Полша ще арестува Путин, ако самолетът му влезе в полското въздушно пространство
  Тема: Украйна

Полша ще арестува Путин, ако самолетът му влезе в полското въздушно пространство

21 Октомври, 2025 11:40 835 40

Полша предупреди Путин да не преминава през въздушното ѝ пространство за срещата с Тръмп в Будапеща

Полша ще арестува Путин, ако самолетът му влезе в полското въздушно пространство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полша предупреди руския президент Владимир Путин да не преминава през въздушното ѝ пространство за срещата с американския президент Доналд Тръмп в Унгария. Варшава заяви, че в такъв случай ще бъде принудена да изпълни международна заповед за арест, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Тръмп заяви миналата седмица, че планира да се срещне с Путин в унгарската столица Будапеща като част от усилията си да посредничи за прекратяване на войната в Украйна.

Още новини от Украйна

Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест срещу Путин през 2023 г. и го обвини във военни престъпления, по-конкретно в незаконното депортиране на стотици деца от Украйна. Русия не признава юрисдикцията на МНС и отрича обвиненията.

"Не мога да гарантирам, че независим полски съд няма да разпореди на правителството да ескортира такъв самолет, за да предаде заподозрения на съда в Хага", заяви полският външен министър Радослав Шикорски пред "Радио Роджина".

Заповедта на МНС задължава държавите членки на съда да арестуват Путин, ако той стъпи на тяхна територия.

"Мисля, че руската страна е наясно с това. И затова, ако тази среща на върха се състои, надявам се с участието на жертвата на агресията, самолетът ще използва друг маршрут", каза Шикорски.

Унгария, чийто премиер Виктор Орбан поддържа топли отношения с Русия, заяви, че ще гарантира, че Путин може да влезе в страната за срещата на върха и да се върне у дома след това.

За да избегне пътуване през Украйна обаче, руската делегация ще трябва да прелети през въздушното пространство на поне една страна от Европейския съюз. Всички страни от ЕС са членове на МНС, въпреки че Унгария е в процес на напускане на съда.

Полша, която е член на НАТО, е сред най-ярките поддръжници на Киев след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., посочва Ройтерс.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    28 6 Отговор
    е , баш във въздуха едва ли ще го арестува..трябва да го принудят да кацне , но тва са разтягане на локуми само

    11:42 21.10.2025

  • 2 Боруна Лом

    28 7 Отговор
    ТОГАВА НАПРАВЕТЕ АКТУАЛНИ СНИМКИ НА ПОЛША ЗА ПОСЛЕДНО!

    Коментиран от #7, #12

    11:42 21.10.2025

  • 3 Сандо

    25 7 Отговор
    С болестната си русофобия Полша ще се самоубие.Лично на мен няма да ми е жалко за тях.

    11:43 21.10.2025

  • 4 1488

    18 5 Отговор
    поляците са католици
    тоест маскари

    11:44 21.10.2025

  • 5 А не бе

    20 8 Отговор
    Поляците са си идиоти и всеки ден го показват.

    11:44 21.10.2025

  • 6 Мръсна сган

    13 5 Отговор
    Вие трябва да сте следващите, неблагодарни лешояди

    11:44 21.10.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 16 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    хе!!!! те в РФ банкет ще вдигнат , ако проклетото джудже го арестуват или пукне!!!!ще има нац. празник , само няколкото копея тука може да проронят една сълза

    11:44 21.10.2025

  • 8 Сила

    8 16 Отговор
    А ние ще се наведеме ....ПАК !!! Браво на поляците , имат топки !!!

    Коментиран от #21, #23, #36

    11:45 21.10.2025

  • 9 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    6 8 Отговор
    Аз оставам в бункера, при малките откраднати украински момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части! Никакво мърдане от бункера!

    Коментиран от #17

    11:45 21.10.2025

  • 10 Пич

    5 6 Отговор
    Ето ви пример , че когато някой смешник си трае , не се излага толкова много както когато проговори!!!

    11:45 21.10.2025

  • 11 А нашият

    7 1 Отговор
    Георг си отваря ГЗ като шефа си, който му построи с наши пари газопровод. Национален предател, както и Радев с Боташ.

    11:45 21.10.2025

  • 12 Лопата Орешник

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Хахахах, отличен коментар! В крайна сметка всеки може да сдроби една попара, въпроса е да мисли внимателно кой и как ще я сърба! Но при условие,че всички уж искат мир, да заплашваш едната страна по преговорите,че ако мине където си ти ще я арестуваш, това просто не виждам как може да е полезно!

    11:45 21.10.2025

  • 13 И ПОСЛЕ

    7 4 Отговор
    ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ ТАКАВА ДЪРЖАВА ПОЛША.

    11:45 21.10.2025

  • 14 Лицемерни 60клуци

    2 2 Отговор
    И тези палячовци,нещо показват самочувствие

    11:46 21.10.2025

  • 15 az СВО Победа 80

    2 2 Отговор
    🤣🤣🤣

    Тия сега се правят на мъже, защото от самото начало беше ясно, че ще се лети по южния маршрут!

    11:46 21.10.2025

  • 16 ООрана държава

    2 2 Отговор
    Тия са по големи комици и от зеленски. Нали целта е постигане на мир! На вас май мир не ви е угодно

    11:46 21.10.2025

  • 17 Активист

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Ела паветниче да ти прегледам задната болка!

    Коментиран от #22

    11:46 21.10.2025

  • 18 Медведев

    2 2 Отговор
    Се смя,на тази новина

    11:47 21.10.2025

  • 19 Не са читаво

    7 2 Отговор
    племе поляците.Те са излишната държава.

    11:47 21.10.2025

  • 20 матю хари

    3 7 Отговор
    Браво на Полша! Ние също трябва да приземим самолета и арестуваме Путин, а ако не се подчинят на нареждането, да го унищожим във въздуха!

    11:47 21.10.2025

  • 21 Да,да

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Отзад са им

    11:47 21.10.2025

  • 22 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "Активист":

    Не мърдам от бункера

    Коментиран от #31

    11:47 21.10.2025

  • 23 Активист

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Ела и ще те уредя паветниче! Ще проимаш четири топки.

    Коментиран от #38

    11:48 21.10.2025

  • 24 Кит

    2 3 Отговор
    А ако Путин се метне на стратегически бомбардировач със само едно бомбе в него, ама водораждащо - пак ли ще го арестуват?
    А ако Путин поиска обратно от поляците подаръците на Сталин след ВСВ, Померания и балтийското крайбрежие, например - пак ли ще се изпъчат, щото са герои, успели да се на се рат срещу немците само за две седмици през 1939-а?
    А ако Путин заповяда предаването в руски ръце на Сувалкския коридор, пъчене ли ще има?

    11:48 21.10.2025

  • 25 Наритай руснак

    3 2 Отговор
    Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване!

    Коментиран от #40

    11:49 21.10.2025

  • 26 Т90

    2 2 Отговор
    Ето това са сектанти!

    11:49 21.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Смях в залата

    2 1 Отговор
    Комедията взе да става жалка

    11:50 21.10.2025

  • 29 име

    1 1 Отговор
    Направот да тичат в Кремъл да го арестуват, като са толкова отворени. Що ще чакат да влезе във въздушното им пространство?

    11:50 21.10.2025

  • 30 Име

    2 1 Отговор
    Това показва, че Полша е държава и затова е добре. Не се управлява от нечие Пасолство.

    11:50 21.10.2025

  • 31 Активист

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":

    Зелю, познах та! Минаваш метър защото си грозен за моя една трета метър.

    11:51 21.10.2025

  • 32 браво на Полша

    0 0 Отговор
    Респект!

    11:51 21.10.2025

  • 33 баба ти Ванга

    1 0 Отговор
    Защо го предупреждават,казват му да мине и го свалят с ракета.Върви доказвай кой е стрелял,справка Пригожката.

    11:51 21.10.2025

  • 34 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    2 0 Отговор
    Не мърдам от бункера

    11:51 21.10.2025

  • 35 Само питам

    0 0 Отговор
    Че кой ги пита тия ? Някой чувал ли е Кремъл да е искал коридор от Полша ?

    11:51 21.10.2025

  • 36 име

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Бегай да фронта да си покажиш силата, кво се навеждаш по сайтовете!

    11:51 21.10.2025

  • 37 Кук

    0 0 Отговор
    ще срестува на куково лято

    11:52 21.10.2025

  • 38 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Активист":

    Аз толкова си имам ....направих си кесия за тютюн от твойте !!! Малка кесийка .....

    11:52 21.10.2025

  • 39 Чичо Кънчо

    0 0 Отговор
    Айде да пробват де

    11:53 21.10.2025

  • 40 Активист

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Наритай руснак":

    Тебе няма да изнасилвам а ще те изгоня! Зачерви ми се Канго - то от непрестанното ти искане.

    11:53 21.10.2025

