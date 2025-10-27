Новини
Какво е „такса водомер“… Войслав Тодоров пред ФАКТИ

Какво е „такса водомер“… Войслав Тодоров пред ФАКТИ

27 Октомври, 2025 13:28 1 878 35

Това са 3 нови такси, които бяха предложени с промените в закона за ВиК – за достъп, отвеждане и пречистване на вода, казва той

Какво е „такса водомер“… Войслав Тодоров пред ФАКТИ - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кой какво не обясни добре и какво е "такса водомер"… След като се разрази голям дебат, се оказа, че е по-добре да се изтегли закона от разглеждане в пленарна зала. По темата пред ФАКТИ говори Войслав Тодоров, общински съветник от "Изправи се България", част от коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ".

- Г-н Тодоров, ще има „такса водомер“, няма да има „такса водомер“. Няма ли да престанат депутатите да тестват обществото…
- Управляващите се опитват да прокарат „такса водомер“ още от 2020 г. насам. Засега благодарение на обществения натиск успяваме да ги възпрем от окончателното ѝ приемане. Последно в петък в нов пирует депутатите от ГЕРБ обясняваха как в закона не се предлагало такса водомер, но тя била много справедлива. Как не те са я предложили, но ще я оттеглят. И как тя е записана в сметките на всички, но щели да я плащат само тези, които не живеят в жилищата си.
В „такса водомер“ или в новоанонсираната 2-степенна цена на водата депутатите виждат следващата стъпка във водната реформа, проведена от ГЕРБ още от 2015 г. В резултат на нея цената на водата скочи между два и три пъти в различните области, но качеството на ВиК услугите не се подобри. Не е решен проблемът с липсата на вода, не се е подобрило и качеството на водата там, където тя не става за пиене като в Хасково, Брезник, Шумен и още стотици населени места.

- Нека обясним какво е „такса водомер“ и защо изобщо се говори за нея?
- „Такса водомер“ са всъщност 3 нови такси, които бяха предложени с промените в закона за ВиК – за достъп, отвеждане и пречистване на вода. С промените тези такси се дължат за всяко жилище без значение дали в него живее някой, или не, без значение дали получава вода, или не, без значение дали водата, която достига, е годна за пиене, или не.

И това управляващите обясняват като мярка срещу свръхбогатите.

Само че такса от лев или пет няма да се отрази на най-богатите българи с хотели или луксозни вили на морето, но ще удари директно собствениците на 1,6 млн. празни жилища у нас.
Това са собствениците на наследствени къщи в обезлюдените села или българите в чужбина, които изведнъж ще се озоват като постоянни длъжници на едни монополисти за услуга, която не ползваш, но от която не можеш да се откажеш. Точно като с „Топлофикация“.


- Каква цел се гони с въвеждането на „такса водомер“?
- Чисто и просто повишаване цената на водата и да се накарат стотици хиляди българи да плащат, дори когато не ползват вода.
Тезите, че таксата щяла да е намалена, когато има нарушено водоподаване, е цинична. Ако ВиК-то не си изпълнява задълженията и оставя хората на режим на водата или когато водата е некачествена и негодна за пиене, как се очаква потребителите да изпълняват своите задължения и да плащат вода, която я няма или е негодна за ползване?

- Чуваме от депутатите, че „такса водомер“ ще намали цената на кубик вода. Така ли е …
- Не, намерението очевидно е друго. В изявлението си за оттеглянето на таксата председателят на регионалната комисия в парламента ясно заяви, че цената на водата ще си остане същата, но към нея ще се добави нова такса.
Отново според него ВиК дружествата са недофинансирани, въпреки че цената на водата скача средно със 114% за последните 10 години, но това не води до подобряване на качеството. В Плевен цената на водата скача от 2,08 лв/куб. м през 2015 г. на 5,02 лв/м3 през 2025 г. Близо 2,5 пъти по-висока цена. Но за този период загубите на вода не намаляват, напротив, увеличават се с нови 20%, което допринася за продължаващата криза с безводието в града. В Търновско водата скача със 168%, но въпреки това десетки селища остават без вода всяко лято. Дори в София, където сме благословени с вода, идваща по гравитачен път, цената е скочила повече от двойно за последните години – от 1,76 през 2015 г. на 3,70 сега без кореспондиращо двойно подобрение в качеството.

И сега управляващите, още с анонса на отпадането на „такса водомер“, измислиха нов начин за увеличаване на цената на водата – втора, по-скъпа тарифа за потребление над 10 куб. м. на домакинство.

До 10 кубика цената остава непроменена, но се увеличава от 11-ия кубик, защото по думите на Нанков хората са свръхбогати и с тази вода пълнят басейни.
И в момента наредба №4 за ВиК услугите определя за стандартно потребление на човек от 5-6 куб. м. вода на месец. По тези сметки едно четиричленно семейство ще бъде наказано да плаща по-скъпа вода над 10 м3, защото са свръхбогати и разточителни.

- Според ГЕРБ от МРРБ не са обяснили добре темата и тя предизвика реакции и притеснения у гражданите. Това оправдание ли е?
- Това е жалък опит да излязат от ситуация, когато действителността е ясна за всички - предложените промени са антисоциални и целят единствено да осигурят ново поскъпване цената на водата.

- Експерти казват, че настоящото ценообразуване за водоснабдяване е крайно несправедливо и то не трябва да се формира по този принцип. Вие какво мислите?
- Да, настоящото ценообразуване е несправедливо по няколко направления:
Не е справедливо в цялата област цената на водата да е еднаква, когато за част от населените места тя идва гравитачно, при минимални разходи за ВиК дружеството, а в други е помпено, където се оскъпява допълнително с потреблението на ел.енергия.
Не е справедливо да се формира цена на водата в бизнес плановете на ВиК дружествата без да се отчита дали се покриват критериите за качество на водата, дали тя е годна за пиене и дали въобще я има за потребителите.
И не е справедливо цената на водата да се повишава без да кореспондира с качеството на услугата. И в момента цената е непосилна за хората и в някои райони на страната тя е над социалната поносимост. Области като Разград, Силистра, Шумен плащат по над 6 лв/м3. В тези области, а и в цялата страна, хората с ниски доходи – енергийно и водно бедните, едва успяват да си плащат сметките. Затова от „Изправи се.БГ“ от години предлагаме намалена цена на водата за тези групи от хора за първите 3 куб. м. вода на човек.

- Виждате ли лобизъм в полза на Вик операторите, за да събират повече пари…
- Всички ВиК дружества - държавни, общински и частни, се възползват от високите цени на водата, които им се одобряват от КЕВР с промени като „такса водомер“ или по-скъпа цена на водата след 10-тия кубик. Така неоправданите приходи ще станат още по-явни. Без реален контрол върху разходите, при силно раздути щатове и при притеснително неизпълнение на показателите за качество на услугата.

- И смятате ли, че ако някой ден се въведе „такса водомер“, това ще доведе до подобряването на качеството на услугата „доставка на вода“?
- По никакъв начин. Подобряване услугата ще доведе единствено обвързване на цената с изпълнение показателите за качество. Ако водата не е годна за пиене, тя не трябва да струва 5,01лв, както е в момента в Хасково. Ако я няма, как ВиК-операторът начислява по 5 куб. м. служебно потребление на човек, както прави в стотици населени места?


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    40 0 Отговор
    Такса водомер е предложена от шайката герб за попълване на чекмеджето на главатаря им боко тиквата.

    13:36 27.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    37 0 Отговор
    Не е ТАКСА,
    а ДАНЪК❗

    13:38 27.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    32 0 Отговор
    Мамят Ви ❗

    ТАКСА се плаща еднократно за някаква услуга❗

    ДАНЪК се плаща периодично, без значение ползваш или не предмета на данъка❗

    Коментиран от #19, #32

    13:40 27.10.2025

  • 4 Дориана

    34 0 Отговор
    Самия факт , че ГЕРБ СДС, ИТН, БСП ОЛ. И ДПС Ново начало гласуваха на първо четене такса водомер и стресираха целия български народ показва техния провал и тяхната недалновидна политика , която работи срещу народа. Народа ли , трябва да плаща за провала на политиците и кметовете по общини за старите , износени не подменени водопроводни тръби, за некачествената и замърсена вода ? Борисов и Пеевски да излязат и кажат как работят за народа, с какво са подобрили жизнения стандарт на хората , а не с какво са го стресирали е побъркали ?

    13:40 27.10.2025

  • 5 Хаха

    30 0 Отговор
    Каква "такса водомер", след като:
    1. Сам си купувам водомера.
    2. Плащам за монтаж и пломбиране отделно.
    3. Водомерът е дистанционен и никой служител на ВИК не идва на място да му гледа показанията.
    При това положение каква е "логиката" на "такса водомер"!?

    13:42 27.10.2025

  • 6 БЕЗ МАЙТАП

    25 0 Отговор
    Такса водомер е необходима за да се вдигнат заплатите на администрацията от Български В и К холдинг и се назначат нови чиновници тип наши хора.

    13:43 27.10.2025

  • 7 1234

    17 0 Отговор
    А защо няма въведени повсеместно водомери с дистанционно отчитане?

    13:44 27.10.2025

  • 8 Хипотетично

    16 0 Отговор
    Водата в Хасково е със следи от уран, енергийно обогатена и затова логично е по-скъпа, както и води с редки метали. Такса водомер ще доведе до молби за премахване на водомерите в дворовете (като и без това се купува бутилирана вода за пиене) , подобно на радиаторите за отопляващите се с ел.енергия, а имот без партида за водоснабдяване е и по-евтин.

    13:44 27.10.2025

  • 9 Много е прав

    21 0 Отговор
    Браво....никаква такса....ОСТАВКА НА ТОВА ПРОДАЖНО ПРАВИТЕЛСТВО! ОСТАВКА!

    13:47 27.10.2025

  • 10 Счетоводителя

    18 0 Отговор
    Как какво?...поредната кражба

    13:48 27.10.2025

  • 11 Наблюдател

    16 2 Отговор
    Пак ще повторя на всички негласуващи овце и рогат добитък на територията :

    - "Време е за Възраждане!!!"

    13:49 27.10.2025

  • 12 С АКТ 16 хората са си заплатили

    17 0 Отговор
    достъп и отвеждане ! А пречистването се доказва с разходи и качество ...

    13:51 27.10.2025

  • 13 Kaлпазанин

    18 0 Отговор
    По турско пра пра дедо ми си изкопа кладенец ,та до днешен никой нищо е плащал неква такса за да даде дойде еврейската демокрация да плащаме за всичко що сме наследили ,скоро ще ни вържат и лай@@@@ , та да отчита дали ке сме изяли повече

    13:51 27.10.2025

  • 14 гошо

    22 0 Отговор
    Крадците от герб трябва да бъдат арестувани,но да не бъдат съдени,а да чакат в следствените арести връщането на смъртното наказание и чак тогава да бъдат съдени.

    13:51 27.10.2025

  • 15 За всичко са виновни

    17 0 Отговор
    КЕВР и корумпетата в парламента

    13:52 27.10.2025

  • 16 Чист грабеж на хората е

    18 0 Отговор
    6 лв/м3.... Просто е абсурдно

    13:55 27.10.2025

  • 17 Реално в 1/3 от България

    15 0 Отговор
    Водата не само че не е годна за пиене, но и вредна и опасна за здравето... Не отговаря на стандарти дори за напояване. Радиоактивна е

    13:58 27.10.2025

  • 18 Принципно

    18 0 Отговор
    Подобно нещо като такса "достъп до услуга" НЯМА и не може да има ! Абсурдно е като логика

    14:01 27.10.2025

  • 19 Ха,ха,ха

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Това е всъщност данък укра.
    Пряк данък, не косвен.
    И аз благославям родата им.

    Коментиран от #35

    14:03 27.10.2025

  • 20 ха ха

    14 0 Отговор
    такса водомер е плячка за политическата рода за пълнене на личните им сметки

    14:03 27.10.2025

  • 21 Петър

    18 0 Отговор
    На България враг не и е нужен. Тези в Народното събрание са и предостатъчни. Дори враговете не могат да измислят такива тъпотии за народа ни.

    14:04 27.10.2025

  • 22 мда

    8 0 Отговор
    От утре и такса въздухомер.

    14:12 27.10.2025

  • 23 Истината

    9 0 Отговор
    Такса водомер е поредния всеобщ грабеж но целия български народ, което ще узаконят крадците в парламента, наречени депутати. Това не е парламент, а сборище на всякакви крадливи и лъжливи типове, които не са избрани от българския народ,а са назначени от бандитските партии. Досега в България 35 години не е имало честни избори, затова честните хора спряха да гласуват. Тази сбирщина е там с 30% от гласовете и то предимно купени. 70% от хората не ги искат,но този нагласен изборен закон може до натресе управление на страната и с 10% гласували, защото липса лимит за редовен избор от минимум 50%, както е в нормалните държави.

    14:12 27.10.2025

  • 24 Петър

    10 0 Отговор
    Та ние допуснахме да се въведе такава такса! Потребителската такса при лекаря,какво е? А такса достъп до елмрежата какво е? Нали се плаща в началото тази такса когато става свързването? Било към ВИК,било към Енергото! Наистина тез идиотии идват в повече!

    14:15 27.10.2025

  • 25 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Докато ви баламосват с тая такса водомер ще има нема ли да има, се готви двоина тарифа на водата под и над 10 кубика потребление на различна цена

    14:17 27.10.2025

  • 26 От село

    6 0 Отговор
    Трябва да се въведе такса на партиите в парламента за ниско или високо кръвното налягане!

    14:22 27.10.2025

  • 27 Лъжци и мошеници

    5 0 Отговор
    Тези три такси ние ги плащаме от много, много години всяко тримесечие. Сигурно сега искат да узаконят тази тримесечна такса да стане ежемесечна. Така че, не ни заблуждавай. Плащаме и за довеждане на водата и за отвеждане на мръсната вода, и за пречистване на същата. Не си и помисляйте да дерете по сто кожи от народа, че българинът е много търпелив, но вече отвсякъде му затягат примката около врата и му танцуват по главата, и това ще избие накрая в неконтролируем гняв.

    14:31 27.10.2025

  • 28 Бетер

    3 0 Отговор
    Това нахалство е бетер турския данък за захабяване на зъбите от ядене на гяурска трапеза.Позор за ГРАБ,БСП и итънаеците.

    14:34 27.10.2025

  • 29 Даа!

    3 0 Отговор
    Пак ще прекарат милиони домакинства.Усетиха се,че кошера започна да жужи силно,и дадоха заден ход.Но имат поет ангажимент ( към частни концесионери,най вече към Софийска вода) измислиха другата дивотия,прикрита с езуитския номер..Онези,с басейните да плащат скъпо! Абе ,га дове антинародни! Как виждате едно нормално домакиство от 4 души,с две деца,цял месец да следи дали е изхарчило 2,5 кубика вода на човек? Как ще къпят едно,или две малки деца, пране с пералня, вода за пиене,тоалетна, къпане,бръснене,миене на плодове и зеленчуци.? Как ще стане? Вие обричате всяко второ домакинство,най вече в комплексите,да плащат в пъти по скъпа вода.Защо не споменават другия капан,който задължително ще щракне,ако се закове -10 кубика на домакинство? Капана, който на практика,намалява наполовина тези десет кубика на 5 кубика? Защо: Защото съзнателно пропускат водомерите за топла вода.Която същите ВиК дружества,замерват като студена.Което на практика, превръща тези 10 кубика, в пълна илиюзия.Водата е собственост на Държвата,а от там,на народа който живее на тази територия.Кой си е дал права,не само да се разпорежда с нея,но да е даде в ръцете на частни компании и фирми.Тази вода,да не би,частника - концесионер да е добива,преработва? Наготово получва всичко- инфраструктура,водопреносна мрежа,работници и специалисти плюс самите водни ресурси.А ние спим,защото ни зомбират от 30 г,че частника няма алтернатива,и това е верният избор.Ето как създадохме мултимилионери от нищото,с

    14:38 27.10.2025

  • 30 Мнение

    4 0 Отговор
    Народе, по турско е имало един данък - десятък. Ако може някой да изброи всичките данъци и такси, които плащаме сега ще съм му много благодарен. Ще ги докара сигурно поне до към 50, ако не и повече. Вместо да работят за хората, управляващите всеки ден измислят нова тесла, която да стоварят върху главите ни.

    14:52 27.10.2025

  • 31 Такса водомер

    1 0 Отговор
    е узаконена кражба на парични средства с цел обогатяване на управляващата олигархия! Какъв достъп?? Каква глупост? При закупуване на имот собственика плаща за прокарването, инсталирането и монтирането на санитарните съоръжения! Сега някой тарикат иска всеки месец да получава парички собствено обогатяване! Това важи и за такса електромер която също се готви да бъде въведена!

    14:57 27.10.2025

  • 32 да, ама не

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Не е данък, а е рекет. Да плащаш за нещо лично твое, закупено, платено за поставяне и отделно за пломбиране дори и да не го ползваш, може да се нарече по много начини, но в никакъв случай данък. Докато оставяте само платени и зависими избиратели да определят кои да са "народните ви представители, избрани по волята а народа", все "по-така" ще става и нищо по добро не ви чака.

    Коментиран от #33

    15:01 27.10.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "да, ама не":

    Е то тогава данък сгради, данък смет, данък МПС и пр. също са рекет❗ Защото си закупил имот или МПС, които са твои и които ти решаваш дали ще ползваш или не ❗

    15:09 27.10.2025

  • 34 Дивчо

    0 0 Отговор
    И като сме четиричленно семейство с две малки деца и изразходваме около 11-13 кубика на месец сме равни на онези с басейните?
    Наглеци безродни! Най-много напираше за тая такса врачанския шеф на ВиК! Мутра с недоказан произход на парите! Едва ли заплатата на шеф на ВиК може да му позволи такова състояние!

    15:11 27.10.2025

  • 35 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ха,ха,ха":

    Ако не бяха тези дето благославяш отдавна щеше да плащаш данък Путин и не с пари, а с живота си. Отдавна щеше да си изпратен на някакъв фронт в някой от континентите и досега щяха да са изгнили дори налъмите ти.

    15:13 27.10.2025