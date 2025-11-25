Новини
Кратък курс по обществознание

25 Ноември, 2025 10:01 389 3

  • управление-
  • правителство-
  • граждани

Не личи гражданите да се противят особено на манипулацията

Кратък курс по обществознание - 1
Снимка: Shutterstock
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Безотговорността на политическата класа е пряко следствие от триумфа на ценностите на потребителското общество. За ситуацията, без съмнение, вина носят и лобистите. Обаче те само си вършат работата – както всички други, пък и правят това отдавна и законно. Всеизвестно е, че указаните субекти представят интересите на едрия бизнес, на националните и транснационалните корпорации.

Магнатите контролират медиахолдингите и посредством тях формират публичното мнение, внедряват вкусове – нацелени, разбира се, към увеличаването на печалбата.

Чрез средствата за масова информация и социалните мрежи бива оказван натиск върху управляващите, конкурентите и лицата, възпрепятстващи разпространението на стоки и услуги. Подлъгват обикновения човек с провокационни кампании, интриги и разследвания, за да го заставят да измести вниманието си от сериозните проблеми на ежедневието.

Не личи гражданите да се противят особено на манипулацията. Тях не ги интересуват способностите на уж избираното лице, пълномощията на специалните служби, въпросът за независимостта на съда и на законотворчеството, излиняването на демокрацията и замяната и́ с неофеодализма. Обясняват това с условията на митичния «обществен договор», чиято основна клауза е високото ниво на потребление.


България
  • 1 Моля, моля

    3 2 Отговор
    Нас само братушките са ни освобождавали, после сами се продадохме за банани и дрънкулки, като индианците в Америка.

    10:05 25.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нищо ново

    0 0 Отговор
    А при соца обясняваха, че жените са общи и яденето е на корем.

    10:22 25.11.2025