Николай Слатински: Нищо и никой не може да спаси Русия на Путин

Николай Слатински: Нищо и никой не може да спаси Русия на Путин

3 Ноември, 2025 13:01 1 182 82

  • николай слатински-
  • путин-
  • русия-
  • крах

Русия на Путин е в кървавите лапи на геронтокрация, формирала се като омерзителни персони още по времето на СССР

Николай Слатински: Нищо и никой не може да спаси Русия на Путин - 1
Снимка: БГНЕС
Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В свободното от работа над моите книги време, понякога се ровя из 30-те и 40-те години на миналия век. Те не са само спомени от Миналото, а са и спомени от Бъдещето.

Попадна ми една удивителна книга (имам я като файл):

HITLER’S BENEFICIARIES. PLUNDER, RACIAL WAR, AND THE NAZI WELFARE STATE

GÖTZ ALY

БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ХИТЛЕР. ОГРАБВАНЕ, РАСОВА ВОЙНА И НАЦИСТКАТА ДЪРЖАВА НА БЛАГОДЕНСТВИЕТО

ҐЬОЦ АЛИ

Изключителен анализ, отиващ отвъд традиционните щампи и натрапените баналности, представящи удобна за възприемане и повърхностна версия на онова, което е било.

Тази книга всъщност (колкото и странно да е за някои) показва същото, за което аз говоря постоянно - неизбежния колапс на Русия на Путин.

Писал съм тук - колапсът на тази управлявана в разрез с всяка икономическа и финансова, социална и ценностна политика държава-вампир Русия на Путин е неизбежен; дано той се случи преди трагичната катастрофа на Украйна, като така спомогне тази катастрофа да бъде избегната или поне минимизирана колкото се може повече.

А ето и някои елементи от цитираната книга:

- Върхушката на нацистите, когато те поемат властта е много млада, най-възрастен е Гьоринг, на 40 години. Те са енергични, заредени с воля и жизненост, в крак с времето, дръзки и свръхамбициозни.

Русия на Путин е в кървавите лапи на геронтокрация, формирала се като омерзителни персони още по времето на СССР. Болни от старост, маразматични, склеротизиращи, оперирани от морал и нравственост, безценностни и алцхаймерни.

- За сметка на имуществата на евреите и окупираните държави, нацистите изграждат в голяма степен социално хомогенно и с рязко повишен жизнен стандарт "чистокръвно" германско общество, наред с рязко подобряване и модернизиране на цялата инфраструктура.

В Русия на Путин на Путин и неговата върхушка абсолютно им е безразлично постепенното и ускоряващо се обедняване на россияните и разпадът на социалните мрежи за защита на бедните и онеправданите хора, както и на всички възможни сегменти на критичната инфраструктура.

- Нацизмът предлага на "чистокръвните" германци вдъхновяваща ги абсурдно идеология на расово превъзходство, която повдига до небесата тяхното национално самочувствие и ги сплотява около Хитлер и неговата върхушка.

В Русия на Путин няма реална идеология, няма избистрена поне привидна обща национална идентичност, всичко е само брутална, лъжлива пропаганда, базирана на съчинени и раздути с имперска арогантност митове, и репресивно, чекистко преследване на всякакви различни или просто не съвпадащи на 100 процента с нея идеи и възприятия.

- Нацизмът превръща в свой абсолютен приоритет високите технологии във военното дело и различните индустрии, което прави в първите години на нацисткото управление Германия съвременна, високотехнологична, силно индустриализирана и развита държава.

В Русия на Путин върви процес на детехнологизация, деиндустрализация, денаукофикация, и деинтелектуализация; не се изобретява нищо ново, няма нито един продукт с високо ниво на технологичност, изоставането във военните, генните, медицинските, космическите, информационните, комуникационните технологии е с десетина години, а в ИИ и квантовите технологии с (поне) четвърт век.

Дори само при тези няколко факта за нацистка Германия на Хитлер тази проклета, чудовищна, варварска и мерзка държава претърпя епохално поражение.

Каво да кажем тогава за Русия на Путин?? Тя е обречена. Тя няма как да не се сгромоляса. Тя е сенилен колос на глинени крака. Нищо и никой не може да я спаси. Нито дори другарят Си. Нито даже идиотът Тръмп.

03.11.2025 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цървул

    51 5 Отговор
    Надежди Говежди .

    13:03 03.11.2025

  • 2 Клети съветски Zoмбита 🤪

    10 42 Отговор
    Само нашите копейки могат да спасят московското блато . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #12

    13:04 03.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Войната между Хазарите и Великата Българска цивилизация се води от хиляди години с променлив успех.

    13:04 03.11.2025

  • 4 ами

    37 5 Отговор
    ха ха ха - ех миколай пак не уцели...ще ти се

    13:05 03.11.2025

  • 5 Парадокс

    36 5 Отговор
    Тъпоъгълник и писател!?

    13:05 03.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    25 3 Отговор
    ГЕРОНТО какво🤔❗
    Президентът на Франция е ГЕРОНТО ФИЛ❗
    Президентът на Русия ли е по-стар или Пезидентъ на САШт ❓

    13:06 03.11.2025

  • 8 Tётя Мyтpaфановна

    10 24 Отговор
    Другари русофили, Родина-мать зовёт!
    Стягайте багажа и утре ви чакам пред посоль.

    Коментиран от #14, #20

    13:06 03.11.2025

  • 9 Пак ли изпълзя

    24 4 Отговор
    миризливецо!

    13:07 03.11.2025

  • 10 абе николайчо русофоборсуко пиарче

    28 3 Отговор
    а що не цъкнеш

    Нищо и никой не може да спаси бг на тиквата

    13:07 03.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 3 Отговор

    До коментар #2 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    Тебе никой не може да те спаси❗
    Ти си НЕСПАСЯЕМ клиничен случай❗

    13:08 03.11.2025

  • 13 Никодим Серански

    27 3 Отговор
    Нищо и никой, дори Милиардите на Урсулите,
    не могат да спасят Укрия на ЗеленияНаркоман!

    13:09 03.11.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Tётя Мyтpaфановна":

    А где пасоьл САШт❓

    13:09 03.11.2025

  • 15 Трол

    9 4 Отговор
    Г-н Слатински трябва да е перото ни срещу Русия, така както г-н Тагарев е меча.

    13:09 03.11.2025

  • 16 Абе ние го плюеме тоя

    13 2 Отговор
    а то май просто е изперкал, нищо друго.
    Има малко пяна на устата но с по-силни лекарства може и да се успокои.

    Коментиран от #27, #35

    13:10 03.11.2025

  • 17 ?????

    21 3 Отговор
    Ха ха.
    Още едно изпълзяло старче от славното СДС.
    Грантовете ли свършиха та е решил да напомни за себе си.

    13:10 03.11.2025

  • 18 Московските BAPBAPИ !

    5 20 Отговор
    Путин е най-гнycният теpopист - само злоба има у жалкото джудже, неспособно даже да воюва по правилата на войната.
    Heroдниk, noдлец и стpaхливец. Искам да те извлекат от дупката ти, мepзавецо, и тогава да ти видим силата и куража.
    Изpoд, не на украинците, а на чеченците трябва да те дадат. Те знаят по-натам как да процедират с тебе, кагебистки плъх!🐀🐀🐀

    13:11 03.11.2025

  • 19 От чужбина

    21 3 Отговор
    Никой не може да спаси Европа на Урсула и Кая.

    13:12 03.11.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Абе вече година вися пред
    посолствоТО с ПЕТДЕСЕТ ПЕТОЛЪЧКИ,
    ама ни посланик, ни секретарка има там ❗
    Що така 🤔❓

    13:12 03.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Абсолютно е прав професор доктор

    3 16 Отговор
    Слатински...и снимката на статията също

    13:13 03.11.2025

  • 23 Колю Цървула

    15 2 Отговор
    "... В свободното от работа над моите книги време, понякога не си пия хапчетата, а се ровя из 30-те и 40-те години на миналия век..."

    Коментиран от #41

    13:13 03.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Истината

    4 17 Отговор
    Фашистка раша си отива...такава е съдбата на всички диктатури с бедно население

    13:14 03.11.2025

  • 26 пешо

    19 2 Отговор
    поредния помияр

    13:14 03.11.2025

  • 27 Серсемин

    15 2 Отговор

    До коментар #16 от "Абе ние го плюеме тоя":

    Същия като онова Ленче с коремче. Обажда се без да го питаш, ама си мисли, че пее в хора и нещо зависи от него. Неща,,ник

    13:15 03.11.2025

  • 28 Тома

    23 3 Отговор
    Слатински е храненик на сорос и за пари ще продаде и цялата си рода от женски произход

    13:16 03.11.2025

  • 29 Европа

    9 2 Отговор
    Абе той хубаво Путин си отива, ама ние вече си таковахме таковата...

    13:18 03.11.2025

  • 30 Кое не е така ?!

    5 16 Отговор
    Русия няма армия. Има пазач на труп наречен "империя".
    Армията е институция, която има чест, кодекс, дълг.
    Руската армия е сбирщина от роби, на които са дадени пушки, форма и право на плячкосване.
    Pуският генерал е същият диктатор, израснал е от същата мръсотия, от същите бедняшки квартали, със същия набор от ценности: да краде, оцелява, лъже и оцелява.
    В него няма офицерство - има подлост, навик за послушание и робско възхищение към силата.
    Още от детството на всички им казват: "Не мисли, а прилагай. "
    В крайна сметка не расте войник, а винт. Не е командир, а изпълнител.
    Русия не е държава. Това е концентрационен лагер, пълен с ракети,
    където надзирателите и затворниците са си разменили местата отдавна,
    но формата и навикът останаха същите.
    Русия се гледа в огледалото на Путин,
    тя не вижда чудовище - тя вижда себе си.
    И той НАИСТИНА я ХАРЕСВА.

    Коментиран от #36, #68

    13:19 03.11.2025

  • 31 Баба меца чужди деца не гледа

    11 5 Отговор
    колкото и противно да звучи за чуждоземците и техните либерал пудели, Путин ще осовободи славанските народи от безкултурните, безнационални и безродни лешояди кокалооглозгвачи. И всички техни зомбита продаващи всичкто си за да се харесат на некому

    13:20 03.11.2025

  • 32 АБВ

    7 1 Отговор
    ".....Тя няма как да не се сгромоляса...."

    Чакай, чакай ! Га се сгромолясат на коча м..е !

    13:21 03.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Сделано в СССР

    4 10 Отговор
    Скоростта на прехваленият Буревестник е 900км/ч , а ракета от ПВО Patriot на САЩ създаден през 1984г.лети с 5000 км/ч! Сделаното си е сделано!

    Коментиран от #40, #46

    13:21 03.11.2025

  • 35 Ти така оправили се....

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Абе ние го плюеме тоя":

    .... с по силни лекарства?, не ти личи.

    13:21 03.11.2025

  • 36 Тюпак трол,

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Кое не е така ?!":

    От къде преписа?
    И защо не напънеш собствената си тиква--току виж се получила свързана мисъл...

    13:22 03.11.2025

  • 37 И децата знаят, че Слатински е

    11 3 Отговор
    платен поръчков соросоиден мuшok.

    13:22 03.11.2025

  • 38 Още един учил в СССР

    4 2 Отговор
    Пернишки, не си дорасъл! Гледай си Гоце от Сурищник - може даже да го попиташ за архара!

    13:22 03.11.2025

  • 39 Един

    15 3 Отговор
    Най любимо ми е да слущшам как върл комунист - хранен от партията и лизал дупетата на първите партийци, за да получи благословията им и да облажи и той на партийната софра сега реве сочи пръст комунистите...

    Такива пребоядисани червени терористи са най-гнусните от всички! Тука няма идеология - тука има алчност и краен кретенизъм на един жалък и продажен индивид!

    13:24 03.11.2025

  • 40 Кажи им, че той всъщност Покровск

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "Сделано в СССР":

    нямаше никакво стратегическо значение!

    13:24 03.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 бас ловя

    7 0 Отговор
    Че автора има много ромски интереси, а може и африкански и арабски също

    13:25 03.11.2025

  • 43 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    3 8 Отговор
    Как сте днес,копейки?
    Герасимов е уволнил командирите на 51-ва и 132-а армии на руzката кочина,заради лъжите,че са окупирали Покровск и Мирноград.
    Скоро отново ще има балконинг!

    Коментиран от #48, #65

    13:25 03.11.2025

  • 44 Имало едно време в Атина

    7 0 Отговор
    Може и да е вярно това ,но съм чел някъде че ако един ден само един ден не дадеш от времето си на никой ,само един ден това се утаява някъде в пространство времето и не е на хубаво, обикновено завършва фатално,това стана след 2020 година тоест след измислената либерална глупост за вируса.
    Например лъжат те че ще ти сменят пола в Женски,но истината е че и един ден не им дай от времето си само един ден ,а може и за разфасовка да са те набелязали ,
    Не очаквай хубави подаръци от Данайците ,така казват

    13:25 03.11.2025

  • 45 Всъщност по реда си заминаха

    3 1 Отговор
    Покровск и Купянск, макар и да нямаха никакво стратегическо значение.

    13:27 03.11.2025

  • 46 От чужбина

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Сделано в СССР":

    Не пиши, не коментирай като не знаеш за какво става въпрос. Няма място за сравнение. Това са две съвсем различни неща. Общото е, че и на двете викат ракети. Руската е с ядрен двигател. Това практически означава, че може да лети продължително с часове, дори ден. Всички други ракети летят минути до около час.

    13:27 03.11.2025

  • 47 гост

    2 1 Отговор
    Този винкел-"професор"/!?/ да не е е станал академик!?

    13:27 03.11.2025

  • 48 Те и бездруго Покровск и Купянск

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    нямаха никакво стратегическо значение и украинците се оттеглиха на предварително подготвени по-изгодни позиции.

    Коментиран от #62

    13:28 03.11.2025

  • 49 ХА ХА ХА

    4 2 Отговор
    АБЕ ТОЯ ПУДЕЛ КОИ БЕШЕ , И ПРЕД КОИ КРАЧА И ПОДСКАЧА И ЛАЗИ ? НЕКА ПОВТОРИ ТОВА КОЕТО Е КАЗАЛ СЕГА СЛЕД ЕДНА ГОДИНА .....АМА НЯМА ДА ГО НАМЕРИТЕ , ЩЕ СЕ Е СКРИЛ КАТО МИШКА !

    13:29 03.11.2025

  • 50 Българският народ подкрепя Украйна !

    4 9 Отговор
    Не си правете труда да четете и слушате пропагандни постове или препостването им в профили и групи. Още от първите редове се вижда, че е боклук на ФСБ и написан от тяхната пропаганда, която вече не знае какво да прави, какво да пише и изсмуква боклуци и мръсотия от последните си мозъци, опитвайки се да угоди на глупаците.
    Умните хора, без врачки или екстрасенси, разбират, че жалките им опити удължават агонията им, която ще ги застигне с огромни крачки. Не си губете времето с идиоти, не четете бръщолевенията на луди, не отделяйте време, внимание и коментари на пропагандистите.
    Те са на ръба на пропаст, в която вече летят... Кацането ще бъде ужасяващо.
    Виковете на враговете, включително скритите рашистски въшки , са без значение. Наказанието ще ги намери.
    Слава на Украйна! Слава на Героите!

    Коментиран от #55

    13:29 03.11.2025

  • 51 Българин

    3 1 Отговор
    Една откровено либерал-сви-я.Къ ти е червения билет сви. ьо!

    13:30 03.11.2025

  • 52 Странен език използва

    2 1 Отговор
    експертът по национална сигурност,правейки прогнозите си.Дали ще се сбъднат времето ще покаже.

    13:30 03.11.2025

  • 53 ХА ХА ХА

    5 0 Отговор
    АБЕ ТОЯ ПУДЕЛ КОИ БЕШЕ , И ПРЕД КОИ ...ПОДСКАЧА И ЛАЗИ ? НЕКА ПОВТОРИ ТОВА КОЕТО Е КАЗАЛ СЕГА СЛЕД ЕДНА ГОДИНА .....АМА НЯМА ДА ГО НАМЕРИТЕ , ЩЕ СЕ Е СКРИЛ КАТО МИШКА ! извинете за повторното писане ....редактора е виновен !

    13:31 03.11.2025

  • 54 Цък

    6 1 Отговор
    Този боклук първо да се погледне в огледалото. На човек не прилича. От духане и близане е останал без врат

    13:31 03.11.2025

  • 55 гост

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Много патос но повече глупост ,драги!

    13:32 03.11.2025

  • 56 Пора

    3 9 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #59

    13:32 03.11.2025

  • 57 Перо

    6 2 Отговор
    Пернишкият винкел и съветски възпитаник, отдавна обърна палачинката, сега е унтерменш от ПП/ДБ, а се беше настройки за кариера в БГ, като партиен секретар и съветски възпитаник, но съдбата му изневери, сега всичко стартира отново, но вместо от СССР, започва от чичко Шорош! Заложи и на Байдън и пак провал! Пълен неудачник!

    Коментиран от #63

    13:34 03.11.2025

  • 58 Ехааааааа

    4 2 Отговор
    Храбрите евроатлантици защо са ту бе ?????? Слатински , магарев , шиши , боко , железаря .......да вземат пушките и на фронта да защитават бандерите и надрусаняка !!!!!! Ама стиска ли им ...друго е да разтягаш локуми тук !!!!!

    Коментиран от #61

    13:35 03.11.2025

  • 59 Това е безспорен

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Пора":

    Факт.

    13:35 03.11.2025

  • 60 Дудов

    1 2 Отговор
    Аман от дрогирани галоши

    13:35 03.11.2025

  • 61 Що бе рублоидиот?

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ехааааааа":

    Ти да не би 11 години да превзеаш Покровск?

    Коментиран от #71

    13:37 03.11.2025

  • 62 Серсемин

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Те и бездруго Покровск и Купянск":

    А не ги ли сгащиха там, оградиха около 5-10 хиляди??? Сега май още се чудят как да се предават, е от заградителните отряди може в гръб да ги застрелят.

    13:37 03.11.2025

  • 63 Киев за два дня!

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Перо":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #66, #69

    13:38 03.11.2025

  • 64 Роден в НРБ

    3 1 Отговор
    тази статия толкова ме кефи, че ще си я разпечатам на хартиен носител, за да се обърша с нея

    Коментиран от #67, #81

    13:39 03.11.2025

  • 65 Атина Палда

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    ГОЛЯМА ПАРТИДА ШТОРМ ШАДОУ ПРИСТИГНА току що В Украйна. Хиляди ватенки политат към Кобзон.

    13:41 03.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Копейкотрошач

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Роден в НРБ":

    Вратлето!!

    Коментиран от #73

    13:42 03.11.2025

  • 68 тоз и той

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Кое не е така ?!":

    Луд фен на вкиснали зелки, захаросани с русофибия.
    Ако се престоря че ти вярвам, Питам защо нъркомана губи територия, и защо украйнските деца(15 годишните войничета) не са победили пияните ватенки.
    Ако се подготвиш за бой със мишки в гората, ще бъдеш ли изяден от мечки? Натю каза мишки не мечки нали?

    13:43 03.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Българин

    1 2 Отговор
    Българите също мразим руснаците. Като руснаците.

    13:44 03.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Да де

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Киев ще яде голяма Хурка":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година. В РУСУЯ ОТКРИХА НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КРЕМАТОРУИМ
    АЙ ЧЕСТИТ ДА ИМ Е?

    Коментиран от #74

    13:46 03.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Пора

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Да де":

    Путинова Русия умира.

    13:48 03.11.2025

  • 75 айдеее

    0 1 Отговор
    Русофоби давайте си заплатите на Зелю Н да победи Русия на путин

    Коментиран от #80

    13:49 03.11.2025

  • 76 3.14К

    1 1 Отговор
    Тоя е типичният пример, че при всеки седесар преобладават гените на олиг@френа!

    13:51 03.11.2025

  • 77 Но има проблем

    3 1 Отговор
    Николайчо има обаче голям проблем - ханшът му е по-широк от пилешките му раменца.

    13:52 03.11.2025

  • 78 Ке падне гробалната кабала ала бала

    2 1 Отговор
    Като съвестен слуга на злото, ходя да говоря за доброто. Аз съм мъничко човече, заплатено от Сорос. Имам тъничко елече и съм скок- подскок. Каква Русия, какви копейки?!? Страха дава парите.. Дайте ни парите - вече няма USAID!

    13:52 03.11.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Русофобите са стиснати егоисти

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "айдеее":

    И косъм да вкараш във Г.....Z.....@ им ще изкараш десет .......какви пари ще дават тия , нали виждаш как раздават нашите от тяхно име и се хвалят със щедростта си пред света !

    13:54 03.11.2025

  • 81 Роден в РБ

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Роден в НРБ":

    Знаеш, ли как и къде ще свършиш?

    13:54 03.11.2025

  • 82 Яворр

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "доктор":

    Докторе, лекувай се, честно! Като се погледнеш в огледалото и какво виждаш - нищо, защото ботовете са нищо!

    13:55 03.11.2025