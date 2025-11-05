Новини
Свят »
Германия »
В брой! Берлин предлага пари на афганистанци, за да не емигрират в Германия
  Тема: Кризата с бежанците

В брой! Берлин предлага пари на афганистанци, за да не емигрират в Германия

5 Ноември, 2025 12:33 831 25

  • германия-
  • мигранти-
  • афганистан-
  • пакистан-
  • фридрих мерц

Инициативата Airbridge Kabul твърди, че на бежанците е изпратено писмо, в което им се предлагат пари и друга подкрепа в замяна на излизане им от програмата за презаселване

В брой! Берлин предлага пари на афганистанци, за да не емигрират в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Берлин предлага пари в брой на афганистански бежанци в Пакистан, ако се съгласят да отстъпят местата си по програма за презаселване в Германия, съобщава "Франс прес".

Афганистанците са били приети по схема за бежанци, създадена от предишното германско правителство, но около 2000 са блокирани в Пакистан, откакто консервативният канцлер Фридрих Мерц встъпи в длъжност през май и замрази програмата. Инициативата Airbridge Kabul твърди, че на бежанците е изпратено писмо, в което им се предлагат пари и друга подкрепа в замяна на излизане им от програмата за презаселване.

В случай на самотна жена, плащанията ще бъдат първоначални 1500 евро в Пакистан и допълнителни 5000 евро, ако тя се върне в Афганистан или пътува до трета държава.

Говорителка на министерството на вътрешните работи заяви, че "има предложения в рамките на програма за доброволно връщане в Афганистан или заминаване в друга трета държава".

Германската схема е била насочена към афганистанци, които са работили с германските сили в Афганистан или които са били считани за особено застрашени от талибаните, например журналисти, адвокати и активисти за правата на човека.

Ева Байер от Airbridge Kabul посочи, че не е запозната с бежанци по схемата, които възнамеряват да приемат последното предложение на германското правителство, и че много от тях са реагирали с шок и възмущение.

"Треперя цялата и не мога да спра да плача. Не искам пари или хляб, просто искам да живея в безопасност", гласи едно съобщение от бежанец.

Пакистанските власти през последните месеци засилиха репресиите срещу афганистанците, живеещи в страната без местожителство.

През лятото над 200 афганистанци, записани в германската програма, бяха депортирани в Афганистан.

През септември говорителка на германското външно министерство заяви, че е постигнато "разбирателство" с Пакистан, че няма да се извършват по-нататъшни арести или депортации на участниците в програмата до края на годината.

Според Airbridge Kabul обаче в края на октомври е имало 17 ареста и положението на афганистанците в Пакистан е било утежнено от военните сблъсъци между двете страни миналия месец.

Инициативата посочва, че в последното писмо до бежанците се признава, че "процедурите в Пакистан трябва да бъдат напълно завършени до края на 2025 г.", но се добавя, че "за съжаление не може да се гарантира, че всички процедури ще бъдат завършени навреме".

Няколко групи афганистанци в програмата за презаселване са успели да отидат в Германия, след като са завели дело срещу правителството, като група от 14 души пристигна миналата седмица.


Германия
Оценка 5 от 3 гласа.
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Анонимен

    15 0 Отговор
    Предложете и на мен, веднага приемам - и без това не искам да емигрирам там.

    12:38 05.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    13 0 Отговор
    За тия пари" войводите " от ВМРО в БГ то веднага ти изкарват българска лична карта и с нея спокойно заминаваш за Германия ....питайте Шкембето !!!

    12:39 05.11.2025

  • 4 Абдул от Кабул

    4 0 Отговор
    ЕС дава по 3000 евро на България на регистриран/натурализиран афганец.

    12:39 05.11.2025

  • 5 Ергенинът - "Гръм в рая"

    12 0 Отговор
    А ха хаааа, какво стана "уелкъм,ха6и6и"? Дръжте си ги сега.

    Коментиран от #18

    12:40 05.11.2025

  • 6 Пич

    14 1 Отговор
    Е , а някога имало един много по ефективен германец ! Предлагал газови камери вместо пари , и никой не емигрирал в Германия !!!

    12:40 05.11.2025

  • 7 Аууу

    7 0 Отговор
    Да им предложат и женичките си. Да ги пратят в командировка. За разпукване.

    12:41 05.11.2025

  • 8 Гориил

    7 1 Отговор
    Междувременно Русия предложи да изкупи цялата реколта от праскови, круши и грозде на Афганистан.Това позволява на Москва напълно да прекъсне доставките на топлолюбиви плодове от Сърбия, Унгария и България. И това е окончателно и неотменимо.

    Коментиран от #11

    12:41 05.11.2025

  • 9 Кадир

    5 1 Отговор
    Ал ах ак 6ар,братя гИрманци

    12:41 05.11.2025

  • 10 Орките

    3 5 Отговор
    Са наритани в зад…иците от цял свят. Жестокост на съдбата е да се родиш руснак от и за векове

    12:42 05.11.2025

  • 11 Сила

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    А реколтата от хероин , пак ли цялата ще изкупи ....??!

    Коментиран от #20

    12:44 05.11.2025

  • 12 А едно време

    14 0 Отговор
    когато границитте се охраняваха на нарушителите не им се молеха камо ли да им даваха пари да не пресичат браздата, а директно се стреляше на месо!
    Ба.хти извратените евролиберастки ценности?! Понякога се чудя, аз ли не съм у ред или целия свят е луднал?! Значи ако някой ти влезе в имота, вместо да го очистиш на място или поне да му хвърлиш един бой, ти трябва да му платиш за да не влиза повече?!
    Докога ще се правим на слепи и да не виждаме слона в стаята и да изметем тая управляваща сг.ан, която превърна цветуща Европа клошарска територия?!

    12:47 05.11.2025

  • 13 Берлин сега предлага пари

    3 1 Отговор
    Ама преди това рушеше Афганистан нали?

    12:52 05.11.2025

  • 14 Малко е

    3 0 Отговор
    6500 евро,.....

    12:53 05.11.2025

  • 15 Асен

    9 0 Отговор
    До къде стигнахме,европейците да работят и издържат половината свят,едни у дома други по тяхните домове!Срам и позор! Решението е охранявани граници по които се стреля и кой от къде е

    12:53 05.11.2025

  • 16 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Меркелстан:

    ЩЕ СЕ СПРАВИМ !

    12:54 05.11.2025

  • 17 Не се навивайте!

    2 0 Отговор
    Готовите пари лесно се харчат! Друго си е в Германия, пак ще получат пари, гладни и жадни няма да ги оставят, медицинско обслужване и т.н. Гледат да излъжат хората!🤥 Там, там отивайте, много е хубаво и се чувствайте като у дома си!

    12:58 05.11.2025

  • 18 Смей се

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ергенинът - "Гръм в рая"":

    Уелкъм хабибитата са тук някои от тях, очаквай скоро още. Като кажат Мерц и другите, че дават по 20к евро на приет такъв симпатяга и двете свине ще се утрепат да вкарат 1 милион такива. Разходи се по Пиротска, Симеон , Ботев, Мария Луиза и дори Витошка. Прилича на Кербала в центъра на София, а не на бяла държава.

    12:59 05.11.2025

  • 19 Ганя Путинофила

    2 0 Отговор
    Ганя да поиска и той паре, да не ходи в Дойчланд.

    12:59 05.11.2025

  • 20 Ъъъъ не!

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    Е, за нея има други кандидати! Десет години бяха там, да възстановят производството , не вярвам да я оставят на друг!

    13:01 05.11.2025

  • 21 Наташките в Германия не ги гонят!

    2 2 Отговор
    Те развяват руски знамена и врякат: " Слава путину"!

    Коментиран от #23

    13:02 05.11.2025

  • 22 Веднага отивам

    3 0 Отговор
    в афганистанското посолство да кандидатствам за поданство и се записвам в страната програма за преселване в Германия, където всъщност въобще не ми се ходи

    13:04 05.11.2025

  • 23 Наташките

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Наташките в Германия не ги гонят!":

    Не газят хора по улиците

    13:24 05.11.2025

  • 24 Уеуееее

    1 0 Отговор
    Какво унижение за Германия и ЕС...да предлагат пари

    13:26 05.11.2025

  • 25 име

    0 0 Отговор
    Има ри поне един функционалво грамотен евроатлантик, който може да даде смислено обяснение защо афганистанците бягат от американската мечта в Афганистан, която продължи 20г?

    13:32 05.11.2025

