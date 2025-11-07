Александър Симов: Октомврийската революция е епохално събитие

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Октомврийската революция е епохално събитие.

Исторически разтърсваща и социално трансформираща - за нея отминалите 108 години са просто една секунда.

И дори опитите за исторически реванш постфактум, задавената злоба днес, доказват нейната виталност.

Това пише във "Фейсбук" Александър Симов.

Октомври е жив, както е жива идеята за социална справедливост. Тя се появява отново и отново, защото този свят заслужава различна съдба.

За първи път в онези, които трябваше да бъдат отпадъкът на историята, пренебрегнатите, отритнатите, невидимите получиха политическо представителство и глас.

Не мисля, че все още сме в състояние да си представим каква промяна донесе това на света.

И как огромна част от социалните придобивки на които се радваме днес са всъщност пряко следствие от Октомврийската революция и нейният идеологически заряд.

Нека набързо да развенчаем няколко мита.

Болшевиките не разбиват никаква държава, никаква царска Русия. Няма такова нещо като "Русия, която изгубихме".

Царска Русия си е разбита, тя едвам е докретала до сетните си дни, а монархията всъщност я свалят още през февруари.

И най-важното - в Русия комунизма идва като остра модернизационна сила. Той е западничество в чистия му вид. Та всички руски болшевики са били в емиграция в Европа. Преди време се шегувах, че това е Майданът, такъв какъвто трябва да бъде.

Трудно е да търсим истината сред политическите думи, защото са натрупани толкова много неистини, манипулации, глупости, тъпотии. Заради това, ако погледнем към онази епоха можем да доловим усещането за промяна в поезията. При това ще го потърсим в поет, известен със своята лирична и огнеметна душа, поетът на любовта и тъгата, поетът възпял Шагане...

Сергей Есенин има едно стихотворение, което е кръстено Ленин. В него има четиристишие, което смазва със своята актуалност. Поезията вижда в бъдещето по-добре отколкото си представяме:

Монархия! Зловещий смрад!

Веками шли пиры за пиром.

И продал власть аристократ

Промышленникам и банкирам.

Ето това не могат да простят на болшевиките и до днес.

Русия е била подготвена като пикантна тлъста хапка за набиращия сили финансов капитал. Тя щеше да е колониална държава в плен на най-мрачните сили на историята.

Но това не стана. Защото революцията победи.

Велик ден!