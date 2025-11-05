Александър Симов: Аууу, какъв ужас! Америка е бременна със социализъм!

Аууу, какъв ужас!
Джихадист и комунист превзе Ню Йорк! Богатите стенат, Демократическата и Републиканската партия шумно си късат косите! Американските, а и руските консерватори съвместно виждат политически спиритичен сеанс по възкресяването на призрака на Троцки. Таблоидите излизат със сърпове и чукове, за да предупредят, че Ленин и Маркс превземат голямата ябълка!
Шок и ужас...
Това коментира във "Фейсбук" Александър Симов.
Има мигове в които си струва да си жив! Особено, когато още отсега много хора се упражняват върху бъдещия епичен провал на Мамдани.
Аз ви предлагам обратното.
Помислете за това какво ще стане, ако Мамдани успее. А той ще успее - има харизмата, подкрепата, интелекта, а и Аллах е на негова страна.
Америка е бременна със социализъм.
Това го слагам като 21-ата причина да харесвам САЩ.
