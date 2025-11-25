Новини
Илиян Василев: Май наистина сериозно се притесниха Борисов и Пеевски

25 Ноември, 2025 16:01

Този ход издава едно: паническото ядро на властта усеща, че почвата под краката ѝ се разклаща

Илиян Василев: Май наистина сериозно се притесниха Борисов и Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Май наистина сериозно се притесниха Борисов и Пеевски – дотолкова, че изпратиха КНСБ, добре познатите „пазители на властта“, на жълтите павета да „протестират“ за по-високи заплати. Изведнъж откриха, че имало сектори в държавната администрация, които били „драматично недофинансирани“ и имало дисбаланси. Удобно прозрение, дошло в 12 без 5. А къде бяха досега? Правеха това, което са правили от години – обслужваха властта, легитимираха я и ѝ осигуряваха социален параван.

Това писа във "Фейсбук" Илиян Василев.

До вчера КНСБ защитаваше бюджета. Логично – лидерът на синдиката и Министерството на финансите са политически и персонално преплетени, почти семейни. Но когато стана ясно, че реалните граждански протести нарастват, че общественото недоволство избива по улиците, а ПП–ДБ успяват да канализират протестна енергия, сценарият рязко се промени. Властта ги изстреля на паветата – да симулират социално недоволство, което удобно пренарежда дневния ред и омекотява политическия натиск върху управляващите. Нека да бъде синдикален, но не и политически.

По пътя вчера слушах водещия им икономист – глас, предназначен да дава теоретична тежест на синдикалната позиция. Заклинанията му бяха толкова прозрачни, че звучаха като част от PR-статия. И изведнъж "мъдрост" във високите регистри на гласа: видите ли, човек който вика по митинги, значи е къс на аргументи. Класически обрат – когато гражданите протестират срещу властта, са „неразумни“; когато синдикатите излязат да спасяват същата тази власт, това вече е „сериозен обществен сигнал“.

Всъщност КНСБ не протестира – те изпълняват политическа поръчка. Опитват се да заглушат истинските протести, да произведат удобен шум, да прелеят вниманието към „социални искания“, които изведнъж се появиха точно когато на управляващите им потрябваха.

Този ход издава едно: паническото ядро на властта усеща, че почвата под краката ѝ се разклаща. И че обществото започва да вижда ясно не само бюджета, но и целия механизъм на симулирана демокрация.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наистина

    64 4 Отговор
    Два дебила !

    Коментиран от #10

    16:03 25.11.2025

  • 2 Майна

    36 12 Отговор
    А ти?
    Путин каза- на всеки ще бъде потърсена сметка
    Как мислите, дали можем да му вярваме?

    16:04 25.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    45 14 Отговор
    ФБР разследва за корупция Урсула,Кая Калас, Зеленски, Бойко Борисов, Делян Пеевски и Гебрев.

    16:04 25.11.2025

  • 4 Българин

    33 17 Отговор
    Бойко вече изхвърли укропарцала от централата си. Бойко е наясно със ставащото и не иска да дразни новите ни господари!

    16:05 25.11.2025

  • 5 Майна

    20 16 Отговор
    Путин няма да остави България- стратегически важна..
    Чакам деня

    Коментиран от #17, #19, #22

    16:06 25.11.2025

  • 6 лудия

    49 10 Отговор
    Този път на шиши и боко и тези подлезурковци няма да им мине номера. Народа не вярва.

    16:06 25.11.2025

  • 7 Коко

    21 28 Отговор
    Тук само руски подметки драскат

    Коментиран от #18, #28

    16:10 25.11.2025

  • 8 Ватманяк

    45 4 Отговор
    Шефът на КНСБ е високоплатен и награден мошеник

    16:11 25.11.2025

  • 9 Бюджет безкомпромисен

    30 6 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    Коментиран от #29

    16:14 25.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тези

    14 5 Отговор
    безумия и гюролтии са им за последно !

    16:16 25.11.2025

  • 12 ХиХи

    11 4 Отговор
    Куци и кокуци искат мазно каве със буци

    16:17 25.11.2025

  • 13 Дедо Гошо трактористо

    10 4 Отговор
    "Изкуството на агро-животновъдството"

    В селските дворове 🎃🎃 често се отглеждат не само за хората, но и за 🐖🐖. Сладки, хранителни и удобни за зимната им дажба. Иронията е, че щом прасето похапне добре, през есента идва Коледа… и балансът в природата се възстановява по добре познатия начин.

    16:20 25.11.2025

  • 14 Ужасен ужасон

    6 14 Отговор
    .........ПП–ДБ успяват да канализират протестна енергия!!??........Лекувай се, Василев, лекувай се Caшo, ще ги ги осигурят хапчетата по второ направление от ДC!

    16:27 25.11.2025

  • 15 Смях

    10 7 Отговор
    През социализма агент на ДС, след 89-та пръв демократ!
    Що е то?

    Коментиран от #23

    16:28 25.11.2025

  • 16 избирател

    6 13 Отговор
    Изобщо не съм съгласен с твърдението , че са притеснени , дори напротив . Власта е все по уверена и днешното решение за Лукойл го доказва .Мисля , че България вече си е тяхна изцяло .Ккавито и протести да има ще бъдат без никакъв резултат

    16:28 25.11.2025

  • 17 Хм Хм

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    Що? Руснак ли си?

    16:29 25.11.2025

  • 18 виктория

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Коко":

    даа,не е за еврогейци!!!

    16:34 25.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Добре,

    13 2 Отговор
    не са изроид, уроди са тези двамат дебелаци!

    16:50 25.11.2025

  • 22 койдазнай

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    На времето така сме чакали 500 години, след това чакахме 45 години, сега чакаме 35 години.
    Такава е съдбата на роба! Да чака новите си господари...

    16:51 25.11.2025

  • 23 55555

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Смях":

    Пич като ще се възмущаваш не е лошо да се ограмотиш-демократите са западните комунисти,десните се наричат консерватори и републиканци.

    16:54 25.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ужас

    10 2 Отговор
    Позор за тия двамата - ЗАТВОР

    Коментиран от #31

    17:00 25.11.2025

  • 26 Господи!

    6 2 Отговор
    Какви отвртаителни, грозни, мазни, тъпи и просташки мутри! Бог да пази България!

    17:02 25.11.2025

  • 27 Промяна

    2 9 Отговор
    ИЛИЯНЕ ТИ КАТО КАКЪВ РАЗКАЗВАШ ТВОИТЕ ЛЪЖИ КОГО ЗАБЛУЖДАВАШ ЛЕЛЕЛЕ КОЛКО СА УПЛАШЕНИ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ОТ ТЕБ ХАХАХАХАХАХА И ОТ ОНЕЗИ ШАРЛАТАНСКИТЕ КАРУЦАРИ

    17:07 25.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бюджет безкомпромисен":

    9 ТИ КАТО КАКЪВ НАРИЧАШ ПАРАЗИТЕ ДРУГИ БЪЛГАРИ 9 А ТИ НЕ СИ ЛИ ТАКЪВ Я ПОГЛЕДНИ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО ТАМ Е ПРЕПЪЛНЕНО С ПЕНСИОНИРАНИ ВОЕННИ Я ПОГЛЕДНИ В ПАРЛАМЕНТА ТАМ ИМА НЯКОИ АБОНИРАНИ ДО ЖИВОТ СА ТАМ НЯКОИ РАЗХОЖДАТ СКЪПИТЕ СИ КОСТЬОМИ И ЛЪЖАТ ЛИ ЛЪЖАТ НЕВЕЖИТЕ И ПРИБИРАТ ЛЕСНИ МИЛИОНИ КОЙ СЕГА Е ПАРАЗИТ 9

    17:12 25.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ужас":

    ПОЗОР СИ ТИ ПЛАТИН АНТИБЪЛГАРИН 25 ПОЗОР СИ ТИ

    17:15 25.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 просто факти

    1 6 Отговор
    Точно пък Илиян Василев да дава мнение за каквото и да е сори - ама е нефелен.

    17:21 25.11.2025

  • 34 Тракиец 🇺🇦

    2 2 Отговор
    Другарю Василев и вие като другаря от ДС и БКП Велев се опитвате да разделите НАЦИЯТА и да ни противопоставяте нон стоп работещи в частния сектор и работещи в държавния сектор няма да ви се получи... колкото и невероятно да звучи но прасето и тиквата са направили добър бюджет

    17:41 25.11.2025

  • 35 Мнение

    4 0 Отговор
    Убавци! Братя-близнаци по съдба. Мисията им е да окрадат народа и държавата и да си "бият камшиците" към Дубай. Спасяват продраните си кожи, че не се знае, ако тръгне народа до къде ще стигне.

    17:42 25.11.2025

  • 36 Цървул

    1 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не се подигравайте с хората .

    17:47 25.11.2025