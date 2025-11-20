Новини
Морален фалит, а не дипломация! Новият мирен план за Украйна е на границата с абсурда
Морален фалит, а не дипломация! Новият мирен план за Украйна е на границата с абсурда

20 Ноември, 2025 22:41

Украйна, освен, че ще трябва да намали въоръжените си сили, да забрани притежаването на ракети с голям обсег, да не може да разполага чуждестранни войски като гаранция за сигурност и куп други подобни изисквания, ще бъде принудена и да предаде контрола над Донбас

Морален фалит, а не дипломация! Новият мирен план за Украйна е на границата с абсурда - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Идеите, които сега звучат като точки от "мирния план“, насочен към замразяване на руско-украинската война, са една по-абсурдна от друга, пише The Telegraph, позовавайки се на източници, запознати с условията на "мирния план на САЩ“, разработен с участието на руснаците.

Според тях, Украйна, освен, че ще трябва да намали въоръжените си сили, да забрани притежаването на ракети с голям обсег, да не може да разполага чуждестранни войски като гаранция за сигурност и куп други подобни "изисквания“, ще бъде принудена и да предаде контрола над Донбас. Но ще запази правото си на собственост върху контролираната част от региона.

Изданието отбелязва, че предложението да се отдаде Донбас ''под наем'' на руснаците напълно се вписва в схемата на бизнес сделките на президента на САЩ Доналд Тръмп, тъй като Донбас е богат на полезни изкопаеми. А в замяна на територията Москва ще плаща на Украйна, която ще загуби достъпа до тези богати земи, данък върху земята...

Сумата на наема (и данъка) обаче не се уточнява. Вероятно идеята е, че страните ще се договарят на място, като на пазара.

Според политологът на УНИАН Игор Петренко предложението е на границата с абсурда.

''Но само си представете: В дома ви нахлува крадец, убива членове на семейството ви, разрушава половината от къщата, а след това "миротворецът" ви предлага:

"Добре, нека живее в спалнята ви, но ще ви плаща 50 долара на месец. Сделката е изгодна, нали?".

Според него такова "мирно предложение“ показва само абсолютно неразбиране на САЩ на факта, че:

''Донбас не е недвижим имот в Airbnb, а окупирана територия с милиони пострадали хора. Агресорът няма "право на наем“ върху земята, която е завзел, извършвайки геноцид и не е възможно да се монетизира престъпление срещу човечеството. Украйна не е фалирала фирма, която разпродава активите си''.

Петренко посочва още, че предлагането на подобен план говори за морален фалит, а не за дипломация.

''Имам и въпрос към авторите на плана: Може ли да се "наеме“ Аушвиц? А Бабин Яр? Колко трябва да се плати, за да се легализират военните престъпления – има ли някакъв ценоразпис?

За съжаление, цялата тази история с "мир на всяка цена“ не е дипломация, а морален фалит, облечен в костюм от "Армани“.

И, между другото, Русия все още дължи на Украйна "наем“ за Крим от 2014 г. Може би първо да изплатим старите дългове?'', обобщава политологът.


  • 1 Последния Софиянец

    109 11 Отговор
    Докато Зеленски обикаля Европа и проси в Киев трима американски генерали му кроят шапка.

    Коментиран от #59

    22:44 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нах

    88 12 Отговор
    Хайде сега да се забавляват всички евроатлантичета или това или няма онраъ

    22:45 20.11.2025

  • 4 Счетоводителя

    82 7 Отговор
    Кой, каквото и когато да ви говори , винаги става въпрос за пари

    Коментиран от #112

    22:46 20.11.2025

  • 5 Пич

    114 10 Отговор
    Ако в новият мирен план и договор съществува дори думичката "Украйна" , значи че фашистите са преговаряли много добре , и трябва да са много доволни !!!

    22:46 20.11.2025

  • 6 Лукан Руменов

    48 5 Отговор
    Сделка или не?

    22:47 20.11.2025

  • 7 Фен

    93 10 Отговор
    Да, морален фалит. За урсулите.

    Коментиран от #62

    22:47 20.11.2025

  • 8 Христо

    65 6 Отговор
    А вие какво си мислехте!?

    Че това е война за още някой квадратен километър? Тъ.пи ли сте или само наг.ли?

    22:47 20.11.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    44 7 Отговор
    Русия е благородна!

    Не желае безвъзмездно Украинска територия а ще плаща наем!

    После ще търгува със САЩ!

    Рижия е хитрец! Без Американски жертви ще ползва блага!

    22:47 20.11.2025

  • 10 Факт

    79 5 Отговор
    Не разбрахте ли,че това е Капитулация!Мирен план?Откъде,накъде,всичко приключва.

    22:47 20.11.2025

  • 11 Евгений Онанегин

    48 14 Отговор
    Браво на Тръмпи! С негова помощ най-после Велика и непобедима Русия, ще победи гадна та наркоманска дружинка.

    22:47 20.11.2025

  • 12 Хахахах

    56 9 Отговор
    Давайте сега всички задружно слава окрайн .Путин и руския ще загубят нямат това и онова .....Само че зелето го пратиха на бесило.Нищо оная зелка Байдън може да си го прибере ако помни изобщо кой е .

    22:48 20.11.2025

  • 13 Браво

    61 5 Отговор
    Вашето дъно няма край. Не се ли усещате бе "журналисти"?

    22:48 20.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ретро спомен

    69 10 Отговор
    Някой беше казал, че "Първото предложение на руснаците е най-добро"...сега му яжте главЪта...а и един колега по-горе,направи страхотен коментар...Има ли Украйна в договора, значи е добре

    22:51 20.11.2025

  • 16 Механик

    15 57 Отговор
    До там ли допряхме? Дончо да спасява русийката от пълен резил?!

    Коментиран от #20, #75

    22:51 20.11.2025

  • 17 россиян..

    34 11 Отговор
    Превзехме купиянск,и не берьом никаких бандерски пленници-всичко леш,кой е избегал е добре-кой е останал..на госкьие при степан и петлюро-и под строй на концерто при оня еврейн-кобзонь

    22:51 20.11.2025

  • 18 Ретро спомен

    38 7 Отговор
    Някой беше казал, че "Първото предложение на руснаците е най-добро"...сега му яжте главЪта...а и един колега по-горе,направи страхотен коментар...Има ли Украйна в договора, значи е добре

    22:51 20.11.2025

  • 19 Зомбайо

    64 10 Отговор
    Разумен план на този етап. След година ще изгубят още много територии и население. А можеше просто да спазват Минските договори и никой нямаше да умре, нито територии щяха да загубят. Зеления ненормален наркоман именно с тия приказки спечели изборите и узурпира властта.

    22:51 20.11.2025

  • 20 Брачед

    49 9 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Май Дончо спасява САЩ от резил

    22:52 20.11.2025

  • 21 ООрана държава

    40 9 Отговор
    Абе зеления да бега да посдписва, няма го дундуркаме още 5 години и да ги слушам как побеждавали... Те го днеска покровск замина

    22:52 20.11.2025

  • 22 Още новини от Украйна

    30 6 Отговор
    Тоя на снимката къде обикаля с тоя парцал?

    22:52 20.11.2025

  • 23 Симо

    47 9 Отговор
    Морален фалит, а не дипломация! Новият мирен план за Украйна е на границата с абсурда

    НО ЕДИНСТВЕНО ВЪЗМОЖНИЯ!!!!!!!!
    Губещия не определя условията при "фалит" тях ги определя победителя!!!
    Ако бяхте стигнали до сега в Москва, щяхте да имате други права. Да, ама не!!!!

    22:53 20.11.2025

  • 24 така, де

    51 11 Отговор
    Приготвяйте шампанското. До Нова Година зеления ще е вдигнал белия байрак! Слава на Русия! Слава на братушките!

    22:53 20.11.2025

  • 25 Симо

    72 8 Отговор
    Зеления подписа оня ден с Макрон договор за покупка на 100 самолета!!!!
    Единия няма 100 самолета, другия няма пари!
    Страшна сделка.

    Коментиран от #54, #72

    22:55 20.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 КЗББ и ДП

    29 8 Отговор
    Иначе Посейдон си плува ли плува....Буревестник лити ли лети....

    22:56 20.11.2025

  • 28 Копейка

    8 18 Отговор
    А на нас каква ни е далаверата?

    Коментиран от #31, #35, #41

    22:57 20.11.2025

  • 29 Мъни мъни мъни,животът е пари

    37 9 Отговор
    Да си дойдем на думата...на никой не му пука за укрите...Дончо си прави сделките с оръжия и мита, Коалицията на лаещите крадат пари чрез паравана ЕС и ги 60ли фара за дем0крации,свободи и тем подобни 6рътвежи

    22:57 20.11.2025

  • 30 Питам

    48 10 Отговор
    Явноавторът на статията не е разбрал , че не става въпрос за морален фалит , а за чиста капитулация на изповядващата неонацистка бандеровска идеология , Украйна и нейните наглосакскоюдейски създатели . Днес Русия официално заяви и за превземането на Купянск и блокирането на 15 украински батальона източно от него . За информация на матряла 1 батальон се състои от минимум 3 роти плюс тилово обслужване . Там са блокирани над 600 единици бронетехника плюс десетки танкове Леопард и Абрамс . Покровск също е превзет от Русия , а в намиращият се източно от него се намират в абсолютно обкръжение остатъците от 4 украински бригади плюс един полк от неонацистката бригада ,,Скала" който влезе в града да го дебаркира, но сам се оказа в капан от който няма излизане . Руснаците са в Северна, Ливан, на 4 километра от Гуляйполе ... Отбранителната линия на бандеровците се разпада.

    22:57 20.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Питам

    36 9 Отговор
    Явноавторът на статията не е разбрал , че не става въпрос за морален фалит , а за чиста капитулация на изповядващата неонацистка бандеровска идеология , Украйна и нейните наглосакскоюдейски създатели . Днес Русия официално заяви и за превземането на Купянск и блокирането на 15 украински батальона източно от него . За информация на матряла 1 батальон се състои от минимум 3 роти плюс тилово обслужване . Там са блокирани над 600 единици бронетехника плюс десетки танкове Леопард и Абрамс . Покровск също е превзет от Русия , а в намиращият се източно от него се намират в абсолютно обкръжение остатъците от 4 украински бригади плюс един полк от неонацистката бригада ,,Скала" който влезе в града да го дебаркира, но сам се оказа в капан от който няма излизане . Руснаците са в Северна, Ливан, на 4 километра от Гуляйполе ... Отбранителната линия на бандеровците се разпада.

    Коментиран от #38, #39

    22:58 20.11.2025

  • 33 Край

    26 8 Отговор
    Нашите отново загубиха войната,просто толкова си можем.Руската армия е на дунава, тук живота свърши бягам за Турция

    22:59 20.11.2025

  • 34 САЩисан русофил

    10 38 Отговор
    Плача,господаря русия е пак на колене пред сащ и велика Британия

    Коментиран от #37

    22:59 20.11.2025

  • 35 Край

    19 10 Отговор

    До коментар #28 от "Копейка":

    Бягайте колега бягайте тук няма живот фрашкано с копейки

    23:01 20.11.2025

  • 36 Еми не се съгласихте

    35 8 Отговор
    с първите предложения на Путин в Истанбул, сега мрънкяте.
    А Игор Петренко тия басни може да ги разправя на децата.
    Като сте флупави, като оставихте бандерите да си разиграват коня сега ще правите като вятъра.

    Коментиран от #42

    23:01 20.11.2025

  • 37 Путин гол от кръста надолу без кон.

    7 17 Отговор

    До коментар #34 от "САЩисан русофил":

    Даа, явно ще лапампу ткатапак.

    23:02 20.11.2025

  • 38 😂😂😂😂😂

    6 9 Отговор

    До коментар #32 от "Питам":

    Не бързай краво. Нивата е далеко.

    23:02 20.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Кит

    29 3 Отговор
    Забавна ситуация - до момента няма официално публикуван нов мирен план, но от няколко дни пернатите вият до небесата!

    🤣🤣🤣

    23:04 20.11.2025

  • 41 Пепи Волгата

    5 13 Отговор

    До коментар #28 от "Копейка":

    Вика за еврото!

    23:04 20.11.2025

  • 42 Еми Киев за два дня

    6 17 Отговор

    До коментар #36 от "Еми не се съгласихте":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #52

    23:05 20.11.2025

  • 43 Pyccкий Карлик

    7 10 Отговор
    "...обобщава политологът...."

    Браво, чудесно казано !!!!
    С приказки работа се не върши, политолога и Украйна трябва да се борят до края. По-малко политолози, по-малко украинци, мяза на изгодна сделка 👍

    23:07 20.11.2025

  • 44 име

    37 5 Отговор
    Много им е и това, трабва да им се отнеме всичко около Одеса и Киев, да остане някво малко парче около Лвов, нам неонацистите да се гърчат и да плащат репарации на руснаците и заемите за оръжия през следващите 500 години.

    23:08 20.11.2025

  • 45 Ми добре

    33 7 Отговор
    Минаваме на вариант две. Пълна и безусловна капитулация на 404.

    23:09 20.11.2025

  • 46 Жълтопаветен див селтак

    35 8 Отговор
    Зеленски унищожи Украйна като държава.

    Коментиран от #53

    23:09 20.11.2025

  • 47 Така е

    9 22 Отговор
    Разбира се, че е абсурден. Ще има още много война докато Русия не бъде изтикана от Украйна и Крим.

    23:09 20.11.2025

  • 48 Андрей Жданов

    28 5 Отговор
    В Сибир ще звучи украински диалект.

    23:10 20.11.2025

  • 49 Валериан Куйбишев

    23 5 Отговор
    На Зеленю ще му изпопадат зъбите от скорбут в лагерите на Колима.

    Коментиран от #70

    23:11 20.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Сергей Киров

    21 7 Отговор
    Евроатлантическите мутрочалгари ще чукат руда в урановите мини.

    Коментиран от #55

    23:12 20.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гориил

    30 7 Отговор

    До коментар #46 от "Жълтопаветен див селтак":

    Лукойл скоро ще започне отново да работи за щастието, комфорта и просперитета на България.Русия иска България да бъде богата и свободна.

    23:13 20.11.2025

  • 54 име

    20 6 Отговор

    До коментар #25 от "Симо":

    Страхотен анализ на сделката между зельо и микрон!

    23:13 20.11.2025

  • 55 Анастас Микоян

    10 2 Отговор

    До коментар #51 от "Сергей Киров":

    По-добре да нахраним прасетата с тях.

    23:14 20.11.2025

  • 56 DW смърди

    22 2 Отговор
    "са една по-абсурдна от друга" - гугъл превод, не знаем да се изказваме правилно на български или двете заедно?

    Ето ви вариант - "една от друга по-абсурдни".
    Четете книги, ще научите много.

    23:15 20.11.2025

  • 57 Хеми значи бензин

    20 2 Отговор
    Колкото повече Сащ си скапва икономиката толкова повече го превземат китайците

    23:18 20.11.2025

  • 58 Гориил

    23 7 Отговор
    Русия ще защити България и ще я превърне в европейски рай.

    23:19 20.11.2025

  • 59 Шопо

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Капитулацията на Украйна ще я подписва Залужни.

    23:19 20.11.2025

  • 60 Минувач

    13 3 Отговор
    Да им пратим нашите сглобкаджии да им обяснят, както за нашия бюджет - Дали ни харесва? Не! Дали може да има друг договор? Вероятно! Но, това е единствения възможен договор!
    :-)

    23:20 20.11.2025

  • 61 Хеми значи бензин

    16 5 Отговор
    А Сащ си скапва икономиката като подарява на Украйне пръжия за милярди.
    Интересно е Украйна с какво плаща за тези системи Пейтрът Абрамси Ф-16 и тн. Конфиакация на руски активи.
    Че те колко са тия руски активи в целия запад които биха покрили такива системи

    23:21 20.11.2025

  • 62 И къде

    22 5 Отговор

    До коментар #7 от "Фен":

    Видя това "чудо" морал в урсулите?
    За един приятел питам.

    23:27 20.11.2025

  • 63 000

    17 5 Отговор
    Дните на ес - последния бастион на неолибералната глобалистка шайка изживява последните си дни.

    23:27 20.11.2025

  • 64 Стоев

    23 2 Отговор
    Корупционният скандал в Украйна се разгаря: министърът на енергетиката избяга от страната20.11.2025 | 07:00 ч.

    Коментиран от #79

    23:29 20.11.2025

  • 65 Баце ЕООД

    23 5 Отговор
    Не, не.. ЕС приключи. Западът приключи. Да мислят вече как ще ги съдим тез политици

    Коментиран от #93

    23:48 20.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Само питам де

    6 4 Отговор
    А по-добре ли е да се бият до 2050.

    23:52 20.11.2025

  • 68 КАТО ИСК ДА НЕ Е КАПИТИЛАЦ-ИЗВОЮВА СИ Я

    17 3 Отговор
    АБСУРДНИ ФАСМАГОРИИ НА КОИТО ОТГОВОРА Е : ПОБЕДИЛЯ ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА !!!!!!!!!!
    КОРУМПИРАТА ВЪРХУШКА ПОГЪЛНАЛА МИЛЯРДИ ИЗПЛАТЕНИ ОТ НАС ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ , ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В МИРНИЯ ДОГОВОР ,ДА НИ БЪДАТ ВЪТНАТИ . ДА СЕ ИЗДИРЯТ БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА КРАДЦИТЕ , ДА СЕ ИЗДИРЯТ АВОАРИТЕ ИМ И ПО ТОЗИ НАЧИ ПО НАЙ -БЪРЗАТА ПРОЦЕДУРА ДА СЕ ВЪТНАТ ОКРАДЕНИТЕ НИ МИЛЯРДИ!!!!
    МНОГО ГИ ЖАЛИТЕ ТЕЗИ КОРУМПИРАНИ УБИЙЦИ НА СОБСТВЕНИЯ ИМ НАРОД , АМА ЗАЩОТО ПРОКСИТО СЕ СЪГЛАСИ ДА ВИ Е НАЕМНИК НА ВОЙНАТА С/У РУСИЯ ,НАЛИ ???ТО ВОЮВА ВМЕСТО ВАС И СЕГА РЕВЕТЕ , ХА,ХАХ,ХА,!!!! НА КОГО ТЕЯ ПОВЪРНИ !!??
    КАТО ИСКАТЕ ДА НЕ Е КАПИТОЛАЦИЯ ,АМИ ИЗВОЮВАЙТЕ СИ Я , ИДЕТЕ НА ФРОНТА ДА ПОБЕЖДАВАТ !!?? АМА НЕ ВИЕ , ДРУГИТЕ ДА МТАТ ЗА ВОЙНАТА ВИ С/У РУСИЯ!! ОТ ДИВАНЧЕТО НА ТОПОЛЯ В КЪЩИ ГОЛЯМ ГО ВАДИТЕ , МНОГО СТЕ ЯКИ! ОДИ НА фропнта да те видим колко си велик бе дрипо!

    23:53 20.11.2025

  • 69 Вова

    13 5 Отговор
    Като стигнем Днепър ще си мечтаете за тези условия .Предложенията ще стават все по тежки.

    23:56 20.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Вместо тъпотиите на някакъв

    12 0 Отговор
    Там Петренко да четем, Мирният план на Тръмп беше публикуван в Радата. Депутатът Гончаренко публикува всички 28 точки от мирния план на Тръмп за Украйна.

    23:59 20.11.2025

  • 72 Гал

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "Симо":

    Евреи, за тях това не е проблем

    00:01 21.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Никога няма да се случи

    16 4 Отговор
    За Донбас наем братушките да платят. Няма го това в тези 28 точки от мирния план на Тръмп за Украйна.... фантазии ! Как ще плащат наем за нещо което вече и по конституция и със президентски указ и със референдуми си е руско.... нещо тея украинците да не са с ментални проблеми ?

    00:04 21.11.2025

  • 75 Атина Палада

    16 3 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Бай ти Дончо се измъкна по чорапки и се спаси.Сега репарации на Русия ще плащат само "колективния Запад" без водача им САЩ.

    00:05 21.11.2025

  • 76 Хохо Бохо

    4 12 Отговор
    Украйна ще победи вторая в мире, защото Украйна е първа в света...

    00:05 21.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Къв наем бре?

    13 5 Отговор
    Мария Захарова към украинските войници на родния им език: Бягайте, момчета!

    00:06 21.11.2025

  • 79 Пешо

    3 10 Отговор

    До коментар #64 от "Стоев":

    Ама много интересно къде и как бягат корумпирани от Русия, корумпирани от Украйна?! Сега медии, недобронамерени непрекъснато подгряват по нещо "достоверно" за украинската корупция. Ами, то е всеизвестно, че ще има и такива "обичащи родината си" по този начин, да се напишат кой каквото успее да достигне. Украйна е в тежка борба за запазване на своя суверенитет, това й коства хиляди животи на своите граждани. Това е страна, нападната от агресор, целящ унищожението й. Вътрешните проблеми в Украйна са съвсем отгоре върху раменете на хората. Трудно е и за самото правителство. Но Украйна ще я бъде, не такава, каквато я искат Русия и вътрешно корумпираните родолюбци.

    00:07 21.11.2025

  • 80 И тоя ли ще четем сега

    14 2 Отговор
    политологът на УНИАН Игор Петренко ? Кво бил чул и какво му били разказали на пазара

    Коментиран от #83

    00:08 21.11.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Работиш

    8 0 Отговор

    До коментар #77 от "стоян георгиев":

    И още как.. Дори особено добра работа вършиш като изтривалка на крака, щото един аргумент нямаш

    00:15 21.11.2025

  • 83 Къв пазар

    7 0 Отговор

    До коментар #80 от "И тоя ли ще четем сега":

    .. Няма пазар в крайна

    Коментиран от #85

    00:16 21.11.2025

  • 84 Те ще стигнат

    3 6 Отговор
    до някакъв мир или по-скоро примирие в някакъв момент. За мен въпросът е кой ще го спазва това примирие и ако има нарушения кой и как ще ги санкционира? Украйна има най-доброто ноу-хау за дроновете, те и в момента ги внасят от Китай и сглобяват по мазета и апартаменти. Кой ще попречи да ги ползват утре и ако случайно хванат някой украинците просто да кажат, че действа сам или с още трима? Като им лимитират армията, ще се пръкнат хиляди клубове по пейнтбол, спортна стрелба, състезания с дронове и прочие. От руска страна пък няма да действа Кремъл, а ДНР и ЛНР. примерно или местните новорусийски клубове по спортна стрелба, пейнтбол и прочие. Това не е мир, а примирие и то доста кратко. Лошото е, че ако ЕС се хванат като някакви гаранти за сигурност - 100% че влязат в конфликт с Русия за нещо около клаузите. На повечето играчи им изнася в Украйна да има тлеещ конфликт, който от време на време е горещ, а в паузите се готвят само за действия. Кой има реален интерес от мир там и защо? ЕС няма, защото хем си легитимира превъоръжаването, хем няма да плаща за възстановяване на инфраструктура засега. САЩ си продават оръжието, разрушават постепенно един конкурент в лицето на ЕС, отслабват Русия. Китай няма да остане лице в лице със САЩ и съюзниците му около Тайван. Турция си продава и на двете държави. Елитите и в Украйна, и в Русия не искат мир, освен изцяло по техните условия.

    00:17 21.11.2025

  • 85 А пък

    3 14 Отговор

    До коментар #83 от "Къв пазар":

    рускитеСвине си мрат.

    00:21 21.11.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Украйна

    2 19 Отговор
    ще трябва да изстрада още една година война.До изборите другата есен,когато демократите ще си върнат мнозинството в сената и камарата на представителите.После следва импичмън на рижавия какаду и контраофанзива на украинската армия по целия фронт,избиване на блатните в окупираната от тях изконно украински земи,бунт в русия последван от кървава гражданска война и разпад на федерацията.

    Коментиран от #106

    00:29 21.11.2025

  • 88 ДрайвингПлежър

    11 3 Отговор
    Що бе, на мен тия условия ми звучат повече от щедри за Украйна, аз даже бих и наложил репарации за убитите руски момчета! Разбира се Зеля може да откаже - утре ще получи още по-добри условия, ще го освободят и от грижите за Одеса!

    Коментиран от #89

    00:31 21.11.2025

  • 89 А пък

    3 11 Отговор

    До коментар #88 от "ДрайвингПлежър":

    рускитеСвине си мрат.

    00:32 21.11.2025

  • 90 Тиква

    11 3 Отговор

    До коментар #86 от "Червен кхмер":

    Нацюга, скрий се в бункера при зеленорейх или при бандероФашаги, Русия освобождава от черната чума свят.

    00:32 21.11.2025

  • 91 гнусно а?

    6 12 Отговор
    Гледаме на живо как България е падала под Османско владичество. Сега наш Румен иска Украйна да преговаря . . . Духовното падение на един български офицер. Че и се плюнчи по телевизията като морален стожер.

    00:33 21.11.2025

  • 92 Тиква

    12 2 Отговор
    В коментарите гледам доста окранемчура и бандероокри пишат,Вън , отивайте в канада, бяхте подли и нагли такива и ще останете.

    00:36 21.11.2025

  • 93 Помни .

    14 2 Отговор

    До коментар #65 от "Баце ЕООД":

    Президентът на Полша Дуда прави сметки за излизане от ЕС . Авантата свърши и поляците бягат от софрата като оставят на абдалите да плащат масрафа !

    00:39 21.11.2025

  • 94 Зад Днепър

    9 0 Отговор
    За Украйна ще е границата с абсурда !

    00:44 21.11.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Ян Бибиян

    12 0 Отговор
    Петренко а и негивия началник, Зеления Сопол да духат супата да изстине. А те когато трепаха и палиха руснаци от 2014 до 2022 не реваха, а сега ревът.

    01:21 21.11.2025

  • 99 Войната

    13 1 Отговор
    Ще приключи, когато над Одеса се развее руски флаг.

    А иначе на този “политически анализатор” или “политолог” трябва да му се дадат няколко основни урока по история. Държава “Украйна” никога не е имало преди 1991. Всички територии от Киев (и включително Киев) на изток от векове са били част от Руската Империя. И така наречените “украинци” трябва да бъдат благодарни на Ленин, че ги създал като република на СССР след унищожаването ба монархията в Русия. Ако не е бил Ленин, тази война сега нямаше да я има.

    01:47 21.11.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Абе ти май не разбираш

    5 0 Отговор
    Когато ти се появят сигнали за сигурна загуба защото дали ще те зароби запада нацяло или ще те превземе Русия няма особена разлика. Варианта за теб става - по добре врабче в ръката отколкото щъркел в небето!

    02:32 21.11.2025

  • 102 Баба Гошка

    11 0 Отговор
    Много милозливи тези руснаци излязоха. Трябваше да дадат 1 седмица на всички да се изнесат от укротериторията и да направят буферната зона на принципа на САЩ и иззссраел. Камък върху камък да не остане от тази страна. Крадци наричат тези, които са им построили индустрията, градовете, електропроизводството и т.н. тръгнаха да подаряват земята и всичко под и над нея на блекрокаджиите. Няма православна църква, не разрешават друг език освен полско цинганьорския диалект. Време е да ги пускат на пързалката на историята

    02:47 21.11.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Баш Балък

    7 0 Отговор
    На мен планът на Тръмпи ми звучи доста скромен. Покраинците дори трябва да се радват на такъв "гювеч"

    02:52 21.11.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 ГЛАДНА МИСИРКА

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Украйна":

    ПРОСО СЪНУВА
    С МЮСЛИ

    03:27 21.11.2025

  • 107 Факт

    3 0 Отговор
    С мафията не се преговаря и търгува!

    05:53 21.11.2025

  • 108 1234

    6 0 Отговор
    Е, каква изненада – след като в Истанбул 2022 Украйна сама изхвърли най-изгодния шанс за мир (под аплодисментите на Лондон и Брюксел), сега „плановете“ стават все по-абсурдни. Морални фалити, наеми, Airbnb-Донбас… а тепърва ще става по-зле. Когато изпуснеш влака на мира, следващото, което идва, е влакът с условията – и той никога не е приятен.

    06:11 21.11.2025

  • 109 Д,мин

    3 0 Отговор
    Всъщност нещата не са точно такива! Русия прави множество отстъпки, Херсонска област без гр. Херсон и района около него. Запорожка без гр. Запорожие, т.е. това което вече са взели. Блокираните и средства- 100 млрд. за възстановяване на Украйна, останалите ще се използват за съвместни американо-руски проекти. 50% от електричеството на ЗАЕЦ ще е за Украйна Има и доста други отстъпки, но няма да изпадам в подробности.

    06:35 21.11.2025

  • 110 Мишел

    3 0 Отговор
    Този мирен план е правен без участие на победителя. Той няма да се осъществи и няма смисъл да се коментира.

    07:53 21.11.2025

  • 111 Маймуна с автомат

    3 1 Отговор
    В цялата тази история няма невинни. Това е или беше класически пример за алчност, корупция, лобизъм и незчитане на международното право и цената на човешкия живот. От всички замесени страни без изключение - Русия, Украйна, САЩ, ЕС и Англия. В резултат - поредното обогатяване на различни хора и кръгове, за сметка на унищожени и съсипани животи.Европейците трябва да сме доволни, че се разминахме само инфлация, дългове и рецесия.

    08:21 21.11.2025

  • 112 Така го е обяснил и Егон Бар 2013 г.

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Счетоводителя":

    … пред учиници в Хайделберг! Живеем в предвоенна фаза!!!
    “Ако някой ви казва, че става дума за Демокрация и Човешки Права, НЕ! Само за …ИНТРЕСИ!
    Егон Бар (виден министър и съветник до времето на Меркел) е архитекта на “зближаването с истока” през ‘70г. заедно с канцлера Вили Бранд! Без тях намаше да има Папа Войтила, Солидалнощч, Горбачов,…

    14:13 21.11.2025

