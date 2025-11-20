Покровск падна? Москва пусна клип, на който се вижда как руски войници се придвижват в руините на украинския град (ВИДЕО)

Министерството на отбраната на Руската федерация публикува днес видеоклип, на който се вижда как руски войници се придвижват свободно през южната част на украинския град Покровск и патрулират по пусти улици, около които има опожарени жилищни сгради, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия оказва натиск срещу Покровск от повече от година, разчитайки на операции по фланговете, за да го обкръжи и да заплаши линиите за снабдяване. На руските карти градът е обозначен под контрола на Русия, а украинските войски в съседния град Мирноград са обкръжени.

На украинските карти Покровск е обозначен като сива зона, която е в ничията земя, а Мирноград не е напълно обкръжен.

Москва казва, че превземането на Покровск, който руските медии наричат „портата към Донецк“, ще ѝ осигури плацдарм, от който да напредне на север към двата най-големи града в Донецка област, които все още са под украински контрол – Краматорск и Славянск.

На кадри от видеото, за което агенция Ройтерс посочва, че е успяла да потвърди, че е заснето в южната част на Покровск, се вижда как руски военни спокойно се разхождат по празните улици, а един от тях бута носилка на колела. На кадрите не се вижда те да са подложени на какъвто и да било обстрел.

Разбити прозорци и врати висят от полуразрушени сгради. Клоните на брези са изпочупени от бомби. Дори табелите пред пешеходните пътеки са очукани и изкривени. Не се виждат цивилни.

Както Русия, така и Украйна не оповестява броя на жертвите си, но по оценки на САЩ 1,2 милиона души са били убити или ранени досега, което означава, че войната е най-смъртоносният конфликт в Европа от Втората световна война, посочва Ройтерс.