Морален фалит, а не дипломация! Новият мирен план за Украйна е на границата с абсурда

Идеите, които сега звучат като точки от "мирния план“, насочен към замразяване на руско-украинската война, са една по-абсурдна от друга, пише The Telegraph, позовавайки се на източници, запознати с условията на "мирния план на САЩ“, разработен с участието на руснаците.



Според тях, Украйна, освен, че ще трябва да намали въоръжените си сили, да забрани притежаването на ракети с голям обсег, да не може да разполага чуждестранни войски като гаранция за сигурност и куп други подобни "изисквания“, ще бъде принудена и да предаде контрола над Донбас. Но ще запази правото си на собственост върху контролираната част от региона.



Изданието отбелязва, че предложението да се отдаде Донбас ''под наем'' на руснаците напълно се вписва в схемата на бизнес сделките на президента на САЩ Доналд Тръмп, тъй като Донбас е богат на полезни изкопаеми. А в замяна на територията Москва ще плаща на Украйна, която ще загуби достъпа до тези богати земи, данък върху земята...



Сумата на наема (и данъка) обаче не се уточнява. Вероятно идеята е, че страните ще се договарят на място, като на пазара.



Според политологът на УНИАН Игор Петренко предложението е на границата с абсурда.



''Но само си представете: В дома ви нахлува крадец, убива членове на семейството ви, разрушава половината от къщата, а след това "миротворецът" ви предлага:



"Добре, нека живее в спалнята ви, но ще ви плаща 50 долара на месец. Сделката е изгодна, нали?".



Според него такова "мирно предложение“ показва само абсолютно неразбиране на САЩ на факта, че:



''Донбас не е недвижим имот в Airbnb, а окупирана територия с милиони пострадали хора. Агресорът няма "право на наем“ върху земята, която е завзел, извършвайки геноцид и не е възможно да се монетизира престъпление срещу човечеството. Украйна не е фалирала фирма, която разпродава активите си''.



Петренко посочва още, че предлагането на подобен план говори за морален фалит, а не за дипломация.



''Имам и въпрос към авторите на плана: Може ли да се "наеме“ Аушвиц? А Бабин Яр? Колко трябва да се плати, за да се легализират военните престъпления – има ли някакъв ценоразпис?



За съжаление, цялата тази история с "мир на всяка цена“ не е дипломация, а морален фалит, облечен в костюм от "Армани“.



И, между другото, Русия все още дължи на Украйна "наем“ за Крим от 2014 г. Може би първо да изплатим старите дългове?'', обобщава политологът.

