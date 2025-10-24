Новини
CNN разкри причината за обрата в позицията на Тръмп спрямо Путин
  Тема: Украйна

CNN разкри причината за обрата в позицията на Тръмп спрямо Путин

24 Октомври, 2025 09:27 2 953 55

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • сащ-
  • санкции-
  • владимир путин

Тръмп в продължение на месеци полагаше напразни усилия да убеди Путин да спре войната. Вече осъзна, че Русия не иска мир

CNN разкри причината за обрата в позицията на Тръмп спрямо Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ наложиха санкции срещу Русия, което бе рязък контраст в досегашната политика на администрацията на Доналд Тръмп. От месеци той само заплашваше Москва в такива, но вече премина и към реалния действия. Американската телевизия CNN разкри каква е причината.

Според източници в Белия дом Тръмп е осъзнал, че Путин не е готов да сключи мирно споразумение. Тръмп е видял, че позицията на руския президент относно прекратяването на войната в Украйна не се е променила съществено след срещата им на върха в Аляска.

Още новини от Украйна

Продължаващите удари на Путин срещу цивилни в Украйна, максималистичните му искания към Киев да сложи край на войната и отказът му да се съгласи на незабавно прекратяване на огъня – всичко това, според Тръмп, е било ясен сигнал, че всъщност нищо не се е променило.

„Просто почувствах, че е време“, каза Тръмп в Белия дом мигове след обявяването на новите санкции. „Чакахме дълго време.“

Когато президентът Доналд Тръмп затвори телефона след разговора си с руския президент Владимир Путин миналата седмица, той беше толкова убеден, че е постигнал напредък, че обяви скоро, че ще се отправи към Будапеща за нова лична среща с руския лидер. Пет дни по-късно срещата на върха беше отменена и бяха въведени нови санкции срещу Москва

Дали новата позиция на Тръмп е постоянна или просто временна, е открит въпрос. Той многократно е променял подхода си към Путин, откакто се е завърнал на поста си, често повлиян от телефонните си разговори с руския лидер.

Според високопоставен служител на Белия дом, не е имало конкретен момент, който драстично да е променил мнението на Тръмп. Вместо това, неговите възгледи са били повлияни от многократни разочарования от очевидния отказ на Путин да сложи край на войната.

„Всеки път, когато говоря с Владимир, водя добри разговори, а после те не водят доникъде“, оплака се Тръмп. „Просто не водят доникъде.“

След телефонен разговор в понеделник между държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, за американските представители стана ясно, че позицията на Москва не се е променила съществено.

Русия не е готова на отстъпки, вместо това иска капитулацията на Украйна. Президентът Тръмп изненада дори някои от най-близките си съветници, като се съгласи да наложи санкции на най-големите руски петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“.

Дори мнозина в Белия дом бяха изненадани колко бързо се оформи новият пакет от санкции. Тръмп от месеци казваше на съветниците си, че един ден ще реши, че е време да предприеме по-решителни действия срещу Русия. Президентът намекна на съветниците, че „инстинктите“ му подсказват, че е време да се насочи в различна посока с Путин.

Часове преди съобщението за налагане на санкции Русия удари украинска детска градина в Харков. Тръмп беше мотивиран и от примирието в Газа, вярвайки, че то се е сключило едва след като той стана все по-твърд спрямо израелския премиер Бенямин Нетаняху. По-твърдата позиция доведе до реални резултати и Тръмп се надява да стане същото и в Украйна.

Освен това съюзници на Тръмп в Републиканската партия многократно го призоваваха да заеме по-твърда позиция спрямо Путин. Тръмп не е изключил възможността да се срещне с Путин в бъдеще, когато сметне, че моментът е подходящ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 37 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АРАБИТЕ В ЕУФОРИЯ

    21 16 Отговор
    ОПЕК вдигна квотите и замества руския петрол вече

    Коментиран от #8, #48

    09:29 24.10.2025

  • 2 си дзън

    20 14 Отговор
    ОПЕК вече прилапа с кеф руския дял.

    09:30 24.10.2025

  • 3 Санкцията

    34 7 Отговор
    Няма да доведе до нищо съществено за останалият свят! Европа пак купува с посредници и ще продава на нас заблудените!

    Коментиран от #9

    09:31 24.10.2025

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    30 5 Отговор
    При Бозавия нищо не е постоянно... освен НЕПОСТОЯНСТВОТО му...

    09:33 24.10.2025

  • 5 Факти

    28 4 Отговор
    Тръмп е биполярен. Отдавна е очевидно.

    09:35 24.10.2025

  • 6 бай Иван

    33 12 Отговор
    Тоя е същият клоун като Зеленски, ама изрусен. Тия в САЩ от 340 милиона не могат един нормален да изберат. Ега ти и държавата.- Ма може и да няма нормални ? Знаеш ли ги тия янки, какво ядат и с какво ги пръскат?

    09:35 24.10.2025

  • 7 хихи

    20 5 Отговор
    перчема ще се отметне още 10 пъти до края на другия месец, така че дишайте спокойно, няма да има никакви санкции

    Коментиран от #11

    09:35 24.10.2025

  • 8 Умопомрачителен

    21 9 Отговор

    До коментар #1 от "АРАБИТЕ В ЕУФОРИЯ":

    Европа ще клекне без руските нефт и газ. То се вижда по цените на стоките. Ако целта е мигрантите и обикновенните работници да плащат оръжията за Украйна през увеличените цени на стоки и услуги. Добре. Ще видим какво ше стане. Нали така казва чичо Дончо.

    Коментиран от #13, #35

    09:38 24.10.2025

  • 9 Факти

    8 23 Отговор

    До коментар #3 от "Санкцията":

    Дори и Европа да купува през посредници това означава, че Путин продава на посредниците под пазарна цена. Значи целта е постигната. Русия губи пари и не може да превземе Украйна. Санкциите работят.

    Коментиран от #14, #15

    09:38 24.10.2025

  • 10 Как да обясниш

    24 3 Отговор
    Че Русия вече ги прекараха с подобни примирия: 2014 и 2022 ....трети път ..едва ли ще се излъже Путин.

    09:39 24.10.2025

  • 11 бай Иван

    17 3 Отговор

    До коментар #7 от "хихи":

    Спомням си какво каза Путин когато го питаха кой би предпочел от Байдън и Тръмп ? Той отговори" Байдън ,защото е предвидим" . Представяте ли си един дементирал дядо да е по предвидим от един бозав егоцентрик .И този е начело на уж велика държава .Как да я възприемеш като такава с такива президенти?

    09:39 24.10.2025

  • 12 ту-ту

    12 3 Отговор
    Сега, айде да не се лъжем САЩ разбира се най-малко иска прекратяване на конфликта в Украйна, защото къде ще си пробутват старото оръжие и как ще изпуснат такива баламурници като ЕС да им купува боклуците. Аз се питам какво става когато си навреш главата в хралупата на мечката.../мечока/ ами той мечока или те изяжда или те ... е разбира се US няма да бъде изядена, но...Така, че тук въпросът е до кога ще търпи Путин и каква е границата с малоумщината да се разруши светът. Ей "рошко" няма как всеки път да се печели дракона идва, но това си го направихте сами.

    09:42 24.10.2025

  • 13 Факти

    9 14 Отговор

    До коментар #8 от "Умопомрачителен":

    Русия кляка много по-бързо от Европа без европейския пазар. Русия също така започна клякането от много по-ниска позиция. То е ясно кой ще стигне първи дъното.

    09:42 24.10.2025

  • 14 Как да обясниш

    12 8 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    КОЙ Ви каза, че Русия цели превземане на Украйна. Засега само малко над 20%. Путин си иска само Донбас, но има изгледи да си вземе и други територии..

    09:43 24.10.2025

  • 15 бай Иван

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Верно е санкциите работят и за това и Европа ще купува по-скъпо през посредници .А казваш,че за нея не работят санкциите?Ще го усетиш,ще го усетиш ! Вервай ми! На всяко действие има обратно и равно по сила противодействие. Основен закон във Вселената.А когато нямаш самият ти ресурсите все някой те клати отзад за да ги получиш

    Коментиран от #33, #40

    09:43 24.10.2025

  • 16 Всеки ден медиите

    14 4 Отговор
    дъвчат една и съща дъвка, вече омръзна.

    Истината е, че Тръмп и администрацията му са аматьори, че не познават Русия, не познават Близкия изток, историята, манталитета и т.н. на населението там.
    За това и действията им са аматьорски и се мятат като риба на сухо от една крайност в друга!

    Утре Путин ще подхвърли накой кокал " сделка " на Тръмп и ония ще обърне плочата!

    09:44 24.10.2025

  • 17 Абсурдистан

    7 10 Отговор
    Загубени месеци за убеждаване. Путлер не разбира от убеждение. Дончо не разбира кой е Путлер.

    09:45 24.10.2025

  • 18 456

    7 3 Отговор
    Причината е ,че бай Дончо искаше срещата да се състой ,преди 30.10 когато срещата в Азия за да може да отиде там с корона на главата ,но Москва отказа и казва ,че срещата им може да се състой около 6-7.11.. Така ,че среща межде двамата не предсавлява вече интерес за бай Дончо.

    09:46 24.10.2025

  • 19 Пенсионер 69 годишен

    11 8 Отговор
    Как може Доналд Тръмп да забрани на трети страни да търгуват с РФ? Не ми е много ясно. Обявява санкции и мита против Китай и Индия, но това е в отношение на търговията им със САЩ. А тук забранява на целия свят. Може само да помоли евентуално, но не и в повелително наклонение.

    Коментиран от #24, #30, #50

    09:47 24.10.2025

  • 20 Хахаха

    9 3 Отговор
    Изкуфял идиот днес така утре онака пълен кретен

    09:47 24.10.2025

  • 21 1000 пъти беше казано,

    6 10 Отговор
    че без Украйна и ЕС мир е невъзможен, но Тръмп и подобните му - Орбан, Фицо, Радев и сие, не разбраха и продължават с безсмислените си усилия .

    Луд умора няма.

    09:48 24.10.2025

  • 22 Много интересна и разкриваща статия

    5 4 Отговор
    Браво!
    И да се благодарим на CNN

    А някои твърдяха че нищо няма да променят санкциите и Тръмп просто изчаквал Русия да си свърши работата с Донецк, преди среща в Будапеща. За да им уврели тиквите на опъващите се на предложението на Путин!

    09:48 24.10.2025

  • 23 дцяае

    11 4 Отговор
    Чичо Дончо се наака пред целия свят. Лъга псето лъга и накрая се наака. Промени си мнението, защото е един лъжец. А можеше да извика псето си наркоман и бандера фашист нашмъркания наркоман Зеле и да го приключи за по малко от 1 час и да се свърши с фашистите в Украйна. Те го родиха и те могат да го приключат точно както го родиха. Само че са лъжци и искат да ограбят Русия. Мислят си че на Владимир Путин могат да му говорят каквото си искат, но така не може. Вчера ясно им казаха, че ще им счупят крадливите ръчички, и да си помислят много хубаво дали искат да ядат бой. Слава на Господ Иисус Христос Русия е силна държава и няма как да я плашат разбойниците от Запад.

    Коментиран от #32, #43

    09:49 24.10.2025

  • 24 На въпроса ти беше

    6 8 Отговор

    До коментар #19 от "Пенсионер 69 годишен":

    отговорено вече поне десет пъти, деде, не се напъвай, явно не можеп да загрееш!

    Големите китайски рафинерии ВЕЧЕ отказват руски нефт, това поне запомни!

    Сега Путлер ще разчита само и изцяло на сенчестив танкерен флот, отвсякъде другаде е отрязан.

    Но и за сенчестия му флот има цаката!

    09:51 24.10.2025

  • 25 Габриела

    7 5 Отговор
    Русия иска мир, но не на всяка цена. Те са в добрата позиция и няма защо да отстъпват. Конфликтът тлее отдавна и този сблъсък беше неизбежен. Вече почти три години хвърлят жива сила и средства и ще постигнат целта си. Ще стане така, както казва победителят. "Победителите не ги съдят"- Екатерина Велика.

    09:54 24.10.2025

  • 26 хи хи

    5 2 Отговор
    Неможач си е Бай Дончо и това си е😅

    09:55 24.10.2025

  • 27 Страничен наблюдател

    4 6 Отговор
    Бавно загрява Дончо... или пък умишлено се мотаеше🤔.
    Целият свят знае, че Путлер е патологичен лъжец и пoдлец, а той го жали или си прави криви сметки...

    Коментиран от #28

    09:58 24.10.2025

  • 28 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Страничен наблюдател":

    Господ те е гръмнал в тъпата тиква

    10:01 24.10.2025

  • 29 Ъъъъъъъъъ

    2 1 Отговор
    "CNN разкри причината за обрата в позицията на Тръмп спрямо Путин"

    Щеше да е вярно, ако Тръмп не е кукла на конци, но тъй като той Е кукла на конци, Кукловодите решават вместо него. Както и при Байдън, но тъй като говорим за Тръмп 2.0, той нищо не решава....Или поне са му орязали правомощията...Нали никой не се заблуждава, че Тръмп смени Уиткоф с Рубио, или че Тръмп отказа срещата в Унгария?

    10:03 24.10.2025

  • 30 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пенсионер 69 годишен":

    ти за изнудване не си ли чувал. Казва им, ако търфувате с тоя и тоя ще плащате двойно когато търгувате с нас, а парите ви в нашите банки ще бъдат запорирани. Ние ще търсим заместители на вашите стоки и услуги. Нали това е в основата на санкциите.

    10:04 24.10.2025

  • 31 Пенсионер 69 годишен

    1 3 Отговор
    В съответствие с предприетите мерки, всички активи на тези компании в Съединените щати или под контрола на американски граждани, както и организации, притежавани от тях с 50% или повече, са блокирани и всички транзакции с тях са забранени.
    Санкциите засягат имуществото на две руски компании в САЩ. Искат да затворят рафинериите и бензиностанциите на тези компании. Ефектът върху руската икономика ще бъде минимален и по-скоро положителен, защото цените на нефта скочиха рязко нагоре.

    Коментиран от #36, #47

    10:04 24.10.2025

  • 32 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "дцяае":

    не е толкова просто. Всички, които са от загубилата страна на тая война ще изгубят властта моментално. Няма как да обясниш на народа/те си, че си наливал 4 години милиарди и си ги заробил за години напред за нищо. Това важи и за Русия и за ЕС. Щатите в момента уж се дистанцират, но на практика въртят бизнес с ЕС и налагайки новите санкции принуждават други държави да купуват и от тях вместо само от Русия. Та въпросът не е само до това да накара зелю да капитулира, има много сериозни търговски интереси за много повече пари от колкото се дават за Украйна. Най-малкият пример е €800,000,000,000 , които ЕС смята да налее във въоражаване, а за нефт и газ са в пъти по толкова.

    Коментиран от #51

    10:08 24.10.2025

  • 33 Факти

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "бай Иван":

    Европа не купува по-скъпо. Европа купува на пазарна цена. Цената в момента е по-ниска отколкото през 2021 г. което беше преди войната. Можеш да го провериш сам. Това означава, че Русия е принудена да се откаже от маржа си за да вкара някакви пари в икономиката. Тя жертва печалбата за сметка на паричния поток. Това положение може да се поддържа временно защото загубите се трупат. Русия е обречена. Европа не е, защото тя продължава да е на плюс. При нея има забавяне, но не и пропадане, което се случва в Русия. Вие повечето дори не знаете руски и изобщо не се интересувате какво се случва там. Нямате никаква идея каква е динамиката на руската икономика през последните години. Дори не знаете, че тази година Русия отново се превърна в нетен вносител на храни. В това отношение тя буквално се върна 6 години назад.

    Коментиран от #41, #42, #46

    10:09 24.10.2025

  • 34 Павел Костов

    1 1 Отговор
    Сутрешната доза наративи - гарантирано от нео-конс проектите по света и у нас ...

    10:09 24.10.2025

  • 35 Така де

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Умопомрачителен":

    Тя Европа есе кляка, пък Русия накрая яде боя!

    Коментиран от #39

    10:09 24.10.2025

  • 36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Пенсионер 69 годишен":

    Клепар,с колко скочи цената на нефта?


    Благодаря предварително за отговора!

    10:09 24.10.2025

  • 37 ПРИЧИНАТА Е ЕДНА

    3 1 Отговор
    ПРИТИСКА ГО DEEP STATE И НЕ МУ ДАВА ШАНС ЗА ИНИЦИАТИВИ.

    10:11 24.10.2025

  • 38 Диванен стратег

    4 2 Отговор
    Другата гледна точка:
    Путин има няколко условия, с никое от които Зеленски и урсулите не са съгласни. Те искат само временно примирие... пък после ще видим...
    Е, няма как ПАК да излъжат Путин.

    10:11 24.10.2025

  • 39 Всяка сутрин милиарди хора по света

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "Така де":

    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    10:11 24.10.2025

  • 40 Така де

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "бай Иван":

    Като ти е лошо в Европа и България, марш в Русия. Вземи си и цялото семейство.

    10:13 24.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Това са безспорни

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Факти":

    Факти.

    10:13 24.10.2025

  • 43 По точно

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "дцяае":

    В света разбойници са руснаците и палестинците.

    10:16 24.10.2025

  • 44 Хаха

    1 1 Отговор
    Санкции, но... има един нюанс - не се отнасят за Кравария, която внася колкото си иска петрол от Русия и го препродава на наложилите мало.мни санкции страни от ЕС! Иска същото да принуди и Китай и Индия!
    Честито ви поскъпване на горивата, което ще захрани икономически Кравария...
    После дрънкайте, че Дончо бил "гл.пак"! Гл.паците са в ЕС!

    10:18 24.10.2025

  • 45 Добреее

    0 0 Отговор
    Какво стана с бюджета? Гласуваха ли го или още не работи държавната администррация в САЩ? Бай Дончо като наш Боко, по три пъти на ден си сменя мнението.

    10:19 24.10.2025

  • 46 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Факти":

    "Цената в момента е по-ниска отколкото през 2021 г. което беше преди войната."
    Търсенето определя предлагането. Цели отрасли в Европа спират работа. Увеличава се безработицата. Намалява употребата на транспорта. Цените падат. Лошо за продавача, Русия и за купувача, Европа.
    Кой първи щял да се огъне при това положение. За Европа това не е от значение, щом води до загуби за Европа. Политиците трябва да помагат на бизнеса. Да генерират работни места, за народите си, а не да създават кризи на празно място.

    10:19 24.10.2025

  • 47 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пенсионер 69 годишен":

    Значи според теб санкциите трябва да се увеличат значително, та руската икономика да се оправи.

    10:19 24.10.2025

  • 48 Добреее

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "АРАБИТЕ В ЕУФОРИЯ":

    А Катар намалява износа на газ за Европа.

    10:20 24.10.2025

  • 49 щом

    1 0 Отговор
    санкциите с петрола не спират Путин значи работят така както и предишните санкции работеха. Във военно време хартииките не струват, особенно когато си на мушка. Интересно ми е дали са измислили електрически двигатели за танкове а самолети

    10:22 24.10.2025

  • 50 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пенсионер 69 годишен":

    "Как може Доналд Тръмп да забрани на трети страни да търгуват с РФ..."

    Как да не може? Нарича се "пазарна икономика", нали за това подскачахте през 90-те по площадите! Наблюденията ми са, че след приемането ни в ЕССР съчетанието "пазарна икономика" изчезна от медийното" демократично" пространство

    Коментиран от #55

    10:22 24.10.2025

  • 51 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Георги":

    Много добре си го казал - Русия и Европа не могат да се откажат от войната, в която са наляли стотици милиарди. Аз това отдавна го говоря. Никой няма да даде задна. Войната ще продължи докато някой от тях клекне. Според теб кой ще клекне първи? Ще ти дам жокер - ЕС + Англия имат НАД 10 ПЪТИ по-голяма икономика от Русия. Войната е безсмислена и изходът е ясен.

    Коментиран от #53

    10:23 24.10.2025

  • 52 Копейкин от дивана

    0 1 Отговор
    Вожда каза че всичко е наред и ще сме добре

    10:25 24.10.2025

  • 53 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Факти":

    "Ще ти дам жокер - ЕС + Англия имат НАД 10 ПЪТИ по-голяма икономика от Русия."

    Имат, ама на хартия - напечатани банкноти, акции, облигации, фючърси, деривативи, дръндрън, които не стават и за тоалетната!
    Къде са концентрирани ресурсите - петрол, метали, въглища, земя, гори,вода, въздух, ако щеш и т.н.
    Хайде да видим коя икономика първа ще клекне - тая с хартийките или с реалните ресурси!?

    10:30 24.10.2025

  • 54 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Как е в живота на практика. Иде зима. Половината население в България се отоплява на дърва, както през средновековието. Другата половина е на минимално отопление или студува в панелките. Които имат парно, често го изключват, защото е много скъпо.
    Как е в Руски, където ни внушават, че е много лошо? Там никой не изключва парното си. НЯМА ВОДОМЕРИ. НЯМА ТОПЛОМЕРИ. НЯМА ГАЗОМЕРИ. Плаща се твърда цена на семейството, която е минимална. НЯМА ПОЧИНАЛИ ОТ СТУД ПЕНСИОНЕРИ В ЖИЛИЩАТА СИ. Страната е огромна и хората хабер си нямат, че има война и санкции.
    И много Ви моля, не ме изпращайте да живея в Русия, защото съм стар и не ми се мести. Но младите да си правят изводи, докато е време.

    10:31 24.10.2025

  • 55 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Хаха":

    ХАХО, "пазарната икономика" няма нищо общо с това за което става дума,
    ама Т.Ъ.П.О.Т.Е ПО ПЕКИте дири не знаете какво е пазарна икономика❗

    10:31 24.10.2025