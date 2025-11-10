Новини
Тръмп заплаши BBC, председателят на борда се извини за „грешка в преценката”

10 Ноември, 2025 17:39 746 12

От телевизията признават, че монтажът на речта на Тръмп е довел до създаването на неуместно внушение и е трябвало да бъде направен по-внимателно

Тръмп заплаши BBC, председателят на борда се извини за „грешка в преценката” - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Би Би Си Нюз" (BBC News) съобщи, че телевизията е получила писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп и в него той заплшава британската медийна корпорация, че ще я даде под съд заради спорния монтаж на негова реч в документален филм, излъчен седмица преди президентските избори в САЩ на 5 ноември 2024 г., предаде Ройтерс, съобщи БТА.

От Би Би Си признават, че монтажът на речта на Тръмп е довел до създаването на неуместно внушение и е трябвало да бъде направен по-внимателно.

В документалния филм, излъчен миналата година, бяха съединени две отделни части от реч на Тръмп по начин, създаващ впечатлението, че на 6 януари преди четири години той сякаш призовава привържениците си да щурмуват Конгреса, отбелязва Ройтерс.

Вчера заради случая генералният директор на британската медия Тим Дейви и ръководителката на новините на Би Би Си Дебора Търнес подадоха оставка. "Ще се запознаем с писмото и ще отговорим своевременно", заяви говорител на Би Би Си в имейл коментар до Ройтерс.

Председателят на борда на медийната корпорация Би Би Си Самир Шах се извини за "грешка в преценката" при монтажа на речта на американския президент Доналд Тръмп в документалната програма "Панорама", след оставките на генералния директор на Би Би Си Тим Дейви и ръководителката на новинарското звено на британската медия Дебора Търнес, предаде Ройтерс, пише БТА.

Шах заяви, че Би Би Си признава, че монтажът на речта на Тръмп е предизвикал полемика и към него е трябвало да се подходи по-внимателно. Той отбеляза, че въпросът е бил разгледан вътрешно по-рано тази година, но подчерта, че телевизията е трябвало да предприеме официални действия още по онова време.

"Напълно ясно е, че Би Би Си трябва да отстоява безпристрастността", посочи Шах в писмо до британските законодатели, като добави, че телевизията е решена да възстанови доверието на обществото и да гарантира, че журналистическите ѝ практики отговарят на най-високите стандарти за справедливо отразяване. Вчера Шах бе призован да даде обяснения по случая пред комисията по култура и медии в британския парламент.

По повод предизвикалия полемика монтаж на речта на Тръмп Шах заяви, че след допълнително обсъждане Би Би Си е приела, че начинът, по който речта е била монтирана, "е създал впечатление за пряк призив към насилие".

"Би Би Си иска да се извини за тази грешка в преценката", написа той в писмото.

Полемиката, заради която се стигна до оставките сега, беше породена от информация на в. "Дейли телеграф", базирана на вътрешен документ на медията, изготвен от бивш неин консултант по въпросите, свързани със стандартите, които трябва да спазва Би Би Си. В този документ са били изброени редица грешки, допуснати от Би Би Си при отразяване на събития. Сред тези грешки е бил и начинът, по който реч на Тръмп от 6 януари 2021 г. е била монтирана.

В документа се казва, че в програмата "Панорама" на Би Би Си са били монтирани две части от речта на Тръмп по начин, който да навежда на мисълта, че той изглежда сякаш насърчава щурма на Конгреса на 6 януари преди четири години, подчертава Ройтерс.

В документалната програма на Би Би Си Тръмп е показан да казва на поддръжниците си на 6 януари 2021 г.: "Ние ще стигнем до Капитолия" и "Ще се борите с всички сили". Тези две изказвания обаче той е направил в различни части от речта си тогава, но те са били монтирани така, че да изгледат едно след друго.

Разкритията бяха направени от "Дейли телеграф" миналия вторник. А монтираната подвеждащо реч на Тръмп е била излъчена в "Панорама" седмица преди президентските избори в САЩ на 5 ноември 2024 г., отбелязва Франс прес.

Всъщност в първия пасаж от речта си Тръмп е заявил: "Ние ще стигнем до Капитолия и ще окуражим нашите храбри сенатори и народни избраници". А думите: "Ще се бие с всички сили" са от друг пасаж на изказването.

Би Би Си беше въвлечена в полемика и заради твърдения, че не успява да запази политическата си неутралност в репортажите си и програмите си, в това число и при отразяване на събития, свързани с Доналд Тръмп, с войната между Израел и палестинската въоръжена групировка "Хамас" и с въпроси относно ЛГБТ общността.

Нарастващите критики към британската медия доведе и до оставките вчера на генералният директор на Би Би Си Тим Дейви и ръководителката на новинарския отдел на медията Дебора Търнес, отбелязва Ройтерс.

Макар Шах да прие критиките във връзка с монтажа на речта на Тръмп, той отвърна на твърденията, че Би Би Си е искала да "погребе" някои от обвиненията или не е успяла да се справи с някой от проблемите. Той подчерта, че Би Би Си е публикувала поправки, когато е имало допуснати грешки, променила е редакционните насоки, правила е промени в ръководството и е предприемала дисциплинарни мерки.


  • 1 az СВО Победа 80

    21 0 Отговор
    BBC никога не са били източник на достоверна информация!

    Само глупаците им вярват....

    17:43 10.11.2025

  • 2 Бялджип

    12 0 Отговор
    Ние също имаме "добър спомен" от BBC. По най-вулгарен и нечистоплътен начин омаскариха Батето с филма "Да купиш игрите" Излъгаха всички, сигурни че са "Велика медия" и никой няма да ги уличи в лъжа. Така съсипаха българския представител в МОК. Филма е по-малко от 6 минути, всеки може да изгледа подлостите на тази "обективна медия".

    17:51 10.11.2025

  • 3 Мнение

    4 1 Отговор
    Трябваше Тръмп да е лично засегнат, че да заяви че ВВС е един от многото манипулативни информационни източници.
    Да не си мисли само, че е открил Америка...

    17:54 10.11.2025

  • 4 Сандо

    3 2 Отговор
    Преди повичи от 50 години превъзнасяния от демократите Георги Марков каза какво е ББС.Но кой да му повярва,нали всички си мислеха,че ще станат богати и ще кльопат по цял ден банани?

    17:54 10.11.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    2 3 Отговор
    Абе ВВС....
    Пусни една бомба на Московские Новости и да се свършва вече 😁

    Коментиран от #10, #11

    17:59 10.11.2025

  • 6 ?????

    3 1 Отговор
    Ха ха.
    Морален стожер, стандарт на журналистиката - глупости на търкалета.
    Цялата "свободна" журналистика се е превърнала в поръчкова с много малки изключения.

    Коментиран от #8

    18:02 10.11.2025

  • 7 Факт

    0 0 Отговор
    Познато!

    18:17 10.11.2025

  • 8 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "?????":

    Няма нищо истинско!

    18:23 10.11.2025

  • 9 Ах, мишки долни,

    0 0 Отговор
    Смачкаха ли ви, подли, подмолни душици? Ще се извинявате, ще се унижавате, ще лижете там, където сте плюли! Само така с вас!

    Коментиран от #12

    18:24 10.11.2025

  • 10 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    Едно е да искаш, друго да можеш, трето и четвърто да го направиш!

    18:24 10.11.2025

  • 11 Софийски селянин,

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    И на теб една по малка по кратуната,тиквата..

    18:25 10.11.2025

  • 12 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ах, мишки долни,":

    Лизачев!

    18:25 10.11.2025

