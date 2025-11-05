Новини
Александър Симов: Аууу, какъв ужас! Америка е бременна със социализъм!

5 Ноември, 2025 16:01 611 6

Таблоидите излизат със сърпове и чукове, за да предупредят, че Ленин и Маркс превземат голямата ябълка!

Снимка: Нова телевизия
Александър Симов Александър Симов журналист
Аууу, какъв ужас!

Джихадист и комунист превзе Ню Йорк! Богатите стенат, Демократическата и Републиканската партия шумно си късат косите! Американските, а и руските консерватори съвместно виждат политически спиритичен сеанс по възкресяването на призрака на Троцки. Таблоидите излизат със сърпове и чукове, за да предупредят, че Ленин и Маркс превземат голямата ябълка!

Шок и ужас...

Това коментира във "Фейсбук" Александър Симов.

Има мигове в които си струва да си жив! Особено, когато още отсега много хора се упражняват върху бъдещия епичен провал на Мамдани.

Аз ви предлагам обратното.

Помислете за това какво ще стане, ако Мамдани успее. А той ще успее - има харизмата, подкрепата, интелекта, а и Аллах е на негова страна.

Америка е бременна със социализъм.

Това го слагам като 21-ата причина да харесвам САЩ.


  • 1 Как

    4 2 Отговор
    А кой я забремени?

    Коментиран от #5

    16:04 05.11.2025

  • 2 жжжжжж

    3 2 Отговор
    пролетарии от всички страни вече може да се обедините....това е вече братски американски народ...хаха

    16:08 05.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Личи си, че в страната им има демокрация и хората които гласуват и избират този който искат. А у нас е демокрацията въведена от дс и кгб агенти,на власт идва този който те решат. Както и в Русия. Познати избори още от времето на тоталитаризма, партията винаги печели.

    16:11 05.11.2025

  • 4 Аууу, какъв ужас!

    4 0 Отговор
    докога разни бръмбари и калинки ще се правят на устроумни
    а не разследват общ поръчки и парични движения по банкови сметки на поръчкарите
    а гледат и коментират чуждите паници

    16:13 05.11.2025

  • 5 А кой я забремени?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Как":

    писара ли с
    дет джафка врели и некипели да си вземе париците за цъканицата

    16:16 05.11.2025

  • 6 Дориана

    2 0 Отговор
    Симов, вашата предателска партия БСП ОЛ станаха дебела патерица на Борисов и Пеевски помагайки им да завладеят институцииите, да доунищожат съдебната система в България , да върнат диктатурата, кражбите и рекетите и на практика да унищожат демокрацията в България тръгнали сте да се подигравате на Америка. Вие сте жалки и смешни падате на дъното.Там ви е мястото.

    16:18 05.11.2025