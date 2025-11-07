Сирийците в Германия - ще трябва ли да си тръгнат

"Тук хората наистина не могат да живеят достойно", заяви германският външен министър Йохан Вадефул по време на свое посещение в Хараста - опустошено от войната предградие на Дамаск. С което в Германия предизвика дебат по темата за връщането на сирийските бежанци.

В ХДС - партията на Вадефул - разкритикуваха остро министъра заради тези негови думи. Канцлерът Фридрих Мерц обаче заяви, че след края на гражданската война в Сирия не вижда никакви основания на сирийските бежанци да им бъде предоставено убежище в Германия.

Той добави и следното: "Тези, които отказва да се върнат, естествено могат да бъдат депортирани и в бъдеще". Това изказване също породи критики - от коалиционните партньори в Социалдемократическата партия, както и от страна на Зелените и Левите.

Гражданската война в Сирия приключи, но цялата страна е в разрушения. Дали при това положение избягалите в Германия сирийци трябва да бъдат върнати обратно?

Колко са сирийците в Германия?

През август 2025 година в Германия са пребивавали 951 406 сирийци, информира АРД, позовавайки се на данни на Министерството на вътрешните работи. Сирийците са третата по големина чуждестранна народностна група в Германия - след хората от Турция и от Украйна.

Федералната статистическа служба пък отчита общо 14,1 милиона чужденци в Германия към края на 2024 година, в това число 975 060 сирийци, 1 544 480 души с турско гражданство и 1 334 005 украинци.

Колко сирийци са получили гражданство?

Все по-голям брой сирийци получават и гражданство в Германия. АРД отбелязва, че никоя друга националност не е била по-активна в това отношение - 83 185 сирийци са получили германско гражданство през 2024 г. - от общо 292 020 процедури за натурализация. При това броят на получилите гражданство расте постоянно през последните години.

Германската обществена медия информира още, че преди да получат гражданство сирийците са живяли средно 7,4 години в Германия.

Колко сирийци работят и в кои сфери?

От тези 950 000 сирийци, които живеят в Германия, по данни на Агенцията по труда работят 299 730.

В някои сфери, например в здравеопазването, сирийците играят изключително важна роля - 7 042 от лекарите в Германия са сирийци. Това е най-голямата група чуждестранни медици в Германия, както сочи статистиката на Федералната лекарска камара.

Доклад на Института за германска икономика от края на 2024 година отбелязва, че 80 000 сирийци са били заети в професии, за които е особено трудно да се намерят кадри. "Повечето са били заети с квалифициран труд, т.е. в професии, които по правило изискват завършено професионално образование. Респективно сирийските работници допринасят много за преодоляването на недостига на кадри в Германия." От института посочват също, че приносът на сирийските квалифицирани работници в Германия често се подценява.

Колко сирийци трябва да си заминат?

По данни на Министерството на вътрешните работи през август в Германия е имало 920 сирийци, които са били длъжни да си заминат или не са имали разрешително за престой. Други 9 780 също са длъжни да си заминат, но имат разрешително за престой.

За по-голямата част от сирийците в Германия на този етап не става въпрос за насилствено, а за доброволно връщане в тяхната родина. Депортирани, при това възможно най-бързо, трябва да бъдат само тези, които са извършили престъпления. Става дума за 55 души, деветима от които междувременно са заминали доброволно.

От какво зависи депортацията?

Принципно депортирани могат да бъдат и хора, които се ползват със закрила в Германия - но "само при представянето на наложителни причини, свързани с националната сигурност и обществения ред", например при терористична опасност, посочва АРД. Никой не би трябвало да бъде депортиран в страна, в която го заплашват мъчения, смъртно наказание или друго нечовешко отношение.

Хората, които са получили убежище или друга форма на закрила, трябва да имат правото да останат. Но дори случаят да не е такъв и някой да е длъжен да си замине, не го заплашва непременно депортация - може например да получи разрешение да остане. Причините за това могат да бъдат липсващи лични документи, обучение или пък тежко заболяване. Тези, за които властите не откриват призната причина за оставане, ще бъдат призовани да напуснат Германия. Ако не го направят, ги заплашва депортация. За нея отговарят отделните федерални провинции.

Колко вероятно е сирийците да си заминат?

След падането на режима на Асад през декември 2024 година допитване сред сирийските лекари и фармацевти в Германия показа, че три четвърти от тях могат да си представят да се върнат в родината си.

Федералното правителство подкрепя доброволното завръщане в Сирия чрез различни програми. След падането на режима на Асад така в родината си са се върнали към 3 000 сирийци.