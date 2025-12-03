Новини
"Германия като индустриална сила е в свободно падане"

"Германия като индустриална сила е в свободно падане"

3 Декември, 2025 14:39

Съкращения на работни места, фалити на фирми, вълна от банкрути: германската промишленост е под силен натиск

Снимка: БГНЕС/ EPA
Директорът на Института за германска икономика (IW) Михаел Хютер настоява правителството да предприеме мерки, които са „по-различни от досегашните“. Той изброява конкретно три точки, които изискват спешни действия. Според Хютер досегашният бизнес модел на германската икономика се намира под огромен натиск.

Три големи проблема

Пред Втора германска телевизия ZDF той изброява три особено критични точки:

- прекалено високи разходи за производство в Германия

- прекалено високи данъци

- прекалено високи разходи за труд

Икономистът пояснява, че тези недостатъци водят до съкращения на работни места, фалити на фирми и вълна от банкрути. Според Хютер най-сериозната мярка, която би могла да преобърне тенденцията, е да се извърши основна данъчна реформа, която обаче не се задава на хоризонта.

Федералният съюз на германската индустрия (BDI) дори смята, че Германия като индустриална сила се намира в състояние на „свободно падане“. Президентът на Съюза Петер Лайбингер говори пред агенция ДПА за „най-дълбоката криза, откакто съществува Федералната република“. В същото време и той твърди, че германското правителство не реагира достатъчно решително на тази ситуация.

"Структурен упадък"

В нов доклад за промишленото развитие за 2025 година се прогнозира спад в продукцията от 2%, а това би бил спад за четвърта поредна година, пише АРД. „Това не е просто конюнктурен спад, а структурен упадък. Германската индустрия постоянно губи субстанция, твърди Лайбингер.

Проблеми в химическата промишленост

В доклада на BDI се разглежда по-конкретно и състоянието на химическата индустрия. В последно време съоръженията в химическата промишленост са натоварени само до 70%, под натиск се намират също машиностроенето и стоманодобива.

Единствено сферата на строителството изглежда междувременно се е стабилизирала, отбелязват експертите на Съюза. Автомобилостроенето в Германия очаква известен прираст в производството, а капацитета на наличните производствени мощности се използва вече по-ефективно. В същото време докладът регистрира проблем с наличната работна ръка.

Нужда от структурни реформи

"Германия се нуждае от обрат в икономическата политика с поставянето на ясни приоритети върху конкурентоспособността и растежа", казва още президентът на Съюза на германската индустрия Лайбингер и предупреждава: "Всеки месец без решителни структурни реформи означава загуба на нови работни места и благосъстояние и значително ограничава бъдещите възможности на държавата".

Президентът на BDI има и конкретни искания към федералното правителство - да даде приоритет на инвестициите пред разходите, свързани с потреблението. Специалният фонд с финансови средства според Лайбингер трябва да се използва прозрачно за допълнителни инвестиции.

Критици на правителството изразяват недоволство и от факта, че кабинетът прехвърля проекти от основния бюджет към милиардния фонд за извънредни инвестиции в инфраструктурата и защитата на климата. По този начин Берлин освобождава бюджетни средства, за да финансира някои свои клиентелистки проекти – например разширяването на пенсиите за майки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 българин

    37 2 Отговор
    Да ви подуха и вас вятъра на промяната.

    Коментиран от #31

    14:41 03.12.2025

  • 2 Eлементарно

    38 3 Отговор
    Санкциите срещу Русия Е@в@тм@м@т@ на ЕС! Само на €-комисията и €-парламента не им пука!!!

    14:42 03.12.2025

  • 3 Да им имаме проблемите..

    6 31 Отговор
    Германците са доказана нация! И при тях има критикари- агенти на КГБ!

    Коментиран от #12

    14:43 03.12.2025

  • 4 Абе тоя що не се радва?

    38 2 Отговор
    "Фон дер Лайен обяви настъпването на „нова ера“ на пълна енергийна независимост от Русия"

    14:43 03.12.2025

  • 5 бай Иван

    25 1 Отговор
    Ще почнете да се усещате..Слаби политици /евроджендъри / и резултата е налице. Едно е да ходиш да тракаш зъби и да се ежиш когато вътрешно се разпадаш и съвсем друго е действителността .

    14:44 03.12.2025

  • 6 си дзън

    2 24 Отговор
    Германия като индустриална сила е в свободно падане
    и ще падне върху главата на русията

    Коментиран от #20

    14:44 03.12.2025

  • 7 БОЛШЕВИК

    19 3 Отговор
    Капитализма е система на цикли, винаги идват фалити, депресии, инфлация и мизерия за 80% от хората. При капитализъм живеят само около 15% от хората добре, другите съществуват за да подхранват и осигуряват добър живот на тия 15%

    14:44 03.12.2025

  • 8 Ограбен еврораст

    24 1 Отговор
    Измамници,нали щяхте да фалира те Русия,а фалирахте себе си .оставка и затвор ,корумпета

    14:45 03.12.2025

  • 9 Механик

    28 2 Отговор
    Свободно падане, ама важното е, че санкцЙте работят.
    Немската индустрия, наречена "локомотивът на европа" е в девета глуха. Локомотива ръждясва със спукана гума, а вместо машиниста Ханс и огняра Хасан да я сменят, двамата чакат пред клиниката за смяна на пола.
    Дългия сурикат, Мерц-шмерц не се знае на кой свят е и ръси глупотевини на кило. Урсула вика "всяка държава в ЕС трябва да отделя по един милиард долара МЕСЕЧНО за Украина". Трябва да има пари и за социал за "квантовите физици" на танте Меркел.
    Да стягат задник българите, щото от нова година се почва глада.

    Коментиран от #26

    14:46 03.12.2025

  • 10 Конопа ще спаси света

    2 4 Отговор
    Растителните коли на Мерцедес - Дизайнери от Mercedes-Benz Advanced Design Studio представиха истинска революционна концепция на автомобил. Имитирайки природата те са проектирали автомобил, който от момента на „раждане“ и до края на своя „живот“ е напълно интегриран в екосистемата. Природният концептуален автомобил Mercedes-Benz BIOME е изработен от ултралек материал, наречен BioFibre (биовлакно) и тежи само 394 кг. Този материал е много по-лек от метал и пластмаса, но е по-здрав от стомана.

    14:47 03.12.2025

  • 11 Атина Палада

    23 1 Отговор
    Израза употребяван в България :-"като изпаднал германец си",датира от голямата депресия на миналият век,когато германци са пристигали на талази -оръфани,изнемощяли за търсене на работа за коричка хляб! Историята се повтаря..

    Коментиран от #47

    14:48 03.12.2025

  • 12 Хасан Келеш

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да им имаме проблемите..":

    Тия само как ги преметната янките. Доказани и.д.и.о.т.и.

    14:48 03.12.2025

  • 13 Конопа ще спаси света

    2 1 Отговор
    BioFibre е растение с патентована ДНК, което се отглежда в градините на Мерцедес-Бенц, събира слънчева енергия и я съхранява в течно химическо съединение, наречено BioNectar4534.
    А колата се отглежда от две семена: Салонът на BIOME се развива от трилъчева звезда в предната си част , а нейната външна форма от звезда в задната част. Колелата се отглеждат от четири отделни семена. Като източник на енергия Mercedes-Benz BIOME използва веществото BioNectar4534, което се съхранява в шасито, интериора и джантите. В допълнение, Mercedes-Benz са разработили технология, която позволява оборудването със специални рецептори, натрупващи повече слънчева енергия във веществото BioNectar4534.
    ads ads

    14:48 03.12.2025

  • 14 Един

    9 3 Отговор
    От много време ви разправям, че Германия може да я зачертаете за ПОНЕ 10тина години, АКО въобще може да се възстанови. Вече и Франция е в същата позиция. Двете най-големи икономики са тоталка.
    Какво очаквате за нашата, като сме на 80% вързани към западащите европейски икономики и държави в стагнация!

    Коментиран от #29

    14:49 03.12.2025

  • 15 Конопа ще спаси света

    1 0 Отговор
    Подобно на растенията, природният автомобил Mercedes-Benz произвежда кислород, като по този начин подобрява на качеството на въздуха. В края на своя „живот“ Mercedes-Benz BIOME може да се превръща в компост, или да се използва като строителен материал. Чрез използването на изключително зелени технологии, колата BIOME напълно се вписва в екосистемата.

    14:49 03.12.2025

  • 16 Хи хи хи . Голям майтап !

    9 0 Отговор
    Боко , пиши .........да правят друг план как ще бягаме от феса .....че това дето откраднаха ще искат БЪЛГАРСКИЯ народ да го връща , а тогава те ше ядът кочана на Народа !!!!

    14:49 03.12.2025

  • 17 Кеф....

    8 0 Отговор
    Фалит, нацисти!!!

    14:50 03.12.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 0 Отговор
    "Германската централна банка отчете близо 19,2 милиарда евро
    /19 200 000 000 евро /
    минус са отчетени в баланса на Бундесбанк за миналата година."

    14:51 03.12.2025

  • 19 Конопа ще спаси света

    2 0 Отговор
    Америка направи първия летящ самолет от Конопена пластмаса. Самолета е лек и хвърчи на екологично гориво!

    14:51 03.12.2025

  • 20 Си пън

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Върху " малката" глава ще се нахлузи.

    14:51 03.12.2025

  • 21 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    7 0 Отговор
    Аз ще спася моите верни партньори от кризата им , ще им дам кредит от спестяванията си от милиарди евра и долари , направо ставам като банка !!!!!

    Коментиран от #27

    14:52 03.12.2025

  • 22 Конопа ще спаси света

    0 0 Отговор
    Идва ерата на КОНОПА - КОНОПА ЩЕ СПАСИ СВЕТА! КОНОПЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЩЕ СПАСЯТ СВЕТА... ДРЕХИ ОТ КОНОП ТАКА КАКТО НАШИТЕ ДЕДИ преди 1944г са отхлеждали Коноп и са правели Конопени Дрехи. Карусериите на Леки Коли на FORD са били правени от КОНОПЕНА ПЛАСТМАСА. Колите са карали на КОНОПЕНО ОЛИО. Идва Нафтата и оппърдява света..... Конопа ще спаси света - YouTube "Hemp could safe the world"

    14:52 03.12.2025

  • 23 спасението е

    1 3 Отговор
    Другари, !Спасението на германците е да бъдат"освободени"..от др.Путин.Ах ,колко лошо живеят.?.
    А имат възможност да заживеят в свобода и просперитет.Мястото е братска Русия.

    14:53 03.12.2025

  • 24 европиец

    5 0 Отговор
    А ние приемаме еврото ,ужас .

    14:54 03.12.2025

  • 25 Хахаха

    5 0 Отговор
    Нищо де ,0рсулата днеска се похвали ,че ес е независим от Русия. Евала, браво, точно така, от ес нищо не зависи. Управляват ми малоумни идиоти.

    14:54 03.12.2025

  • 26 руски мечти

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Германският Локомотив се движи уверено, за разлика от руския дето вози само бомби и водка!

    Коментиран от #33, #36

    14:55 03.12.2025

  • 27 Тагарев верен твой клоун !!!!!

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":

    Зелник дай и на мен безлихвен кредит да си извадя един зъб !, че нещо я окъсах със приемането на еврото щото не мога да смятам добре !!!!

    14:55 03.12.2025

  • 28 Нострадамус

    4 0 Отговор
    Под Мъдрото ръководство на Урсулиците и най-вече на Акушерката,
    Германия като индустриална сила е в свободно падане.
    Съкращения на работни места, фалити на фирми, вълна от банкрути:
    германската Икономика е пред Катастрофа!

    14:55 03.12.2025

  • 29 КапитализЪма изгнива :)))

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Един":

    Има да чакате да издъхне прогнилия капитализъм..Ама децата на руските олигарси и политици все на Запад си стоят?!?!

    Коментиран от #32

    14:56 03.12.2025

  • 30 Конопа ще спаси света

    0 0 Отговор
    Имам един въпрос към вас: - След години, тия нафтови леки коли като се износят и не стават за нищо, къде и на кой бoклук ще ги изхвърлите? Защо купувате старите коли, които Европа си изхвърля и които замърсяват въздуха и мрете като пилци/ Защо не изчакате новите чисти екологични технологии - такива каквито са били преди 1941 година? Напишете в търсачката на youtube: "Ford, Car, Hemp 1941" и вижте как каросерията на леката кола Форд, направена от Конопена пластмаса, я бият със чук и не могат да и счупят прозорците! Освен че леката кола Форд е била направена от Конопена пластмаса, а е и изпозвала и Гориво от Коноп. Идва паричната нафтова индустрия и унищожава всичко! Конопа ще спаси Света!

    14:57 03.12.2025

  • 31 ВЕРНО БЕ !!!!!!

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "българин":

    Ама на нас тоя вятър на промяната ни духа повече от трийсет години и се въртят едни и същи на власт и ни доят като крави !!!!!

    14:58 03.12.2025

  • 32 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "КапитализЪма изгнива :)))":

    ГанЬО, капитализъм няма никъде по света от 40 години...Капитализъма умре преди 40 години .
    Ти дори не знаеш в каква система живее светът и самият ти .ха ха ха

    15:00 03.12.2025

  • 33 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "руски мечти":

    Дойчевеле не е толкова уверено като теб.
    Ето какво пише Дойчевеле: "Германия като индустриална сила е в свободно падане""
    Или и Дойчвеле са ушанки, путинисти и петоколонници?
    п.п.
    Имаш много голяма пропаст във възприятието ти за реалност. Ползвай медикаменити. Силни.

    15:00 03.12.2025

  • 34 Конопа ще спаси света

    0 0 Отговор
    Така е: Понеже няма кой да издържа "Бейби Бумерсите - родените след Втората Световна Война и творците, създателите на цивилизацията след нея" и сега станали пенсионери".... започнаха навсякъде да внасят от африка емигранти да работят и да ги издържат. Обаче оказа се че тия емигранти от мюзюлманските страни не стават, понеже не са образовани и не искат да копат понеже са мързеливи. Та и затова направиха Ковидовия експеpимент с веществото "Графен Оксижен" в инжекцията за правене на тромби и сърдечни и мозъчни умъpтвявания на пенсионерите. Но се оказа, че това не е достатъчно и започна експеpимента, като Русия нападна Украйна и милиони се преселиха бягайки от войната, за да има красиви млади Украински Бели работнички и работници, които не са мързеливи, обучени, иновативни да работят и изхранват "Бейби Бумерсите - родените след Втората Световна Война и творците, създателите на цивилизацията след нея" и сега станали пенсионери".... Та учете историческите спомени и циклите на Цивилизациите! Понеже сега технологиите идват бързо и се променят бързо, та се връщаме отново на това което е било преди Втората Световна Война - Екологичните Технологии на Конопа - 40 хиляди нови Конопени технологии - Конопени Дрехи, Пластмаси, Карусерии за леки Коли от Конопена Пластмаса, Лекарства от Коноп..... Мислете малко, но ЛОГИЧНО... без ЕМОЦИИ, така както нашите деди преди 1944г - са имали земи и са отглеждали Коноп! Сега нямаме земи - имаме ТКЗС!

    Коментиран от #39

    15:01 03.12.2025

  • 35 Конопа ще спаси света

    0 0 Отговор
    Идва ерата на КОНОПА - КОНОПА ЩЕ СПАСИ СВЕТА! КОНОПЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЩЕ СПАСЯТ СВЕТА... ДРЕХИ ОТ КОНОП ТАКА КАКТО НАШИТЕ ДЕДИ преди 1944г са отхлеждали Коноп и са правели Конопени Дрехи. Карусериите на Леки Коли на FORD са били правени от КОНОПЕНА ПЛАСТМАСА. Колите са карали на КОНОПЕНО ОЛИО. Идва Нафтата и оппърдява света..... Конопа ще спаси света - YouTube "Hemp could safe the world"

    15:03 03.12.2025

  • 36 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "руски мечти":

    Уверено към пропастта :)))

    15:03 03.12.2025

  • 37 Конопа ще спаси света

    0 0 Отговор
    Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ посоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти

    15:03 03.12.2025

  • 38 Конопа ще спаси света

    1 0 Отговор
    Ако запалиш Конопена цигара един път на седмица, ще изхвърлиш всекидневното пафкане по една кутия тютюневи цигари! Но тютюневата и петролната индустрии няма да позволят нито на Конопа, нито на Марихуаната да се отглеждат - така както нашите дядовци преди 1944г по своите земи са ги отглеждали и са си правели сами конопени дрехи, въжета, понеже СССР им отне земите и сега БАНДА КОМУНИСТИ - СОБСТВЕНИЦИ НА ТКЗС си правят каквото си искат по българската земя!

    15:04 03.12.2025

  • 39 Ехааааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Конопа ще спаси света":

    Така както ми говориш за конопа , се сещам за конопено въже и стол дето го ритат .......това наистина ще разреши много наболели въпроси и ше спаси света !!!!!

    15:04 03.12.2025

  • 40 Днес нашата скъпа ръководителка

    2 0 Отговор
    Урсула фондерлайн каза че европейският съюз се освобождава от евтините руски горива и започва да плаща по-скъпи демократични такива през посредник.
    Много е умна скъпи европейски съграждани.

    15:06 03.12.2025

  • 41 Конопа ще спаси света

    0 0 Отговор
    Повечето мюсюлмани се отнасят напълно сериозно към идеята за бъдещото създаване на световен халифат. Вече в редица европейски градове, като се включи и милионният Бирмингам, учениците мюсюлмани са повече от учениците, принадлежащи към коренното бяло население. Още 10–15 години и ислямското мнозинство ще създаде зони на шариата. И тогава ще настъпи разплатата! Ще ви дадат да се разберете за гей парадите, обиждащи религиозните им чувства! Ще се радвате, ако сутрин се събуждате живи! Те ще ви обяснят това-онова за феминизма, за чайлдфрия и шортите по улиците! Пола до земята, омъжена – мълчиш, докато мъжът не те попита нещо! Ще ви обрежат до един! Ще ви покажат що е то свободен секс, бърз и безопасен! Изборът ще бъде или да ги пребиете с камъни, или да се продадете! За Аллах няма малцинства и мнозинства – всички живеят по неговите завети или въобще не живеят! А засега – ще живеем във вашите домове и ще ядем вашия хляб: работете за нас, неверници. Те пътуват из Европа, а след себе си оставят потънали в мръсотия площади и разбити влакове, в които са ги возили безплатно. „Европейските ценности“ довършват Европа. Те приличат на предозиране с морфин. Повечето имигранти са здрави и силни млади мъже. Броят им ще се умножи по десет. Ще получат гражданство, ще доведат родителите и братята си, ще се женят и ще им се раждат деца. Впрочем чичото на Ясер Арафат е бил мюфтия в Ерусалим. На стената в стаята си е държал портрета на Хитлер и е бил приет от Химлер в канцеларият

    15:07 03.12.2025

  • 42 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    Не е важно, че германската икономика загива, по-важно е да се бутне чашата с кафе на Путин.
    Да живее Украйна!
    Маinaта и на Европа.

    15:08 03.12.2025

  • 43 Реконтра

    3 0 Отговор
    ...но пък идва зората на европейската енергийна независимост! Урсулка така каза. Не се ли радвате да сте независими?

    15:08 03.12.2025

  • 44 Конопа ще спаси света

    0 0 Отговор
    В Америка си купувам чисто и свято Българско Сирене "РОДОПА СИРЕНЕ" в Солна Саламура да не се разваля, произведено в България. Защо унищожават българските овчи стада? Кой разреши да се инжектират животните и да ги избиват? Кой измисли че стадата от овце са болни, като няма и една умраля. Иаме един филм с песен "Заблеело ми Агънце" Това е то: Гиноцид над Българския Народ! Едно време дойде Сталин със СССР по Свещените Българските земи и въведе крепостното право. Иззе земите на Българските Ковбои - Селяни и ги натика по колхозите - ТКЗС да работят на не своя земя. Сега по планините де не е имало ТКЗС искат да унищожат и последните спомени по БАЛКАНИТЕ е имало БЕЛОДРЕШКОВЦИ И ЧЕРНОДРЕШКОВЦИ в зависимост какви овце са отглеждали с бяла или черна кожа..... Аре у гьола тия комунисти завладели СЗО по Русия и Европа.

    15:09 03.12.2025

  • 45 Неразбрал

    1 0 Отговор
    бе някой да ми обясни ......Урсулата няма ли да влиза на почивка при бай Ставри , че много се нагуши със това купуване на ваксини за ковида и не само от там ......а се прави на божа кравичка ?????

    15:10 03.12.2025

  • 46 Конопа ще спаси света

    0 0 Отговор
    Всяка година със самолет от България се изнасят двете Пробиотични Български Бактериии за правене на Кисело мляко в Япония и Америка. В нашето Българско Внуче Америка (открито от корабоплавателите с Български произход Христофор Колумб и Америко Веспучи, ученици на Българския откривател на Америка Драган Охридски).... има в момента "Чисто Българско Кисело Мляко" под името ORGANIC WHITE MOUNTAIN BULGARIAN YOGURT PROBIOTIC. Освен това Българи в своя ферма Sunnyside Farms произвеждат и продават BULGARIAN CULTURED BUTTERMILK..... И да ви кажа една истина: хората в Америка знаят кое е здравословно и кое не! Има ли някъде по Европа някой да си спомня за Българското Кисело мялко? Еее само българите работеши по Европа и то само ако си го направят в къщи!

    Коментиран от #51

    15:11 03.12.2025

  • 47 Коко Н

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Дядо ти разказвал ли ти е,като дигне ръка,че е напипвал нещо меко.
    Е това е било на дядо му на Ханс топките.

    15:14 03.12.2025

  • 48 Комунистически ценности

    0 1 Отговор
    В България съществува пълна свобода на словото. Но само в случай, че не проповядваш: фашистка, расистка, нацистка, шовинистическа, националистическа, патриотическа, антигеноцидна, антикомунистическа, антисоциалистическа, антинационалсоциалистическа, антиглобалистическа или друга антидемократична идеология. Свободата на словото в България е гарантирана, освен в случаите, когато не е насочена срещу: евреи, цигани, негри, търговци на едро, норвежци, турци, руснаци, членове на управляващи партии, японци, китайци, милионери, ескимоси и други етноси; срещу демократи, социалисти, комунисти, либерали, марксисти, икономисти, прависти, хитлеристи, министри, рецидивисти и прочее демократични субекти; срещу депутати, бивши, настоящи и бъдещи, срещу приватизатори, мобилизатори, модернизатори, реформатори, мафиотизатори, срещу членове на техните семейства, срещу техните братовчеди и приятели. В България свобода има колкото щеш. Имаме си даже и Движение за свободи. Само че то пък има твърде малко общо с българите. Та за България ли ни беше думата или за свободата?

    15:15 03.12.2025

  • 49 Бесния Оракул

    1 0 Отговор
    Най-важното е, че еврото иде. Официално в отбора на губещите, ние ще ръбаме юргана за да може Германия да продължи да съществува. Краха на Европа ще го усетят първо слабите, нали се сещате?

    15:18 03.12.2025

  • 50 БАНко

    1 0 Отговор
    НАТОООООВЦИ , МОЖЕТЕ ДА НАПИШЕТЕ МИЛИОН СТАТИИ БЕЗ ДА КАЖЕТЕ ИСТИНАТА ЗА ФАЛИТА НА СКАПАНА ЕВРОПА - СПРЕНИЯ ОТ НАТОВСКАТА СБИРЩИНА РУСКА ГАЗ И НЕФТ !!!!

    15:20 03.12.2025

  • 51 Трайчо

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Конопа ще спаси света":

    Истинското кисело мляко е с живите бактерии.Това от супера е по търговски издръжливо и не вкисва.Хубавото на българското е,че в него е и цвикът,а не като прехваленото гръцко.

    15:21 03.12.2025

  • 52 Станчев

    0 0 Отговор
    Като ни закачат на руския влак пак ще чакаме светлото бъдеще!
    Скъпи симпатизанти на Русия,
    как си представяте връщането ни в орбитата на “Големия брат”?
    Не мислете, че животът ще се променя постепенно, бавно, бавно! Промените могат да настъпят за дни! Изведнъж може да се окаже, че да преминеш границата, в която и да е посока трябва специално разрешение от МВР! Лъскавите стоки от магазините да се изгубят и по рафтовете да има само Веро и Сода бикарбонат! Телевизионните програми да са само две и телевизорът, който можеш да си купиш да е Темп или Рубин! За мобилните услуги просто нямам идея, но не се сещам за руски мобилен телефон, може да се наложи пак да копаеш, за да ти пуснат телефон, а да разговаряш с чужбина да е невъзможно! Дали ще сте щастливи отново да се редите на опашки по магазините и като успеете да си купите тоалетна хартия да се похвалите на колеги и съседи!?
    Моля възхищавайки се на Путин имайте горе казаното предвид, а и още колко много неща могат да се случат?!?! Помислете кои ще получат привилегията да посещават света отвъд “желязната завеса”, това са хората които ви убеждават, че Европа е пропаднала и Русия е надеждата ни! Същите “водачи” са и против приемането на еврото! Мислите ли, че някой от тях жадува да живее в Русия, а не в Белгия? Изборът ни е направен от нашите възрожденци преди 150 години и то от хора, които са нямали смартфони!

    15:25 03.12.2025

