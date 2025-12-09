Новини
Тръмп обмисля използването на сила срещу цели в Мексико

9 Декември, 2025 17:55 567 8

  • наркотици-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • мексико-
  • венецуела

На въпрос дали би обмислил използването на сила срещу цели в други страни с активен наркотрафик, включително Мексико и Колумбия, Тръмп отговори положително

Тръмп обмисля използването на сила срещу цели в Мексико - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп продължи да заплашва с удари по сушата срещу предполагаемите венецуелски наркотрафиканти по време на публикувано днес интервю, докато служители от неговата администрация се подготвят да информират висши американски конгресмени за развитието на събитията на фона на нарастващото напрежение в региона, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Президентът заяви, че ще разшири операциите срещу наркотрафика и в Мексико и Колумбия по време на интервю за „Политико“, обхванало и нападки към Европа, призиви към Украйна да произведе избори и подкрепа за ръководството на Унгария.

Коментарите следват публикуването преди дни на новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, в която глобалната роля на страната се представя в нови рамки. Документът описва нация, съсредоточена върху повторното си утвърждаване в Западното полукълбо, докато предупреждава Европа, че трябва да промени насоката си или да се „сблъска с изтриване“.

„Те са слаби. Те искат да бъдат толкова политически коректни. Не знаят какво да правят. Европа не знае какво да прави“, заяви Тръмп пред „Политико“, визирайки европейското политическо ръководство.

Засягайки Северна и Южна Америка, Тръмп на няколко пъти отказа да изключи възможността американски военни да бъдат изпратени във Венецуела за сваляне на президента ѝ Николас Мадуро. Той заяви, че не иска обсъжда военна стратегия.

На въпрос дали би обмислил използването на сила срещу цели в други страни с активен наркотрафик, включително Мексико и Колумбия, той отговори „Бих“.

По-късно днес се очаква американският министър на отбраната Пийт Хегсет, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал-лейтенант от военновъздушните сили Дан Кейн и държавният секретар Марко Рубио да дадат информация на председателите на двете камари на Конгреса и ръководителите на комисиите за разузнаване за случващото се. Брифингът е следва продължила месеци военна кампания срещу предполагаеми кораби за превоз на наркотици в Карибския басейн и Тихия океан, която беше подложена на силни критики.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ганя Путинофила

    0 3 Отговор
    В Украйна не било демокрация, а в Кравария е !
    Старческа деменция!

    18:03 09.12.2025

  • 2 Вова

    0 1 Отговор
    Тромпет = Путин.

    18:04 09.12.2025

  • 3 Вова

    0 1 Отговор
    Тръмп = Путин.

    18:05 09.12.2025

  • 4 Този тип

    0 2 Отговор
    става опасен и за самата Америка.

    18:06 09.12.2025

  • 5 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Бай Дончо ,Европейците също са замесени в трафика на наркотици.Тях кво ше ги праиш?

    18:07 09.12.2025

  • 6 Евала

    2 0 Отговор
    Този президент не говори празни приказки. Той си пази хората от наркомафията.
    Само така!

    18:08 09.12.2025

  • 7 Вова

    0 0 Отговор
    Какво може да се очаква от най-големият "миротворвц" .

    18:12 09.12.2025

  • 8 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Аджеба стиска ли му ,да събуди и латиносите .мечката е събудена остана и с Китай да се счепкате та това ще ви е края на англосаксонската и еврейската история

    18:18 09.12.2025