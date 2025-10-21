Евгений Кънев: Удивително е колко пъти Тръмп и Путин разиграват един и същи театър

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Удивително е колко пъти Тръмп и Путин разиграват един и същи театър, отразяван с ентусиазъм за мир от световните медии.

Единствената разлика с февруари, когато Тръмп се нахвърли с оригиналния си примитивизъм върху Зеленски бе смяната на тактиката. Видял, че най-много негативи обира с политиката си към Украйна, Тръмп пред камери се насили да се държи приятелски с него - колкото и трудно да му бе. Че дори пусна и по някоя и друга “заплаха” към Путин. От “спри Владимир!” до аха да даде томаховки на Украйна. На ентусиазиран приятел от последната му закана казах преди седмица - “ще дискутираме като видим как американска томаховка поразява дълбока руска цел.”

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Но театърът в три акта продължава по план.

(Акт 1) Тръмп ще среща Зеленски за оказване на “помощ”.

(Акт 2) Следва веднага телефонен разговор или направо среща за легитимация на Путин с Тръмп.

(Акт 3) На срещата със Зеленски Тръмп вече е “забравил” за идеята за помощ и започва да натиска Зеленски да изпълни спуснатия му дневен ред от Кремъл. С обиди и заплахи - че не иска сделка.

Да, според очевидци последната среща - без камери - е била много по-страшна, гневна и обидна от тази на Тръмп и Зеленски през февруари. Колкото и с разпънати карти Зеленски да обяснявал, че предаването на Донбас е покана за много по-лесна последваща инвазия на Русия. Не, Тръмп иска сделка за … руски мир.

Най-позорното е, че Тръмп го привикаха на “неутрално” място за среща на руските активи в Будапеща с техния собственик от Кремъл. Отново без някакви предварителни договорки от дипломатите, които да бъдат скрепени с подписите на държавните лидери - каквато е международната практика. А за да се лъсне повяхналия имидж на Путин, който се тресе от страх дали няма да изпусне най-важния си актив да бъде употребен не по предназначение.

Да, както казват топ разузнавачите на САЩ и Великобритания - поне от 2016 година - Тръмп има минало, говори и действа като класически руски актив.

Проблемът за нас е от путинските активи в България, които - без да бъдат официално питани за полета в нашето небе - изприпкаха да се подмажат на собственика си в Кремъл. За скептиците - кажете има ли нещо, което дуетът Магнитски някога да е направил срещу Путин или Тръмп?

Най-малкото - когато си актив на руски актив - то и ти си руски актив.