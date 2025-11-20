След грандиозния скандал в Киев! Президентът Володимир Зеленски няма никакво намерение да уволнява Андрий Ермак

Президентът на Украйна Владимир Зеленски е взел решение да не освобождава ръководителя на своя офис Андрий Eрмак, въпреки нарастващото обществено недоволство от дейността му и спорните изявления на представители на властта. Това съобщава "Украинская правда", позовавайки се на източници в политическите среди.

Спекулациите за възможна оставка на Eрмак се засилиха след избухването на мащабния корупционен скандал в държавната компания "Енергоатом". По-рано тази седмица Върховната рада освободи министрите на правосъдието и енергетиката, което допълнително подхрани очакванията за по-широки кадрови промени в президентския екип.

По информация на изданието Зеленски обаче е решил да запази Eрмак на поста му, въпреки натиска от част от обществото и напрежението вътре в управляващата коалиция.

В четвъртък вечерта се очаква среща на президента с парламентарната група на управляващата партия "Слуга на народа", на която темата за кадровите решения вероятно ще бъде обсъждана.