Илиян Василев: Фокусът е един: смяна на модела Борисов–Пеевски

Изключително съм впечатлен от протеста. Обиколих го и видях нещо, което отдавна не бях виждал: огромно множество от хора, непознати помежду си, но обединени от ясна и мощна енергия.

И най-важното – протестът не се разпилява в дребни технически искания. Фокусът е един: смяна на модела Борисов–Пеевски.

Това написа във "Фейсбук" Илиян Василев.

Не отделни реформи, не поредните козметични кръпки. Хората искат прекратяване на властовия модел, а това е решаващо – защото именно те ще очертаят границите на възможното и приемливото за политиците, които ще се опитат да използват тази енергия, за да влязат във властта.

Очевидно е като бял ден: това правителство пада – и то скоро. Борисов единствено се опитва да протака, за да може да „приветства“ приемането на еврото и да го закрепи като заслуга на ревера си.

Проблемът за него е друг: всеки допълнителен ден на власт превръща това правителство в боксьор в нокдаун, който поема допълнително удари. Щетите за ГЕРБ ще бъдат огромни, тежки и необратими.

И това е пряко следствие от решението на Борисов да върне Пеевски във властта през ГЕРБ. Тази сделка ще има политическа цена – и тя ще бъде висока. Хората вече разбират: проблемът не е само Пеевски, а Пеевски и Борисов заедно.

За да минимизира щетите, Борисов вероятно ще се опита да обяви дата за оставка. Но и това няма да сработи – просто защото не му може да се вярва.

Следващата сцена в тази драма - напускане на кораба и вземане на завоя. Пеевски вече може да го смятате за излетял. Да му мислят, тези които остават. На Борисов ще му бъде по-трудно. Но ще бъде грешка пак да го арестуват за една нощ. Този човек трябва да бъде обвинен и осъден в съд.

Оттук насетне настъпва моментът на политическа отговорност.

Моята формула е ясна: ПП–ДБ плюс – една широка коалиция за промяна, която да събере над 121 гласа. Коалиция, в която да влязат всички, които отхвърлят модела Пеевски–Борисов – с изключение на „Възраждане“ и откровените путинисти.

Следете за активиране на царисти и националисти - те са дежурен актив на статуквото. Този път, обаче, ще им бъде много по-трудно.

Какво правим ние - много неща. Повечето не са видими.

От видимите - започваме обиколка на страната - нещо като пътуващ политически дебат с участието на участници във Форума за демократично действие. Никой от нас няма претенции за никакви постове. Просто този път решихме да дадем гражданска и експертна рамка на усилията на партиите. Първа среща в Пловдив на 16 декември 18 30 Lucky Дом на киното.