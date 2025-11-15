Колумбия ще закупи шведски изтребители „Грипен“ за над 4 млрд. долара

Колумбийският президент обяви, че Богота ще закупи шведски изтребители „Грипен“ на стойност 4,3 млрд. долара, посочвайки, че страната му може да бъде атакувана „отвсякъде“ на фона на напрежението с Вашингтон, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Договорът, който е предмет на постигнато принципно споразумение през април със СААБ, е за 17 самолета, уточни президентът Густаво Петро, говорейки от военна база.

По думите му тези изтребители ще служат за предотвратяване на „загуби на човешки живот (в Колумбия) и на атаки срещу Колумбия, откъдето и да идват те“.

„В хаотичния геополитически свят (тези атаки) могат да дойдат отвсякъде“, предупреди Петро. САЩ и Франция предложиха свои изтребители на Богота, но Петро отхвърли и двете оферти.

Колумбия е обезпокоена от широкомащабното разполагане на американски военни сили в Карибско море, където Вашингтон от септември нанася въздушни удари срещу лодки, за които твърди без доказателства, че са използвани за трафик на наркотици.

Американските сили унищожиха 21 плавателни съда при 20 нападения в международни води, при които бяха убити най-малко 80 души. Тези операции засилиха и напрежението с Венецуела. Американският президент Доналд Тръмп, от своя страна, обвини колумбийския си колега, че е „наркобарон“, който не прави нищо, за да ограничи производството на кокаин в страната си и му наложи икономически санкции.

Лидерът на САЩ извади Богота и от списъка на Вашингтон със съюзници в борбата срещу наркотрафика, съкращавайки и финансовата помощ за Колумбия.