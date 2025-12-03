"Германия като индустриална сила е в свободно падане"

Директорът на Института за германска икономика (IW) Михаел Хютер настоява правителството да предприеме мерки, които са „по-различни от досегашните“. Той изброява конкретно три точки, които изискват спешни действия. Според Хютер досегашният бизнес модел на германската икономика се намира под огромен натиск.
Три големи проблема
Пред Втора германска телевизия ZDF той изброява три особено критични точки:
- прекалено високи разходи за производство в Германия
- прекалено високи данъци
- прекалено високи разходи за труд
Икономистът пояснява, че тези недостатъци водят до съкращения на работни места, фалити на фирми и вълна от банкрути. Според Хютер най-сериозната мярка, която би могла да преобърне тенденцията, е да се извърши основна данъчна реформа, която обаче не се задава на хоризонта.
Федералният съюз на германската индустрия (BDI) дори смята, че Германия като индустриална сила се намира в състояние на „свободно падане“. Президентът на Съюза Петер Лайбингер говори пред агенция ДПА за „най-дълбоката криза, откакто съществува Федералната република“. В същото време и той твърди, че германското правителство не реагира достатъчно решително на тази ситуация.
"Структурен упадък"
В нов доклад за промишленото развитие за 2025 година се прогнозира спад в продукцията от 2%, а това би бил спад за четвърта поредна година, пише АРД. „Това не е просто конюнктурен спад, а структурен упадък. Германската индустрия постоянно губи субстанция, твърди Лайбингер.
Проблеми в химическата промишленост
В доклада на BDI се разглежда по-конкретно и състоянието на химическата индустрия. В последно време съоръженията в химическата промишленост са натоварени само до 70%, под натиск се намират също машиностроенето и стоманодобива.
Единствено сферата на строителството изглежда междувременно се е стабилизирала, отбелязват експертите на Съюза. Автомобилостроенето в Германия очаква известен прираст в производството, а капацитета на наличните производствени мощности се използва вече по-ефективно. В същото време докладът регистрира проблем с наличната работна ръка.
Нужда от структурни реформи
"Германия се нуждае от обрат в икономическата политика с поставянето на ясни приоритети върху конкурентоспособността и растежа", казва още президентът на Съюза на германската индустрия Лайбингер и предупреждава: "Всеки месец без решителни структурни реформи означава загуба на нови работни места и благосъстояние и значително ограничава бъдещите възможности на държавата".
Президентът на BDI има и конкретни искания към федералното правителство - да даде приоритет на инвестициите пред разходите, свързани с потреблението. Специалният фонд с финансови средства според Лайбингер трябва да се използва прозрачно за допълнителни инвестиции.
Критици на правителството изразяват недоволство и от факта, че кабинетът прехвърля проекти от основния бюджет към милиардния фонд за извънредни инвестиции в инфраструктурата и защитата на климата. По този начин Берлин освобождава бюджетни средства, за да финансира някои свои клиентелистки проекти – например разширяването на пенсиите за майки.
1 българин
Коментиран от #31
14:41 03.12.2025
2 Eлементарно
14:42 03.12.2025
3 Да им имаме проблемите..
Коментиран от #12
14:43 03.12.2025
4 Абе тоя що не се радва?
14:43 03.12.2025
5 бай Иван
14:44 03.12.2025
6 си дзън
и ще падне върху главата на русията
Коментиран от #20
14:44 03.12.2025
7 БОЛШЕВИК
14:44 03.12.2025
8 Ограбен еврораст
14:45 03.12.2025
9 Механик
Немската индустрия, наречена "локомотивът на европа" е в девета глуха. Локомотива ръждясва със спукана гума, а вместо машиниста Ханс и огняра Хасан да я сменят, двамата чакат пред клиниката за смяна на пола.
Дългия сурикат, Мерц-шмерц не се знае на кой свят е и ръси глупотевини на кило. Урсула вика "всяка държава в ЕС трябва да отделя по един милиард долара МЕСЕЧНО за Украина". Трябва да има пари и за социал за "квантовите физици" на танте Меркел.
Да стягат задник българите, щото от нова година се почва глада.
Коментиран от #26
14:46 03.12.2025
10 Конопа ще спаси света
14:47 03.12.2025
11 Атина Палада
Коментиран от #47
14:48 03.12.2025
12 Хасан Келеш
До коментар #3 от "Да им имаме проблемите..":Тия само как ги преметната янките. Доказани и.д.и.о.т.и.
14:48 03.12.2025
13 Конопа ще спаси света
А колата се отглежда от две семена: Салонът на BIOME се развива от трилъчева звезда в предната си част , а нейната външна форма от звезда в задната част. Колелата се отглеждат от четири отделни семена. Като източник на енергия Mercedes-Benz BIOME използва веществото BioNectar4534, което се съхранява в шасито, интериора и джантите. В допълнение, Mercedes-Benz са разработили технология, която позволява оборудването със специални рецептори, натрупващи повече слънчева енергия във веществото BioNectar4534.
14:48 03.12.2025
14 Един
Какво очаквате за нашата, като сме на 80% вързани към западащите европейски икономики и държави в стагнация!
Коментиран от #29
14:49 03.12.2025
15 Конопа ще спаси света
14:49 03.12.2025
16 Хи хи хи . Голям майтап !
14:49 03.12.2025
17 Кеф....
14:50 03.12.2025
18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
/19 200 000 000 евро /
минус са отчетени в баланса на Бундесбанк за миналата година."
14:51 03.12.2025
19 Конопа ще спаси света
14:51 03.12.2025
20 Си пън
До коментар #6 от "си дзън":Върху " малката" глава ще се нахлузи.
14:51 03.12.2025
21 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
Коментиран от #27
14:52 03.12.2025
22 Конопа ще спаси света
14:52 03.12.2025
23 спасението е
А имат възможност да заживеят в свобода и просперитет.Мястото е братска Русия.
14:53 03.12.2025
24 европиец
14:54 03.12.2025
25 Хахаха
14:54 03.12.2025
26 руски мечти
До коментар #9 от "Механик":Германският Локомотив се движи уверено, за разлика от руския дето вози само бомби и водка!
Коментиран от #33, #36
14:55 03.12.2025
27 Тагарев верен твой клоун !!!!!
До коментар #21 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":Зелник дай и на мен безлихвен кредит да си извадя един зъб !, че нещо я окъсах със приемането на еврото щото не мога да смятам добре !!!!
14:55 03.12.2025
28 Нострадамус
Германия като индустриална сила е в свободно падане.
Съкращения на работни места, фалити на фирми, вълна от банкрути:
германската Икономика е пред Катастрофа!
14:55 03.12.2025
29 КапитализЪма изгнива :)))
До коментар #14 от "Един":Има да чакате да издъхне прогнилия капитализъм..Ама децата на руските олигарси и политици все на Запад си стоят?!?!
Коментиран от #32
14:56 03.12.2025
30 Конопа ще спаси света
14:57 03.12.2025
31 ВЕРНО БЕ !!!!!!
До коментар #1 от "българин":Ама на нас тоя вятър на промяната ни духа повече от трийсет години и се въртят едни и същи на власт и ни доят като крави !!!!!
14:58 03.12.2025
32 Атина Палада
До коментар #29 от "КапитализЪма изгнива :)))":ГанЬО, капитализъм няма никъде по света от 40 години...Капитализъма умре преди 40 години .
Ти дори не знаеш в каква система живее светът и самият ти .ха ха ха
15:00 03.12.2025
33 Механик
До коментар #26 от "руски мечти":Дойчевеле не е толкова уверено като теб.
Ето какво пише Дойчевеле: "Германия като индустриална сила е в свободно падане""
Или и Дойчвеле са ушанки, путинисти и петоколонници?
п.п.
Имаш много голяма пропаст във възприятието ти за реалност. Ползвай медикаменити. Силни.
15:00 03.12.2025
34 Конопа ще спаси света
Коментиран от #39
15:01 03.12.2025
35 Конопа ще спаси света
15:03 03.12.2025
36 Атина Палада
До коментар #26 от "руски мечти":Уверено към пропастта :)))
15:03 03.12.2025
37 Конопа ще спаси света
15:03 03.12.2025
38 Конопа ще спаси света
15:04 03.12.2025
39 Ехааааааа
До коментар #34 от "Конопа ще спаси света":Така както ми говориш за конопа , се сещам за конопено въже и стол дето го ритат .......това наистина ще разреши много наболели въпроси и ше спаси света !!!!!
15:04 03.12.2025
40 Днес нашата скъпа ръководителка
Много е умна скъпи европейски съграждани.
15:06 03.12.2025
41 Конопа ще спаси света
15:07 03.12.2025
42 Я пък тоя
Да живее Украйна!
Маinaта и на Европа.
15:08 03.12.2025
43 Реконтра
15:08 03.12.2025
44 Конопа ще спаси света
15:09 03.12.2025
45 Неразбрал
15:10 03.12.2025
46 Конопа ще спаси света
Коментиран от #51
15:11 03.12.2025
47 Коко Н
До коментар #11 от "Атина Палада":Дядо ти разказвал ли ти е,като дигне ръка,че е напипвал нещо меко.
Е това е било на дядо му на Ханс топките.
15:14 03.12.2025
48 Комунистически ценности
15:15 03.12.2025
49 Бесния Оракул
15:18 03.12.2025
50 БАНко
15:20 03.12.2025
51 Трайчо
До коментар #46 от "Конопа ще спаси света":Истинското кисело мляко е с живите бактерии.Това от супера е по търговски издръжливо и не вкисва.Хубавото на българското е,че в него е и цвикът,а не като прехваленото гръцко.
15:21 03.12.2025
52 Станчев
Скъпи симпатизанти на Русия,
как си представяте връщането ни в орбитата на “Големия брат”?
Не мислете, че животът ще се променя постепенно, бавно, бавно! Промените могат да настъпят за дни! Изведнъж може да се окаже, че да преминеш границата, в която и да е посока трябва специално разрешение от МВР! Лъскавите стоки от магазините да се изгубят и по рафтовете да има само Веро и Сода бикарбонат! Телевизионните програми да са само две и телевизорът, който можеш да си купиш да е Темп или Рубин! За мобилните услуги просто нямам идея, но не се сещам за руски мобилен телефон, може да се наложи пак да копаеш, за да ти пуснат телефон, а да разговаряш с чужбина да е невъзможно! Дали ще сте щастливи отново да се редите на опашки по магазините и като успеете да си купите тоалетна хартия да се похвалите на колеги и съседи!?
Моля възхищавайки се на Путин имайте горе казаното предвид, а и още колко много неща могат да се случат?!?! Помислете кои ще получат привилегията да посещават света отвъд “желязната завеса”, това са хората които ви убеждават, че Европа е пропаднала и Русия е надеждата ни! Същите “водачи” са и против приемането на еврото! Мислите ли, че някой от тях жадува да живее в Русия, а не в Белгия? Изборът ни е направен от нашите възрожденци преди 150 години и то от хора, които са нямали смартфони!
15:25 03.12.2025