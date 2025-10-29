Новини
"Смърт на турците": какво провокира гнева на черногорците

29 Октомври, 2025

Черногорската полиция вече задържа няколко души по подозрение, че са планирали нападения срещу турци, които живеят в страната

Скандирания "Турците вън", погроми в търговски обекти на мигранти, рестриктивни мерки срещу чужденците: в Черна гора въстанаха срещу мигрантите. От какво е породен гневът на местните хора срещу чужденците?

Полицията в Черна гора арестува двама чужденци, турчин и азербайджанец, заподозрени, че са пребили 25-годишен мъж в столицата Подгорица. След ареста гневни граждани на балканската държава организираха протести, на които прозвучаха и скандирания „Смърт на турците!".

Отговорът на властите

В центъра на Подгорица беше унищожен бар, чийто наемател е турски гражданин. Автомобил на турска фирма беше запален, а групички млади мъже обикалят магазини и ресторанти на мигранти, скандирайки „Турците вън!".

Още в събота вечерта министър-председателят на Черна гора Милойко Спаич обяви отмяната на безвизовия режим за турски граждани. През последните години 13 000 души от Турция са се преместили в Черна гора, без да им се налага да кандидатстват за виза. В страната с население от около 630 000 жители в момента живеят до 100 000 чужденци.

Политици се опасяват от отговора на Турция

Срещу действията на правителството се обявиха партиите на босненското и на албанското малцинства в Черна гора, които са част от коалиционното управление на страната. Според външния министър Ервин Ибрахимович действията на Подгорица са прибързани и могат сериозно да застрашат добрите отношения на страната с Турция.

Президентът на Черна гора Яков Милатович също се противопостави на въвеждането на визовия режим: „Правителството не е взело предвид възможната реакция от Турция", коментираха от кабинета му за ДВ. Мярката застрашава черногорските граждани, които живеят в Турция, получават медицинско лечение там или пътуват през летището в Истанбул. Икономическото сътрудничество също може да бъде засегнато, ако последват ответни мерки от турското правителство.

Отмяната на безвизовия режим за турски граждани е „прибързана стъпка без предварителен анализ на възможните последствия", казва Теа Горянц-Прелевич от правозащитната организация Human Rights Action. Мярката е мотивирана единствено от реакцията на част от обществото, казва тя. „Как правителството обяснява, че безвизовият режим е отменен само за гражданите на Турция, но не и за гражданите на Азербайджан?", пита Горянц-Прелевич пред ДВ.

По-рестриктивен закон за чужденците

Инцидентът от събота със сигурност не трябва да води до колективна вина и дискриминация към всички турци, предупреждава тя. Речта на омразата, потикването към насилие и разрушаването на чужда собственост са криминални деяния, за които трябва да се търси отговорност. Редица други черногорски правозащитници също апелират да бъдат осъдени ръстът на омразата и ескалацията на насилието, които не са оправдана реакция на инцидента.

В същото време министърът на вътрешните работи Данило Шаранович обяви по-рестриктивен закон за чужденците, който скоро ще бъде обсъден в парламента. Той предвижда по-строги изисквания за пребиваване и започване на бизнес от чуждестранни граждани в Черна гора. Полицията в страната съобщи, че чужденците трябва да очакват повече проверки в бъдеще. Също така и предприятия, които са чуждестранна собственост, ще бъдат незабавно подложени на одит.

Мерките, които правителството предприе, обаче, не доведоха до успокояване на напрежението. И за днес са планирани протести в Подгорица. Правителството на Турция пък призова властите в Черна гора да пазят турските граждани в страната. Черногорската полиция вече задържа няколко души по подозрение, че са планирали нападения срещу турци, които живеят в страната.

Стъпката с визите е част от процеса на присъединяване към ЕС

Независимо от инцидента в събота, Турция и Азербайджан са част от страните, за които Черна гора като кандидатка за членство в ЕС трябва да въведе визи, за да се съобрази с визовите правила на Общността.

Досега Подгорица оправдаваше либералната си визова политика с интересите на черногорския туризъм, но Брюксел отдавна посочва, че икономическите причини не могат да надделеят над задълженията, произтичащи от процеса на присъединяване на Черна гора към ЕС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    17 2 Отговор
    похвално
    ама разширете рамката към сащ, израел и т.н

    19:03 29.10.2025

  • 2 Европчанин

    9 1 Отговор
    - Много ми е чудно, защо ехото отвръща?

    19:05 29.10.2025

  • 3 пуйчо

    15 1 Отговор
    не си стои у дома а като иде на гости се забравя

    19:06 29.10.2025

  • 4 Ухааааа

    27 1 Отговор
    Май полумесеца на бай Ердо остава без единия връх. Навсякъде по света мюсюлманите имат проблем с поведение и норми. Като ги видиш, ще кажеш че са изтървани от зверилник.

    19:13 29.10.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    25 2 Отговор
    Най-после някой на Балканите да се усети

    19:14 29.10.2025

  • 6 Който е чел "Венец" знае кои са

    23 0 Отговор
    Черногорци и коя е Държавата Черна Гора?
    Черна Гора е единствената Балканска Територия която не пада под Турско Владичество, никога.
    Били са задължени да плащат Данък на Османската Империя но никога Черна Гора не е била под Турско Владичество и Управление!!!

    19:15 29.10.2025

  • 7 Поемата "Венец" - Петър II Петрович

    8 0 Отговор
    Петър II Петрович Негош /1813-1851/ е най-значимият черногорски поет. На 16 години става Княз и Владика на Черна гора. Като държавник се бори с разделението на племена, с обособеността на клановете, с традиционната планинска вендета, строи училища, пътища, въвежда съдилища и постоянна войска. Той е първият владетел на Черна гора, който се осмелява да наложи данъци на гордите и свободолюбиви планинци. Грижи се за народа по време на глад, разпродавайки наследствените скъпоценности на династията. Воюва с турците и пише поезия в кратките паузи между битките. Най-известните му творби са "Лъч от микрокосмоса", поема, посветена на тайните на Сътворението, "Лъжливият цар Шчепан" и "Горски венец". Драмата "Горски венец" /1847/ е най-известната Негошева творба. "Горски венец" съживява суровите времена от началото на 18 век, кървавото раждане на новата черногорска държавност, и с величествените си характери и колизии напомня за Шекспировите исторически хроники и трагедии. "Горски венец" е националният епос на черногорците. Едва ли не всяко негово изречение е станало поговорка, всяка дума и израз - крилати. Някои го смятат за връхна точка в балканската литература. Изпълнен с ярост и гняв, той е посветен на едно от най-стряскащите събития в новата черногорска история - изтреблението на черногорците, приели исляма. Като своеобразна енциклопедия на черногорския бит и живот, "Горски венец" ни позволява да надникнем в гордата и свободолюбива душа на планинеца, борещ се веч

    19:17 29.10.2025

  • 8 анадолска

    8 3 Отговор
    измет

    Коментиран от #11

    19:34 29.10.2025

  • 9 Стрес

    6 3 Отговор
    Турция построи военнен завод в Косово.Преди седмица Сръбския президент остро критикува Турция.Хората с турски паспорти са Сирийци които последните години са взели турско гражданство и са правили погром.
    Черна гора да внимава в картинката !

    19:36 29.10.2025

  • 10 Черногорците

    2 3 Отговор
    са си на кланове от време оно. Оттам влизат доста забранени неща - основно за Сърбия. Та пословичната двойка турчин с азер, са имали късмет, че не са попаднали на грешния човек - още полицията щеше да ги инвалидизира или да ги събере, с когото трябва в ареста. Иначе съм пропуснал, че са заселили такива в Черно гора, руснаци и украинци се изнасяха натам последните години по обективни причини.

    19:37 29.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ШЕФА

    8 3 Отговор
    Евала на черногорците и те като сърбите са корави националисти,а не продажници и пут... като Ганьо !!!

    19:40 29.10.2025

  • 13 Рано или късно

    6 2 Отговор
    анадолската измет ще бъде пометена навсякъде.
    Никой, никъде не ги харесва.

    Коментиран от #16

    19:43 29.10.2025

  • 14 ?????

    6 0 Отговор
    НПО-тата като стане дума за "гостите" и зулумите им в Европа като един се обявяват в тяхна защита.
    Но когато в Сирия например избиват алауити и християни живеещи там хиляди години НПО-тата мълчат като нарани.
    Що ли е така?
    Кво мислят умните и красивите по тоя повод?

    19:44 29.10.2025

  • 15 ами

    4 1 Отговор
    Добре, че се сещат навреме иначе, ще станат, като в Германия, където турците са ги превзели с всичките им мурафети и табиети и не се интегрират, а напротив влачат си целия анадол и сигания!

    19:46 29.10.2025

  • 16 Бай Ганьо

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Рано или късно":

    Ако си тарикат пробвай пръв за да видиш какво ще стане !
    Дълбоко ще влезе в теб !

    19:47 29.10.2025

  • 17 вен серемос

    4 2 Отговор
    Смърт на турците!Българският народ ги мрази неистово! Черна гора никога не е била под турско робство.България-ДА!-5000 години.Ако не бяха Русия и нейната армия,нямаше да имаме свобода от 500 години турско робство.Не ,че не сме се борили-борили сме се винаги и извергите турци са избивали нашите войводи, Левски обесиха, Петлешков гориха на скара,Христо Ботев убиха.А, моя роден град Нова Загора е бил изпепелен до основи от турците.Та,ь смърт на турците!!!

    Коментиран от #18

    19:48 29.10.2025

  • 18 Бай Ганьо

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "вен серемос":

    Христо Ботев беше убит от неговите хора за пари.
    Стига си писал глупости.

    19:51 29.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 калина /алена

    1 0 Отговор
    Всички чиф-.;ут-.;и и турци трябва да бъдат заличени от лицето на Земята.

    19:53 29.10.2025