Новини
Мнения »
Илиян Василев: Има едно нещо, което Борисов и Пеевски не могат да си осигурят – защита от правосъдие в бъдеще време

Илиян Василев: Има едно нещо, което Борисов и Пеевски не могат да си осигурят – защита от правосъдие в бъдеще време

27 Ноември, 2025 16:01 1 030 16

  • илиян василев-
  • протест-
  • бойко борисов-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • мека диктатура

Всички варианти за „мека“ диктатура изчезват, в момента в който полицията извади палките и започне да бие

Илиян Василев: Има едно нещо, което Борисов и Пеевски не могат да си осигурят – защита от правосъдие в бъдеще време - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Има едно нещо, което Борисов и Пеевски не могат да си осигурят – защита от правосъдие в бъдеще време. Днес те контролират всичко, но за утре няма гаранция. Самото допускане на НСО в парламента по време на заседание издава атавистичен страх. Текущ и бъдещ.

Това посочи във "Фейсбук" Илиян Василев.

Данчо Цонев се изживява като дясна ръка на „върховния жрец“ Делян, но цялата му фасада на сигурност се крепи върху жандармеристите, които го обграждат. Няма ли ги, ще се скрие в първата миша дупка.

Но думата ми не е за тези "герои на прехода", а за логичната развръзка, която предстои. Предупредих, че подобна бруталност и арогантност на властта, която граби чрез репресии, неизбежно ще доведе до момент на остър сблъсък. Те са подготвени – вдигнаха заплатите на своите "преторианци" и ще очакват довечера те да ги бранят.

Има обаче нещо, което постоянно не дооценяват: „заспалият“ според тях народ и Европа, която наблюдава.

Всички варианти за „мека“ диктатура изчезват, в момента в който полицията извади палките и започне да бие.

Тогава народът, от когото властта взема, за да даде на тези, които го бият, излиза от своя унес. Довечера ще има над 10 хиляди души и протестът ще бъде още по-голям. Уравнението на стабилността няма как да им излезе, защото тези, на които не вдигат заплатите, дори и ги намаляват, са много повече от привилегированите.

Цялата им схема от фейк и прокси партийки се срина – къде са "Възраждане", къде е ИТН? Радостин Василев също изигра своята роля, но ще трябва да ходи с охрана на следващите избори.

Помните ли кога Борисов хвърли бялата кърпа през 2013 година? Когато платените от него полицаи започнаха да бият и окървавени глави се появиха по екраните. Днес той дори не може да контролира собствената си агресия, защото вече не зависи от него. Той е само видимата част на айсберга на дълбоката държава, насочван от Пеевски.

Разбирате ли колко олекват всички нападки за греховете на ПП-ДБ пред демократичната общност, в момента в който те водят епична битка в Парламента и извън него, и останаха единствената реална опозиция?

Не подценявайте готовността на ПП-ДБ да се борят срещу Пеевски и Борисов, включително да понесат физически удари.

Колкото по-автократична и брутална става властта, толкова по-малко остават демократичните средства за нейното отстраняване, и остават само бунта, революцията и тоталната съпротива.

Ще кажете – отчаяна борба?! Няма бунт, който да не тръгва от отчаянието на непокорните и разбунтувалите се. Днес България ще разбере че е окончателно разделена - на грабители и на грабени.

И това е Началото. По Пътя към Изцелението.

ПП - троловете на ГЕРБ и НН са се обединили за да свалят този пост и блокират страницата ми. Ще им бъде трудно, но за всеки случай - споделяйте и с цяло съдържание, за да остане следа ако успеят


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 17 Отговор
    Снощи украинците заплашваха да ги разстрелят защото преговарят с Китай и САЩ.

    16:02 27.11.2025

  • 2 честен ционист

    1 19 Отговор
    В Рублевка всички са защитени.

    16:04 27.11.2025

  • 3 Напълно със съгласен!

    2 8 Отговор
    За първи път агент Сашо (ДС), да каже нещо вярно!

    16:04 27.11.2025

  • 4 Пак ли

    3 5 Отговор
    Агент "Сашо", пардон, Илиян Василев!

    16:07 27.11.2025

  • 5 ццццццццццццт

    6 2 Отговор
    Може и така да е , но тяхната си върви .Видяхте какво стана с Лукойл за секунди . Все пак не трябва да забравяме кои са хората на Сорос , нали ?

    16:08 27.11.2025

  • 6 Кой какво

    12 4 Отговор
    Точно така,и Пиночет го съдиха когато беше вече над 85 години,така че тиквата и прасето да знаят че спасение няма,ще отговарят за всяко свое действие и за кражбите които извършиха

    Коментиран от #8

    16:12 27.11.2025

  • 7 Българин

    1 8 Отговор
    Нарочно ни го натрапват тоя предател! Като го видят хората и веднага се сещат, че Бойко и Пеевски далеч не са толкова лош вариант. И по добре стабилност и ред в държавата, от колкото сороските пак да унищожават българския народ!

    16:22 27.11.2025

  • 8 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кой какво":

    6 ти ли си съдия и правораздавател 6 освен да драскаш тук шарлатански тиквени глупости 6

    16:24 27.11.2025

  • 9 ИВАН КОСТОВ И ПОДОБНИ

    1 2 Отговор
    ЗАЩО СА НА СВОБОДА?!¡!!!! СТАТИЯТА Е МЕНТЕ....

    16:24 27.11.2025

  • 10 Двоен аршин

    0 3 Отговор
    Какво ще речеш Илиане за "правосъдието" ДНЕС, а не утре или друг път! Пудели с пачки, Киро, Асен, Парапетка, черепи, копринки, Боташ, кметовете с далаверки, а списъкът е доста дълъг. Ти обаче за тези си траеш, защо ли? Ами досещаме се и без да ни казваш!😂😂😂

    Коментиран от #15

    16:24 27.11.2025

  • 11 Доцент Мухлю

    1 0 Отговор
    Как пък никой не говори за спиране на грабежите, далаверите, чекмеджета, чувалчета, сивите пари? Как никой не говори за разследване на икономическите престъпници, нещо което НАП и КПКОНПИ трябва да правят по закон, но са на темата страна? Най-оптимялният инструмент за фискалната консолидация, каквото и да значи това, е добре развити и работещи държавни, правови и съдебни институции изчистени от корупцията и децата на мафията.

    16:27 27.11.2025

  • 12 В близко

    0 0 Отговор
    бъдеще надяваме се!8255

    16:33 27.11.2025

  • 13 Факт

    0 0 Отговор
    Парадоксално, но най-големи привърженици на данък дивидент и увеличените осигуровки би трябвало да бъдат младите лекари и студентите, които чакат на бюджета. Тук всичко е обърнато. За фирмите е проблем, защото в много от тях дивидента е усвоен предварително като неприсъщи разходи или като залежали активи. В условия на спадаща икономика, те няма как да наваксат. А икономиката спада по известни причини!

    16:34 27.11.2025

  • 14 Обективно погледнато

    0 0 Отговор
    този господин дрънка глупости. Но това е негово право.

    16:41 27.11.2025

  • 15 Разбирам те

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Двоен аршин":

    Лесно ти е на теб.

    16:44 27.11.2025

  • 16 гост

    0 0 Отговор
    На времето Борисов сключи сделка д Иван Костов, че ако се оттегли от политиката няма да го закача и костов се наляга парцалите върху пачките откраднати от него, жена му и дъщеря му. Сега Борисов също иска такива гаранции, но никой не му ги дава - за сега. А Пеевски се е вживял в ролята на Зевс самодържец и не хае кога ще се спука балона му! Първи ще го предадат предателите които е събрал от типа на Ментата,Анастасов, Байрям Байрям и цялата му пасмина!

    16:45 27.11.2025