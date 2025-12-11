Илиян Василев: Фокусът е един: смяна на модела Борисов–Пеевски

Изключително съм впечатлен от протеста. Обиколих го и видях нещо, което отдавна не бях виждал: огромно множество от хора, непознати помежду си, но обединени от ясна и мощна енергия.
И най-важното – протестът не се разпилява в дребни технически искания. Фокусът е един: смяна на модела Борисов–Пеевски.
Това написа във "Фейсбук" Илиян Василев.
Не отделни реформи, не поредните козметични кръпки. Хората искат прекратяване на властовия модел, а това е решаващо – защото именно те ще очертаят границите на възможното и приемливото за политиците, които ще се опитат да използват тази енергия, за да влязат във властта.
Очевидно е като бял ден: това правителство пада – и то скоро. Борисов единствено се опитва да протака, за да може да „приветства“ приемането на еврото и да го закрепи като заслуга на ревера си.
Проблемът за него е друг: всеки допълнителен ден на власт превръща това правителство в боксьор в нокдаун, който поема допълнително удари. Щетите за ГЕРБ ще бъдат огромни, тежки и необратими.
И това е пряко следствие от решението на Борисов да върне Пеевски във властта през ГЕРБ. Тази сделка ще има политическа цена – и тя ще бъде висока. Хората вече разбират: проблемът не е само Пеевски, а Пеевски и Борисов заедно.
За да минимизира щетите, Борисов вероятно ще се опита да обяви дата за оставка. Но и това няма да сработи – просто защото не му може да се вярва.
Следващата сцена в тази драма - напускане на кораба и вземане на завоя. Пеевски вече може да го смятате за излетял. Да му мислят, тези които остават. На Борисов ще му бъде по-трудно. Но ще бъде грешка пак да го арестуват за една нощ. Този човек трябва да бъде обвинен и осъден в съд.
Оттук насетне настъпва моментът на политическа отговорност.
Моята формула е ясна: ПП–ДБ плюс – една широка коалиция за промяна, която да събере над 121 гласа. Коалиция, в която да влязат всички, които отхвърлят модела Пеевски–Борисов – с изключение на „Възраждане“ и откровените путинисти.
Следете за активиране на царисти и националисти - те са дежурен актив на статуквото. Този път, обаче, ще им бъде много по-трудно.
Какво правим ние - много неща. Повечето не са видими.
От видимите - започваме обиколка на страната - нещо като пътуващ политически дебат с участието на участници във Форума за демократично действие. Никой от нас няма претенции за никакви постове. Просто този път решихме да дадем гражданска и експертна рамка на усилията на партиите. Първа среща в Пловдив на 16 декември 18 30 Lucky Дом на киното.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На бас 👍
Коментиран от #2
13:02 11.12.2025
2 Донко
До коментар #1 от "На бас 👍":А Радев къде го забрави в сметката?
Коментиран от #13
13:04 11.12.2025
3 АБВ
Както се казва в една поговорка:
"Мнението на магарето няма никакво значение за самочувствието и достойнството на коня".
Коментиран от #16
13:05 11.12.2025
4 Стоев
ОСТАВКА, мутри!
13:06 11.12.2025
5 Авитохол
Не е само Борисов-Пеевски то, ами и всичкото им присъдружие през годините: бъсъпъ, пъпъдъбъ, слъвътръфънъ и т.н. утайка.
Капиши пейзано?
13:07 11.12.2025
6 Ама
Коментиран от #9
13:09 11.12.2025
7 Поколението Z
Коментиран от #24
13:09 11.12.2025
8 Вън от Парламента и Властта,
Предсрочни Избори и Преосноваване на Българската Държава. Борисов и Пеевски вън от Политиката е екзистенц минумум на Исканията на Протеста!
Да си в Правителство с Комунистическата
Мафия на ДС, да си в Правителството на Комунистическата Олигархия превзела чрез мутри, принуда и зависимости Властта на Народа е естествено за Кирил Добрев!
Ако не си тръгнете с разбиране за Бъдещето на България, ще бъдете изхвърлени по най позорен начин от Парламента.
Младите в България не са съгласни на
Комунистическите постановки като "преход от комунизъм към капитализъм", което в същноста си е измислица на БКП като средство да се задържи, да бъде вечно на Власт?
Няма преход, има консумирана Власт в продължение на 35 години, има Комунистическа Олигархия окопала се на Властови и Икономически позиции в България следствие на което България е с три милиона граждани днес по малко като Население, Държава със застаряващо население, свръх многобройна Държавна Администрация и Полиция, Жандармерия, много пластова структура Охрана в частният бизнес на Българската Държавата.
С две думи България запазва характеристиките по начин от Комунистическият Период на Полицейска Държава!
13:09 11.12.2025
9 Бай Араб
До коментар #6 от "Ама":Оли,ти последния път гласува за Трифонов.
13:12 11.12.2025
10 шуменец
13:13 11.12.2025
11 Да питам
13:13 11.12.2025
12 замислен
Коментиран от #22
13:14 11.12.2025
13 Тихоооооо
До коментар #2 от "Донко":На следващите избори наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н.
И пак ще получите тиквеник и свинско!
13:14 11.12.2025
14 истина е
Коментиран от #21
13:14 11.12.2025
15 Наблюдател
Всички други са продажници и мафиоти.
13:16 11.12.2025
16 Ъъъъ не!
До коментар #3 от "АБВ":В средите, които използват задните си части с двойно предназначение, мнението на агент Сашо ДиСи, много се цени!
13:17 11.12.2025
17 Бай Иван
13:29 11.12.2025
18 видя се
Коледа е. Вместо да приемем Коледния дух и да очакваме близките си, да се усмихваме, да се радваме на празниците и на това, че вече сме в еврозоната, ние ще се избием по улиците. И това зароди недостойните провокации на шепа политици, повели студентите на бунт, за да види светът, че в България винаги има противопоставяне и пак да се наредим на опашката по толерантност.
13:31 11.12.2025
19 Смех
13:57 11.12.2025
20 Е такива
Със специален хардуер се симулират хиляди сим карти, които претоварват клетките за да се блокира сигнала.
С любов от властта и Къдравата Сю
14:05 11.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 безпартиен
До коментар #12 от "замислен":Не е важно народът как ще гласува,а кой как ще брои!Власт се взима с оръжие и се задържа с писалката!Ако изборите можеха да променят нещо,биха ги забранили!Казани са от "ВЕЛИКИЯТ КОРМЧИЯ",мустакатият вожд на СССР и бивш Лондонски кмет!При над 700 000 чакащи заплати от държавния и общинския бюджет заедно с членовете на семействата им прави около 2.3 милиона ГЛАСУВАЩИ независимо за коя да е партия!!!!Въпросът е КОИ са кадровиците на българската политика?Кои са тези които избират КОЙ бъде поставен за избиране в листите на партиите?Мисля,че няма да ги видим в избирателните списъци!
14:12 11.12.2025
23 От чужбина
14:30 11.12.2025
24 Серсемин
До коментар #7 от "Поколението Z":Си ти помияр!
14:38 11.12.2025