Калина Андролова: Днес Европа не умира от насилие. А от неспособност да осъзнае, че умира. Хибридна война!

Брюксел. Един руски писател преди време беше казал, че на всеки мъдър човек се падали хиляда пияни глупаци, това била тяхната национална пропорция.
Това коментира във "Фейсбук" Калина Андролова.
Сега, като се разхождам из нощен Брюксел, засичам пропорцията: на всяка брюкселска цивилизационна красота се падат хиляди мигранти, които подменят тъканта на Европа.
Вече нещата са напълно изпуснати и загубата на онази Европа, която помним, е необратима. Брюксел е най-тъжният град на света, от него струи опустошението, подмяната на християнската същност, препрограмирането на европейския код, този град е финалът на всичко.
Идва нов свят, в който Европа на духа, на благодатта, на катедралите и културните храмове, ще бъде заменена с Европа на безпорядъка, на клошарите и мръсотията, на съществата с неясен пол и на конфесионалните сблъсъци.
Това е тотално заличаване. Нашата Европа умира. Тяхната Европа ще продължи да съществува като някаква абсолютна противоположност на самата себе си. Всеки истински европеец изпитва дълбока болка от този факт. И все пак процесът на претопяване се движи.
Всички империи са унищожени от варвари, от брутални тълпи, които са претендирали да премахнат предразсъдъците спрямо тях и да получат своя дял. Във всяко варварство има зародиш на следваща цивилизация.
Днес Европа не умира от насилие. А от неспособност да осъзнае, че умира. Хибридна война!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:06 04.11.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Тези са-та.ни..сти движат тези процеси.
10:13 04.11.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
всичко върви по план, ПО ТОЗИ ПЛАН‼️
10:13 04.11.2025
5 Ъхъ
Коментиран от #7, #10, #14
10:14 04.11.2025
6 Злите мъртви
10:16 04.11.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "Ъхъ":Римската империя се е разпаднала ВЕКОВЕ❗
Ти колко века живееш вече❓
Коментиран от #8, #12
10:20 04.11.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":се е РАЗПАДАЛА.....
10:22 04.11.2025
9 Слухар
10:23 04.11.2025
10 Сила
До коментар #5 от "Ъхъ":Абе тука тандема Меркел - Путин нанесоха огромни поражения !!! Европа ще се възстанови както винаги , но ще отнеме време и ще провокира десен екстремизъм и ксенофобия , но това е нормално в дадената ситуация !!! Но Русия никога повече няма да бъде същата , Русия вече е провинция на Китай !!!
10:24 04.11.2025
11 Някой
Всяка голяма империя е умирала по сходен начин - мислят се, че са достигнали върха на цивилизацията, и че товащ е продължи до безкрай от самосебе си. Изпадат в наркотиччо опиянение от успехите си. Това води до неминуем упадък, от който се възолзват именно допуснатите до тази цивилизация варварски племена. После идва разрухата.
Това е съдбата на Европа. Описана е още преди 20 години от една френска авторка (не ѝ помня името) в романа "Еврабия".
Коментиран от #15
10:27 04.11.2025
12 Ъхъ
До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":И умря ли Европа като се разпадна Римската Империя? После е дошла Византийската, Латинската, Ренесанса, Промишлената революция, ЕС... Да ми кажеш и един ден в Историята, в който Европа е била по-богата, уредена и свободна от днес и в който да е била по-добро място за живеене от сега? Живеем в най-хубавите години на Европа, България и света, но винаги ще има нещастници, които да искат още и още и да страдат от собствената си некадърност и неудовлетвореност.
Коментиран от #20
10:28 04.11.2025
13 Един
10:29 04.11.2025
14 Някой
До коментар #5 от "Ъхъ":Борсовите индекси са забавление за идиоти. От тях печелят единици свръх богати. Като тези пари ги вземат именно от идиотите.
А и дори да има богаташи с милиарди из Европа, това не променя факта, че ЕС се утече! населението е подменено с такова, което няма християнски корени. Мургави и брадати ще бият чело по площади и джамии. Белите ще са в концлагери под страх от намушкване, пребиване с камъни и др. такива.
Коментиран от #16
10:31 04.11.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #11 от "Някой":Ориана Фалачи
10:39 04.11.2025
16 Ъхъ
До коментар #14 от "Някой":Без значение кой печели от борсовите индекси, те винаги ще си останат най-точния индикатор за състоянието на пазара. Религиозния ти фанатизъм и ксенофобията ти са си лично твой проблем. Нормалните хора не се интересуват от дължината на брадата, цвета на очите и по колко пъти и къде си блъскат главата другите. Нямя просперитет без имиграция и това се знае от памтивека. Няма нито една монокултурна и монорелигиозна държава в човешката история, която да е прокопсала. Нито една!
10:43 04.11.2025
17 Питайте комсомолката Меркел!
Коментиран от #18
10:45 04.11.2025
18 Меркел хариза на Путин
До коментар #17 от "Питайте комсомолката Меркел!":7 трилиона евро за газ. Той с тези пари правеше ракети!
Коментиран от #21, #23
10:48 04.11.2025
19 П Е Ш О В О Л Г А Т А
20 000 на месец!
Не ща рубли!
10:52 04.11.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "Ъхъ":Всичко зависи от това от къде гледаш❗
Едно време са горили ВЕЩИЦИТЕ-
днес ВЕЩИЦИ ни управляват❗
МакАрон заявява, че Франция е добре-
ЕЦБ и МВФ заявяват, че Франция е във фалит❗
Европа през Римската и Византийската империи е била НЕЗАВИСИМА от външни сили,
сега е ЗАВИСИМА от САШт❗
Колко са богати българите днес-
питай баба си и дядо си дали за теглили заем , за да отидат през отпуската на почивка❗
Дали са имали грижа как да платят ток и парно❗
Коментиран от #22
10:53 04.11.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #18 от "Меркел хариза на Путин":Научи първо какво е значението на думата "ХАРИЗА" и после ела да ръсиш мозАк‼️
10:59 04.11.2025
22 Ъхъ
До коментар #20 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":На баба ми и дядо ми са им взели цялото имущество - земя, къщи, добитък, банкови сметки, злато... Докато комунистите изхарчат всичко взето от народа, народа получаваше по една карта за "почивка" с колегите и началниците в мизерната ведомствена станция. Днешните баби имат исторически най-високите пенсии и покупателна способност за цялата история на България, а много от тях ходят на ексурзии по света. Разбира се има и такива, които не могат да си платят сметките, както винаги ги е имало, но днес са много по-малко и е свързано повече с погрешни решения взети на младини.
Коментиран от #24
10:59 04.11.2025
23 Некой си
До коментар #18 от "Меркел хариза на Путин":А Меркел с този газ произвеждаше автомобили, камиони, турбини, торове, полимери, поточни линии, танкове и РАКЕТИ.
Днес Путин продължава да произвежда ракети, В ПЪТИ ПОВЕЧЕ от преди 10 години. А Германия на мерц закрива производства на автомобили и камиони и закри производства на торове, полимери, турбини и поточни линии.
Та, те така.
11:02 04.11.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #22 от "Ъхъ":Тези ги разказвай пред децата от
ЦДГ "АТЛАНТИЧЕ‼️
А това с
" Днешните баби имат исторически най-високите пенсии и покупателна способност за цялата история на България, а много от тях ходят на ексурзии по света."
направо изби рибата в морето и то вече е Мъртво море🤣🤣🤣
Пенсиите сега нито са най-високи, нито с най-висока покупателна способност в нашата история❗ И много от тях нямат пари за
лекарства, ток и храна
едновременно❗
11:07 04.11.2025