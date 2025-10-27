Какво е „такса водомер“… Войслав Тодоров пред ФАКТИ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кой какво не обясни добре и какво е "такса водомер"… След като се разрази голям дебат, се оказа, че е по-добре да се изтегли закона от разглеждане в пленарна зала. По темата пред ФАКТИ говори Войслав Тодоров, общински съветник от "Изправи се България", част от коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ".



- Г-н Тодоров, ще има „такса водомер“, няма да има „такса водомер“. Няма ли да престанат депутатите да тестват обществото…

- Управляващите се опитват да прокарат „такса водомер“ още от 2020 г. насам. Засега благодарение на обществения натиск успяваме да ги възпрем от окончателното ѝ приемане. Последно в петък в нов пирует депутатите от ГЕРБ обясняваха как в закона не се предлагало такса водомер, но тя била много справедлива. Как не те са я предложили, но ще я оттеглят. И как тя е записана в сметките на всички, но щели да я плащат само тези, които не живеят в жилищата си.

В „такса водомер“ или в новоанонсираната 2-степенна цена на водата депутатите виждат следващата стъпка във водната реформа, проведена от ГЕРБ още от 2015 г. В резултат на нея цената на водата скочи между два и три пъти в различните области, но качеството на ВиК услугите не се подобри. Не е решен проблемът с липсата на вода, не се е подобрило и качеството на водата там, където тя не става за пиене като в Хасково, Брезник, Шумен и още стотици населени места.

- Нека обясним какво е „такса водомер“ и защо изобщо се говори за нея?

- „Такса водомер“ са всъщност 3 нови такси, които бяха предложени с промените в закона за ВиК – за достъп, отвеждане и пречистване на вода. С промените тези такси се дължат за всяко жилище без значение дали в него живее някой, или не, без значение дали получава вода, или не, без значение дали водата, която достига, е годна за пиене, или не.



И това управляващите обясняват като мярка срещу свръхбогатите.



Само че такса от лев или пет няма да се отрази на най-богатите българи с хотели или луксозни вили на морето, но ще удари директно собствениците на 1,6 млн. празни жилища у нас.

Това са собствениците на наследствени къщи в обезлюдените села или българите в чужбина, които изведнъж ще се озоват като постоянни длъжници на едни монополисти за услуга, която не ползваш, но от която не можеш да се откажеш. Точно като с „Топлофикация“.



- Каква цел се гони с въвеждането на „такса водомер“?

- Чисто и просто повишаване цената на водата и да се накарат стотици хиляди българи да плащат, дори когато не ползват вода.

Тезите, че таксата щяла да е намалена, когато има нарушено водоподаване, е цинична. Ако ВиК-то не си изпълнява задълженията и оставя хората на режим на водата или когато водата е некачествена и негодна за пиене, как се очаква потребителите да изпълняват своите задължения и да плащат вода, която я няма или е негодна за ползване?

- Чуваме от депутатите, че „такса водомер“ ще намали цената на кубик вода. Така ли е …

- Не, намерението очевидно е друго. В изявлението си за оттеглянето на таксата председателят на регионалната комисия в парламента ясно заяви, че цената на водата ще си остане същата, но към нея ще се добави нова такса.

Отново според него ВиК дружествата са недофинансирани, въпреки че цената на водата скача средно със 114% за последните 10 години, но това не води до подобряване на качеството. В Плевен цената на водата скача от 2,08 лв/куб. м през 2015 г. на 5,02 лв/м3 през 2025 г. Близо 2,5 пъти по-висока цена. Но за този период загубите на вода не намаляват, напротив, увеличават се с нови 20%, което допринася за продължаващата криза с безводието в града. В Търновско водата скача със 168%, но въпреки това десетки селища остават без вода всяко лято. Дори в София, където сме благословени с вода, идваща по гравитачен път, цената е скочила повече от двойно за последните години – от 1,76 през 2015 г. на 3,70 сега без кореспондиращо двойно подобрение в качеството.



И сега управляващите, още с анонса на отпадането на „такса водомер“, измислиха нов начин за увеличаване на цената на водата – втора, по-скъпа тарифа за потребление над 10 куб. м. на домакинство.



До 10 кубика цената остава непроменена, но се увеличава от 11-ия кубик, защото по думите на Нанков хората са свръхбогати и с тази вода пълнят басейни.

И в момента наредба №4 за ВиК услугите определя за стандартно потребление на човек от 5-6 куб. м. вода на месец. По тези сметки едно четиричленно семейство ще бъде наказано да плаща по-скъпа вода над 10 м3, защото са свръхбогати и разточителни.

- Според ГЕРБ от МРРБ не са обяснили добре темата и тя предизвика реакции и притеснения у гражданите. Това оправдание ли е?

- Това е жалък опит да излязат от ситуация, когато действителността е ясна за всички - предложените промени са антисоциални и целят единствено да осигурят ново поскъпване цената на водата.

- Експерти казват, че настоящото ценообразуване за водоснабдяване е крайно несправедливо и то не трябва да се формира по този принцип. Вие какво мислите?

- Да, настоящото ценообразуване е несправедливо по няколко направления:

Не е справедливо в цялата област цената на водата да е еднаква, когато за част от населените места тя идва гравитачно, при минимални разходи за ВиК дружеството, а в други е помпено, където се оскъпява допълнително с потреблението на ел.енергия.

Не е справедливо да се формира цена на водата в бизнес плановете на ВиК дружествата без да се отчита дали се покриват критериите за качество на водата, дали тя е годна за пиене и дали въобще я има за потребителите.

И не е справедливо цената на водата да се повишава без да кореспондира с качеството на услугата. И в момента цената е непосилна за хората и в някои райони на страната тя е над социалната поносимост. Области като Разград, Силистра, Шумен плащат по над 6 лв/м3. В тези области, а и в цялата страна, хората с ниски доходи – енергийно и водно бедните, едва успяват да си плащат сметките. Затова от „Изправи се.БГ“ от години предлагаме намалена цена на водата за тези групи от хора за първите 3 куб. м. вода на човек.



- Виждате ли лобизъм в полза на Вик операторите, за да събират повече пари…

- Всички ВиК дружества - държавни, общински и частни, се възползват от високите цени на водата, които им се одобряват от КЕВР с промени като „такса водомер“ или по-скъпа цена на водата след 10-тия кубик. Така неоправданите приходи ще станат още по-явни. Без реален контрол върху разходите, при силно раздути щатове и при притеснително неизпълнение на показателите за качество на услугата.

- И смятате ли, че ако някой ден се въведе „такса водомер“, това ще доведе до подобряването на качеството на услугата „доставка на вода“?

- По никакъв начин. Подобряване услугата ще доведе единствено обвързване на цената с изпълнение показателите за качество. Ако водата не е годна за пиене, тя не трябва да струва 5,01лв, както е в момента в Хасково. Ако я няма, как ВиК-операторът начислява по 5 куб. м. служебно потребление на човек, както прави в стотици населени места?