Австрийското радио и телевизия: В София се проведе най-големият протест от години насам, офис на ГЕРБ беше опустошен

2 Декември, 2025 13:05 1 649 25

България ще се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 година. По този начин новият бюджет е първият, който се изчислява в евро.

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчерашната демонстрация в София беше най-голямата от години насам, като хората скандираха „Мафия“ и „Оставка“ и изискваха смяна на правителството, съобщи австрийското радио и телевизия, цитирайки информации на агенции Ройтерс и АФП, подкрепени с видеоматериали от събитието, предаде БТА.

От сряда хората в София протестират срещу проектобюджета за 2026 година, се казва в информацията, който според тях прикрива разпространената в страната корупция, и допълва, че според медийни съобщения в понеделник са се състояли демонстрации и в други градове на страната член на ЕС.

След като основната демонстрация приключи, избухнаха сблъсъци с полицията. Някои демонстранти, които бяха скрили лицата си, атакуваха с камъни и бутилки централата на партията ДПС, която подкрепя правителството. Те хвърляха и фойерверки по полицията. Полицаите използваха сълзотворен газ.

Репортери на информационната агенция АФП наблюдаваха няколко ареста. Близък офис на управляващата консервативна партия ГЕРБ също беше опустошен. В най-новия индекс за възприятие на корупцията на организацията Transparency International България, Унгария и Румъния заемат последните места, с най-силно усещане за корупция, сред страните от ЕС, завършва ОРФ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъ

    36 3 Отговор
    А дали не е по добре да се махнат всички и да има нови избори.
    Избори на които да гласуват само грамотни и персонално за личност.
    Лесно е.
    Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН- то
    собственоръчно

    13:06 02.12.2025

  • 2 Пич

    26 7 Отговор
    И..... отново всички протестиращи бяха лъзнати !!! Пазарлъците и договорките започнаха !!! И не в полза на хората !!!

    Коментиран от #8

    13:08 02.12.2025

  • 3 гражданин

    25 2 Отговор
    Докато ни управляват тикви и свине -все роби ще сме !

    Коментиран от #10

    13:09 02.12.2025

  • 4 ПЕЕФСКИ

    19 2 Отговор
    Ше видят те кът докарам на площада ония ми ти родопски българи с гегите, велинградските помакини с щарените гащи и фусти и нашите опушени българи с виолетовите бърни.
    Да дойдат тогава афстрийците да снимат

    13:10 02.12.2025

  • 5 Десислав Тотински

    3 18 Отговор
    Бюджетът се изтегля за преразглеждане и евентуални корекции. Евентуални! Правителството остава!
    Изяжте се от яд, метежници.

    Коментиран от #12

    13:13 02.12.2025

  • 6 Не народ, а мърша!

    7 12 Отговор
    То па един пр0тест...пр0тестиращите( повечето ЗА мирен пр0тест...колкото странно и НЕраз6ираемо да 3вучи) пръснати из градовете,няколко 60мбички,10-тина 3апалени контейнери за 6оклук, 2-3 счупени п0лицейски буса,20-тина деца,напръскани с лютив спрей, 15 нарк0мана арестувани.И това ми 6ило пр0тест.

    Коментиран от #11

    13:14 02.12.2025

  • 7 Сатана Z

    7 4 Отговор
    Два дена иху и накрая тихо.След 28 дена на никой няма да му е до протести ,а ще ходи като сомнамбул из улиците

    13:15 02.12.2025

  • 8 Брачед

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Така ще е, после се сърдят,на един професор,който нарече българите,че са 80% де6или

    13:16 02.12.2025

  • 9 Всички протестиращи трябва да заявят

    8 8 Отговор
    че румен не е алтернатива за бъдещето на България!

    13:17 02.12.2025

  • 10 Брачед

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "гражданин":

    Докато ро6ите позволяват да управляват тикви и свине,така ще е

    13:18 02.12.2025

  • 11 Мърша

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Не народ, а мърша!":

    Сте само тези, които пишете така за народа си!

    Коментиран от #22, #24

    13:19 02.12.2025

  • 12 Истината

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Десислав Тотински":

    Свърши вече тая. Късно е либе за китка! Оставка, оставка, оставка...

    13:22 02.12.2025

  • 13 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Някой може ли да ми каже,колко струва един дюнер в София сега?

    Коментиран от #17

    13:25 02.12.2025

  • 14 Ъхъъъъъ....

    5 1 Отговор
    новият бюджет е първият, който ще се изчислява в евро, ама ако има бюджет обаче скоро ! До тогава по закон бюджетните плащания се извършват единствено в левове !!!

    13:26 02.12.2025

  • 15 Фифи

    4 4 Отговор
    Голямото шоу на мошеник Кокорчо и наркоман Кирчо ...Остава и варненския крадец да стане президент и България ще надмине Холивуд.

    13:26 02.12.2025

  • 16 "Кой не скача е прасе"

    7 1 Отговор
    "Кой не скача е прасе"!

    Коментиран от #18

    13:26 02.12.2025

  • 17 Голям

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    струва 8 лв!

    Коментиран от #20

    13:27 02.12.2025

  • 18 Ричи

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от ""Кой не скача е прасе"":

    А кой скача е с куха глава.

    Коментиран от #19

    13:28 02.12.2025

  • 19 Прасето само

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ричи":

    се обажда и почва да грухти!

    13:29 02.12.2025

  • 20 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Голям":

    Благодаря!

    13:30 02.12.2025

  • 21 ПКП

    3 1 Отговор
    Целия български народ Обича Боко от Банкя /моя уважаван Кръстник/!!!

    13:32 02.12.2025

  • 22 Не народ, а мърша!

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мърша":

    А ти беше ли на протеста, гражданино?

    13:35 02.12.2025

  • 23 Шишилизация

    5 0 Отговор
    Протестът беше шишилизран!

    13:36 02.12.2025

  • 24 Не народ, а мърша!

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мърша":

    Моят народ не е от продажници и такива диванни патриоти като теб, които търпят 80 години чужди влияния

    13:38 02.12.2025

  • 25 Полицията трябваше да използва мрежи за

    1 0 Отговор
    Ловене на провокаторите и да ги задържа след като са се оплели

    14:05 02.12.2025

