Новини
Мнения »
Илиян Василев: Фокусът е един: смяна на модела Борисов–Пеевски

Илиян Василев: Фокусът е един: смяна на модела Борисов–Пеевски

11 Декември, 2025 13:01 1 158 24

  • илиян василев-
  • протест-
  • оставка-
  • правителство-
  • герб-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов

Не отделни реформи, не поредните козметични кръпки. Хората искат прекратяване на властовия модел

Илиян Василев: Фокусът е един: смяна на модела Борисов–Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изключително съм впечатлен от протеста. Обиколих го и видях нещо, което отдавна не бях виждал: огромно множество от хора, непознати помежду си, но обединени от ясна и мощна енергия.

И най-важното – протестът не се разпилява в дребни технически искания. Фокусът е един: смяна на модела Борисов–Пеевски.

Това написа във "Фейсбук" Илиян Василев.

Не отделни реформи, не поредните козметични кръпки. Хората искат прекратяване на властовия модел, а това е решаващо – защото именно те ще очертаят границите на възможното и приемливото за политиците, които ще се опитат да използват тази енергия, за да влязат във властта.

Очевидно е като бял ден: това правителство пада – и то скоро. Борисов единствено се опитва да протака, за да може да „приветства“ приемането на еврото и да го закрепи като заслуга на ревера си.

Проблемът за него е друг: всеки допълнителен ден на власт превръща това правителство в боксьор в нокдаун, който поема допълнително удари. Щетите за ГЕРБ ще бъдат огромни, тежки и необратими.

И това е пряко следствие от решението на Борисов да върне Пеевски във властта през ГЕРБ. Тази сделка ще има политическа цена – и тя ще бъде висока. Хората вече разбират: проблемът не е само Пеевски, а Пеевски и Борисов заедно.

За да минимизира щетите, Борисов вероятно ще се опита да обяви дата за оставка. Но и това няма да сработи – просто защото не му може да се вярва.

Следващата сцена в тази драма - напускане на кораба и вземане на завоя. Пеевски вече може да го смятате за излетял. Да му мислят, тези които остават. На Борисов ще му бъде по-трудно. Но ще бъде грешка пак да го арестуват за една нощ. Този човек трябва да бъде обвинен и осъден в съд.

Оттук насетне настъпва моментът на политическа отговорност.

Моята формула е ясна: ПП–ДБ плюс – една широка коалиция за промяна, която да събере над 121 гласа. Коалиция, в която да влязат всички, които отхвърлят модела Пеевски–Борисов – с изключение на „Възраждане“ и откровените путинисти.

Следете за активиране на царисти и националисти - те са дежурен актив на статуквото. Този път, обаче, ще им бъде много по-трудно.

Какво правим ние - много неща. Повечето не са видими.

От видимите - започваме обиколка на страната - нещо като пътуващ политически дебат с участието на участници във Форума за демократично действие. Никой от нас няма претенции за никакви постове. Просто този път решихме да дадем гражданска и експертна рамка на усилията на партиите. Първа среща в Пловдив на 16 декември 18 30 Lucky Дом на киното.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На бас 👍

    5 19 Отговор
    На следващи избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС най-вероятно ще са втори. Демек - файдата от глупавите протести както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #2

    13:02 11.12.2025

  • 2 Донко

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    А Радев къде го забрави в сметката?

    Коментиран от #13

    13:04 11.12.2025

  • 3 АБВ

    14 5 Отговор
    Мнението на един бесен русофоб и бивш агент на ДС няма никаква тойност.

    Както се казва в една поговорка:
    "Мнението на магарето няма никакво значение за самочувствието и достойнството на коня".

    Коментиран от #16

    13:05 11.12.2025

  • 4 Стоев

    14 2 Отговор
    Ерозията на мутренската партия е необратима - свлачището е тръгнало и няма спиране.

    ОСТАВКА, мутри!

    13:06 11.12.2025

  • 5 Авитохол

    12 0 Отговор
    Аааааа не така, не така!
    Не е само Борисов-Пеевски то, ами и всичкото им присъдружие през годините: бъсъпъ, пъпъдъбъ, слъвътръфънъ и т.н. утайка.
    Капиши пейзано?

    13:07 11.12.2025

  • 6 Ама

    11 1 Отговор
    "Моделът" Борисов-Пеевски става ОПГ, като добавим и С. Трифонов?

    Коментиран от #9

    13:09 11.12.2025

  • 7 Поколението Z

    4 7 Отговор
    Не искаме Европа, не искаме пари,ний искаме Русия,човешки правдини.Ний искаме пияни руснаци да ни командват в Сибир и Северен Китай.Искаме Румен Радев и БРИКС. Искаме да ни управлява Кокорчо и Академика. Искаме рубли и да сечем дърва.

    Коментиран от #24

    13:09 11.12.2025

  • 8 Вън от Парламента и Властта,

    12 1 Отговор
    Сега или Никога.
    Предсрочни Избори и Преосноваване на Българската Държава. Борисов и Пеевски вън от Политиката е екзистенц минумум на Исканията на Протеста!

    Да си в Правителство с Комунистическата
    Мафия на ДС, да си в Правителството на Комунистическата Олигархия превзела чрез мутри, принуда и зависимости Властта на Народа е естествено за Кирил Добрев!
    Ако не си тръгнете с разбиране за Бъдещето на България, ще бъдете изхвърлени по най позорен начин от Парламента.
    Младите в България не са съгласни на
    Комунистическите постановки като "преход от комунизъм към капитализъм", което в същноста си е измислица на БКП като средство да се задържи, да бъде вечно на Власт?
    Няма преход, има консумирана Власт в продължение на 35 години, има Комунистическа Олигархия окопала се на Властови и Икономически позиции в България следствие на което България е с три милиона граждани днес по малко като Население, Държава със застаряващо население, свръх многобройна Държавна Администрация и Полиция, Жандармерия, много пластова структура Охрана в частният бизнес на Българската Държавата.
    С две думи България запазва характеристиките по начин от Комунистическият Период на Полицейска Държава!

    13:09 11.12.2025

  • 9 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ама":

    Оли,ти последния път гласува за Трифонов.

    13:12 11.12.2025

  • 10 шуменец

    4 1 Отговор
    Този освен да взема пари за да лъжи, не може друго да говори,Цървул от класа,

    13:13 11.12.2025

  • 11 Да питам

    2 1 Отговор
    На това хоро се хванахме 2020 година.Уморихме се да го играем.

    13:13 11.12.2025

  • 12 замислен

    3 0 Отговор
    Вместо да се пишат тези глупости, убедете хората да гласуват! иначе пак няма да отидат да гласуват и пак някой друг ще спечели и ще управлява.

    Коментиран от #22

    13:14 11.12.2025

  • 13 Тихоооооо

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Донко":

    На следващите избори наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н.
    И пак ще получите тиквеник и свинско!

    13:14 11.12.2025

  • 14 истина е

    3 2 Отговор
    Няма ли съд и присъда за двете сввине -все таща ще е !!

    Коментиран от #21

    13:14 11.12.2025

  • 15 Наблюдател

    4 6 Отговор
    Възраждане е единствената партия в България която поставя интереса на българите на първо място!
    Всички други са продажници и мафиоти.

    13:16 11.12.2025

  • 16 Ъъъъ не!

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "АБВ":

    В средите, които използват задните си части с двойно предназначение, мнението на агент Сашо ДиСи, много се цени!

    13:17 11.12.2025

  • 17 Бай Иван

    4 0 Отговор
    Доказано, че ти двамата участват в кражби в особено големи размери. Оставка, съд и затвор!!!

    13:29 11.12.2025

  • 18 видя се

    1 3 Отговор
    Кои хора не искат еврото. Видя се, кои хора са против ЕС. Лошото е, че използват младите и ги тласкат към размирици и саботажи.
    Коледа е. Вместо да приемем Коледния дух и да очакваме близките си, да се усмихваме, да се радваме на празниците и на това, че вече сме в еврозоната, ние ще се избием по улиците. И това зароди недостойните провокации на шепа политици, повели студентите на бунт, за да види светът, че в България винаги има противопоставяне и пак да се наредим на опашката по толерантност.

    13:31 11.12.2025

  • 19 Смех

    0 0 Отговор
    Хахаха, националистите били "дежурен актив на статуквото", ама poзoвите, които буквално върнаха на бял кон, управляваха и променяха конституцията със статуквото, са част от коалицията за промяна. Тоя е забавен.

    13:57 11.12.2025

  • 20 Е такива

    1 0 Отговор
    ❗️🛜След поставянето на допълнителни мобилни станции за GSM сигнал на протеста експертите са били шокирани от данните.
    Със специален хардуер се симулират хиляди сим карти, които претоварват клетките за да се блокира сигнала.

    С любов от властта и Къдравата Сю

    14:05 11.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 безпартиен

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "замислен":

    Не е важно народът как ще гласува,а кой как ще брои!Власт се взима с оръжие и се задържа с писалката!Ако изборите можеха да променят нещо,биха ги забранили!Казани са от "ВЕЛИКИЯТ КОРМЧИЯ",мустакатият вожд на СССР и бивш Лондонски кмет!При над 700 000 чакащи заплати от държавния и общинския бюджет заедно с членовете на семействата им прави около 2.3 милиона ГЛАСУВАЩИ независимо за коя да е партия!!!!Въпросът е КОИ са кадровиците на българската политика?Кои са тези които избират КОЙ бъде поставен за избиране в листите на партиите?Мисля,че няма да ги видим в избирателните списъци!

    14:12 11.12.2025

  • 23 От чужбина

    0 0 Отговор
    България в момента страда от липсата на лидер. Такъв, какъвто в момента е Орбан в Унгария. Борисов се провали като се обвърза с Пеевски. Дори Пеевски да спечели на купени избори, то народа няма да го приеме и ще има бунтове. ПП ДБ нямат голям шанс защото веднъж се провалиха със спирането на руската газ и закупуването на скъпа газ. На следващия избори най-вероятно е пак да има някаква нестабилна коалиция. Трябват нови хора, нови НЕопетнени лица.

    14:30 11.12.2025

  • 24 Серсемин

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Поколението Z":

    Си ти помияр!

    14:38 11.12.2025