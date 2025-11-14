Конфликтът с Венецуела: планира ли Тръмп инвазия

Изпращането на американския самолетоносач „Джералд Форд“ край бреговете на Латинска Америка допълнително засили високото напрежение между САЩ и Венецуела . Това е най-големият военен кораб в света: дълъг е 333 метра, носи до 90 бойни самолета и хеликоптера, както и няколко хиляди войници и се задвижва от атомен реактор, припомня германската обществена медия АРД.

Преди това, на фона на засиленото военно присъствие на САЩ в региона, правителството на Венецуела обяви, че подсилва армията си: близо 200 000 военнослужещи от всички видове въоръжени сили плюс членове на паравоенни милиции са били извикани за учения.

Контекстът на конфликта

От няколко седмици американската армия атакува плавателни съдове в Карибско море , за които се предполага, че превозват контрабандно наркотици. При най-малко 19 такива атаки в международни води досега са убити най-малко 76 души. От САЩ твърдят, че операциите са част от борбата срещу наркотрафика.

Американският президент Доналд Тръмп обвинява Венецуела, че активно насърчава контрабандата на наркотици и по този начин застрашава сигурността на Съединените щати и техните граждани.

Венецуелският президент и националист Николас Мадуро обаче смята убийствата на предполагаеми наркотрафиканти за нелегални екзекуции и подозира, че САЩ се готвят да го свалят от власт.

Редица специалисти по международно право се съмняват доколко действията на САЩ за законни, а по-критичните гласове ги определят направо като „нелегални“, дори и да са насочени срещу наркотрафиканти. Досега Вашингтон не е представил доказателства, че целта на американските атаки са само лодките на трафикантите.

Венецуела – център за контрабанда на наркотици?

Венецуела е по-скоро транзитна страна за наркотиците, предназначени за Европа, но не и производителка. До САЩ дрогата достига по други пътища. Синтетичният опиоид фентанил , който доведе до огромни проблеми, се произвежда предимно в Мексико със суровини от Китай и оттам се контрабандира в САЩ. Кокаинът се транспортира от пристанища в Колумбия, Еквадор и Перу през Тихия океан до Централна Америка и Мексико и по суша до САЩ. Само малка част стига до САЩ директно през Карибско море и Тихия океан или се транспортира със самолети.

Някои експерти твърдят, че американските власти не представят вярно ситуацията с организираната престъпност във Венецуела. Така например, новинарският сайт Insight Crime, специализиран в разследвания на организираната престъпност, пише, че бандата Tren de Aragua, за която Тръмп постоянно говори, не е международна мрежа за трафик на наркотици. Това е по-скоро мрежа от различни банди, замесени в рекет, отвличания и улична търговия с наркотици.

Правителството на Тръмп обвинява Мадуро, но без да представи доказателства, че използва бандата Tren de Aragua или картела Sinaloa , за да транспортира наркотици до САЩ. Вашингтон класифицира престъпните групировки като „чуждестранни терористични организации“ и през август 2025 г. удвои наградата за главата на Мадуро на 50 милиона долара.

Каква роля играе петролът на Венецуела?

Предполага се, че южноамериканската страна разполага с най-големите петролни резерви в света, изпреварвайки даже Саудитска Арабия. Тръмп заяви наскоро пред журналисти, че Мадуро е предложил „всичко“ – включително природните ресурси, за да избегне конфликт със САЩ.

Според „Ню Йорк Таймс“ щедрата оферта на венецуелското правителство включвала и това, всички съществуващи и бъдещи проекти за добив на петрол и злато да бъдат отворени за американски компании, които да получат преференциално третиране. Изданието обаче твърди, че Тръмп е отхвърлил предложението за икономически ползи, пише АРД.

За главата на Мадуро ли става въпрос?

Правителството на Тръмп обвинява държавния глава на Венецуела Николас Мадуро , че е замесен в контрабандата на наркотици в САЩ и иска да го изправи на съд в САЩ. Още през първия си мандат Тръмп беше опитал да свали режима в Каракас, но не сполучи, а Мадуро остана на власт. Възможно е сега Тръмп да иска да поправи този провал. Наскоро той обяви публично, че е одобрил тайни операции на ЦРУ във Венецуела . Подобни мерки винаги имат за цел да повлияят на политическите, икономическите или военните отношения в дадена страна, без да се разкрива ролята на Съединените щати, пояснява германското издание.

Джеймс Стори, който беше посланик на САЩ във Венецуела по време на първия мандат на Тръмп, смята сегашните мерки на Щатите за „прекалено разрушителни“, за да са насочени единствено към борбата с наркотиците. Затова според него е възможно да става дума за „акция срещу режима на Мадуро“, с която негови привърженици да бъдат принудени да отхвърлят лоялността си към президента или даже да го предадат на САЩ.

В интервю за CBS News Тръмп например заяви, че дните на президента Мадуро са преброени.

Ще предприеме ли Тръмп инвазия?

Тръмп иска да остане в историята като президент на мира и многократно е заявявал, че се опитва да прекратява войни, а не да започва нови. Едно е сигурно: Тръмп е известен с импулсивните си действия, а преместването на самолетоносача „Джералд Форд“ подхранва спекулациите, че САЩ могат да атакуват цели във Венецуела.

АРД припомня и следния факт: Когато наскоро CBS попита Тръмп дали САЩ ще воюват срещу Венецуела, той отговори уклончиво: „Съмнявам се, не вярвам в това“, а после добави: „Но те се държаха с нас много лошо – не само по отношение на наркотиците.“

Автор: Катя Кепнер ARD