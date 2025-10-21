Полша ще арестува Путин, ако самолетът му влезе в полското въздушно пространство

Полша предупреди руския президент Владимир Путин да не преминава през въздушното ѝ пространство за срещата с американския президент Доналд Тръмп в Унгария. Варшава заяви, че в такъв случай ще бъде принудена да изпълни международна заповед за арест, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Тръмп заяви миналата седмица, че планира да се срещне с Путин в унгарската столица Будапеща като част от усилията си да посредничи за прекратяване на войната в Украйна.
Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест срещу Путин през 2023 г. и го обвини във военни престъпления, по-конкретно в незаконното депортиране на стотици деца от Украйна. Русия не признава юрисдикцията на МНС и отрича обвиненията.
"Не мога да гарантирам, че независим полски съд няма да разпореди на правителството да ескортира такъв самолет, за да предаде заподозрения на съда в Хага", заяви полският външен министър Радослав Шикорски пред "Радио Роджина".
Заповедта на МНС задължава държавите членки на съда да арестуват Путин, ако той стъпи на тяхна територия.
"Мисля, че руската страна е наясно с това. И затова, ако тази среща на върха се състои, надявам се с участието на жертвата на агресията, самолетът ще използва друг маршрут", каза Шикорски.
Унгария, чийто премиер Виктор Орбан поддържа топли отношения с Русия, заяви, че ще гарантира, че Путин може да влезе в страната за срещата на върха и да се върне у дома след това.
За да избегне пътуване през Украйна обаче, руската делегация ще трябва да прелети през въздушното пространство на поне една страна от Европейския съюз. Всички страни от ЕС са членове на МНС, въпреки че Унгария е в процес на напускане на съда.
Полша, която е член на НАТО, е сред най-ярките поддръжници на Киев след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., посочва Ройтерс.
