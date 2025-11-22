Новини
Лъжите на МВР и смъртта по българската граница
  Тема: Кризата с бежанците

Лъжите на МВР и смъртта по българската граница

22 Ноември, 2025 09:00 2 109 47

България няма официална статистика за загиналите на нейна територия бежанци и мигранти, но журналистически разследвания и хуманитарни организации говорят за стотици случаи през изминалите няколко години

Лъжите на МВР и смъртта по българската граница - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди близо година три деца загубиха живота си на българската граница. Активисти тогава подават редица сигнали, за да бъдат спасени мигрантите, но българските власти не реагират. Доклад на Фронтекс потвърждава това.

Българските власти са допуснали "груба небрежност" и не са изпълнили задълженията си да опазят живота на деца, пише Службата за основни права на Фронтекс (FRO) в свой доклад за скандален случай от декември 2024 г.

"Българските власти са били задължени да помогнат"

Близо година, след като три момчета от Египет загинаха от замръзване на българо-турската граница, Службата за основни права на европейската гранична агенция Фронтекс публикува доклад, който потвърждава отговорността за българската гранична полиция за смъртта на непълнолетните. Според доклада за сериозен инцидент (SIR), изготвен в края на юли, но публикуван по-рано през ноември, българските власти са били наясно с местонахождението на бедстващите младежи, но не са предприели необходимите действия, за да изпълнят задължението си да спасят живота им.

"Българските власти са били задължени да помогнат на мигрантите и да ги спасят, имали са достатъчна информация, предполагаща животострашаваща ситуация, знаели са локацията на мигрантите и въпреки че са имали капацитета да действат, не са предприели мерки, което е довело до загуба на живот", пише в заключенията на FRO.

"Предвид това, че загиналите мигранти са непълнолетни, българските власти не са изпълнили и специфични задължения за опазване на правата на децата", допълват разследващите от Фронтекс, определяйки действията на Гранична полиция като "груба небрежност".

ДВ потърси коментар от МВР, но не получи отговор до публикуването на този материал.

Активисти подават сигнали, властите не реагират

През декември 2024 г. Ахмед Самра, Ахмед Елавдан и Сейфала Елбелтаги, граждани на Египет на възраст между 15 и 17 години, загинаха в района на село Габър след незаконно преминаване на българо-турската граница. Случаят придоби международна публичност, тъй като две международни доброволчески организации - No Name Kitchen и Colletivo Rotte Balkaniche - обявиха, че са сигнализирани за бедстващите младежи в нощта на 27 декември и са опитали да ги спасят.

Доброволците получават клипове, в които се вижда, че децата са още живи, както и GPS координати с тяхното местонахождение, които споделят със спешна помощ. ДВ разполага с тези материали. Над 24 часа по-късно момчетата са намерени мъртви, като заключенията на съдебна медицина в Бургас, цитирани от FRO, са, че двама от тях са загинали от замръзване, а един - от белодробна емболия.

МВР срещу неправителствените организации

От двете неформални организации подават общо шест сигнала до 112 и се опитват да достигнат до бедстващите непридружени непълнолетни. Те разказват в свой доклад, че не просто не получават съдействие от граничните власти, но и спасителните им акции биват възпрепятствани. У нас публичност на случая даде хуманитарната организация "Мисия Криле", която впоследствие съдейства на семействата на загиналите деца да разпознаят и погребат телата им. От "Мисия Криле" подават и сигнал до Бургаската районна прокуратира във връзка с инцидентите.

Тогава от МВР заявиха пред медиите, че са получили сигнали с неверни локации и обвиниха "Мисия криле" в умишлено възпрепястване на служебната им дейност. Оттогава от организацията разказват, че са подложени на многобройни проверки, включително от ГБДОП и ДАНС, заради разследване за съпричастност с каналджийство. Наскоро, в интервю за престижния британски вестник "Таймс", министърът на вътрешните работи Даниел Митов отново обвини "Мисия Криле" и No Name Kitchen, че си сътрудничат с трафиканти "с идеологически претекст". Към момента няма резултати от извършените проверки, които да предоставят доказателства за тези твърдения.

Българските власти разпространяват "грешна информация"

Разследването на Службата за основни права към Фронтекс оборва версията на ГД "Гранична полиция" за събитията от 27 и 28 декември 2024 г.

"Обратно на твърденията на българските власти, че сигналите от 27 декември 2024 г. съдържат "грешна и подвеждаща информация" и че "телата са били намерени на други локации", FRO заключва, че българските власти са били информирани за случаите на бедстващи, включително и за точната локация на поне двама от тях", се посочва в доклада.

Според заключенията на FRO "спасителните усилия на неправителствените организации са били автентични и вероятно възпрепятвани от българските власти". "Службата за основни права е силно разтревожена от продължаващите твърдения, че българските власти не отговарят адекватно на сигнали за хора в беда", допълват от FRO.

България няма официална статистика за загиналите на нейна територия бежанци и мигранти, но журналистически разследвания и хуманитарни организации говорят за стотици случаи през изминалите няколко години.

"Опитаха се да ни превърнат в престъпници"

"Изявления като доклада на FRO са козметични, ако не бъдат последвани от действия. Ако Фронтекс е сериозен относно твърденията си, следва незабавно да прекрати всякакво сътрудничество или подкрепа за българските власти", коментираха от организацията Colletivo Rotte Balkaniche в позиция, публикувана в сряда.

Директорката на фондация "Мисия Криле" Диана Димова коментира пред ДВ, че докладът на FRO потвърждава "за пореден път всички опасения, че се извършват системни нарушения на правата на човека от служители в институции, натоварени със специфични задачи по охрана на границите на България".

"Особено обезпокоително е, когато тези нарушения застрашават или довеждат до загуба на човешки живот", допълва тя.

Димова си спомня с "огорчение" за събитията от декември 2024 г. и последвалата реакция на българските институции. "Защитната и агресивна позиция на МВР и още няколко държавни институции, които запяха в един тон, ни шокира. Всичко това, което последва след това обаче, дори не сме си представяли, че ще се излее върху нас", споделя тя.

"Започнаха проверки от институции. Всякакви. По всевъзможни начини. На организацията, индивидуални - на ключови фигури в екипа, на членове на семействата ни. Разбрахме как действат бухалките срещу критичните граждани. От хуманитарни работници се опитаха да ни превърнат в престъпници, за да заличат следите на собствените си престъпления. България става все по репресивна и небезопасна за гласовитите", допълва директорката на "Мисия Криле".


