Новини
Свят »
Германия »
Сирийците в Германия - ще трябва ли да си тръгнат
  Тема: Кризата с бежанците

Сирийците в Германия - ще трябва ли да си тръгнат

7 Ноември, 2025 12:35 995 10

  • германци-
  • германия-
  • сирия-
  • сирийци-
  • бежанци-
  • йохан вадефул

След края на войната в Сирия германското правителство не вижда основания да се дава убежище на тези хора

Сирийците в Германия - ще трябва ли да си тръгнат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Тук хората наистина не могат да живеят достойно", заяви германският външен министър Йохан Вадефул по време на свое посещение в Хараста - опустошено от войната предградие на Дамаск. С което в Германия предизвика дебат по темата за връщането на сирийските бежанци.

В ХДС - партията на Вадефул - разкритикуваха остро министъра заради тези негови думи. Канцлерът Фридрих Мерц обаче заяви, че след края на гражданската война в Сирия не вижда никакви основания на сирийските бежанци да им бъде предоставено убежище в Германия.

Той добави и следното: "Тези, които отказва да се върнат, естествено могат да бъдат депортирани и в бъдеще". Това изказване също породи критики - от коалиционните партньори в Социалдемократическата партия, както и от страна на Зелените и Левите.

Гражданската война в Сирия приключи, но цялата страна е в разрушения. Дали при това положение избягалите в Германия сирийци трябва да бъдат върнати обратно?

Колко са сирийците в Германия?

През август 2025 година в Германия са пребивавали 951 406 сирийци, информира АРД, позовавайки се на данни на Министерството на вътрешните работи. Сирийците са третата по големина чуждестранна народностна група в Германия - след хората от Турция и от Украйна.

Федералната статистическа служба пък отчита общо 14,1 милиона чужденци в Германия към края на 2024 година, в това число 975 060 сирийци, 1 544 480 души с турско гражданство и 1 334 005 украинци.

Колко сирийци са получили гражданство?

Все по-голям брой сирийци получават и гражданство в Германия. АРД отбелязва, че никоя друга националност не е била по-активна в това отношение - 83 185 сирийци са получили германско гражданство през 2024 г. - от общо 292 020 процедури за натурализация. При това броят на получилите гражданство расте постоянно през последните години.

Германската обществена медия информира още, че преди да получат гражданство сирийците са живяли средно 7,4 години в Германия.

Колко сирийци работят и в кои сфери?

От тези 950 000 сирийци, които живеят в Германия, по данни на Агенцията по труда работят 299 730.

В някои сфери, например в здравеопазването, сирийците играят изключително важна роля - 7 042 от лекарите в Германия са сирийци. Това е най-голямата група чуждестранни медици в Германия, както сочи статистиката на Федералната лекарска камара.

Доклад на Института за германска икономика от края на 2024 година отбелязва, че 80 000 сирийци са били заети в професии, за които е особено трудно да се намерят кадри. "Повечето са били заети с квалифициран труд, т.е. в професии, които по правило изискват завършено професионално образование. Респективно сирийските работници допринасят много за преодоляването на недостига на кадри в Германия." От института посочват също, че приносът на сирийските квалифицирани работници в Германия често се подценява.

Колко сирийци трябва да си заминат?

По данни на Министерството на вътрешните работи през август в Германия е имало 920 сирийци, които са били длъжни да си заминат или не са имали разрешително за престой. Други 9 780 също са длъжни да си заминат, но имат разрешително за престой.

За по-голямата част от сирийците в Германия на този етап не става въпрос за насилствено, а за доброволно връщане в тяхната родина. Депортирани, при това възможно най-бързо, трябва да бъдат само тези, които са извършили престъпления. Става дума за 55 души, деветима от които междувременно са заминали доброволно.

От какво зависи депортацията?

Принципно депортирани могат да бъдат и хора, които се ползват със закрила в Германия - но "само при представянето на наложителни причини, свързани с националната сигурност и обществения ред", например при терористична опасност, посочва АРД. Никой не би трябвало да бъде депортиран в страна, в която го заплашват мъчения, смъртно наказание или друго нечовешко отношение.

Хората, които са получили убежище или друга форма на закрила, трябва да имат правото да останат. Но дори случаят да не е такъв и някой да е длъжен да си замине, не го заплашва непременно депортация - може например да получи разрешение да остане. Причините за това могат да бъдат липсващи лични документи, обучение или пък тежко заболяване. Тези, за които властите не откриват призната причина за оставане, ще бъдат призовани да напуснат Германия. Ако не го направят, ги заплашва депортация. За нея отговарят отделните федерални провинции.

Колко вероятно е сирийците да си заминат?

След падането на режима на Асад през декември 2024 година допитване сред сирийските лекари и фармацевти в Германия показа, че три четвърти от тях могат да си представят да се върнат в родината си.

Федералното правителство подкрепя доброволното завръщане в Сирия чрез различни програми. След падането на режима на Асад така в родината си са се върнали към 3 000 сирийци.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Българоубиец

    9 4 Отговор
    АЗ ЩЕ ГИ ПОЕМА ВСИЧКИТЕ ЗА 20 БОНА НА КАЛПАК! ПРАЩАЙТЕ ГИ В БЪЛГАРИЯ!!! ГЕРБ ПОБЕДА!

    12:37 07.11.2025

  • 2 честен ционист

    8 3 Отговор
    Според Дъблинските съглашения ще трябва да се върнат в страна на първа регистрация и станат избиратели на Ново начало.

    12:41 07.11.2025

  • 3 Гост

    4 11 Отговор
    Да ги пратят в Русия при вожда им Асад който изнесе златото и парите.

    12:44 07.11.2025

  • 4 Tиквите в парла ментата

    7 0 Отговор
    - ще трябва ли да си тръгнат половината чрез рефендум на народа

    12:51 07.11.2025

  • 5 Всички

    9 0 Отговор
    Арабели трябва да си тръгнат, освен ако не са християни...

    12:51 07.11.2025

  • 6 7 042 от лекарите в Германия са сирийци

    4 0 Отговор
    демек обслужват другите милион сънародници

    Г. Димитров в-к работническо дело
    пролетарии от все страни съединявайте се

    и те се събират при капиталиста
    докато настъпи шариа и ги командват германците

    12:57 07.11.2025

  • 7 Цвете

    5 0 Отговор
    МОГАТ ДА СИ ЗАМИНАТ ТЕЗИ, КОИТО ТРАЙНО СА БЕЗРАБОТНИ И ТОВА СЪЗДАВА ПРОБЛЕМ.КАК БИ МОГЛА ГЕРМАНИЯ ДА СЕ ГРИЖИ ЗА БЕЗДЕЛНИЦИТЕ???? МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА ДАДЕ СМИСЛЕН ОТГОВОР??? НО, ИМА И ТАКИВА, КОИТО СЕ ТРУДЯТ В ТОВА ЧИСЛО И ЛЕКАРИ. ИМА РАЗЛИКА, НАЛИ???

    13:03 07.11.2025

  • 8 Цвете

    2 0 Отговор
    МОГАТ ДА СИ ЗАМИНАТ ТЕЗИ, КОИТО ТРАЙНО СА БЕЗРАБОТНИ И ТОВА СЪЗДАВА ПРОБЛЕМ.КАК БИ МОГЛА ГЕРМАНИЯ ДА СЕ ГРИЖИ ЗА БЕЗДЕЛНИЦИТЕ???? МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА ДАДЕ СМИСЛЕН ОТГОВОР??? НО, ИМА И ТАКИВА, КОИТО СЕ ТРУДЯТ В ТОВА ЧИСЛО И ЛЕКАРИ. ИМА РАЗЛИКА, НАЛИ???

    13:04 07.11.2025

  • 9 665

    6 0 Отговор
    То че трябва- трябва, но това да ги видя, няма повярвам.

    13:19 07.11.2025

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор
    Ще изгонят малкото, които всъщност работят. "Браво."

    14:06 07.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания