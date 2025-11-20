Новини
Покровск падна? Москва пусна клип, на който се вижда как руски войници се придвижват в руините на украинския град (ВИДЕО)
  Тема: Украйна

Покровск падна? Москва пусна клип, на който се вижда как руски войници се придвижват в руините на украинския град (ВИДЕО)

20 Ноември, 2025 18:50, обновена 20 Ноември, 2025 20:16

Москва казва, че превземането на Покровск ще ѝ осигури плацдарм, от който да напредне на север към двата най-големи града в Донецка област, които все още са под украински контрол – Краматорск и Славянск

Покровск падна? Москва пусна клип, на който се вижда как руски войници се придвижват в руините на украинския град (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Руската федерация публикува днес видеоклип, на който се вижда как руски войници се придвижват свободно през южната част на украинския град Покровск и патрулират по пусти улици, около които има опожарени жилищни сгради, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия оказва натиск срещу Покровск от повече от година, разчитайки на операции по фланговете, за да го обкръжи и да заплаши линиите за снабдяване. На руските карти градът е обозначен под контрола на Русия, а украинските войски в съседния град Мирноград са обкръжени.

Още новини от Украйна

На украинските карти Покровск е обозначен като сива зона, която е в ничията земя, а Мирноград не е напълно обкръжен.

Москва казва, че превземането на Покровск, който руските медии наричат „портата към Донецк“, ще ѝ осигури плацдарм, от който да напредне на север към двата най-големи града в Донецка област, които все още са под украински контрол – Краматорск и Славянск.

На кадри от видеото, за което агенция Ройтерс посочва, че е успяла да потвърди, че е заснето в южната част на Покровск, се вижда как руски военни спокойно се разхождат по празните улици, а един от тях бута носилка на колела. На кадрите не се вижда те да са подложени на какъвто и да било обстрел.

Разбити прозорци и врати висят от полуразрушени сгради. Клоните на брези са изпочупени от бомби. Дори табелите пред пешеходните пътеки са очукани и изкривени. Не се виждат цивилни.

Както Русия, така и Украйна не оповестява броя на жертвите си, но по оценки на САЩ 1,2 милиона души са били убити или ранени досега, което означава, че войната е най-смъртоносният конфликт в Европа от Втората световна война, посочва Ройтерс.


Русия
  • 1 си дзън

    61 205 Отговор
    Покровск ПАК падна?

    Коментиран от #7, #12, #13, #38, #66, #70, #291, #310, #313, #314

    18:52 20.11.2025

  • 2 Руски убийци

    66 358 Отговор
    Ще бъдете изметени навсякъде по света. България няма да бъде изключение. Ще бъдете изметени и никога повече няма да завладявате. Паднал бил Покровск до следващото прочистване на руските нацисти диви окупатори!

    Коментиран от #8, #15, #105, #110, #125, #133, #139, #277, #318

    18:53 20.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Московско време

    89 16 Отговор
    19.00 ...

    Коментиран от #107

    18:54 20.11.2025

  • 5 име

    291 34 Отговор
    Как пък не се намери един евроатлантически мишок да отиде до Покровск и да ни докаже твърденията че бандерите още държат контрола, а из руините е пълно с хиляди трупове на загинали руснаци?!

    Коментиран от #93, #161, #311

    18:54 20.11.2025

  • 6 Констатация

    300 33 Отговор
    Укрите се показаха много проста нация и играят като вързана мечка под свирката на англичаните.

    Коментиран от #61

    18:54 20.11.2025

  • 7 Утре

    29 103 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ще го обкръжат!

    18:55 20.11.2025

  • 8 име

    146 21 Отговор

    До коментар #2 от "Руски убийци":

    Абе, стоенчо, стига с тия дълги бълнувания, пиши на кратко ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ и ние ЩЕ те разберем и оценим!

    Коментиран от #261

    18:56 20.11.2025

  • 9 Падна

    31 97 Отговор
    като робота Федя!

    18:56 20.11.2025

  • 10 Баце ЕООД

    77 14 Отговор
    Нимой бъде.. Шокиран съм, дедовия и той шокиран

    18:56 20.11.2025

  • 11 БОЛШЕВИК

    181 34 Отговор
    Русия спасителка и освободителка!

    Коментиран от #165

    18:56 20.11.2025

  • 12 падна върху

    83 17 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    си дзън

    18:56 20.11.2025

  • 13 Кое пак

    80 11 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Не ти е ясно?

    18:56 20.11.2025

  • 14 Даааа....

    187 20 Отговор
    В Украйна действа военна мафия, а в Брюксел са меко казано луди

    18:56 20.11.2025

  • 15 Баце ЕООД

    83 12 Отговор

    До коментар #2 от "Руски убийци":

    Ае давай.. Айде де, направи нещо

    18:57 20.11.2025

  • 16 след 4 минути

    30 41 Отговор
    Герасимов ще рапиртува на Путин по Первий канал!

    18:57 20.11.2025

  • 17 Зелен потник

    127 16 Отговор
    Отпуснете се, затворете очи и повтаряйте:
    Не е вярно. Скоро ще разчистим Покровск. И Бахмут, и Мариупол ще разчистим...

    18:58 20.11.2025

  • 18 Амиии

    161 14 Отговор
    Честито на Тагаренко и да почерпи!

    Коментиран от #25, #309

    18:58 20.11.2025

  • 19 Шойгу открадна парите

    21 101 Отговор
    🇩🇪 Германия ще достави на Украйна ракети с далечен обсег

    Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц

    Той не уточни броя и времето на предаване.

    "От няколко месеца работим интензивно с правителството на Украйна по изпълнението на проекти, които технически наричаме подкрепа от разстояние. Украинската армия ще бъде оборудвана с такива оръжия"

    Коментиран от #23, #35, #43

    18:58 20.11.2025

  • 20 Аз не вярвам

    158 17 Отговор
    Смелата украинска армия настъпва на запад към Полша и при зеленски генерал с двете бели евро коки линии всичко е наред. Нашите скъпи и обичани корумпирани приятели аз не бих заменил за нищо на света. Ще плащам газта със 70% по-скъпо и горивата с още 30% по-скъпо защото обичам урси и розовите понита и санкциите които ние ще наложим на самите нас малко тъпо но в захлас.
    Да сте живи и здрави и скъпи европейски съграждани.

    Коментиран от #292

    18:58 20.11.2025

  • 21 Точен

    78 13 Отговор
    Нашите печелят...

    18:58 20.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Шойгу открадна парите

    13 74 Отговор

    До коментар #19 от "Шойгу открадна парите":

    🇩🇪 Германия ще достави на Украйна ракети с далечен обсег

    Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц

    Той не уточни броя и времето на предаване.

    "От няколко месеца работим интензивно с правителството на Украйна по изпълнението на проекти, които технически наричаме подкрепа от разстояние. Украинската армия ще бъде оборудвана с такива оръжия"

    18:59 20.11.2025

  • 24 Тра-ла-ла

    130 14 Отговор
    За толкова време не се ли научихте, че Зеля счита, че държи някой град докато не изнесат труповете на нещастните момчета които е зарязал там с кой знае каква цел. Навярно до седмица ще е свършено и спокойно може да се обяви, че града няма никакво стратегическо значение и е изоставен напълно контролирано и всички са се изтеглили към нови позиции.

    18:59 20.11.2025

  • 25 Баце ЕООД

    107 10 Отговор

    До коментар #18 от "Амиии":

    Иво Инджев да донесе 🤣🤣 следва Одеса

    18:59 20.11.2025

  • 26 Киев:

    115 10 Отговор
    не е паднал, а просто няма никаква стратегическо значение! Разбрахте ли?! И не, че не можехме да го задържим, просто си изтеглихме хората за да ги прегрупираме и да си починат.

    19:00 20.11.2025

  • 27 Един

    92 10 Отговор
    ба боже... той отдавна падна, ми развявате на Зеля партенките.
    вече не говорим за покровск а за Киев!

    19:00 20.11.2025

  • 28 Каунь

    86 8 Отговор
    Къкто вика Къци Вапцаров... На печелифшите честито, останалите опитайте пак!

    19:00 20.11.2025

  • 29 Покровск ми е Лисабон

    20 91 Отговор
    Пак ли? Нали преди десет дена копейките викаха, че е превзет 🤣🤣🤣

    19:00 20.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 РИА НОВОСТИ

    21 43 Отговор
    О, но, но, но, нооо🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    19:01 20.11.2025

  • 32 анатолийййй

    25 103 Отговор
    Ако зависеше от пропагандисткия проруски сайт факти и от Анатолий , Милен и другите, Украйна отдавна да я няма,но не е така.
    Не се предават украинците.Корава нация.Предпочитат смъртта пред руското робство.

    19:02 20.11.2025

  • 33 Вова

    15 58 Отговор
    с джипката и камуфлажни дрехи тръгна за Покровск!

    19:02 20.11.2025

  • 34 Баце ЕООД

    78 10 Отговор

    До коментар #30 от "ама е без стратегическо значение нали?":

    Красноармейск се казва май

    19:02 20.11.2025

  • 35 БОЛШЕВИК

    87 10 Отговор

    До коментар #19 от "Шойгу открадна парите":

    Като гледаш кадри от освободените градове и села, мислиш ли, че съществува такова нещо като Украйна?

    19:03 20.11.2025

  • 36 Солдат

    59 9 Отговор
    В понеделник сме в Киев!След Покровск е голо поле!

    19:04 20.11.2025

  • 37 Дориана

    114 14 Отговор
    Много ясно, беше очаквано Покровск да падне. Цяла Украйна е унищожена само Зеленски и ЕС не искат да признаят загубата. То не бяха провокации от Украйна и ЕС , то не бяха санкции, та чак активите на Русия им се приискаха.. Много им се иска да предизвикат Трета Световна война само да не признаят провала си . Единствено Тръмп ги спира. Не им идва на ум , че предизвиквайки война с Русия, Китай, Северна Корея, Индия, Иран веднага ще се притекат на помощ на Русия и тогава Европа ще бъде унищожена ей така заради военолюбивите Европейски лидери.

    19:04 20.11.2025

  • 38 Видьо Видев

    22 101 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!

    Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!

    Коментиран от #134

    19:04 20.11.2025

  • 39 Каунь

    63 9 Отговор
    Въйййй, ам Марийка утре сабахлян, ко за измисли да на убеди, че украиците пичелят?

    Коментиран от #48

    19:05 20.11.2025

  • 40 Цитирано от БТА

    19 13 Отговор
    Пишете Ройтерс, а записът е на Риа новости.

    19:07 20.11.2025

  • 41 !!!?

    22 16 Отговор
    Покровск падна (ВИДЕО) 👽 !!!?

    19:07 20.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 МИ ПЕРЕМОЖЕМ

    65 8 Отговор

    До коментар #19 от "Шойгу открадна парите":

    Кой открадна парите за 100 цроя Миражи? На 18.11 френското правителство заяви че киевската хунта няма парите да плати, а Африканция няма пари да поеме производството на 100 бр самолета Мираж!

    19:07 20.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Санде Глухия

    15 61 Отговор
    Паднаа на Коча... Ма дурите! Хехехехехехе
    Поредния 12 год ФЕ ЙК! Хехехехехехе
    Глейте директно как ЗСУ пиздят монгольяк Петушарите на ху ЙЛО педофила
    Хехехехехехе

    19:08 20.11.2025

  • 46 Сатана Z

    78 11 Отговор
    Слава на Русия.Сега идва ред на унищожението на укри остатъците в обкръжения Димитров град

    19:08 20.11.2025

  • 47 Покровск НЕ падна

    79 13 Отговор
    А беше освободен! И си има руско име впрочем

    Коментиран от #53

    19:09 20.11.2025

  • 48 !!!?

    12 28 Отговор

    До коментар #39 от "Каунь":

    Не сме чули от Кремъл, че печели...!!!?

    Коментиран от #64

    19:09 20.11.2025

  • 49 Реал Мадрид

    21 84 Отговор
    От Донецк до Покровск са 40 км по права линия. Донецк е окупиран още през 2014 г. 11 години — 40 км. Най-върховните победи досега бяха в Бахмут и Авдеевка на 20 км от Донецк. Категорично можем да заявим, че Русия се провали военно. Това е абсолютен позор и фиаско. Да дадеш милиони и половина жертви, 12 хиляди танка и още десетки хиляди единици друга военна техника е просто чутовен крах. Разбираемо е защо Путин не иска да спре войната. Спре ли я ще му дирят сметка и ще го обесят на някой стълб.

    Коментиран от #56, #71, #280

    19:09 20.11.2025

  • 50 си дзън

    10 19 Отговор
    Тръмп продал томахавки на Путин ???

    19:11 20.11.2025

  • 51 Сатана Z

    72 13 Отговор
    Вчера Факти писаха,че Русия води тежки боеве за Покровск,а днес изневиделица същите тези Факти ни съобщават,че Руски войници си развяват байрака в центъра на Красноармейск.
    Ти да видиш.

    Коментиран от #78

    19:11 20.11.2025

  • 52 Забелязал

    15 55 Отговор
    Това не е Покровск .Поредната ,дърта ,руска лъжа.

    19:12 20.11.2025

  • 53 !!!?

    16 34 Отговор

    До коментар #47 от "Покровск НЕ падна":

    Беше "освободен", но утре пак ще го "освободят",...!

    Коментиран от #55, #80

    19:12 20.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 И 1000 трупа даже

    45 10 Отговор

    До коментар #53 от "!!!?":

    Днес им върна добрият чичко Путин нали?

    Коментиран от #72

    19:13 20.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Т Живков

    9 24 Отговор
    Това е Сиктивкар

    19:14 20.11.2025

  • 58 Факт

    9 24 Отговор
    Тъжна гледка!

    19:15 20.11.2025

  • 59 Куцото Добиче

    57 10 Отговор
    Слава России! Долу НАТО!

    19:15 20.11.2025

  • 60 Мимчят

    64 10 Отговор
    Давайте братушки.Те укрите до сега все отричаха за Покровск ,но истината излезе на яве.Успех при следващия град и бой по китарата на зеления,пък той нека си отрича...

    Коментиран от #63

    19:15 20.11.2025

  • 61 Атина Палада

    49 9 Отговор

    До коментар #6 от "Констатация":

    Бих поспорила за това ти твърдение. :))
    Англосаксите се оказаха прекалено п.рости:) Не,че не съм знаела,че са със затворени м.озъци ,обаче не съм предполагала ,че са толкова чак п.литко.умни...
    Явно не са чували за прословутата славянска хитрост..

    19:16 20.11.2025

  • 62 Това е старо, новото е

    61 11 Отговор
    След като установяват контрол над Ровнопол в Запорожка област, руските войски продължават настъплението си към северните покрайнини, напредвайки към Хуляйпол. Руските сили са достигнали пътя, водещ от Хуляйпол към Зелени Гай, и активно ловуват украински логистични средства в този район. 

    19:16 20.11.2025

  • 63 Аме те сега

    9 29 Отговор

    До коментар #60 от "Мимчят":

    кога точно са го превзели?

    Коментиран от #68

    19:16 20.11.2025

  • 64 Каунь

    42 6 Отговор

    До коментар #48 от "!!!?":

    Ейна там е работата....едните само приказват, другите действат, без да приказват мнохо-много......

    19:16 20.11.2025

  • 65 Пуси

    9 35 Отговор
    Бате Си ми каза, че ще живея още поне 50-70 години, но ме притеснява дали ще ми стигнат да видя Одеса.

    19:16 20.11.2025

  • 66 не може да бъде

    56 11 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Може би Покровск не е паднал според евроатлантическите и други критерии...може би не е толкова важно!?Но на фона на последната размяна на труповете на убити войници -както разбира се и общият баланс досега-има без съмнение много важен въпрос -има ли в Покровск и околностите/ важната 10 километрова зона /-неприбрани трупове на украински войници и колко са!?...Специално подчертавам че изпитвам отвращение и болка от това да използвам понятието "баланс "... всеки труп означава един прекъснат живот ...зад всеки труп има една ОТДЕЛНА човешка трагедия и за мен е отвратително когато се правят обобщения!?

    19:17 20.11.2025

  • 67 Много добър анализ

    55 9 Отговор

    До коментар #54 от "Пак да го напиша":

    Обаче,Жълтопаветната измет не заслужава да и се обръща такова внимание.Между другото тук има доста пенсионирани фашизоиди на 70+ които денонощно се катерят по юуйвете на останалите.

    19:17 20.11.2025

  • 68 Мим

    31 7 Отговор

    До коментар #63 от "Аме те сега":

    Още вчера по обяд.....

    Коментиран от #79

    19:18 20.11.2025

  • 69 Ердоган

    11 45 Отговор
    Гледката доказва защо им казват орки на блатните

    Коментиран от #73

    19:19 20.11.2025

  • 70 Тома,всички ни беше ясно, че

    50 10 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    той Покровск и бездруго нямаше никакво стратегическо значение.

    19:20 20.11.2025

  • 71 Атина Палада

    55 11 Отговор

    До коментар #49 от "Реал Мадрид":

    Категорично можем да кажем,че "провалената военно" Русия фалира колективния Запад..САЩ развяха белия байряк:) искат мир...
    Извода е,че не Донецк е била целта на Русия..

    Коментиран от #89

    19:20 20.11.2025

  • 72 Да се бяха предали

    46 9 Отговор

    До коментар #55 от "И 1000 трупа даже":

    Никой не ги е карал да умират. Избора е бил техен. Резултата го виждаме. 0 ...

    19:21 20.11.2025

  • 73 Гледката доказва

    51 10 Отговор

    До коментар #69 от "Ердоган":

    Че който е вдигнал меч срещу Русия, от меч умира.

    19:21 20.11.2025

  • 74 стоян

    13 42 Отговор
    Другаре вие по какво разбрахте че кадрите са от Покровск че се радвате - рузнаците се разкарват като на пазара а самите рузнаци твърдят че украинските дронове били повече от комарите и не могат да мръднат

    Коментиран от #127

    19:21 20.11.2025

  • 75 Защо

    12 27 Отговор
    не покажат Захарова,на живо от площада?

    19:21 20.11.2025

  • 76 Пак ли падна???

    11 25 Отговор
    Колко пъти падна?

    Коментиран от #84

    19:22 20.11.2025

  • 77 Пачката

    13 27 Отговор
    5 по 100 Еврака, че и догодина пак ще превземат хЕРОЙСКИ селото ПОКРОВСК!
    Залагайте смело, надничари

    19:23 20.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 А днес

    7 4 Отговор

    До коментар #68 от "Мим":

    са обядвали спокойно?

    Коментиран от #106

    19:23 20.11.2025

  • 80 Атина Палада

    20 12 Отговор

    До коментар #53 от "!!!?":

    Ще го освобождават докато ЕС преведе транша от 140 млрд ..След превода,всичко си идва на мястото...За сега се чака превода:)

    19:23 20.11.2025

  • 81 демократ

    11 28 Отговор
    Покровск е село когато влезнат в Днипро да ми се обадят

    Коментиран от #120

    19:24 20.11.2025

  • 82 Да умираш

    32 10 Отговор
    За нещо което не е твое. Тези украинци 1 кв. метър земя нямат там която тяхна да е била. Войници от самия Покровск и един няма даже.

    19:24 20.11.2025

  • 83 ?????

    33 8 Отговор
    Тва не е верно.
    Редакцията колко статии ни пусна че преди седмица в Красноармейск(Покровск от няколко години) имаше 60-70 руснаци и почти ги бяха избили.
    Или не е било така? А?

    19:25 20.11.2025

  • 84 има долни

    5 7 Отговор

    До коментар #76 от "Пак ли падна???":

    горни и средни....

    19:25 20.11.2025

  • 85 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    12 26 Отговор
    Ама нали уж блатарите с тиня го бяха взяли тоя Попровск преди месец и тука свръх неумни техни подлоги останаа без сливици от квичане ???!!!! 😂😂😂

    19:26 20.11.2025

  • 86 Шестнадесето

    12 24 Отговор
    падане!Записван си ги !

    19:27 20.11.2025

  • 87 стоян георгиев

    11 33 Отговор
    Фейк.Ватенките не са превзели нито Покровск нито Мариупол!

    19:27 20.11.2025

  • 88 Хеми значи бензин

    20 5 Отговор
    Въпроса е къде ще е демилотаризираната зона

    Коментиран от #92

    19:29 20.11.2025

  • 89 😉........

    9 31 Отговор

    До коментар #71 от "Атина Палада":

    Споко, ще видим, никой нищо няма да отстъпи, знаеш че без бой никой никому нищо няма да даде, не подценявай това което е пред теб, лежиш някъде във вторият ешелон на неприятните русофили които разпръскват воня, ти усещали я.

    Коментиран от #103

    19:29 20.11.2025

  • 90 стоян георгиев

    35 11 Отговор
    Има само 60 руснака с лопати в Покровск и не мога да разбера как успяха да превземат града

    Коментиран от #102, #104

    19:30 20.11.2025

  • 91 Покровск а?

    39 9 Отговор
    „Руска история в най-кратък план“ е първият съветски учебник по история. Написан е от Михаил Покровски между 1920 и 1923 г. Как мислите дали украинците са го чели този учебник? И на какъв език е бил написан? А? ....

    Коментиран от #99

    19:31 20.11.2025

  • 92 от Крим

    7 10 Отговор

    До коментар #88 от "Хеми значи бензин":

    до Урал !

    19:31 20.11.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Иван Иванов

    21 8 Отговор
    АЛО, АЛО, ЛЪЖЛИВОТО СРЕДСТВО ЗА МАСОВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ,, ФАКТИ ,, , ДЕКА ВИДЯХТЕ НА ТАЗИ СНИМКА РУИНИ ЩОТО НЕЩО СЪМ ГЛУХ И НЕ ВИЖДАМ.

    19:32 20.11.2025

  • 95 Велин

    39 10 Отговор
    Покровск не падна, а освободен. И не само Покровск, а иКупянск и Константиновка. Следват Краматорск и Славянск.

    Коментиран от #100, #114

    19:33 20.11.2025

  • 96 Еееее...

    9 27 Отговор
    Покровск пак ли падна?, за кой път?, да не би джуджето да е превзело Бирлин😜🤭

    19:33 20.11.2025

  • 97 Браво

    29 8 Отговор
    Градът изглежда сериозни зачистен от украински фашисти

    Коментиран от #119

    19:34 20.11.2025

  • 98 Кривоверен алкаш

    11 30 Отговор
    няма друго толкова промито и нагло племе като руското....убийства,анексия и ред други гадости ги казват като необходимост и освобождение...от какво ги освободиха...закривай...

    Коментиран от #132

    19:34 20.11.2025

  • 99 Украинците

    25 7 Отговор

    До коментар #91 от "Покровск а?":

    Са масово неграмотни. Ама потресаващо неграмотни ... Надали знаят и 1 на 10000 защо се казва Покровск...

    19:34 20.11.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Президентът на Украйна

    10 12 Отговор
    Зеленски официално вече е получил проект на план от САЩ, който според американската страна може да засили дипломацията. Според пресслужбата на Президентския офис, държавният глава е очертал основните задачи, които са важни за Украинския народ, и след днешната среща са се съгласили да работят по точките на плана, за да се доведе до край на войната. "Украйна се стреми към мир още от първите секунди на Руската инвазия и подкрепяме всички смислени предложения, които могат да ни доближат до мир. От началото на тази година Украйна подкрепя предложенията на президента Тръмп за прекратяване на кървавите сблъсъци. Готови сме да работим конструктивно с Американската страна и нашите партньори в Европа и света, така че резултатът да бъде мир," се казва в съобщението. Отбелязва се също, че Зеленски очаква да обсъди с Тръмп в следващите дни наличните дипломатически възможности и основните точки от плана, необходими за мира.

    Коментиран от #108, #135

    19:36 20.11.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Атина Палада

    37 9 Отговор

    До коментар #89 от "😉........":

    Точно така . Русия не отстъпва нищо! В САЩ осъзнаха това ,както и осъзнаха,че не могат да я победят нито икономически,нито военно,нито никак :),и от страна в този конфликт се преквалифицираха в посредник на двата враждуващи лагери-Западния свят и Русия.
    Сега колективния Запад ще плащат репарации ,без САЩ ! САЩ са посредници ...:)

    19:37 20.11.2025

  • 104 центаджия..

    23 9 Отговор

    До коментар #90 от "стоян георгиев":

    Ами масковците батисаха укронатьцистите в покровскье,преди седмица-хиляда чувалчета за сирскио,вчера още толкоз за посрещането на зеления мухал от турнето му по европата

    19:37 20.11.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Мим

    15 5 Отговор

    До коментар #79 от "А днес":

    А,и утре ще обядват спокойно,пък някои зеелени ще останат на зелено....

    19:39 20.11.2025

  • 107 Дограмите - кабрио

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Московско време":

    Според нашите "партньори" и тук трябва да стане така.

    19:41 20.11.2025

  • 108 Тръмп

    12 8 Отговор

    До коментар #101 от "Президентът на Украйна":

    Нищо няма да обсъжда със Зеленски ,Нато и ЕК

    19:41 20.11.2025

  • 109 Я пъ тоа

    7 23 Отговор
    За кой ли път да случва това и за кой ли път путинистите са избити....

    19:41 20.11.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 пенсионер

    9 26 Отговор
    Фалшиви новини!!! Истината е обаче, че като гледам физиономията на путинеца ми заприличва все повече на египетска мумия от миналото. Вгледайте се добре и вижте. Прилича точно на мумия.

    19:42 20.11.2025

  • 112 Супер е

    21 5 Отговор
    Ако изглеждаше като ГАЗАпо добре ли щеше да е.

    19:42 20.11.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Герги

    6 8 Отговор

    До коментар #95 от "Велин":

    Твоят кяр какъв е Оли,та така се вдъхновяваш...

    19:44 20.11.2025

  • 115 стоян георгиев

    28 6 Отговор
    МиСирски още храбро отбранява града сам а хиляди орди руснаци го атакуват с шанцови лопати и го бомбандират с перални втора употреба4639

    19:45 20.11.2025

  • 116 Факт

    9 22 Отговор
    Отново ли руснаците са превзели Покровск. Очаквам след един месец Русия пак да обяви че е превзела Покровск!!!!

    Коментиран от #122

    19:46 20.11.2025

  • 117 стоян георгиев

    24 6 Отговор
    Смърди на разложени бандери

    Коментиран от #121

    19:47 20.11.2025

  • 118 Дядо Ванго

    10 4 Отговор

    До коментар #113 от "пенсионер":

    Доста по дълго от теб ,ще те надживее .

    19:48 20.11.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 По килиите телефони няма

    11 4 Отговор

    До коментар #81 от "демократ":

    Как ще ти звъннат ?

    19:49 20.11.2025

  • 121 Двоен

    7 10 Отговор

    До коментар #117 от "стоян георгиев":

    ...що не си затвориш ши...уста...

    19:50 20.11.2025

  • 122 Десислава Димитрова

    13 5 Отговор

    До коментар #116 от "Факт":

    Да се беше оженил за Земенски бе

    19:51 20.11.2025

  • 123 Куку

    6 17 Отговор
    Апят ли падна,след няколко месеца пак ще падне и после пак!

    19:51 20.11.2025

  • 124 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА

    18 2 Отговор
    ПО -ДОБРЕ С МЕЧКА ДА СТАНЕШ ПРИЯТЕЛ --И ПО ЕДИН САМО НАЧИН ---ххх-за възрастни ДА ТИ НОСИ МЕД ---ОТКОЛКОТО ДА ТЕ МАЧКА ----ЗА ЗДРАВЕ ----/краен резултат ---счупени ребра /

    19:52 20.11.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Кремълски, бункерен плъх

    5 17 Отговор
    😂 Киев е паднал,а не Покровск .🤣

    19:53 20.11.2025

  • 127 Пъстър свят

    7 3 Отговор

    До коментар #74 от "стоян":

    Поредния лаладжия и въздух под налягане си ,за разлика от Големия стоян георгиев с палавия си и закачлив характер и стилната стегната тясна яка .

    19:53 20.11.2025

  • 128 Женераль МиСирски

    11 7 Отговор
    Апят абасралис,но напредваме към Кииф

    19:54 20.11.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Факт

    2 17 Отговор
    „Това ще е награда за агресията“: американски конгресмени разкритикуваха плана на Тръмп за край на войната в Украйна

    Законодатели и от Републиканската, и от Демократическата партия в САЩ категорично се противопоставиха на съобщените в медиите условия на така наречения „мирен план“ на Доналд Тръмп, който предвижда отказ на Украйна от Донбас и Крим.

    Републиканецът Джо Уилсън заяви, че това би било „награждаване на агресията“ и направи паралел с 1939 г.:

    „Това е като през септември 1939-а: „предайте територията – и всичко ще е наред“. Не! Това е покана за нова война“, каза той.

    19:57 20.11.2025

  • 131 Куку

    3 20 Отговор
    Хубавото е,че болшевиките унищожиха повече руснаци с глад,войни ,лагери и разселвания отколкото Хитлер и Наполеон взети заедно!!!

    19:58 20.11.2025

  • 132 Ветеран от протеста

    9 4 Отговор

    До коментар #98 от "Кривоверен алкаш":

    Дрррр Тьоо ,повърни и ще ти олекне ,не дръж гадости в себе си !

    Коментиран от #146

    19:58 20.11.2025

  • 133 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА

    24 4 Отговор

    До коментар #2 от "Руски убийци":

    КОЛКО ПАРИ ВЗЕ ЗА ТОЗИ КОМЕНТАР ---
    ТОВА ЧЕ НЕ СЪМ КОМУНИСТ НЕ ЗНАЧИ ЧЕ НЕ СЪМ РЕАЛИСТ

    19:58 20.11.2025

  • 134 Милен

    21 3 Отговор

    До коментар #38 от "Видьо Видев":

    А бе те Левски, Ботев, Гоце и другите най-вероятно щяха да обесят и урсулианците на стълбовете пред НС ама вече ги няма.

    19:59 20.11.2025

  • 135 име

    24 4 Отговор

    До коментар #101 от "Президентът на Украйна":

    Пълни глупости, днес Радата е решила да спре рацотата на правителството заради корупционния скандал. На теория предстоят консултации за съставянепна нова управляваща коалиция и кабинет и подготовка на страната за избори и приемане на условията на Тръмп и Путин. Но според мен хунтата ще направи опит за открито озурпиране на властта и дори ще постигне поне временен успех в това отношение. Резултата ще бъде още загубени територии и животи, а следващите условия на руснаците ще бъдат още по-неизгодни за Украйна.

    19:59 20.11.2025

  • 136 ПОКРОВСК е осеян с руски трупове

    7 22 Отговор
    А видеото е ФЕЙК....типична пропаганда на путинистите

    Коментиран от #141, #148

    20:01 20.11.2025

  • 137 Ами

    12 5 Отговор
    да. Фашистичките отдавна се оттеглиха на по-благоприятни позиции по западното направление.

    20:02 20.11.2025

  • 138 Кривоверен алкаш

    16 5 Отговор
    Чей Курск ,чея Суджа ,чеи будут Харков ,Херсон ,Николаев и Одеса ?

    20:03 20.11.2025

  • 139 Стига бла бла бла

    27 6 Отговор

    До коментар #2 от "Руски убийци":

    Путин е горд и гениален държавник. Той не позволи повече Западът прави маймунджулуци, перчене и да отказва безопасността на Русия, както правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
    Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна
    Предлагане достъп на английски военни

    Коментиран от #157

    20:03 20.11.2025

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Ами Нети

    11 4 Отговор

    До коментар #136 от "ПОКРОВСК е осеян с руски трупове":

    Осеян тое ✓3оо със срамни буби ,мажи с газ и маз !

    20:04 20.11.2025

  • 142 Кривоверен алкаш

    4 11 Отговор
    Добитъка се появи...аз изчезвам....

    Коментиран от #147

    20:07 20.11.2025

  • 143 Падна....

    20 5 Отговор
    На няколко километра след Покровск се намира Днепропетровска област. Оттук до река Днепър е практически равнинно, без терен, който да пречи на руската армия. Павлоград, Днепропетровска област, първият голям град по маршрута от Покровск до Днепър

    20:09 20.11.2025

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Е ПА НОРМАЛНО

    15 4 Отговор
    НЯКОЙ ИМА ЛИ ИЗНЕНАДАН ............??? МОЖЕ БИ САМО МАРАиДЖАМ БИ......!!!

    20:10 20.11.2025

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Руснаков

    6 6 Отговор

    До коментар #142 от "Кривоверен алкаш":

    Изчезвай ...на никой няма да липсваш ...

    20:12 20.11.2025

  • 148 осеян е с руски трупове

    15 3 Отговор

    До коментар #136 от "ПОКРОВСК е осеян с руски трупове":

    Само украинските събират, пакетират и по 1000 бройки армаган на Зеленски ги пращат нали? Другите НЕ нали мозък?

    20:12 20.11.2025

  • 149 Тошев

    8 23 Отговор
    Гледам срипа на Риановости,ами няма такава жалкост. Погрома на Покровск е погрома на Кремъл. Всяка кървава крачка на украинска земя е крачка към пропаста! Горката Русия,дано Господ й прости, тя не е виновна

    Коментиран от #154

    20:13 20.11.2025

  • 150 ООрана държава

    20 4 Отговор
    Да пратим ли още пари на зелю да победи русия... ?

    20:14 20.11.2025

  • 151 Ааааа

    11 3 Отговор
    Ко стана въ кълъфи.Хиии хи хи хи!

    20:15 20.11.2025

  • 152 жик так

    12 4 Отговор
    Как бе , потника каза че още го държат !!!!

    20:16 20.11.2025

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Руснаков

    9 4 Отговор

    До коментар #149 от "Тошев":

    Лоошо Тошев ,лошо !

    20:17 20.11.2025

  • 155 ало козляците

    17 10 Отговор
    Събирайте дарения за наркоса , че са му малко кинтите .

    20:17 20.11.2025

  • 156 Живко

    16 5 Отговор

    До коментар #153 от "ПОКРОВСК е осеян с руски трупове":

    Урсулето ко речи по въпроса ?

    20:18 20.11.2025

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Георгиев

    29 4 Отговор
    Е, какво стана? Зеленият и Сирски казваха 200, 300 руснаци, които издирване и унищожаваме. И вчера - "1970000 руснаци ни обкръжават. Положението е тежко". Лъжат и ходят от врата на врата да чукат за пари. И понеже Урсула е големият комисионер, натиска нашите страни. И нашите боклуци козируват и теглят кредити да им запушат устата. Сбъркана държава сме.

    20:18 20.11.2025

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Хайде

    5 14 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    отиди ти бе храбрецо путлерски!

    20:21 20.11.2025

  • 162 Можете още и по добре да борите урко

    7 6 Отговор
    Фашизма

    20:22 20.11.2025

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 епилиран нежен ляв демократ

    23 9 Отговор
    Братя атлантици , не сте много ама сте силни . Нека ходи да се запишем в украинското посолство и после на фронта . Нека освободим Покровск . Нека им покажем как се бият Българските атлантици . Минете през сех шопа и си вземете всички оръжия и помагала които ви трябват . Утре рано ви чакам пред посолството .

    Коментиран от #183, #192

    20:22 20.11.2025

  • 165 И след това

    5 10 Отговор

    До коментар #11 от "БОЛШЕВИК":

    Поробителка!

    20:22 20.11.2025

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Карлсон

    15 20 Отговор
    Ха дано, ама надали... 😁

    Коментиран от #222

    20:25 20.11.2025

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Руснаци

    19 2 Отговор
    Гледам няма едно клипче на разхождащи се украинци, чудя се защо ли така се е получило, нали този град се прочистваше от врага и не беше останал руснак в него

    20:27 20.11.2025

  • 173 СЛОНА

    14 3 Отговор
    КРАСОТА БРАТУШКИ,КАТО НЕ РАЗБИРАТ С ДУМИ СЕ РЕШАВА С БОМБИ И КУРШУМИ!!!

    20:27 20.11.2025

  • 174 Отец Афанасий

    20 5 Отговор
    Господ здраве да дава на братушките.

    20:30 20.11.2025

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 В В.П.

    22 5 Отговор
    Путин и РФ ги пребиха като уличници..Ахахаха..Излиза че РФ е по силна от най силната армия в Европа..Окропитекъъ..+цялата наемна гмеж ,дето ликвидираха .+1 трлн за оръжие ..2 млн окропитека +15 млн офейкали...Потрес

    Коментиран от #180

    20:31 20.11.2025

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 В В.П.

    12 4 Отговор
    Голям лобут отнасят окропите ,Еййй.обаче все пак побеждават .Т.е...не ги трепят с ядрото...Това е победа .

    20:33 20.11.2025

  • 179 Къч

    5 11 Отговор
    Ама, то пак не е превзет цял Покроск! Манипулации по фашистки! Същност защо е тази война,този грабеж!? Някой помни ли? Или просто Путин продължава да лудее, същият този Путин, гробарят на Русия

    20:33 20.11.2025

  • 180 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    4 9 Отговор

    До коментар #176 от "В В.П.":

    Що ли Путин са мъчи четири години с Украйна....

    Коментиран от #204

    20:33 20.11.2025

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Клипа е фейк

    3 13 Отговор
    Путинистите са крият като плъхове от дроновете на ВСУ...не им се мре за Путин.

    Коментиран от #217

    20:35 20.11.2025

  • 183 стоян георгиев

    8 2 Отговор

    До коментар #164 от "епилиран нежен ляв демократ":

    в колко часа е срещата ?времето е меко ,мога и розовите прашки да сложа а също и платформите ...хахах .

    20:35 20.11.2025

  • 184 Смешник

    3 14 Отговор
    Това е само южния квартал Шахтьорски на града Центъра все още не е превзет

    20:35 20.11.2025

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 В В.П.

    15 3 Отговор
    Окропите все пак победиха .Избягаха ,живи..Не ги ликвидират с ЯДРОТО...Слава Хероям

    20:36 20.11.2025

  • 187 Юуп

    17 2 Отговор
    Та то и ся фронта на укрите рухна няма с кво да държат 1000 км линия и яко територия ша замине, те затова зеля го натискат да пише примирие до Днепър, щот след два месеца пълна капитулация

    20:37 20.11.2025

  • 188 Справедлив

    11 5 Отговор
    Чака ме ви Братушки.

    Коментиран от #193, #231

    20:37 20.11.2025

  • 189 Това ако е Покровск

    4 10 Отговор
    Утре Кобзон с Устата ще пеят в Арена Армеец. 🤣🤣🤣🤣🤣

    20:37 20.11.2025

  • 190 БаГо

    12 2 Отговор
    Ауу, ужас! Счупени брезови клонки, провиснали дограми. Поезия. Ами, война е. Случват се далеч по-ужасни неща, афторе!

    20:37 20.11.2025

  • 191 Зелето

    17 3 Отговор
    Е то Покровск не е стратегически важен, ся сме на по добри позиции у Полша

    20:37 20.11.2025

  • 192 Zахарова

    4 11 Отговор

    До коментар #164 от "епилиран нежен ляв демократ":

    Чакаме те да умреш за,Путин

    20:37 20.11.2025

  • 193 Йосиф Кобзон

    3 9 Отговор

    До коментар #188 от "Справедлив":

    Първо минават при мен.

    20:38 20.11.2025

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Руснаците

    19 3 Отговор
    Руснаците мачкат цялото Нато, онея само скимтят и си седят в тях, нали пращаха войници за Украйна, къде са, само сме силни на думи. Укрите кога ще си върнат едно село, дори малко питам аз

    Коментиран от #203

    20:38 20.11.2025

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Фейк клипче

    4 13 Отговор
    Да вдигне духа на губещите рашисти....

    20:39 20.11.2025

  • 198 В В.П.

    15 4 Отговор
    По тъпо от окропитека няма
    повтаря че е победил ,обаче на 2000 км от събитията .. МНОГО яко..Ама само вижте територията на РФ ,не е станала такава за 3 дена ..Ахаха ...Уникални Идеоти.шизофреници.

    Коментиран от #210

    20:39 20.11.2025

  • 199 Русия попиля НАТО

    22 3 Отговор
    Русия тотално попиля НАТО в битките за Мариупол (2022), Бахмут (2023), Авдеевка (2024) и Часив Яр (2025) Покровск (2025).
    След като руснаците превзеха Покровск, ВВС губят способността си да снабдяват други позиции по целия фронт. В този момент малко ще има възможности, които да предотвратят руските победи в Краматорск, Славянск и Лиман. Оттам руската армия ще напредне към река Днепър и ще получи ефективен контрол над цяла Източна Украйна. Това не е патова ситуация; това е прелюдия към пълна победа.

    ВВС на Обединеното кралство също претърпяха пълен срив на север в резултат на безразсъдното си нахлуване в Курск (част от Руската федерация) от украинската област Суми. Руснаците отблъснаха нашествениците, унищожиха ги до крак и напреднаха в Суми, за да създадат периметър за сигурност. Това може да послужи и като отправна точка за нападение срещу Киев, ако войната стигне дотам.

    Коментиран от #206, #207

    20:39 20.11.2025

  • 200 Украински кашик

    21 5 Отговор
    Покровск го няма.Има Красноармейск.И тук ще се говори на руски и ще живеят руснаци.

    Коментиран от #220

    20:40 20.11.2025

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Руско-Американският план за край

    16 3 Отговор
    на войната в Украйна предвижда намаляване на Украинската армия и предаване на Донбас от Киев. Това се отразява от западните медии с препратка към информирани лица. "САЩ дадоха сигнал на президента Володимир Зеленски, че Украйна трябва да приеме рамково споразумение разработено от САЩ, за да се сложи край на войната с Русия, което кани Киев да се откаже от територия и част от оръжията си", пише Reuters цитирайки двама неназовани източника. Според Reuters предложенията включват наред с други неща намаляване на броя на въоръжените сили на Украйна. Източници твърдят, че "Вашингтон" (без да се уточнява точно кой от Вашингтон) иска Киев да приеме тези предложения. Тази информация е потвърдена от журналиста на Financial Times Кристофър Милър. Според Милър, предложението включва, наред с други:
    - намаляване на армията на Украйна наполовина;
    - отхвърляне на определени видове оръжия;
    - изоставяне на Донбас.

    20:40 20.11.2025

  • 203 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    4 11 Отговор

    До коментар #195 от "Руснаците":

    Май руснаците гинат под ударите на натовско оръжие. Иначе земя са връща, ам руски мужик нема да възкръсне....

    Коментиран от #215

    20:41 20.11.2025

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 5 Отговор
    Герасимов в директно предаване докладва на Путин, че Купянск е Руски

    20:41 20.11.2025

  • 206 Zахарова

    5 11 Отговор

    До коментар #199 от "Русия попиля НАТО":

    Глупако,шшшът! Моли се НАТО да не ни подпука наживо. Млък!

    20:42 20.11.2025

  • 207 Русия попиля НАТО

    22 6 Отговор

    До коментар #199 от "Русия попиля НАТО":

    Русия прояви невероятна сдържаност в Украйна. Те имат армия от 2 милиона души. В момента имат над 10 дивизии в Украйна. Но имат и още 15 дивизии настрани. Така че биха могли бързо да удвоят войските си в Украйна. Имат хиперзвукови ракети, които не могат да се свалят. Ще бъде дълга и студена зима за Украйна.

    Свидетели сме на началото на края на украинските войски в целия Донбас. Това вероятно ще доведе до падането на корумпирания военен диктатор Зеленски. За Украйна краят е близо.

    Коментиран от #211, #216

    20:42 20.11.2025

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 Как ша намериш

    3 8 Отговор

    До коментар #201 от "Руснаците":

    Руски трупове закопани масово и дълбоко по ямите.

    Коментиран от #221

    20:43 20.11.2025

  • 210 Победил е

    5 13 Отговор

    До коментар #198 от "В В.П.":

    Всеки ден утилизира ватници.А знаеш ли какво превзема Русията ти руините в които превръща градовете.Виж как Украйна превзе Херсон без да го бомбардира.Блатарите сриват всичко до основи.

    20:43 20.11.2025

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 Бъзиктар

    9 5 Отговор
    Дааа,Русия загуби.Според мирния план на Тръмп ще предаде Московска,Ленинградска и Куйбишевска област а другите по линията на съприкосновението на Зеленски.Той обеща да краде по-малко.Кая Калас разцъфтя и си купи вила в Подмосковието.

    20:44 20.11.2025

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Руснаци

    16 2 Отговор

    До коментар #203 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    Абе руска може и да се лее, ама не колкото украинска и натовски, колко наемници от Полша и Франция си заминаха, без войната да е стигнала до тях. Такъв страх ги тресе Нато, че само скимтят. Сега искаш ли да се хванем на бас тука, че американците се откажат от Европа и всичките паляци от Франция Англия и другите страни ще млъкнат и дори няма да коментират

    Коментиран от #239

    20:45 20.11.2025

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 фейк ,фейк

    7 3 Отговор

    До коментар #182 от "Клипа е фейк":

    Ама яко си се скрил под дивана .

    20:46 20.11.2025

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 Руснаци

    9 3 Отговор

    До коментар #209 от "Как ша намериш":

    Маняк говори ми с доказателства, показва снимки и клипчета, твойта дума ми е през.... Дума. ФАКТИТЕ СА ЧЕ ИГРАТА СВЪРШИ ЗА УКРИТЕ

    20:47 20.11.2025

  • 222 Хе,хе...!

    13 3 Отговор

    До коментар #170 от "Карлсон":

    Мнооого вЕрваме...😂!
    Чрез фотомонтаж, мога да ти изстипосам ,че развяват и знамето на ...Гвинея Бисау...😂🤣😝!

    20:47 20.11.2025

  • 223 Рускиии

    2 15 Отговор
    Нали уж Руснаците влизаха мирно, без жертви, без разрушения на сгради….на тяхното видео друго се вижда

    Коментиран от #236

    20:47 20.11.2025

  • 224 Иван

    2 6 Отговор
    Видеото небе от града и от тази година.

    20:48 20.11.2025

  • 225 Тити

    4 2 Отговор

    До коментар #214 от "Гиъъ6":

    Почни от родата си ,минн Дилл !

    20:48 20.11.2025

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 В В.П.

    11 1 Отговор
    Покровск /Червеноармейск,вече няма никаква стойност за Зелю артиста и режима ..Следват Крематорск и Славянск...Там щее по Лайт..Ахаха ..Печели по силния ,В тоя живот ..Да си знаете ,ще повторя По силния .подлоги.

    Коментиран от #232

    20:49 20.11.2025

  • 228 Дон Чичо

    13 1 Отговор

    До коментар #216 от "Абе Смешко":

    Тука някой още броят селата и чекат трите деня!?
    Още не са вденали, че никой не му дреме за села и паланки...нито дори за градове - целта е да се трепят бандерята...
    После вече кат се опразни от тех, лесно се ходи - кеф ти Харков, Одеса или Киев...нема да има кой да се пречка...
    Нали ви каза Медински в Стамбуля - ако требе ще продължи и 20 години, кат Петър с шведите...ще издаяните ли!?

    20:49 20.11.2025

  • 229 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 1 Отговор

    До коментар #220 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    А Миндич где?

    20:49 20.11.2025

  • 230 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 231 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 232 Я пъ тоа

    1 9 Отговор

    До коментар #227 от "В В.П.":

    И кой е по силния.....Путин дето изби над милион руснаци ли....Земя се връща, живот никога....хаха

    20:50 20.11.2025

  • 233 Дон Чичо

    9 3 Отговор

    До коментар #211 от "Киев за два дня":

    Тука някой още броят селата и чекат трите деня!?
    Още не са вденали, че никой не му дреме за села и паланки...нито дори за градове - целта е да се трепят бандерята...
    После вече кат се опразни от тех, лесно се ходи - кеф ти Харков, Одеса или Киев...нема да има кой да се пречка...
    Нали ви каза Медински в Стамбуля - ако требе ще продължи и 20 години, кат Петър с шведите...ще издаяните ли!?

    Коментиран от #238

    20:50 20.11.2025

  • 234 СССР

    10 2 Отговор
    Браво на братушките!

    20:51 20.11.2025

  • 235 В В.П.

    11 0 Отговор
    Окроподлогите ,далеч от огъня на Тоск,си повтарят,Победихме ,победихме .. АХАХАХА...

    20:52 20.11.2025

  • 236 Руснаци

    8 3 Отговор

    До коментар #223 от "Рускиии":

    Никой не е казвал че влизат без жертви.,те не отричат че имат жертви, не са укрите които до преди 6 месеца разправяха, че са загинали само 40000 украинци и всички им се подиграва ха. Много ясно че имат загуби то не малки, четох че независими английски източници са загинали 450000-500000 руснаци, а украинците около 1,5-1,6. Това го казва, английски военен анализатор. Мисля че го

    20:53 20.11.2025

  • 237 Обективни истини

    10 2 Отговор
    Красноармейски е паднал отдавна, които не в искал не е и разбрал това.

    20:53 20.11.2025

  • 238 Копеи не философствай

    4 8 Отговор

    До коментар #233 от "Дон Чичо":

    Отивай да пълниш снаряди за Украйна! Марш!!!

    20:54 20.11.2025

  • 239 Я пъ тоа

    1 11 Отговор

    До коментар #215 от "Руснаци":

    Само 20 000 КОРЕЙЧЕТА дадоха фира за Путин....наемници и доброволци и от двете страни...бол....а тук става въпрос за редовна корейска армия на....Ким.

    Коментиран от #245, #246

    20:54 20.11.2025

  • 240 В В.П.

    8 3 Отговор
    Победихте ,окропи ..!!.Ще си сипя една водка .за ваше здраве ..Ахаха ..Шизофрения и лудост..

    20:54 20.11.2025

  • 241 Николай

    14 0 Отговор
    Слава на всеки избягал, укрил се или дезертирал украински мъж,както и предал се в плен.

    20:55 20.11.2025

  • 242 Клипа е фейк

    2 8 Отговор
    Никой не е потвърдил новината.....както всеки път до сега....

    Коментиран от #248, #252

    20:56 20.11.2025

  • 243 маркиз Дьо ла Панкур

    11 0 Отговор
    Ха-ха ,грантаджийските соросоидни червейчета ,газ п..каят ! ( вж.коментарите) Очаквано беше . Скоро и Кийв ...

    20:56 20.11.2025

  • 244 В В.П.

    11 0 Отговор
    Самото общуване с окропитек ,е извращение за личността .и духа ..Тия са в друг свят .

    20:57 20.11.2025

  • 245 Наркоман ли си

    5 2 Отговор

    До коментар #239 от "Я пъ тоа":

    Хай ахаххаахх маняк викаш всички медии лъжат че е имало 12000 военни, само ти знаеш че са били 20000 и никой не се е върнал жив,, давам ти съвет режи си вените

    20:57 20.11.2025

  • 246 А къде е 350 хил. редовна руска армия?

    2 11 Отговор

    До коментар #239 от "Я пъ тоа":

    Ами при Кобзон разбира се.

    Коментиран от #254

    20:58 20.11.2025

  • 247 Край

    9 0 Отговор
    Нашите загубиха и тая война..Руснаците са на дунава бягам към Турция

    Коментиран от #253

    20:58 20.11.2025

  • 248 Руснаците

    10 3 Отговор

    До коментар #242 от "Клипа е фейк":

    Отиди да провериш и ни пиши дали е фейк

    Коментиран от #251

    20:59 20.11.2025

  • 249 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 2 Отговор
    Купянск, Харковска обл, е освободен.
    Герасимов докладва за това на Путин.

    Коментиран от #255, #256

    21:01 20.11.2025

  • 250 Питащ

    3 11 Отговор
    Къде е военният кореспондент на риа новости 🤣
    Къде е поне един руски блогър?
    ТОВА не е от Покровск.

    21:02 20.11.2025

  • 251 Я пъ тоа

    2 5 Отговор

    До коментар #248 от "Руснаците":

    Бегай ти да видиш....дали е верно. Ако ти стиска де.

    Коментиран от #257

    21:02 20.11.2025

  • 252 Край

    9 2 Отговор

    До коментар #242 от "Клипа е фейк":

    Не се самоуспокоявайте госпожо а бягайте става страшно вече съм на Босфора

    21:03 20.11.2025

  • 253 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 254 Руснаците

    10 3 Отговор

    До коментар #246 от "А къде е 350 хил. редовна руска армия?":

    Ох не знам какво да обеснявам-никой не казва че руснаците нямат загуби. Пак повтарям, че в нета има статия на известен английски военен който е направил разследване и казва че убитите руснаци са между 450000-500000,а украинците са между 1.5 млн и 1,6.Беше снимал някакво НОВО гробище за украински военни

    21:03 20.11.2025

  • 255 Дебил

    4 6 Отговор

    До коментар #249 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Купянск е на 7 километра от руската граница😀😀😀

    21:03 20.11.2025

  • 256 Я пъ тоа

    4 10 Отговор

    До коментар #249 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    То Герасимов по три пъти на ден докладва за Покровск....на путинягата, ама кой го слуша...

    Коментиран от #258

    21:04 20.11.2025

  • 257 Ще отида

    6 3 Отговор

    До коментар #251 от "Я пъ тоа":

    Аз нямам съмнения в клипа, обаче ако ти ми докажеш че са загинали 20000 корейци ще отида, спри да пишеш че само за излагаш

    21:05 20.11.2025

  • 258 Руснаци

    8 2 Отговор

    До коментар #256 от "Я пъ тоа":

    А пък Сирски хич не лъже, нали украинците освободиха Покровск-къде мога да ви някакви клипчета от освобождението, че нямам търпение

    Коментиран от #262

    21:09 20.11.2025

  • 259 6666

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Това ми звучи много просташки,като цялата Червеняшка нация.

    21:10 20.11.2025

  • 260 гост

    5 10 Отговор
    Симона Радева е осъдена на 5 год.затвор...два пъти по толкова за продажните русофили...

    21:10 20.11.2025

  • 261 Волгин

    7 17 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Никой от любителите на руския мир ли не се замисля, че там са живели хора, както украинци така и руснаци. Ходили се на работа, градили са живота си, децата са играeли между блоковете които видяхме на видеото. Това не е ли пирова Победа? Каква е крайната цена на всичко това? Това ли е руский Мир, който искате?

    Коментиран от #264

    21:11 20.11.2025

  • 262 Путинистче идиотче

    4 7 Отговор

    До коментар #258 от "Руснаци":

    Сирски само ни избива...тук лъжа нема, вервайте ми.

    Коментиран от #263

    21:12 20.11.2025

  • 263 Украинци

    8 4 Отговор

    До коментар #262 от "Путинистче идиотче":

    Свършвам, не останаха много от нас, руснаците ще плюкат нашите жени

    21:14 20.11.2025

  • 264 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 265 Радо

    14 5 Отговор
    Да се готви Одеса за освобождение от укрофашистката хунта.

    21:15 20.11.2025

  • 266 Зеления празнува в чужбина

    11 3 Отговор
    А на Путин да кажа ако може да мръднат и до брюкселските крадци войниците.Нека започнат от сухата бабичка първо.

    21:16 20.11.2025

  • 267 Коко

    11 2 Отговор
    И Купянск е превзет.

    21:17 20.11.2025

  • 268 Светослав

    13 2 Отговор
    Отдавна падна!!!,Сега следва и другата част!Лесно се събужда мечка,трудно е да я преспиш!!

    Коментиран от #270

    21:17 20.11.2025

  • 269 Закон на Мърфи

    3 4 Отговор
    А Дай България започнали тайно да възстановяват Моча.

    21:19 20.11.2025

  • 270 Путинистче идиотче

    3 11 Отговор

    До коментар #268 от "Светослав":

    Всека вечер превземаме Покровск...на сутринта пак ни избиват като плъхове....

    21:22 20.11.2025

  • 271 В В.П.

    5 3 Отговор
    Информацията е че,Наемниците ликвидирани в СВО,са колкото убитите руснаци .отделно са 2 млн окропитека в трапа +15 млн офейкали..

    21:23 20.11.2025

  • 272 ПОКРОВСК

    4 7 Отговор
    Пак е халюцинация за путинистите.....

    21:23 20.11.2025

  • 273 Путинистче идиотче

    4 7 Отговор
    Клипа е фейк....за успокоение на Путин, че е вдигнал пак кръвното....

    Коментиран от #275

    21:25 20.11.2025

  • 274 🤔🤔🤔🤔

    5 7 Отговор
    Ей цццц край няма СЪВЕТСКАТА ПРОПАГАНДА ,тоя Покровск го превземат 20 пъти последния месец.

    21:26 20.11.2025

  • 275 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 276 Руский мир

    5 7 Отговор
    Произвеждаме традиционно смърт и мизерия. И копаеме природни богатства, с които сново смърт и мизерия сделали. Но поради санкциите ще пием газ и ще ядем въглища. По-бе-да!

    21:31 20.11.2025

  • 277 Хохо Бохо

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Руски убийци":

    Окупатори бяха от наци хунтата, Руснаците са освободители. Това си е тяхна, руска територия

    Коментиран от #284

    21:32 20.11.2025

  • 278 1111

    9 2 Отговор
    На liveumap се вижда ясно, че Покровск изцяло е руски. Кви украински карти, кви 5 лева?

    21:33 20.11.2025

  • 279 Тити

    2 9 Отговор
    Сталин за 4 години стигна до Берлин а Путлер за това време е до никъде.

    Коментиран от #281

    21:35 20.11.2025

  • 280 Ккккккк

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Реал Мадрид":

    Евала пич,а сега си лягай че е късно вече,да чуем умните хора какво ще кажат

    21:40 20.11.2025

  • 281 Иди на соф гара да

    2 0 Отговор

    До коментар #279 от "Тити":

    Се подмиеш.

    21:41 20.11.2025

  • 282 Ъъъъъъъъ

    1 1 Отговор
    ".....и патрулират по пусти улици, около които има опожарени жилищни сгради...."

    А къде са цивилните, които руснаците използват като жив щит?

    21:44 20.11.2025

  • 283 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 284 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 285 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 286 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 287 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 288 Ъъъъъ

    7 0 Отговор
    Само да попитам:

    Има ли град/село пред чиято табела Зеленски да си е направил селфи и той да не е паднал? 🤣

    22:03 20.11.2025

  • 289 Въпросителната в заглавието е излишна.

    9 1 Отговор
    Ама ако го питат Еленски, ще каже, че всичко е под контрол, има 60 руснаци в града и храбреците от ВСУ ги прочистват. Обезпокоително е, че тези дни се снима и пред Херсон, което, ако вярваме на статистиката досега, значи, че скоро този град ще бъде руски. Не се научи клоунът да не си прави селфита на такива места, след като поне пет града отидоха в ръцете на руснаците след подобни негови изпълнения. Жалко за толкова изгубени за едното нищо животи. Докато немалко украинци наистина се сражават храбро, върхушката им използва златни тоалетни и пазарува имоти на Запад като за последно. И това върви още от 2022 г. Гадна история, дано по-бързо й се сложи край.

    22:09 20.11.2025

  • 290 БУХАХАХА

    4 1 Отговор
    Тия олигофрени верно си вярват.

    22:10 20.11.2025

  • 291 Европеец

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Паднал е Купянск,Покровск е на ред....журнолята пак се излагате.....Слава на Русия....

    22:11 20.11.2025

  • 292 Не знам тези

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Аз не вярвам":

    Журналисти какви украински карти гледат, но аз която гледам ( украинска) от вчера града е отбелязан, че се контролира от Русия

    22:25 20.11.2025

  • 293 az СВО Победа 80

    9 1 Отговор
    Накратко:

    1. Красноармейск беше освободен на 06.11.2025г. с превземането на кв. "Динас". Оттогава тече зачистка. Незачистени части на ВСУ има все още в северната му част.

    2. Димитров, кръстен на българският герой от Лайпциг - Георги Димитров е напълно обкражен от руснаците. Частите на ВСУ там се съпротивляват отчаяно, но нямат шанс. Руснаците предприеха нова операция, за да разделят окупирания град на две части и по-лесно да демилитаризират частите на ВСУ, които са от елита.

    22:27 20.11.2025

  • 294 Ха-ха-ха

    8 2 Отговор

    До коментар #284 от "слава на украйна":

    Бъркаш много нещата. По-правилно е ние да се пишем освободители ако тръгнем на юг към Източна (Одринска) Тракия.Ние сме си живял на нашата земя много преди да дойдат турците. Руснаците са си живеели в източните части на новоизлюпената Украйна векове и са си били руски, градовете им са построени от руски царе, докато някакви комунистически лидери не решили да ги подарят на Украйна.

    22:28 20.11.2025

  • 295 А ти

    2 4 Отговор
    Факти се едно фейк вестниче гнездо на червени рософили и антихуманист.
    Никаде не съ открива такава новина само блядовети ги разпростраяват а вие сте и рупор позор за вестник като вашия.

    Коментиран от #299

    23:39 20.11.2025

  • 296 стоян георгиев

    1 6 Отговор
    Поне до нова година няма да падне.руснаците.може да си снимат клипчета колкото искат.купянскме същата ситуация.

    Коментиран от #300

    23:42 20.11.2025

  • 297 Напред към Киев! Хванете клоуна!

    9 1 Отговор
    Практика на укронацистите е да унищожават напълно градовете и инфраструктурата преди да ги напуснат. А руската армия освобождава своите градове и спасява руското население от фашистите!

    00:01 21.11.2025

  • 298 да да

    1 1 Отговор
    Майданско го лапнаха наточен.....

    00:26 21.11.2025

  • 299 Само питам

    1 2 Отговор

    До коментар #295 от "А ти":

    Ти само козяшки новини ли четеш ?
    Чети тогава коза и крава !

    00:27 21.11.2025

  • 300 айде нема нужда

    4 0 Отговор

    До коментар #296 от "стоян георгиев":

    То Покровск е без всяко стратегическо значение...

    Коментиран от #302

    00:28 21.11.2025

  • 301 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 302 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #300 от "айде нема нужда":

    Все още.има.значение.не е изпил кръвта ма достатъчно руски самоибиици.поне едни 10000 може да поеме още.

    01:03 21.11.2025

  • 303 БАЙДРЪН ПЪН

    0 5 Отговор
    ВСЕКИ ПОХАРЧЕН ДОЛЪР ЗА БРАТОУБИЙСТВЕННАТА ВОЙНА НА ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ Е НАЙ ДОБРЕ ПОХАРЧЕНИЯ ДОЛЪР

    06:13 21.11.2025

  • 304 ZA ПОБЕДУ!

    5 2 Отговор
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    07:10 21.11.2025

  • 305 Демократ2

    2 7 Отговор
    И какво показват тези кадри на руските иZроди, че един мирен град, в който са живяли добри и мирни хора е опустошен заради имперските амбиции на едно джудже с мегаломански амбиции, избил вече милиони хора.
    Мисля че Путлер е третия антихрист предстказан от Нострадамус.
    Няма на света в момента по-голям кръволок и жесток диктатор от джуджето Путин в Кремъл.

    08:19 21.11.2025

  • 306 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 307 Къде е снимано видеото?

    2 3 Отговор
    Видеото е от произволен жилищен квартал в Бъл Х ария.

    08:36 21.11.2025

  • 308 Матрьошка

    5 0 Отговор
    Скоро Украйна ще бъде свободна.

    08:36 21.11.2025

  • 309 мръсникът НАХПЕД КОНЪР Българи муйльовци

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Амиии":

    ТАГАРЕНКО НАЙ ГОЛЕМИЯ БОКЛУК за ВСИЧКИ ВРЕМЕНА!

    08:41 21.11.2025

  • 310 Гадно

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    А Покровск може и пак да падне след Нова година.

    10:17 21.11.2025

  • 311 Путлер може и да си вярва

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Как рпък не се намери наш бузлуджански интернационалист да отиде на фронта и да ни покаже от Покровск как Рашистите са освободили поресното село.

    10:19 21.11.2025

  • 312 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 313 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 314 4729

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Това е войната!!!

    11:17 21.11.2025

  • 315 Пурко

    4 2 Отговор
    Покровск падна окончателно на 18 номври ( по картите на войната-публично достъпни), ама медиите не го съобщават, защото ТАКА им е наредено.

    12:20 21.11.2025

  • 316 Пенсия с питка

    2 2 Отговор
    Другари, днес ще превземем ли Покровск или ща остане за другата седмица?

    Да ходя ли на село или да чакам на Дунав мост?

    12:29 21.11.2025

  • 317 Истината ли

    2 1 Отговор
    Отдавна ПАДНА,бе!!Вкиснала манджа са тези нови и!!А и Купянск е превзет,ама ще кажат чак след 7 дни../че информацията "не може да бъде потвърдена",уж../

    12:41 21.11.2025

  • 318 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 319 БОЛГЪ

    0 0 Отговор
    хехе, е това ако са руйни, в БГ какво са сламени колиби след ураган!??че тука улици, дори магистрали са като след бомбандировка!!!!
    цирк БУШ

    13:48 21.11.2025

