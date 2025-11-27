Новини
Стоян Тончев: Повече от ясно беше, че този бюджет ще предизвика социални бунтове и протести

27 Ноември, 2025 16:49 863 13

  • стоян тончев-
  • протест-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • криза

България се намира в извънредна политическа ситуация

Стоян Тончев: Повече от ясно беше, че този бюджет ще предизвика социални бунтове и протести - 1
Снимка: БГНЕС
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Повече от ясно беше, че този бюджет ще предизвика социални бунтове и протести, но някои хора предпочетоха да си умрат на ината. Бюджет, който в цялата държава се харесва само един човек - Йордан Цонев. Като статус във Фейсбук, който си написал и единствен сам си го лайкнал.

И така управляващите си сложиха таралеж в гащите, при това с много остри бодли. Това писа във "Фейсбук" Стоян Тончев.

Можем ли да влезем в еврозоната без приет бюджет за 2026 г.? Никой не дава ясен отговор.

Вместо да се вслушат в гласа на бизнеса, работодатели и синдикати, те продължиха с арогантността си. Какво са очаквали да се случи, след като вкарват за гласуване в комисия два бюджета в парламентарната почивка? Това ли е “прозрачност“ и “видимост“?

Не става въпрос коя воля над кого ще надделее (по “гениалната“ реплика на Цонев към Асен Василев), нито кой трябва да ходи на лекар - Делян Добрев или Василев.

ПП–ДБ може да не са алтернатива, но това не означава, че за да се прави напук на тях трябва да страда народът. Става въпрос за гласа на гражданите - тези, от които произлиза властта. И повече от 20 хиляди души го показаха снощи в Триъгълника на властта.

На протеста не бяха само привърженици на ПП–ДБ. Имаше всякакви хора - и евроатлантици, и русофили, и русофоби, и такива “за“ еврото, и такива “против“…Обединени от едно: наглостта на управляващите.

Ясно е и кой изпраща провокатори - за да се каже после, че има ранени полицаи и - “ах, колко лоши са протестиращите”.

Това е свръх наглост!

Властта се дава Отгоре.

И щом Бог допуска някой да управлява, независимо как е взел властта, значи има задача, която трябва да изпълни.

Но ако се отклони твърде далеч и властта стане небогоугодна, тя му се отнема.

Понякога временно, за да се осъзнае. Понякога завинаги, ако няма изгледи да се поправи и смири.

“Вече ще бъде, както си беше.”

България се намира в извънредна политическа ситуация.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делян

    3 11 Отговор
    Чак бунтове.. 🙈 стандарт за протест на ПП-ДБ 1500-2000 човека макс!!! Рехави от както се появиха 😂😂

    16:52 27.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Сега в новия дигат осигуровки,ДДС,ДОД и токът за бита излиза на свободният пазар.Ще орежат и заплати ,пенсии,социални.

    16:53 27.11.2025

  • 3 си дзън

    2 2 Отговор
    Гласувайте и после протестирайте.

    16:53 27.11.2025

  • 4 Любомир нормален човек

    5 5 Отговор
    Стоянчо ,, другарю... социален бунт няма...бюджета предвижда 2% данък дивидент който от КНСБ ви го казаха++-+-= работника плаща0.8% а РОБОВЛАДЕЛЕЦА от ДС плаща-1,2% и мутрите от БКП КРИБ БСК АИКБ вдигнаха вой и рев и платиха за тези протести на разни криминални престъпници да защитават Домусчиев Велев и разни престъпници от БКП и ДС ...СНОЩНИЯ ПЛАТЕН ПРОТЕСТ БЕШЕ НАЙ ГОЛЕМИЯ ПОЗОР ОТ 1989 Г НАСАМ .....НАЙ ГОЛЕМИЯ ПОЗОР

    16:54 27.11.2025

  • 5 Даката

    2 6 Отговор
    ПП ДБ са със русофилските боклуци срещу благоденствието на България... няма шанс, боклуци смотани. Едните искат да са във властта на всяка цена, пък била тя и България, другите са русофилските боклуци, които танцуват по свирката на Кремъл, а той казва България извън Европейския съюз и НАТО... за да е лесна плячка, за руските апетити, ненаяли се на земя руски идиоти.

    Коментиран от #12

    16:56 27.11.2025

  • 6 честен ционист

    6 0 Отговор
    Чакайте като затворят бензиностанциите и почнат банковите ваканции, а банкоматите пуксат по 30 еврака на седмица.

    16:57 27.11.2025

  • 7 Тракиец

    4 1 Отговор
    БЮДЖЕТЪТ БЕШЕ ЛЯВ,,А НА СОРОС НЕОЛИБЕРАЛНИТЕ ОТРЕ+ПКИ ИЗЛЕЗНАХА ДА ПРОТЕСТИРАТ ЧУПЯТ И ТРОШАТ..СЕГА ЩЕ ИМАТЕ ДЯСЕН ДИВ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ БЮДЖЕТ И ЩЕ ВИДИТЕ ЩО Е ТО ПРОТЕСТ....СНОЩИ ИЗЛЕЗНАХА ЛУМПЕНИТЕ

    17:00 27.11.2025

  • 8 мунчо в затвора!

    3 6 Отговор
    Това, че заедно с антипутинистите от ППДБ имаше и путински отпадъци от Израждане, превърна протеста в нещо много гадно.Само Манол Глишев призова да се изгонят копейките, но никой не го чу, и сега Израждането осакати протеста.Пуделите сега врещят, че принудили Тиквата да изтегли бюджета, но той ги прецака много яко.Бюджетът не е изтеглен, а замразен, и ще бъде приет при всички случаи.

    17:01 27.11.2025

  • 9 Абе

    3 5 Отговор
    Чудя се от тия протестиращи колко бяха чели бюджета !

    17:03 27.11.2025

  • 10 Напротив,

    3 6 Отговор
    ПП–ДБ са единствената алтернатива.

    17:03 27.11.2025

  • 11 604

    2 3 Отговор
    Ясно е че паветната сгаън даже не знае перата в бюджетъ...камоли колко и за къде...инък се протестират и все някой им е крив...те съ манната небесня пхахахахахя

    17:10 27.11.2025

  • 12 604

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Даката":

    Чизни ве промит оутпадък.!.

    17:12 27.11.2025

  • 13 Дориана

    6 0 Отговор
    Борисов и Пеевски бяха достатъчно нагли да побъркат народа и да го разделят противопоставяйки ги.

    17:29 27.11.2025