Ще се засили ли наркотрафикът към Европа заради действията на САЩ?

Ударите на американския президент срещу наркотрафика в Карибския регион заплашват да пренасочат наркотиците към Европа, предупреждава германски официален представител, пише БТА.

"Криминалните мрежи реагират с обходни пътища, нови транзитни страни и често дори по-мощни "заместващи вещества"", каза германският комисар по наркотиците и зависимостите, цитиран от "Билд".

Войната на американския президент Доналд Тръмп срещу наркотиците заплашва да доведе до още по-голямо наводнение с незаконни наркотици в Европа, отбеляза той.

През последните седмици американската администрация започна въздушни удари срещу това, което тя нарича южноамерикански наркотрафиканти в Карибско море и Тихия океан.

"По-твърдата позиция на САЩ спрямо наркокартелите в Колумбия и Венецуела е малко вероятно да облекчи ситуацията в Европа или Германия – напротив: опитът показва, че престъпните мрежи реагират с обходни пътища, нови транзитни страни и често дори по-мощни "заместващи вещества", заяви германският комисар по наркотиците и зависимостите и вирусолог Хендрик Щрек пред "Билд".

"За Германия това би означавало възможни промени по морските и сухопътните маршрути, както и в дигиталното разпространение. Вече имаме силно динамични структури на организираната престъпност – особено онлайн. Обявената от американската администрация "война срещу наркотиците" може да засили още повече това", добави той.

Щрек, който настоява за частично оттегляне на легализацията на канабиса в Германия, описа ситуацията с наркотиците в Германия като "предстояща" криза. Той предупреди, че цените на кокаина падат, че потребителите стават все по-млади и че смъртните случаи, свързани с наркотици, сред хората под 30 години ще се увеличат драстично.

Все повече кокаин се насочва към Европа

Според Агенцията на Европейския съюз по наркотиците (АЕСН/EUDA) , наличността на кокаин продължава да нараства в цяла Европа. През 2023 г., за седма поредна година, страните членки на ЕС отчетоха рекордно количество конфискуван кокаин.

Американското правителство разширява непрекъснато кампанията си срещу наркотрафикантите. Наскоро американските сили предприеха поредната атака срещу кораб, подозиран в контрабанда, край западното крайбрежие на Колумбия, при което загинаха двама души. Атаката засили напрежението между двете страни.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет потвърди смъртоносната атака в публикация в социалните медии, като заяви, че такива операции ще продължат "ден след ден".

Кокаинът е вторият най-често употребяван незаконен наркотик в Европа след канабиса, посочва АЕСН. Въпреки че нивата на разпространение и моделите на употреба се различават значително между отделните страни, наличността на този наркотик продължава да нараства. Също така расте загрижеността, че разходите за здравеопазване и социални разходи, свързани с този наркотик, се увеличават значително.

Кокаинът обикновено се предлага в две форми в Европа. Най-разпространената е кокаиновият прах, а по-рядко се среща крек кокаинът (форма, която може да се пуши). Кокаинът се произвежда от растението кока, което се отглежда в Южна Америка. Той постъпва в Европа по различни пътища, но трафикът на кокаин на едро през европейските морски пристанища в интермодални търговски контейнери допринася за високата наличност на наркотика. В страните с големи пристанища за обработка на контейнери, използвани от трафикантите на кокаин, са документирани високи нива на престъпления, свързани с наркотици, включително корупция на персонала по веригите за доставки, заплахи и насилие.

Конкуренцията на пазара на кокаин, както на едро, така и на дребно, е важен фактор за престъпленията, свързани с наркотици, включително насилие, свързано с банди, и убийства в някои страни. В същото време употребата на кокаин, и по-специално на крек кокаина, изглежда става все по-разпространена, особено сред някои маргинализирани общности. Като цяло нарастващата наличност и употреба на кокаин в Европа води до по-големи разходи за обществото, както чрез въздействието му върху общественото здраве, така и чрез престъпността и насилието, свързани с пазара на кокаин.

През 2023 г., за седма поредна година, държавите членки на ЕС отчетоха рекордно количество иззет кокаин, възлизащо на 419 тона. Белгия, Испания и Нидерландия остават страните, които отчитат най-големи количества иззети наркотици, което отразява тяхното значение като входни точки за трафика на кокаин към Европа.

Наблюдава се увеличение на броя на иззетите по-малки пратки, което вероятно отразява промяна в тактиката на трафика. През 2024 г. Испания докладва за най-голямото си изземване на кокаин (13 тона) в една пратка, скрита в банани, произхождащи от пристанището Гуаякил, Еквадор. През последните години изглежда, че и някои други страни са увеличили значението си като входни точки за кокаина в Европа. Сред тях е Португалия, която от 2021 г. насам изземва все по-големи количества, като през 2023 г. е докладвала за почти 22 тона конфискуван кокаин. Германия е иззела 43 тона кокаин през 2023 г., като през същата година в пристанището на Хамбург са били заловени големи пратки с общо тегло 25 тона, което е двойно повече от количеството, докладвано през 2022 г., посочва АЕСН.

Тъй като мерките за пресичане на трафика са засилени на основните известни входни точки за наркотика, трафикантите на кокаин се насочват и към по-малки пристанища в други държави членки на ЕС и съседни страни, които могат да бъдат по-уязвими от дейностите по трафик на наркотици. Например, при едно от най-големите изземвания на наркотици в Швеция досега, през април 2024 г. в малкото пристанище Нюнашамн (Nynäshamn), южно от Стокхолм, бяха конфискувани около 1,4 тона кокаин.

Добре известно е, че незаконната преработка на кокаинови продукти се извършва в няколко държави членки на ЕС, като всяка година се съобщава за разкриването на множество лаборатории за кокаин. Преработката на кокаин в Европа често включва вторична екстракция на кокаин, който е бил вграден в други материали (например химически скрит в пластмаси), което създава предизвикателства за неговото откриване в търговски пратки. Например, между 2023 и 2024 г. в Португалия бяха разкрити 6 лаборатории за преработка на кокаин, което доведе до изземването на кокаинова паста и кокаинов хидрохлорид.

Все по-очевидно въздействие на кокаина върху общественото здраве

Поради редица практически и методологични причини, здравните проблеми, свързани с кокаина, могат да бъдат трудни за наблюдение, но има все повече признаци, че високата достъпност на този наркотик оказва все по-голямо отрицателно въздействие върху общественото здраве в Европа. Кокаинът е вторият най-често съобщаван незаконен наркотик от лица, които за първи път постъпват в специализирани центрове за лечение на наркомании, а в момента е най-често съобщаваното вещество при случаи на остра наркотична токсичност, постъпващи в спешните отделения на болниците. Европейските служби за проверка на наркотици, макар и да не са представителни на национално равнище, съобщиха, че кокаинът е второто най-често срещано вещество, което са проверили през първата половина на 2024 г. Наличните данни за 2023 г. сочат, че кокаинът е бил замесен в около една четвърт от смъртните случаи от предозиране на наркотици.

Остатъците от кокаин в общинските отпадъчни води също са се увеличили в повече от половината от градовете, за които има данни за 2024 и 2023 г., отбелязва АЕСН. Наред с друга информация, това сочи, че с нарастващата достъпност на кокаина се разширява и неговото географско и социално разпространение. Особено тревожна е употребата на кокаин сред по-маргинализираните групи в някои страни. Както пушенето, така и инжектирането на кокаин са свързани с по-големи здравни проблеми и затова е тревожно, че инжектирането на кокаин и употребата на крек кокаин се отчитат в нарастващ брой страни.

Употребата на кокаин се свързва с редица неблагоприятни последици за здравето, които могат да включват възбуда, психоза, тахикардия, хипертония, аритмия, гръдна болка и инсулт. Повечето от хроничните вреди, свързани с употребата на кокаин, се свързват с интензивна, висока доза или дългосрочна употреба, която, в допълнение към зависимостта, може да увеличи риска от коронарна болест, кардиомиопатия и инсулт.

Според оценка, базирана на търсенето, европейският пазар на дребно на кокаин е възлизал на 10,5 милиарда евро през 2020 г. Това представлява около една трета от общия незаконен пазар на наркотици, което прави кокаина втория по големина пазар (след канабиса) и предполага голямо увеличение спрямо предишната оценка за 2017 г., посочва АЕСН.

Данните показват, че кокаинът на потребителските пазари в ЕС е станал средно с почти 40% по-достъпен между 2015 и 2020 г., въз основа на цената на 1 грам чист кокаин за купувачите в контекста на техния национален стандарт на живот.

Цел на военната операция на САЩ в Карибския регион

Телевизия "Скай" изразява съмнение, че действията на армията на САЩ в района около Венецуела наистина са продиктувани от обявената война на президента Тръмп срещу наркотиците в Южна Америка.

Има няколко причини за съмнение в заявената цел на американското правителство да унищожи тези така наречени "наркотерористични" банди, заплашващи САЩ от Венецуела , дори след като се изключи от уравнението видът оборудване, с което военните разполагат – което не е необходимо за ефективно пресичане на контрабандата на наркотици.

Въпреки че президентът признава, че синтетичният опиоид фентанил причинява огромно количество смърти в САЩ (което е така) и се доставя от наркобанди (което е така), да се обвинява Венецуела за производството на фентанил е просто неправилно, посочва "Скай".

Мексиканските картели произвеждат фентанил с прекурсори, доставяни предимно от Китай, и именно от Мексико - съседът на Америка - фентанилът се внася контрабандно директно в САЩ през южната им граница, отбелязва телевизията.

Венецуела, която граничи с Колумбия, е до голяма степен транзитна страна към Карибите, по същия начин, по който Еквадор, който също граничи с Колумбия, е транзитна страна към Тихия океан.

Нито Венецуела, нито Еквадор са значителни производители на наркотици.

Наркотиците влизат във Венецуела по суша, предимно от Колумбия, а след това напускат страната предимно от пристанища на северното крайбрежие на страната - и това са точките на отпътуване на лодките, които правителството на САЩ атакува и унищожава.

Не е тайна, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е пламенен поддръжник на венецуелската опозиция и от години настоява за свалянето на президента на Венецуела Николас Мадуро, отбелязва телевизията.

И въпреки че правителството на САЩ продължава да настоява, че действията на военните са просто част от по-широка операция за борба с наркотиците, трудно е да си представим, че премахването на "неприятелски" лидер в страна с огромни петролни запаси, за да се привлече "приятелски" лидер в опозицията, с когото могат да правят бизнес, не е част от тяхното уравнение, отбелязва "Скай".

Доколко трафикът на наркотици заплашва Европа си личи от анонимно писмо на съдия от Антверпен, който посочва, че Белгия се превръща в наркодържава и върховенството на закона е застрашено, съобщи "Политико".

"Това, което се случва днес в нашия район и извън него, вече не е класически криминален проблем. Изправени сме пред организирана заплаха, която подкопава нашите институции", пише разследващият съдия в писмото, публикувано на официалния уебсайт на белгийската съдебна система.

"Обширни мафиоподобни структури са се утвърдили, превръщайки се в паралелна власт, която отправя предизвикателства не само срещу полицията, но и срещу съдебната система. Последиците са сериозни: еволюираме ли в наркодържава? Няма начин, си мислите. Преувеличение? Според нашия комисар по наркотиците тази еволюция вече е в ход. Аз и моите колеги споделяме тази загриженост", добавя съдията.

Огромното пристанище на Антверпен служи като входна врата за незаконни наркотици, влизащи в Белгия - и в Европа. А Брюксел, столицата на страната, е засегнат от поредица от стрелби, свързани с наркотици , с повече от 60 инцидента от началото на годината, 20 от които са станали само това лято.