Срещу множество цели! ФБР осуети план за бомбени атентати в Лос Анджелис

Четирима души са изправени пред наказателни обвинения във връзка с това, което главният прокурор Пам Бонди определи в понеделник като осуетен бомбен заговор, който е предвиждал множество цели, включително американски имиграционни агенти и техните превозни средства, предава "Ройтерс".

Четири лица са обвинени в заговор и притежание на нерегистрирано разрушително устройство, според жалбата, подадена в Окръжния съд на САЩ за Централния окръг на Калифорния.

"Фронтът за освобождение на Острова на костенурките - крайно лява, пропалестинска, антиправителствена и антикапиталистическа група - се готвеше да извърши серия от бомбени атентати срещу множество цели в Калифорния, започвайки в навечерието на Нова година. Групата планираше също така да атакува агенти и превозни средства на ICE", каза Бонди в изявление.

В жалбата се казва, че планът за бомбен атентат е предвиждал поставяне на взривни устройства на пет места, насочени към две американски компании, в полунощ в новогодишната нощ в района на Лос Анджелис.

Случаят идва не след дълго, след като Бонди издаде меморандум до служителите на реда и прокурорите, с който им нареди да засилят разследванията на "екстремистки" групи с левичарски уклон.

Четиримата обвиняеми, посочени в жалбата, са Одри Илийн Карол, на 30 години, Закари Аарън Пейдж, на 32 години, Данте Гафийлд, на 24 години, и 41-годишната Тина Лай.

Според клетвена декларация в подкрепа на жалбата, през ноември Карол е представил на платен поверителен източник осемстраничен ръкописен документ, озаглавен "Операция "Полунощно слънце", в който е описан заговор за бомбен атентат.

В клетвеното изявление се твърди, че по-късно Карол и Пейдж са вербували другите двама обвиняеми, за да помогнат за изпълнението на плана, който включвал "придобиване на материали за производство на бомби и пътуване до отдалечено място в пустинята Мохаве, за да конструират и детонират тестови взривни устройства на 12 декември 2025 г.".

Агенти на ФБР се намесиха, преди да успеят да завършат работата си по сглобяването на функционално взривно устройство.

"Фронтът за освобождение на Острова на костенурките - клон в Лос Анджелис" е описан на страницата си в социалните медии като посветен на "Освобождение чрез деколонизация и племенен суверенитет", според жалбата, в която се твърди, че групата е "антикапиталистическо, антиправителствено движение".

В жалбата се казва, че четиримата обвиняеми са били част от групов чат на Signal, наречен "Орденът на Черния лотос", който един от тях е определил като "радикален".

В жалбата се казва, че освен че са планирали да поставят бомби в новогодишната нощ, групата е обсъждала и преследване на служители на имиграционните и митническите служби и превозни средства с тръбни бомби през януари или февруари, като Карол е казал: "Това би извадило някои от тях и би изплашило останалите."