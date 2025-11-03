Николай Слатински: Нищо и никой не може да спаси Русия на Путин

В свободното от работа над моите книги време, понякога се ровя из 30-те и 40-те години на миналия век. Те не са само спомени от Миналото, а са и спомени от Бъдещето.
Попадна ми една удивителна книга (имам я като файл):
HITLER’S BENEFICIARIES. PLUNDER, RACIAL WAR, AND THE NAZI WELFARE STATE
GÖTZ ALY
БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ХИТЛЕР. ОГРАБВАНЕ, РАСОВА ВОЙНА И НАЦИСТКАТА ДЪРЖАВА НА БЛАГОДЕНСТВИЕТО
ҐЬОЦ АЛИ
Изключителен анализ, отиващ отвъд традиционните щампи и натрапените баналности, представящи удобна за възприемане и повърхностна версия на онова, което е било.
Тази книга всъщност (колкото и странно да е за някои) показва същото, за което аз говоря постоянно - неизбежния колапс на Русия на Путин.
Писал съм тук - колапсът на тази управлявана в разрез с всяка икономическа и финансова, социална и ценностна политика държава-вампир Русия на Путин е неизбежен; дано той се случи преди трагичната катастрофа на Украйна, като така спомогне тази катастрофа да бъде избегната или поне минимизирана колкото се може повече.
А ето и някои елементи от цитираната книга:
- Върхушката на нацистите, когато те поемат властта е много млада, най-възрастен е Гьоринг, на 40 години. Те са енергични, заредени с воля и жизненост, в крак с времето, дръзки и свръхамбициозни.
Русия на Путин е в кървавите лапи на геронтокрация, формирала се като омерзителни персони още по времето на СССР. Болни от старост, маразматични, склеротизиращи, оперирани от морал и нравственост, безценностни и алцхаймерни.
- За сметка на имуществата на евреите и окупираните държави, нацистите изграждат в голяма степен социално хомогенно и с рязко повишен жизнен стандарт "чистокръвно" германско общество, наред с рязко подобряване и модернизиране на цялата инфраструктура.
В Русия на Путин на Путин и неговата върхушка абсолютно им е безразлично постепенното и ускоряващо се обедняване на россияните и разпадът на социалните мрежи за защита на бедните и онеправданите хора, както и на всички възможни сегменти на критичната инфраструктура.
- Нацизмът предлага на "чистокръвните" германци вдъхновяваща ги абсурдно идеология на расово превъзходство, която повдига до небесата тяхното национално самочувствие и ги сплотява около Хитлер и неговата върхушка.
В Русия на Путин няма реална идеология, няма избистрена поне привидна обща национална идентичност, всичко е само брутална, лъжлива пропаганда, базирана на съчинени и раздути с имперска арогантност митове, и репресивно, чекистко преследване на всякакви различни или просто не съвпадащи на 100 процента с нея идеи и възприятия.
- Нацизмът превръща в свой абсолютен приоритет високите технологии във военното дело и различните индустрии, което прави в първите години на нацисткото управление Германия съвременна, високотехнологична, силно индустриализирана и развита държава.
В Русия на Путин върви процес на детехнологизация, деиндустрализация, денаукофикация, и деинтелектуализация; не се изобретява нищо ново, няма нито един продукт с високо ниво на технологичност, изоставането във военните, генните, медицинските, космическите, информационните, комуникационните технологии е с десетина години, а в ИИ и квантовите технологии с (поне) четвърт век.
Дори само при тези няколко факта за нацистка Германия на Хитлер тази проклета, чудовищна, варварска и мерзка държава претърпя епохално поражение.
Каво да кажем тогава за Русия на Путин?? Тя е обречена. Тя няма как да не се сгромоляса. Тя е сенилен колос на глинени крака. Нищо и никой не може да я спаси. Нито дори другарят Си. Нито даже идиотът Тръмп.
03.11.2025 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цървул
13:03 03.11.2025
2 Клети съветски Zoмбита 🤪
Коментиран от #12
13:04 03.11.2025
3 Последния Софиянец
13:04 03.11.2025
4 ами
13:05 03.11.2025
5 Парадокс
13:05 03.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Президентът на Франция е ГЕРОНТО ФИЛ❗
Президентът на Русия ли е по-стар или Пезидентъ на САШт ❓
13:06 03.11.2025
8 Tётя Мyтpaфановна
Стягайте багажа и утре ви чакам пред посоль.
Коментиран от #14, #20
13:06 03.11.2025
9 Пак ли изпълзя
13:07 03.11.2025
10 абе николайчо русофоборсуко пиарче
Нищо и никой не може да спаси бг на тиквата
13:07 03.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #2 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Тебе никой не може да те спаси❗
Ти си НЕСПАСЯЕМ клиничен случай❗
13:08 03.11.2025
13 Никодим Серански
не могат да спасят Укрия на ЗеленияНаркоман!
13:09 03.11.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #8 от "Tётя Мyтpaфановна":А где пасоьл САШт❓
13:09 03.11.2025
15 Трол
13:09 03.11.2025
16 Абе ние го плюеме тоя
Има малко пяна на устата но с по-силни лекарства може и да се успокои.
Коментиран от #27, #35
13:10 03.11.2025
17 ?????
Още едно изпълзяло старче от славното СДС.
Грантовете ли свършиха та е решил да напомни за себе си.
13:10 03.11.2025
18 Московските BAPBAPИ !
Heroдниk, noдлец и стpaхливец. Искам да те извлекат от дупката ти, мepзавецо, и тогава да ти видим силата и куража.
Изpoд, не на украинците, а на чеченците трябва да те дадат. Те знаят по-натам как да процедират с тебе, кагебистки плъх!🐀🐀🐀
13:11 03.11.2025
19 От чужбина
13:12 03.11.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #8 от "Tётя Мyтpaфановна":Абе вече година вися пред
посолствоТО с ПЕТДЕСЕТ ПЕТОЛЪЧКИ,
ама ни посланик, ни секретарка има там ❗
Що така 🤔❓
13:12 03.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Абсолютно е прав професор доктор
13:13 03.11.2025
23 Колю Цървула
Коментиран от #41
13:13 03.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Истината
13:14 03.11.2025
26 пешо
13:14 03.11.2025
27 Серсемин
До коментар #16 от "Абе ние го плюеме тоя":Същия като онова Ленче с коремче. Обажда се без да го питаш, ама си мисли, че пее в хора и нещо зависи от него. Неща,,ник
13:15 03.11.2025
28 Тома
13:16 03.11.2025
29 Европа
13:18 03.11.2025
30 Кое не е така ?!
Армията е институция, която има чест, кодекс, дълг.
Руската армия е сбирщина от роби, на които са дадени пушки, форма и право на плячкосване.
Pуският генерал е същият диктатор, израснал е от същата мръсотия, от същите бедняшки квартали, със същия набор от ценности: да краде, оцелява, лъже и оцелява.
В него няма офицерство - има подлост, навик за послушание и робско възхищение към силата.
Още от детството на всички им казват: "Не мисли, а прилагай. "
В крайна сметка не расте войник, а винт. Не е командир, а изпълнител.
Русия не е държава. Това е концентрационен лагер, пълен с ракети,
където надзирателите и затворниците са си разменили местата отдавна,
но формата и навикът останаха същите.
Русия се гледа в огледалото на Путин,
тя не вижда чудовище - тя вижда себе си.
И той НАИСТИНА я ХАРЕСВА.
Коментиран от #36, #68
13:19 03.11.2025
31 Баба меца чужди деца не гледа
13:20 03.11.2025
32 АБВ
Чакай, чакай ! Га се сгромолясат на коча м..е !
13:21 03.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Сделано в СССР
Коментиран от #40, #46
13:21 03.11.2025
35 Ти така оправили се....
До коментар #16 от "Абе ние го плюеме тоя":.... с по силни лекарства?, не ти личи.
13:21 03.11.2025
36 Тюпак трол,
До коментар #30 от "Кое не е така ?!":От къде преписа?
И защо не напънеш собствената си тиква--току виж се получила свързана мисъл...
13:22 03.11.2025
37 И децата знаят, че Слатински е
13:22 03.11.2025
38 Още един учил в СССР
13:22 03.11.2025
39 Един
Такива пребоядисани червени терористи са най-гнусните от всички! Тука няма идеология - тука има алчност и краен кретенизъм на един жалък и продажен индивид!
13:24 03.11.2025
40 Кажи им, че той всъщност Покровск
До коментар #34 от "Сделано в СССР":нямаше никакво стратегическо значение!
13:24 03.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 бас ловя
13:25 03.11.2025
43 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Герасимов е уволнил командирите на 51-ва и 132-а армии на руzката кочина,заради лъжите,че са окупирали Покровск и Мирноград.
Скоро отново ще има балконинг!
Коментиран от #48, #65
13:25 03.11.2025
44 Имало едно време в Атина
Например лъжат те че ще ти сменят пола в Женски,но истината е че и един ден не им дай от времето си само един ден ,а може и за разфасовка да са те набелязали ,
Не очаквай хубави подаръци от Данайците ,така казват
13:25 03.11.2025
45 Всъщност по реда си заминаха
13:27 03.11.2025
46 От чужбина
До коментар #34 от "Сделано в СССР":Не пиши, не коментирай като не знаеш за какво става въпрос. Няма място за сравнение. Това са две съвсем различни неща. Общото е, че и на двете викат ракети. Руската е с ядрен двигател. Това практически означава, че може да лети продължително с часове, дори ден. Всички други ракети летят минути до около час.
13:27 03.11.2025
47 гост
13:27 03.11.2025
48 Те и бездруго Покровск и Купянск
До коментар #43 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":нямаха никакво стратегическо значение и украинците се оттеглиха на предварително подготвени по-изгодни позиции.
Коментиран от #62
13:28 03.11.2025
49 ХА ХА ХА
13:29 03.11.2025
50 Българският народ подкрепя Украйна !
Умните хора, без врачки или екстрасенси, разбират, че жалките им опити удължават агонията им, която ще ги застигне с огромни крачки. Не си губете времето с идиоти, не четете бръщолевенията на луди, не отделяйте време, внимание и коментари на пропагандистите.
Те са на ръба на пропаст, в която вече летят... Кацането ще бъде ужасяващо.
Виковете на враговете, включително скритите рашистски въшки , са без значение. Наказанието ще ги намери.
Слава на Украйна! Слава на Героите!
Коментиран от #55
13:29 03.11.2025
51 Българин
13:30 03.11.2025
52 Странен език използва
13:30 03.11.2025
53 ХА ХА ХА
13:31 03.11.2025
54 Цък
13:31 03.11.2025
55 гост
До коментар #50 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Много патос но повече глупост ,драги!
13:32 03.11.2025
56 Пора
Коментиран от #59
13:32 03.11.2025
57 Перо
Коментиран от #63
13:34 03.11.2025
58 Ехааааааа
Коментиран от #61
13:35 03.11.2025
59 Това е безспорен
До коментар #56 от "Пора":Факт.
13:35 03.11.2025
60 Дудов
13:35 03.11.2025
61 Що бе рублоидиот?
До коментар #58 от "Ехааааааа":Ти да не би 11 години да превзеаш Покровск?
Коментиран от #71
13:37 03.11.2025
62 Серсемин
До коментар #48 от "Те и бездруго Покровск и Купянск":А не ги ли сгащиха там, оградиха около 5-10 хиляди??? Сега май още се чудят как да се предават, е от заградителните отряди може в гръб да ги застрелят.
13:37 03.11.2025
63 Киев за два дня!
До коментар #57 от "Перо":Пумияр с пумияр.
Коментиран от #66, #69
13:38 03.11.2025
64 Роден в НРБ
Коментиран от #67, #81
13:39 03.11.2025
65 Атина Палда
До коментар #43 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":ГОЛЯМА ПАРТИДА ШТОРМ ШАДОУ ПРИСТИГНА току що В Украйна. Хиляди ватенки политат към Кобзон.
13:41 03.11.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Копейкотрошач
До коментар #64 от "Роден в НРБ":Вратлето!!
Коментиран от #73
13:42 03.11.2025
68 тоз и той
До коментар #30 от "Кое не е така ?!":Луд фен на вкиснали зелки, захаросани с русофибия.
Ако се престоря че ти вярвам, Питам защо нъркомана губи територия, и защо украйнските деца(15 годишните войничета) не са победили пияните ватенки.
Ако се подготвиш за бой със мишки в гората, ще бъдеш ли изяден от мечки? Натю каза мишки не мечки нали?
13:43 03.11.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Българин
13:44 03.11.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Да де
До коментар #69 от "Киев ще яде голяма Хурка":Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година. В РУСУЯ ОТКРИХА НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КРЕМАТОРУИМ
АЙ ЧЕСТИТ ДА ИМ Е?
Коментиран от #74
13:46 03.11.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Пора
До коментар #72 от "Да де":Путинова Русия умира.
13:48 03.11.2025
75 айдеее
Коментиран от #80
13:49 03.11.2025
76 3.14К
13:51 03.11.2025
77 Но има проблем
13:52 03.11.2025
78 Ке падне гробалната кабала ала бала
13:52 03.11.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Русофобите са стиснати егоисти
До коментар #75 от "айдеее":И косъм да вкараш във Г.....Z.....@ им ще изкараш десет .......какви пари ще дават тия , нали виждаш как раздават нашите от тяхно име и се хвалят със щедростта си пред света !
13:54 03.11.2025
81 Роден в РБ
До коментар #64 от "Роден в НРБ":Знаеш, ли как и къде ще свършиш?
13:54 03.11.2025
82 Яворр
До коментар #79 от "доктор":Докторе, лекувай се, честно! Като се погледнеш в огледалото и какво виждаш - нищо, защото ботовете са нищо!
13:55 03.11.2025