Австрийското радио и телевизия: В София се проведе най-големият протест от години насам, офис на ГЕРБ беше опустошен

Вчерашната демонстрация в София беше най-голямата от години насам, като хората скандираха „Мафия“ и „Оставка“ и изискваха смяна на правителството, съобщи австрийското радио и телевизия, цитирайки информации на агенции Ройтерс и АФП, подкрепени с видеоматериали от събитието, предаде БТА.

От сряда хората в София протестират срещу проектобюджета за 2026 година, се казва в информацията, който според тях прикрива разпространената в страната корупция, и допълва, че според медийни съобщения в понеделник са се състояли демонстрации и в други градове на страната член на ЕС.

България ще се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 година. По този начин новият бюджет е първият, който се изчислява в евро, пояснява ОРФ и продължава: След като основната демонстрация приключи, избухнаха сблъсъци с полицията. Някои демонстранти, които бяха скрили лицата си, атакуваха с камъни и бутилки централата на партията ДПС, която подкрепя правителството. Те хвърляха и фойерверки по полицията. Полицаите използваха сълзотворен газ.

Репортери на информационната агенция АФП наблюдаваха няколко ареста. Близък офис на управляващата консервативна партия ГЕРБ също беше опустошен. В най-новия индекс за възприятие на корупцията на организацията Transparency International България, Унгария и Румъния заемат последните места, с най-силно усещане за корупция, сред страните от ЕС, завършва ОРФ.