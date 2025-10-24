"CNN разкри причината за обрата в позицията на Тръмп спрямо Путин"

САЩ наложиха санкции срещу Русия, което бе рязък контраст в досегашната политика на администрацията на Доналд Тръмп. От месеци той само заплашваше Москва в такива, но вече премина и към реалния действия. Американската телевизия CNN разкри каква е причината.

Според източници в Белия дом Тръмп е осъзнал, че Путин не е готов да сключи мирно споразумение. Тръмп е видял, че позицията на руския президент относно прекратяването на войната в Украйна не се е променила съществено след срещата им на върха в Аляска.

Още новини от Украйна

Продължаващите удари на Путин срещу цивилни в Украйна, максималистичните му искания към Киев да сложи край на войната и отказът му да се съгласи на незабавно прекратяване на огъня – всичко това, според Тръмп, е било ясен сигнал, че всъщност нищо не се е променило.

„Просто почувствах, че е време“, каза Тръмп в Белия дом мигове след обявяването на новите санкции. „Чакахме дълго време.“

Когато президентът Доналд Тръмп затвори телефона след разговора си с руския президент Владимир Путин миналата седмица, той беше толкова убеден, че е постигнал напредък, че обяви скоро, че ще се отправи към Будапеща за нова лична среща с руския лидер. Пет дни по-късно срещата на върха беше отменена и бяха въведени нови санкции срещу Москва

Дали новата позиция на Тръмп е постоянна или просто временна, е открит въпрос. Той многократно е променял подхода си към Путин, откакто се е завърнал на поста си, често повлиян от телефонните си разговори с руския лидер.

Според високопоставен служител на Белия дом, не е имало конкретен момент, който драстично да е променил мнението на Тръмп. Вместо това, неговите възгледи са били повлияни от многократни разочарования от очевидния отказ на Путин да сложи край на войната.

„Всеки път, когато говоря с Владимир, водя добри разговори, а после те не водят доникъде“, оплака се Тръмп. „Просто не водят доникъде.“

След телефонен разговор в понеделник между държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, за американските представители стана ясно, че позицията на Москва не се е променила съществено.

Русия не е готова на отстъпки, вместо това иска капитулацията на Украйна. Президентът Тръмп изненада дори някои от най-близките си съветници, като се съгласи да наложи санкции на най-големите руски петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“.

Дори мнозина в Белия дом бяха изненадани колко бързо се оформи новият пакет от санкции. Тръмп от месеци казваше на съветниците си, че един ден ще реши, че е време да предприеме по-решителни действия срещу Русия. Президентът намекна на съветниците, че „инстинктите“ му подсказват, че е време да се насочи в различна посока с Путин.

Часове преди съобщението за налагане на санкции Русия удари украинска детска градина в Харков. Тръмп беше мотивиран и от примирието в Газа, вярвайки, че то се е сключило едва след като той стана все по-твърд спрямо израелския премиер Бенямин Нетаняху. По-твърдата позиция доведе до реални резултати и Тръмп се надява да стане същото и в Украйна.

Освен това съюзници на Тръмп в Републиканската партия многократно го призоваваха да заеме по-твърда позиция спрямо Путин. Тръмп не е изключил възможността да се срещне с Путин в бъдеще, когато сметне, че моментът е подходящ.