Илиян Василев: Има едно нещо, което Борисов и Пеевски не могат да си осигурят – защита от правосъдие в бъдеще време

Има едно нещо, което Борисов и Пеевски не могат да си осигурят – защита от правосъдие в бъдеще време. Днес те контролират всичко, но за утре няма гаранция. Самото допускане на НСО в парламента по време на заседание издава атавистичен страх. Текущ и бъдещ.

Това посочи във "Фейсбук" Илиян Василев.

Данчо Цонев се изживява като дясна ръка на „върховния жрец“ Делян, но цялата му фасада на сигурност се крепи върху жандармеристите, които го обграждат. Няма ли ги, ще се скрие в първата миша дупка.

Но думата ми не е за тези "герои на прехода", а за логичната развръзка, която предстои. Предупредих, че подобна бруталност и арогантност на властта, която граби чрез репресии, неизбежно ще доведе до момент на остър сблъсък. Те са подготвени – вдигнаха заплатите на своите "преторианци" и ще очакват довечера те да ги бранят.

Има обаче нещо, което постоянно не дооценяват: „заспалият“ според тях народ и Европа, която наблюдава.

Всички варианти за „мека“ диктатура изчезват, в момента в който полицията извади палките и започне да бие.

Тогава народът, от когото властта взема, за да даде на тези, които го бият, излиза от своя унес. Довечера ще има над 10 хиляди души и протестът ще бъде още по-голям. Уравнението на стабилността няма как да им излезе, защото тези, на които не вдигат заплатите, дори и ги намаляват, са много повече от привилегированите.

Цялата им схема от фейк и прокси партийки се срина – къде са "Възраждане", къде е ИТН? Радостин Василев също изигра своята роля, но ще трябва да ходи с охрана на следващите избори.

Помните ли кога Борисов хвърли бялата кърпа през 2013 година? Когато платените от него полицаи започнаха да бият и окървавени глави се появиха по екраните. Днес той дори не може да контролира собствената си агресия, защото вече не зависи от него. Той е само видимата част на айсберга на дълбоката държава, насочван от Пеевски.

Разбирате ли колко олекват всички нападки за греховете на ПП-ДБ пред демократичната общност, в момента в който те водят епична битка в Парламента и извън него, и останаха единствената реална опозиция?

Не подценявайте готовността на ПП-ДБ да се борят срещу Пеевски и Борисов, включително да понесат физически удари.

Колкото по-автократична и брутална става властта, толкова по-малко остават демократичните средства за нейното отстраняване, и остават само бунта, революцията и тоталната съпротива.

Ще кажете – отчаяна борба?! Няма бунт, който да не тръгва от отчаянието на непокорните и разбунтувалите се. Днес България ще разбере че е окончателно разделена - на грабители и на грабени.

И това е Началото. По Пътя към Изцелението.

