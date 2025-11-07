Новини
Мнения »
Александър Симов: Октомврийската революция е епохално събитие

Александър Симов: Октомврийската революция е епохално събитие

7 Ноември, 2025 16:56 561 10

  • александър симов-
  • октомврийска революция-
  • русия-
  • кремъл

Нека набързо да развенчаем няколко мита

Александър Симов: Октомврийската революция е епохално събитие - 1
Снимка: Нова телевизия
Александър Симов Александър Симов журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Октомврийската революция е епохално събитие.

Исторически разтърсваща и социално трансформираща - за нея отминалите 108 години са просто една секунда.

И дори опитите за исторически реванш постфактум, задавената злоба днес, доказват нейната виталност.

Това пише във "Фейсбук" Александър Симов.

Октомври е жив, както е жива идеята за социална справедливост. Тя се появява отново и отново, защото този свят заслужава различна съдба.

За първи път в онези, които трябваше да бъдат отпадъкът на историята, пренебрегнатите, отритнатите, невидимите получиха политическо представителство и глас.

Не мисля, че все още сме в състояние да си представим каква промяна донесе това на света.

И как огромна част от социалните придобивки на които се радваме днес са всъщност пряко следствие от Октомврийската революция и нейният идеологически заряд.

Нека набързо да развенчаем няколко мита.

Болшевиките не разбиват никаква държава, никаква царска Русия. Няма такова нещо като "Русия, която изгубихме".

Царска Русия си е разбита, тя едвам е докретала до сетните си дни, а монархията всъщност я свалят още през февруари.

И най-важното - в Русия комунизма идва като остра модернизационна сила. Той е западничество в чистия му вид. Та всички руски болшевики са били в емиграция в Европа. Преди време се шегувах, че това е Майданът, такъв какъвто трябва да бъде.

Трудно е да търсим истината сред политическите думи, защото са натрупани толкова много неистини, манипулации, глупости, тъпотии. Заради това, ако погледнем към онази епоха можем да доловим усещането за промяна в поезията. При това ще го потърсим в поет, известен със своята лирична и огнеметна душа, поетът на любовта и тъгата, поетът възпял Шагане...

Сергей Есенин има едно стихотворение, което е кръстено Ленин. В него има четиристишие, което смазва със своята актуалност. Поезията вижда в бъдещето по-добре отколкото си представяме:

Монархия! Зловещий смрад!

Веками шли пиры за пиром.

И продал власть аристократ

Промышленникам и банкирам.

Ето това не могат да простят на болшевиките и до днес.

Русия е била подготвена като пикантна тлъста хапка за набиращия сили финансов капитал. Тя щеше да е колониална държава в плен на най-мрачните сили на историята.

Но това не стана. Защото революцията победи.

Велик ден!


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Синя София

    10 1 Отговор
    Епохалното събитие донесе стотици милиони убити от болшевики и комунисти,такъв геноцид няма в човешката история,и все още се намират желаещи да продължат пъкленото дело

    17:09 07.11.2025

  • 2 Бялджип

    1 5 Отговор
    Добре написано, поздравления! Относно прозренията на Есенин, всички знаем, че на гениите е дадена силата на проникновението. Те за минути виждат онова, за което на обикновените хора, са нужни години...

    17:13 07.11.2025

  • 3 ХАХАХА😂

    4 0 Отговор
    Тъпизмите на Плондера 🤣

    17:23 07.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тц,тц

    3 0 Отговор
    За такива отвън и отвътре голи глави,Революциите винаги ще са епохални!

    17:30 07.11.2025

  • 6 Стършел

    2 1 Отговор
    Нито е велика, нито е октомврийска, нито социалистическа, нито революция!!!

    17:31 07.11.2025

  • 7 Дии

    3 0 Отговор
    Пак не си е пил хапчетата.

    17:31 07.11.2025

  • 8 Оценка

    2 1 Отговор
    Този човек става за платен БКП агитатор и нищо повече. Ама това време мина. Дори не чел Маркс в дълбочина . Какво ще каже за скандинавските страни - социална справедливост без глупавата октомврийска революция.

    17:31 07.11.2025

  • 9 койдазнай

    0 0 Отговор
    Сталин във книгата "Въпросите на Ленинизма" говори за Октомврийския преврат. Така е написано и в българското издание от 1947 и от 1953-та година.
    Ама може Сталин да не имал ясна представа за събитията, за разлика от Александър Симов.

    17:34 07.11.2025

  • 10 Херодот

    0 0 Отговор
    "Октомрийската революция" е поредната стъпка от мащабния проект на Ротшилд за унищожение на Руската Империя. Не случайно Ленин са го върнали в Русия от Швейцария през Германия, с която тогава се водила война. Така от Руската Империя остава жалкото и подобие СССР. То се доказа нежизнеспособно. След разпада на СССР, дойде ред на Руската федерация, която Путин в момента унищожава.
    Планът започна преди повече от век върви с изпреварване от графика!

    17:38 07.11.2025