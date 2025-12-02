Le Monde: Десетки хиляди души протестираха в най-бедната страна от Европейския съюз

Десетки хиляди души протестираха вчера в София срещу правителството, бележейки засилването на антикорупционното движение в най-бедната страна от Европейския съюз, съобщава френският в. “Монд” (Le Monde), пише БТА в прегледа на печата.

Изданието добавя, че в края на митинга са избухнали сблъсъци с полицията, след като демонстранти “са атакували централата на политическата формация ДПС, която подкрепя правителството, и офис на управляващата партия ГЕРБ.”

“Миналата седмица българите вече излязоха по улиците на столицата, за да протестират срещу проектобюджета, който предвижда увеличение на заплатите в публичния сектор и повишаване на данъците”, добавя “Монд”.

В контекста на недоверие към институциите критиците на текста считат, че публичните финанси са толкова корумпирани, че тези мерки само ще засилят корупцията, отбелязва вестникът.

“По време на протеста вчера, най-големият от години насам, демонстрантите се събраха на площада пред парламента, размахвайки плакати и призовавайки за смяна на правителството, като скандираха “Мафия!” или “Оставка!”, пише изданието.

“Монд” цитира и публикацията на президента Румен Радев, който призова за прекратяване на насилието и поиска правителството да подаде оставка.

Френският вестник обяснява, че правителството трябва да предложи тази седмица изменения в проектобюджета, след като обеща да не приема спорните точки, като например увеличаването на социалните осигуровки.

С влизането на България в еврозоната на 1 януари този бюджет ще бъде първият, изчислен в евро, обръща внимание изданието.

“Страната е сред най-корумпираните държави членки на ЕС, заедно с Унгария и Румъния”, съобщава “Монд”, позовавайки се на индекса за възприятие на корупцията на организацията “Прозрачност без граници” (Transparency International).

Десетки хиляди хора излязоха на улиците в България за протест срещу корупцията и правителството, съобщи германската телевизия Цет Де Еф.

Медията отбелязва, че протестите са започнали миналата сряда и са срещу проектобюджета за 2026 г., който според протестиращите прикрива разпространената в страната корупция.

Цет Де Еф подчертава, че на 1 януари България ще се присъедини към еврозоната.

“Според проучвания около половината от българите отхвърлят общата европейска валута поради опасения от покачване на цените”, съобщи телевизията.

Протестиращите искат правителството да спази обещанието си да оттегли бюджета за 2026 г., който предвижда по-високи данъци върху дивидентите и увеличение на социалноосигурителните вноски, добавя друга германска медия – “Дойче веле”.

“Те са недоволни и от корупцията в публичния сектор и призовават за оставката на малцинственото коалиционно правителство на Росен Желязков”, пише изданието.

“България, с население от 6,4 милиона души, е една от най-корумпираните страни в Европейския съюз”, отбелязва “Дойче веле”.

“Някои протестиращи се сблъскаха с полицията, която огради офисите на управляващите партии в София, и замеряха полицаите с камъни, бутилки и фойерверки”, съобщи Ройтерс.

На 28 ноември, след подобни протести, малцинственото правителство на Росен Желязков обеща да представи отново плана за разходите за 2026 г. в парламента, с цел да се даде повече време за консултации с опозиционните партии, синдикатите и работодателите, добавя агенцията.

Около половината от българите се противопоставят на приемането на еврото, като се опасяват, че то ще наруши суверенитета на страната и че търговците на дребно ще се възползват от преминаването от националната валута лев към еврото, за да повишат цените, обяснява Ройтерс.