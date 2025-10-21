Новини
Евгений Кънев: Удивително е колко пъти Тръмп и Путин разиграват един и същи театър

21 Октомври, 2025 13:01 742 19

  • путин-
  • тръмп-
  • руска агресия-
  • украйна-
  • война

Да, както казват топ разузнавачите на САЩ и Великобритания - поне от 2016 година - Тръмп има минало, говори и действа като класически руски актив

Евгений Кънев: Удивително е колко пъти Тръмп и Путин разиграват един и същи театър - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Удивително е колко пъти Тръмп и Путин разиграват един и същи театър, отразяван с ентусиазъм за мир от световните медии.

Единствената разлика с февруари, когато Тръмп се нахвърли с оригиналния си примитивизъм върху Зеленски бе смяната на тактиката. Видял, че най-много негативи обира с политиката си към Украйна, Тръмп пред камери се насили да се държи приятелски с него - колкото и трудно да му бе. Че дори пусна и по някоя и друга “заплаха” към Путин. От “спри Владимир!” до аха да даде томаховки на Украйна. На ентусиазиран приятел от последната му закана казах преди седмица - “ще дискутираме като видим как американска томаховка поразява дълбока руска цел.”

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Но театърът в три акта продължава по план.

(Акт 1) Тръмп ще среща Зеленски за оказване на “помощ”.

(Акт 2) Следва веднага телефонен разговор или направо среща за легитимация на Путин с Тръмп.

(Акт 3) На срещата със Зеленски Тръмп вече е “забравил” за идеята за помощ и започва да натиска Зеленски да изпълни спуснатия му дневен ред от Кремъл. С обиди и заплахи - че не иска сделка.

Да, според очевидци последната среща - без камери - е била много по-страшна, гневна и обидна от тази на Тръмп и Зеленски през февруари. Колкото и с разпънати карти Зеленски да обяснявал, че предаването на Донбас е покана за много по-лесна последваща инвазия на Русия. Не, Тръмп иска сделка за … руски мир.

Най-позорното е, че Тръмп го привикаха на “неутрално” място за среща на руските активи в Будапеща с техния собственик от Кремъл. Отново без някакви предварителни договорки от дипломатите, които да бъдат скрепени с подписите на държавните лидери - каквато е международната практика. А за да се лъсне повяхналия имидж на Путин, който се тресе от страх дали няма да изпусне най-важния си актив да бъде употребен не по предназначение.

Да, както казват топ разузнавачите на САЩ и Великобритания - поне от 2016 година - Тръмп има минало, говори и действа като класически руски актив.

Проблемът за нас е от путинските активи в България, които - без да бъдат официално питани за полета в нашето небе - изприпкаха да се подмажат на собственика си в Кремъл. За скептиците - кажете има ли нещо, което дуетът Магнитски някога да е направил срещу Путин или Тръмп?

Най-малкото - когато си актив на руски актив - то и ти си руски актив.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    7 2 Отговор
    Путин ще презарежда самолета на летище София.Месете погачите!

    Коментиран от #5

    13:02 21.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор
    аз не разбирам защо трябва да се отделя такова внимание на конфликта между 2 наСЕСЕСЕРЕйски республики!!!?

    13:03 21.10.2025

  • 3 Гешевче

    6 1 Отговор
    Кънев, удивително е не колко пъти, а колко дълго време европейската комисия разиграва театър с нашите пари.

    13:04 21.10.2025

  • 4 Пич

    10 1 Отговор
    Това е положението , Кънев !!! Някои са играчи , а други сте кибици !!! Само паветниците не се вписват в тези определения , защото са в клас - микроорганизми !!!

    13:04 21.10.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    искаш ли да му го л а пш на джуджа?на джуджето -пшлто? май си му фен?

    13:05 21.10.2025

  • 6 Някой

    2 0 Отговор
    Що д не? Като има баламурници да им се връзват, защо не?

    13:06 21.10.2025

  • 7 Хипотетично

    3 0 Отговор
    С чужда пита най-лесно се прави помен. Чужда нива най-лесно се разделя и подарява. Юридическо признание на териториални придобивки чрез агресия е неприемливо за справедлива кауза и нормално за търговска политика. Любопитно щом не успя да си купи Газа и изгони палестинците, дали президента ще успее да спазари Гренландия?

    13:07 21.10.2025

  • 8 бай Ставри

    7 1 Отговор
    Удивително е колко тъпи могат да бъдат соросоидите. Потресаващо !

    13:08 21.10.2025

  • 9 КЕРВАНЪТ СИ ЛЕТИ

    3 0 Отговор
    ПАЛЕТАТА ЛАЯТ ЛИ ЛАЯТ.ЗАЩОТО ОТ ТЯХ НИЩО НЕ ЗАВИСИ , И ОТ ЧИСТА ЗАВИСТ.АКО ТРЪМП БЕШЕ РУСКИ АГЕНТ(АКТИВ) КРАСНОВ , ДОСЕГА ДА СА ГО ЛИКВИДИРАЛИ-СПРАВКА ЛУКАНОВ

    13:09 21.10.2025

  • 10 Факт

    1 0 Отговор
    Добре че има кой да разкрие измамата!

    13:10 21.10.2025

  • 11 Как пък

    3 0 Отговор
    не са се сетили да се допитат до теб или другото ефГенийче!?

    13:15 21.10.2025

  • 12 Мдаа

    1 1 Отговор
    Като отишъл в Москва,първото нещо,което е направил Тръмп по думите на самия Путин, казани между редовете на една пресконференция, е да си поръча проститутка.Естествено ФСБ е документирала всичко.И сега го държат яко за катетъра.

    Коментиран от #15

    13:21 21.10.2025

  • 13 Меркуцио

    0 1 Отговор
    Колкото повече гледам Тръмп, толкова повече изтръпвам при мисълта, че американски президент можеше да бъде недоразумението Камала! Е, Бог се смили над света! Над целия свят!



    P.S. Дали господин Кънев знае каква е разликата между демократическа и демократична, м?

    13:27 21.10.2025

  • 14 УКРАЙНА 🇺🇦

    0 2 Отговор
    Тръмпа е класически идиот Путлер два пъти повече

    13:28 21.10.2025

  • 15 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаа":

    Защо написаното в коментара Ви, страшно много ми напомня ставащото в България...
    Мама ДС явно много маТриал е дала на обичайното "момче"

    Коментиран от #16

    13:30 21.10.2025

  • 16 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Питане":

    .... ОБИЧАНОТО.....

    13:32 21.10.2025

  • 17 Сбърканяка Тромпет

    0 0 Отговор
    викна Зеленски за да му каже, че няма да му даде Томахоук!
    Това можеше и по фейсбук да му го каже.

    13:33 21.10.2025

  • 18 Удивително

    0 0 Отговор
    е, че Факти все още дават поле за изява на такива , разбирате нали .

    13:34 21.10.2025

  • 19 Уса

    0 0 Отговор
    Имат пълната подкрепа от своите граждани и пълното право да играят колкото си искат независимо дали ви се иска.Ако не ви стиска има книга с 1000 начина,как да сложите край на соросоидните си мъки

    13:36 21.10.2025