Илиян Василев: Пеевски продължава да се подиграва с Борисов

Пеевски продължава да се подиграва с Борисов.
Сега вече не просто го притиска — демонстративно го унижава. Казва му в прав текст: ако не можел да поеме отговорност, той, Повелителят на властта, щял сам да се натовари с нея. Реториката е арогантна, позата – имперска. Пеевски говори сякаш не става дума за демократична държава, а за васални територии, които просто чакат новия си господар.
За това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.
И понякога човек наистина се изкушава от мисълта: нека му я дадат тази власт на Пеевски. Да видим какво ще прави с нея, когато прожекторът на реалността се включи. Нека опита да състави правителство – има си парламент, има „свои хора“ във всяка институция, има медиен комфорт и задкулисна логистика. Само едно няма: легитимност и доверие.
Срещата между популизма и реалността е неизбежна. Пеевски днес говори с апломб, защото се движи в полето на безнаказаността и полусенките, коментира и назидава, без да бъде натоварен с официална роля. Той използва Борисов като щит – човек, който отдавна е изгубил инстинкта си за борба и сега просто отстъпва под тежестта на собственото си минало. Но зад тази игра на сенки се крие проста истина: управление не се прави с шантаж и медийни постановки.
Проблемът е, че обществото не усеща накъде върви този процес. Единственият вариант е да консумира пряко лекарството Пеевски. Мнозина гледат на Пеевски като на неизбежност, на „по-малкото зло“, на човек, който поне „държи ред“. Но това е илюзия.
В действителност, ако този модел получи пълна власт – без контра баланс, без контрол, без алтернатива – той ще погълне държавата. Ще изсмуче институциите докрай, както направи с парламента, и ще превърне цялата държава в разширен вариант на своята собствена корпорация.
Пеевски и Борисов днес играят шах с България, но фигурите на дъската вече не се движат – системата е парализирана. И ако обществото не осъзнае, че става свидетел на последния етап от това сливане между олигархия и власт, то следващата фаза ще бъде просто управляем хаос – с фасаден парламент и задкулисно управление от кабинети без избори и отговорност.
Истинската среща с реалността ще настъпи, когато властта, концентрирана в ръцете на един човек, се сблъска с икономическите, социалните и международните последствия на собственото си безумие. Тогава ще се види, че зад гръмките декларации няма капацитет, няма визия, няма хора. Само власт заради самата власт.
И точно затова изкушението „да му дадат властта, за да се види какво ще стане“ е опасно, но и поучително. Защото само реалността може да свали маската на популизма. Народът обаче още не е „стоплил“ какво ни чака и за това седи удобно у дома и не отива до избирателната урна. И докато това не се случи, Пеевски ще продължава да говори като Властелин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ма н аф
Време е за Възраждане!
13:04 16.10.2025
2 СЗО
13:06 16.10.2025
3 Пееф
13:06 16.10.2025
4 Шиши
Коментиран от #12
13:07 16.10.2025
5 Сталин
13:09 16.10.2025
6 Меркуцио
13:14 16.10.2025
7 Хихи
13:16 16.10.2025
8 Симо
КОЙ или КОИ стоят зад корполентната снага на тази КАРИКАТУРА и възсядат страната.
КОЙ???? КОИ????
Коментиран от #18
13:18 16.10.2025
9 Данко Харсъзина
13:19 16.10.2025
10 Българин
Коментиран от #16
13:23 16.10.2025
11 Един
Отвратително е, че го търпим този престъпник!!!
13:23 16.10.2025
12 ха ха ха
До коментар #4 от "Шиши":Бою - прелъстен и изоставен. Чакам с пуканките.
13:24 16.10.2025
13 Георги
13:28 16.10.2025
14 Факт
13:30 16.10.2025
15 иваничка
13:31 16.10.2025
16 Фройд
До коментар #10 от "Българин":И ти как разбра , че е най уважаваният политик ?!
Само да те питам нещо , щото си много умен , как си представяш пеевски във външнополитически план , и с кой ще си говори ??!!
Щото руснаците го биха , а пък американците го намагнитиха ???!!!
И той щял да управлява държава ????!!!!
Айде бе !
13:31 16.10.2025
17 Българин
13:32 16.10.2025
18 А, браво!
До коментар #8 от "Симо":Това е въпросът:
Кои са хората, които крепят гърба на Пееф ски?!
Че да си позволява да се подиграва.
ИЛИ ДЕЙСТВА ДРЕВНИЯТ МЕТОД -
ВЛАСТ над ВСИЧКИ С .... КОМПРОМАТИ?!?
13:37 16.10.2025
19 И как смята да
Радев идва.
Треперете
13:50 16.10.2025