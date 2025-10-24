"CNN разкри причината за обрата в позицията на Тръмп спрямо Путин"

САЩ наложиха санкции срещу Русия, което бе рязък контраст в досегашната политика на администрацията на Доналд Тръмп. От месеци той само заплашваше Москва в такива, но вече премина и към реалния действия. Американската телевизия CNN разкри каква е причината.
Според източници в Белия дом Тръмп е осъзнал, че Путин не е готов да сключи мирно споразумение. Тръмп е видял, че позицията на руския президент относно прекратяването на войната в Украйна не се е променила съществено след срещата им на върха в Аляска.
Продължаващите удари на Путин срещу цивилни в Украйна, максималистичните му искания към Киев да сложи край на войната и отказът му да се съгласи на незабавно прекратяване на огъня – всичко това, според Тръмп, е било ясен сигнал, че всъщност нищо не се е променило.
„Просто почувствах, че е време“, каза Тръмп в Белия дом мигове след обявяването на новите санкции. „Чакахме дълго време.“
Когато президентът Доналд Тръмп затвори телефона след разговора си с руския президент Владимир Путин миналата седмица, той беше толкова убеден, че е постигнал напредък, че обяви скоро, че ще се отправи към Будапеща за нова лична среща с руския лидер. Пет дни по-късно срещата на върха беше отменена и бяха въведени нови санкции срещу Москва
Дали новата позиция на Тръмп е постоянна или просто временна, е открит въпрос. Той многократно е променял подхода си към Путин, откакто се е завърнал на поста си, често повлиян от телефонните си разговори с руския лидер.
Според високопоставен служител на Белия дом, не е имало конкретен момент, който драстично да е променил мнението на Тръмп. Вместо това, неговите възгледи са били повлияни от многократни разочарования от очевидния отказ на Путин да сложи край на войната.
„Всеки път, когато говоря с Владимир, водя добри разговори, а после те не водят доникъде“, оплака се Тръмп. „Просто не водят доникъде.“
След телефонен разговор в понеделник между държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, за американските представители стана ясно, че позицията на Москва не се е променила съществено.
Русия не е готова на отстъпки, вместо това иска капитулацията на Украйна. Президентът Тръмп изненада дори някои от най-близките си съветници, като се съгласи да наложи санкции на най-големите руски петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“.
Дори мнозина в Белия дом бяха изненадани колко бързо се оформи новият пакет от санкции. Тръмп от месеци казваше на съветниците си, че един ден ще реши, че е време да предприеме по-решителни действия срещу Русия. Президентът намекна на съветниците, че „инстинктите“ му подсказват, че е време да се насочи в различна посока с Путин.
Часове преди съобщението за налагане на санкции Русия удари украинска детска градина в Харков. Тръмп беше мотивиран и от примирието в Газа, вярвайки, че то се е сключило едва след като той стана все по-твърд спрямо израелския премиер Бенямин Нетаняху. По-твърдата позиция доведе до реални резултати и Тръмп се надява да стане същото и в Украйна.
Освен това съюзници на Тръмп в Републиканската партия многократно го призоваваха да заеме по-твърда позиция спрямо Путин. Тръмп не е изключил възможността да се срещне с Путин в бъдеще, когато сметне, че моментът е подходящ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АРАБИТЕ В ЕУФОРИЯ
Коментиран от #8, #48
09:29 24.10.2025
2 си дзън
09:30 24.10.2025
3 Санкцията
Коментиран от #9
09:31 24.10.2025
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:33 24.10.2025
5 Факти
09:35 24.10.2025
6 бай Иван
09:35 24.10.2025
7 хихи
Коментиран от #11
09:35 24.10.2025
8 Умопомрачителен
До коментар #1 от "АРАБИТЕ В ЕУФОРИЯ":Европа ще клекне без руските нефт и газ. То се вижда по цените на стоките. Ако целта е мигрантите и обикновенните работници да плащат оръжията за Украйна през увеличените цени на стоки и услуги. Добре. Ще видим какво ше стане. Нали така казва чичо Дончо.
Коментиран от #13, #35
09:38 24.10.2025
9 Факти
До коментар #3 от "Санкцията":Дори и Европа да купува през посредници това означава, че Путин продава на посредниците под пазарна цена. Значи целта е постигната. Русия губи пари и не може да превземе Украйна. Санкциите работят.
Коментиран от #14, #15
09:38 24.10.2025
10 Как да обясниш
09:39 24.10.2025
11 бай Иван
До коментар #7 от "хихи":Спомням си какво каза Путин когато го питаха кой би предпочел от Байдън и Тръмп ? Той отговори" Байдън ,защото е предвидим" . Представяте ли си един дементирал дядо да е по предвидим от един бозав егоцентрик .И този е начело на уж велика държава .Как да я възприемеш като такава с такива президенти?
09:39 24.10.2025
12 ту-ту
09:42 24.10.2025
13 Факти
До коментар #8 от "Умопомрачителен":Русия кляка много по-бързо от Европа без европейския пазар. Русия също така започна клякането от много по-ниска позиция. То е ясно кой ще стигне първи дъното.
09:42 24.10.2025
14 Как да обясниш
До коментар #9 от "Факти":КОЙ Ви каза, че Русия цели превземане на Украйна. Засега само малко над 20%. Путин си иска само Донбас, но има изгледи да си вземе и други територии..
09:43 24.10.2025
15 бай Иван
До коментар #9 от "Факти":Верно е санкциите работят и за това и Европа ще купува по-скъпо през посредници .А казваш,че за нея не работят санкциите?Ще го усетиш,ще го усетиш ! Вервай ми! На всяко действие има обратно и равно по сила противодействие. Основен закон във Вселената.А когато нямаш самият ти ресурсите все някой те клати отзад за да ги получиш
Коментиран от #33, #40
09:43 24.10.2025
16 Всеки ден медиите
Истината е, че Тръмп и администрацията му са аматьори, че не познават Русия, не познават Близкия изток, историята, манталитета и т.н. на населението там.
За това и действията им са аматьорски и се мятат като риба на сухо от една крайност в друга!
Утре Путин ще подхвърли накой кокал " сделка " на Тръмп и ония ще обърне плочата!
09:44 24.10.2025
17 Абсурдистан
09:45 24.10.2025
18 456
09:46 24.10.2025
19 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #24, #30, #50
09:47 24.10.2025
20 Хахаха
09:47 24.10.2025
21 1000 пъти беше казано,
Луд умора няма.
09:48 24.10.2025
22 Много интересна и разкриваща статия
И да се благодарим на CNN
А някои твърдяха че нищо няма да променят санкциите и Тръмп просто изчаквал Русия да си свърши работата с Донецк, преди среща в Будапеща. За да им уврели тиквите на опъващите се на предложението на Путин!
09:48 24.10.2025
23 дцяае
Коментиран от #32, #43
09:49 24.10.2025
24 На въпроса ти беше
До коментар #19 от "Пенсионер 69 годишен":отговорено вече поне десет пъти, деде, не се напъвай, явно не можеп да загрееш!
Големите китайски рафинерии ВЕЧЕ отказват руски нефт, това поне запомни!
Сега Путлер ще разчита само и изцяло на сенчестив танкерен флот, отвсякъде другаде е отрязан.
Но и за сенчестия му флот има цаката!
09:51 24.10.2025
25 Габриела
09:54 24.10.2025
26 хи хи
09:55 24.10.2025
27 Страничен наблюдател
Целият свят знае, че Путлер е патологичен лъжец и пoдлец, а той го жали или си прави криви сметки...
Коментиран от #28
09:58 24.10.2025
28 Ха ХаХа
До коментар #27 от "Страничен наблюдател":Господ те е гръмнал в тъпата тиква
10:01 24.10.2025
29 Ъъъъъъъъъ
Щеше да е вярно, ако Тръмп не е кукла на конци, но тъй като той Е кукла на конци, Кукловодите решават вместо него. Както и при Байдън, но тъй като говорим за Тръмп 2.0, той нищо не решава....Или поне са му орязали правомощията...Нали никой не се заблуждава, че Тръмп смени Уиткоф с Рубио, или че Тръмп отказа срещата в Унгария?
10:03 24.10.2025
30 Георги
До коментар #19 от "Пенсионер 69 годишен":ти за изнудване не си ли чувал. Казва им, ако търфувате с тоя и тоя ще плащате двойно когато търгувате с нас, а парите ви в нашите банки ще бъдат запорирани. Ние ще търсим заместители на вашите стоки и услуги. Нали това е в основата на санкциите.
10:04 24.10.2025
31 Пенсионер 69 годишен
Санкциите засягат имуществото на две руски компании в САЩ. Искат да затворят рафинериите и бензиностанциите на тези компании. Ефектът върху руската икономика ще бъде минимален и по-скоро положителен, защото цените на нефта скочиха рязко нагоре.
Коментиран от #36, #47
10:04 24.10.2025
32 Георги
До коментар #23 от "дцяае":не е толкова просто. Всички, които са от загубилата страна на тая война ще изгубят властта моментално. Няма как да обясниш на народа/те си, че си наливал 4 години милиарди и си ги заробил за години напред за нищо. Това важи и за Русия и за ЕС. Щатите в момента уж се дистанцират, но на практика въртят бизнес с ЕС и налагайки новите санкции принуждават други държави да купуват и от тях вместо само от Русия. Та въпросът не е само до това да накара зелю да капитулира, има много сериозни търговски интереси за много повече пари от колкото се дават за Украйна. Най-малкият пример е €800,000,000,000 , които ЕС смята да налее във въоражаване, а за нефт и газ са в пъти по толкова.
Коментиран от #51
10:08 24.10.2025
33 Факти
До коментар #15 от "бай Иван":Европа не купува по-скъпо. Европа купува на пазарна цена. Цената в момента е по-ниска отколкото през 2021 г. което беше преди войната. Можеш да го провериш сам. Това означава, че Русия е принудена да се откаже от маржа си за да вкара някакви пари в икономиката. Тя жертва печалбата за сметка на паричния поток. Това положение може да се поддържа временно защото загубите се трупат. Русия е обречена. Европа не е, защото тя продължава да е на плюс. При нея има забавяне, но не и пропадане, което се случва в Русия. Вие повечето дори не знаете руски и изобщо не се интересувате какво се случва там. Нямате никаква идея каква е динамиката на руската икономика през последните години. Дори не знаете, че тази година Русия отново се превърна в нетен вносител на храни. В това отношение тя буквално се върна 6 години назад.
Коментиран от #41, #42, #46
10:09 24.10.2025
34 Павел Костов
10:09 24.10.2025
35 Така де
До коментар #8 от "Умопомрачителен":Тя Европа есе кляка, пък Русия накрая яде боя!
Коментиран от #39
10:09 24.10.2025
36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #31 от "Пенсионер 69 годишен":Клепар,с колко скочи цената на нефта?
Благодаря предварително за отговора!
10:09 24.10.2025
37 ПРИЧИНАТА Е ЕДНА
10:11 24.10.2025
38 Диванен стратег
Путин има няколко условия, с никое от които Зеленски и урсулите не са съгласни. Те искат само временно примирие... пък после ще видим...
Е, няма как ПАК да излъжат Путин.
10:11 24.10.2025
39 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #35 от "Така де":Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.
10:11 24.10.2025
40 Така де
До коментар #15 от "бай Иван":Като ти е лошо в Европа и България, марш в Русия. Вземи си и цялото семейство.
10:13 24.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Това са безспорни
До коментар #33 от "Факти":Факти.
10:13 24.10.2025
43 По точно
До коментар #23 от "дцяае":В света разбойници са руснаците и палестинците.
10:16 24.10.2025
44 Хаха
Честито ви поскъпване на горивата, което ще захрани икономически Кравария...
После дрънкайте, че Дончо бил "гл.пак"! Гл.паците са в ЕС!
10:18 24.10.2025
45 Добреее
10:19 24.10.2025
46 Пенсионер 69 годишен
До коментар #33 от "Факти":"Цената в момента е по-ниска отколкото през 2021 г. което беше преди войната."
Търсенето определя предлагането. Цели отрасли в Европа спират работа. Увеличава се безработицата. Намалява употребата на транспорта. Цените падат. Лошо за продавача, Русия и за купувача, Европа.
Кой първи щял да се огъне при това положение. За Европа това не е от значение, щом води до загуби за Европа. Политиците трябва да помагат на бизнеса. Да генерират работни места, за народите си, а не да създават кризи на празно място.
10:19 24.10.2025
47 Така де
До коментар #31 от "Пенсионер 69 годишен":Значи според теб санкциите трябва да се увеличат значително, та руската икономика да се оправи.
10:19 24.10.2025
48 Добреее
До коментар #1 от "АРАБИТЕ В ЕУФОРИЯ":А Катар намалява износа на газ за Европа.
10:20 24.10.2025
49 щом
10:22 24.10.2025
50 Хаха
До коментар #19 от "Пенсионер 69 годишен":"Как може Доналд Тръмп да забрани на трети страни да търгуват с РФ..."
Как да не може? Нарича се "пазарна икономика", нали за това подскачахте през 90-те по площадите! Наблюденията ми са, че след приемането ни в ЕССР съчетанието "пазарна икономика" изчезна от медийното" демократично" пространство
Коментиран от #55
10:22 24.10.2025
51 Факти
До коментар #32 от "Георги":Много добре си го казал - Русия и Европа не могат да се откажат от войната, в която са наляли стотици милиарди. Аз това отдавна го говоря. Никой няма да даде задна. Войната ще продължи докато някой от тях клекне. Според теб кой ще клекне първи? Ще ти дам жокер - ЕС + Англия имат НАД 10 ПЪТИ по-голяма икономика от Русия. Войната е безсмислена и изходът е ясен.
Коментиран от #53
10:23 24.10.2025
52 Копейкин от дивана
10:25 24.10.2025
53 Хаха
До коментар #51 от "Факти":"Ще ти дам жокер - ЕС + Англия имат НАД 10 ПЪТИ по-голяма икономика от Русия."
Имат, ама на хартия - напечатани банкноти, акции, облигации, фючърси, деривативи, дръндрън, които не стават и за тоалетната!
Къде са концентрирани ресурсите - петрол, метали, въглища, земя, гори,вода, въздух, ако щеш и т.н.
Хайде да видим коя икономика първа ще клекне - тая с хартийките или с реалните ресурси!?
10:30 24.10.2025
54 Пенсионер 69 годишен
Как е в Руски, където ни внушават, че е много лошо? Там никой не изключва парното си. НЯМА ВОДОМЕРИ. НЯМА ТОПЛОМЕРИ. НЯМА ГАЗОМЕРИ. Плаща се твърда цена на семейството, която е минимална. НЯМА ПОЧИНАЛИ ОТ СТУД ПЕНСИОНЕРИ В ЖИЛИЩАТА СИ. Страната е огромна и хората хабер си нямат, че има война и санкции.
И много Ви моля, не ме изпращайте да живея в Русия, защото съм стар и не ми се мести. Но младите да си правят изводи, докато е време.
10:31 24.10.2025
55 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #50 от "Хаха":ХАХО, "пазарната икономика" няма нищо общо с това за което става дума,
ама Т.Ъ.П.О.Т.Е ПО ПЕКИте дири не знаете какво е пазарна икономика❗
10:31 24.10.2025