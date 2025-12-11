Новини
Калоян Методиев: Пеевски приключи като мит! Правителството агонизира. България се изправи!

11 Декември, 2025 09:56 1 215 21

  • калоян методиев-
  • протест-
  • оставка-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов-
  • корупция-
  • правителство

Мимикрия на мафията. Задавайте въпроси! Търсете! Сега е моментът на големите размествания

Калоян Методиев: Пеевски приключи като мит! Правителството агонизира. България се изправи! - 1
Снимка: БГНЕС
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Правителството агонизира. България се изправи. Засега мирно! Отсреща се държи власт на инат. Пеевски приключи като мит - в спиралата не грешките и несполуките е. Бият го по коридорите, българската турска общност за часове се заявява срещу него, стотици хиляди искат да си ходи, простреля се с жалките си нечленоразделни протести.... Няма ход. Важният е Борисов. А той вече се договаря.

Важен въпрос: ако доказано си фалшифицирал изборите, дали ще имаш скрупули да фалшифицираш и бюджет? Моят отговор е - не. Това мнозинство дойде с фалшиви избори. Доказано! Защо е важно да не приемат и харчат този бюджет. Защото през него ще организират и следващите избори. Там управляващите партии и едни бизнес депутати с криминално минало вероятно са си разпределили пера и поръчки, с които ще купуват гласове, комисии, цели общини, ще фабрикуват компромати, ще поддържат властови мрежи и медии. Само така могат да се възпроизвеждат.

При организацията на предсрочния вот ключова става ролята на президента (който избира или отхвърля служебния премиер и министрите) и Конституционния съд, където отново ще се жалят изборите. Сигурно е, че Борисов ще се опита да мимикрира, Пеевски да оцелява, БСП да прескача бариерата посредством изборните измами като последния път. И ако се заровим в числата на поправения бюджет прави впечатление увеличаването на парите за 3 институции, които имат пряко отношение към предсрочните избори. Само за няколко дни бюджетите и на трите са увеличени в договорка с Министерството на финансите. Това са президентство (146 хил. евро), Конституционен съд ( 101 хил.евро) и Омбудсман, където са двама кандидати за служебен премиер (85 хил. евро).

# Кой го е договорил?

# Защо точно тези?

# Защо само за два дни им се увеличават парите?

# Кой дава пари срещу нищо?

За медицински сестри, например, се реже, а само за тези 3 институции се увеличава и то за заплати, които са над средно европейските. И то в режим на обявени икономии, нямало пари и т.н. Вони!

Емоцията на вота ще мине, оставка ще се хвърли, но позволят ли се задкулисни договорки в триъгълника на властта - пак ще ни оберат на изборите, ще се прегрупират и ще се върнем на изходна точка. Вече се случи няколко пъти. Мимикрия на мафията. Задавайте въпроси! Търсете! Сега е моментът на големите размествания.


България
Оценка 4.5 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Беевски

    15 2 Отговор
    Пеевски ще приключи ако се премести в "Орландовци" на постоянно местожителство. Всяка свиня рови, докато може.

    09:59 11.12.2025

  • 2 Като знаем, кой вкара ПП във

    11 10 Отговор
    властта и как те на два пъти му се отблагодариха като го подкрепиха на президентски избори, ме хваща голям страх. Защото тук става въпрос за геополитическата ориентация на България!

    09:59 11.12.2025

  • 3 Започна оздравителен процес

    18 3 Отговор
    Боко и ШиШи преядоха с власт !! А и са некадърни да правят реформи защото назначават некадърници !

    10:03 11.12.2025

  • 4 Употреба

    6 7 Отговор
    Никой не му дреме и няма да гласува.Искат шоу.

    10:03 11.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    6 8 Отговор
    САЩ подменя политическият елит в България.

    Коментиран от #9, #10

    10:03 11.12.2025

  • 6 Сила

    9 3 Отговор
    Не искам да цитирам две конкретни имена , но докато притежателите им са между живите промяна няма да има !!! Просто няма как да стане докато са живи ( физически имам в предвид )!!! А има и много други , но за начало конкретно тези двамата ...

    10:04 11.12.2025

  • 7 СССР

    9 2 Отговор
    Корумпетата протестират. Искат пак да корупстват.

    10:06 11.12.2025

  • 8 Пич

    9 3 Отговор
    Методиев !!! Да не си бил вчера на протеста , и някое ченге да те е изпрало с Тейзъра ?! У главъта да те е изпрало , и да ти е писнало ток ?! Толкова глупашко и неефективно облъчване отдавна не съм виждал и чувал !!!
    Първо - Пеевски е единственият , който има толкова твърд електорат , че на следващи избори ще е с почти същият резултат !!!
    Второ - Мафията е такава , защото управляват въпреки желанието на народа , като отхвърля всички референдуми ! Следователно - ПП и ДБ също са Мафия като Борисов и Пеевски !!!
    Трето - народа не понася истински всички слуги на Сорос като тебе , и никой не ти иска глупотевините!!!

    10:08 11.12.2025

  • 9 Добро утро

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Събуди ли се бе фурлама?

    10:08 11.12.2025

  • 10 Хайде на бас, че руският експеримент

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    продължава! Хамериканците не знаят какво искат. Роди ги Европа, а сега я плюят. По това може да разберете колко им е пипето на тези хорица!

    10:11 11.12.2025

  • 11 На изборите ДПС

    6 1 Отговор
    ще бъдат втора, а защо не и първа сила ,а Методиев ще мига умно!

    Зависи от Борисов- ако последният започне да гради нови сглобки, половината ГЕРБ ще мине към ДПС!

    Ако някой е на кръстопът , това е Борисов, не Пеевски! Пеевски си е на мястото!

    Коментиран от #13, #17

    10:12 11.12.2025

  • 12 Демократ

    6 1 Отговор
    Загубилите изборите протестират че са малцинство.

    10:15 11.12.2025

  • 13 честен ционист

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "На изборите ДПС":

    Бате ще хваща най-краткия път за островите.

    10:15 11.12.2025

  • 14 Методиев,

    7 0 Отговор
    има ли по големи крадци и мошеници от ППДБ?

    Колко пъти излъгаха, фалшифицираха, крадоха, нищо реално не построиха, ремонтираха, оставиха след себе си за хората и бизнеса!

    Що не коментираш това, а?

    А, извинявам се, има едно нещо, което ППДБ свършиха и то скоростно, посред нощите!

    Преасфалтираха разклона за Аксаково!

    10:16 11.12.2025

  • 15 България е счупена още 1944г.

    2 0 Отговор
    Никога няма да може да се изправи!

    10:26 11.12.2025

  • 16 Многоса нетърпеливи розоводесните

    3 2 Отговор
    да вземат властта с преврат, но не е вярно,че цялата страна искала оставката на това правителство.
    Напротив- повечето българи не участват в т.н. протести и не искат Радев пак да взима властта, служебни правителства , извънредни избори и т.н.

    Оставката на правителството зависи от коалицията, а не от Радев, Кокорчо и Копейкин.

    Борисов да е наясно- сдаде ли пак властта, убива ГЕРБ!

    10:27 11.12.2025

  • 17 Не съвсем

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "На изборите ДПС":

    Коя сила ще са, зависи от полицията. Ако си свърши работата в махалите, а и по някои стари дела, Шишандрий ще гледа НС по телевизията. Гледайте интервюто на Себахтин Исмаил, той добре помни времената, когато за турците имаше квоти навсякъде и постави това искане към останалите партии. Дали са го разбрали, не знам, но знам, че и на тях им е писнало да ядат едно и също, дори в началото да им се е струвало много вкусно. В същност е нормално хората да се оценяват по уменията им, а не по етническа даденост.

    10:27 11.12.2025

  • 18 Дориана

    1 1 Отговор
    Арогантността и наглостта са пословични при Борисов и Пеевски. За това народа ги отъждествява винаги един до друг в карикатурите. Колко трябва да си с дебело его за да не подадеш оставка след революцията в България и чужбина ? Съсипаха и унищожиха България под предлог , че уж работели за народа . Да , ама НЕ ! Да се махат веднага и България да се освободи от тяхното присъствие.

    10:30 11.12.2025

  • 19 На бас 👍

    3 0 Отговор
    На следващи избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС най-вероятно ще са втори. Демек - файдата от протести както винаги ще е нулева 😆

    10:36 11.12.2025

  • 20 Ще има Възраждане

    1 0 Отговор
    "Дано те успеят!" казал Сизиф Костадинов, докато си почивал и гледал как пипкавите бутат камъка. Извод: За всяко проклятие си има възможност, да ползваш други, които не засяга!

    Коментиран от #21

    10:38 11.12.2025

  • 21 Остап Бендер

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ще има Възраждане":

    Няма да има никакво "Възраждане", ще има падение ,защото тези, които организират протестите служат на Империята на злото .Как младите не разбраха,че ги лъжат и ги настройват срещу правителството.,че един пилот на изтребител ще ги изтреби като ги поднесе на тепсия на убийците на украински деца.

    11:02 11.12.2025