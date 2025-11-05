В брой! Берлин предлага пари на афганистанци, за да не емигрират в Германия

Берлин предлага пари в брой на афганистански бежанци в Пакистан, ако се съгласят да отстъпят местата си по програма за презаселване в Германия, съобщава "Франс прес".

Афганистанците са били приети по схема за бежанци, създадена от предишното германско правителство, но около 2000 са блокирани в Пакистан, откакто консервативният канцлер Фридрих Мерц встъпи в длъжност през май и замрази програмата. Инициативата Airbridge Kabul твърди, че на бежанците е изпратено писмо, в което им се предлагат пари и друга подкрепа в замяна на излизане им от програмата за презаселване.

В случай на самотна жена, плащанията ще бъдат първоначални 1500 евро в Пакистан и допълнителни 5000 евро, ако тя се върне в Афганистан или пътува до трета държава.

Говорителка на министерството на вътрешните работи заяви, че "има предложения в рамките на програма за доброволно връщане в Афганистан или заминаване в друга трета държава".

Германската схема е била насочена към афганистанци, които са работили с германските сили в Афганистан или които са били считани за особено застрашени от талибаните, например журналисти, адвокати и активисти за правата на човека.

Ева Байер от Airbridge Kabul посочи, че не е запозната с бежанци по схемата, които възнамеряват да приемат последното предложение на германското правителство, и че много от тях са реагирали с шок и възмущение.

"Треперя цялата и не мога да спра да плача. Не искам пари или хляб, просто искам да живея в безопасност", гласи едно съобщение от бежанец.

Пакистанските власти през последните месеци засилиха репресиите срещу афганистанците, живеещи в страната без местожителство.

През лятото над 200 афганистанци, записани в германската програма, бяха депортирани в Афганистан.

През септември говорителка на германското външно министерство заяви, че е постигнато "разбирателство" с Пакистан, че няма да се извършват по-нататъшни арести или депортации на участниците в програмата до края на годината.

Според Airbridge Kabul обаче в края на октомври е имало 17 ареста и положението на афганистанците в Пакистан е било утежнено от военните сблъсъци между двете страни миналия месец.

Инициативата посочва, че в последното писмо до бежанците се признава, че "процедурите в Пакистан трябва да бъдат напълно завършени до края на 2025 г.", но се добавя, че "за съжаление не може да се гарантира, че всички процедури ще бъдат завършени навреме".

Няколко групи афганистанци в програмата за презаселване са успели да отидат в Германия, след като са завели дело срещу правителството, като група от 14 души пристигна миналата седмица.