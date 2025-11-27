Стоян Тончев: Повече от ясно беше, че този бюджет ще предизвика социални бунтове и протести

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Повече от ясно беше, че този бюджет ще предизвика социални бунтове и протести, но някои хора предпочетоха да си умрат на ината. Бюджет, който в цялата държава се харесва само един човек - Йордан Цонев. Като статус във Фейсбук, който си написал и единствен сам си го лайкнал.

И така управляващите си сложиха таралеж в гащите, при това с много остри бодли. Това писа във "Фейсбук" Стоян Тончев.

Можем ли да влезем в еврозоната без приет бюджет за 2026 г.? Никой не дава ясен отговор.

Вместо да се вслушат в гласа на бизнеса, работодатели и синдикати, те продължиха с арогантността си. Какво са очаквали да се случи, след като вкарват за гласуване в комисия два бюджета в парламентарната почивка? Това ли е “прозрачност“ и “видимост“?

Не става въпрос коя воля над кого ще надделее (по “гениалната“ реплика на Цонев към Асен Василев), нито кой трябва да ходи на лекар - Делян Добрев или Василев.

ПП–ДБ може да не са алтернатива, но това не означава, че за да се прави напук на тях трябва да страда народът. Става въпрос за гласа на гражданите - тези, от които произлиза властта. И повече от 20 хиляди души го показаха снощи в Триъгълника на властта.

На протеста не бяха само привърженици на ПП–ДБ. Имаше всякакви хора - и евроатлантици, и русофили, и русофоби, и такива “за“ еврото, и такива “против“…Обединени от едно: наглостта на управляващите.

Ясно е и кой изпраща провокатори - за да се каже после, че има ранени полицаи и - “ах, колко лоши са протестиращите”.

Това е свръх наглост!

Властта се дава Отгоре.

И щом Бог допуска някой да управлява, независимо как е взел властта, значи има задача, която трябва да изпълни.

Но ако се отклони твърде далеч и властта стане небогоугодна, тя му се отнема.

Понякога временно, за да се осъзнае. Понякога завинаги, ако няма изгледи да се поправи и смири.

“Вече ще бъде, както си беше.”

България се намира в извънредна политическа ситуация.