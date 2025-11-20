След грандиозния скандал в Киев! Президентът Володимир Зеленски няма никакво намерение да уволнява Андрий Ермак

Новини
  Тема: Украйна

20 Ноември, 2025 19:23 4 224 52

  • володимир зеленски-
  • андрий ермак-
  • украйна-
  • киев-
  • енергоатом

Спекулациите за възможна оставка на Eрмак се засилиха след избухването на мащабния корупционен скандал в държавната компания "Енергоатом"

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на Украйна Владимир Зеленски е взел решение да не освобождава ръководителя на своя офис Андрий Eрмак, въпреки нарастващото обществено недоволство от дейността му и спорните изявления на представители на властта. Това съобщава "Украинская правда", позовавайки се на източници в политическите среди.

Спекулациите за възможна оставка на Eрмак се засилиха след избухването на мащабния корупционен скандал в държавната компания "Енергоатом". По-рано тази седмица Върховната рада освободи министрите на правосъдието и енергетиката, което допълнително подхрани очакванията за по-широки кадрови промени в президентския екип.

По информация на изданието Зеленски обаче е решил да запази Eрмак на поста му, въпреки натиска от част от обществото и напрежението вътре в управляващата коалиция.

В четвъртък вечерта се очаква среща на президента с парламентарната група на управляващата партия "Слуга на народа", на която темата за кадровите решения вероятно ще бъде обсъждана.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    65 7 Отговор
    Те са едно и също. Единият ще повлече другия.

    Коментиран от #39

    19:24 20.11.2025

  • 2 Каунь

    63 8 Отговор
    Тоя Зеленски скоро ще бъде занулен...опа уволнен!

    19:25 20.11.2025

  • 3 си дзън

    10 27 Отговор
    Тръмп продал томахавки на Путин ???

    19:25 20.11.2025

  • 4 пешо

    40 7 Отговор
    двамата са джендъри

    Коментиран от #10, #34

    19:26 20.11.2025

  • 5 ДОЖИВЯХ

    45 7 Отговор
    Зеления играе сечено на саксите. Смеех.

    19:26 20.11.2025

  • 6 Ермак

    39 7 Отговор
    го стиска за 🎈🎈

    19:26 20.11.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    41 7 Отговор
    и ЕсеС иска да налива още и още мЕлЕони в КОРУМПРАЙНА🤔❗

    Коментиран от #18, #22

    19:28 20.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ако уволни Ермак

    46 8 Отговор
    Зеленски умира

    19:29 20.11.2025

  • 10 АЧО

    40 8 Отговор

    До коментар #4 от "пешо":

    в кулоарите се говори, че наркоса му е държанка.

    19:29 20.11.2025

  • 11 Атина Палада

    38 6 Отговор
    Това говори,че САЩ изтласкват англетата от Украйна.

    19:30 20.11.2025

  • 12 Българин

    8 65 Отговор
    И Зеленски и Ермак са герои, които руската пропаднала пропаганда се опитва да очерни но мислещите хора сме наясно с този факт! С вас сме!!!

    Коментиран от #19, #23, #29

    19:30 20.11.2025

  • 13 Атина Палада

    11 7 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    На американците

    19:31 20.11.2025

  • 14 Каунь

    19 8 Отговор
    Вчера Сирски звъняк на. майка си в Москва.. Викал матушка напрайх квот можах, скоро се връщам, напрай ми сельодка под шубь шубьй

    19:33 20.11.2025

  • 15 АЙДЕ ЧЕСТИТО

    45 7 Отговор
    Първо, трябвало е да има среща между Уиткоф и Йермак, която Уиткоф е отменил, т.е. Бай Дончо отсвирва киевската хунта. Второ, Силвия Гринчук, министърката на енергетиката, основна обвиняема за корупционната схема, е била евакуирана от хунтата снощи, била е изведена от страната. И най-важното, рустем умрелов е в САЩ и дава показания във ФБР за крадените пачки с долари, свидетелства срещу хунтата и зеления наркоман. Айде честито, хубаво да се наиграете copoсоидите!

    Коментиран от #24

    19:33 20.11.2025

  • 16 ?????

    35 8 Отговор
    Ха ха.
    А го е уволнил, а се е размирисало съвсем.
    Цунгцванг така да се каже.
    Не им завиждам и се радвам как успяха сами да си го вкарат.

    19:33 20.11.2025

  • 17 Епстиийн

    24 6 Отговор
    ряпа да яде....

    19:34 20.11.2025

  • 18 Аоо

    24 6 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    А двамата май стискат европейските лидери за т…

    19:35 20.11.2025

  • 19 Ленин

    31 6 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Херой са......щото са на херо ин!

    19:35 20.11.2025

  • 20 Мдаа

    23 6 Отговор
    Ермак ще бъде блъснат от товарен влак
    След това в Украйна ще настъпи мрак
    А Зеленски отново ще играе си кючек във киевски бардак...
    Меги от Тервел

    19:35 20.11.2025

  • 21 гост

    33 6 Отговор
    Ермак е бил мениджър на Зеленски още по време на артистичната му кариера и му знае всички номера и мръсотии. Сега го държи за топките, яко го стиска и наркомана извива пискливо гласче.

    19:35 20.11.2025

  • 22 Ооо

    16 6 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Получават огромни комисионни

    19:36 20.11.2025

  • 23 име

    22 6 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Като си стях, инвестира ли поне левче в производството на дронове в Бандристан? Дари ли поне левче за нуждите на бандераската армия? Поне почна ли да работиш, че да има повече приходи от данъци и да теглим и изплащаме по-големи заеми за киевската хунта? Всички тези имоти на висшите бандери имат нужда от златни тоалетни!

    19:37 20.11.2025

  • 24 Мдаа

    27 6 Отговор

    До коментар #15 от "АЙДЕ ЧЕСТИТО":

    Дали ще свидетелства и срещу Урсула...?

    19:37 20.11.2025

  • 25 123456

    4 8 Отговор
    и тук така - до последния

    19:37 20.11.2025

  • 26 След грандиозния скандал в Киев

    21 4 Отговор
    ръководителя на Президентския офис на Украйна, Андрий Ермак е поискал среща с посланника на Украйна в Англия с бившия главнокомандващ армията на Украйна Залужни, която среща му е била отказана.

    19:42 20.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Президентът на Украйна

    9 12 Отговор
    Зеленски официално вече е получил проект на план от САЩ, който според американската страна може да засили дипломацията. Според пресслужбата на Президентския офис, държавният глава е очертал основните задачи, които са важни за Украинския народ, и след днешната среща са се съгласили да работят по точките на плана, за да се доведе до край на войната. "Украйна се стреми към мир още от първите секунди на Руската инвазия и подкрепяме всички смислени предложения, които могат да ни доближат до мир. От началото на тази година Украйна подкрепя предложенията на президента Тръмп за прекратяване на кървавите сблъсъци. Готови сме да работим конструктивно с Американската страна и нашите партньори в Европа и света, така че резултатът да бъде мир," се казва в съобщението. Отбелязва се също, че Зеленски очаква да обсъди с Тръмп в следващите дни наличните дипломатически възможности и основните точки от плана, необходими за мира.

    Коментиран от #31

    19:43 20.11.2025

  • 29 Дудов

    15 4 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    За твоя жалост това че си "Българин" не те прави "мислещ"

    19:44 20.11.2025

  • 30 сеянинь..

    11 5 Отговор
    Как ще го уволни,и он е у кюпо,даже зеления когато е на турне с разрешение от него-ермако гньятье зелена олена,та и тримкта си 4е6ать отворитье

    19:46 20.11.2025

  • 31 Укрофоб

    25 5 Отговор

    До коментар #28 от "Президентът на Украйна":

    Глупости.Укрите говорят за мир само тогава когато да наредени и нямат избор
    Когато им обещават ракети,почнат да лаят като принтери.Тая.война е почнала заради определени причини и мир скоро няма да има.

    Коментиран от #44

    19:47 20.11.2025

  • 32 Хахахахаха

    9 5 Отговор
    Как може Наркомана да уволни си.

    19:57 20.11.2025

  • 33 Сатана Z

    10 3 Отговор
    Все едно Баце да се откаже от Влади Горанов

    Коментиран от #37

    20:10 20.11.2025

  • 34 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "пешо":

    Всеки с проблемите си!

    20:11 20.11.2025

  • 35 Анна Максимчук от Украйна

    15 2 Отговор
    лейтенант от Въоръжените сили на Украйна изказва мисли като казва "По време на Втората световна война всички участници в кражби са били разстрелвани веднага за корупция. Освен това, и от двете страни както от Германия така и от Съюзническите войски. Така дори най-циничните и жестоки режими в света разбираха, че корупцията във война е заплаха за оцеляването на държавата". В нацистките лагери на Хитлер войниците са били публично наказвани за присвояване на провизии и имущество със смърт. В СССР те бяха съдени за измами с гориво и боеприпаси и др. Беше животински инстинкт да се запази системата по време на война: все пак, ако откраднеш ресурсите на армията, подкопаваш защитата и автоматично ставаш предател! И всичко това без никакви съобщения в медии и вестниците, без шум, без пътувания в чужбина и блокиране на парламентарните трибуни". А ние сега какво? Страна, която се бори не за територия, за самото право да съществува да бъде тук и сега има корупция в големи размери, която по някаква причина все още се възприема от мнозинството като "системен проблем и присъствието си във всяка държава и като нещо нормално", а не като пряка заплаха за живота и здравето на цяла нация. Прекалих ли със сравнението?

    Коментиран от #42

    20:13 20.11.2025

  • 36 Зеления път

    10 3 Отговор
    По-скоро Андрийчо може да уволни Зеленото.. Ама май и двамата са на пангара.

    20:19 20.11.2025

  • 37 Христо

    11 3 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    "Баце", като стане напечено ще се откаже и от майка си, и от дъщеря си и от всички. То и Зеленото е такъв.

    20:22 20.11.2025

  • 38 Феникс

    11 2 Отговор
    Сега хамериканците случайно ще открият че пияниста на един член е предозирал и скоропостичжно и случайно е издъхнал шмъркайки от любимият си коломбойски деликатес! :)

    20:27 20.11.2025

  • 39 Реален Факт

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Да они двамата загинат заедно някъде, но ако може да вземат буданов, Подоляк, Сирски и цялата им фашистка пасмина

    20:36 20.11.2025

  • 40 Грамофон свири, майка плаче

    10 2 Отговор
    Е,как...ще вземе оня да изпее нещо

    20:37 20.11.2025

  • 41 Феникс

    12 4 Отговор
    Вчера гедах един клип от Харков, жена ридаеше безпомощно гледайки мъжът си премазат он военен джип на ТЦК! Синът на същата лежеше на пътното платно полумъртво , също прегазено от джипа! Башата е бил убит на място а детето е починало малко по късно на път за болницата! Ето такива ми ти работи се сучват на редовите украйнци докато техните еврейски вождове акат в залатни тоалетни чинии!

    20:37 20.11.2025

  • 42 Той

    12 3 Отговор

    До коментар #35 от "Анна Максимчук от Украйна":

    украйна е Русия, хората в акъл в главата си го знаят това и за това чакат по-скоро да преминат под руски флаг и да си сменят паспортите, за тях им е все едно как ще се наричат важното е да са живи.

    20:39 20.11.2025

  • 43 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА

    6 4 Отговор
    По информация на изданието Зеленски обаче е решил да запази Eрмак на поста му, въпреки натиска от част от обществото и напрежението вътре в управляващата коалиция.
    ДАЛИ Е 50/50----ИЛИ ----60/40 --В ПОЛЗА НА ПРОСЯКА --И ТОВА ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕ

    20:42 20.11.2025

  • 44 Руско-Американският план за край

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Укрофоб":

    на войната в Украйна предвижда намаляване на Украинската армия и предаване на Донбас от Киев. Това се отразява от западните медии с препратка към информирани лица. "САЩ дадоха сигнал на президента Володимир Зеленски, че Украйна трябва да приеме рамково споразумение разработено от САЩ, за да се сложи край на войната с Русия, което кани Киев да се откаже от територия и част от оръжията си", пише Reuters цитирайки двама неназовани източника. Според Reuters предложенията включват наред с други неща намаляване на броя на въоръжените сили на Украйна. Източници твърдят, че "Вашингтон" (без да се уточнява точно кой от Вашингтон) иска Киев да приеме тези предложения. Тази информация е потвърдена от журналиста на Financial Times Кристофър Милър. Според Милър, предложението включва, наред с други:
    - намаляване на армията на Украйна наполовина;
    - отхвърляне на определени видове оръжия;
    - изоставяне на Донбас.

    20:42 20.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Артилерист

    12 2 Отговор
    Разбира се, че Зеленски няма да уволни Ермак. Те са от една банда, която послуша запада да продължи да воюва. Те си имат тайните, които ги държат сплотени. Освен това те имат властта (и Буданов), за да накажат всеки който не е съгласен с тях. Отделно те са избраници на бандеровците и имат медиите да прокарват идеологията им към населението. Но практически армията им вече се разпада. За октомври са дизертирали 20 хиляди войници, а до края на годината се очакват още 100 хиляди. Нямат и пари. Американците се отказаха от подкрепата си, европейците също привършиха парите, а Белгия категорично блокира краденето на замразените руски активи. Европа привършва и с оръжията. В същото време Русия се поучи от началните си грешки, и започна систематично да унищожава укроармията, както и ВПК на Украйна, така и енергийната й система, която го захранва. Най-голямото предимство на Русия, освен човешките и икономически ресурси, са оръжията й и най-вече АРТИЛЕРИЯТА и другите средства за далечно поразяване. Затова тя не бърза да губи хората си, а последователно и търпеливо громи врага...

    20:55 20.11.2025

  • 47 Президентът на Украйна

    0 0 Отговор
    Зеленски e информирал Американския Министър на сухопътните войски на САЩ, Дан Дрискол за готовността на Киев да преговаря за новия мирен план съставен от Администрацията на Доналд Тръмп. Това е било съобщено от Axios. Според източници това решение е взето въпреки факта, че планът може да изисква значителни териториални отстъпки от Украйна, включително прехвърляне на територии, които сега са под украински контрол, на Русия. Въпреки първоначалното напрежение и очевидната сложност на въпроса за териториалните компромиси, президентът Зеленски най-накрая се е съгласил да участва в работата по този план. Медийните съобщения отбелязват, че Украинската страна очаква скоро да се обсъдят детайлите на предложението директно с президента на САЩ Доналд Тръмп. Съобщава се също, че Зеленски и Дан Дрискол "са се съгласили за строги срокове за подписване." Президентът на Украйна "е очертал основни принципи, важни за Украинския народ, и след днешната среща страните са се съгласили да работят по разпоредбите на плана по такъв начин, че това да доведе до справедлив край на войната." Администрацията на Тръмп също е уверила Украйна и нейните Европейски партньори, че планът е "активен документ" и техните позиции ще бъдат взети под внимание, е казал Американският служител. При това Президентската администрация на САЩ е уверила, че в случай на съпротива по определени точки от плана, Вашингтон ще търси компромис.

    21:13 20.11.2025

  • 48 Тома

    5 1 Отговор
    Как да го уволни след като този е Али Баба и му пере парите откраднати от желаещите за война.

    21:37 20.11.2025

  • 49 Пико

    4 1 Отговор
    То е ясно ,че няма да го уволни.Нали двамата са крали и си знаят далаверите.Все едно Б.Б и Д.П да уволнят нашия главен прокурор.

    22:03 20.11.2025

  • 50 "Е как да го Уволна кат

    0 0 Отговор
    не се е прибрал още?"-каза зеленияпор и удари две магистрали.

    22:50 20.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    КОДОВЕТЕ -ЗА ПАРИТЕ ОТ КОРУПЦИЯТА -- СА В ЕРМАК !!!!!!!!!!!!!

    14:41 21.11.2025

