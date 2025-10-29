"Смърт на турците": какво провокира гнева на черногорците

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Скандирания "Турците вън", погроми в търговски обекти на мигранти, рестриктивни мерки срещу чужденците: в Черна гора въстанаха срещу мигрантите. От какво е породен гневът на местните хора срещу чужденците?

Полицията в Черна гора арестува двама чужденци, турчин и азербайджанец, заподозрени, че са пребили 25-годишен мъж в столицата Подгорица. След ареста гневни граждани на балканската държава организираха протести, на които прозвучаха и скандирания „Смърт на турците!".

Отговорът на властите

В центъра на Подгорица беше унищожен бар, чийто наемател е турски гражданин. Автомобил на турска фирма беше запален, а групички млади мъже обикалят магазини и ресторанти на мигранти, скандирайки „Турците вън!".

Още в събота вечерта министър-председателят на Черна гора Милойко Спаич обяви отмяната на безвизовия режим за турски граждани. През последните години 13 000 души от Турция са се преместили в Черна гора, без да им се налага да кандидатстват за виза. В страната с население от около 630 000 жители в момента живеят до 100 000 чужденци.

Политици се опасяват от отговора на Турция

Срещу действията на правителството се обявиха партиите на босненското и на албанското малцинства в Черна гора, които са част от коалиционното управление на страната. Според външния министър Ервин Ибрахимович действията на Подгорица са прибързани и могат сериозно да застрашат добрите отношения на страната с Турция.

Президентът на Черна гора Яков Милатович също се противопостави на въвеждането на визовия режим: „Правителството не е взело предвид възможната реакция от Турция", коментираха от кабинета му за ДВ. Мярката застрашава черногорските граждани, които живеят в Турция, получават медицинско лечение там или пътуват през летището в Истанбул. Икономическото сътрудничество също може да бъде засегнато, ако последват ответни мерки от турското правителство.

Отмяната на безвизовия режим за турски граждани е „прибързана стъпка без предварителен анализ на възможните последствия", казва Теа Горянц-Прелевич от правозащитната организация Human Rights Action. Мярката е мотивирана единствено от реакцията на част от обществото, казва тя. „Как правителството обяснява, че безвизовият режим е отменен само за гражданите на Турция, но не и за гражданите на Азербайджан?", пита Горянц-Прелевич пред ДВ.

По-рестриктивен закон за чужденците

Инцидентът от събота със сигурност не трябва да води до колективна вина и дискриминация към всички турци, предупреждава тя. Речта на омразата, потикването към насилие и разрушаването на чужда собственост са криминални деяния, за които трябва да се търси отговорност. Редица други черногорски правозащитници също апелират да бъдат осъдени ръстът на омразата и ескалацията на насилието, които не са оправдана реакция на инцидента.

В същото време министърът на вътрешните работи Данило Шаранович обяви по-рестриктивен закон за чужденците, който скоро ще бъде обсъден в парламента. Той предвижда по-строги изисквания за пребиваване и започване на бизнес от чуждестранни граждани в Черна гора. Полицията в страната съобщи, че чужденците трябва да очакват повече проверки в бъдеще. Също така и предприятия, които са чуждестранна собственост, ще бъдат незабавно подложени на одит.

Мерките, които правителството предприе, обаче, не доведоха до успокояване на напрежението. И за днес са планирани протести в Подгорица. Правителството на Турция пък призова властите в Черна гора да пазят турските граждани в страната. Черногорската полиция вече задържа няколко души по подозрение, че са планирали нападения срещу турци, които живеят в страната.

Стъпката с визите е част от процеса на присъединяване към ЕС

Независимо от инцидента в събота, Турция и Азербайджан са част от страните, за които Черна гора като кандидатка за членство в ЕС трябва да въведе визи, за да се съобрази с визовите правила на Общността.

Досега Подгорица оправдаваше либералната си визова политика с интересите на черногорския туризъм, но Брюксел отдавна посочва, че икономическите причини не могат да надделеят над задълженията, произтичащи от процеса на присъединяване на Черна гора към ЕС.