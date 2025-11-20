Мария Захарова към украинските войници на родния им език: Бягайте, момчета!

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова се обърна днес към украинците на украински език и призова тези, които са били насилствено мобилизирани, да дезертират от армията, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
В интервю за руската агенция тя заяви, че мобилизацията в Украйна се извършва не за да се изградят или укрепят отбранителните способности, а, както тя се изрази, за да се "изпълни заповедта за убиване на украински граждани“.
"Вече дадох съвет на тези, които са насилствено мобилизирани в Украйна: Наистина, бягайте, момчета“, апелира Захарова.
1 име
Коментиран от #51, #78, #175
21:58 20.11.2025
2 Ами те си бягат
Коментиран от #115
21:59 20.11.2025
3 0001
21:59 20.11.2025
5 руззззНациии
Коментиран от #12, #14, #15, #32
21:59 20.11.2025
6 Кит
21:59 20.11.2025
7 Не не .....аз съм твърд
Аз съм твърд и съм готов да умра за западната свобода. Там съм готов да беля Блага със синьо виолетовите африкански господа. Ще кютам по арабските кафенета по на едно чайче и емфиета
22:00 20.11.2025
8 Съветник
22:00 20.11.2025
9 украинските войници
22:00 20.11.2025
10 0001
22:00 20.11.2025
11 НИЯ
22:00 20.11.2025
12 Кит
До коментар #5 от "руззззНациии":Има украински език, разбира се.
Нарича се "мова".
И се говори като майчин от няколко милиона украинци в Западна Украйна.
22:01 20.11.2025
13 В В.П.
22:01 20.11.2025
14 Украинският език
До коментар #5 от "руззззНациии":е най- трудният в света. Даже украинците не са го научили още.😂🤣😂🤣
22:01 20.11.2025
16 Село Слана бара видинско
22:01 20.11.2025
17 Психиатър
22:01 20.11.2025
18 АЛКОХОЛЪТ
22:01 20.11.2025
19 Българин 🇧🇬
22:02 20.11.2025
20 Руски убийци
Коментиран от #26, #181
22:02 20.11.2025
21 ти да видиш
22:02 20.11.2025
Коментиран от #35, #41, #119
22:03 20.11.2025
23 Кит
22:03 20.11.2025
24 Феникс
Коментиран от #42
22:04 20.11.2025
28 Хахахаха
22:06 20.11.2025
29 Казуар
Коментиран от #61
30 В В.П.
Коментиран от #34
31 Хахахаха
Коментиран от #36
22:06 20.11.2025
До коментар #5 от "руззззНациии":На Руско-полски език..Мешавица,на която тук Факти наричат украински език.
Зеленски също не знае мешавицата.Завчера в Атина говореше на руски език.А на срещата му с президента на Гърция,преводачката му превеждаше на руски език.. .А срещата на Зеленски с Премиера не я предаваха ..
Коментиран от #49
33 НЯКОЙ
22:07 20.11.2025
34 пъън
До коментар #30 от "В В.П.":Русия оттече в канала също. Една от мракобесните империи на света, дойде и края.
Коментиран от #40
22:07 20.11.2025
До коментар #22 от "В В.П.":Шопският си е добре ама вашият мйекащ див селски диалект трудно се разбира.
Коментиран от #174
22:07 20.11.2025
36 Пич
До коментар #31 от "Хахахаха":Пусни си "Клоунът винаги е тъжен" , и се смей през сълзи !!!
22:08 20.11.2025
38 Болен
22:09 20.11.2025
39 Не е добра
До коментар #17 от "Психиатър":...като Нетаняху, нъл тъй?
Коментиран от #65
22:09 20.11.2025
40 Айде бе
До коментар #34 от "пъън":Ще ти се ама братушките побеждават. Приключват с полските селски фашита от западна укроландия и ще дойдат да ни отърват от мракобесния червен евроатлантически мутрочалгарски режим.
Коментиран от #139
22:09 20.11.2025
41 Кит
Това, че на рускоезични, на поляци, на нас, българите /а предполагам и на много други/, звучи странно не го прави малоценен или крив. Има написани прекрасни литературни творби на този език, нека не проектираме върху него собствените си предразсъдъци!
Коментиран от #64, #82
22:10 20.11.2025
43 Тц,тц
22:10 20.11.2025
45 Нека да бягат
Коментиран от #57
22:10 20.11.2025
46 Добре ще е
Коментиран от #77
22:10 20.11.2025
47 Руски колхозник
22:10 20.11.2025
48 Ще ти се, ама не
22:11 20.11.2025
49 Пич
До коментар #32 от "Атина Палада":Че то никой не знае украински език ! Забелязал съм , че когато някое отговорно лице се мъчи да държи отговорна реч на украински , цялата аудитория е много опулена !
22:11 20.11.2025
50 Маша
Коментиран от #54
22:11 20.11.2025
51 слава на украйна
До коментар #1 от "име":Явно визираш руските неонацисти и фашисти.
22:11 20.11.2025
22:12 20.11.2025
53 Кит
И папагалите, които й пригласят по свой навик.
Коментиран от #58, #62
До коментар #50 от "Маша":Много са ти малко кифличките, на тази пеиказвачката на фантастика, на московската фантастичка.
22:13 20.11.2025
56 Напред в ред
22:13 20.11.2025
57 Не ги е посъветвала
До коментар #45 от "Нека да бягат":Накъде да бягат
22:14 20.11.2025
59 В Полша
22:14 20.11.2025
60 До Тц, тц
22:14 20.11.2025
61 Брачед
До коментар #29 от "Казуар":Прекаляваш с новините от "Факти"
22:14 20.11.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Атина Палада
До коментар #41 от "Кит":Книжовната норма на украинският е като книжовната норма на македонският:))))
Коментиран от #69, #73, #76, #96
22:15 20.11.2025
65 Психиатър
До коментар #39 от "Не е добра":Съгласен съм с теб, диагнозата и е малко по-лека. Но лечението е пак със същите медикаменти.
22:16 20.11.2025
66 Москва
До коментар #58 от "Москва":Само ние с украинците през вековете вече сме се смесили в смесени бракове толкова много, че за нас, руснаците, "тикайте, хлопцы" - всички разбират и без никакъв превод.. Взаимопроникването на езиците... 🙂🙂🙂
22:16 20.11.2025
67 Да бягат
22:16 20.11.2025
68 Божидар Димитров
22:17 20.11.2025
70 Казуар
22:19 20.11.2025
71 Владо
72 Да се махат от Европа
22:20 20.11.2025
74 Урсула
Коментиран от #80
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 слава на украйна
Коментиран от #86, #88, #91
До коментар #46 от "Добре ще е":Мечтатель...🤣😝😂!
До коментар #73 от "Кит":И част от Гърция!
Жириновски беше казал ,че България е единствената държава,която граничи със себе си
Коментиран от #87
22:23 20.11.2025
22:24 20.11.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
22:25 20.11.2025
До коментар #76 от "слава на украйна":Ами рипай от дивана и на фронта,да спираш бандеро-дезертьорите,че и без призива на Маша,си дбЕгат,бетер Ивет Лслова...!
Коментиран от #93
22:26 20.11.2025
88 Ду рр
22:27 20.11.2025
89 ДрайвингПлежър
Накрая обаче само Зеля ще избяга, но дали ще може да се скрие е отделен въпрос.
22:27 20.11.2025
90 Маша алкаша
22:28 20.11.2025
91 Атина Палада
До коментар #76 от "слава на украйна":Значи Зеленски е путинофил,защото на официални срещи говори на руски език..
Как е възможно президента на Украйна на среща с президент на друга държава да не говори на езика на страната,която представлява а да говори на езика на страната с която воюва?
Коментиран от #102
22:28 20.11.2025
92 Хааа
22:29 20.11.2025
Коментиран от #98
22:30 20.11.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Уф Божкеее...!
До коментар #80 от "слава на украйна":Видяхме я и Полша...!
Путин им пусна,за проба няколко ефтини дрончета и те ореваха орталъка...!
А ПВО-то им вместо тях,удари ...къщата на беден полски фермер...🤣😉😂🤣😀👏!
Коментиран от #117
22:31 20.11.2025
96 Кит
До коментар #64 от "Атина Палада":Не, не е.
Книжовната норма на македонския е създадена напълно изкуствено, преди установяването на езикова практика, различна от тази в българските диалекти. Предпоставената цел е ясна - максимално раздалечаване от българския език по всички белези, по които това е възможно. Както иронично отбелязва проф Кронщайнер "Македонският е български, написан на сръбска пишеща машина".
При мовата нещата са се случили нормално - първо се е формирала устойчива езикова практика в говора на галисийците, различна от тази на руския, и едва след това тази практика е кодифицирана в книжовна форма.
Разликата в генезиса е тотална.
22:31 20.11.2025
97 Фани
22:32 20.11.2025
98 ПРАВ СИ...!
До коментар #93 от "слава на украйна":По нашите курорти има достатъчно материал-млади и здрави украинци-избягали от насилствената мобилизация в родината си...!
Коментиран от #108
22:34 20.11.2025
99 Атина Палада
До коментар #83 от "Ооо, пумиярче":Достатъчно се посмяхме с МатЮто,където цял един ден гони едни детски дронове в Полша:)))Деца от Украйна изстреляли детски дронове да се майтапят с Матю,и МатЮ като у.лав ги гони цял ден .И това не е всичко..Ами в Дания МатЮ как гонеше "врабчетата":)))) Ято птици а на МатЮто му се привидяло руски дронове и айде пак гонитба:)))) цирк Буш са МатЮвците..
22:34 20.11.2025
100 Кит
До коментар #87 от "Кит":Китоподобно, нали знаеш колко си болно?
Ако си забравило - погледни си диагнозата!
22:34 20.11.2025
101 Свободен
Нета е пълен със снимки на руски физиономии малко преди дрона да се взриви пред муци.ните им!
Момчетата могат да ги управляват и от вкъщи!
Коментиран от #110
22:35 20.11.2025
102 слава на украйна
До коментар #91 от "Атина Палада":Виж сега трави, обяснявам ти. Украинците са свободолюбиви и мирни хора, които обичат родината си, при тях няма омраза, ксенофобия и ненавист, все още има руснаци, които живеят в Украйна и те си говорят на руски, има украинска телевизия, която също е на руски. Украинците са смел, силен и мъдър народ, те никога не са имали лоши чувства към обикновените руснаци и русия, с която имат много общо покрай СССР, така да се каже Зеленски няма проблеми да говори на руски Украинците ненавиждат фашисткия режим на диктатора Путлер и на неговите кукли на конци, на онези изверги, които отиват в Украйна да убиват срещу 2000 долара на месец!
Коментиран от #121, #137, #247
22:36 20.11.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Божидар Димитров
22:36 20.11.2025
105 Айдеее...
До коментар #70 от "Казуар":...пак ми заревахте и ми захленчихте за...,,руските жертви"...?!
Коментиран от #111
22:38 20.11.2025
106 Космос
До коментар #63 от "az СВО Победа 80":Руската армия е Найбитата армия /след сръбската /
С най-големият брой дезертьори
Избила най-много руски /съветски граждани
С най-некадърните и крадливо офицери и генррали
Не книжен тигър, а рошава гарга.
22:38 20.11.2025
107 Студопор
Коментиран от #112
22:39 20.11.2025
108 слава на украйна
До коментар #98 от "ПРАВ СИ...!":Ти си материала!
22:39 20.11.2025
109 Захари
22:40 20.11.2025
110 Баш-Свободен
До коментар #101 от "Свободен":Нета е пълен със снимки на украински физиономии малко преди дрона да се взриви пред муци.ните им!
Коментиран от #116
22:40 20.11.2025
111 Ами
До коментар #105 от "Айдеее...":Запали по една свещ за загиналите руските войничета. Към един милион свещинще ти трябват. 🤣
22:41 20.11.2025
112 Аха
До коментар #107 от "Студопор":Само където и украинците и руснаците използват българската писменост. И са достатъчно слабоумни и от двата народа да се опитват да пренаписват историята на българската писменост, която си остава българска.
22:41 20.11.2025
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Видьо Видев
До коментар #2 от "Ами те си бягат":Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!
Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!
22:42 20.11.2025
116 Тихо пръдльо!
До коментар #110 от "Баш-Свободен":Лъжеш.
22:43 20.11.2025
117 слава на украйна
До коментар #95 от "Уф Божкеее...!":Пише се евтин селтако. Явно в клуба на пенсионера са ви учили как се коментира по форумите?
Бачкал си миньор нали?
22:43 20.11.2025
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Панчаревската кметица
До коментар #22 от "В В.П.":тИлИвизор
ТилИфон
него ден
нея година
айде по полека мИекащи селинджъри
22:43 20.11.2025
120 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #114 от "Атина Палада":Колежке това са руски фейкове.
22:43 20.11.2025
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Хе!
22:44 20.11.2025
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Саакашвили
22:46 20.11.2025
126 Пак аз
До коментар #114 от "Атина Палада":Абе би ти като оня другият си бит с мотика по главата като малък.
22:46 20.11.2025
127 Зеленски е поискал от дЖилезку
Коментиран от #138, #151
22:47 20.11.2025
128 Кит
До коментар #114 от "Атина Палада":Така е, укрите се самоизбиват от доста време сами. Путин бомбандира само военни обекти. Даже започнаха да убиват и натовските войници. Руските войници са само наблюдатели на този жесток конфликт и на тази безчувствена киевска хунта.
22:48 20.11.2025
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Ами сега?
22:48 20.11.2025
131 Напредват с минути братушките
Герасимов докладва на Путин за пълното превземане на Купянск и частичното превземане на Волчанск.
Коментиран от #133, #136, #152
22:48 20.11.2025
132 Божидар Димитров
22:49 20.11.2025
133 Добре
До коментар #131 от "Напредват с минути братушките":Циркаджии, московски циркаджии.
Коментиран от #141
22:50 20.11.2025
134 Мара Шекера
Продавате ни нЕкви абсолютни простотии.
22:50 20.11.2025
135 Новина чибурашки
Депутатът Гончаренко публикува 28 точки от мирния план на Тръмп за Украйна. Някакви врясъци се чуват от Радата. Сигурно е от радост
22:51 20.11.2025
136 Аха
До коментар #131 от "Напредват с минути братушките":Крили са се в някой подземен коридор с изход към бункера светия сватух.
22:51 20.11.2025
137 Атина Палада
До коментар #102 от "слава на украйна":Каква Украйна,какъв народ сънуваш бре:)))айде бегай ..Като един министър в Гърция как се изказа завчера ..."Какви исторически връзки ние (Гърция)може да имаме с Украйна,като Украйна е държава от 1991 г.:)))) Историческите ни връзки са с Русия" ..Сиреч ,той отрича Украйна като отделен народ и държава! И това го казва действащ в момента министър в Гърция по телевизията.
Коментиран от #144
22:51 20.11.2025
138 Ами щото
До коментар #127 от "Зеленски е поискал от дЖилезку":Украинците си изядоха още миналата година бездомните кучета
22:53 20.11.2025
139 Маша алкаша
До коментар #40 от "Айде бе":Вожда ти каза няма украински език, няма украинска нация.Има новоруzzzия хи хи Маша след 100 грама на къв език фъфлиш?
22:54 20.11.2025
140 Кит
До коментар #82 от "Самуил":Македонският език е "македонски" през 1944-45, когато е създаден.
Днес, след 4 изплакнати поколения в Македония, си е самостоен език, различен от българския. И в това няма никаква особена драма. Няма драма и в литературата на македонски. Драмата е за македонците, защото и до ден-днешен най-силните им припознати автори са Вапцаров и Талев. А и двамата пишат на български, поради което тия "македонски" автори са абсолютен световен уникат - творбите им са превеждани на родния им /според македонистите/ македонски език...
Също както и песните в сборника на Миладиновци, които в Македония от "български", станаха македонски. Нищо, че са най-силното доказателство за българския характер на диалектите в някогашната Македония!
Ето - това са драми, та дрънкат!
А за нас е пълен смях!
22:54 20.11.2025
141 Циркаджията е един!
До коментар #133 от "Добре":И той се казва-Зеленски!
Даже има диплома за завършено Висше Циркаджалъшко Образование...и навъртян бая трудов стаж по специалността ..!
22:54 20.11.2025
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Голям украински рев
22:58 20.11.2025
144 слава на украйна
До коментар #137 от "Атина Палада":Напротив, на руснаците сме им дали език и азбука, писменост и много дълго време сме ги тъпанили, като циганин тъпан.
В Украйна има най-силната българска диаспора и паметници на българските възрожденци, за разлика от русия.
Украйна и по точно Киев съществува много по рано от Москва, прочети малко история, вместо да чистиш къщи в Гърция и да береш маслини.
Коментиран от #156, #165
22:58 20.11.2025
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Да стане ясно!
23:01 20.11.2025
148 Иво
23:02 20.11.2025
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Аз съм съгласен
До коментар #127 от "Зеленски е поискал от дЖилезку":бездомни кучета на Украйна да пратим но да си платят транспорта им с правителственият Фалкон
23:04 20.11.2025
152 Факт
До коментар #131 от "Напредват с минути братушките":"Началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов най-нагло излъга, че руската армия превзела Купянск. Всъщност ако беше казал, че е превзет Покровск, повече можеше да се намери някой да му повярва. Дори вероятно най-популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, обяви казаното от Герасимов за "гръмко" и добави, че няма никакво потвърждение от независими наблюдатели, че Купянск е превзет от руснаците. ""
Коментиран от #154
23:05 20.11.2025
153 слава на украйна
До коментар #149 от "Атина Палада":Забелязал ли си, колко думи в руския са български или много подобни на българския? Ами азбуката, която ползват? Тяхната писменост идва от България също!!!!!!!
Дали има руски език според теб? Има, ама в основата си е български, щото, кога е имало Велика България, русия е била в гащите на Кан Кубрат!
Коментиран от #158
23:06 20.11.2025
154 Да бе
До коментар #152 от "Факт":Те руснаците все лъжат и после все вярно се оказва обаче нали?
23:07 20.11.2025
155 Божидар Димитров
23:07 20.11.2025
156 Атина Палада
До коментар #144 от "слава на украйна":Оф,много си п.ростичко...Украйна съществувала от...Ленин им създаде държава,а те му бутнаха паметника ...:))) Преди това никой и никъде не е чувал думата Украйна.. Колкото до четенето...ти изобщо не си чел...Видно е,че си учил най много до 8-ми клас ..
Коментиран от #157
23:08 20.11.2025
157 Факт
До коментар #156 от "Атина Палада":За първи път наименованието Украйна се появява в “Киевски летопис” през 1187 г. (тогава се засилва тенденцията към феодалната раздробеност на Киевска Рус, съществувала през ІХ – ХІV вв.). В тази творба летописецът разказва за смъртта на переяславски княз – “І плакали по ньому всі переяславці… За ним же Україна багато потужила” (И го оплакваха всички переяславци… За него Украйна тъгуваше много”). След това тази дума започва по-често да се среща и в други летописи.
Коментиран от #163
23:13 20.11.2025
158 Атина Палада
До коментар #153 от "слава на украйна":Няма какво да забелязвам..Всеизвестно е,че ние сме им дали книжовност Това никой не го отрича.Нито историята,нито Русия. Знам,че не си учил,но поне не си ли чувал за славянски езици? Знаеш ли колко милиона по света са славяно говорящи? Сигурна съм,че и това не знаеш.Обаче да ми говорите,че нямало руснаци ,пък нямали език ,пък нам си кво друго....си е налудничаво .
Коментиран от #164
23:17 20.11.2025
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Българин 🇧🇬
23:19 20.11.2025
161 Божидар Димитров
23:21 20.11.2025
162 Смешник
23:21 20.11.2025
163 Атина Палада
До коментар #157 от "Факт":Не е вярно това. Наименованието Украйна го измисля един германец,сега не се сещам за името му ..И това е през 19 век..И то дори не Украйна,ами нещо от сорта на "оКраина", там накрая..
Коментиран от #166, #168
23:22 20.11.2025
164 атина папаляга
До коментар #158 от "Атина Палада":Москва Основаване: 1147 г., Киев Основаване: 482 сл.Хр.
Има руснаци, но са бунаци, щото сме им дали почти всичко!
Коментиран от #171
23:24 20.11.2025
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 атина папаляга
До коментар #163 от "Атина Палада":Пак те питам, ти ЛГТБ обществото ли си?
Самотна ли си? Чистиш стаи в Гърция и гледаш стари хора, сигурно те е яд, че твоите сънародници вече ходат в Гърция само на почивка?
Коментиран от #173
23:26 20.11.2025
167 Тошев
23:27 20.11.2025
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Българин
Жалка работа!
23:32 20.11.2025
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Хммм,
До коментар #149 от "Атина Палада":Всъщност колегата донякъде е прав. И аз съм учил по същите български учебници дето всичките бяха писани на коляно от чужденци или техни последователи у нас, но истината е малко по друга. Останъл съм с убеждението, че си любознателна и ако съм прав може да те насоча към нещо полезно. Съжалявам, че тук не мога да публикувам линк за да чуеш руски език от преди 14 век, от което няма да разбереш и дума, но ти се справяш добре с мрежата и се надявам да потърсиш в тубата за да чуеш автентичен средновековен руски. Има разбира се и подвеждащи клипове с почти съвременен руски, но се надявам да отсееш зърното от плявата. Ако се интересуваш пък за фалшификациите в българската история потърси в мрежата статия "Гуннская теория в современной Болгарии" от Евгений Андреевич Колосков, наш съвременник — канд. ист. наук, доц., Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация. Статията е публикувана на английски във раздел История на вестник издаван от Санкт Петербургския университет, но ако имаш проблеми с езика, текста се копира, а певода с Гугъл преводач бих определил като много добър. Всички посочени личности са реални, а твърденията проверени и се потвърждават. Ако прочетеш и История славянобългарска ще научиш, че по времето на Паисй се говори отделно за руси и отделно за московити, които са два различни народа, но да не задълбаваме толкова, че стана дълго.
Коментиран от #179
23:35 20.11.2025
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 ннн н
До коментар #35 от "Хаха":Е защо така сига убиждаш хората, ми не са хубави тия работи сига
23:39 20.11.2025
175 Ти така ли ще направиш
До коментар #1 от "име":ако България я нападне чужда държава? Мишок.
Коментиран от #178
23:41 20.11.2025
176 Ха,ха
До коментар #170 от "Атина Палада":Ми тя Екатерина Велика гермака ма
23:41 20.11.2025
177 стоян георгиев
23:45 20.11.2025
178 стоян георгиев
До коментар #175 от "Ти така ли ще направиш":Той ще лапа бахори.такава е специалността на подобно патриоти!
23:45 20.11.2025
179 Атина Палада
До коментар #172 от "Хммм,":Благодаря!Проблем имам с руския език .Разбирам го до толкова,доколкото е близък с българският.Но с английски,немски и гръцки...нямам никакъв проблем.И трите ги владея писмено и говоримо..
Коментиран от #184
23:50 20.11.2025
180 бастардо
До коментар #4 от "Пич":И после пишат глупости ,че руснаците ги убили.
23:51 20.11.2025
181 Не проявай гл-по-ст
До коментар #20 от "Руски убийци":Предсказанията се сбъдват. Сделка с Русия, отхвърлянето й от Зеленски, Сащ се изтеглат от войната и продава оръжие на ЕС за продължаването й.
В такъв случай руснаците казват "Ще се наложи да повторим" т.е. да стигнем пак до Берлин. Но в този случай и до Брюксел и Лондон.
Коментиран от #186
23:51 20.11.2025
182 Хаха
23:53 20.11.2025
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 стоян георгиев
До коментар #179 от "Атина Палада":Нямаш компетенция ама обиждаш.абе интелигентна работа .вие убавиците с маргинални мераци към гърци с някой долар сте ясни.женвхте се за мишки от гърция на килограм и сега сте доста смешни с тези имена атина спарта...хахах...голям смях...още по смешно е че там ви нямат още за хора а и вече парите дето вземат мъжете ви не са нищо особено та остана ви само унижението и имената...атина спарта ..що не си сложи да речем тива или македония...хахах
00:00 21.11.2025
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Охлювска скорост
До коментар #181 от "Не проявай гл-по-ст":За няколко стотин години това може ли да се случи? Или за някое друго хилядолетие? Или никога.
00:03 21.11.2025
187 Тоя
00:03 21.11.2025
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 Zахарова
Коментиран от #195
00:11 21.11.2025
190 Това е
00:11 21.11.2025
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Тодор Колев
00:15 21.11.2025
193 Атина Палада
До коментар #188 от "стоян георгиев":Маша Захарова сама ще прогони украинските инати!
Коментиран от #196
00:16 21.11.2025
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Путин гол до кръста на пони
До коментар #189 от "Zахарова":Май три дни минаха, а Киев е още далеч!
00:17 21.11.2025
196 Може
До коментар #193 от "Атина Палада":С миризмата си.
00:18 21.11.2025
197 Този коментар е премахнат от модератор.
198 И правилно
00:22 21.11.2025
199 Този коментар е премахнат от модератор.
200 Този коментар е премахнат от модератор.
201 Баба Яга
00:24 21.11.2025
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Този коментар е премахнат от модератор.
204 Този коментар е премахнат от модератор.
205 Пиян ли си
До коментар #202 от "Атина Палада":беБоклук?
00:26 21.11.2025
206 Атина Палада
До коментар #202 от "Атина Палада":КолеЖКЕ ,защо пишеш от моя ник такива т@пизми? Не видя ли по горе,твърдението ми,че книжовността на Русия сме я дали ние българите?
Коментиран от #208, #229
00:28 21.11.2025
207 Боже
До коментар #202 от "Атина Палада":Пребери си про ZZZтите копейки
00:29 21.11.2025
208 Пиян ли си
До коментар #206 от "Атина Палада":беБоклук?
00:30 21.11.2025
209 Този коментар е премахнат от модератор.
210 Този коментар е премахнат от модератор.
211 Този коментар е премахнат от модератор.
212 стоян георгиев
До коментар #202 от "Атина Палада":Гицке да те питам знаеш ли разликата между нация и народ? Гледам бъркаш двата щата .та пак те питам знаеш ли кога се създават съвременните нации ?
00:35 21.11.2025
213 Този коментар е премахнат от модератор.
214 Този коментар е премахнат от модератор.
215 Този коментар е премахнат от модератор.
216 Този коментар е премахнат от модератор.
217 Човекът ☕
00:42 21.11.2025
218 Този коментар е премахнат от модератор.
219 Този коментар е премахнат от модератор.
220 проста Машо, няма да го схванеш но
00:44 21.11.2025
221 Този коментар е премахнат от модератор.
222 Този коментар е премахнат от модератор.
223 Този коментар е премахнат от модератор.
224 Коста
Коментиран от #226
00:50 21.11.2025
225 Ани
00:51 21.11.2025
226 стоян георгиев
До коментар #224 от "Коста":Не на всички.западна украйна говори на различен език в домашна обстановка.в сащ също говорят англииски и това нищо не значи .в австрия немски в белгия френски в латинска америка испански в сърбия черна гора босна и хърватска също говорят на близък език и какво от това?
Коментиран от #232
00:53 21.11.2025
227 Този коментар е премахнат от модератор.
228 стоян георгиев
До коментар #227 от "Атина Палада":Така е гицке...ние сме виновни че вие пишете лъжи.я обясни как баща ти се е сетил да те кръсти атина палада.виж лак точно ти е уцелил името...хахха...
00:58 21.11.2025
229 Този коментар е премахнат от модератор.
230 Категорично мнение
02:45 21.11.2025
231 До 202 и 229
02:59 21.11.2025
232 Лични впечатления
До коментар #226 от "стоян георгиев":Имам приятели в Одеса, интелигентни хора са с висше образование. Помежду си в семейството говорят на украински, а също и когато се обаждаха по телефона на свои роднини в Киев пак говореха на украински. Иначе приказват на съвършен литературен руски език без акцент.
Коментиран от #238, #245
03:06 21.11.2025
233 СТОЕНЧО
НЯМА РАЗЛИКА МЕЖДУ НАЦИЯ И НАРОД
ИМА РАЗЛИКА МЕЖДУ НАЦИЯ И ЕТНОС
И КОГАТО ЕДИН ЕТНОС В ЕДНА НАЦИЯ НЕ УВАЖАВА ДРУГИЯ НАЦИЯТА НЕ СЪШЕСТВУВА ЩОТО Е ДОГОВОР МЕЖДУ ЕТНОСИТЕ ЗА СЪВМЕСТНО СЪЖИТЕЛСТВО
СХВАНА ЛИ БЕ АСПИРИН
Е ТЕ ЗА ТОВА В ТЕЯ ГЕОГРАФСКИ РАМКИ УКРАИНСКА НАЦИЯ НЯМА
НО НА ПОДОБНИ КАТО ТЕБЕ ТЪПА....НАРИ ТАЯ МИСЪЛ МОЖЕ ДА СЕ ВКАРА В КРАТУНАТА САМО С ЛОПАТКА
Коментиран от #236
03:17 21.11.2025
234 Иванов
08:28 21.11.2025
235 Бай Киро
08:39 21.11.2025
236 стоян георгиев
До коментар #233 от "СТОЕНЧО":Точно така няма разлика между нация и народ...хахаха....и етнос не било народ....гицке аз ти казвам че си точно атина палада ти се обиждаш...хахах...
09:13 21.11.2025
237 Пешо
09:15 21.11.2025
238 стоян георгиев
До коментар #232 от "Лични впечатления":В украйна почти цялото население е двуезично знае и украински и руски.да.речем огромна част от българите в украйна също в къщи говорят руски.това е следствие русификацията през комунизма както и прекалената толерантност на украинците към руския език .а уж били фашисти...
09:15 21.11.2025
239 Не знаеш ли
До коментар #70 от "Казуар":на едно руско настъплени се падат средно по 4-5 отчаяни украински конранастъпления увенчани с неуспех и разгром? Ха сега изчислявай по формулата на военните статистики.
Коментиран от #240
09:23 21.11.2025
240 Казуар
До коментар #239 от "Не знаеш ли":Руснаците атакуват Покровск една година с всекидневни атаки.
10:14 21.11.2025
241 Финанс
10:39 21.11.2025
242 коко
10:45 21.11.2025
243 Този коментар е премахнат от модератор.
244 Този коментар е премахнат от модератор.
245 Само питам
До коментар #232 от "Лични впечатления":Сигурно са българи,щом са вече забравили че 150 000 одесити са им рода.Ти поне напомни ли им?
11:23 21.11.2025
246 А онези
11:32 21.11.2025
247 Орк
До коментар #102 от "слава на украйна":ти на колко си годинки?
12:56 21.11.2025