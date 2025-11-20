Новини
Мария Захарова към украинските войници на родния им език: Бягайте, момчета!
  Тема: Украйна

Мария Захарова към украинските войници на родния им език: Бягайте, момчета!

20 Ноември, 2025 21:56, обновена 20 Ноември, 2025 23:20 18 052 247

В интервю за ТАСС тя заяви, че мобилизацията в Украйна се извършва не за да се изградят или укрепят отбранителните способности, а, както тя се изрази, за да се изпълни заповедта за убиване на украински граждани

Мария Захарова към украинските войници на родния им език: Бягайте, момчета! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова се обърна днес към украинците на украински език и призова тези, които са били насилствено мобилизирани, да дезертират от армията, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

В интервю за руската агенция тя заяви, че мобилизацията в Украйна се извършва не за да се изградят или укрепят отбранителните способности, а, както тя се изрази, за да се "изпълни заповедта за убиване на украински граждани“.

"Вече дадох съвет на тези, които са насилствено мобилизирани в Украйна: Наистина, бягайте, момчета“, апелира Захарова.

  • 1 име

    253 46 Отговор
    С бягане не става, взимайте каквото оръжие са ви дали и пуцайте по членовете на хунтата, вкл неонацистите на фронта, които ви заставят да умирате само за до задържите поредния стратегически неважен град още няколко дни.

    Коментиран от #51, #78, #175

    21:58 20.11.2025

  • 2 Ами те си бягат

    176 25 Отговор
    Тва е

    Коментиран от #115

    21:59 20.11.2025

  • 3 0001

    214 25 Отговор
    Точно така! Употребени сте момчета!

    21:59 20.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 руззззНациии

    51 140 Отговор
    Ама как на украински?.....та нали няма такъв език!

    Коментиран от #12, #14, #15, #32

    21:59 20.11.2025

  • 6 Кит

    149 23 Отговор
    Ами те бягат и без да ги съветват...

    21:59 20.11.2025

  • 7 Не не .....аз съм твърд

    109 18 Отговор
    и ще стоя на фронта докато не ме очистят.
    Аз съм твърд и съм готов да умра за западната свобода. Там съм готов да беля Блага със синьо виолетовите африкански господа. Ще кютам по арабските кафенета по на едно чайче и емфиета

    22:00 20.11.2025

  • 8 Съветник

    43 183 Отговор
    Руснаците да почват да учат украински, че ще им трябва за в бъдеще.

    Коментиран от #23

    22:00 20.11.2025

  • 9 украинските войници

    78 18 Отговор
    Кака, ми накъде да бягаме?

    22:00 20.11.2025

  • 10 0001

    121 12 Отговор
    А заградителните отряди? Пазете се момчета!

    22:00 20.11.2025

  • 11 НИЯ

    150 23 Отговор
    Да,точно така ,жената е права,тя е майка и иска да спаси тези млади момчета,на които живота е пред тях,и те трябва да живеят.

    22:00 20.11.2025

  • 12 Кит

    72 30 Отговор

    До коментар #5 от "руззззНациии":

    Има украински език, разбира се.
    Нарича се "мова".
    И се говори като майчин от няколко милиона украинци в Западна Украйна.

    22:01 20.11.2025

  • 13 В В.П.

    88 20 Отговор
    Заравнявай Киев и околията !!

    22:01 20.11.2025

  • 14 Украинският език

    137 21 Отговор

    До коментар #5 от "руззззНациии":

    е най- трудният в света. Даже украинците не са го научили още.😂🤣😂🤣

    22:01 20.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Село Слана бара видинско

    21 73 Отговор
    Тази много остаряла

    22:01 20.11.2025

  • 17 Психиатър

    37 102 Отговор
    Да убиваш хора и да виниш други за убийствата си е за психиатрия.

    Коментиран от #39

    22:01 20.11.2025

  • 18 АЛКОХОЛЪТ

    34 88 Отговор
    НЕ ПРОЩАВА...ТОВА Е БОЛЕСТ...НЕИЗЛЕЧИМА БОЛЕСТ...

    22:01 20.11.2025

  • 19 Българин 🇧🇬

    131 31 Отговор
    Уважение за Мария Захарова .

    22:02 20.11.2025

  • 20 Руски убийци

    47 147 Отговор
    Кого ще уплашите, кривокраки московски убийци. Бягайте вие, че това което се задава, че ви удари с огромна сила. Имперски диваци. Всичко което прави рушлясалата дива имперска хунта от Москва, ще се изсипе за жалост и върху обикновените хора. Русия ще плати жестока цена за терора който извършва в Украйна. Бягайте руски войници, бягайте, спасете поданиците на руската федерация! Бягайте руски войници, ако ви е мил живота.

    Коментиран от #26, #181

    22:02 20.11.2025

  • 21 ти да видиш

    122 23 Отговор
    Права е, защо трябва да мрат за корумпирания, нагъл зеленпор?

    22:02 20.11.2025

  • 22 В В.П.

    82 23 Отговор
    Езика на окропите ,е нещо като шопския диалектът.Крив ,грозен и неразбираем..Имат подобие на език..Говорят в Лвов , Иванофранкивск,и още някои..

    Коментиран от #35, #41, #119

    22:03 20.11.2025

  • 23 Кит

    72 18 Отговор

    До коментар #8 от "Съветник":

    Всъщност, първо всички украинци трябва да научат мова / 80%+ от украинците са рускоезични/, руснаците ще учат след тях.

    Коментиран от #27

    22:03 20.11.2025

  • 24 Феникс

    96 15 Отговор
    Нещата там са страшни , млади момчета бягат през планината в Румъния , преследване от дронове и термо камери! Има масови убийства по време на така наречената мобилизация, вчера в Харков са прегазили баща и син най безцеремонно! Решилите да не отидан на фронта по затворите са зверски пребивани и изнасилвани, само и само да отидат на фронта! В телеграм каналите има нестихваща лавина от подобни клипове!

    Коментиран от #42

    22:04 20.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хахахаха

    19 66 Отговор
    Сирски към руските войничета на родния им език - бягайте момичета!

    22:06 20.11.2025

  • 29 Казуар

    19 68 Отговор
    Руснаците са мобилизирали насила 40000 украинци в завзетите територии.

    Коментиран от #61

    22:06 20.11.2025

  • 30 В В.П.

    75 15 Отговор
    Окрайната изтече в канала на историята ..Най кратковременната държава в света ..Амин..

    Коментиран от #34

    22:06 20.11.2025

  • 31 Хахахаха

    19 56 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Мдааа. И така вече четвърта година копейки.

    Коментиран от #36

    22:06 20.11.2025

  • 32 Атина Палада

    85 13 Отговор

    До коментар #5 от "руззззНациии":

    На Руско-полски език..Мешавица,на която тук Факти наричат украински език.
    Зеленски също не знае мешавицата.Завчера в Атина говореше на руски език.А на срещата му с президента на Гърция,преводачката му превеждаше на руски език.. .А срещата на Зеленски с Премиера не я предаваха ..

    Коментиран от #49

    22:07 20.11.2025

  • 33 НЯКОЙ

    20 61 Отговор
    Абе, вземете и бутилката на тая

    22:07 20.11.2025

  • 34 пъън

    23 66 Отговор

    До коментар #30 от "В В.П.":

    Русия оттече в канала също. Една от мракобесните империи на света, дойде и края.

    Коментиран от #40

    22:07 20.11.2025

  • 35 Хаха

    13 40 Отговор

    До коментар #22 от "В В.П.":

    Шопският си е добре ама вашият мйекащ див селски диалект трудно се разбира.

    Коментиран от #174

    22:07 20.11.2025

  • 36 Пич

    41 4 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    Пусни си "Клоунът винаги е тъжен" , и се смей през сълзи !!!

    22:08 20.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Болен

    19 62 Отговор
    Запознат с такива отровени извратеняци, като вас на които им се привиждат руски облаци навсякъде. Тази отвратителна идеология, руската, ще бъде заличена. Колко български поколения обезроди и изтри българското им самосъзнание, генерали да предават своя народ в името на тази отвратителна идеология.

    22:09 20.11.2025

  • 39 Не е добра

    34 3 Отговор

    До коментар #17 от "Психиатър":

    ...като Нетаняху, нъл тъй?

    Коментиран от #65

    22:09 20.11.2025

  • 40 Айде бе

    54 13 Отговор

    До коментар #34 от "пъън":

    Ще ти се ама братушките побеждават. Приключват с полските селски фашита от западна укроландия и ще дойдат да ни отърват от мракобесния червен евроатлантически мутрочалгарски режим.

    Коментиран от #139

    22:09 20.11.2025

  • 41 Кит

    18 28 Отговор

    До коментар #22 от "В В.П.":

    Е, хайде сега - няма лоши книжовни езици / шопският е диалект, а не книжовна норма/.
    Украинският си е съвсем нормален език, който върши отлична работа на ония, които го владеят добре.
    Това, че на рускоезични, на поляци, на нас, българите /а предполагам и на много други/, звучи странно не го прави малоценен или крив. Има написани прекрасни литературни творби на този език, нека не проектираме върху него собствените си предразсъдъци!

    Коментиран от #64, #82

    22:10 20.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Тц,тц

    14 46 Отговор
    Срамота,драга говорителко,срамота! Да говориш език на народ,на когото не признаваш държавата, е СМЕШНО,даже ЦИНИЧНО ! Много ниско сте паднала,другарко Шекерова!

    22:10 20.11.2025

  • 44 Маша

    45 9 Отговор
    Е Велика !!!

    22:10 20.11.2025

  • 45 Нека да бягат

    40 7 Отговор
    Ама да не е в България само. В Брюксел да бягат. Едно време белогвардейците дето са бягали после във Африка се оказаха впрочем повечето ....

    Коментиран от #57

    22:10 20.11.2025

  • 46 Добре ще е

    10 37 Отговор
    Да го каже на своите !

    Коментиран от #77

    22:10 20.11.2025

  • 47 Руски колхозник

    47 8 Отговор
    Показа уважение към украинците, както и Путин ги жали още.

    22:10 20.11.2025

  • 48 Ще ти се, ама не

    12 55 Отговор
    Няма да се сбъднат мокрите мечти на кремълската хунта. Украинците няма да се предадат на агресора!

    22:11 20.11.2025

  • 49 Пич

    51 6 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Че то никой не знае украински език ! Забелязал съм , че когато някое отговорно лице се мъчи да държи отговорна реч на украински , цялата аудитория е много опулена !

    22:11 20.11.2025

  • 50 Маша

    40 11 Отговор
    Е Велика !!!

    Коментиран от #54

    22:11 20.11.2025

  • 51 слава на украйна

    14 47 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Явно визираш руските неонацисти и фашисти.

    22:11 20.11.2025

  • 52 Фризьора

    42 3 Отговор
    Ей, оня рошавият 60клук от острова как ги на6ута

    22:12 20.11.2025

  • 53 Кит

    21 6 Отговор

    До коментар #37 от "слава на украйна":

    Веднага ще ти кажа кой изби 1 200 000....00000.3,14 "руски боклука!
    Пропагандата.
    И папагалите, които й пригласят по свой навик.

    Коментиран от #58, #62

    22:12 20.11.2025

  • 54 Божидар Димитров

    11 28 Отговор

    До коментар #50 от "Маша":

    Много са ти малко кифличките, на тази пеиказвачката на фантастика, на московската фантастичка.

    22:13 20.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Напред в ред

    12 40 Отговор
    Украйна ще победи.

    22:13 20.11.2025

  • 57 Не ги е посъветвала

    4 14 Отговор

    До коментар #45 от "Нека да бягат":

    Накъде да бягат

    22:14 20.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 В Полша

    31 5 Отговор
    Много ще им се израдват. Все повече ги обичат

    22:14 20.11.2025

  • 60 До Тц, тц

    10 47 Отговор
    Тя тая вече е толкова ниско паднала, че чак е загубила ориентация ! И не само тя, а и цялата Кремълска шайка !

    22:14 20.11.2025

  • 61 Брачед

    16 1 Отговор

    До коментар #29 от "Казуар":

    Прекаляваш с новините от "Факти"

    22:14 20.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Атина Палада

    30 7 Отговор

    До коментар #41 от "Кит":

    Книжовната норма на украинският е като книжовната норма на македонският:))))

    Коментиран от #69, #73, #76, #96

    22:15 20.11.2025

  • 65 Психиатър

    6 12 Отговор

    До коментар #39 от "Не е добра":

    Съгласен съм с теб, диагнозата и е малко по-лека. Но лечението е пак със същите медикаменти.

    22:16 20.11.2025

  • 66 Москва

    11 3 Отговор

    До коментар #58 от "Москва":

    Само ние с украинците през вековете вече сме се смесили в смесени бракове толкова много, че за нас, руснаците, "тикайте, хлопцы" - всички разбират и без никакъв превод.. Взаимопроникването на езиците... 🙂🙂🙂

    22:16 20.11.2025

  • 67 Да бягат

    17 6 Отговор
    Ама с един крак как се бяга ?

    22:16 20.11.2025

  • 68 Божидар Димитров

    7 15 Отговор
    Много са ти малки кифличките! Сплескани, малки.

    22:17 20.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Казуар

    11 28 Отговор
    Авдеевка, Покровск и други укрепени райони бяха накиснати от руска кръв, според военните статистики тези които нападат дават повече жертви.

    Коментиран от #105, #239

    22:19 20.11.2025

  • 71 Владо

    11 26 Отговор
    Торална ненормалница.

    22:19 20.11.2025

  • 72 Да се махат от Европа

    24 6 Отговор
    В Канада има много място. В Гренландия също

    22:20 20.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Урсула

    29 7 Отговор
    Ние, натовците, никога нямаше да напуснем Покровск, но времето там е мъгливо и се оттегляме на сухо и слънчево място.

    Коментиран от #80

    22:20 20.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 слава на украйна

    8 26 Отговор

    До коментар #64 от "Атина Палада":

    Само в твоята глава и в тези на путинофилите.

    Коментиран от #86, #88, #91

    22:21 20.11.2025

  • 77 Хе,хе...!

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Добре ще е":

    Мечтатель...🤣😝😂!

    22:22 20.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Атина Палада

    19 4 Отговор

    До коментар #73 от "Кит":

    И част от Гърция!
    Жириновски беше казал ,че България е единствената държава,която граничи със себе си

    Коментиран от #87

    22:23 20.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ти учил ли си история?

    13 18 Отговор

    До коментар #73 от "Кит":

    Сталин създава Македония! По план е предвиждано да се отцепят още 2 части от България. Руският император дава Северна Добруджа, българска земя, на румънците. От тук започва антибългарската политика на Русия към България! Да споменем ли и за волжките българи. Така освобождава Русия, завладява и заличава, създава изкуствени народи.

    22:24 20.11.2025

  • 82 Самуил

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "Кит":

    има написани и на "македонски" език.

    Коментиран от #140

    22:24 20.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Това е факт

    5 6 Отговор

    До коментар #80 от "слава на украйна":

    И то безспорен.

    22:25 20.11.2025

  • 85 Перо

    19 6 Отговор
    Момчетата отдавна избягаха, но се натресоха на издръжка в други държави, вкл. БГ!

    22:25 20.11.2025

  • 86 Не викай от дивана познати клишета!

    8 5 Отговор

    До коментар #76 от "слава на украйна":

    Ами рипай от дивана и на фронта,да спираш бандеро-дезертьорите,че и без призива на Маша,си дбЕгат,бетер Ивет Лслова...!

    Коментиран от #93

    22:26 20.11.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ду рр

    8 22 Отговор

    До коментар #76 от "слава на украйна":

    Срещнеш ли путинофил трепИ! Да знаеш, че много бързо бягат.

    22:27 20.11.2025

  • 89 ДрайвингПлежър

    24 5 Отговор
    Опитва да им спаси живота жената... ако има кой да чуе!

    Накрая обаче само Зеля ще избяга, но дали ще може да се скрие е отделен въпрос.

    22:27 20.11.2025

  • 90 Маша алкаша

    8 17 Отговор
    Вожда ти каза няма украински език, няма украинска нация.Има новолуние хи хи Маша след 190 грама на към език фъфлиш?

    22:28 20.11.2025

  • 91 Атина Палада

    22 8 Отговор

    До коментар #76 от "слава на украйна":

    Значи Зеленски е путинофил,защото на официални срещи говори на руски език..
    Как е възможно президента на Украйна на среща с президент на друга държава да не говори на езика на страната,която представлява а да говори на езика на страната с която воюва?

    Коментиран от #102

    22:28 20.11.2025

  • 92 Хааа

    10 21 Отговор
    Нагли и некадърни рашиски индивиди.Тия няма никаква чест и морал.

    22:29 20.11.2025

  • 93 слава на украйна

    7 6 Отговор

    До коментар #86 от "Не викай от дивана познати клишета!":

    Няма нужда да ходя в Украйна, тук има достатъчно материал.

    Коментиран от #98

    22:30 20.11.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Уф Божкеее...!

    22 8 Отговор

    До коментар #80 от "слава на украйна":

    Видяхме я и Полша...!
    Путин им пусна,за проба няколко ефтини дрончета и те ореваха орталъка...!
    А ПВО-то им вместо тях,удари ...къщата на беден полски фермер...🤣😉😂🤣😀👏!

    Коментиран от #117

    22:31 20.11.2025

  • 96 Кит

    11 2 Отговор

    До коментар #64 от "Атина Палада":

    Не, не е.
    Книжовната норма на македонския е създадена напълно изкуствено, преди установяването на езикова практика, различна от тази в българските диалекти. Предпоставената цел е ясна - максимално раздалечаване от българския език по всички белези, по които това е възможно. Както иронично отбелязва проф Кронщайнер "Македонският е български, написан на сръбска пишеща машина".
    При мовата нещата са се случили нормално - първо се е формирала устойчива езикова практика в говора на галисийците, различна от тази на руския, и едва след това тази практика е кодифицирана в книжовна форма.
    Разликата в генезиса е тотална.

    22:31 20.11.2025

  • 97 Фани

    3 13 Отговор
    П. А. Р. Ц. А. Л.

    22:32 20.11.2025

  • 98 ПРАВ СИ...!

    17 2 Отговор

    До коментар #93 от "слава на украйна":

    По нашите курорти има достатъчно материал-млади и здрави украинци-избягали от насилствената мобилизация в родината си...!

    Коментиран от #108

    22:34 20.11.2025

  • 99 Атина Палада

    16 2 Отговор

    До коментар #83 от "Ооо, пумиярче":

    Достатъчно се посмяхме с МатЮто,където цял един ден гони едни детски дронове в Полша:)))Деца от Украйна изстреляли детски дронове да се майтапят с Матю,и МатЮ като у.лав ги гони цял ден .И това не е всичко..Ами в Дания МатЮ как гонеше "врабчетата":)))) Ято птици а на МатЮто му се привидяло руски дронове и айде пак гонитба:)))) цирк Буш са МатЮвците..

    22:34 20.11.2025

  • 100 Кит

    4 1 Отговор

    До коментар #87 от "Кит":

    Китоподобно, нали знаеш колко си болно?
    Ако си забравило - погледни си диагнозата!

    22:34 20.11.2025

  • 101 Свободен

    9 13 Отговор
    Защо да бягат?!
    Нета е пълен със снимки на руски физиономии малко преди дрона да се взриви пред муци.ните им!
    Момчетата могат да ги управляват и от вкъщи!

    Коментиран от #110

    22:35 20.11.2025

  • 102 слава на украйна

    10 27 Отговор

    До коментар #91 от "Атина Палада":

    Виж сега трави, обяснявам ти. Украинците са свободолюбиви и мирни хора, които обичат родината си, при тях няма омраза, ксенофобия и ненавист, все още има руснаци, които живеят в Украйна и те си говорят на руски, има украинска телевизия, която също е на руски. Украинците са смел, силен и мъдър народ, те никога не са имали лоши чувства към обикновените руснаци и русия, с която имат много общо покрай СССР, така да се каже Зеленски няма проблеми да говори на руски Украинците ненавиждат фашисткия режим на диктатора Путлер и на неговите кукли на конци, на онези изверги, които отиват в Украйна да убиват срещу 2000 долара на месец!

    Коментиран от #121, #137, #247

    22:36 20.11.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Божидар Димитров

    5 9 Отговор
    Кифличките са си все така малки и сплескани.

    22:36 20.11.2025

  • 105 Айдеее...

    8 4 Отговор

    До коментар #70 от "Казуар":

    ...пак ми заревахте и ми захленчихте за...,,руските жертви"...?!

    Коментиран от #111

    22:38 20.11.2025

  • 106 Космос

    9 21 Отговор

    До коментар #63 от "az СВО Победа 80":

    Руската армия е Найбитата армия /след сръбската /
    С най-големият брой дезертьори
    Избила най-много руски /съветски граждани
    С най-некадърните и крадливо офицери и генррали
    Не книжен тигър, а рошава гарга.

    22:38 20.11.2025

  • 107 Студопор

    12 6 Отговор
    Ми той родният им език е руски, ама написан на развалена пишеща машина. Като българския и македонския. Какво няма да я разберат... 😁😁😁

    Коментиран от #112

    22:39 20.11.2025

  • 108 слава на украйна

    3 10 Отговор

    До коментар #98 от "ПРАВ СИ...!":

    Ти си материала!

    22:39 20.11.2025

  • 109 Захари

    7 12 Отговор
    Oт тоя скочубър и аз ще бягам...

    22:40 20.11.2025

  • 110 Баш-Свободен

    13 9 Отговор

    До коментар #101 от "Свободен":

    Нета е пълен със снимки на украински физиономии малко преди дрона да се взриви пред муци.ните им!

    Коментиран от #116

    22:40 20.11.2025

  • 111 Ами

    9 13 Отговор

    До коментар #105 от "Айдеее...":

    Запали по една свещ за загиналите руските войничета. Към един милион свещинще ти трябват. 🤣

    22:41 20.11.2025

  • 112 Аха

    13 2 Отговор

    До коментар #107 от "Студопор":

    Само където и украинците и руснаците използват българската писменост. И са достатъчно слабоумни и от двата народа да се опитват да пренаписват историята на българската писменост, която си остава българска.

    22:41 20.11.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Видьо Видев

    15 11 Отговор

    До коментар #2 от "Ами те си бягат":

    Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!

    Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!

    22:42 20.11.2025

  • 116 Тихо пръдльо!

    2 3 Отговор

    До коментар #110 от "Баш-Свободен":

    Лъжеш.

    22:43 20.11.2025

  • 117 слава на украйна

    5 8 Отговор

    До коментар #95 от "Уф Божкеее...!":

    Пише се евтин селтако. Явно в клуба на пенсионера са ви учили как се коментира по форумите?
    Бачкал си миньор нали?

    22:43 20.11.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Панчаревската кметица

    6 6 Отговор

    До коментар #22 от "В В.П.":

    тИлИвизор
    ТилИфон
    него ден
    нея година
    айде по полека мИекащи селинджъри

    22:43 20.11.2025

  • 120 Изпражнението гайтанджиева

    3 6 Отговор

    До коментар #114 от "Атина Палада":

    Колежке това са руски фейкове.

    22:43 20.11.2025

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Хе!

    8 13 Отговор
    Ей, Маша! Щете повикат в Хага да отговаряш за отвличане на украинската войска! Внимавай с водката и какво говориш!

    22:44 20.11.2025

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Саакашвили

    13 6 Отговор
    Зеленски ще го арестуват и съдбата на един грузински юнак ще бъде и неговата.

    22:46 20.11.2025

  • 126 Пак аз

    4 1 Отговор

    До коментар #114 от "Атина Палада":

    Абе би ти като оня другият си бит с мотика по главата като малък.

    22:46 20.11.2025

  • 127 Зеленски е поискал от дЖилезку

    14 3 Отговор
    България да изпрати бездомни кучета на аУкрайна. Бездомните кучета били нужни за разчистване на минни полета в направление Североизточния военен окръг. Това е първата добра новина за България. Не можем да им откажем на украинците

    Коментиран от #138, #151

    22:47 20.11.2025

  • 128 Кит

    12 4 Отговор

    До коментар #114 от "Атина Палада":

    Така е, укрите се самоизбиват от доста време сами. Путин бомбандира само военни обекти. Даже започнаха да убиват и натовските войници. Руските войници са само наблюдатели на този жесток конфликт и на тази безчувствена киевска хунта.

    22:48 20.11.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Ами сега?

    3 15 Отговор
    Що така бе миме, нещо много ви затрудняват украинските войски ли? Ние пък си мислехме, че сте "самая магучая с безаналоговая армия" и не се плашите от нищо, а една Украйна ви застана на гърлото като рибя кост.

    22:48 20.11.2025

  • 131 Напредват с минути братушките

    12 4 Отговор
    Путин е бил информиран за превземането на Купянск.
    Герасимов докладва на Путин за пълното превземане на Купянск и частичното превземане на Волчанск.

    Коментиран от #133, #136, #152

    22:48 20.11.2025

  • 132 Божидар Димитров

    3 6 Отговор
    Малко в страни от плоската дъска с малките сплескани кифлички... по-късно ще обвиним пекаря за това невероятно престъпление. Ако искате да се запознаете с българската история, вместо да се занимавате с вредни и безполезни неща. Пък и може да развиете хоби и покрай него и българско самосъзнание. Може да попитате изкуствения интелект за неща, събития и години, да ви разкаже за историята. Ще ви се стори интересно и може да научите някои неща, за които дори бихте се изумили. Вместо да четете огромните книги по история. Но бъдете внимателни, питайте настоятелно, защото може и да ви подведе.

    22:49 20.11.2025

  • 133 Добре

    7 10 Отговор

    До коментар #131 от "Напредват с минути братушките":

    Циркаджии, московски циркаджии.

    Коментиран от #141

    22:50 20.11.2025

  • 134 Мара Шекера

    6 10 Отговор
    Украинци бягайте, руснаци стойте, след 300 гр сте безсмъртни!

    Продавате ни нЕкви абсолютни простотии.

    22:50 20.11.2025

  • 135 Новина чибурашки

    9 5 Отговор
    Мирният план на Тръмп беше публикуван в Радата.
    Депутатът Гончаренко публикува 28 точки от мирния план на Тръмп за Украйна. Някакви врясъци се чуват от Радата. Сигурно е от радост

    22:51 20.11.2025

  • 136 Аха

    2 5 Отговор

    До коментар #131 от "Напредват с минути братушките":

    Крили са се в някой подземен коридор с изход към бункера светия сватух.

    22:51 20.11.2025

  • 137 Атина Палада

    15 7 Отговор

    До коментар #102 от "слава на украйна":

    Каква Украйна,какъв народ сънуваш бре:)))айде бегай ..Като един министър в Гърция как се изказа завчера ..."Какви исторически връзки ние (Гърция)може да имаме с Украйна,като Украйна е държава от 1991 г.:)))) Историческите ни връзки са с Русия" ..Сиреч ,той отрича Украйна като отделен народ и държава! И това го казва действащ в момента министър в Гърция по телевизията.

    Коментиран от #144

    22:51 20.11.2025

  • 138 Ами щото

    10 4 Отговор

    До коментар #127 от "Зеленски е поискал от дЖилезку":

    Украинците си изядоха още миналата година бездомните кучета

    22:53 20.11.2025

  • 139 Маша алкаша

    7 11 Отговор

    До коментар #40 от "Айде бе":

    Вожда ти каза няма украински език, няма украинска нация.Има новоруzzzия хи хи Маша след 100 грама на къв език фъфлиш?

    22:54 20.11.2025

  • 140 Кит

    7 1 Отговор

    До коментар #82 от "Самуил":

    Македонският език е "македонски" през 1944-45, когато е създаден.
    Днес, след 4 изплакнати поколения в Македония, си е самостоен език, различен от българския. И в това няма никаква особена драма. Няма драма и в литературата на македонски. Драмата е за македонците, защото и до ден-днешен най-силните им припознати автори са Вапцаров и Талев. А и двамата пишат на български, поради което тия "македонски" автори са абсолютен световен уникат - творбите им са превеждани на родния им /според македонистите/ македонски език...
    Също както и песните в сборника на Миладиновци, които в Македония от "български", станаха македонски. Нищо, че са най-силното доказателство за българския характер на диалектите в някогашната Македония!
    Ето - това са драми, та дрънкат!
    А за нас е пълен смях!

    22:54 20.11.2025

  • 141 Циркаджията е един!

    14 6 Отговор

    До коментар #133 от "Добре":

    И той се казва-Зеленски!
    Даже има диплома за завършено Висше Циркаджалъшко Образование...и навъртян бая трудов стаж по специалността ..!

    22:54 20.11.2025

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Голям украински рев

    12 2 Отговор
    Ключовият съюзник на Украйна във Вашингтон подава оставка: какво е известно....След публикуването на мирния план от Виткоф и Дмитриев, генерал-лейтенант в оставка Кийт Келог, който е бил специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна и многократно е посещавал Киев , обяви намерението си да напусне поста си през януари 2026 г. Това съобщи The Telegraph, позовавайки се на източници в американската администрация.

    22:58 20.11.2025

  • 144 слава на украйна

    7 11 Отговор

    До коментар #137 от "Атина Палада":

    Напротив, на руснаците сме им дали език и азбука, писменост и много дълго време сме ги тъпанили, като циганин тъпан.
    В Украйна има най-силната българска диаспора и паметници на българските възрожденци, за разлика от русия.
    Украйна и по точно Киев съществува много по рано от Москва, прочети малко история, вместо да чистиш къщи в Гърция и да береш маслини.

    Коментиран от #156, #165

    22:58 20.11.2025

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Да стане ясно!

    10 2 Отговор
    „отбранителният фронт се е сринал“, „украинското общество ще подкрепи всичко“; „европейските партньори вече няма да подкрепят Украйна“, „Президентът на Украйна, на фона на корупционен скандал, ще бъде принуден да се предаде при руски условия! Американците ще помогнат в това при условията, които бяха договорени в Аляска…“

    23:01 20.11.2025

  • 148 Иво

    9 0 Отговор
    Да се избиват колкото искат, само да спрат да ни окупират Черноморието. Дори утре да спре войната, превзетите територии ще се превърнат във втори Афганистан. Сега е моментът да се изчистим.

    23:02 20.11.2025

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Аз съм съгласен

    4 2 Отговор

    До коментар #127 от "Зеленски е поискал от дЖилезку":

    бездомни кучета на Украйна да пратим но да си платят транспорта им с правителственият Фалкон

    23:04 20.11.2025

  • 152 Факт

    5 9 Отговор

    До коментар #131 от "Напредват с минути братушките":

    "Началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов най-нагло излъга, че руската армия превзела Купянск. Всъщност ако беше казал, че е превзет Покровск, повече можеше да се намери някой да му повярва. Дори вероятно най-популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, обяви казаното от Герасимов за "гръмко" и добави, че няма никакво потвърждение от независими наблюдатели, че Купянск е превзет от руснаците. ""

    Коментиран от #154

    23:05 20.11.2025

  • 153 слава на украйна

    6 2 Отговор

    До коментар #149 от "Атина Палада":

    Забелязал ли си, колко думи в руския са български или много подобни на българския? Ами азбуката, която ползват? Тяхната писменост идва от България също!!!!!!!
    Дали има руски език според теб? Има, ама в основата си е български, щото, кога е имало Велика България, русия е била в гащите на Кан Кубрат!

    Коментиран от #158

    23:06 20.11.2025

  • 154 Да бе

    9 4 Отговор

    До коментар #152 от "Факт":

    Те руснаците все лъжат и после все вярно се оказва обаче нали?

    23:07 20.11.2025

  • 155 Божидар Димитров

    1 4 Отговор
    Малко в страни от плоската дъска с малките сплескани кифлички... по-късно ще обвиним пекаря за това невероятно престъпление. Ако искате да се запознаете с българската история, вместо да се занимавате с вредни и безполезни неща. Пък и може да развиете хоби и покрай него и българско самосъзнание. Може да попитате изкуствения интелект за неща, събития и години, да ви разкаже за историята. Ще ви се стори интересно и може да научите някои неща, за които дори бихте се изумили. Вместо да четете огромните книги по история. Но бъдете внимателни, питайте настоятелно, защото може и да ви подведе. Питахте ли вече нещо?

    23:07 20.11.2025

  • 156 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #144 от "слава на украйна":

    Оф,много си п.ростичко...Украйна съществувала от...Ленин им създаде държава,а те му бутнаха паметника ...:))) Преди това никой и никъде не е чувал думата Украйна.. Колкото до четенето...ти изобщо не си чел...Видно е,че си учил най много до 8-ми клас ..

    Коментиран от #157

    23:08 20.11.2025

  • 157 Факт

    5 4 Отговор

    До коментар #156 от "Атина Палада":

    За първи път наименованието Украйна се появява в “Киевски летопис” през 1187 г. (тогава се засилва тенденцията към феодалната раздробеност на Киевска Рус, съществувала през ІХ – ХІV вв.). В тази творба летописецът разказва за смъртта на переяславски княз – “І плакали по ньому всі переяславці… За ним же Україна багато потужила” (И го оплакваха всички переяславци… За него Украйна тъгуваше много”). След това тази дума започва по-често да се среща и в други летописи.

    Коментиран от #163

    23:13 20.11.2025

  • 158 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #153 от "слава на украйна":

    Няма какво да забелязвам..Всеизвестно е,че ние сме им дали книжовност Това никой не го отрича.Нито историята,нито Русия. Знам,че не си учил,но поне не си ли чувал за славянски езици? Знаеш ли колко милиона по света са славяно говорящи? Сигурна съм,че и това не знаеш.Обаче да ми говорите,че нямало руснаци ,пък нямали език ,пък нам си кво друго....си е налудничаво .

    Коментиран от #164

    23:17 20.11.2025

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Българин 🇧🇬

    5 5 Отговор
    Този хермафродит скоро не беше се появявал .

    23:19 20.11.2025

  • 161 Божидар Димитров

    3 5 Отговор
    Пекарят продължава да ни набутва със сплесканите си кифлички. Което вече е прекалено. Но вие питахте ли изкуствения интелект за нещо свързано с българската история? Не се колебайте, не се страхувайте, опитайте.

    23:21 20.11.2025

  • 162 Смешник

    4 3 Отговор
    Купянск е освободен

    23:21 20.11.2025

  • 163 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #157 от "Факт":

    Не е вярно това. Наименованието Украйна го измисля един германец,сега не се сещам за името му ..И това е през 19 век..И то дори не Украйна,ами нещо от сорта на "оКраина", там накрая..

    Коментиран от #166, #168

    23:22 20.11.2025

  • 164 атина папаляга

    7 5 Отговор

    До коментар #158 от "Атина Палада":

    Москва Основаване: 1147 г., Киев Основаване: 482 сл.Хр.
    Има руснаци, но са бунаци, щото сме им дали почти всичко!

    Коментиран от #171

    23:24 20.11.2025

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 атина папаляга

    5 5 Отговор

    До коментар #163 от "Атина Палада":

    Пак те питам, ти ЛГТБ обществото ли си?
    Самотна ли си? Чистиш стаи в Гърция и гледаш стари хора, сигурно те е яд, че твоите сънародници вече ходат в Гърция само на почивка?

    Коментиран от #173

    23:26 20.11.2025

  • 167 Тошев

    6 5 Отговор
    Захарова изрече най- мобилизиращия апел за отпор на руския агресор към украинците. Да я поздравим!

    23:27 20.11.2025

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Българин

    6 9 Отговор
    След 4 години, руските фашисти не измислиха нищо по-умно.
    Жалка работа!

    23:32 20.11.2025

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Хммм,

    5 5 Отговор

    До коментар #149 от "Атина Палада":

    Всъщност колегата донякъде е прав. И аз съм учил по същите български учебници дето всичките бяха писани на коляно от чужденци или техни последователи у нас, но истината е малко по друга. Останъл съм с убеждението, че си любознателна и ако съм прав може да те насоча към нещо полезно. Съжалявам, че тук не мога да публикувам линк за да чуеш руски език от преди 14 век, от което няма да разбереш и дума, но ти се справяш добре с мрежата и се надявам да потърсиш в тубата за да чуеш автентичен средновековен руски. Има разбира се и подвеждащи клипове с почти съвременен руски, но се надявам да отсееш зърното от плявата. Ако се интересуваш пък за фалшификациите в българската история потърси в мрежата статия "Гуннская теория в современной Болгарии" от Евгений Андреевич Колосков, наш съвременник — канд. ист. наук, доц., Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация. Статията е публикувана на английски във раздел История на вестник издаван от Санкт Петербургския университет, но ако имаш проблеми с езика, текста се копира, а певода с Гугъл преводач бих определил като много добър. Всички посочени личности са реални, а твърденията проверени и се потвърждават. Ако прочетеш и История славянобългарска ще научиш, че по времето на Паисй се говори отделно за руси и отделно за московити, които са два различни народа, но да не задълбаваме толкова, че стана дълго.

    Коментиран от #179

    23:35 20.11.2025

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 ннн н

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хаха":

    Е защо така сига убиждаш хората, ми не са хубави тия работи сига

    23:39 20.11.2025

  • 175 Ти така ли ще направиш

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    ако България я нападне чужда държава? Мишок.

    Коментиран от #178

    23:41 20.11.2025

  • 176 Ха,ха

    4 4 Отговор

    До коментар #170 от "Атина Палада":

    Ми тя Екатерина Велика гермака ма

    23:41 20.11.2025

  • 177 стоян георгиев

    8 7 Отговор
    Колко трябва да си пиян за да се правиш на загрижен към украинците докато ги избива страната ти която ти плаща заплата да говориш глупости 24/7 за Украйна?колко трябва да си без достойнство да обясняваш че украинците умирали щото страната им ги е карала да я защитават от твоята агресия?

    23:45 20.11.2025

  • 178 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #175 от "Ти така ли ще направиш":

    Той ще лапа бахори.такава е специалността на подобно патриоти!

    23:45 20.11.2025

  • 179 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #172 от "Хммм,":

    Благодаря!Проблем имам с руския език .Разбирам го до толкова,доколкото е близък с българският.Но с английски,немски и гръцки...нямам никакъв проблем.И трите ги владея писмено и говоримо..

    Коментиран от #184

    23:50 20.11.2025

  • 180 бастардо

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    И после пишат глупости ,че руснаците ги убили.

    23:51 20.11.2025

  • 181 Не проявай гл-по-ст

    8 4 Отговор

    До коментар #20 от "Руски убийци":

    Предсказанията се сбъдват. Сделка с Русия, отхвърлянето й от Зеленски, Сащ се изтеглат от войната и продава оръжие на ЕС за продължаването й.
    В такъв случай руснаците казват "Ще се наложи да повторим" т.е. да стигнем пак до Берлин. Но в този случай и до Брюксел и Лондон.

    Коментиран от #186

    23:51 20.11.2025

  • 182 Хаха

    3 0 Отговор
    На полско-руски значи се е обърнала към отвлечените.

    23:53 20.11.2025

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #179 от "Атина Палада":

    Нямаш компетенция ама обиждаш.абе интелигентна работа .вие убавиците с маргинални мераци към гърци с някой долар сте ясни.женвхте се за мишки от гърция на килограм и сега сте доста смешни с тези имена атина спарта...хахах...голям смях...още по смешно е че там ви нямат още за хора а и вече парите дето вземат мъжете ви не са нищо особено та остана ви само унижението и имената...атина спарта ..що не си сложи да речем тива или македония...хахах

    00:00 21.11.2025

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Охлювска скорост

    2 1 Отговор

    До коментар #181 от "Не проявай гл-по-ст":

    За няколко стотин години това може ли да се случи? Или за някое друго хилядолетие? Или никога.

    00:03 21.11.2025

  • 187 Тоя

    4 5 Отговор
    Почнат ли да наизлизат ония късия и тая двуполоватааа значи не е на добре работата в рашистан.

    00:03 21.11.2025

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Zахарова

    5 6 Отговор
    Май ни Покповск, ни Купрянск са превзети! Пак пуснахме лъжите

    Коментиран от #195

    00:11 21.11.2025

  • 190 Това е

    3 6 Отговор
    Немски виц от ВСВ - Папа папа спаси меня немци приидут...-Бежи синок бежи. На практика Захарова доказва че Болшевизъм и Национал социализъм са едно и също нещо.

    00:11 21.11.2025

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Тодор Колев

    4 7 Отговор
    Новата тактика на Тридневната Спецяльная Осирация на Кремъл : Бягайте украинци! Не ни пречете!

    00:15 21.11.2025

  • 193 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #188 от "стоян георгиев":

    Маша Захарова сама ще прогони украинските инати!

    Коментиран от #196

    00:16 21.11.2025

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Путин гол до кръста на пони

    6 4 Отговор

    До коментар #189 от "Zахарова":

    Май три дни минаха, а Киев е още далеч!

    00:17 21.11.2025

  • 196 Може

    3 2 Отговор

    До коментар #193 от "Атина Палада":

    С миризмата си.

    00:18 21.11.2025

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 И правилно

    3 1 Отговор
    им е казала на руски - Бежайте ребята!

    00:22 21.11.2025

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Баба Яга

    4 3 Отговор
    Бягайте, момчета, че идвам на фронта!

    00:24 21.11.2025

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Пиян ли си

    5 1 Отговор

    До коментар #202 от "Атина Палада":

    беБоклук?

    00:26 21.11.2025

  • 206 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #202 от "Атина Палада":

    КолеЖКЕ ,защо пишеш от моя ник такива т@пизми? Не видя ли по горе,твърдението ми,че книжовността на Русия сме я дали ние българите?

    Коментиран от #208, #229

    00:28 21.11.2025

  • 207 Боже

    6 3 Отговор

    До коментар #202 от "Атина Палада":

    Пребери си про ZZZтите копейки

    00:29 21.11.2025

  • 208 Пиян ли си

    1 0 Отговор

    До коментар #206 от "Атина Палада":

    беБоклук?

    00:30 21.11.2025

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #202 от "Атина Палада":

    Гицке да те питам знаеш ли разликата между нация и народ? Гледам бъркаш двата щата .та пак те питам знаеш ли кога се създават съвременните нации ?

    00:35 21.11.2025

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 Човекът ☕

    2 0 Отговор
    Валентин Стоянов Дамянов👮‍♂️ простенотие за всичко до тук все пак си гадинка на Юлия неможе дасе има никакво доверие а пък камули на другите хора във селото bye bye 👋👋👋

    00:42 21.11.2025

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 220 проста Машо, няма да го схванеш но

    6 11 Отговор
    Войниците стоят на позиции и умират. защото предпочитат смъртта пред това да са част от вашата презряна държава. Ако ферментиралите ви мозъци бяха в състояние да мислят, можеше и да не се стига до тук. Никога! Но "Россию умом не понять" ум нямат за това .

    00:44 21.11.2025

  • 221 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 Коста

    11 3 Отговор
    Родният език на окраинците е руския. Аз досега не съм чул окраинци да ди говорят на друг език освен руски. Повече от 20 години работя с такива.

    Коментиран от #226

    00:50 21.11.2025

  • 225 Ани

    2 8 Отговор
    Това което ме притеснява най-много е че отново ще трябва да помагаме на руснаците. Някои предвидливо си купиха жилища по черноморието и да се надяваме ще вземат торбата с парите, но останалите като дойдат голи, боси и гладни ще легнат на гърба на българския народ.

    00:51 21.11.2025

  • 226 стоян георгиев

    5 3 Отговор

    До коментар #224 от "Коста":

    Не на всички.западна украйна говори на различен език в домашна обстановка.в сащ също говорят англииски и това нищо не значи .в австрия немски в белгия френски в латинска америка испански в сърбия черна гора босна и хърватска също говорят на близък език и какво от това?

    Коментиран от #232

    00:53 21.11.2025

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #227 от "Атина Палада":

    Така е гицке...ние сме виновни че вие пишете лъжи.я обясни как баща ти се е сетил да те кръсти атина палада.виж лак точно ти е уцелил името...хахха...

    00:58 21.11.2025

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 Категорично мнение

    10 2 Отговор
    Най-добре е войната да бъде прекратена, за да не загиват нито украински, нито руски момчета, нито цивилни граждани.

    02:45 21.11.2025

  • 231 До 202 и 229

    2 1 Отговор
    Не си добре, мила. Смени дрогата.

    02:59 21.11.2025

  • 232 Лични впечатления

    4 2 Отговор

    До коментар #226 от "стоян георгиев":

    Имам приятели в Одеса, интелигентни хора са с висше образование. Помежду си в семейството говорят на украински, а също и когато се обаждаха по телефона на свои роднини в Киев пак говореха на украински. Иначе приказват на съвършен литературен руски език без акцент.

    Коментиран от #238, #245

    03:06 21.11.2025

  • 233 СТОЕНЧО

    8 1 Отговор
    ТЪПАНА....РИНО
    НЯМА РАЗЛИКА МЕЖДУ НАЦИЯ И НАРОД
    ИМА РАЗЛИКА МЕЖДУ НАЦИЯ И ЕТНОС
    И КОГАТО ЕДИН ЕТНОС В ЕДНА НАЦИЯ НЕ УВАЖАВА ДРУГИЯ НАЦИЯТА НЕ СЪШЕСТВУВА ЩОТО Е ДОГОВОР МЕЖДУ ЕТНОСИТЕ ЗА СЪВМЕСТНО СЪЖИТЕЛСТВО
    СХВАНА ЛИ БЕ АСПИРИН
    Е ТЕ ЗА ТОВА В ТЕЯ ГЕОГРАФСКИ РАМКИ УКРАИНСКА НАЦИЯ НЯМА
    НО НА ПОДОБНИ КАТО ТЕБЕ ТЪПА....НАРИ ТАЯ МИСЪЛ МОЖЕ ДА СЕ ВКАРА В КРАТУНАТА САМО С ЛОПАТКА

    Коментиран от #236

    03:17 21.11.2025

  • 234 Иванов

    6 9 Отговор
    Не знам за друго, но се видя , че най-великата армия в света с безаналоговите оръжия , не може вече почти 4 години да победи Украйна, която е джудже в сравнение с Рашка. И русофилчетата да не ми носят от 9 кладеца вода и да ми обясняват, че Путя така искал, че нарочно бавно и методично... тва са пълни глупости. Не пуснат ли атомни бомби, няма да постигнат целите си. Тва е - толкова от красная армия.

    08:28 21.11.2025

  • 235 Бай Киро

    6 6 Отговор
    Обръщам се към сайта. Стига вече с тази Съветска пропаганда. Публикувайте смислени неща. Большевиките едно си знаят. На тях все някой друг им е виновен, но в цялата си история са избили повече невинни, отколкото във всички войни, взети заедно

    08:39 21.11.2025

  • 236 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #233 от "СТОЕНЧО":

    Точно така няма разлика между нация и народ...хахаха....и етнос не било народ....гицке аз ти казвам че си точно атина палада ти се обиждаш...хахах...

    09:13 21.11.2025

  • 237 Пешо

    5 5 Отговор
    Истината е , че САЩ , Великобритания , Европейския съюз и НАТО губят войната срещу Русия , за която използваха украинския народ и предателят , който стои начело на така наречената Украйна...

    09:15 21.11.2025

  • 238 стоян георгиев

    4 6 Отговор

    До коментар #232 от "Лични впечатления":

    В украйна почти цялото население е двуезично знае и украински и руски.да.речем огромна част от българите в украйна също в къщи говорят руски.това е следствие русификацията през комунизма както и прекалената толерантност на украинците към руския език .а уж били фашисти...

    09:15 21.11.2025

  • 239 Не знаеш ли

    4 7 Отговор

    До коментар #70 от "Казуар":

    на едно руско настъплени се падат средно по 4-5 отчаяни украински конранастъпления увенчани с неуспех и разгром? Ха сега изчислявай по формулата на военните статистики.

    Коментиран от #240

    09:23 21.11.2025

  • 240 Казуар

    2 3 Отговор

    До коментар #239 от "Не знаеш ли":

    Руснаците атакуват Покровск една година с всекидневни атаки.

    10:14 21.11.2025

  • 241 Финанс

    5 0 Отговор
    Демек казала го е на украинския диалект на руския. Смешна статия

    10:39 21.11.2025

  • 242 коко

    1 5 Отговор
    Вчера Захарова по водка.Днес закусва.След това каза една простотия... Някакси новини с "Бащата на Сияна" са по- интересни но също досадни.

    10:45 21.11.2025

  • 243 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 244 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 245 Само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #232 от "Лични впечатления":

    Сигурно са българи,щом са вече забравили че 150 000 одесити са им рода.Ти поне напомни ли им?

    11:23 21.11.2025

  • 246 А онези

    1 1 Отговор
    Които са насилствено мобилизирани в Руската армия да бягат ли?

    11:32 21.11.2025

  • 247 Орк

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "слава на украйна":

    ти на колко си годинки?

    12:56 21.11.2025

