След грандиозния скандал в Киев! Президентът Володимир Зеленски няма никакво намерение да уволнява Андрий Ермак

Президентът на Украйна Владимир Зеленски е взел решение да не освобождава ръководителя на своя офис Андрий Eрмак, въпреки нарастващото обществено недоволство от дейността му и спорните изявления на представители на властта. Това съобщава "Украинская правда", позовавайки се на източници в политическите среди.
Спекулациите за възможна оставка на Eрмак се засилиха след избухването на мащабния корупционен скандал в държавната компания "Енергоатом". По-рано тази седмица Върховната рада освободи министрите на правосъдието и енергетиката, което допълнително подхрани очакванията за по-широки кадрови промени в президентския екип.
По информация на изданието Зеленски обаче е решил да запази Eрмак на поста му, въпреки натиска от част от обществото и напрежението вътре в управляващата коалиция.
В четвъртък вечерта се очаква среща на президента с парламентарната група на управляващата партия "Слуга на народа", на която темата за кадровите решения вероятно ще бъде обсъждана.
1 Факт
Коментиран от #39
19:24 20.11.2025
2 Каунь
19:25 20.11.2025
3 си дзън
19:25 20.11.2025
4 пешо
Коментиран от #10, #34
19:26 20.11.2025
5 ДОЖИВЯХ
19:26 20.11.2025
6 Ермак
19:26 20.11.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #18, #22
19:28 20.11.2025
9 Ако уволни Ермак
19:29 20.11.2025
10 АЧО
До коментар #4 от "пешо":в кулоарите се говори, че наркоса му е държанка.
19:29 20.11.2025
11 Атина Палада
19:30 20.11.2025
12 Българин
Коментиран от #19, #23, #29
19:30 20.11.2025
13 Атина Палада
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":На американците
19:31 20.11.2025
14 Каунь
19:33 20.11.2025
15 АЙДЕ ЧЕСТИТО
Коментиран от #24
19:33 20.11.2025
16 ?????
А го е уволнил, а се е размирисало съвсем.
Цунгцванг така да се каже.
Не им завиждам и се радвам как успяха сами да си го вкарат.
19:33 20.11.2025
17 Епстиийн
19:34 20.11.2025
18 Аоо
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":А двамата май стискат европейските лидери за т…
19:35 20.11.2025
19 Ленин
До коментар #12 от "Българин":Херой са......щото са на херо ин!
19:35 20.11.2025
20 Мдаа
След това в Украйна ще настъпи мрак
А Зеленски отново ще играе си кючек във киевски бардак...
Меги от Тервел
19:35 20.11.2025
21 гост
19:35 20.11.2025
22 Ооо
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Получават огромни комисионни
19:36 20.11.2025
23 име
До коментар #12 от "Българин":Като си стях, инвестира ли поне левче в производството на дронове в Бандристан? Дари ли поне левче за нуждите на бандераската армия? Поне почна ли да работиш, че да има повече приходи от данъци и да теглим и изплащаме по-големи заеми за киевската хунта? Всички тези имоти на висшите бандери имат нужда от златни тоалетни!
19:37 20.11.2025
24 Мдаа
До коментар #15 от "АЙДЕ ЧЕСТИТО":Дали ще свидетелства и срещу Урсула...?
19:37 20.11.2025
25 123456
19:37 20.11.2025
26 След грандиозния скандал в Киев
19:42 20.11.2025
28 Президентът на Украйна
Коментиран от #31
19:43 20.11.2025
29 Дудов
До коментар #12 от "Българин":За твоя жалост това че си "Българин" не те прави "мислещ"
19:44 20.11.2025
30 сеянинь..
19:46 20.11.2025
31 Укрофоб
До коментар #28 от "Президентът на Украйна":Глупости.Укрите говорят за мир само тогава когато да наредени и нямат избор
Когато им обещават ракети,почнат да лаят като принтери.Тая.война е почнала заради определени причини и мир скоро няма да има.
Коментиран от #44
19:47 20.11.2025
32 Хахахахаха
19:57 20.11.2025
33 Сатана Z
Коментиран от #37
20:10 20.11.2025
34 Анонимен
До коментар #4 от "пешо":Всеки с проблемите си!
20:11 20.11.2025
35 Анна Максимчук от Украйна
Коментиран от #42
20:13 20.11.2025
36 Зеления път
20:19 20.11.2025
37 Христо
До коментар #33 от "Сатана Z":"Баце", като стане напечено ще се откаже и от майка си, и от дъщеря си и от всички. То и Зеленото е такъв.
20:22 20.11.2025
38 Феникс
20:27 20.11.2025
39 Реален Факт
До коментар #1 от "Факт":Да они двамата загинат заедно някъде, но ако може да вземат буданов, Подоляк, Сирски и цялата им фашистка пасмина
20:36 20.11.2025
40 Грамофон свири, майка плаче
20:37 20.11.2025
41 Феникс
20:37 20.11.2025
42 Той
До коментар #35 от "Анна Максимчук от Украйна":украйна е Русия, хората в акъл в главата си го знаят това и за това чакат по-скоро да преминат под руски флаг и да си сменят паспортите, за тях им е все едно как ще се наричат важното е да са живи.
20:39 20.11.2025
43 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА
ДАЛИ Е 50/50----ИЛИ ----60/40 --В ПОЛЗА НА ПРОСЯКА --И ТОВА ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕ
20:42 20.11.2025
44 Руско-Американският план за край
До коментар #31 от "Укрофоб":на войната в Украйна предвижда намаляване на Украинската армия и предаване на Донбас от Киев. Това се отразява от западните медии с препратка към информирани лица. "САЩ дадоха сигнал на президента Володимир Зеленски, че Украйна трябва да приеме рамково споразумение разработено от САЩ, за да се сложи край на войната с Русия, което кани Киев да се откаже от територия и част от оръжията си", пише Reuters цитирайки двама неназовани източника. Според Reuters предложенията включват наред с други неща намаляване на броя на въоръжените сили на Украйна. Източници твърдят, че "Вашингтон" (без да се уточнява точно кой от Вашингтон) иска Киев да приеме тези предложения. Тази информация е потвърдена от журналиста на Financial Times Кристофър Милър. Според Милър, предложението включва, наред с други:
- намаляване на армията на Украйна наполовина;
- отхвърляне на определени видове оръжия;
- изоставяне на Донбас.
20:42 20.11.2025
46 Артилерист
20:55 20.11.2025
47 Президентът на Украйна
21:13 20.11.2025
48 Тома
21:37 20.11.2025
49 Пико
22:03 20.11.2025
50 "Е как да го Уволна кат
22:50 20.11.2025
52 ПЕНКО
14:41 21.11.2025