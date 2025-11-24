Новини
"Военен Шенген" за отбрана срещу Русия: новият план на ЕС
"Военен Шенген" за отбрана срещу Русия: новият план на ЕС

ЕС се стреми да съкрати времето за придвижване на войски и военна техника на своята територия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Русия може да нападне страна от ЕС още в близките години, прогнозират в Брюксел въз основа на данни от няколко западни разузнавания. Затова Европа представи нови планове за отбрана и сдържане на евентуална руска агресия.

ЕС повишава военните си способности и мобилност. Придвижването на войски през границите на страните членки трябва да се ускори до ваксимум три дни, а в извънредни ситуации – до шест часа. Европа има и други идеи за отбрана срещу евентуална руска агресия. По този повод ЕК представи план за създаването на „военен Шенген“.

Какво представлява "военният Шенген"?

ЕС се стреми да съкрати времето за придвижване на войски и военна техника на своята територия. „Бързото придвижване на европейските въоръжени сили има решаващо значение за европейската отбрана. Трябва да направим всичко, за да се окажат войските на нужното място в нужното време“, заяви върховната представителка на ЕС по външната политика и политиката за сигурност Кая Калас.

Сега всяка страна от ЕС има свои правила за придвижване на войските през границите на Общността. Средно обработката на заявката за преминаване на границите продължава десет дни, но в една от страните процедурата за даване на разрешение за преминаване отнема цели 45 дни. „11 години след анексията на Крим от Русия това просто е недопустимо“, заяви Калас.

Затова ЕК е разработила единна за ЕС процедура за военни придвижвания през вътрешните граници с максимален срок за обработка от три работни дни и опростени митнически формалности. Зоната за военна мобилност и безпрепятственото преминаване на войските, оборудването и военните ресурси трябва да започне да функционира до края на 2027 година.

Военните коридори ще стигнат до Украйна

Предлага се коридорите на военната мобилност да се разширят и да стигат до Украйна, подчерта Кая Калас. „Това ще бъде гаранция за сигурност, т.е. при необходимост ще може по-бързо да се окаже поддръжка“, отбеляза тя.

ЕК търси начини за повишаване на военната мобилност и за доставка на военни товари в Украйна. По думите на еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс, единият от тези пътища може да минава през Румъния и Молдова. „Ще се договорим как да подобрим ситуацията, как да помогнем и как да създадем инфраструктура и всички необходими правила на границите“, заяви той.

От Брюксел поясняват, че това е първата в историята юридически обвързваща програма на ЕС, насочена към обезпечаване на военната мобилност. И тя представлява първата стъпка към крайната цел – създаването на истински „военен Шенген“, т.е. свободно и безпрепятствено придвижване на собствените армии из Европа.

Извънредна процедура за шест часа

Образец за военната мобилност трябва да стане системата за реакции при извънредни ситуации. Тя предполага блиц-процедури и приоритетен достъп до инфраструктурата за въоръжените сили, които действат в рамките на ЕС или НАТО. „Ако страните членки имат остра необходимост от бързо придвижване на голям брой войски и оборудване, трябва да насочим всички усилия към постигането на тази цел“, каза представител на Брюксел. Тази система трябва да се активира от Съвета на ЕС на базата на предложения на ЕК. После страните от ЕС ще могат просто да уведомяват за своите трансгранични придвижвания и няма да имат нужда от специални разрешения. Цялата процедура не трябва да отнема повече от шест часа.

По този начин ще се осигурява например приоритетен достъп на военните до транспортната инфраструктура и услуги: ако на пристанището пристигне военен кораб, той ще получи приоритет пред гражданските плавателни съдове при товарене и разтоварване на военно оборудване, войски и т.н., поясняват в Брюксел.

Преоборудване на инфраструктурата според военните стандарти

Следващият проблем, който ЕС се стреми да реши максимално бързо, е модернизацията на транспортната инфраструктура. „Ако някой мост не може да издържи 60-тонен танк, ще имаме проблем. Или пък ако пистата за излитане и кацане е твърде къса за товарен самолет, няма да можем да попълним запасите на нашите войски“, посочи Кая Калас.

Страните от ЕС ще бъдат длъжни да си сътрудничат с ЕК по въпросите на реализацията на инфраструктурните проекти и привеждането на общоевропейската транспортна мрежа в съответствие със стандартите за двойно предназначение. „Вие знаете, че сега нашите мостове невинаги издържат теглото, необходимо за преминаването на военни колони, а тунелите ни понякога са твърде тесни. Но ние не започваме от нулата, тъй като вече влагаме средства в подобни инфраструктурни проекти, макар и в много ограничен обем“, каза представител на брюкселската администрация.

За тази цел сега се отделя сумата от 1,7 милиарда евро в рамките на програмата „Съединение на Европа“. ЕК е предложила в следващия дългогодишен бюджет за периода 2028 - 2034 година да бъдат заложени 17 милиарда евро за подобни проекти. Става дума за стратегически важни точки по обозначените от ЕК транспортни коридори – мостове, тунели, пътища и други обекти, които трябва да бъдат ремонтирани, за да съответстват на изискванията за двойно предназначение. За същата цел ще бъдат предназначени и разходите в размер на 1,5 процента от БВП, които страните членки на НАТО трябва да отделят за инвестиции в сферата на сигурността.

Засилване на защитата на инфраструктурата

Освен това ЕС възнамерява да повиши нивото на защита на стратегическата инфраструктура с двойно предназначение. Новият пакет мерки предвижда ангажименти за страните от ЕС да съставят списъци на критичноважните инфраструктури обекти – летища, терминали, транспортни възли и да вземат мерки за тяхната защита от заплахи като тези, които произтичат от дронове или кибератаки.

ЕК предлага и създаването на общ фонд за солидарност, в който страните от ЕС ще регистрират мощностите, с които разполагат, за да ги споделят помежду си. Това ще гарантира достъпа на всички страни от Общността до всички необходими ресурси – например на платформите за железните пътища, на товарните съдове за военни превози, на медицинските влакове, за транспортиране на боеприпаси и т.н. „Военната мобилност е важна застраховка за европейската безопасност. Надявам се тя никога да не се наложи да бъде използвана в пълния ѝ размер, но наличието ѝ осигурява по-надеждно сдържане и отбрана“, резюмира Калас.

Според нея, слабостта провокира Русия да проявява агресия, а повишаването на бойната готовност на ЕС трябва да стане сдържащ фактор. „Ако предприемаме стъпки в областта на военната мобилност, бойната готовност, увеличаването на разходите за отбрана, както и в производството, Русия няма да ни нападне, защото няма да сме слаби“, каза Калас.

ЕК ще представи новия регламент за военна мобилност на Съвета на ЕС и на Европейския парламент, а освен това незабавно ще премине към реализацията на „Пътна карта за трансформация на отбранителната промишленост на ЕС“.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    75 14 Отговор
    Няма кой да ви четете 100 метровите глупости❗
    Уж Русия на колене, уж Русия няма пари, уж Русия останала без оръжие,
    А ЩЕ НАПАДА НАТО И ЕсеС❗

    Коментиран от #75

    08:06 24.11.2025

  • 2 Фен

    44 15 Отговор
    След като ни набиха мигрантите и еврото, няма да ни се размине и безумието да харчим пари за американско оръжие - нали все пак за това е войната. Дано поне съумеем, да насочим максимална част от тези разходи за пътища. Че "откритието" на Радев, Коки, гепи тия, които бяха предвидени за целта.

    08:06 24.11.2025

  • 3 Факт

    47 13 Отговор
    ЕССР се пъчи а изглежда смешно !

    08:06 24.11.2025

  • 4 Циник

    60 12 Отговор
    Съгласен съм, че трябва да се готвим за война. Първата мярка е да дадем по един шмайзер, каска и мешка на Калас, Кубилюс, Тагарев и др. подобни и да ги пратим в Покровск да повоюват с руснаците и после да ни разкажат как става.

    Коментиран от #6

    08:06 24.11.2025

  • 5 честен ционист

    39 12 Отговор
    Военен Шенген е същата дивотия, каквато беше Триморието, а преди него и ракетният чадър. Общо взето, както и да я наричат тая територия, съдбвата й е като част от Руccкий мир.

    08:07 24.11.2025

  • 6 Един

    16 12 Отговор

    До коментар #4 от "Циник":

    Абсолютно съгласен !

    08:08 24.11.2025

  • 7 А какъв е планът на България

    22 25 Отговор
    За отбрана срещу копейките и техните мрачни господари тровещи съзнанието на зле образованите българи?

    Коментиран от #25, #32

    08:09 24.11.2025

  • 8 ПРОПАГАНДА И ЦЕНЗУРА

    35 11 Отговор
    На ви измислената ,,демокрация"!!
    Честито €€€ и нови цени по български !

    08:11 24.11.2025

  • 9 Ролан

    31 11 Отговор
    Тия, тотално са изперкали😆

    08:12 24.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Селянин

    35 12 Отговор
    Цялата работа е схема, за да се откраднат руските активи и да се откраднат пари от бъдещите поколения, които да се изхарчат сега от шепа хора. Какво ще се пазим от Русия. Русия няма капацитет да превземе част от Украйна вече три години. Няма никакъв капацитет да направи каквото и да било в Европа. Страшното за Европа е отрицателната раждаемост на коренното население, като в същото време има свръх раждаемост от маргинални групи, които няма как да се приобщят към обществото и вътрешното превземане от радикалният ислям, което е все по напред и все по успешно. Задават се граждански войни в Европа. Там трябва да се мисли и да се инвестира. Те седнали да мислят как да крадат. Трябва да стане задължително, ако искаш да управляваш, да си семеен и да имаш поне две деца. Хора без деца не трябва да са в управлението. Това са страшни егоисти, които знаят, че нищо не оставят на този свят и гледат да живеят тук и сега и да потрошат бъдещето на останалите.

    Коментиран от #47

    08:12 24.11.2025

  • 12 СЛОНА

    23 10 Отговор
    НЕ РУСИЯ НЯМА ДА НИ НАПАДА,А ЩЕВДИГНЕ
    Всичко 99999999пъти заЕС

    08:13 24.11.2025

  • 13 Тези ненормални олигофрени,

    34 10 Отговор
    наистина ще ни вкарат във война!? Все заплахи виждат, а Русия иска само едно нещо, да се разкарат по далеч от границата й, а те квичат неистово.

    08:17 24.11.2025

  • 14 пешо

    29 8 Отговор
    ЕС са болни мозъци само войни им са в акъла

    08:18 24.11.2025

  • 15 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    23 9 Отговор
    А бе вие нямате ли си ......да си играете?!
    Какво дрънкате оръжия?!
    В 21-ви век живеем!

    08:18 24.11.2025

  • 16 дядото

    29 10 Отговор
    тя русия няколко пъти е нападана от предшествениците на днешния ес и все е побеждавала.въпреки това евро чакалите не се отказват.

    08:21 24.11.2025

  • 17 ЕСССР

    31 8 Отговор
    Военен Шенген Blitzkrieg под вещото ръководство на Фюрер Урсула!

    08:23 24.11.2025

  • 18 Ти си

    31 7 Отговор
    И закакво и е на Русия моля да напада страни от ЕС ? Територия ли си няма , ресурдили си няма ? Какво?
    Дошли моля мунициите до бърлогата на мечката и се опитват да и бръкнат в задника а после пиящят - олеле мечката иска да ни нападне .....

    08:24 24.11.2025

  • 19 Който не разбира не е демократ

    28 6 Отговор
    "Отбранителният военен съюз НАТО приема нови страни за членово и обкръжава агресивната страна Русия, ръководена от диктатора Путин."
    В едно изречение, това е новото нормално, което ни облъчва!

    08:25 24.11.2025

  • 20 горски

    20 7 Отговор
    Каквото и да ви говорят,трябва да знаете ,че става дума за едни пари.......

    08:29 24.11.2025

  • 21 Към ЕК

    15 7 Отговор
    Бай Тошо: приземяване другари и другари, приземяване!

    08:29 24.11.2025

  • 22 Жалка англосаксонска измет

    26 8 Отговор
    Вън от България

    08:30 24.11.2025

  • 23 9ти септември

    24 8 Отговор
    Урсулът да си праща децата на фронта

    08:32 24.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 тоз

    18 7 Отговор

    До коментар #7 от "А какъв е планът на България":

    Динко от Ямбол го каза: Руснаците да пуснат оркестъра и с Българската армия - край.

    Коментиран от #28, #64

    08:34 24.11.2025

  • 26 Макробиолог

    19 7 Отговор
    След ковид дойде Украйна. Като приключи Украйна, следва военизиране срещу руската заплаха.Дебелата пачка търси и намира претекст да яхне юропейците коит са разглезени с разни екстри като социална защита,добър стандарт и граждански права или по просто казано---средната класа пречи на акционерите.

    08:35 24.11.2025

  • 27 В.В.П.

    5 9 Отговор
    Приключа ли с тридневното четири годишно СВО... нападам🤭😜

    Коментиран от #30

    08:37 24.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 делиорманець..

    4 8 Отговор

    До коментар #27 от "В.В.П.":

    Ние пък сп0матьците-чекаме тюрките отново да дойдать

    08:44 24.11.2025

  • 31 Уфф

    11 5 Отговор
    Ало ненормалници спрете се бре идиоти! Тая Русия съвсем ви подлуди!

    08:46 24.11.2025

  • 32 Циник

    5 8 Отговор

    До коментар #7 от "А какъв е планът на България":

    Защо да са ни мрачни господарите? Кая Калас, Урсула и т.н. повечето са руси, синеоки и даже, понякога, усмихнати! Е, тия нашите местните са мрачни, ама това е защото ние сме с азиатски корени, колкото и да се правим на европейци. Генетика, няма как...

    08:46 24.11.2025

  • 33 Така наречените

    11 5 Отговор
    военни придвижвания през вътрешните граници не може да бъде тема на ЕК и ЕС. Всяка държава сама трябва да си решава по какъв начин и дали. Държавите са суверенни и е шокиращо че някой дори си го е помислил че централизирано може да се случва а държавите и парламентите да нямат думата. Реално това е отказ от суверинитет и окупация.

    08:46 24.11.2025

  • 34 русичь..

    10 6 Отговор
    Набираме бандерски шизобг-та за покровските окопи..

    08:46 24.11.2025

  • 35 Търновец

    4 7 Отговор
    ЕС се нуждае от Конституция с отправна към Християнското начало на Европа и от обединена армия от не повече от милион войници. За следващите 15 години няма военна заплаха от РФ - според Англиязична Руска медия от Москва в последно време Путин е продал 233 тона злато и милиарди юани за да плаща войната в Украйна. Китайците нахлуват в Източен Сибир.

    Коментиран от #44, #65, #89

    08:47 24.11.2025

  • 36 Това и Хитлер даже

    11 5 Отговор
    Не си го е мечтал.... регламент за военна мобилност наложен законодателно на чужди държави ....

    08:49 24.11.2025

  • 37 Чисто нападателна стратегия !

    10 5 Отговор
    и не случайно се споменава: (Военните коридори ще стигнат до Украйна).....

    08:51 24.11.2025

  • 38 И допълнително още

    8 4 Отговор
    1,5 процента от БВП, които страните членки на НАТО трябва да отделят за инвестиции в "сферата на сигурността" ..... ще плащаме на Германия и Полша примерно мостове, тунели, пътища и други обекти по простата причина че през България подобен коридор ще е леко казано малоумно заобиколен от Германия до Украйна .....

    08:56 24.11.2025

  • 39 Аз пък си мислех че😄🤭🙈

    5 12 Отговор
    Че нашите тъпоглав копейки и русофили са най-тежко увредените умствено персони в целият свят, ама се оказа че техните руски братушки са в пъти по зле от тях🤣🤣🤭🙈🤣

    Коментиран от #50, #52, #74

    08:58 24.11.2025

  • 40 Макробиолог

    4 5 Отговор
    Според доцент Вацев основната борба днес била между производствения и Финансовия капитал.По голяма глупост едва ли може да се изрече.,тия коит печатат световната валута отдавна владеят всичко което им е нужно в сферата на производството и технологиите--от фармацията и храните,през военното производство до айти технологиите. Това което им се отчасти опира са разни субекти с ограничена но все пак дразнеща автономия кат Китай, Русия, ЕС.ЕСто покрай укр сценарий е почти приключена.

    08:58 24.11.2025

  • 41 Заявка за война е това

    8 3 Отговор
    (ЕК търси начини за повишаване на военната мобилност и за доставка на военни товари в Украйна)..... Не че реален резултат ще има тази първобитна концепция от времето на Наполеон но е политически престъпна и деструктивна

    09:00 24.11.2025

  • 42 Бг гражданин

    7 4 Отговор
    Ще се наиграете на война ЕС и НАТО! Всъщност,това е целта ..да се намери повод,както вече сте я заградили Русия и да нападнете.. Дупе да ви е яко!!! Отдавна щях да съм заравнил Киев на кота 0...Путин е много търперив,гали ви с перце! Европа,ценнаоти,бла,бла,война търсите,но и това ще стане,споко!!!

    09:00 24.11.2025

  • 43 БСТ

    7 3 Отговор
    ЕС = Смешници :)

    09:04 24.11.2025

  • 44 Звездите ли ти го говорят това?

    7 4 Отговор

    До коментар #35 от "Търновец":

    Вместо да пишеш фейкове можеш на сайта на централната банка да влезеш и да прочетеш че нищо вярно няма в това а е точно обратното. Резервите в злато се увеличават и в китайски юани също ! Положително е и търговското салдо на Русия, дори и със Китай за разлика от ЕС и САЩ .....

    Коментиран от #49, #87

    09:05 24.11.2025

  • 45 Арее честито да вие !

    6 3 Отговор
    Станаха 6,5% от БВП за НАТО, тенекии и олигофрении....

    09:10 24.11.2025

  • 46 Лелееее майкооо

    6 3 Отговор
    И военни придвижвания през вътрешните граници... пътища от бетон, Германия ще продава панели. И Цимента скочи .. Хитлер 2

    09:13 24.11.2025

  • 47 Миньоро

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Селянин":

    От това по - ясно и точно обяснение на ситуацията няма. Който сега не вярва, след време ще се убеди.

    09:15 24.11.2025

  • 48 Точен

    6 3 Отговор
    Баба европа е болна отвсякъде - икономика, демография, морал, армия, здраве, ум... А и не иска де се лекува, но САЩ, Китай и Русия й пишат некролога...

    Коментиран от #51

    09:16 24.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 То и ти не си....

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Точен":

    ...здрав и отказваш да се лекуваш.

    09:19 24.11.2025

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Аз пък си мислех че😄🤭🙈":

    Ти даже един НИК не можеш да си измислиш😀😀😀

    Упс забравих, ти искаше уж да пратиш място,
    а всъщност се криеш , като мишка сред СТАДО мишки❗

    Коментиран от #53

    09:19 24.11.2025

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    уж да ПЕСТИШ място

    09:20 24.11.2025

  • 54 За какво

    6 3 Отговор
    Русия да напада ЕС? Той и без това с тези безумни политици си върви към залез.

    09:20 24.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Да МНОГО ЩЕ ТРУДНО БЮДЖЕТ И КОМПРОМИСИИ

    3 1 Отговор
    Колкото и да спорим помежду си, има няколко прости неща, които всеки трезво мислещ човек разбира.
    На България ѝ трябват енергия, защита и нормална държава.
    Без тези три неща няма как да вървим напред – нито икономически, нито като общество.

    Първо, енергийната сигурност не е каприз. Трябват ни стабилни източници – петрол, газ, електроенергия – и диверсификация. Не да зависим от един тръбопровод или една политическа воля. Който държи енергията, държи държавата. Това е факт.

    Второ, защитата е задължителна. Не за да воюваме, а за да не допускаме война до прага ни. Когато светът се тресе, когато около нас има конфликт, е наивно да си без армия, без техника и без стратегия. Силната отбрана пази мира, а не го нарушава.

    Но дори това няма да помогне, ако държавата не се управлява от чисти по смисъла на закона хора.
    Трябват ни почтени политици, а не прекръстени олигарси.
    Трябват ни истински икономисти, които знаят как се прави растеж, как се привличат инвестиции и как се пази бизнесът – а не такива, които гледат какво да национализират, от кого да вземат и кого да назначат.

    България се нуждае от икономика с ниски данъци, ясни правила, без кражби, без рекет и без държавни „удари“ по частния сектор.
    Бизнесът не е враг на държавата – той е държавата.
    Когато средната класа, предприемачите и работещите живеят добре, тогава живее добре и страната.

    И най-накрая – стига с кухите лозунги „Европа ни е виновна“ или „Еврото ще ни унищожи“.
    Не валутите ни п

    09:21 24.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 По времето на Наполеон

    5 2 Отговор
    е имало подобна идея да правят железници и пътища в посока Москва за да превозват армии и логистика но като са се замислили че по някое време може трафика в обратна посока да тръгне и Австро Унгария е изврещяла на умряло и са решили че точно в Украйна никаква железница няма да има а само един коларски път.... ъхъъъ....

    09:23 24.11.2025

  • 59 Трябва да стане

    3 1 Отговор
    Трябва да стане задължиително, ако искаш да упправляваш, да си семееен и да имаш поне двве деца. Хора безз деца не трябва да са в упрравлението. Това са сттрашни егггоисти, които знаят, че нищщо не оставят на този святт и гледат да живеят тук и сега и да потррошат бъдещетто на осттаналите.

    09:26 24.11.2025

  • 60 Обективно

    3 2 Отговор
    Мозък ви трябва на вас евроатлантиците!

    09:29 24.11.2025

  • 61 Перо

    4 2 Отговор
    Какво го интересува Путин дждндърията от ЕС, който е в банкрут? Болни мозъци, някой тръгнал да ги напада, но страх лозе пази! Кои са колониалните страни и кои са търгували с роби, кои направиха десетки войни и конфликти, след WWII??? От кога е войната на Израел стещу арабите?

    09:31 24.11.2025

  • 62 Пропаганда срещу Русия

    5 2 Отговор
    Вие сте заплаха, а не Русия.

    09:31 24.11.2025

  • 63 Поредната мозъчна диария

    5 2 Отговор
    От недоразуменията в ЕК .... и отново става дума за крадене на пари. И още 1,5% от БВП изчезва в нищото .....

    09:31 24.11.2025

  • 64 Хм Хм

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "тоз":

    Този Динко голям капацитет, бе!
    Генерал Колев е имал друго мнение по въпроса.

    09:36 24.11.2025

  • 65 Василевус Полис

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Търновец":

    Вие не бяхте ли заклет атеист отричащ дори и Еврейския произход на Христос ? От какъв зор пишете в тази насоченост ?

    Коментиран от #85

    09:36 24.11.2025

  • 66 анонимен

    2 1 Отговор
    Много им се услади на урсулите да лапат проценти от всака помощ за Украйна и доставка на оръжия.

    09:36 24.11.2025

  • 67 Варим жаби, донаборници

    1 1 Отговор
    (Русия може да нападне страна от ЕС още в близките години, прогнозират в Брюксел въз основа на данни от няколко западни разузнавания.)..... а може ли просто една атомна бомба във Киев да метне и да им реши всички драми? А?

    09:37 24.11.2025

  • 68 Нашето мнение – цялостна гражданска пози

    1 1 Отговор
    Колкото и да се караме по политически теми, истината е елементарна:
    България има нужда от чиста държава, силна защита, енергия и нормална икономика.
    Точка.

    Първо – чисти по смисъла на закона политици.
    Не хора с фалшиви титли, не мутренски генерали, не партийни парашути.
    Трябват ни управленци, които не перат обществени поръчки, не пълнят чекмеджета и не превръщат бюджета в лична касичка.
    Законът е първо за тях – ако те не са чисти, няма как държавата да бъде.

    Второ – истински икономисти, а не счетоводители на олигархията.
    Такива, които знаят как се прави растеж, как се създава инвестиционна среда и как се пази частната собственост.
    Без национализации.
    Без кражби на бизнеси.
    Без „удари“ от държавата върху фирмите.

    Трето – ниски данъци и 9% ДДС.
    Това не е каприз, а европейска практика за растеж.
    Високите данъци гонят работниците в чужбина и убиват малкия бизнес.
    Ниските данъци:
    • задържат хората в страната
    • привличат инвестиции
    • увеличават потреблението
    • свалят сивата икономика
    • и най-важното – качват приходите без да се душат хората

    Бюджетът се пълни от икономика, не от натиск.

    Четвърто – енергийна сигурност.
    Без стабилен петрол, газ и ток няма заводи, няма транспорт, няма растеж.
    Не можем да зависим от една страна или от един тръбопровод – енергия се осигурява с политика, не с лозунги.

    09:37 24.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Наблюдател

    2 2 Отговор
    Турция е единствената страна - съседка на Евросъюза , която е опасна ! Войската на турците в момента е нахлула в три от съседките си .

    09:41 24.11.2025

  • 71 Бидоньо

    0 1 Отговор
    Нов пЛан за КРАДЕНЕ на еС дъртите КУ💩🤮ВИ

    09:42 24.11.2025

  • 72 Аби вие....

    2 1 Отговор
    Струпвайте аскер и джепанета в близост до оградата на мечката пък после олеле Путин виноват напада ни!!!
    Докато пре0при-пикавате оградата на мечката все ще берете ядове!!!

    09:42 24.11.2025

  • 73 Няма да свърши на добре другари

    1 1 Отговор
    Тая олегофрения в ЕК ! Вчера пишеше как правителството на Мерц имало 20% доверие обаче пък днес друга немска агенция написа 16% и както е тръгнало ще остане само парламента да са за него и като запалят по някое време и всичко ще приключи ...

    09:43 24.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Какво?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    По погрешка прочетох винен Шенген. Не е лошо. Вино и ракия без граници. Военен Шенген звучи како някакъв концлагер.

    Коментиран от #86

    09:48 24.11.2025

  • 76 Чисто луди хора на 200, даже на 300

    2 0 Отговор
    Че и мост от Сицилия до континента щели че да можели сицилианците по лесно да стигнели до Украйна и да нападнат "врага".... и такива врясъци от Сицилия се чуха че оле майко .... и сега референдум за забрана на всякакви мостове ще правят 2026 г. Не знам дали сте го чули ...

    09:49 24.11.2025

  • 77 Не разбрах този

    1 0 Отговор
    ,, военен Шенген” в рамките на НАТО ли ще функционира или извън него.

    09:50 24.11.2025

  • 78 Демек НАТО се приближава

    2 1 Отговор
    към Маскалия.
    Всичко е по плана на путин.

    09:50 24.11.2025

  • 79 Да ето това е рецептата.

    1 1 Отговор
    България има нужда от енергия и стабилност
    Защитата пази мира и държавната сигурност
    Енергийната политика трябва да е ясна
    Петрола и газът дават сила на икономиката
    Армията трябва да е модерна и подготвена
    Силната защита не води към война а пази
    Трябват ни чисти по закона и честни хора
    Политиците да служат а не да се облагодетелстват
    Икономистите да градят растеж а не хаос
    Бизнесът се развива само при ниски данъци
    Нужни са 9 процента ДДС и стабилни правила
    Кражбите и рекетът убиват всеки предприемач
    Средната класа е опората на България днес
    Инвестициите идват при ясно управление
    Левът е нашата стабилна и силна валута
    Предвидимостта е основа на всяко развитие
    България трябва да гради а не да руши.
    Не можем да зависим от една страна или от един тръбопровод – енергия се осигурява с политика, не с лозунги.

    10:00 24.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Да това

    0 1 Отговор
    България има нужда от енергия и стабилност
    Сигурността е основата на всяко развитие
    Енергийната политика трябва да е предвидима
    Петрола и газът дават сила на икономиката
    Без енергия няма индустрия и няма растеж
    Армията, флотът, ПВО и спецсилите трябва да са модерни
    Добрата защита пази мира и пази държавата
    Силната армия е гаранция срещу риск и натиск
    Трябват ни чисти по закона и честни управници
    Политиците да служат на хората, не на схеми
    Икономистите да създават растеж, не хаос
    Данъчната система трябва да бъде ясна и честна
    ДДС за основни стоки да е 9 процента
    Туризъм, хотели и ресторанти с 5 процента
    Продажбата на акции и крипто да е 9 процента
    Данък дивидент да бъде 5 процента стабилно
    Инвестиции над 4 милиарда да бъдат с 0 процента
    Ниските данъци носят реални данъчни приходи
    Осигуровките трябва да бъдат облекчени
    Разходите за труд да бъдат конкурентни
    Малкият бизнес се нуждае от подкрепа
    Голямата бюрокрация спира развитието
    Здравната застраховка да покрива 2 милиона лева
    Имуществената застраховка минимум 200000 лева
    Бизнесът се развива когато има доверие
    Честната конкуренция носи инвестиции
    Предвидимостта е ключ към силен пазар
    Левът е нашата стабилна и защитена валута
    Валутният борд пази спестяванията на хората
    Финансовата стабилност пази държавата
    Кражбите и рекетът трябва да бъдат спрени
    Държавата трябва да пази частната собственост
    Инвестициите идват при ясни правила
    ИТ секторът и индустрията трябва да се развиват

    10:16 24.11.2025

  • 82 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Ще има нападната една конкретна страна - балтийската чухуаха латвия, която прави невъзможни доставките на просукти от Русия за Калининград когато са им дали територията, са посписвали соговор. Сега затварят границата едностранни и се зъбят с наттото уж зад гърба. Договоеите с еврипедита са мокра хартия. Руснаците си губят времето, ако очакват есесср да изпълнява договор. Блокирането и кражбата на гаранционни руски пари го доказва, както и немското въоръжаване, след като руснаците си закриват базите в гдр

    10:17 24.11.2025

  • 83 Да това ще е

    0 0 Отговор
    България има нужда от енергия и стабилност
    Сигурността е основата на всяко развитие
    Енергийната политика трябва да е предвидима
    Петрола и газът дават сила на икономиката
    Без енергия няма индустрия и няма растеж
    Армията, флотът, ПВО и спецсилите трябва да са модерни
    Добрата защита пази мира и пази държавата
    Силната армия е гаранция срещу риск и натиск
    Трябват ни чисти по закона и честни управници
    Политиците да служат на хората, не на схеми
    Икономистите да създават растеж, не хаос
    Данъчната система трябва да бъде ясна и честна
    ДДС за основни стоки да е 9 процента
    Туризъм, хотели и ресторанти с 5 процента
    Продажбата на акции и крипто да е 9 процента
    Данък дивидент да бъде 5 процента стабилно
    Инвестиции над 4 милиарда да бъдат с 0 процента
    Ниските данъци носят реални данъчни приходи
    Осигуровките трябва да бъдат облекчени
    Разходите за труд да бъдат конкурентни
    Малкият бизнес се нуждае от подкрепа
    Голямата бюрокрация спира развитието
    Здравната застраховка да покрива 2 милиона лева
    Имуществената застраховка минимум 200000 лева
    Бизнесът се развива когато има доверие
    Честната конкуренция носи инвестиции
    Предвидимостта е ключ към силен пазар
    Левът е нашата стабилна и защитена валута
    Валутният борд пази спестяванията на хората
    Финансовата стабилност пази държавата
    Държавата трябва да пази частната собственост
    Инвестициите идват при ясни правила
    България трябва да гради, а не да руши

    10:18 24.11.2025

  • 84 Абе Русия с тези санкции

    1 1 Отговор
    е фалирала. Няма танкове, ракети, няма бензин по бензиносганциите, яйцата свършили. Финанси също няма е как и кой ще напада. Това са невъзможни измислици при тази слаба Русия. Руските войски губят на фронта с Украйна. Пък прочетете новините пък после обсъждайте.

    10:39 24.11.2025

  • 85 6135

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Василевус Полис":

    Не разбирам какво има да се отрича.
    Целият свят знае, че Исус не е от еврейски произход.
    Манипулациите на евреите естествено не се броят. Те още се опитват да решат дали да наблягат на подчертаването, че Исус е бил евреин или на омаловажаването на това, че Исус е убит от евреи.

    Коментиран от #88

    11:25 24.11.2025

  • 86 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Какво?":

    Ех, жив да си!
    Ако беше винен Шенген, 80% от проблемите на Европа нямаше да възникнат.
    Които пИе зло не мисли!

    11:29 24.11.2025

  • 87 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Звездите ли ти го говорят това?":

    "Московските Новини" е Руска Англо езикова медия е националния фонд са продадени 233 тона злато и милиарди Китайски юани за да се поддържа курса на рублата а Московската прокуратура прави стъпки срещу медията. В миналото Руското правителство виртуално е продавало злато на фонда но сега има физическа продажба. Иначе златните резерви на Русия бяха преди войната около 2350 тона но Русия освен това може би е влязла в рецесия

    11:50 24.11.2025

  • 88 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "6135":

    Йешу е бил Ассириец и неговите приятели - Апостоли били също Асирийци. А Немски учени теолози от добри университети - търсят физически доказателства че е имали Йесус - Исус - в смислов превод на Български името значи "Яхве е спасител". А когато говоря за Християнските основи на ЕС - предложени за пръв път от Френски крал преди повече от 1000 години - имам впредвид Християнските добродетели които са по скоро морални а не верски категории - Мир, Трудолюбие, Братска любов, Състрадание и помощ. Нужна ни е Конституция на ЕС

    13:14 24.11.2025

  • 89 Мухаа ха!

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Търновец":

    Ти имаш ли представа,какво представляват за една държава 233 метрични тона ,физическо злато.Това не са на баба ти двете пендари,получени като зестра.Много си зле пич! За последните три години,Мечока и Дракона са най големите играчи на борсата,за покупка на злато.Плавно се отърваха от щатски ДЦК за стотици милиарди.РФ ги стопи от 385 милиарда на 38 милиарда.И срещу електронна хартия,изкупуваше злато.Между 150-200 т годишно.Като към 2024 г златните и резерви преминават 2500 тона.Това е налични и новозакупени количества,отделно вътрешен златодобив,който не посочва като количество.А там се добива много,страшно много.Това е факт,още от времето на имперска Русия.Тяхната златна рубла " червонец" е търсена и приемана в цял свят,без проблеми.А през 18-19 век ,те са световен лидер по златен резерв - над 10 хиляди метрични тона.Тръмп неслучайно,го каза в прав текст: Дракона и Мечока да се въздържат,от пускане на валута,конкурент на долара .

    14:32 24.11.2025