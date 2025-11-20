Новини
Мнения »
Бивш посланик на САЩ в Киев: Крайно време е Путин да разбере, че няма да спечели войната
  Тема: Украйна

Бивш посланик на САЩ в Киев: Крайно време е Путин да разбере, че няма да спечели войната

20 Ноември, 2025 17:50 3 326 69

  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове

Ако Доналд Тръмп иска да установи траен мир в Украйна, както твърди, тогава той трябва да работи за промяна на начина на мислене на страната, която отхвърля този мир

Бивш посланик на САЩ в Киев: Крайно време е Путин да разбере, че няма да спечели войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
L"Express L"Express
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От меден месец до развод. Само преди няколко дни Доналд Тръмп все още се надяваше да се срещне с Владимир Путин в Будапеща, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна. Но изправен пред неотстъпчивостта на Москва, американският президент най-накрая свири отбой, посочвайки, че отказва да се срещне с лидера на Кремъл "в близко бъдеще". На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ ясно заяви това, като обяви нови санкции срещу две руски петролни компании.

Това е безпрецедентно затягане на санкциите от страна на администрацията на Тръмп, но е абсолютно необходимо, казва в интервю за френския вестник L'Express Джон Е. Хербст, директор на Атлантическия съвет.

За този бивш посланик в Украйна между 2003 и 2006 г., Доналд Тръмп трябва да се поучи от дипломатическите си успехи в Близкия изток, които той смята за "брилянтни", и да упражни много по-голям дипломатически, военен и икономически натиск върху Русия: "Единственият начин да се постигне мир е да бъде убеден агресора, че няма да спечели тази война."

L'EXPRESS: Доналд Тръмп постигна дипломатически успех в Близкия изток, но по отношение на войната в Украйна той се проваля... Как си обяснявате това?

ДЖОН Е. ХЕРБСТ: Ако Доналд Тръмп иска да установи траен мир в Украйна, както твърди, тогава той трябва да работи за промяна на начина на мислене на страната, която отхвърля този мир. Докато Володимир Зеленски вече е приел към този момент половин дузина предложения на Тръмп за прекратяване на огъня, Путин, от своя страна, ги е отклонил всичките. Казвам "отклонил", защото очевидно не иска да изглежда, че ги отхвърля и разстройва Тръмп. Но в действителност той ги е отхвърлил.

Така че единственият начин да се постигне мир е да се убеди агресорът да спре да се бие. И за да направи това, Путин трябва да разбере, че няма да спечели тази война. Тръмп може да го направи, като предостави на Украйна съвременни оръжия, които ще попречат на Путин да завземе нови територии. Тръмп също така трябва да използва пълната икономическа мощ на Съединените щати, в съгласие със съюзниците си, за да направи войната много скъпа за руската икономика. Досега американският президент старателно избягваше това. Обявяването на санкции срещу руските петролни компании може да бъде повратна точка, поне се надявам. Но ще трябва да отидем много по-далеч, като предприемем други подобни мерки, така че след шест, осем или десет месеца Путин да бъде принуден да се съгласи на прекратяване на огъня.

L'EXPRESS: Каква беше рецептата за този успех в Близкия изток?

ДЖОН Е. ХЕРБСТ: Според мен дипломацията на Доналд Тръмп в Близкия изток беше брилянтна. Всичко започна още през първия му мандат, когато той призна уязвимостта на някои ключови държави от Близкия изток към Иран, като сключи Авраамовите споразумения, които позволиха на Обединените арабски емирства и Бахрейн да нормализират отношенията си с Израел. Тези споразумения позволиха и на Мароко да подобри отношенията си с еврейската държава.

Но най-важната стъпка може би беше краят на войната между Газа и Израел. За да постигне това, Тръмп направи три неща. Първо, мобилизира новите арабски партньори на Америка да окажат натиск върху Хамас. Второ, защити Израел, като същевременно подкрепи военните му действия срещу Хамас. И накрая, подкрепи израелския удар срещу Иран, не само като го подкрепи на думи, но и като участва в него, което значително отслаби Иран, който е основният поддръжник на Хамас и хусите в Йемен.

Резултатът е, че Хамас и неговите ирански спонсори се оказаха под изключителен натиск. В същото време Тръмп настоя Нетаняху да приеме неговия мирен план, който повдигна въпроса за бъдеща палестинска държава - перспектива, която Нетаняху не беше особено склонен да подкрепи. По този начин той показа, че е готов да се справи и с израелската неотстъпчивост и изпрати положително послание към арабските страни.

Този успех се дължи на използването на силата на САЩ за оформяне на дипломатическата игра в региона. Разбира се, това не е достатъчно, тъй като добре знаем, че Хамас ще направи всичко възможно, за да запази властта си в Газа, но въпреки това е истинска крачка напред. За съжаление, не сме виждали нещо подобно на украинския фронт, тъй като президентът Тръмп винаги е бил неохотен да оказва подобен натиск върху Русия.

L'EXPRESS: Вие обяснявате, че Доналд Тръмп трябва да окаже същия дипломатически и военен натиск върху Русия. Но Хамас не е Русия на Путин и балансът на силите не е същият, нали?

ДЖОН Е. ХЕРБСТ: Вярно е. Но забелязвам, че след края на Студената война Съединените щати са загубили една форма на "мускулна памет": тази на възпиране пред лицето на агресивна суперсила. И все пак Съединените щати знаеха как да го направят. Цялата логика на Студената война беше да се попречи на Съветския съюз да извършва актове на агресия, които биха могли сериозно да застрашат Съединените щати, НАТО или нашите съюзници. Тогава ние не се поддадохме на натиск, дори когато съветският лидер, а по-късно и Путин, удариха с юмрук по масата в ООН и размахаха ядрената заплаха. През 1962 г., когато Съветите инсталираха ракети в Куба, Джон Ф. Кенеди не се поколеба да действа решително, страхувайки се от ядрена ескалация.

За разлика от това, когато Русия нахлу в Украйна, Джо Байдън се остави да бъде сплашен от ядрените заплахи на Москва. Нещата не стоят така за Тръмп, който е по-малко страхлив по темата, но няколко членове на екипа му често повдигаха въпроса за риска от ядрена война с Русия. С други думи, те говореха твърдо, но тонът им оставаше белязан от слабост, подобно на Джейк Съливан (бел. ред.: съветник по националната сигурност при администрацията на Байдън). Тази амбивалентност не е изчезнала напълно от тръмпистките среди и вероятно отчасти обяснява провала на дипломацията му по отношение на войната в Украйна.

Друг фактор, който не бива да се пренебрегва, е очарованието на Тръмп от Путин. Той изглежда обсебен от идеята да поддържа добри отношения с него. Този фактор няма нищо общо с ядрения въпрос, но би могъл да помрачи преценката му.

L'EXPRESS: Не е ли по-лесно за Тръмп, от гледна точка на неговия електорат, да подкрепи Израел, отколкото Украйна?

ДЖОН Е. ХЕРБСТ: Не мисля, че това е определящият фактор. Последните проучвания показват, че огромното мнозинство от американците, около 65 -70%, смятат Русия за агресор, противник на Съединените щати и че Украйна се нуждае от повече подкрепа. Дори сред републиканците това мнение е мнозинство. Така че не мисля, че неговата електорална база е това, което пречи на Тръмп да продължи да подкрепя военните усилия на Украйна.

Нещо повече, много от изолационистките фигури в движението MAGA се противопоставиха на американската помощ за Израел или на ударите срещу Иран. Тъкър Карлсън критикува президента по този въпрос, както и Марджъри Тейлър Грийн. Но Тръмп много ясно заяви, че той е единственият, който взема решения каква трябва да бъде външната политика на страната. И в крайна сметка имаше много малка негативна реакция в движението MAGA към политиката му в Близкия изток.

L'EXPRESS: Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ обяви нови санкции срещу руските петролни компании, "поради липсата на сериозен ангажимент от страна на Русия към мирен процес, насочен към прекратяване на войната в Украйна". Добър знак ли е това?

ДЖОН Е. ХЕРБСТ: Много добър знак е! Очевидно това е първа стъпка и трябва да се придвижим много по-далеч и много по-бързо. Убеден съм, че Тръмп иска траен мир, но ако иска да го постигне, трябва да окаже много по-голям натиск върху Владимир Путин. Без това той няма да получи нищо от Москва. Но като цяло съм по-оптимистичен от повечето ми колеги изследователи по тази тема, защото предвид ситуацията и желанието му да сложи край на тази война, всичко сочи, че Тръмп ще заеме по-твърда позиция спрямо Русия.

L'EXPRESS: Смятате ли, че тези санкции ще принудят Путин да бъде по-"разумен", както се надява Тръмп?

ДЖОН Е. ХЕРБСТ: Не веднага. Това не е първият път, когато Путин се сблъсква с тежки западни санкции. Той все още си мисли, че може да очарова Тръмп. Ето защо администрацията на САЩ трябва да поддържа и засилва този натиск през следващите месеци. Този натиск трябва да се изрази конкретно в това Русия да не постигне значителни печалби на бойното поле, а вече отслабената ѝ икономика да потъне още повече. Това е единственият сценарий, при който Путин би приел прекратяване на огъня.

L'EXPRESS: По-точно, ако администрацията на Тръмп иска да увеличи дипломатическия, икономическия и военния си натиск върху Путин, какво повече може да направи?

ДЖОН Е. ХЕРБСТ: Напълно възможно е да се направи повече. Например, бихме могли да атакуваме "сенчестия флот" от руски петролни танкери. Бихме могли също така да се насочим към някои големи руски финансови институции, които в момента избягват санкции. Това значително ще влоши икономическите перспективи на Русия. Съединените щати трябва да използват влиянието си, за да убедят страните от Г-7 да позволят на Украйна да използва замразени руски държавни активи.

И накрая, Украйна трябва да бъде снабдена с по-модерни оръжия, по-специално ракети "Томахоук", нещо, което Тръмп досега отказваше да направи. Това би изпратило послание до Москва, че Вашингтон е решен да направи всичко възможно, за да гарантира, че Путин не може да излезе победител от тази война.

L'EXPRESS: За да бъдем последователни, не трябва ли Доналд Тръмп да отмени решението си драстично да намали американската помощ за Украйна?

ДЖОН Е. ХЕРБСТ: Проучване, публикувано преди около три месеца, показва, че 69% от американците смятат, че помощта за Украйна трябва да бъде поне еквивалентна на тази, предоставяна по времето на Джо Байдън. Две трети от тези анкетирани - 46% от американците - дори смятат, че тя трябва да бъде увеличена! Следователно Тръмп лесно би могъл да си го позволи.

Но отново, трябва да бъдем реалисти и да признаем, че той има твърда позиция по този въпрос, която никога не е крил. Докато не се докаже противното, той е президентът, така че той има последната дума... Но докато Съединените щати се съгласяват да продават оръжия и да предоставят военно разузнаване, Украйна има средствата да се противопостави на Русия.

L'EXPRESS: Лидерите на Европейския съюз отвориха вратата за използване на замразени руски активи в подкрепа на военните усилия на Украйна. Ще бъде ли това решителна стъпка?

ДЖОН Е. ХЕРБСТ: Разбира се, защото Украйна се нуждае от това финансиране, особено след като Съединените щати спряха помощта си. Това не би включвало всички замразени активи на Русия, а приблизително 175 милиарда долара, сума, повече от достатъчна за финансиране на украинските усилия за още две или дори три години. Това би бил значителен напредък.

За съжаление, капризната бюрокрация на ЕС рискува да забави решение, което би било по-добре да бъде взето бързо. Това е жалко. Но ако администрацията на Тръмп позволи на Украйна да използва замразените в Съединените щати руски активи на стойност приблизително 10 милиарда долара, това би могло да ускори процеса и за европейците.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 73 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    83 15 Отговор
    Докато Зеленски проси в Европа в Киев трима американски генерали му кроят шапка.

    Коментиран от #65

    17:52 20.11.2025

  • 2 Москва гори

    21 118 Отговор
    Русия няма да спечели войната. Не само ще няма да я спечели но и ще плаща репярации за разрухата, терора и масовите убийства.

    Коментиран от #58

    17:54 20.11.2025

  • 3 КАК ?

    81 19 Отговор
    ТОВА СИ Е ТЯХНА ЗЕМЯ. РУСОФОБИТЕ ДА СЛАГАТ ПАМПЕРСИТЕ И ДА ХУКВАТ СРЕЩУ КИНДЖАЛИТЕ.

    17:56 20.11.2025

  • 4 Жоро

    95 15 Отговор
    "Единственият начин да се постигне мир е да бъде убеден агресора, че няма да спечели тази война." Как да го убедиш при положение,че печелят войната?

    17:58 20.11.2025

  • 5 честен ционист

    61 12 Отговор
    МИД РФ: Цели и задачи «СВО» в Украине будут выполнены в полном объеме.

    17:58 20.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хм...

    13 40 Отговор
    Да, но явно трябва да покаже, че има някакви успехи, да се нарече победител пред руснаците. Иначе лошо за имиджа на вожда. Не че след това няма да се срине държавицата му...

    Коментиран от #47

    18:00 20.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АЙДЕ ЧЕСТИТО

    56 12 Отговор
    Как ще стане тази промяна в начина на мислене, като вече четвърта година руснаците чупят ръцете на неонациския алианс, а от тяхна страна се чува единствено ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ДАЙ, ДАЙ, ДАЙ, коалицията на жеЛАЕЩИТЕ прилайва редовно с призиви за справедливо денацифициране и мир чрез сила, която те очевдно нямат.

    Коментиран от #20

    18:04 20.11.2025

  • 10 Аре моля без смешки

    56 8 Отговор
    директор на Атлантическия съвет бил казал .....

    18:04 20.11.2025

  • 11 Нищо верно няма

    34 8 Отговор
    Нито за Русия, нито за Палестина

    18:06 20.11.2025

  • 12 БРАВО

    39 10 Отговор
    Според автора, щом Тръмп е пратил американски военни да набиват канчето на киевската хунта, това е свирене на отбой.

    18:07 20.11.2025

  • 13 защо

    32 9 Отговор
    Факти,
    "Войната се завръща? Най-малко 33 жертви при днешните израелски удари в ивицата Газа
    20 Ноември, 2025 17:0569018"
    Четете бре, четете какво публикувате.

    18:09 20.11.2025

  • 14 Путин чака

    12 40 Отговор
    Тръмп да му подари парче от Украйна.
    Щото с втарая нещо не се получава.

    18:10 20.11.2025

  • 15 виктория

    29 6 Отговор
    и тоя е раснал в инкубатор!!!

    18:11 20.11.2025

  • 16 Кит

    54 11 Отговор
    Аххххх, Мимееееее, значи разполагането на руски ядрени ракети в Кубе е екзистенциална заплаха за САЩ и американците имат правото да реагират твърдо на нея, а влизането на ядроНАТО в Украйна не е екзистенциална заплаха за Русия и реакцията на руснаците по този повод е неприемлива....
    Леле, Мимеее, лелеееееее.....каква голотия се е ооооогггг...ъзила накъмто любознателните електорални единици....

    Коментиран от #19

    18:11 20.11.2025

  • 17 Поредният

    30 7 Отговор
    Боклук

    18:16 20.11.2025

  • 18 Мурка

    13 6 Отговор
    Маруся Климамава------ПРАСТИ ЛЮБИМАВА

    18:16 20.11.2025

  • 19 Ахмак

    15 58 Отговор

    До коментар #16 от "Кит":

    Срам ме е че в България има толкова нискочели Вутета, които застават зад Москва. Това са предимно корумпирани хора на някаква хранилка. Които правят далавери и грабят другите.. Които през живота си никога не са изкарали и един честен лев със собствения си труд.

    Коментиран от #22, #23, #67

    18:17 20.11.2025

  • 20 Абе, Путин

    9 34 Отговор

    До коментар #9 от "АЙДЕ ЧЕСТИТО":

    май не искаше четвърта година и прочие.
    Май и пета година все ще побеждават, и побеждават, и побеждават...
    Едно е да искаш, друго е да можеш...

    18:18 20.11.2025

  • 21 Кравар ненормален

    23 7 Отговор
    Никой си светът се променя

    18:19 20.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ти си принципен

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "Кит":

    За теб важи коментар 23.

    18:22 20.11.2025

  • 25 Оти да се лажеме?

    9 25 Отговор
    От двустранни срещи между Тръмп и Путин може да има смисъл единствено ако след всяка среща има някакво поне минимално полжително развитие към прекратяване на военните действия. Колкото срещи се проведоха досега показват точно обратната тенденция от страна на Русия. Вместо да показват стремеж към примирие те след всяка среща демонстрират недосегаемост, ескалация на военните действия и все повече обстрел на критични граждански обекти.. Много правилно Тръм не желае повече да реговаря по този начин. Какъв е смисъла от нови срещи, да се стигне до нова световна война ли?

    18:22 20.11.2025

  • 26 Проектът АНТИРУСИЯ

    32 9 Отговор
    На западните неоноцисти отиде на кино от 6 зо 5

    18:26 20.11.2025

  • 27 Сатана Z

    28 10 Отговор
    Кравешкият посланник в Куiв със звучната фамилния Хербст трябваше да посъветва своя президент,че Русия няма да жали западняците както жали украинците,а ще ги умори за броени минути.Не случайно Посейдон лежи не в Мексиканския залив ,а във Вашингтонската локва

    18:32 20.11.2025

  • 28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    31 9 Отговор
    Горкият той, личи си, че не е с всичкия си -
    Русия Е СПЕЧЕЛИЛА войната, защото въпреки помощта от цЕлото НАТО,
    фронтът всеки ден се мести на запад...

    18:33 20.11.2025

  • 29 Глупости на търкалета

    36 9 Отговор
    Още преди 30 години Русия се прибра в своите граници, но сащ/нато, не. Напротив приближиха се до руската граница и сега ревът с цяло гърло - защо Путин се бие и не си дава природните ресурси.

    Коментиран от #32

    18:35 20.11.2025

  • 30 Бай онзи

    28 8 Отговор
    Този е пълен не,а.д.е.ква.тн.и.к.И грам не познава руския характер и не е слушал,,Ставай страна огромная,,

    Коментиран от #41, #42

    18:39 20.11.2025

  • 31 Слогани

    23 11 Отговор
    Работа не вършат. Украйна е обречена

    18:42 20.11.2025

  • 32 А не си ли задаваш въпроса

    11 27 Отговор

    До коментар #29 от "Глупости на търкалета":

    защо НАТО се разшири точно с бившите участнички от Варшавския договор (доскорошни "верни" съюзници на СССР) дори с бивши съюзни републики като трите Прибалтики и досега миролюбивите Финландия и Швеция? Какво стана с тия които не се присъединиха към НАТО - Грузия, Украйна, Беларус? На Грузия ѝ взеха Абхазия и Южна Осетия с война 2008г., на Украйна Крим, ЛНР и ДНР и война от 2014г. и 2022г., тоталитарен проруски режим в Беларус с ядрени руски ракети на територията превръщайки я в цел за НАТО. Сега се заканват на Приднестровието, Молдова, Казахстан, Азърбейджан.

    Коментиран от #38, #45, #53

    18:54 20.11.2025

  • 33 Пенчо Славейков

    11 9 Отговор
    Тъпацииииии!

    18:55 20.11.2025

  • 34 Хашмокар на вилица

    16 8 Отговор
    Тоя явно много яко се е надрусал. Искам и аз от същото.

    19:11 20.11.2025

  • 35 Точен

    24 7 Отговор
    Този експосРаник е човек на сенилния Байдън... Какво друго да каже?

    19:24 20.11.2025

  • 36 !!!?

    7 19 Отговор
    Този лъже Копейките за да сънуват кошмари...за тях Путрлер е безсмъртен...!

    19:26 20.11.2025

  • 37 Мир ще има

    20 6 Отговор
    единствено след капитулацията на укра!Скоро!

    Коментиран от #40

    19:31 20.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Цензура

    19 6 Отговор
    Защо ни занимавате с поредният дeбилчик?
    Русия очевидно печели войната, а нейните съюзници са многократно по-силни икономически от САЩ и еврогeйският съюз !!!

    19:36 20.11.2025

  • 40 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    4 20 Отговор

    До коментар #37 от "Мир ще има":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    19:42 20.11.2025

  • 41 ру БЛАТА

    5 15 Отговор

    До коментар #30 от "Бай онзи":

    Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ

    19:43 20.11.2025

  • 42 Ами сега?

    6 14 Отговор

    До коментар #30 от "Бай онзи":

    За нещо друго огромно май си мечтаеш, но дано ти се сбъднат мечтите само на теб. На нас не ни трябват, ако искаш да ги получиш възможно най скоро да ти купя едопосочен билет до Москва.

    19:45 20.11.2025

  • 43 Левски

    14 5 Отговор
    Крайно време е да разберете, че "Украйна"е част от Русия.

    19:45 20.11.2025

  • 44 Помни

    15 5 Отговор
    Путин върна на просрочения труповете на още 1000 бандеровци . Срещу тях просроченият върна труповете 30 руски бойци . На 23 ноември Путин пак върна труповете на 1000 бандеровци , срещу което получи труповете на 31 руски бойци . Сами си правете сметката кой печели и кой губи . При това превзетият Покровск е пълен с бандеровски трупове .

    19:47 20.11.2025

  • 45 Отговорът е прозз

    10 4 Отговор

    До коментар #32 от "А не си ли задаваш въпроса":

    Рибата се вмирисва откъм главата. Горбачов и Елцин. Наивник и алкохолик. Слабаци.

    Коментиран от #52

    20:00 20.11.2025

  • 46 Това е Матрицата не е война

    6 3 Отговор
    За сега в източна Европа и Газа скоро и в други райони

    20:08 20.11.2025

  • 47 До ХМ

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    Бас държа, че ти ще си първия който ще го посрещне с китки на Орлов мост. Всички комуняги сте от едно тесто.

    20:18 20.11.2025

  • 48 Посланикът на ЕС в Украйна

    11 4 Отговор
    Катарина Матернова е изразила недоволство от разкритията за корупцията в Киев. Защо?
    Украинският блогър Анатолий Шарий е отбелязал, че ЕС, чрез посланика си в Киев, възпрепятства разследването на корупционен скандал в енергийния сектор. Защо?

    Ако някой знае верните отговори на гатанката, нека да обесни.

    20:20 20.11.2025

  • 49 Анна Максимчук от Украйна

    8 4 Отговор
    лейтенант от Въоръжените сили на Украйна изказва мисли като казва "По време на Втората световна война всички участници в кражби са били разстрелвани веднага за корупция. Освен това, и от двете страни както от Германия така и от Съюзническите войски. Така дори най-циничните и жестоки режими в света разбираха, че корупцията във война е заплаха за оцеляването на държавата". В нацистките лагери на Хитлер войниците са били публично наказвани за присвояване на провизии и имущество със смърт. В СССР те бяха съдени за измами с гориво и боеприпаси и др. Беше животински инстинкт да се запази системата по време на война: все пак, ако откраднеш ресурсите на армията, подкопаваш защитата и автоматично ставаш предател! И всичко това без никакви съобщения в медии и вестниците, без шум, без пътувания в чужбина и блокиране на парламентарните трибуни". А ние сега какво? Страна, която се бори не за територия, за самото право да съществува да бъде тук и сега има корупция в големи размери, която по някаква причина все още се възприема от мнозинството като "системен проблем и присъствието си във всяка държава и като нещо нормално", а не като пряка заплаха за живота на нацията. Прекалих ли със сравнението?

    20:22 20.11.2025

  • 50 Президентът на Украйна

    3 4 Отговор
    Зеленски официално вече е получил проект на план от САЩ, който според американската страна може да засили дипломацията. Според пресслужбата на Президентския офис, държавният глава е очертал основните задачи, които са важни за Украинския народ, и след днешната среща са се съгласили да работят по точките на плана, за да се доведе до край на войната. "Украйна се стреми към мир още от първите секунди на Руската инвазия и подкрепяме всички смислени предложения, които могат да ни доближат до мир. От началото на тази година Украйна подкрепя предложенията на президента Тръмп за прекратяване на кървавите сблъсъци. Готови сме да работим конструктивно с Американската страна и нашите партньори в Европа и света, така че резултатът да бъде мир," се казва в съобщението. Отбелязва се също, че Зеленски очаква да обсъди с Тръмп в следващите дни наличните дипломатически възможности и основните точки от плана, необходими за мира

    20:23 20.11.2025

  • 51 Европа е помогнала на Русия

    4 2 Отговор
    повече от колкото на самата Украйна. Министърът на външните работи на Швеция Мария Малмер Стенергаард е заявила, че от началото на пълномащабната инвазия Европейският съюз е подкрепил Украйна с 187 милиарда. евро. В същото време, по същото време, Европа е внесла Руски петрол и газ на стойност 201 милиарда евро. Заедно с други стоки и услуги получени в ЕС от Русия, общият обем на "инвестициите" в Руската икономика от страна на ЕС е 311 милиарда евро. Това означава, че сме помогнали на Руската икономика с 124 милиарда евро в повече от колкото е дадената помощ на Украйна.

    20:26 20.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Аз Путин

    14 3 Отговор
    Този малоумник още ли не е разбрал че Русия вече спечели войната.

    20:56 20.11.2025

  • 55 Само за Седмица

    1 10 Отговор
    Нулираха Лукойл .

    Ако някой преди месец
    Беше казал че това е възможно
    Щяха да го обяват за Луд .

    Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха

    21:05 20.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Край

    6 1 Отговор
    Нашите загубиха и тая война...Руската армия е на дунава подкрепяна от американската...Разочарован съм бягам за Турция....какъв позор

    21:15 20.11.2025

  • 58 Което каза

    1 11 Отговор

    До коментар #2 от "Москва гори":

    И бившият външен министър от времето на Елцин Андрей Козирев още в самото начало на руското нахлуване в Украйна!Потърсете видеото му в Youtube и сами ще се убедите!

    Коментиран от #69

    21:27 20.11.2025

  • 59 Аман от малоумни

    9 0 Отговор
    Този нещастен бивш посланик на коя планета живее?? Та той няма връзка с главния си мозък! Щпза дипломат е тази???

    21:31 20.11.2025

  • 60 Отряд1

    6 0 Отговор
    Не знам дали разбирате, но онзи гринго Тръмп се канеше да прави Америка отново велика, и какви ли не глупости изговори през това време, докато бозавия Путин, нищо не казваше и направи Русия отново велика.

    Това е разликата между това да говориш и това да действаш, когато трябва!

    21:38 20.11.2025

  • 61 САМО ПИТАМ

    6 0 Отговор
    ПОЯ ПОС -РАННИК ДО СЕГА НА МАРС ЛИ Е ЖИВЯЛ И НЕ ВИЖДА ЛИ КАКВО СТАВА НА "ТЕРЕН"

    21:45 20.11.2025

  • 62 Говедото

    6 0 Отговор
    За това е БИВШ посрадник!
    Айде чао до скив!

    21:47 20.11.2025

  • 63 Помни

    5 1 Отговор
    Този бивш американски посланник чувал ли е , че президентът на Китай , Си направи официално заявление в което обяви , че Китай няма да допусне Русия да изгуби войната срещу САЩ и васалите им на територията на Украйна ? Ако не знае , какъв посланик е ? Или този пишмян бивш посланик си мисли , че САЩ чийто общ външен и вътрешен дълг е над 112 трилиона долара и само 10 процента от БВП се състои от реално производство заедно с изпадналият в жестока икономическа рецесия ЕС наистина могат военооикономически да победят подкрепяната от Китай , Русия ???

    21:51 20.11.2025

  • 64 Така де

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "цар над всички царе":

    Велик владетел е Путин. Бастиса Русия от всякъде.

    21:59 20.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 По точно

    1 5 Отговор

    До коментар #53 от "Глупости на търкалета":

    Русия е терористична държава по дефиниция. Толкоз!

    22:05 20.11.2025

  • 67 Самуил

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ахмак":

    Ей б..лук ти ядеш от парите на тези които обиждаш.

    23:28 20.11.2025

  • 68 Арлингтън

    0 1 Отговор
    Русия нямало да спечели войната.Така и Адолф,до последно казвал.Пък после тубите с бензин.Ще спечели Бай-дън,като го сложат зад коня.

    09:11 21.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.