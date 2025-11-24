Венецуела описа като абсурден плана на САЩ, свързан с "Картел де лос Солес"

Венецуелското правителство отхвърли днес плана на САЩ да обявят несъществуващия според Каракас наркокартел "Картел де лос Солес" за терористична организация, определяйки плана на Вашингтон като "абсурден", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви наскоро, че Държавният департамент ще включи предполагаемия наркокартел "Картел де лос Солес" в списъка с "чуждестранни терористични организации". Представители на американските власти обвиниха "Картел де лос Солес", че работи с транснационалната престъпна организация "Трен де Арагуа", за да изпраща наркотици в САЩ.

Администрацията на американският президент Доналд Тръмп твърди, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е лидер на "Картел де лос Солес". Мадуро, както и неговото правителство, винаги е отричал всякаква връзка с престъпления от подобен характер и обвиняват САЩ, че се стреми към смяна на режима в Каракас, за да контролира огромните петролни залежи на Венецуела, отбелязва Ройтерс.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп засили натиска върху президента на Венецуела Николас Мадуро, като официално обяви "Картел де лос Солес" за чуждестранна терористична организация, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че организацията, за която Вашингтон твърди, че се ръководи именно от Мадуро, не е картел в истинския смисъл на думата.

Решението за обявяването на "Картел де лос Солес" за чуждестранна терористична организация, публикувано днес във Федералния регистър (американския държавен вестник), е най-новата мярка в ескалиращата кампания на администрацията на Тръмп за борба с наркотрафика в САЩ. При представянето на мярката преди около седмица държавният секретар на САЩ Марко Рубио обвини "Картел де лос Солес", в превод "Картелът на слънцата", че е "отговорен за терористичното насилие" в Западното полукълбо.

Венецуелците започват да използват термина "Картел де лос Солес" през 90-те години като събирателен, за да наричат с него висши военни, забогатели от наркобизнес. С все по-широкото разпространение на корупцията в цялата страна, първо при президента Уго Чавес, а след това и при Мадуро, употребата на понятието започна да се използва и за полицейски и правителствени служители, както и за дейности като незаконен добив на полезни изкопаеми и трафик на горива. Думата "солес", или "слънцата", използвана в термина, се отнася до пагоните на униформите на генералите от венецуелската армия, на които офицерското звание е отбелязано вместо с традиционните звезди със слънца.