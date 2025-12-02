Новини
Le Monde: Десетки хиляди души протестираха в най-бедната страна от Европейския съюз

2 Декември, 2025 11:35

С влизането на България в еврозоната на 1 януари този бюджет ще бъде първият, изчислен в евро, обръща внимание изданието

Le Monde: Десетки хиляди души протестираха в най-бедната страна от Европейския съюз - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Десетки хиляди души протестираха вчера в София срещу правителството, бележейки засилването на антикорупционното движение в най-бедната страна от Европейския съюз, съобщава френският в. “Монд” (Le Monde), пише БТА в прегледа на печата.

Изданието добавя, че в края на митинга са избухнали сблъсъци с полицията, след като демонстранти “са атакували централата на политическата формация ДПС, която подкрепя правителството, и офис на управляващата партия ГЕРБ.”

“Миналата седмица българите вече излязоха по улиците на столицата, за да протестират срещу проектобюджета, който предвижда увеличение на заплатите в публичния сектор и повишаване на данъците”, добавя “Монд”.

В контекста на недоверие към институциите критиците на текста считат, че публичните финанси са толкова корумпирани, че тези мерки само ще засилят корупцията, отбелязва вестникът.

“По време на протеста вчера, най-големият от години насам, демонстрантите се събраха на площада пред парламента, размахвайки плакати и призовавайки за смяна на правителството, като скандираха “Мафия!” или “Оставка!”, пише изданието.

“Монд” цитира и публикацията на президента Румен Радев, който призова за прекратяване на насилието и поиска правителството да подаде оставка.

Френският вестник обяснява, че правителството трябва да предложи тази седмица изменения в проектобюджета, след като обеща да не приема спорните точки, като например увеличаването на социалните осигуровки.

С влизането на България в еврозоната на 1 януари този бюджет ще бъде първият, изчислен в евро, обръща внимание изданието.

“Страната е сред най-корумпираните държави членки на ЕС, заедно с Унгария и Румъния”, съобщава “Монд”, позовавайки се на индекса за възприятие на корупцията на организацията “Прозрачност без граници” (Transparency International).

Десетки хиляди хора излязоха на улиците в България за протест срещу корупцията и правителството, съобщи германската телевизия Цет Де Еф.

Медията отбелязва, че протестите са започнали миналата сряда и са срещу проектобюджета за 2026 г., който според протестиращите прикрива разпространената в страната корупция.

Цет Де Еф подчертава, че на 1 януари България ще се присъедини към еврозоната.

“Според проучвания около половината от българите отхвърлят общата европейска валута поради опасения от покачване на цените”, съобщи телевизията.

Протестиращите искат правителството да спази обещанието си да оттегли бюджета за 2026 г., който предвижда по-високи данъци върху дивидентите и увеличение на социалноосигурителните вноски, добавя друга германска медия – “Дойче веле”.

“Те са недоволни и от корупцията в публичния сектор и призовават за оставката на малцинственото коалиционно правителство на Росен Желязков”, пише изданието.

“България, с население от 6,4 милиона души, е една от най-корумпираните страни в Европейския съюз”, отбелязва “Дойче веле”.

“Някои протестиращи се сблъскаха с полицията, която огради офисите на управляващите партии в София, и замеряха полицаите с камъни, бутилки и фойерверки”, съобщи Ройтерс.

На 28 ноември, след подобни протести, малцинственото правителство на Росен Желязков обеща да представи отново плана за разходите за 2026 г. в парламента, с цел да се даде повече време за консултации с опозиционните партии, синдикатите и работодателите, добавя агенцията.

Около половината от българите се противопоставят на приемането на еврото, като се опасяват, че то ще наруши суверенитета на страната и че търговците на дребно ще се възползват от преминаването от националната валута лев към еврото, за да повишат цените, обяснява Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    56 2 Отговор
    двамата шопара си отиват

    Коментиран от #20, #23, #30, #44

    11:36 02.12.2025

  • 2 ООрана държава

    61 1 Отговор
    Унизително заглавие, благодарение на 15 годишното гербарско управление, пак да гласувате за бойко

    Коментиран от #32, #48

    11:36 02.12.2025

  • 3 Вашето мнение

    48 3 Отговор
    Корупция? Нищо ново за ес.

    11:37 02.12.2025

  • 4 Протестър

    39 0 Отговор
    Кога ШиШи ще си вземе къща в Банкя така да ни е под ръка дето се вика

    Коментиран от #29

    11:37 02.12.2025

  • 5 честен ционист

    17 32 Отговор
    Протестираха богаташите, понеже ГЕРБ беше решил да им насъбере данъци и натовари с по-висок данък дивидент западните фирмички, в които бачкат. Сега всичкият Ганчо ще плаща сметйата на новите заеми с палави лихви.

    Коментиран от #11

    11:38 02.12.2025

  • 6 За ОСТАВКА

    68 7 Отговор
    Против Еврото
    Против МАФИЯТА, която окупира държавата
    Против подкрепа на бандеровците
    Против ЛГТБ политиката
    ОСТАВКА!!!

    Коментиран от #54, #61

    11:38 02.12.2025

  • 7 референдум

    57 5 Отговор
    Няма нито една държава която да не е провела референдум за еврото .Само в България е строго забранен . Веднага , незабавно искаме референдум за еврото .Нека народа си каже думата !

    11:39 02.12.2025

  • 8 Трол

    27 5 Отговор
    Милиарди българи по всички краища на света протестират против бюджета на държавата.

    Коментиран от #13

    11:39 02.12.2025

  • 9 Софиянеца

    33 0 Отговор
    Може би най-големия протест от няколко години

    11:39 02.12.2025

  • 10 Незабавна оставка

    41 1 Отговор
    Веднага!

    11:39 02.12.2025

  • 11 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Колежке-и ти ли,като мен си правена в задния отвор???

    11:39 02.12.2025

  • 12 Около половината българи

    28 3 Отговор
    Били против еврото... Дали бе? Да не са две трети, а?

    Коментиран от #60

    11:40 02.12.2025

  • 13 Какъв бюджет , бе? ОСТАВКА

    28 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    Вън на престъпното мафиотско управление!

    11:41 02.12.2025

  • 14 СЪЮЗА НА РАБУТУДАТЕЛИТЕ, КРИБ,ДОМУСЧИЕВС

    15 2 Отговор
    Не НАЙ БЕДНАТА А С НАЙ ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ........НИЙ КО СМЕ ВИНОВНИ ЧЕ ХРАНАТА Е СКЪПА И ТЕГЛЯТ ЗАЕМИ....НИЙ КЪТ ТЕГЛИМ ЗАЕМИ ОТ ДЪРЖАВАТА НЕ ГИ ВРЪЩАМЕ....

    11:41 02.12.2025

  • 15 Механик

    31 3 Отговор
    Кво значи "най-бедната"?? Как бедна, като вече (според едни хора) сме покрили критериите, за влезем у "клуба на богатите"? Аз не мога да разбера как стават тия работи и кой лъже????
    А най-вече, тоя дето лъже с каква цел лъже и какво са му обещали, за да ни натика в евро-концлагера??

    Коментиран от #68

    11:43 02.12.2025

  • 16 ВЕЛИНСКИ

    9 13 Отговор
    СТИГА ВЕ ВЕРНО ЛИ...
    НАЙ БЕДНАТА...😀😀
    С МИЛЯРДИ СПЕСТЯВАНИЯ
    С НАЙ МНОГО ПРОДАДЕНИ НОВИ КОЛИ
    С НАЙ МНОГО НОВОЗАКУПЕНИ АПАРТАМЕНТИ
    С НАД МИЛИОН ЕКСКУРЗИИ В ЧУЖБИНА....
    ТЕЗИ С ОТ ПЛОЩАДА С ПАЛТА ОТ НОРКИ ЛИ....

    Коментиран от #19, #65

    11:43 02.12.2025

  • 17 Корупция

    21 0 Отговор
    Четете, най-корумпираната държава! И това е абсолютно вярно на 1000 по 1000 процента. Всеки който е укривал пари и данъци, да не се прави на лицемер, защото има пряко участие за да бъде посочена България, като най-корумпираната държава. Всеки който е водил делата нечестно за да бъдат оневинявани тези хора, също имат вина.

    11:43 02.12.2025

  • 18 Честито ви еврозонци !

    18 5 Отговор
    В най-бедната страна от Европейския съюз...

    11:44 02.12.2025

  • 19 Топ и така

    20 1 Отговор

    До коментар #16 от "ВЕЛИНСКИ":

    С особената забележка, СИВИ ПАРИ и огромна корупция. Благодарение точно на грабежите, ниските заплати и нечестното разпределение на парите.

    11:45 02.12.2025

  • 20 Изкукуригал

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Това е малко трябва и в затвора да отидат

    11:45 02.12.2025

  • 21 фжокав

    29 0 Отговор
    Водопада има хотел за близо 55 милиона евро , а цял живот е носел папки за 1000 лева заплата. Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя го снимаха гол с чекмедже пълно с евро и злато, а за Корупция, арестуваха Величие и Ивелин Михайлов, и жандармерия блокира село Неофит Рилски. КПК - Конпи, арестува за корупция, човек дето не е взел 1 лев от държавата и няма 1 ден държавна работа, а за кражбите на ГЕРБ казва че е неизвестен извършителя. Шишко лети с частен самолет Фалкон до Дубай( как ли си го е купил), а ще арестуват Киро Брейка, за корупция??? Слава на Господ Иисус Христос, има какво да научат във в. “Монд” (Le Monde) за България.

    11:45 02.12.2025

  • 22 честен ционист

    7 12 Отговор
    Западняците капиталисти изкараха стадото да блее на площада. Казаха им, или сваляте правителството, или се изнасяме от територията, а вие ще записвате ускурен курс по руски, за да вдигате телефоните в руските кол-центрове.

    Коментиран от #40

    11:46 02.12.2025

  • 23 Механик

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    То е хубаво, че си отиват, ама кой ще дойден а тяхно място? Щото нали не вярваш, че всичко това се прави за наше добро?
    Когато идваха на власт най-различни, ние все си мислехме, че ще дойдат добрите, а те кой от кой по-зависими и алчни.
    Като най-пресен пример са протестите когато дойдоха на власт Кирцата, Кокоряка и Лорер. Пак бяхме ентусиазирани, пак бунтове, сложихме ги на власт а те се обединиха с тоя дето трябваше да го "изчегъртват".
    А ние сега пак протестираме, да "изчегъртваме" същия". И за кво ядохме жабетата преди неколко години?

    11:46 02.12.2025

  • 24 В тази

    16 0 Отговор
    България, с население от 6,4 милиона души, която е една от най-корумпираните страни в Европейския съюз колко са тези с право на глас ? А? Колко са мъртвите души

    Коментиран от #70

    11:46 02.12.2025

  • 25 000

    12 2 Отговор
    Сега ще видите благинките от еврозоната. Ще ревете като магарета на ясла, но напразно!

    Коментиран от #71

    11:46 02.12.2025

  • 26 Аоо

    13 1 Отговор
    Защо миналата седмица нямаше хулигански прояви? Защото шишо и буци не очакваха народът да се вдигне в такъв размер. Тази седмица обаче буци и шишо се подготвиха!

    11:47 02.12.2025

  • 27 така, така

    13 4 Отговор
    че в България има корупция, спор няма. Обаче да ме извиняват тия от Монд, страната ни не е сред най-корумпираните държави членки на ЕС, заедно с Унгария и Румъния.
    Като излезат данните за присвояванията в 0срайната, на Монд ще им се наложи да ложат Франция, Великобритания и ЕК на челните позиции.
    Да не напомняме кой открехна нашите хаймани как да осъществяват корупционни схеми, кой си пазарува политици в България и т.н. Не, че нашите корупционни практики трябва да се омаловажават, в никакъв случай. Но и да се правим, че само при нас го има този проблем, също не е здравословно. Тя рибата се вмирисва от главата - не е нужо да уточнявам на кого се подчиняват нашите управници и откъде черпят опит.

    11:48 02.12.2025

  • 28 Поне 80% са !

    22 4 Отговор
    “Според проучвания около половината от българите отхвърлят общата европейска валута поради опасения от покачване на цените”, съобщи телевизията....

    11:48 02.12.2025

  • 29 Аоо

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Протестър":

    Е, точно това го е страх. Че и кифлата с копилито е в Дубай!

    11:49 02.12.2025

  • 30 Програмист

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Ако има избори пак 4 милиона няма да гласуват и дпс става първа сила щото дебелия купи купувачите на герб

    11:49 02.12.2025

  • 31 най-бедната страна от Европейския съюз

    9 0 Отговор
    С най малко дългове нали? С постни пици и тъпотии.

    11:49 02.12.2025

  • 32 Благодарение

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    На 36 г. унищожение от западните подлоги!!!

    Коментиран от #45

    11:50 02.12.2025

  • 33 честен ционист

    3 4 Отговор
    Умните и красивите лицемери искат да си живуркат като в Дубай, данъчния рай. Да им плащат в EUR, и да си пазарят у Лидъла на корем, да лъжат западняците, че нещо произвеждат в България, а тяхната сметка обикновеният Ганчо да плати ако може. Уви, ГЕРБ и Феноменът прозряха, че силна държава се прави с високи данъци и левичарските амкащи хомота ще бъдат обложени, както в белите държави.

    11:51 02.12.2025

  • 34 Закривай

    7 0 Отговор
    В територията, казината са повече от детските градини!

    11:52 02.12.2025

  • 35 Да се даде а? ....

    3 0 Отговор
    Малко ли време имаше от август за консултации с опозиционните партии, синдикатите и работодателите ? Ама го оставиха за 12 без 5 за да го смачкат. Оставка веднага или да го гласуват такъв какъвто са го направили !

    11:53 02.12.2025

  • 36 Тимур и командата

    3 3 Отговор
    Долу комунистите.,свобода за Народа!

    11:53 02.12.2025

  • 37 Студопор

    6 2 Отговор
    ПОВЕЧЕ от половината българи не искат еврото. Около 16% го искат. Оправете си грешките!

    11:53 02.12.2025

  • 38 Оставка!!!

    5 6 Отговор
    80%отхвърлят еврото
    80% отхвърлят подкрепата на бандероте
    80% да против ЛГТБ
    80% не си дадоха гласовете за тези мафиоти, които ни управляват
    Българите искат ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ!
    ОСТАВКА!

    11:54 02.12.2025

  • 39 Отлагане на влизането в зоната на здрача

    4 2 Отговор
    И референдум!

    11:55 02.12.2025

  • 40 по-скоро

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "честен ционист":

    Сорос и компания не искат да се разследват деянията им на тая малка територия.
    Само като чуя "Кой не скача........" и ми става ясно що за цирк предстои. Стани да седна ще е работата.
    НПО-та на Сорос разрешават на винаги верните ПП ДБ да седнат на софрата, защото Дебелия нещо се обърка в кланянето пред Тръмп. Но и това чудо ще мине, а после българина ще има удоволствието да гледа как поредния от ПП ДБ седи в скута на Дебелия. Кервана си върви, кучето си лае.

    11:57 02.12.2025

  • 41 ккк

    1 0 Отговор
    не десетки а стотици хиляди

    11:57 02.12.2025

  • 42 най-бедната страна от Европейския съюз

    1 1 Отговор
    Щото най малко данъци събира. Нали? Затова държавата пари няма. Иначе богата щеше да е по призумция

    11:57 02.12.2025

  • 43 Четете и се гордейте,

    4 1 Отговор
    че ви наричат най-големите бедняци,а вие се биете,че сет богати,да ама на кредити и мизерия сте богати.

    11:58 02.12.2025

  • 44 Даааа

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    И на следващите избори са първа и втора сила.....и с мнозинство в парламента 🤣🤣🤣

    11:58 02.12.2025

  • 45 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Благодарение":

    Е ти що спа ?Къде беше през тези години?

    11:59 02.12.2025

  • 46 ТОВА ФАКТИ МАРИЯ. Е

    3 1 Отговор
    ИСТИНАТА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ А НЕ ХИЛЯДИ. КОЛЕДА НАБЛИЖАВА И МЛАДИТЕ ЩЕ ВИ ОПРАШАТ СЪС 2x222

    Коментиран от #64

    11:59 02.12.2025

  • 47 ЕПИхлорХИДРИН

    4 0 Отговор
    Честно казано сега очаквам Бойко да оглави протестите срещу себе си и Делян !

    12:00 02.12.2025

  • 48 Не е само дело на ГРЕБ,

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    от 37 години вече управление от мижетурки и продажници есме на този хал и ще продължаваме да обедняваме още повече и да се смаляваме като население,защото така ни искат западналите и краварника,че им трябва територията не и хората на нея.

    Коментиран от #52

    12:01 02.12.2025

  • 49 КарабасБарабас

    3 0 Отговор
    Трябвало е да кажат и новия девиз - КОЙ НЕ СКАЧА Е ДЕБЕЛ !

    12:02 02.12.2025

  • 50 az СВО Победа 80

    1 4 Отговор
    Честито ви евро! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #53, #57, #59

    12:04 02.12.2025

  • 51 сайко килър

    2 0 Отговор
    Главно Д , главно Б .............Аман от мегаломанията на простаци с главно П. Бай ГАНЬО се е преродил в двамата шишковци и то в най-уродливата си форма !

    12:05 02.12.2025

  • 52 ТИГО

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Не е само дело на ГРЕБ,":

    ЩО се оплаквате ,като повечето даже и не гласувате !Дори и това не искате да направите ! Трайте си и се снишавайте !Младежите и без вас ще се оправят!

    12:06 02.12.2025

  • 53 Бедняшката русофилска иzzмет

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 80":

    От Нова година и тя ще получава заплата в евро.

    12:07 02.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 В името на ВИМЕТО

    1 0 Отговор
    Защо Антон Тодоров още преди години нарече ГЕРБ с цветистата дума Ш-А-Й-К-А , че дори и книга написа ?
    Това би дало обяснение на процесите , които стават сега в БГ !

    12:08 02.12.2025

  • 56 Напред

    0 1 Отговор
    НЕНОРМАЛНИТЕ ИДВАТ. НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ.

    12:08 02.12.2025

  • 57 Копейка.

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 80":

    След 29 дни ставаш €вропеец или хващаш влака за Мухонассранск.Ставаш ненужен.

    Коментиран от #76

    12:10 02.12.2025

  • 58 И защо сме

    1 0 Отговор
    най-бедната страна ? Страна!

    12:12 02.12.2025

  • 59 Мартин

    1 4 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 80":

    България е в ЕС .
    България е в НАТО.
    Благодаря е в Шенген.
    България е в еврозоната.Ако не ти харесва -към Блатария изравнила се с Африка по заболяли от СПИН.

    Коментиран от #62, #72

    12:14 02.12.2025

  • 60 55555

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Около половината българи":

    То се вижда колко са против,колкото шепата русофилчета които се събирате на протестите на възраждане.!!! Затова ли възраждане се преши към първия протест-за да си предадат и те значимост?!!!

    12:15 02.12.2025

  • 61 Вертоломей първи

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "За ОСТАВКА":

    ПРОТИВ всички военни разходи и увеличаване парите на военните също.

    12:15 02.12.2025

  • 62 Орфей

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Мартин":

    Още през миналия век известният нацист Шухевич е казал: „Няма нужда да ни осъждате за действията ни и няма нужда да се тревожите, ако от 40 милиона украинци са останали 20 милиона.“ Това напомня ли ви за нещо?!

    Коментиран от #67, #69, #78

    12:16 02.12.2025

  • 63 бай Иван

    2 1 Отговор
    Да питам има ли задържани за хулиганство ? Щота си спомням включително и депутати задържани за нещо подобно. И второ как една партия като ПП-ДБ обвързана с корупция на всякакви нива / и не ми казвайте,че не знаете за това и че няма публични данни да не ги изброявам/ води протестиращи срещу корупцията. Това е нон сенс.

    Коментиран от #73

    12:17 02.12.2025

  • 64 бъркаш

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "ТОВА ФАКТИ МАРИЯ. Е":

    това ще са поредните мади, дето ще бъдат опрашени.

    Нещо станаха доста поколенията в България, които се чудят защо ли са скачали на млади години. Още едно поколение, на кой му пука, важно е да има енстусиазъм в скачането.

    12:17 02.12.2025

  • 65 Тези дето ги

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "ВЕЛИНСКИ":

    изброяваш са една малка част от общата маса хора и въобще не са мнозинство.

    12:18 02.12.2025

  • 66 Цвете

    2 0 Отговор
    КАКЪВ СРАМ. ЦЯЛА ЕВРОПА ЗНАЕ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ИМА ОГРОМНА КОРУПЦИЯ И? КЬОВЕШИ ТРЯБВА ДА ДРЪПНЕ ШАЛТЕРА И ДА ПОСОЧИ В ПАРЛАМЕНТА НА ЕВРОПА, ВСИЧКИ КРАДЦИ БАРАБАР С ТЕХНИТЕ СНИМКИ. НЕКА ГИ ВИДЯТ И ЗАПОМНЯТ. ТОВА ЧУДО ТРЯБВА ДА ПРИКЛЮЧИ. МАФИЯТА ДА БЪДЕ РАЗКРИТА. 🇧🇬👍🍀🇧🇬👍🍀🤔🇧🇬👍🍀🇧🇬👍🍀

    12:19 02.12.2025

  • 67 Копейкотрошач

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Орфей":

    Това какво ти напомня?

    12:19 02.12.2025

  • 68 55555

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Виж сега фен-казват че сме най бедни но в клуба на богатите-повтарям в клуба на богатите.В клуба на богатите и най бедния е по богат от от най богатия в клуба на бедняците-разбра ли,анадънму.

    12:21 02.12.2025

  • 69 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #62 от "Орфей":

    Затова Азов режат руски тикви.

    12:21 02.12.2025

  • 70 Лека поправка,

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "В тази":

    реално нямаме и 6 милиона.

    12:21 02.12.2025

  • 71 Фен

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "000":

    Защо обиждаш магаретата?Те какво са ти виновни?

    12:22 02.12.2025

  • 72 като си толкова

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Мартин":

    доволен, значи не протестираш? Просто няма за какво.

    Излиза, че на тия дето са протестирали, някое от посочените членства не им отърва. Кое ли ще да е?

    12:22 02.12.2025

  • 73 А где

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "бай Иван":

    МОЧАТА?

    12:22 02.12.2025

  • 74 Цвете

    2 0 Отговор
    КАКЪВ СРАМ. ЦЯЛА ЕВРОПА ЗНАЕ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ИМА ОГРОМНА КОРУПЦИЯ И? КЬОВЕШИ ТРЯБВА ДА ДРЪПНЕ ШАЛТЕРА И ДА ПОСОЧИ В ПАРЛАМЕНТА НА ЕВРОПА, ВСИЧКИ КРАДЦИ БАРАБАР С ТЕХНИТЕ СНИМКИ. НЕКА ГИ ВИДЯТ И ЗАПОМНЯТ. ТОВА ЧУДО ТРЯБВА ДА ПРИКЛЮЧИ. МАФИЯТА ДА БЪДЕ РАЗКРИТА. 🇧🇬👍🍀🇧🇬👍🍀🤔🇧🇬👍🍀🇧🇬👍🍀

    12:22 02.12.2025

  • 75 Напомнящ

    1 1 Отговор
    Обективната истина е,че всичките корупционни мурафети идват от ЕС!!! Урсулите са тези,които се прегръщат и целуват с българските корумпирани властници!Точно те ги инсталират във властта и си затварят очите за безобразията,които вършат! Би било добре западните медии да попитат като сме най-бедната страна в ЕС,защо насила ни набутват в потъващото блато на скапаната еврозона?! Нали тази еврозона била "КЛУБ на БОГАТИТЕ"???

    12:23 02.12.2025

  • 76 Е,пак ли

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Копейка.":

    Нали преди седемнайсет години станахме европейци?!... Кво стана?!?

    12:24 02.12.2025

  • 77 Иван

    1 0 Отговор
    Колониалният режим се крепи единствено на корупцията вече 30 години

    12:24 02.12.2025

  • 78 55555

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Орфей":

    Тая Украйна така ти е заседнала някъде че само за нея говориш-извадия,извадя от там и ще ти олекне.!!!

    12:24 02.12.2025