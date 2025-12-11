Калоян Методиев: Пеевски приключи като мит! Правителството агонизира. България се изправи!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Правителството агонизира. България се изправи. Засега мирно! Отсреща се държи власт на инат. Пеевски приключи като мит - в спиралата не грешките и несполуките е. Бият го по коридорите, българската турска общност за часове се заявява срещу него, стотици хиляди искат да си ходи, простреля се с жалките си нечленоразделни протести.... Няма ход. Важният е Борисов. А той вече се договаря.

Важен въпрос: ако доказано си фалшифицирал изборите, дали ще имаш скрупули да фалшифицираш и бюджет? Моят отговор е - не. Това мнозинство дойде с фалшиви избори. Доказано! Защо е важно да не приемат и харчат този бюджет. Защото през него ще организират и следващите избори. Там управляващите партии и едни бизнес депутати с криминално минало вероятно са си разпределили пера и поръчки, с които ще купуват гласове, комисии, цели общини, ще фабрикуват компромати, ще поддържат властови мрежи и медии. Само така могат да се възпроизвеждат.

При организацията на предсрочния вот ключова става ролята на президента (който избира или отхвърля служебния премиер и министрите) и Конституционния съд, където отново ще се жалят изборите. Сигурно е, че Борисов ще се опита да мимикрира, Пеевски да оцелява, БСП да прескача бариерата посредством изборните измами като последния път. И ако се заровим в числата на поправения бюджет прави впечатление увеличаването на парите за 3 институции, които имат пряко отношение към предсрочните избори. Само за няколко дни бюджетите и на трите са увеличени в договорка с Министерството на финансите. Това са президентство (146 хил. евро), Конституционен съд ( 101 хил.евро) и Омбудсман, където са двама кандидати за служебен премиер (85 хил. евро).

# Кой го е договорил?

# Защо точно тези?

# Защо само за два дни им се увеличават парите?

# Кой дава пари срещу нищо?

За медицински сестри, например, се реже, а само за тези 3 институции се увеличава и то за заплати, които са над средно европейските. И то в режим на обявени икономии, нямало пари и т.н. Вони!

Емоцията на вота ще мине, оставка ще се хвърли, но позволят ли се задкулисни договорки в триъгълника на властта - пак ще ни оберат на изборите, ще се прегрупират и ще се върнем на изходна точка. Вече се случи няколко пъти. Мимикрия на мафията. Задавайте въпроси! Търсете! Сега е моментът на големите размествания.