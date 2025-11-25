Илиян Василев: Май наистина сериозно се притесниха Борисов и Пеевски

Май наистина сериозно се притесниха Борисов и Пеевски – дотолкова, че изпратиха КНСБ, добре познатите „пазители на властта“, на жълтите павета да „протестират“ за по-високи заплати. Изведнъж откриха, че имало сектори в държавната администрация, които били „драматично недофинансирани“ и имало дисбаланси. Удобно прозрение, дошло в 12 без 5. А къде бяха досега? Правеха това, което са правили от години – обслужваха властта, легитимираха я и ѝ осигуряваха социален параван.
Това писа във "Фейсбук" Илиян Василев.
До вчера КНСБ защитаваше бюджета. Логично – лидерът на синдиката и Министерството на финансите са политически и персонално преплетени, почти семейни. Но когато стана ясно, че реалните граждански протести нарастват, че общественото недоволство избива по улиците, а ПП–ДБ успяват да канализират протестна енергия, сценарият рязко се промени. Властта ги изстреля на паветата – да симулират социално недоволство, което удобно пренарежда дневния ред и омекотява политическия натиск върху управляващите. Нека да бъде синдикален, но не и политически.
По пътя вчера слушах водещия им икономист – глас, предназначен да дава теоретична тежест на синдикалната позиция. Заклинанията му бяха толкова прозрачни, че звучаха като част от PR-статия. И изведнъж "мъдрост" във високите регистри на гласа: видите ли, човек който вика по митинги, значи е къс на аргументи. Класически обрат – когато гражданите протестират срещу властта, са „неразумни“; когато синдикатите излязат да спасяват същата тази власт, това вече е „сериозен обществен сигнал“.
Всъщност КНСБ не протестира – те изпълняват политическа поръчка. Опитват се да заглушат истинските протести, да произведат удобен шум, да прелеят вниманието към „социални искания“, които изведнъж се появиха точно когато на управляващите им потрябваха.
Този ход издава едно: паническото ядро на властта усеща, че почвата под краката ѝ се разклаща. И че обществото започва да вижда ясно не само бюджета, но и целия механизъм на симулирана демокрация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наистина
Коментиран от #10
16:03 25.11.2025
2 Майна
Путин каза- на всеки ще бъде потърсена сметка
Как мислите, дали можем да му вярваме?
16:04 25.11.2025
3 Последния Софиянец
16:04 25.11.2025
4 Българин
16:05 25.11.2025
5 Майна
Чакам деня
Коментиран от #17, #19, #22
16:06 25.11.2025
6 лудия
16:06 25.11.2025
7 Коко
Коментиран от #18, #28
16:10 25.11.2025
8 Ватманяк
16:11 25.11.2025
9 Бюджет безкомпромисен
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
Коментиран от #29
16:14 25.11.2025
11 Тези
16:16 25.11.2025
12 ХиХи
16:17 25.11.2025
13 Дедо Гошо трактористо
В селските дворове 🎃🎃 често се отглеждат не само за хората, но и за 🐖🐖. Сладки, хранителни и удобни за зимната им дажба. Иронията е, че щом прасето похапне добре, през есента идва Коледа… и балансът в природата се възстановява по добре познатия начин.
16:20 25.11.2025
14 Ужасен ужасон
16:27 25.11.2025
15 Смях
Що е то?
Коментиран от #23
16:28 25.11.2025
16 избирател
16:28 25.11.2025
17 Хм Хм
До коментар #5 от "Майна":Що? Руснак ли си?
16:29 25.11.2025
18 виктория
До коментар #7 от "Коко":даа,не е за еврогейци!!!
16:34 25.11.2025
21 Добре,
16:50 25.11.2025
22 койдазнай
До коментар #5 от "Майна":На времето така сме чакали 500 години, след това чакахме 45 години, сега чакаме 35 години.
Такава е съдбата на роба! Да чака новите си господари...
16:51 25.11.2025
23 55555
До коментар #15 от "Смях":Пич като ще се възмущаваш не е лошо да се ограмотиш-демократите са западните комунисти,десните се наричат консерватори и републиканци.
16:54 25.11.2025
25 Ужас
Коментиран от #31
17:00 25.11.2025
26 Господи!
17:02 25.11.2025
27 Промяна
17:07 25.11.2025
29 Промяна
До коментар #9 от "Бюджет безкомпромисен":9 ТИ КАТО КАКЪВ НАРИЧАШ ПАРАЗИТЕ ДРУГИ БЪЛГАРИ 9 А ТИ НЕ СИ ЛИ ТАКЪВ Я ПОГЛЕДНИ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО ТАМ Е ПРЕПЪЛНЕНО С ПЕНСИОНИРАНИ ВОЕННИ Я ПОГЛЕДНИ В ПАРЛАМЕНТА ТАМ ИМА НЯКОИ АБОНИРАНИ ДО ЖИВОТ СА ТАМ НЯКОИ РАЗХОЖДАТ СКЪПИТЕ СИ КОСТЬОМИ И ЛЪЖАТ ЛИ ЛЪЖАТ НЕВЕЖИТЕ И ПРИБИРАТ ЛЕСНИ МИЛИОНИ КОЙ СЕГА Е ПАРАЗИТ 9
17:12 25.11.2025
31 Промяна
До коментар #25 от "Ужас":ПОЗОР СИ ТИ ПЛАТИН АНТИБЪЛГАРИН 25 ПОЗОР СИ ТИ
17:15 25.11.2025
33 просто факти
17:21 25.11.2025
34 Тракиец 🇺🇦
17:41 25.11.2025
35 Мнение
17:42 25.11.2025
36 Цървул
17:47 25.11.2025