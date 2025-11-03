Николай Слатински: Нищо и никой не може да спаси Русия на Путин

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В свободното от работа над моите книги време, понякога се ровя из 30-те и 40-те години на миналия век. Те не са само спомени от Миналото, а са и спомени от Бъдещето.

Попадна ми една удивителна книга (имам я като файл):

HITLER’S BENEFICIARIES. PLUNDER, RACIAL WAR, AND THE NAZI WELFARE STATE

GÖTZ ALY

БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ХИТЛЕР. ОГРАБВАНЕ, РАСОВА ВОЙНА И НАЦИСТКАТА ДЪРЖАВА НА БЛАГОДЕНСТВИЕТО

ҐЬОЦ АЛИ

Изключителен анализ, отиващ отвъд традиционните щампи и натрапените баналности, представящи удобна за възприемане и повърхностна версия на онова, което е било.

Тази книга всъщност (колкото и странно да е за някои) показва същото, за което аз говоря постоянно - неизбежния колапс на Русия на Путин.

Писал съм тук - колапсът на тази управлявана в разрез с всяка икономическа и финансова, социална и ценностна политика държава-вампир Русия на Путин е неизбежен; дано той се случи преди трагичната катастрофа на Украйна, като така спомогне тази катастрофа да бъде избегната или поне минимизирана колкото се може повече.

А ето и някои елементи от цитираната книга:

- Върхушката на нацистите, когато те поемат властта е много млада, най-възрастен е Гьоринг, на 40 години. Те са енергични, заредени с воля и жизненост, в крак с времето, дръзки и свръхамбициозни.

Русия на Путин е в кървавите лапи на геронтокрация, формирала се като омерзителни персони още по времето на СССР. Болни от старост, маразматични, склеротизиращи, оперирани от морал и нравственост, безценностни и алцхаймерни.

- За сметка на имуществата на евреите и окупираните държави, нацистите изграждат в голяма степен социално хомогенно и с рязко повишен жизнен стандарт "чистокръвно" германско общество, наред с рязко подобряване и модернизиране на цялата инфраструктура.

В Русия на Путин на Путин и неговата върхушка абсолютно им е безразлично постепенното и ускоряващо се обедняване на россияните и разпадът на социалните мрежи за защита на бедните и онеправданите хора, както и на всички възможни сегменти на критичната инфраструктура.

- Нацизмът предлага на "чистокръвните" германци вдъхновяваща ги абсурдно идеология на расово превъзходство, която повдига до небесата тяхното национално самочувствие и ги сплотява около Хитлер и неговата върхушка.

В Русия на Путин няма реална идеология, няма избистрена поне привидна обща национална идентичност, всичко е само брутална, лъжлива пропаганда, базирана на съчинени и раздути с имперска арогантност митове, и репресивно, чекистко преследване на всякакви различни или просто не съвпадащи на 100 процента с нея идеи и възприятия.

- Нацизмът превръща в свой абсолютен приоритет високите технологии във военното дело и различните индустрии, което прави в първите години на нацисткото управление Германия съвременна, високотехнологична, силно индустриализирана и развита държава.

В Русия на Путин върви процес на детехнологизация, деиндустрализация, денаукофикация, и деинтелектуализация; не се изобретява нищо ново, няма нито един продукт с високо ниво на технологичност, изоставането във военните, генните, медицинските, космическите, информационните, комуникационните технологии е с десетина години, а в ИИ и квантовите технологии с (поне) четвърт век.

Дори само при тези няколко факта за нацистка Германия на Хитлер тази проклета, чудовищна, варварска и мерзка държава претърпя епохално поражение.

Каво да кажем тогава за Русия на Путин?? Тя е обречена. Тя няма как да не се сгромоляса. Тя е сенилен колос на глинени крака. Нищо и никой не може да я спаси. Нито дори другарят Си. Нито даже идиотът Тръмп.

03.11.2025 г.