"Военен Шенген" за отбрана срещу Русия: новият план на ЕС

Русия може да нападне страна от ЕС още в близките години, прогнозират в Брюксел въз основа на данни от няколко западни разузнавания. Затова Европа представи нови планове за отбрана и сдържане на евентуална руска агресия.
ЕС повишава военните си способности и мобилност. Придвижването на войски през границите на страните членки трябва да се ускори до ваксимум три дни, а в извънредни ситуации – до шест часа. Европа има и други идеи за отбрана срещу евентуална руска агресия. По този повод ЕК представи план за създаването на „военен Шенген“.
Какво представлява "военният Шенген"?
ЕС се стреми да съкрати времето за придвижване на войски и военна техника на своята територия. „Бързото придвижване на европейските въоръжени сили има решаващо значение за европейската отбрана. Трябва да направим всичко, за да се окажат войските на нужното място в нужното време“, заяви върховната представителка на ЕС по външната политика и политиката за сигурност Кая Калас.
Сега всяка страна от ЕС има свои правила за придвижване на войските през границите на Общността. Средно обработката на заявката за преминаване на границите продължава десет дни, но в една от страните процедурата за даване на разрешение за преминаване отнема цели 45 дни. „11 години след анексията на Крим от Русия това просто е недопустимо“, заяви Калас.
Затова ЕК е разработила единна за ЕС процедура за военни придвижвания през вътрешните граници с максимален срок за обработка от три работни дни и опростени митнически формалности. Зоната за военна мобилност и безпрепятственото преминаване на войските, оборудването и военните ресурси трябва да започне да функционира до края на 2027 година.
Военните коридори ще стигнат до Украйна
Предлага се коридорите на военната мобилност да се разширят и да стигат до Украйна, подчерта Кая Калас. „Това ще бъде гаранция за сигурност, т.е. при необходимост ще може по-бързо да се окаже поддръжка“, отбеляза тя.
ЕК търси начини за повишаване на военната мобилност и за доставка на военни товари в Украйна. По думите на еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс, единият от тези пътища може да минава през Румъния и Молдова. „Ще се договорим как да подобрим ситуацията, как да помогнем и как да създадем инфраструктура и всички необходими правила на границите“, заяви той.
От Брюксел поясняват, че това е първата в историята юридически обвързваща програма на ЕС, насочена към обезпечаване на военната мобилност. И тя представлява първата стъпка към крайната цел – създаването на истински „военен Шенген“, т.е. свободно и безпрепятствено придвижване на собствените армии из Европа.
Извънредна процедура за шест часа
Образец за военната мобилност трябва да стане системата за реакции при извънредни ситуации. Тя предполага блиц-процедури и приоритетен достъп до инфраструктурата за въоръжените сили, които действат в рамките на ЕС или НАТО. „Ако страните членки имат остра необходимост от бързо придвижване на голям брой войски и оборудване, трябва да насочим всички усилия към постигането на тази цел“, каза представител на Брюксел. Тази система трябва да се активира от Съвета на ЕС на базата на предложения на ЕК. После страните от ЕС ще могат просто да уведомяват за своите трансгранични придвижвания и няма да имат нужда от специални разрешения. Цялата процедура не трябва да отнема повече от шест часа.
По този начин ще се осигурява например приоритетен достъп на военните до транспортната инфраструктура и услуги: ако на пристанището пристигне военен кораб, той ще получи приоритет пред гражданските плавателни съдове при товарене и разтоварване на военно оборудване, войски и т.н., поясняват в Брюксел.
Преоборудване на инфраструктурата според военните стандарти
Следващият проблем, който ЕС се стреми да реши максимално бързо, е модернизацията на транспортната инфраструктура. „Ако някой мост не може да издържи 60-тонен танк, ще имаме проблем. Или пък ако пистата за излитане и кацане е твърде къса за товарен самолет, няма да можем да попълним запасите на нашите войски“, посочи Кая Калас.
Страните от ЕС ще бъдат длъжни да си сътрудничат с ЕК по въпросите на реализацията на инфраструктурните проекти и привеждането на общоевропейската транспортна мрежа в съответствие със стандартите за двойно предназначение. „Вие знаете, че сега нашите мостове невинаги издържат теглото, необходимо за преминаването на военни колони, а тунелите ни понякога са твърде тесни. Но ние не започваме от нулата, тъй като вече влагаме средства в подобни инфраструктурни проекти, макар и в много ограничен обем“, каза представител на брюкселската администрация.
За тази цел сега се отделя сумата от 1,7 милиарда евро в рамките на програмата „Съединение на Европа“. ЕК е предложила в следващия дългогодишен бюджет за периода 2028 - 2034 година да бъдат заложени 17 милиарда евро за подобни проекти. Става дума за стратегически важни точки по обозначените от ЕК транспортни коридори – мостове, тунели, пътища и други обекти, които трябва да бъдат ремонтирани, за да съответстват на изискванията за двойно предназначение. За същата цел ще бъдат предназначени и разходите в размер на 1,5 процента от БВП, които страните членки на НАТО трябва да отделят за инвестиции в сферата на сигурността.
Засилване на защитата на инфраструктурата
Освен това ЕС възнамерява да повиши нивото на защита на стратегическата инфраструктура с двойно предназначение. Новият пакет мерки предвижда ангажименти за страните от ЕС да съставят списъци на критичноважните инфраструктури обекти – летища, терминали, транспортни възли и да вземат мерки за тяхната защита от заплахи като тези, които произтичат от дронове или кибератаки.
ЕК предлага и създаването на общ фонд за солидарност, в който страните от ЕС ще регистрират мощностите, с които разполагат, за да ги споделят помежду си. Това ще гарантира достъпа на всички страни от Общността до всички необходими ресурси – например на платформите за железните пътища, на товарните съдове за военни превози, на медицинските влакове, за транспортиране на боеприпаси и т.н. „Военната мобилност е важна застраховка за европейската безопасност. Надявам се тя никога да не се наложи да бъде използвана в пълния ѝ размер, но наличието ѝ осигурява по-надеждно сдържане и отбрана“, резюмира Калас.
Според нея, слабостта провокира Русия да проявява агресия, а повишаването на бойната готовност на ЕС трябва да стане сдържащ фактор. „Ако предприемаме стъпки в областта на военната мобилност, бойната готовност, увеличаването на разходите за отбрана, както и в производството, Русия няма да ни нападне, защото няма да сме слаби“, каза Калас.
ЕК ще представи новия регламент за военна мобилност на Съвета на ЕС и на Европейския парламент, а освен това незабавно ще премине към реализацията на „Пътна карта за трансформация на отбранителната промишленост на ЕС“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Уж Русия на колене, уж Русия няма пари, уж Русия останала без оръжие,
А ЩЕ НАПАДА НАТО И ЕсеС❗
Коментиран от #75
08:06 24.11.2025
2 Фен
08:06 24.11.2025
3 Факт
08:06 24.11.2025
4 Циник
Коментиран от #6
08:06 24.11.2025
5 честен ционист
08:07 24.11.2025
6 Един
До коментар #4 от "Циник":Абсолютно съгласен !
08:08 24.11.2025
7 А какъв е планът на България
Коментиран от #25, #32
08:09 24.11.2025
8 ПРОПАГАНДА И ЦЕНЗУРА
Честито €€€ и нови цени по български !
08:11 24.11.2025
9 Ролан
08:12 24.11.2025
11 Селянин
Коментиран от #47
08:12 24.11.2025
12 СЛОНА
Всичко 99999999пъти заЕС
08:13 24.11.2025
13 Тези ненормални олигофрени,
08:17 24.11.2025
14 пешо
08:18 24.11.2025
15 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Какво дрънкате оръжия?!
В 21-ви век живеем!
08:18 24.11.2025
16 дядото
08:21 24.11.2025
17 ЕСССР
08:23 24.11.2025
18 Ти си
Дошли моля мунициите до бърлогата на мечката и се опитват да и бръкнат в задника а после пиящят - олеле мечката иска да ни нападне .....
08:24 24.11.2025
19 Който не разбира не е демократ
В едно изречение, това е новото нормално, което ни облъчва!
08:25 24.11.2025
20 горски
08:29 24.11.2025
21 Към ЕК
08:29 24.11.2025
22 Жалка англосаксонска измет
08:30 24.11.2025
23 9ти септември
08:32 24.11.2025
25 тоз
До коментар #7 от "А какъв е планът на България":Динко от Ямбол го каза: Руснаците да пуснат оркестъра и с Българската армия - край.
Коментиран от #28, #64
08:34 24.11.2025
26 Макробиолог
08:35 24.11.2025
27 В.В.П.
Коментиран от #30
08:37 24.11.2025
30 делиорманець..
До коментар #27 от "В.В.П.":Ние пък сп0матьците-чекаме тюрките отново да дойдать
08:44 24.11.2025
31 Уфф
08:46 24.11.2025
32 Циник
До коментар #7 от "А какъв е планът на България":Защо да са ни мрачни господарите? Кая Калас, Урсула и т.н. повечето са руси, синеоки и даже, понякога, усмихнати! Е, тия нашите местните са мрачни, ама това е защото ние сме с азиатски корени, колкото и да се правим на европейци. Генетика, няма как...
08:46 24.11.2025
33 Така наречените
08:46 24.11.2025
34 русичь..
08:46 24.11.2025
35 Търновец
Коментиран от #44, #65, #89
08:47 24.11.2025
36 Това и Хитлер даже
08:49 24.11.2025
37 Чисто нападателна стратегия !
08:51 24.11.2025
38 И допълнително още
08:56 24.11.2025
39 Аз пък си мислех че😄🤭🙈
Коментиран от #50, #52, #74
08:58 24.11.2025
40 Макробиолог
08:58 24.11.2025
41 Заявка за война е това
09:00 24.11.2025
42 Бг гражданин
09:00 24.11.2025
43 БСТ
09:04 24.11.2025
44 Звездите ли ти го говорят това?
До коментар #35 от "Търновец":Вместо да пишеш фейкове можеш на сайта на централната банка да влезеш и да прочетеш че нищо вярно няма в това а е точно обратното. Резервите в злато се увеличават и в китайски юани също ! Положително е и търговското салдо на Русия, дори и със Китай за разлика от ЕС и САЩ .....
Коментиран от #49, #87
09:05 24.11.2025
45 Арее честито да вие !
09:10 24.11.2025
46 Лелееее майкооо
09:13 24.11.2025
47 Миньоро
До коментар #11 от "Селянин":От това по - ясно и точно обяснение на ситуацията няма. Който сега не вярва, след време ще се убеди.
09:15 24.11.2025
48 Точен
Коментиран от #51
09:16 24.11.2025
51 То и ти не си....
До коментар #48 от "Точен":...здрав и отказваш да се лекуваш.
09:19 24.11.2025
52 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #39 от "Аз пък си мислех че😄🤭🙈":Ти даже един НИК не можеш да си измислиш😀😀😀
Упс забравих, ти искаше уж да пратиш място,
а всъщност се криеш , като мишка сред СТАДО мишки❗
Коментиран от #53
09:19 24.11.2025
53 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":уж да ПЕСТИШ място
09:20 24.11.2025
54 За какво
09:20 24.11.2025
56 Да МНОГО ЩЕ ТРУДНО БЮДЖЕТ И КОМПРОМИСИИ
На България ѝ трябват енергия, защита и нормална държава.
Без тези три неща няма как да вървим напред – нито икономически, нито като общество.
Първо, енергийната сигурност не е каприз. Трябват ни стабилни източници – петрол, газ, електроенергия – и диверсификация. Не да зависим от един тръбопровод или една политическа воля. Който държи енергията, държи държавата. Това е факт.
Второ, защитата е задължителна. Не за да воюваме, а за да не допускаме война до прага ни. Когато светът се тресе, когато около нас има конфликт, е наивно да си без армия, без техника и без стратегия. Силната отбрана пази мира, а не го нарушава.
Но дори това няма да помогне, ако държавата не се управлява от чисти по смисъла на закона хора.
Трябват ни почтени политици, а не прекръстени олигарси.
Трябват ни истински икономисти, които знаят как се прави растеж, как се привличат инвестиции и как се пази бизнесът – а не такива, които гледат какво да национализират, от кого да вземат и кого да назначат.
България се нуждае от икономика с ниски данъци, ясни правила, без кражби, без рекет и без държавни „удари“ по частния сектор.
Бизнесът не е враг на държавата – той е държавата.
Когато средната класа, предприемачите и работещите живеят добре, тогава живее добре и страната.
И най-накрая – стига с кухите лозунги „Европа ни е виновна“ или „Еврото ще ни унищожи“.
Не валутите ни п
09:21 24.11.2025
58 По времето на Наполеон
09:23 24.11.2025
59 Трябва да стане
09:26 24.11.2025
60 Обективно
09:29 24.11.2025
61 Перо
09:31 24.11.2025
62 Пропаганда срещу Русия
09:31 24.11.2025
63 Поредната мозъчна диария
09:31 24.11.2025
64 Хм Хм
До коментар #25 от "тоз":Този Динко голям капацитет, бе!
Генерал Колев е имал друго мнение по въпроса.
09:36 24.11.2025
65 Василевус Полис
До коментар #35 от "Търновец":Вие не бяхте ли заклет атеист отричащ дори и Еврейския произход на Христос ? От какъв зор пишете в тази насоченост ?
Коментиран от #85
09:36 24.11.2025
66 анонимен
09:36 24.11.2025
67 Варим жаби, донаборници
09:37 24.11.2025
68 Нашето мнение – цялостна гражданска пози
България има нужда от чиста държава, силна защита, енергия и нормална икономика.
Точка.
Първо – чисти по смисъла на закона политици.
Не хора с фалшиви титли, не мутренски генерали, не партийни парашути.
Трябват ни управленци, които не перат обществени поръчки, не пълнят чекмеджета и не превръщат бюджета в лична касичка.
Законът е първо за тях – ако те не са чисти, няма как държавата да бъде.
Второ – истински икономисти, а не счетоводители на олигархията.
Такива, които знаят как се прави растеж, как се създава инвестиционна среда и как се пази частната собственост.
Без национализации.
Без кражби на бизнеси.
Без „удари“ от държавата върху фирмите.
Трето – ниски данъци и 9% ДДС.
Това не е каприз, а европейска практика за растеж.
Високите данъци гонят работниците в чужбина и убиват малкия бизнес.
Ниските данъци:
• задържат хората в страната
• привличат инвестиции
• увеличават потреблението
• свалят сивата икономика
• и най-важното – качват приходите без да се душат хората
Бюджетът се пълни от икономика, не от натиск.
Четвърто – енергийна сигурност.
Без стабилен петрол, газ и ток няма заводи, няма транспорт, няма растеж.
Не можем да зависим от една страна или от един тръбопровод – енергия се осигурява с политика, не с лозунги.
09:37 24.11.2025
70 Наблюдател
09:41 24.11.2025
71 Бидоньо
09:42 24.11.2025
72 Аби вие....
Докато пре0при-пикавате оградата на мечката все ще берете ядове!!!
09:42 24.11.2025
73 Няма да свърши на добре другари
09:43 24.11.2025
75 Какво?
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":По погрешка прочетох винен Шенген. Не е лошо. Вино и ракия без граници. Военен Шенген звучи како някакъв концлагер.
Коментиран от #86
09:48 24.11.2025
76 Чисто луди хора на 200, даже на 300
09:49 24.11.2025
77 Не разбрах този
09:50 24.11.2025
78 Демек НАТО се приближава
Всичко е по плана на путин.
09:50 24.11.2025
79 Да ето това е рецептата.
Защитата пази мира и държавната сигурност
Енергийната политика трябва да е ясна
Петрола и газът дават сила на икономиката
Армията трябва да е модерна и подготвена
Силната защита не води към война а пази
Трябват ни чисти по закона и честни хора
Политиците да служат а не да се облагодетелстват
Икономистите да градят растеж а не хаос
Бизнесът се развива само при ниски данъци
Нужни са 9 процента ДДС и стабилни правила
Кражбите и рекетът убиват всеки предприемач
Средната класа е опората на България днес
Инвестициите идват при ясно управление
Левът е нашата стабилна и силна валута
Предвидимостта е основа на всяко развитие
България трябва да гради а не да руши.
Не можем да зависим от една страна или от един тръбопровод – енергия се осигурява с политика, не с лозунги.
10:00 24.11.2025
81 Да това
Сигурността е основата на всяко развитие
Енергийната политика трябва да е предвидима
Петрола и газът дават сила на икономиката
Без енергия няма индустрия и няма растеж
Армията, флотът, ПВО и спецсилите трябва да са модерни
Добрата защита пази мира и пази държавата
Силната армия е гаранция срещу риск и натиск
Трябват ни чисти по закона и честни управници
Политиците да служат на хората, не на схеми
Икономистите да създават растеж, не хаос
Данъчната система трябва да бъде ясна и честна
ДДС за основни стоки да е 9 процента
Туризъм, хотели и ресторанти с 5 процента
Продажбата на акции и крипто да е 9 процента
Данък дивидент да бъде 5 процента стабилно
Инвестиции над 4 милиарда да бъдат с 0 процента
Ниските данъци носят реални данъчни приходи
Осигуровките трябва да бъдат облекчени
Разходите за труд да бъдат конкурентни
Малкият бизнес се нуждае от подкрепа
Голямата бюрокрация спира развитието
Здравната застраховка да покрива 2 милиона лева
Имуществената застраховка минимум 200000 лева
Бизнесът се развива когато има доверие
Честната конкуренция носи инвестиции
Предвидимостта е ключ към силен пазар
Левът е нашата стабилна и защитена валута
Валутният борд пази спестяванията на хората
Финансовата стабилност пази държавата
Кражбите и рекетът трябва да бъдат спрени
Държавата трябва да пази частната собственост
Инвестициите идват при ясни правила
ИТ секторът и индустрията трябва да се развиват
10:16 24.11.2025
82 Баба Гошка
10:17 24.11.2025
83 Да това ще е
Сигурността е основата на всяко развитие
Енергийната политика трябва да е предвидима
Петрола и газът дават сила на икономиката
Без енергия няма индустрия и няма растеж
Армията, флотът, ПВО и спецсилите трябва да са модерни
Добрата защита пази мира и пази държавата
Силната армия е гаранция срещу риск и натиск
Трябват ни чисти по закона и честни управници
Политиците да служат на хората, не на схеми
Икономистите да създават растеж, не хаос
Данъчната система трябва да бъде ясна и честна
ДДС за основни стоки да е 9 процента
Туризъм, хотели и ресторанти с 5 процента
Продажбата на акции и крипто да е 9 процента
Данък дивидент да бъде 5 процента стабилно
Инвестиции над 4 милиарда да бъдат с 0 процента
Ниските данъци носят реални данъчни приходи
Осигуровките трябва да бъдат облекчени
Разходите за труд да бъдат конкурентни
Малкият бизнес се нуждае от подкрепа
Голямата бюрокрация спира развитието
Здравната застраховка да покрива 2 милиона лева
Имуществената застраховка минимум 200000 лева
Бизнесът се развива когато има доверие
Честната конкуренция носи инвестиции
Предвидимостта е ключ към силен пазар
Левът е нашата стабилна и защитена валута
Валутният борд пази спестяванията на хората
Финансовата стабилност пази държавата
Държавата трябва да пази частната собственост
Инвестициите идват при ясни правила
България трябва да гради, а не да руши
10:18 24.11.2025
84 Абе Русия с тези санкции
10:39 24.11.2025
85 6135
До коментар #65 от "Василевус Полис":Не разбирам какво има да се отрича.
Целият свят знае, че Исус не е от еврейски произход.
Манипулациите на евреите естествено не се броят. Те още се опитват да решат дали да наблягат на подчертаването, че Исус е бил евреин или на омаловажаването на това, че Исус е убит от евреи.
Коментиран от #88
11:25 24.11.2025
86 6135
До коментар #75 от "Какво?":Ех, жив да си!
Ако беше винен Шенген, 80% от проблемите на Европа нямаше да възникнат.
Които пИе зло не мисли!
11:29 24.11.2025
87 Търновец
До коментар #44 от "Звездите ли ти го говорят това?":"Московските Новини" е Руска Англо езикова медия е националния фонд са продадени 233 тона злато и милиарди Китайски юани за да се поддържа курса на рублата а Московската прокуратура прави стъпки срещу медията. В миналото Руското правителство виртуално е продавало злато на фонда но сега има физическа продажба. Иначе златните резерви на Русия бяха преди войната около 2350 тона но Русия освен това може би е влязла в рецесия
11:50 24.11.2025
88 Търновец
До коментар #85 от "6135":Йешу е бил Ассириец и неговите приятели - Апостоли били също Асирийци. А Немски учени теолози от добри университети - търсят физически доказателства че е имали Йесус - Исус - в смислов превод на Български името значи "Яхве е спасител". А когато говоря за Християнските основи на ЕС - предложени за пръв път от Френски крал преди повече от 1000 години - имам впредвид Християнските добродетели които са по скоро морални а не верски категории - Мир, Трудолюбие, Братска любов, Състрадание и помощ. Нужна ни е Конституция на ЕС
13:14 24.11.2025
89 Мухаа ха!
До коментар #35 от "Търновец":Ти имаш ли представа,какво представляват за една държава 233 метрични тона ,физическо злато.Това не са на баба ти двете пендари,получени като зестра.Много си зле пич! За последните три години,Мечока и Дракона са най големите играчи на борсата,за покупка на злато.Плавно се отърваха от щатски ДЦК за стотици милиарди.РФ ги стопи от 385 милиарда на 38 милиарда.И срещу електронна хартия,изкупуваше злато.Между 150-200 т годишно.Като към 2024 г златните и резерви преминават 2500 тона.Това е налични и новозакупени количества,отделно вътрешен златодобив,който не посочва като количество.А там се добива много,страшно много.Това е факт,още от времето на имперска Русия.Тяхната златна рубла " червонец" е търсена и приемана в цял свят,без проблеми.А през 18-19 век ,те са световен лидер по златен резерв - над 10 хиляди метрични тона.Тръмп неслучайно,го каза в прав текст: Дракона и Мечока да се въздържат,от пускане на валута,конкурент на долара .
14:32 24.11.2025