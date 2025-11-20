Морален фалит, а не дипломация! Новият мирен план за Украйна е на границата с абсурда

Идеите, които сега звучат като точки от "мирния план“, насочен към замразяване на руско-украинската война, са една по-абсурдна от друга, пише The Telegraph, позовавайки се на източници, запознати с условията на "мирния план на САЩ“, разработен с участието на руснаците.
Според тях, Украйна, освен, че ще трябва да намали въоръжените си сили, да забрани притежаването на ракети с голям обсег, да не може да разполага чуждестранни войски като гаранция за сигурност и куп други подобни "изисквания“, ще бъде принудена и да предаде контрола над Донбас. Но ще запази правото си на собственост върху контролираната част от региона.
Изданието отбелязва, че предложението да се отдаде Донбас ''под наем'' на руснаците напълно се вписва в схемата на бизнес сделките на президента на САЩ Доналд Тръмп, тъй като Донбас е богат на полезни изкопаеми. А в замяна на територията Москва ще плаща на Украйна, която ще загуби достъпа до тези богати земи, данък върху земята...
Сумата на наема (и данъка) обаче не се уточнява. Вероятно идеята е, че страните ще се договарят на място, като на пазара.
Според политологът на УНИАН Игор Петренко предложението е на границата с абсурда.
''Но само си представете: В дома ви нахлува крадец, убива членове на семейството ви, разрушава половината от къщата, а след това "миротворецът" ви предлага:
"Добре, нека живее в спалнята ви, но ще ви плаща 50 долара на месец. Сделката е изгодна, нали?".
Според него такова "мирно предложение“ показва само абсолютно неразбиране на САЩ на факта, че:
''Донбас не е недвижим имот в Airbnb, а окупирана територия с милиони пострадали хора. Агресорът няма "право на наем“ върху земята, която е завзел, извършвайки геноцид и не е възможно да се монетизира престъпление срещу човечеството. Украйна не е фалирала фирма, която разпродава активите си''.
Петренко посочва още, че предлагането на подобен план говори за морален фалит, а не за дипломация.
''Имам и въпрос към авторите на плана: Може ли да се "наеме“ Аушвиц? А Бабин Яр? Колко трябва да се плати, за да се легализират военните престъпления – има ли някакъв ценоразпис?
За съжаление, цялата тази история с "мир на всяка цена“ не е дипломация, а морален фалит, облечен в костюм от "Армани“.
И, между другото, Русия все още дължи на Украйна "наем“ за Крим от 2014 г. Може би първо да изплатим старите дългове?'', обобщава политологът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #59
22:44 20.11.2025
3 Нах
22:45 20.11.2025
4 Счетоводителя
Коментиран от #112
22:46 20.11.2025
5 Пич
22:46 20.11.2025
6 Лукан Руменов
22:47 20.11.2025
7 Фен
Коментиран от #62
22:47 20.11.2025
8 Христо
Че това е война за още някой квадратен километър? Тъ.пи ли сте или само наг.ли?
22:47 20.11.2025
9 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Не желае безвъзмездно Украинска територия а ще плаща наем!
После ще търгува със САЩ!
Рижия е хитрец! Без Американски жертви ще ползва блага!
22:47 20.11.2025
10 Факт
22:47 20.11.2025
11 Евгений Онанегин
22:47 20.11.2025
12 Хахахах
22:48 20.11.2025
13 Браво
22:48 20.11.2025
15 Ретро спомен
22:51 20.11.2025
16 Механик
Коментиран от #20, #75
22:51 20.11.2025
17 россиян..
22:51 20.11.2025
18 Ретро спомен
22:51 20.11.2025
19 Зомбайо
22:51 20.11.2025
20 Брачед
До коментар #16 от "Механик":Май Дончо спасява САЩ от резил
22:52 20.11.2025
21 ООрана държава
22:52 20.11.2025
22 Още новини от Украйна
22:52 20.11.2025
23 Симо
НО ЕДИНСТВЕНО ВЪЗМОЖНИЯ!!!!!!!!
Губещия не определя условията при "фалит" тях ги определя победителя!!!
Ако бяхте стигнали до сега в Москва, щяхте да имате други права. Да, ама не!!!!
22:53 20.11.2025
24 така, де
22:53 20.11.2025
25 Симо
Единия няма 100 самолета, другия няма пари!
Страшна сделка.
Коментиран от #54, #72
22:55 20.11.2025
27 КЗББ и ДП
22:56 20.11.2025
28 Копейка
Коментиран от #31, #35, #41
22:57 20.11.2025
29 Мъни мъни мъни,животът е пари
22:57 20.11.2025
30 Питам
22:57 20.11.2025
32 Питам
Коментиран от #38, #39
22:58 20.11.2025
33 Край
22:59 20.11.2025
34 САЩисан русофил
Коментиран от #37
22:59 20.11.2025
35 Край
До коментар #28 от "Копейка":Бягайте колега бягайте тук няма живот фрашкано с копейки
23:01 20.11.2025
36 Еми не се съгласихте
А Игор Петренко тия басни може да ги разправя на децата.
Като сте флупави, като оставихте бандерите да си разиграват коня сега ще правите като вятъра.
Коментиран от #42
23:01 20.11.2025
37 Путин гол от кръста надолу без кон.
До коментар #34 от "САЩисан русофил":Даа, явно ще лапампу ткатапак.
23:02 20.11.2025
38 😂😂😂😂😂
До коментар #32 от "Питам":Не бързай краво. Нивата е далеко.
23:02 20.11.2025
40 Кит
🤣🤣🤣
23:04 20.11.2025
41 Пепи Волгата
До коментар #28 от "Копейка":Вика за еврото!
23:04 20.11.2025
42 Еми Киев за два дня
До коментар #36 от "Еми не се съгласихте":Пумияр с пумияр.
Коментиран от #52
23:05 20.11.2025
43 Pyccкий Карлик
Браво, чудесно казано !!!!
С приказки работа се не върши, политолога и Украйна трябва да се борят до края. По-малко политолози, по-малко украинци, мяза на изгодна сделка 👍
23:07 20.11.2025
44 име
23:08 20.11.2025
45 Ми добре
23:09 20.11.2025
46 Жълтопаветен див селтак
Коментиран от #53
23:09 20.11.2025
47 Така е
23:09 20.11.2025
48 Андрей Жданов
23:10 20.11.2025
49 Валериан Куйбишев
Коментиран от #70
23:11 20.11.2025
51 Сергей Киров
Коментиран от #55
23:12 20.11.2025
53 Гориил
До коментар #46 от "Жълтопаветен див селтак":Лукойл скоро ще започне отново да работи за щастието, комфорта и просперитета на България.Русия иска България да бъде богата и свободна.
23:13 20.11.2025
54 име
До коментар #25 от "Симо":Страхотен анализ на сделката между зельо и микрон!
23:13 20.11.2025
55 Анастас Микоян
До коментар #51 от "Сергей Киров":По-добре да нахраним прасетата с тях.
23:14 20.11.2025
56 DW смърди
Ето ви вариант - "една от друга по-абсурдни".
Четете книги, ще научите много.
23:15 20.11.2025
57 Хеми значи бензин
23:18 20.11.2025
58 Гориил
23:19 20.11.2025
59 Шопо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Капитулацията на Украйна ще я подписва Залужни.
23:19 20.11.2025
60 Минувач
:-)
23:20 20.11.2025
61 Хеми значи бензин
Интересно е Украйна с какво плаща за тези системи Пейтрът Абрамси Ф-16 и тн. Конфиакация на руски активи.
Че те колко са тия руски активи в целия запад които биха покрили такива системи
23:21 20.11.2025
62 И къде
До коментар #7 от "Фен":Видя това "чудо" морал в урсулите?
За един приятел питам.
23:27 20.11.2025
63 000
23:27 20.11.2025
64 Стоев
Коментиран от #79
23:29 20.11.2025
65 Баце ЕООД
Коментиран от #93
23:48 20.11.2025
67 Само питам де
23:52 20.11.2025
68 КАТО ИСК ДА НЕ Е КАПИТИЛАЦ-ИЗВОЮВА СИ Я
КОРУМПИРАТА ВЪРХУШКА ПОГЪЛНАЛА МИЛЯРДИ ИЗПЛАТЕНИ ОТ НАС ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ , ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В МИРНИЯ ДОГОВОР ,ДА НИ БЪДАТ ВЪТНАТИ . ДА СЕ ИЗДИРЯТ БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА КРАДЦИТЕ , ДА СЕ ИЗДИРЯТ АВОАРИТЕ ИМ И ПО ТОЗИ НАЧИ ПО НАЙ -БЪРЗАТА ПРОЦЕДУРА ДА СЕ ВЪТНАТ ОКРАДЕНИТЕ НИ МИЛЯРДИ!!!!
МНОГО ГИ ЖАЛИТЕ ТЕЗИ КОРУМПИРАНИ УБИЙЦИ НА СОБСТВЕНИЯ ИМ НАРОД , АМА ЗАЩОТО ПРОКСИТО СЕ СЪГЛАСИ ДА ВИ Е НАЕМНИК НА ВОЙНАТА С/У РУСИЯ ,НАЛИ ???ТО ВОЮВА ВМЕСТО ВАС И СЕГА РЕВЕТЕ , ХА,ХАХ,ХА,!!!! НА КОГО ТЕЯ ПОВЪРНИ !!??
КАТО ИСКАТЕ ДА НЕ Е КАПИТОЛАЦИЯ ,АМИ ИЗВОЮВАЙТЕ СИ Я , ИДЕТЕ НА ФРОНТА ДА ПОБЕЖДАВАТ !!?? АМА НЕ ВИЕ , ДРУГИТЕ ДА МТАТ ЗА ВОЙНАТА ВИ С/У РУСИЯ!! ОТ ДИВАНЧЕТО НА ТОПОЛЯ В КЪЩИ ГОЛЯМ ГО ВАДИТЕ , МНОГО СТЕ ЯКИ! ОДИ НА фропнта да те видим колко си велик бе дрипо!
23:53 20.11.2025
69 Вова
23:56 20.11.2025
71 Вместо тъпотиите на някакъв
23:59 20.11.2025
72 Гал
До коментар #25 от "Симо":Евреи, за тях това не е проблем
00:01 21.11.2025
74 Никога няма да се случи
00:04 21.11.2025
75 Атина Палада
До коментар #16 от "Механик":Бай ти Дончо се измъкна по чорапки и се спаси.Сега репарации на Русия ще плащат само "колективния Запад" без водача им САЩ.
00:05 21.11.2025
76 Хохо Бохо
00:05 21.11.2025
78 Къв наем бре?
00:06 21.11.2025
79 Пешо
До коментар #64 от "Стоев":Ама много интересно къде и как бягат корумпирани от Русия, корумпирани от Украйна?! Сега медии, недобронамерени непрекъснато подгряват по нещо "достоверно" за украинската корупция. Ами, то е всеизвестно, че ще има и такива "обичащи родината си" по този начин, да се напишат кой каквото успее да достигне. Украйна е в тежка борба за запазване на своя суверенитет, това й коства хиляди животи на своите граждани. Това е страна, нападната от агресор, целящ унищожението й. Вътрешните проблеми в Украйна са съвсем отгоре върху раменете на хората. Трудно е и за самото правителство. Но Украйна ще я бъде, не такава, каквато я искат Русия и вътрешно корумпираните родолюбци.
00:07 21.11.2025
80 И тоя ли ще четем сега
Коментиран от #83
00:08 21.11.2025
82 Работиш
До коментар #77 от "стоян георгиев":И още как.. Дори особено добра работа вършиш като изтривалка на крака, щото един аргумент нямаш
00:15 21.11.2025
83 Къв пазар
До коментар #80 от "И тоя ли ще четем сега":.. Няма пазар в крайна
Коментиран от #85
00:16 21.11.2025
84 Те ще стигнат
00:17 21.11.2025
85 А пък
До коментар #83 от "Къв пазар":рускитеСвине си мрат.
00:21 21.11.2025
87 Украйна
Коментиран от #106
00:29 21.11.2025
88 ДрайвингПлежър
Коментиран от #89
00:31 21.11.2025
89 А пък
До коментар #88 от "ДрайвингПлежър":рускитеСвине си мрат.
00:32 21.11.2025
90 Тиква
До коментар #86 от "Червен кхмер":Нацюга, скрий се в бункера при зеленорейх или при бандероФашаги, Русия освобождава от черната чума свят.
00:32 21.11.2025
91 гнусно а?
00:33 21.11.2025
92 Тиква
00:36 21.11.2025
93 Помни .
До коментар #65 от "Баце ЕООД":Президентът на Полша Дуда прави сметки за излизане от ЕС . Авантата свърши и поляците бягат от софрата като оставят на абдалите да плащат масрафа !
00:39 21.11.2025
94 Зад Днепър
00:44 21.11.2025
98 Ян Бибиян
01:21 21.11.2025
99 Войната
А иначе на този “политически анализатор” или “политолог” трябва да му се дадат няколко основни урока по история. Държава “Украйна” никога не е имало преди 1991. Всички територии от Киев (и включително Киев) на изток от векове са били част от Руската Империя. И така наречените “украинци” трябва да бъдат благодарни на Ленин, че ги създал като република на СССР след унищожаването ба монархията в Русия. Ако не е бил Ленин, тази война сега нямаше да я има.
01:47 21.11.2025
101 Абе ти май не разбираш
02:32 21.11.2025
102 Баба Гошка
02:47 21.11.2025
104 Баш Балък
02:52 21.11.2025
106 ГЛАДНА МИСИРКА
До коментар #87 от "Украйна":ПРОСО СЪНУВА
С МЮСЛИ
03:27 21.11.2025
107 Факт
05:53 21.11.2025
108 1234
06:11 21.11.2025
109 Д,мин
06:35 21.11.2025
110 Мишел
07:53 21.11.2025
111 Маймуна с автомат
08:21 21.11.2025
112 Така го е обяснил и Егон Бар 2013 г.
До коментар #4 от "Счетоводителя":… пред учиници в Хайделберг! Живеем в предвоенна фаза!!!
“Ако някой ви казва, че става дума за Демокрация и Човешки Права, НЕ! Само за …ИНТРЕСИ!
Егон Бар (виден министър и съветник до времето на Меркел) е архитекта на “зближаването с истока” през ‘70г. заедно с канцлера Вили Бранд! Без тях намаше да има Папа Войтила, Солидалнощч, Горбачов,…
14:13 21.11.2025