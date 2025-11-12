Новини
Мнения »
Евгений Кънев: Вместо да разсейваме облаците, мъглата още повече се сгъстява в черната кутия "Лукойл Бургас"

Евгений Кънев: Вместо да разсейваме облаците, мъглата още повече се сгъстява в черната кутия "Лукойл Бургас"

12 Ноември, 2025 16:01 650 7

  • евгений кънев-
  • нефтохим-
  • бургас-
  • рафинерия

Вместо още през 2022 г - със започване на войната в Украйна - да назначим особен управител, който да спре потоците към Кремъл, както направи Германия с Роснефт - какво направихме?

Евгений Кънев: Вместо да разсейваме облаците, мъглата още повече се сгъстява в черната кутия "Лукойл Бургас" - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Остават 9 дни до влизането на санкциите на OFAC към "Лукойл", включително в България. Бодряшкият тон започна вече да прелива към минорен: след изненадващото разкритие на шефа на резерва, че имаме резерви само за 30 дни. Като половината обаче били в чужбина. А тези в България - в складовете на "Лукойл" - не е ясно как ще се ползват, ако спре дейност.

Вместо още през 2022 г - със започване на войната в Украйна - да назначим особен управител, който да спре потоците към Кремъл, както направи Германия с "Роснефт" - какво направихме?

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Решихме, че няма проблем вражеска държава да поддържа своя монопол върху пазара в условия на война.

При вече крещящия пример на "Газпром", който рязко промени условията си и спря газа.

Добре, че все пак правителството на Денков прие закона за особения управител и подготви екип, който да влезе, ако Кремъл реши да ни изненадва след спиране дерогацията за руския нефт. Даже изключителен професионалист като Бойко Ницов влезе в компанията като държател на златната акция на държавата - вероятно за първи и последен път без изрично руско съгласие. Естествено, бързо абортиран от пеевския Главчев.

Тогава защо е цялата паника сега? Корпулентният фактор не се притеснява за управлението на рафинерията, а да не би да дойде нов собственик, който да му обърка играта. Ерго, поправките (а не нов закон) в закона са разширяващи правомощията на особения управител да… експроприира собствеността на "Лукойл" без заплащане!

Германия не го е направила; Белгия отказва да ползва руските банкови активи, замразени в Euroclear - обаче ние сме ербапи.

Държавническият подход е обратния:

(1) привличане на особен управител с международна репутация - приемлив за OFAC - за да осигури работата на рафинерията. И чак след това

(2) държавата да му даде задание да наеме световна инвестиционна банка, за да намери нов собственик на рафинерията, който да инвестира в режим на санкции.

Тогава няма да има проблем доказано пазарната цена - която трудно ще бъде оспорена в арбитраж - да бъде сложена в специална сметка до края на войната в Украйна. Казвам рафинерията, защото държавата има интерес да разбие монопола като продаде отделно и на друг собственик останата инфраструктура и веригата бензиностанции - за да нямаме отново чужд слон на петролния ни пазар.

И така - вместо да разсейваме облаците, мъглата още повече се сгъстява в черната кутия "Лукойл Бургас".

Впрочем цялата икономика посивява от новата държавна политика. Само един сектор изсветлява - заплатите на обслужващия персонал. Вместо плик към официалната заплата - те вече са официално почти двойни. На светло.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 9 Отговор
    Руснаците са вече пред Бургаск.

    Коментиран от #7

    16:03 12.11.2025

  • 2 Отборът на губещите

    3 5 Отговор
    Кремъл им пречи, а не Вашингтон, които забраняват на "суверенна" страна да търгува с когото си иска. Ей такива доктори ни излекуваха от икономиката като от заразна болест. Вече и на снимка няма, такова чудо, у нас!

    Коментиран от #5

    16:06 12.11.2025

  • 3 Гориил

    8 3 Отговор
    България нямаше избор. Всяка мярка е лоша. Изпълнението на заповедите на Брюксел е изпълнено с катастрофа; всеки антируски ход ще доведе до трагедия.Брюксел би могъл да блокира и отложи еврото за България. Следователно всички жертви и загуби също ще бъдат напразни.Капанът за мишки се затвори с трясък.

    Коментиран от #4

    16:07 12.11.2025

  • 4 Я пъ тоа

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Русия е под САНКЦИИ на ЕС и САЩ...а Путин е обявен за военнопрестъпник.....ша му гушнат рафинериите в ЕС като стой та гледай.

    16:40 12.11.2025

  • 5 Путин е под САНКЦИИ

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Отборът на губещите":

    Да е мислил като почна войната.....сега да не плаче за Лукойл...

    16:41 12.11.2025

  • 6 иваничка

    2 0 Отговор
    Що да е мъгла, нали днес Борисов рекъл ,че особения управител вече е избран и дори е одобрен от САЩ?!! Уточнете се , за да знаем какво се случва....

    16:49 12.11.2025

  • 7 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    И къв точно шъ гу дръвят некви руснаци държащи ПО-МАЛКО от 20% от акциите на Лукойл пред Бургас?

    Айде стига с вицовете и постановките- Лукойл НЕ Е руска собственост от много, много отдавна... За държавна собственост пък да не говорим- НИКОГА Лукойл не е бил държавна собственост... По същество санкциите на рижото недуразумение са пряк удар срещу краварската "дълбока държава" щото по една "странна случайност" по пряк и не толкова пряк път над 53% от акциите на Лукойл са собственост на БлекРок и Вангард- да обяснявам ли кои са тези или...

    16:49 12.11.2025