поне 50 стотинки. Олиото от украински слънчоглед струва по 2 лв за литър, а от български по 6 лева за литър. Украинската пшеница струва към 250 лв за тон, а българската 350 лв. Немското масло стува по 20 лв за килограм, а българското по 40 лв. Уважаеми български производители, ако не се научите да произвеждате евтино и качествено по-добре да изчезнете. Няма да липсвате на никого и никой няма задължение да ви купува надценения отпадъци, само заради това че са български.

    Коментиран от #29

    09:54 16.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Любопитен":

    Не е въпрос до произвеждане по-евтино. Въпросът е до алчност. Пак ще го напиша, алчност. Фрапираща алчност на селяндурската олигархия, която винаги е клатила държавата. Като едно вечно зелено дърво!

    09:59 16.10.2025

  • 30 ами фалирайте

    8 0 Отговор
    Нито обикновения българин е длъжен да ви храни, нито да ви дундуркат с евро средства всяка година.На "фалиращи" с джипове за 5-7 цифрена сума пет пари не давам.Отдавна малките играчи бяха смазани,но тогава дума не обелихте, нито от тази асоциация,нито министерства.

    10:01 16.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Емигрант

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Летописец":

    Защо тази Украйна пречи само на българите бе драскач ? Вие копейките имате ли други теми за разглеждане освен Украйна, нали сте "патриоти", "герои", "родолюбци" защо не искате да се премахнат субсидиите на шайките / в Германия субсидията е 0.86 евро/, защо не искате намаляване на депутатите от 240 на 120, защо не искате намаление на заплатите на НИЩОПРАВЕЩИТЕ депутати, защо не се борите за животновъдите, за зеленчукопроизводителите за техните условия на труд и за ниската им изкупна цена, защо не се загрижите от къде идва беднотията на българите, защото тя идва единствено от тези противопоставяния между симпатизантите на различните шайки като е вкарана Украйна като причина, ревете само Украйна, та Украйна, това не е патриотизъм, а фашизъм вашето !

    Коментиран от #33

    10:03 16.10.2025

  • 33 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Емигрант":

    Те се опитват да предизвикат и етническо противопоставяне на няколко пъти вече. Но не им минава този номер. Има една паразитна част от обществото, която се е възприела за господарска и определя инразпределя всичко. Мачка останалите както си искат. Така да свикнали от съветско време. Да живеят на гърба на останалите, без да произвеждат нищо. Има много паразитни свръзки докато един продукт стигне до крайния купувач. Където цената се вдига. Политиците също се грижат далаверите да вървят правилно. Защото те са част от нищоправещата паразитна общност.

    10:15 16.10.2025

  • 34 Остап Бендер

    1 0 Отговор
    Тези уж зърнопроизводители изнудват нас, данакоплатците да им финансираме скъпите коли и почивките им на екзотичните острови. Държавата да не им дава никакви субсидии .

    10:48 16.10.2025