НАТО и Google cloud създават суверенен защитен облак за данни

Google Cloud и Агенцията на НАТО за комуникация и информация (NCIA) обявиха стратегическо споразумение на стойност милиони долари, по силата на което Google Cloud ще предостави на Алианса "високо подсигурени, суверенни облачни услуги", задвижвани от изкуствен интелект (AI). Сделката представлява ключов етап в усилията на НАТО за модернизиране на цифровата инфраструктура, управлението на данните и защитата на чувствителната информация.

NCIA е избрала платформата Google Distributed Cloud (GDC), която ще бъде внедрена за нуждите на Съвместния център за анализ, обучение и образование (JATEC). Тази инфраструктура ще се използва за обработка на класифицирани натоварвания, обучение на персонал и симулации, свързани с оперативните способности на Алианса.

Google уточнява, че облачната среда, предназначена за НАТО, няма да бъде свързана нито с интернет, нито с публични облаци, което гарантира, че "най-чувствителните данни остават под пълен контрол на НАТО".

"NCIA е ангажирана да използва технологии от следващо поколение, включително изкуствен интелект, за да подобри оперативните способности на НАТО и да защити цифровата среда на Алианса", заяви Антонио Калдерон, главен технологичен директор на NCIA.

Тара Брейди, президент на Google Cloud за Европа, Близкия изток и Африка, допълни:

"Google Cloud е посветен на подкрепата на критичната мисия на НАТО за изграждане на устойчива цифрова инфраструктура и внедряване на най-новите технологични иновации. Това партньорство ще ускори дигиталната модернизация на Алианса, като същевременно гарантира най-високи нива на сигурност и дигитален суверенитет."

Според NCIA, интеграцията на GDC ще позволи значително подобрени аналитични способности, по-висока оперативна ефективност, създаване на нови инструменти, базирани на AI, възможност за обработка на секретни данни в изолирана и силно защитена среда.

Интеграцията на Google Distributed Cloud в системите на НАТО ще се осъществява поетапно през следващите месеци.