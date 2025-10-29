"Смърт на турците": какво провокира гнева на черногорците

Скандирания "Турците вън", погроми в търговски обекти на мигранти, рестриктивни мерки срещу чужденците: в Черна гора въстанаха срещу мигрантите. От какво е породен гневът на местните хора срещу чужденците?
Полицията в Черна гора арестува двама чужденци, турчин и азербайджанец, заподозрени, че са пребили 25-годишен мъж в столицата Подгорица. След ареста гневни граждани на балканската държава организираха протести, на които прозвучаха и скандирания „Смърт на турците!".
Отговорът на властите
В центъра на Подгорица беше унищожен бар, чийто наемател е турски гражданин. Автомобил на турска фирма беше запален, а групички млади мъже обикалят магазини и ресторанти на мигранти, скандирайки „Турците вън!".
Още в събота вечерта министър-председателят на Черна гора Милойко Спаич обяви отмяната на безвизовия режим за турски граждани. През последните години 13 000 души от Турция са се преместили в Черна гора, без да им се налага да кандидатстват за виза. В страната с население от около 630 000 жители в момента живеят до 100 000 чужденци.
Политици се опасяват от отговора на Турция
Срещу действията на правителството се обявиха партиите на босненското и на албанското малцинства в Черна гора, които са част от коалиционното управление на страната. Според външния министър Ервин Ибрахимович действията на Подгорица са прибързани и могат сериозно да застрашат добрите отношения на страната с Турция.
Президентът на Черна гора Яков Милатович също се противопостави на въвеждането на визовия режим: „Правителството не е взело предвид възможната реакция от Турция", коментираха от кабинета му за ДВ. Мярката застрашава черногорските граждани, които живеят в Турция, получават медицинско лечение там или пътуват през летището в Истанбул. Икономическото сътрудничество също може да бъде засегнато, ако последват ответни мерки от турското правителство.
Отмяната на безвизовия режим за турски граждани е „прибързана стъпка без предварителен анализ на възможните последствия", казва Теа Горянц-Прелевич от правозащитната организация Human Rights Action. Мярката е мотивирана единствено от реакцията на част от обществото, казва тя. „Как правителството обяснява, че безвизовият режим е отменен само за гражданите на Турция, но не и за гражданите на Азербайджан?", пита Горянц-Прелевич пред ДВ.
По-рестриктивен закон за чужденците
Инцидентът от събота със сигурност не трябва да води до колективна вина и дискриминация към всички турци, предупреждава тя. Речта на омразата, потикването към насилие и разрушаването на чужда собственост са криминални деяния, за които трябва да се търси отговорност. Редица други черногорски правозащитници също апелират да бъдат осъдени ръстът на омразата и ескалацията на насилието, които не са оправдана реакция на инцидента.
В същото време министърът на вътрешните работи Данило Шаранович обяви по-рестриктивен закон за чужденците, който скоро ще бъде обсъден в парламента. Той предвижда по-строги изисквания за пребиваване и започване на бизнес от чуждестранни граждани в Черна гора. Полицията в страната съобщи, че чужденците трябва да очакват повече проверки в бъдеще. Също така и предприятия, които са чуждестранна собственост, ще бъдат незабавно подложени на одит.
Мерките, които правителството предприе, обаче, не доведоха до успокояване на напрежението. И за днес са планирани протести в Подгорица. Правителството на Турция пък призова властите в Черна гора да пазят турските граждани в страната. Черногорската полиция вече задържа няколко души по подозрение, че са планирали нападения срещу турци, които живеят в страната.
Стъпката с визите е част от процеса на присъединяване към ЕС
Независимо от инцидента в събота, Турция и Азербайджан са част от страните, за които Черна гора като кандидатка за членство в ЕС трябва да въведе визи, за да се съобрази с визовите правила на Общността.
Досега Подгорица оправдаваше либералната си визова политика с интересите на черногорския туризъм, но Брюксел отдавна посочва, че икономическите причини не могат да надделеят над задълженията, произтичащи от процеса на присъединяване на Черна гора към ЕС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
ама разширете рамката към сащ, израел и т.н
19:03 29.10.2025
2 Европчанин
19:05 29.10.2025
3 пуйчо
19:06 29.10.2025
4 Ухааааа
19:13 29.10.2025
5 Ивелин Михайлов
19:14 29.10.2025
6 Който е чел "Венец" знае кои са
Черна Гора е единствената Балканска Територия която не пада под Турско Владичество, никога.
Били са задължени да плащат Данък на Османската Империя но никога Черна Гора не е била под Турско Владичество и Управление!!!
19:15 29.10.2025
7 Поемата "Венец" - Петър II Петрович
19:17 29.10.2025
8 анадолска
Коментиран от #11
19:34 29.10.2025
9 Стрес
Черна гора да внимава в картинката !
19:36 29.10.2025
10 Черногорците
19:37 29.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ШЕФА
19:40 29.10.2025
13 Рано или късно
Никой, никъде не ги харесва.
Коментиран от #16
19:43 29.10.2025
14 ?????
Но когато в Сирия например избиват алауити и християни живеещи там хиляди години НПО-тата мълчат като нарани.
Що ли е така?
Кво мислят умните и красивите по тоя повод?
19:44 29.10.2025
15 ами
19:46 29.10.2025
16 Бай Ганьо
До коментар #13 от "Рано или късно":Ако си тарикат пробвай пръв за да видиш какво ще стане !
Дълбоко ще влезе в теб !
19:47 29.10.2025
17 вен серемос
Коментиран от #18
19:48 29.10.2025
18 Бай Ганьо
До коментар #17 от "вен серемос":Христо Ботев беше убит от неговите хора за пари.
Стига си писал глупости.
19:51 29.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 калина /алена
19:53 29.10.2025