Илиян Василев: Пеевски продължава да се подиграва с Борисов

Илиян Василев: Пеевски продължава да се подиграва с Борисов

16 Октомври, 2025 13:01 2 182 19

И докато това не се случи, Пеевски ще продължава да говори като Властелин

Илиян Василев: Пеевски продължава да се подиграва с Борисов - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Пеевски продължава да се подиграва с Борисов.

Сега вече не просто го притиска — демонстративно го унижава. Казва му в прав текст: ако не можел да поеме отговорност, той, Повелителят на властта, щял сам да се натовари с нея. Реториката е арогантна, позата – имперска. Пеевски говори сякаш не става дума за демократична държава, а за васални територии, които просто чакат новия си господар.

За това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.

И понякога човек наистина се изкушава от мисълта: нека му я дадат тази власт на Пеевски. Да видим какво ще прави с нея, когато прожекторът на реалността се включи. Нека опита да състави правителство – има си парламент, има „свои хора“ във всяка институция, има медиен комфорт и задкулисна логистика. Само едно няма: легитимност и доверие.

Срещата между популизма и реалността е неизбежна. Пеевски днес говори с апломб, защото се движи в полето на безнаказаността и полусенките, коментира и назидава, без да бъде натоварен с официална роля. Той използва Борисов като щит – човек, който отдавна е изгубил инстинкта си за борба и сега просто отстъпва под тежестта на собственото си минало. Но зад тази игра на сенки се крие проста истина: управление не се прави с шантаж и медийни постановки.

Проблемът е, че обществото не усеща накъде върви този процес. Единственият вариант е да консумира пряко лекарството Пеевски. Мнозина гледат на Пеевски като на неизбежност, на „по-малкото зло“, на човек, който поне „държи ред“. Но това е илюзия.

В действителност, ако този модел получи пълна власт – без контра баланс, без контрол, без алтернатива – той ще погълне държавата. Ще изсмуче институциите докрай, както направи с парламента, и ще превърне цялата държава в разширен вариант на своята собствена корпорация.

Пеевски и Борисов днес играят шах с България, но фигурите на дъската вече не се движат – системата е парализирана. И ако обществото не осъзнае, че става свидетел на последния етап от това сливане между олигархия и власт, то следващата фаза ще бъде просто управляем хаос – с фасаден парламент и задкулисно управление от кабинети без избори и отговорност.

Истинската среща с реалността ще настъпи, когато властта, концентрирана в ръцете на един човек, се сблъска с икономическите, социалните и международните последствия на собственото си безумие. Тогава ще се види, че зад гръмките декларации няма капацитет, няма визия, няма хора. Само власт заради самата власт.

И точно затова изкушението „да му дадат властта, за да се види какво ще стане“ е опасно, но и поучително. Защото само реалността може да свали маската на популизма. Народът обаче още не е „стоплил“ какво ни чака и за това седи удобно у дома и не отива до избирателната урна. И докато това не се случи, Пеевски ще продължава да говори като Властелин.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ма н аф

    30 7 Отговор
    Пеевски се подиграва най вече с Уфцете и Гуведата съставляващи 80%, които блеят и не ходят да гласуват.

    Време е за Възраждане!

    13:04 16.10.2025

  • 2 СЗО

    29 1 Отговор
    Пеевски като „по-малкото зло“? Който си мисли това, няма два грама мозък в главата си. Пеефски дори и да ти е пръв приятел, пак не можеш да си спокоен около него.

    13:06 16.10.2025

  • 3 Пееф

    18 1 Отговор
    ски и Боко Вечна Неразделна Любof

    13:06 16.10.2025

  • 4 Шиши

    31 1 Отговор
    Бойко ще свърши като Доган.

    Коментиран от #12

    13:07 16.10.2025

  • 5 Сталин

    12 1 Отговор
    Само Прасето ще спаси България да обявим Прасето за цар на България и да станем монархия от прасета прасенца и свине майки и България веднъж завинаги да стане просперираща държава

    13:09 16.10.2025

  • 6 Меркуцио

    3 20 Отговор
    Бойко Борисов продължава да се подиграва на разбирачи от типа на Илиян Василев! И го прави от години, за техен срам!

    13:14 16.10.2025

  • 7 Хихи

    2 0 Отговор
    Нищо лично

    13:16 16.10.2025

  • 8 Симо

    15 0 Отговор
    Единственият въпрос оставащ без отговор е: КОЙ стои за Пеевски????
    КОЙ или КОИ стоят зад корполентната снага на тази КАРИКАТУРА и възсядат страната.
    КОЙ???? КОИ????

    Коментиран от #18

    13:18 16.10.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    1 15 Отговор
    Шишо ги сцепи. И този реве като изнасилена хлебарка. Ще гласувам за Шишик.

    13:19 16.10.2025

  • 10 Българин

    0 15 Отговор
    Айде изкараха и най-долните предатели, в отчаян опит да очернят най-уважаваните български политици. Ама така само повишават доверието и вярата в Пеевски и ДПС!

    Коментиран от #16

    13:23 16.10.2025

  • 11 Един

    22 0 Отговор
    НЕ!!! Пеевски се подиграва с цяла България!
    Отвратително е, че го търпим този престъпник!!!

    13:23 16.10.2025

  • 12 ха ха ха

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шиши":

    Бою - прелъстен и изоставен. Чакам с пуканките.

    13:24 16.10.2025

  • 13 Георги

    11 1 Отговор
    харесвани или не, г-н магниЦки е бъдещият едноличен собственик на територията. Доста партии и медии се постараха това да се случи.

    13:28 16.10.2025

  • 14 Факт

    2 0 Отговор
    Властта взема и крепи чрез достъп до обществени фондове! Освен при големи загуби - спиране на транзита на газ, спиране на рафинерията, голяма инфлация, спиране на топлофикация, провал на програмите за финансиране, съотношението ще се запази. Прави се всичко възможно опозицията да бъде под 15%.

    13:30 16.10.2025

  • 15 иваничка

    5 0 Отговор
    Народът е "стоплил" всичко, но а за да иде масово да гласува, трябва да има за кого. А не за досегашните дребни, алчни, предателски властимащи с мижавите им душиички. Ако се появи лидер, харизматичен, интелигентен, националноотговорен, тогава и всички българи ще отидат да гласуват!

    13:31 16.10.2025

  • 16 Фройд

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    И ти как разбра , че е най уважаваният политик ?!
    Само да те питам нещо , щото си много умен , как си представяш пеевски във външнополитически план , и с кой ще си говори ??!!
    Щото руснаците го биха , а пък американците го намагнитиха ???!!!
    И той щял да управлява държава ????!!!!
    Айде бе !

    13:31 16.10.2025

  • 17 Българин

    6 0 Отговор
    Този пеевски много го въздигнаха. И той е смъртен. Утре всички ще се дръпнат от него и даже няма са са го познавали

    13:32 16.10.2025

  • 18 А, браво!

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Симо":

    Това е въпросът:
    Кои са хората, които крепят гърба на Пееф ски?!
    Че да си позволява да се подиграва.
    ИЛИ ДЕЙСТВА ДРЕВНИЯТ МЕТОД -
    ВЛАСТ над ВСИЧКИ С .... КОМПРОМАТИ?!?

    13:37 16.10.2025

  • 19 И как смята да

    2 0 Отговор
    Управлява, като е в изоляция. И вътрешна и медународна. Тия плъхове от БСП и ИТН ще се преобърнат към нови структори.
    Радев идва.
    Треперете

    13:50 16.10.2025