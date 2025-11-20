Покровск падна? Москва пусна клип, на който се вижда как руски войници се придвижват в руините на украинския град (ВИДЕО)

Министерството на отбраната на Руската федерация публикува днес видеоклип, на който се вижда как руски войници се придвижват свободно през южната част на украинския град Покровск и патрулират по пусти улици, около които има опожарени жилищни сгради, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Русия оказва натиск срещу Покровск от повече от година, разчитайки на операции по фланговете, за да го обкръжи и да заплаши линиите за снабдяване. На руските карти градът е обозначен под контрола на Русия, а украинските войски в съседния град Мирноград са обкръжени.
На украинските карти Покровск е обозначен като сива зона, която е в ничията земя, а Мирноград не е напълно обкръжен.
Москва казва, че превземането на Покровск, който руските медии наричат „портата към Донецк“, ще ѝ осигури плацдарм, от който да напредне на север към двата най-големи града в Донецка област, които все още са под украински контрол – Краматорск и Славянск.
На кадри от видеото, за което агенция Ройтерс посочва, че е успяла да потвърди, че е заснето в южната част на Покровск, се вижда как руски военни спокойно се разхождат по празните улици, а един от тях бута носилка на колела. На кадрите не се вижда те да са подложени на какъвто и да било обстрел.
Разбити прозорци и врати висят от полуразрушени сгради. Клоните на брези са изпочупени от бомби. Дори табелите пред пешеходните пътеки са очукани и изкривени. Не се виждат цивилни.
Както Русия, така и Украйна не оповестява броя на жертвите си, но по оценки на САЩ 1,2 милиона души са били убити или ранени досега, което означава, че войната е най-смъртоносният конфликт в Европа от Втората световна война, посочва Ройтерс.
2 Руски убийци
4 Московско време
5 име
6 Констатация
7 Утре
До коментар #1 от "си дзън":ще го обкръжат!
18:55 20.11.2025
8 име
До коментар #2 от "Руски убийци":Абе, стоенчо, стига с тия дълги бълнувания, пиши на кратко ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ и ние ЩЕ те разберем и оценим!
9 Падна
18:56 20.11.2025
10 Баце ЕООД
18:56 20.11.2025
11 БОЛШЕВИК
12 падна върху
До коментар #1 от "си дзън":си дзън
18:56 20.11.2025
13 Кое пак
До коментар #1 от "си дзън":Не ти е ясно?
18:56 20.11.2025
14 Даааа....
18:56 20.11.2025
15 Баце ЕООД
До коментар #2 от "Руски убийци":Ае давай.. Айде де, направи нещо
18:57 20.11.2025
16 след 4 минути
18:57 20.11.2025
17 Зелен потник
Не е вярно. Скоро ще разчистим Покровск. И Бахмут, и Мариупол ще разчистим...
18:58 20.11.2025
18 Амиии
19 Шойгу открадна парите
Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц
Той не уточни броя и времето на предаване.
"От няколко месеца работим интензивно с правителството на Украйна по изпълнението на проекти, които технически наричаме подкрепа от разстояние. Украинската армия ще бъде оборудвана с такива оръжия"
20 Аз не вярвам
Да сте живи и здрави и скъпи европейски съграждани.
21 Точен
18:58 20.11.2025
23 Шойгу открадна парите
До коментар #19 от "Шойгу открадна парите":🇩🇪 Германия ще достави на Украйна ракети с далечен обсег
Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц
Той не уточни броя и времето на предаване.
"От няколко месеца работим интензивно с правителството на Украйна по изпълнението на проекти, които технически наричаме подкрепа от разстояние. Украинската армия ще бъде оборудвана с такива оръжия"
24 Тра-ла-ла
18:59 20.11.2025
25 Баце ЕООД
До коментар #18 от "Амиии":Иво Инджев да донесе 🤣🤣 следва Одеса
18:59 20.11.2025
26 Киев:
19:00 20.11.2025
27 Един
вече не говорим за покровск а за Киев!
19:00 20.11.2025
28 Каунь
19:00 20.11.2025
29 Покровск ми е Лисабон
19:00 20.11.2025
31 РИА НОВОСТИ
19:01 20.11.2025
32 анатолийййй
Не се предават украинците.Корава нация.Предпочитат смъртта пред руското робство.
19:02 20.11.2025
33 Вова
19:02 20.11.2025
34 Баце ЕООД
До коментар #30 от "ама е без стратегическо значение нали?":Красноармейск се казва май
19:02 20.11.2025
35 БОЛШЕВИК
До коментар #19 от "Шойгу открадна парите":Като гледаш кадри от освободените градове и села, мислиш ли, че съществува такова нещо като Украйна?
19:03 20.11.2025
36 Солдат
19:04 20.11.2025
37 Дориана
19:04 20.11.2025
38 Видьо Видев
До коментар #1 от "си дзън":Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!
Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!
39 Каунь
40 Цитирано от БТА
19:07 20.11.2025
41 !!!?
19:07 20.11.2025
43 МИ ПЕРЕМОЖЕМ
До коментар #19 от "Шойгу открадна парите":Кой открадна парите за 100 цроя Миражи? На 18.11 френското правителство заяви че киевската хунта няма парите да плати, а Африканция няма пари да поеме производството на 100 бр самолета Мираж!
19:07 20.11.2025
45 Санде Глухия
Поредния 12 год ФЕ ЙК! Хехехехехехе
Глейте директно как ЗСУ пиздят монгольяк Петушарите на ху ЙЛО педофила
Хехехехехехе
19:08 20.11.2025
46 Сатана Z
19:08 20.11.2025
47 Покровск НЕ падна
19:09 20.11.2025
48 !!!?
До коментар #39 от "Каунь":Не сме чули от Кремъл, че печели...!!!?
19:09 20.11.2025
49 Реал Мадрид
50 си дзън
19:11 20.11.2025
51 Сатана Z
Ти да видиш.
19:11 20.11.2025
52 Забелязал
19:12 20.11.2025
До коментар #47 от "Покровск НЕ падна":Беше "освободен", но утре пак ще го "освободят",...!
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 И 1000 трупа даже
Коментиран от #72
19:13 20.11.2025
19:15 20.11.2025
19:15 20.11.2025
60 Мимчят
61 Атина Палада
Англосаксите се оказаха прекалено п.рости:) Не,че не съм знаела,че са със затворени м.озъци ,обаче не съм предполагала ,че са толкова чак п.литко.умни...
Явно не са чували за прословутата славянска хитрост..
19:16 20.11.2025
19:16 20.11.2025
63 Аме те сега
До коментар #60 от "Мимчят":кога точно са го превзели?
19:16 20.11.2025
64 Каунь
До коментар #48 от "!!!?":Ейна там е работата....едните само приказват, другите действат, без да приказват мнохо-много......
19:16 20.11.2025
65 Пуси
19:16 20.11.2025
66 не може да бъде
До коментар #1 от "си дзън":Може би Покровск не е паднал според евроатлантическите и други критерии...може би не е толкова важно!?Но на фона на последната размяна на труповете на убити войници -както разбира се и общият баланс досега-има без съмнение много важен въпрос -има ли в Покровск и околностите/ важната 10 километрова зона /-неприбрани трупове на украински войници и колко са!?...Специално подчертавам че изпитвам отвращение и болка от това да използвам понятието "баланс "... всеки труп означава един прекъснат живот ...зад всеки труп има една ОТДЕЛНА човешка трагедия и за мен е отвратително когато се правят обобщения!?
67 Много добър анализ
19:17 20.11.2025
68 Мим
До коментар #63 от "Аме те сега":Още вчера по обяд.....
Коментиран от #79
69 Ердоган
70 Тома,всички ни беше ясно, че
До коментар #1 от "си дзън":той Покровск и бездруго нямаше никакво стратегическо значение.
19:20 20.11.2025
До коментар #49 от "Реал Мадрид":Категорично можем да кажем,че "провалената военно" Русия фалира колективния Запад..САЩ развяха белия байряк:) искат мир...
Извода е,че не Донецк е била целта на Русия..
19:20 20.11.2025
19:21 20.11.2025
73 Гледката доказва
До коментар #69 от "Ердоган":Че който е вдигнал меч срещу Русия, от меч умира.
19:21 20.11.2025
75 Защо
76 Пак ли падна???
Коментиран от #84
77 Пачката
Залагайте смело, надничари
19:23 20.11.2025
До коментар #68 от "Мим":са обядвали спокойно?
Коментиран от #106
19:23 20.11.2025
80 Атина Палада
До коментар #53 от "!!!?":Ще го освобождават докато ЕС преведе транша от 140 млрд ..След превода,всичко си идва на мястото...За сега се чака превода:)
19:23 20.11.2025
81 демократ
82 Да умираш
19:24 20.11.2025
83 ?????
Редакцията колко статии ни пусна че преди седмица в Красноармейск(Покровск от няколко години) имаше 60-70 руснаци и почти ги бяха избили.
Или не е било така? А?
19:25 20.11.2025
84 има долни
До коментар #76 от "Пак ли падна???":горни и средни....
19:25 20.11.2025
85 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
19:26 20.11.2025
86 Шестнадесето
87 стоян георгиев
19:27 20.11.2025
88 Хеми значи бензин
Коментиран от #92
19:29 20.11.2025
89 😉........
До коментар #71 от "Атина Палада":Споко, ще видим, никой нищо няма да отстъпи, знаеш че без бой никой никому нищо няма да даде, не подценявай това което е пред теб, лежиш някъде във вторият ешелон на неприятните русофили които разпръскват воня, ти усещали я.
19:29 20.11.2025
90 стоян георгиев
19:30 20.11.2025
91 Покровск а?
Коментиран от #99
19:31 20.11.2025
92 от Крим
До коментар #88 от "Хеми значи бензин":до Урал !
19:31 20.11.2025
94 Иван Иванов
19:32 20.11.2025
Коментиран от #100, #114
19:33 20.11.2025
96 Еееее...
19:33 20.11.2025
97 Браво
Коментиран от #119
19:34 20.11.2025
19:34 20.11.2025
101 Президентът на Украйна
19:36 20.11.2025
103 Атина Палада
До коментар #89 от "😉........":Точно така . Русия не отстъпва нищо! В САЩ осъзнаха това ,както и осъзнаха,че не могат да я победят нито икономически,нито военно,нито никак :),и от страна в този конфликт се преквалифицираха в посредник на двата враждуващи лагери-Западния свят и Русия.
Сега колективния Запад ще плащат репарации ,без САЩ ! САЩ са посредници ...:)
19:37 20.11.2025
104 центаджия..
До коментар #90 от "стоян георгиев":Ами масковците батисаха укронатьцистите в покровскье,преди седмица-хиляда чувалчета за сирскио,вчера още толкоз за посрещането на зеления мухал от турнето му по европата
19:37 20.11.2025
106 Мим
До коментар #79 от "А днес":А,и утре ще обядват спокойно,пък някои зеелени ще останат на зелено....
19:39 20.11.2025
19:41 20.11.2025
108 Тръмп
До коментар #101 от "Президентът на Украйна":Нищо няма да обсъжда със Зеленски ,Нато и ЕК
19:41 20.11.2025
109 Я пъ тоа
111 пенсионер
19:42 20.11.2025
112 Супер е
19:42 20.11.2025
114 Герги
До коментар #95 от "Велин":Твоят кяр какъв е Оли,та така се вдъхновяваш...
19:44 20.11.2025
115 стоян георгиев
19:45 20.11.2025
116 Факт
117 стоян георгиев
118 Дядо Ванго
До коментар #113 от "пенсионер":Доста по дълго от теб ,ще те надживее .
19:48 20.11.2025
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 По килиите телефони няма
До коментар #81 от "демократ":Как ще ти звъннат ?
19:49 20.11.2025
121 Двоен
До коментар #117 от "стоян георгиев":...що не си затвориш ши...уста...
19:50 20.11.2025
122 Десислава Димитрова
До коментар #116 от "Факт":Да се беше оженил за Земенски бе
19:51 20.11.2025
123 Куку
19:51 20.11.2025
124 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА
19:52 20.11.2025
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Кремълски, бункерен плъх
19:53 20.11.2025
127 Пъстър свят
До коментар #74 от "стоян":Поредния лаладжия и въздух под налягане си ,за разлика от Големия стоян георгиев с палавия си и закачлив характер и стилната стегната тясна яка .
19:53 20.11.2025
128 Женераль МиСирски
19:54 20.11.2025
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Факт
Законодатели и от Републиканската, и от Демократическата партия в САЩ категорично се противопоставиха на съобщените в медиите условия на така наречения „мирен план“ на Доналд Тръмп, който предвижда отказ на Украйна от Донбас и Крим.
Републиканецът Джо Уилсън заяви, че това би било „награждаване на агресията“ и направи паралел с 1939 г.:
„Това е като през септември 1939-а: „предайте територията – и всичко ще е наред“. Не! Това е покана за нова война“, каза той.
131 Куку
19:58 20.11.2025
132 Ветеран от протеста
До коментар #98 от "Кривоверен алкаш":Дрррр Тьоо ,повърни и ще ти олекне ,не дръж гадости в себе си !
133 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА
До коментар #2 от "Руски убийци":КОЛКО ПАРИ ВЗЕ ЗА ТОЗИ КОМЕНТАР ---
ТОВА ЧЕ НЕ СЪМ КОМУНИСТ НЕ ЗНАЧИ ЧЕ НЕ СЪМ РЕАЛИСТ
19:58 20.11.2025
134 Милен
До коментар #38 от "Видьо Видев":А бе те Левски, Ботев, Гоце и другите най-вероятно щяха да обесят и урсулианците на стълбовете пред НС ама вече ги няма.
19:59 20.11.2025
135 име
До коментар #101 от "Президентът на Украйна":Пълни глупости, днес Радата е решила да спре рацотата на правителството заради корупционния скандал. На теория предстоят консултации за съставянепна нова управляваща коалиция и кабинет и подготовка на страната за избори и приемане на условията на Тръмп и Путин. Но според мен хунтата ще направи опит за открито озурпиране на властта и дори ще постигне поне временен успех в това отношение. Резултата ще бъде още загубени територии и животи, а следващите условия на руснаците ще бъдат още по-неизгодни за Украйна.
19:59 20.11.2025
136 ПОКРОВСК е осеян с руски трупове
137 Ами
20:02 20.11.2025
138 Кривоверен алкаш
20:03 20.11.2025
139 Стига бла бла бла
До коментар #2 от "Руски убийци":Путин е горд и гениален държавник. Той не позволи повече Западът прави маймунджулуци, перчене и да отказва безопасността на Русия, както правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна
Предлагане достъп на английски военни
141 Ами Нети
До коментар #136 от "ПОКРОВСК е осеян с руски трупове":Осеян тое ✓3оо със срамни буби ,мажи с газ и маз !
20:04 20.11.2025
142 Кривоверен алкаш
143 Падна....
20:09 20.11.2025
145 Е ПА НОРМАЛНО
20:10 20.11.2025
147 Руснаков
До коментар #142 от "Кривоверен алкаш":Изчезвай ...на никой няма да липсваш ...
20:12 20.11.2025
148 осеян е с руски трупове
До коментар #136 от "ПОКРОВСК е осеян с руски трупове":Само украинските събират, пакетират и по 1000 бройки армаган на Зеленски ги пращат нали? Другите НЕ нали мозък?
20:12 20.11.2025
149 Тошев
150 ООрана държава
20:14 20.11.2025
151 Ааааа
20:15 20.11.2025
152 жик так
20:16 20.11.2025
154 Руснаков
До коментар #149 от "Тошев":Лоошо Тошев ,лошо !
20:17 20.11.2025
155 ало козляците
20:17 20.11.2025
156 Живко
До коментар #153 от "ПОКРОВСК е осеян с руски трупове":Урсулето ко речи по въпроса ?
20:18 20.11.2025
158 Георгиев
20:18 20.11.2025
161 Хайде
До коментар #5 от "име":отиди ти бе храбрецо путлерски!
20:21 20.11.2025
162 Можете още и по добре да борите урко
20:22 20.11.2025
164 епилиран нежен ляв демократ
165 И след това
До коментар #11 от "БОЛШЕВИК":Поробителка!
20:22 20.11.2025
170 Карлсон
172 Руснаци
20:27 20.11.2025
173 СЛОНА
20:27 20.11.2025
174 Отец Афанасий
20:30 20.11.2025
176 В В.П.
178 В В.П.
20:33 20.11.2025
179 Къч
20:33 20.11.2025
180 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #176 от "В В.П.":Що ли Путин са мъчи четири години с Украйна....
182 Клипа е фейк
183 стоян георгиев
До коментар #164 от "епилиран нежен ляв демократ":в колко часа е срещата ?времето е меко ,мога и розовите прашки да сложа а също и платформите ...хахах .
20:35 20.11.2025
184 Смешник
20:35 20.11.2025
186 В В.П.
20:36 20.11.2025
187 Юуп
20:37 20.11.2025
188 Справедлив
189 Това ако е Покровск
20:37 20.11.2025
190 БаГо
20:37 20.11.2025
191 Зелето
20:37 20.11.2025
192 Zахарова
До коментар #164 от "епилиран нежен ляв демократ":Чакаме те да умреш за,Путин
20:37 20.11.2025
193 Йосиф Кобзон
До коментар #188 от "Справедлив":Първо минават при мен.
20:38 20.11.2025
195 Руснаците
197 Фейк клипче
20:39 20.11.2025
198 В В.П.
повтаря че е победил ,обаче на 2000 км от събитията .. МНОГО яко..Ама само вижте територията на РФ ,не е станала такава за 3 дена ..Ахаха ...Уникални Идеоти.шизофреници.
199 Русия попиля НАТО
След като руснаците превзеха Покровск, ВВС губят способността си да снабдяват други позиции по целия фронт. В този момент малко ще има възможности, които да предотвратят руските победи в Краматорск, Славянск и Лиман. Оттам руската армия ще напредне към река Днепър и ще получи ефективен контрол над цяла Източна Украйна. Това не е патова ситуация; това е прелюдия към пълна победа.
ВВС на Обединеното кралство също претърпяха пълен срив на север в резултат на безразсъдното си нахлуване в Курск (част от Руската федерация) от украинската област Суми. Руснаците отблъснаха нашествениците, унищожиха ги до крак и напреднаха в Суми, за да създадат периметър за сигурност. Това може да послужи и като отправна точка за нападение срещу Киев, ако войната стигне дотам.
200 Украински кашик
202 Руско-Американският план за край
- намаляване на армията на Украйна наполовина;
- отхвърляне на определени видове оръжия;
- изоставяне на Донбас.
20:40 20.11.2025
203 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #195 от "Руснаците":Май руснаците гинат под ударите на натовско оръжие. Иначе земя са връща, ам руски мужик нема да възкръсне....
205 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
20:41 20.11.2025
206 Zахарова
До коментар #199 от "Русия попиля НАТО":Глупако,шшшът! Моли се НАТО да не ни подпука наживо. Млък!
20:42 20.11.2025
207 Русия попиля НАТО
До коментар #199 от "Русия попиля НАТО":Русия прояви невероятна сдържаност в Украйна. Те имат армия от 2 милиона души. В момента имат над 10 дивизии в Украйна. Но имат и още 15 дивизии настрани. Така че биха могли бързо да удвоят войските си в Украйна. Имат хиперзвукови ракети, които не могат да се свалят. Ще бъде дълга и студена зима за Украйна.
Свидетели сме на началото на края на украинските войски в целия Донбас. Това вероятно ще доведе до падането на корумпирания военен диктатор Зеленски. За Украйна краят е близо.
209 Как ша намериш
До коментар #201 от "Руснаците":Руски трупове закопани масово и дълбоко по ямите.
210 Победил е
До коментар #198 от "В В.П.":Всеки ден утилизира ватници.А знаеш ли какво превзема Русията ти руините в които превръща градовете.Виж как Украйна превзе Херсон без да го бомбардира.Блатарите сриват всичко до основи.
20:43 20.11.2025
212 Бъзиктар
20:44 20.11.2025
215 Руснаци
До коментар #203 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":Абе руска може и да се лее, ама не колкото украинска и натовски, колко наемници от Полша и Франция си заминаха, без войната да е стигнала до тях. Такъв страх ги тресе Нато, че само скимтят. Сега искаш ли да се хванем на бас тука, че американците се откажат от Европа и всичките паляци от Франция Англия и другите страни ще млъкнат и дори няма да коментират
217 фейк ,фейк
До коментар #182 от "Клипа е фейк":Ама яко си се скрил под дивана .
20:46 20.11.2025
221 Руснаци
До коментар #209 от "Как ша намериш":Маняк говори ми с доказателства, показва снимки и клипчета, твойта дума ми е през.... Дума. ФАКТИТЕ СА ЧЕ ИГРАТА СВЪРШИ ЗА УКРИТЕ
20:47 20.11.2025
222 Хе,хе...!
До коментар #170 от "Карлсон":Мнооого вЕрваме...😂!
Чрез фотомонтаж, мога да ти изстипосам ,че развяват и знамето на ...Гвинея Бисау...😂🤣😝!
20:47 20.11.2025
223 Рускиии
224 Иван
20:48 20.11.2025
225 Тити
До коментар #214 от "Гиъъ6":Почни от родата си ,минн Дилл !
20:48 20.11.2025
227 В В.П.
228 Дон Чичо
До коментар #216 от "Абе Смешко":Тука някой още броят селата и чекат трите деня!?
Още не са вденали, че никой не му дреме за села и паланки...нито дори за градове - целта е да се трепят бандерята...
После вече кат се опразни от тех, лесно се ходи - кеф ти Харков, Одеса или Киев...нема да има кой да се пречка...
Нали ви каза Медински в Стамбуля - ако требе ще продължи и 20 години, кат Петър с шведите...ще издаяните ли!?
20:49 20.11.2025
229 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #220 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":А Миндич где?
20:49 20.11.2025
230 Този коментар е премахнат от модератор.
231 Този коментар е премахнат от модератор.
232 Я пъ тоа
До коментар #227 от "В В.П.":И кой е по силния.....Путин дето изби над милион руснаци ли....Земя се връща, живот никога....хаха
20:50 20.11.2025
233 Дон Чичо
До коментар #211 от "Киев за два дня":Тука някой още броят селата и чекат трите деня!?
Още не са вденали, че никой не му дреме за села и паланки...нито дори за градове - целта е да се трепят бандерята...
После вече кат се опразни от тех, лесно се ходи - кеф ти Харков, Одеса или Киев...нема да има кой да се пречка...
Нали ви каза Медински в Стамбуля - ако требе ще продължи и 20 години, кат Петър с шведите...ще издаяните ли!?
234 СССР
20:51 20.11.2025
235 В В.П.
20:52 20.11.2025
236 Руснаци
До коментар #223 от "Рускиии":Никой не е казвал че влизат без жертви.,те не отричат че имат жертви, не са укрите които до преди 6 месеца разправяха, че са загинали само 40000 украинци и всички им се подиграва ха. Много ясно че имат загуби то не малки, четох че независими английски източници са загинали 450000-500000 руснаци, а украинците около 1,5-1,6. Това го казва, английски военен анализатор. Мисля че го
20:53 20.11.2025
237 Обективни истини
20:53 20.11.2025
238 Копеи не философствай
До коментар #233 от "Дон Чичо":Отивай да пълниш снаряди за Украйна! Марш!!!
20:54 20.11.2025
239 Я пъ тоа
До коментар #215 от "Руснаци":Само 20 000 КОРЕЙЧЕТА дадоха фира за Путин....наемници и доброволци и от двете страни...бол....а тук става въпрос за редовна корейска армия на....Ким.
Коментиран от #245, #246
240 В В.П.
20:54 20.11.2025
241 Николай
20:55 20.11.2025
242 Клипа е фейк
243 маркиз Дьо ла Панкур
20:56 20.11.2025
244 В В.П.
20:57 20.11.2025
245 Наркоман ли си
До коментар #239 от "Я пъ тоа":Хай ахаххаахх маняк викаш всички медии лъжат че е имало 12000 военни, само ти знаеш че са били 20000 и никой не се е върнал жив,, давам ти съвет режи си вените
20:57 20.11.2025
246 А къде е 350 хил. редовна руска армия?
До коментар #239 от "Я пъ тоа":Ами при Кобзон разбира се.
247 Край
248 Руснаците
До коментар #242 от "Клипа е фейк":Отиди да провериш и ни пиши дали е фейк
249 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Герасимов докладва за това на Путин.
250 Питащ
Къде е поне един руски блогър?
ТОВА не е от Покровск.
21:02 20.11.2025
251 Я пъ тоа
До коментар #248 от "Руснаците":Бегай ти да видиш....дали е верно. Ако ти стиска де.
252 Край
До коментар #242 от "Клипа е фейк":Не се самоуспокоявайте госпожо а бягайте става страшно вече съм на Босфора
21:03 20.11.2025
254 Руснаците
До коментар #246 от "А къде е 350 хил. редовна руска армия?":Ох не знам какво да обеснявам-никой не казва че руснаците нямат загуби. Пак повтарям, че в нета има статия на известен английски военен който е направил разследване и казва че убитите руснаци са между 450000-500000,а украинците са между 1.5 млн и 1,6.Беше снимал някакво НОВО гробище за украински военни
21:03 20.11.2025
255 Дебил
До коментар #249 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Купянск е на 7 километра от руската граница😀😀😀
21:03 20.11.2025
256 Я пъ тоа
До коментар #249 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":То Герасимов по три пъти на ден докладва за Покровск....на путинягата, ама кой го слуша...
Коментиран от #258
21:04 20.11.2025
257 Ще отида
До коментар #251 от "Я пъ тоа":Аз нямам съмнения в клипа, обаче ако ти ми докажеш че са загинали 20000 корейци ще отида, спри да пишеш че само за излагаш
21:05 20.11.2025
258 Руснаци
До коментар #256 от "Я пъ тоа":А пък Сирски хич не лъже, нали украинците освободиха Покровск-къде мога да ви някакви клипчета от освобождението, че нямам търпение
Коментиран от #262
21:09 20.11.2025
259 6666
До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Това ми звучи много просташки,като цялата Червеняшка нация.
21:10 20.11.2025
260 гост
21:10 20.11.2025
261 Волгин
До коментар #8 от "име":Никой от любителите на руския мир ли не се замисля, че там са живели хора, както украинци така и руснаци. Ходили се на работа, градили са живота си, децата са играeли между блоковете които видяхме на видеото. Това не е ли пирова Победа? Каква е крайната цена на всичко това? Това ли е руский Мир, който искате?
262 Путинистче идиотче
До коментар #258 от "Руснаци":Сирски само ни избива...тук лъжа нема, вервайте ми.
263 Украинци
До коментар #262 от "Путинистче идиотче":Свършвам, не останаха много от нас, руснаците ще плюкат нашите жени
21:14 20.11.2025
265 Радо
21:15 20.11.2025
266 Зеления празнува в чужбина
21:16 20.11.2025
267 Коко
21:17 20.11.2025
268 Светослав
269 Закон на Мърфи
21:19 20.11.2025
270 Путинистче идиотче
До коментар #268 от "Светослав":Всека вечер превземаме Покровск...на сутринта пак ни избиват като плъхове....
21:22 20.11.2025
271 В В.П.
21:23 20.11.2025
272 ПОКРОВСК
21:23 20.11.2025
273 Путинистче идиотче
274 🤔🤔🤔🤔
21:26 20.11.2025
276 Руский мир
21:31 20.11.2025
277 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Руски убийци":Окупатори бяха от наци хунтата, Руснаците са освободители. Това си е тяхна, руска територия
278 1111
21:33 20.11.2025
279 Тити
280 Ккккккк
До коментар #49 от "Реал Мадрид":Евала пич,а сега си лягай че е късно вече,да чуем умните хора какво ще кажат
21:40 20.11.2025
281 Иди на соф гара да
До коментар #279 от "Тити":Се подмиеш.
21:41 20.11.2025
282 Ъъъъъъъъ
А къде са цивилните, които руснаците използват като жив щит?
21:44 20.11.2025
288 Ъъъъъ
Има ли град/село пред чиято табела Зеленски да си е направил селфи и той да не е паднал? 🤣
22:03 20.11.2025
289 Въпросителната в заглавието е излишна.
22:09 20.11.2025
290 БУХАХАХА
22:10 20.11.2025
291 Европеец
До коментар #1 от "си дзън":Паднал е Купянск,Покровск е на ред....журнолята пак се излагате.....Слава на Русия....
22:11 20.11.2025
292 Не знам тези
До коментар #20 от "Аз не вярвам":Журналисти какви украински карти гледат, но аз която гледам ( украинска) от вчера града е отбелязан, че се контролира от Русия
22:25 20.11.2025
293 az СВО Победа 80
1. Красноармейск беше освободен на 06.11.2025г. с превземането на кв. "Динас". Оттогава тече зачистка. Незачистени части на ВСУ има все още в северната му част.
2. Димитров, кръстен на българският герой от Лайпциг - Георги Димитров е напълно обкражен от руснаците. Частите на ВСУ там се съпротивляват отчаяно, но нямат шанс. Руснаците предприеха нова операция, за да разделят окупирания град на две части и по-лесно да демилитаризират частите на ВСУ, които са от елита.
22:27 20.11.2025
294 Ха-ха-ха
До коментар #284 от "слава на украйна":Бъркаш много нещата. По-правилно е ние да се пишем освободители ако тръгнем на юг към Източна (Одринска) Тракия.Ние сме си живял на нашата земя много преди да дойдат турците. Руснаците са си живеели в източните части на новоизлюпената Украйна векове и са си били руски, градовете им са построени от руски царе, докато някакви комунистически лидери не решили да ги подарят на Украйна.
22:28 20.11.2025
295 А ти
Никаде не съ открива такава новина само блядовети ги разпростраяват а вие сте и рупор позор за вестник като вашия.
296 стоян георгиев
297 Напред към Киев! Хванете клоуна!
00:01 21.11.2025
298 да да
00:26 21.11.2025
299 Само питам
До коментар #295 от "А ти":Ти само козяшки новини ли четеш ?
Чети тогава коза и крава !
00:27 21.11.2025
300 айде нема нужда
До коментар #296 от "стоян георгиев":То Покровск е без всяко стратегическо значение...
302 стоян георгиев
До коментар #300 от "айде нема нужда":Все още.има.значение.не е изпил кръвта ма достатъчно руски самоибиици.поне едни 10000 може да поеме още.
01:03 21.11.2025
303 БАЙДРЪН ПЪН
06:13 21.11.2025
304 ZA ПОБЕДУ!
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
07:10 21.11.2025
305 Демократ2
Мисля че Путлер е третия антихрист предстказан от Нострадамус.
Няма на света в момента по-голям кръволок и жесток диктатор от джуджето Путин в Кремъл.
08:19 21.11.2025
307 Къде е снимано видеото?
08:36 21.11.2025
308 Матрьошка
08:36 21.11.2025
309 мръсникът НАХПЕД КОНЪР Българи муйльовци
До коментар #18 от "Амиии":ТАГАРЕНКО НАЙ ГОЛЕМИЯ БОКЛУК за ВСИЧКИ ВРЕМЕНА!
08:41 21.11.2025
310 Гадно
До коментар #1 от "си дзън":А Покровск може и пак да падне след Нова година.
10:17 21.11.2025
311 Путлер може и да си вярва
До коментар #5 от "име":Как рпък не се намери наш бузлуджански интернационалист да отиде на фронта и да ни покаже от Покровск как Рашистите са освободили поресното село.
10:19 21.11.2025
314 4729
До коментар #1 от "си дзън":Това е войната!!!
11:17 21.11.2025
315 Пурко
12:20 21.11.2025
316 Пенсия с питка
Да ходя ли на село или да чакам на Дунав мост?
12:29 21.11.2025
317 Истината ли
12:41 21.11.2025
319 БОЛГЪ
цирк БУШ
13:48 21.11.2025