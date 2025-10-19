Новини
Борбата е дали държавата ще се управлява при работеща демокрация, или от една мафиотска структура

Борбата е дали държавата ще се управлява при работеща демокрация, или от една мафиотска структура

19 Октомври, 2025 16:02 1 055 17

Най-вероятното, което може да се случи, е да се разберат да продължат без промени в правителството или с минимални, а Пеевски да влезе официално в управляващата коалиция, което е смъртоносно за всички ни по много причини

Борбата е дали държавата ще се управлява при работеща демокрация, или от една мафиотска структура - 1
Антон Кутев Антон Кутев политик
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Борисов пробва дали ако тропне по масата, Пеевски ще му даде да стане министър-председател. Установи, че тази работа няма да стане и тръгна натам, накъдето го е повел Пеевски".

Така Антон Кутев, говорител на две служебни правителства и бивш партиен функционер в БСП, коментира изявлението на Бойко Борисов в партийната централа на ГЕРБ. Кутев дори определи думите му като "театрална постановка".

"Партията на Делян Пеевски изкара 5500 гласа в Пазарджик. Той дълго време беше депутат от този град и има ключови контакти. Не става въпрос за огромна победа на "ДПС-Ново начало", а за изземване на част от корпоративния вот на ГЕРБ, които падат от 17 на 6%".

Всичко изглежда решено по най-лошия за българина начин, заяви бившият партиен функционер в предаването "Неделя 150".

"Най-вероятното, което може да се случи, е да се разберат да продължат без промени в правителството или с минимални, а Пеевски да влезе официално в управляващата коалиция, което е смъртоносно за всички ни по много причини. Единственият шанс за съпротива аз виждам в ИТН".

Но дори в този случай Кутев съзира възможност лидерът на "ДПС-Ново начало" да остане във властта, като успее да мотивира отделни депутати от различни парламентарни групи да го подкрепят.

"Голямата разлика е от гледна точка на морала. Става кристално ясно, че борбата за това правителство не е борба за стабилността на България, за влизане в еврото, за бюджет, а за това как се управлява държавата - при работеща демокрация или за това една мафиотска структура да оглави държавата окончателно".

Оставането на БСП в управлението той определи като "лична битка на пет до десет човека".

"Което не значи партията. В момента в огромната си част червените са тежко против това, което се случва".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кой полезен идиот от Брюксел

    9 2 Отговор
    взе това де билно племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #5, #6, #9, #10

    16:09 19.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 1 Отговор
    В България никога не е имало
    нито комунизъм,
    нито демокрация❗

    16:11 19.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кой полезен идиот от Брюксел":

    Що мислиш, че там не са същите ДЕ БИЛИ❗
    До 1958- ма там е имало Зоопаркове с ....
    ХОРА В КЛЕТКИ❗
    Сегашните 70+ са били децата хвърлящи им бонбони и банани в клетките❗

    16:14 19.10.2025

  • 6 оня с коня

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Кой полезен идиот от Брюксел":

    Без русия гащите не можете си дигна. Дупка на пътя не можете да поправите, ще четете във историята за Хан Крум Тодор Живков, ще четете и за златния век по времето на симеон и втори златен век по времето на тато

    16:15 19.10.2025

  • 7 оня с коня

    2 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    16:15 19.10.2025

  • 8 паметник на ТАТО във всеки град

    4 2 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    16:15 19.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кой полезен идиот от Брюксел":

    Не искате да повярвате? Вижте тези снимки:

    Представители на племето S••••, изложени на показ в човешките зоологически градини.

    Това африканско момиче е било експонат в човешки зоопарк в столицата на днешния Европейски съюз –
    Брюксел, Белгия, през 1958 година.

    16:22 19.10.2025

  • 11 НЕ ЗНАЕХ

    2 0 Отговор
    Охооо, ,ама ние и държава ли сме имали.

    16:37 19.10.2025

  • 12 Нека

    2 0 Отговор
    Пеевски да влезе във властта щом българина не гласува. Все пак по един или друг начин той има достатъчно гласове. Факт.

    16:43 19.10.2025

  • 13 Факт

    0 0 Отговор
    Дебата за влизането в Еврозона, не е ли част от демократичния процес? Или демокрацията и борбата срещу корепцията се случва след налагането му?

    16:44 19.10.2025

  • 14 Питар

    1 0 Отговор
    Голями измикяри сте
    Гадатели ли сте, не знам
    Как все знаете Бойко какво мисли и иска да направи
    Или току така си пишете.Скандал да има

    16:44 19.10.2025

  • 15 Две са страните

    1 0 Отговор
    в следващите избори - обединената русофилска и сороска опозиция около Радев и сегашните центристки партии около ГЕРБ СДС ДПС.

    ПЪРВИТЕ ВОДЯТ КЪМ РУСИЯ, ВТОРИТЕ - КЪМ ЕВРОПА!
    15:38 19.10.2025

    16:56 19.10.2025

  • 16 Георги

    0 0 Отговор
    България от години се управлява от мафиотски структури.Мафиозите са все едни и същи и все по богати благодарение на обществените поръчки от който се краде яко за да има за всички.За власт имащите и за мафията

    17:01 19.10.2025

  • 17 Уса

    0 0 Отговор
    Демокрацията е мафиотска структура.Има много видове демокрации по света и нито една истинска.Конституция и демокрация не могат да съществуват заедно

    17:03 19.10.2025