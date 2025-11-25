Илиян Василев: Май наистина сериозно се притесниха Борисов и Пеевски

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Май наистина сериозно се притесниха Борисов и Пеевски – дотолкова, че изпратиха КНСБ, добре познатите „пазители на властта“, на жълтите павета да „протестират“ за по-високи заплати. Изведнъж откриха, че имало сектори в държавната администрация, които били „драматично недофинансирани“ и имало дисбаланси. Удобно прозрение, дошло в 12 без 5. А къде бяха досега? Правеха това, което са правили от години – обслужваха властта, легитимираха я и ѝ осигуряваха социален параван.

Това писа във "Фейсбук" Илиян Василев.

До вчера КНСБ защитаваше бюджета. Логично – лидерът на синдиката и Министерството на финансите са политически и персонално преплетени, почти семейни. Но когато стана ясно, че реалните граждански протести нарастват, че общественото недоволство избива по улиците, а ПП–ДБ успяват да канализират протестна енергия, сценарият рязко се промени. Властта ги изстреля на паветата – да симулират социално недоволство, което удобно пренарежда дневния ред и омекотява политическия натиск върху управляващите. Нека да бъде синдикален, но не и политически.

По пътя вчера слушах водещия им икономист – глас, предназначен да дава теоретична тежест на синдикалната позиция. Заклинанията му бяха толкова прозрачни, че звучаха като част от PR-статия. И изведнъж "мъдрост" във високите регистри на гласа: видите ли, човек който вика по митинги, значи е къс на аргументи. Класически обрат – когато гражданите протестират срещу властта, са „неразумни“; когато синдикатите излязат да спасяват същата тази власт, това вече е „сериозен обществен сигнал“.

Всъщност КНСБ не протестира – те изпълняват политическа поръчка. Опитват се да заглушат истинските протести, да произведат удобен шум, да прелеят вниманието към „социални искания“, които изведнъж се появиха точно когато на управляващите им потрябваха.

Този ход издава едно: паническото ядро на властта усеща, че почвата под краката ѝ се разклаща. И че обществото започва да вижда ясно не само бюджета, но и целия механизъм на симулирана демокрация.