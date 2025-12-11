Калоян Методиев: Пеевски приключи като мит! Правителството агонизира. България се изправи!

Правителството агонизира. България се изправи. Засега мирно! Отсреща се държи власт на инат. Пеевски приключи като мит - в спиралата не грешките и несполуките е. Бият го по коридорите, българската турска общност за часове се заявява срещу него, стотици хиляди искат да си ходи, простреля се с жалките си нечленоразделни протести.... Няма ход. Важният е Борисов. А той вече се договаря.
Важен въпрос: ако доказано си фалшифицирал изборите, дали ще имаш скрупули да фалшифицираш и бюджет? Моят отговор е - не. Това мнозинство дойде с фалшиви избори. Доказано! Защо е важно да не приемат и харчат този бюджет. Защото през него ще организират и следващите избори. Там управляващите партии и едни бизнес депутати с криминално минало вероятно са си разпределили пера и поръчки, с които ще купуват гласове, комисии, цели общини, ще фабрикуват компромати, ще поддържат властови мрежи и медии. Само така могат да се възпроизвеждат.
При организацията на предсрочния вот ключова става ролята на президента (който избира или отхвърля служебния премиер и министрите) и Конституционния съд, където отново ще се жалят изборите. Сигурно е, че Борисов ще се опита да мимикрира, Пеевски да оцелява, БСП да прескача бариерата посредством изборните измами като последния път. И ако се заровим в числата на поправения бюджет прави впечатление увеличаването на парите за 3 институции, които имат пряко отношение към предсрочните избори. Само за няколко дни бюджетите и на трите са увеличени в договорка с Министерството на финансите. Това са президентство (146 хил. евро), Конституционен съд ( 101 хил.евро) и Омбудсман, където са двама кандидати за служебен премиер (85 хил. евро).
# Кой го е договорил?
# Защо точно тези?
# Защо само за два дни им се увеличават парите?
# Кой дава пари срещу нищо?
За медицински сестри, например, се реже, а само за тези 3 институции се увеличава и то за заплати, които са над средно европейските. И то в режим на обявени икономии, нямало пари и т.н. Вони!
Емоцията на вота ще мине, оставка ще се хвърли, но позволят ли се задкулисни договорки в триъгълника на властта - пак ще ни оберат на изборите, ще се прегрупират и ще се върнем на изходна точка. Вече се случи няколко пъти. Мимикрия на мафията. Задавайте въпроси! Търсете! Сега е моментът на големите размествания.
1 Беевски
09:59 11.12.2025
2 Като знаем, кой вкара ПП във
09:59 11.12.2025
3 Започна оздравителен процес
10:03 11.12.2025
4 Употреба
10:03 11.12.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #10
10:03 11.12.2025
6 Сила
10:04 11.12.2025
7 СССР
10:06 11.12.2025
8 Пич
Първо - Пеевски е единственият , който има толкова твърд електорат , че на следващи избори ще е с почти същият резултат !!!
Второ - Мафията е такава , защото управляват въпреки желанието на народа , като отхвърля всички референдуми ! Следователно - ПП и ДБ също са Мафия като Борисов и Пеевски !!!
Трето - народа не понася истински всички слуги на Сорос като тебе , и никой не ти иска глупотевините!!!
10:08 11.12.2025
9 Добро утро
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Събуди ли се бе фурлама?
10:08 11.12.2025
10 Хайде на бас, че руският експеримент
До коментар #5 от "Последния Софиянец":продължава! Хамериканците не знаят какво искат. Роди ги Европа, а сега я плюят. По това може да разберете колко им е пипето на тези хорица!
10:11 11.12.2025
11 На изборите ДПС
Зависи от Борисов- ако последният започне да гради нови сглобки, половината ГЕРБ ще мине към ДПС!
Ако някой е на кръстопът , това е Борисов, не Пеевски! Пеевски си е на мястото!
Коментиран от #13, #17
10:12 11.12.2025
12 Демократ
10:15 11.12.2025
13 честен ционист
До коментар #11 от "На изборите ДПС":Бате ще хваща най-краткия път за островите.
10:15 11.12.2025
14 Методиев,
Колко пъти излъгаха, фалшифицираха, крадоха, нищо реално не построиха, ремонтираха, оставиха след себе си за хората и бизнеса!
Що не коментираш това, а?
А, извинявам се, има едно нещо, което ППДБ свършиха и то скоростно, посред нощите!
Преасфалтираха разклона за Аксаково!
10:16 11.12.2025
15 България е счупена още 1944г.
10:26 11.12.2025
16 Многоса нетърпеливи розоводесните
Напротив- повечето българи не участват в т.н. протести и не искат Радев пак да взима властта, служебни правителства , извънредни избори и т.н.
Оставката на правителството зависи от коалицията, а не от Радев, Кокорчо и Копейкин.
Борисов да е наясно- сдаде ли пак властта, убива ГЕРБ!
10:27 11.12.2025
17 Не съвсем
До коментар #11 от "На изборите ДПС":Коя сила ще са, зависи от полицията. Ако си свърши работата в махалите, а и по някои стари дела, Шишандрий ще гледа НС по телевизията. Гледайте интервюто на Себахтин Исмаил, той добре помни времената, когато за турците имаше квоти навсякъде и постави това искане към останалите партии. Дали са го разбрали, не знам, но знам, че и на тях им е писнало да ядат едно и също, дори в началото да им се е струвало много вкусно. В същност е нормално хората да се оценяват по уменията им, а не по етническа даденост.
10:27 11.12.2025
18 Дориана
10:30 11.12.2025
19 На бас 👍
10:36 11.12.2025
20 Ще има Възраждане
Коментиран от #21
10:38 11.12.2025
21 Остап Бендер
До коментар #20 от "Ще има Възраждане":Няма да има никакво "Възраждане", ще има падение ,защото тези, които организират протестите служат на Империята на злото .Как младите не разбраха,че ги лъжат и ги настройват срещу правителството.,че един пилот на изтребител ще ги изтреби като ги поднесе на тепсия на убийците на украински деца.
11:02 11.12.2025