Евгений Кънев: Удивително е колко пъти Тръмп и Путин разиграват един и същи театър

Удивително е колко пъти Тръмп и Путин разиграват един и същи театър, отразяван с ентусиазъм за мир от световните медии.
Единствената разлика с февруари, когато Тръмп се нахвърли с оригиналния си примитивизъм върху Зеленски бе смяната на тактиката. Видял, че най-много негативи обира с политиката си към Украйна, Тръмп пред камери се насили да се държи приятелски с него - колкото и трудно да му бе. Че дори пусна и по някоя и друга “заплаха” към Путин. От “спри Владимир!” до аха да даде томаховки на Украйна. На ентусиазиран приятел от последната му закана казах преди седмица - “ще дискутираме като видим как американска томаховка поразява дълбока руска цел.”
Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Но театърът в три акта продължава по план.
(Акт 1) Тръмп ще среща Зеленски за оказване на “помощ”.
(Акт 2) Следва веднага телефонен разговор или направо среща за легитимация на Путин с Тръмп.
(Акт 3) На срещата със Зеленски Тръмп вече е “забравил” за идеята за помощ и започва да натиска Зеленски да изпълни спуснатия му дневен ред от Кремъл. С обиди и заплахи - че не иска сделка.
Да, според очевидци последната среща - без камери - е била много по-страшна, гневна и обидна от тази на Тръмп и Зеленски през февруари. Колкото и с разпънати карти Зеленски да обяснявал, че предаването на Донбас е покана за много по-лесна последваща инвазия на Русия. Не, Тръмп иска сделка за … руски мир.
Най-позорното е, че Тръмп го привикаха на “неутрално” място за среща на руските активи в Будапеща с техния собственик от Кремъл. Отново без някакви предварителни договорки от дипломатите, които да бъдат скрепени с подписите на държавните лидери - каквато е международната практика. А за да се лъсне повяхналия имидж на Путин, който се тресе от страх дали няма да изпусне най-важния си актив да бъде употребен не по предназначение.
Да, както казват топ разузнавачите на САЩ и Великобритания - поне от 2016 година - Тръмп има минало, говори и действа като класически руски актив.
Проблемът за нас е от путинските активи в България, които - без да бъдат официално питани за полета в нашето небе - изприпкаха да се подмажат на собственика си в Кремъл. За скептиците - кажете има ли нещо, което дуетът Магнитски някога да е направил срещу Путин или Тръмп?
Най-малкото - когато си актив на руски актив - то и ти си руски актив.
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":искаш ли да му го л а пш на джуджа?на джуджето -пшлто? май си му фен?
P.S. Дали господин Кънев знае каква е разликата между демократическа и демократична, м?
До коментар #12 от "Мдаа":Защо написаното в коментара Ви, страшно много ми напомня ставащото в България...
До коментар #15 от "Питане":.... ОБИЧАНОТО.....
Това можеше и по фейсбук да му го каже.
