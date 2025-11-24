Новини
НАТО и Google cloud създават суверенен защитен облак за данни

НАТО и Google cloud създават суверенен защитен облак за данни

24 Ноември, 2025 14:55

Google уточнява, че облачната среда, предназначена за Алианса, няма да бъде свързана нито с интернет, нито с публични облаци, което гарантира, че "най-чувствителните данни остават под пълен контрол на НАТО

Снимка: Shutterstock
News.bg News.bg

Google Cloud и Агенцията на НАТО за комуникация и информация (NCIA) обявиха стратегическо споразумение на стойност милиони долари, по силата на което Google Cloud ще предостави на Алианса "високо подсигурени, суверенни облачни услуги", задвижвани от изкуствен интелект (AI). Сделката представлява ключов етап в усилията на НАТО за модернизиране на цифровата инфраструктура, управлението на данните и защитата на чувствителната информация.

NCIA е избрала платформата Google Distributed Cloud (GDC), която ще бъде внедрена за нуждите на Съвместния център за анализ, обучение и образование (JATEC). Тази инфраструктура ще се използва за обработка на класифицирани натоварвания, обучение на персонал и симулации, свързани с оперативните способности на Алианса.

Google уточнява, че облачната среда, предназначена за НАТО, няма да бъде свързана нито с интернет, нито с публични облаци, което гарантира, че "най-чувствителните данни остават под пълен контрол на НАТО".

"NCIA е ангажирана да използва технологии от следващо поколение, включително изкуствен интелект, за да подобри оперативните способности на НАТО и да защити цифровата среда на Алианса", заяви Антонио Калдерон, главен технологичен директор на NCIA.

Тара Брейди, президент на Google Cloud за Европа, Близкия изток и Африка, допълни:

"Google Cloud е посветен на подкрепата на критичната мисия на НАТО за изграждане на устойчива цифрова инфраструктура и внедряване на най-новите технологични иновации. Това партньорство ще ускори дигиталната модернизация на Алианса, като същевременно гарантира най-високи нива на сигурност и дигитален суверенитет."

Според NCIA, интеграцията на GDC ще позволи значително подобрени аналитични способности, по-висока оперативна ефективност, създаване на нови инструменти, базирани на AI, възможност за обработка на секретни данни в изолирана и силно защитена среда.

Интеграцията на Google Distributed Cloud в системите на НАТО ще се осъществява поетапно през следващите месеци.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 1 Отговор
    НАТО и ЗАЩИТА в едно изречение е като
    ВЪЛК и ПАСЕ❗

    14:59 24.11.2025

  • 2 Колко да е защитен

    5 0 Отговор
    Колкото Виндолса на Гейтс :)

    15:08 24.11.2025

  • 3 Морски

    4 0 Отговор
    Демек да се разбира за крадене на данни.Стойте по далеч от тези облаци

    15:10 24.11.2025

  • 4 Коко Н

    3 1 Отговор
    Интернет е военен проект за контрол!

    15:15 24.11.2025

  • 5 Иван

    2 0 Отговор
    Информация за Шорош, Яценюк, Порош, Турчинов, Кулеба, Еленски, Миндилич, Христо Грозев, Елена Поптодорова, Соломон Паси, Урсула Фон Дер Лайен, Кая Калас, Желязков, Тагарев, Джеред Кушнер, Дженет Йелен, Джефри Епщайн, Нарко Рубио, тъмнокожия евреин Барак Обама, Килъри Клинтън, Виктория Нюланд, Антъни Блинкен, AIPAC, еврейски НПО-та, Ехуд Барак, Ал Багдади, Ал Джолани, МВФ,Световната банка, Пентагона, Терористичното НАТО-ОТАН, евреина Уесли Кларк, евреина Уиткофф, циониста Келог, евреите, евреите, евреите, евреите.

    Коментиран от #8

    15:24 24.11.2025

  • 6 Хакер

    3 0 Отговор
    Неразбиваем облак данни ли??? Ще го пробвам. Китайците щедро ще плащат.

    15:43 24.11.2025

  • 7 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Гугъл направи същите облачни услуги и на Амазон ,които бяха изтърбушени преди месец

    16:19 24.11.2025

  • 8 Тъп тъп комуняга

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    Марш при путин за мобилизация

    16:59 24.11.2025

  • 9 Напуснете Гуглето

    2 0 Отговор
    Така както напуснахме Прозореца.
    Напуснете всичко що е краварско !
    Спрете да пиете Кака Гола, всичко
    това ви убива. Спрете да храните
    Световните терористи САЩ

    17:11 24.11.2025

