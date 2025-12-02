Le Monde: Десетки хиляди души протестираха в най-бедната страна от Европейския съюз

Десетки хиляди души протестираха вчера в София срещу правителството, бележейки засилването на антикорупционното движение в най-бедната страна от Европейския съюз, съобщава френският в. “Монд” (Le Monde), пише БТА в прегледа на печата.
Изданието добавя, че в края на митинга са избухнали сблъсъци с полицията, след като демонстранти “са атакували централата на политическата формация ДПС, която подкрепя правителството, и офис на управляващата партия ГЕРБ.”
“Миналата седмица българите вече излязоха по улиците на столицата, за да протестират срещу проектобюджета, който предвижда увеличение на заплатите в публичния сектор и повишаване на данъците”, добавя “Монд”.
В контекста на недоверие към институциите критиците на текста считат, че публичните финанси са толкова корумпирани, че тези мерки само ще засилят корупцията, отбелязва вестникът.
“По време на протеста вчера, най-големият от години насам, демонстрантите се събраха на площада пред парламента, размахвайки плакати и призовавайки за смяна на правителството, като скандираха “Мафия!” или “Оставка!”, пише изданието.
“Монд” цитира и публикацията на президента Румен Радев, който призова за прекратяване на насилието и поиска правителството да подаде оставка.
Френският вестник обяснява, че правителството трябва да предложи тази седмица изменения в проектобюджета, след като обеща да не приема спорните точки, като например увеличаването на социалните осигуровки.
С влизането на България в еврозоната на 1 януари този бюджет ще бъде първият, изчислен в евро, обръща внимание изданието.
“Страната е сред най-корумпираните държави членки на ЕС, заедно с Унгария и Румъния”, съобщава “Монд”, позовавайки се на индекса за възприятие на корупцията на организацията “Прозрачност без граници” (Transparency International).
Десетки хиляди хора излязоха на улиците в България за протест срещу корупцията и правителството, съобщи германската телевизия Цет Де Еф.
Медията отбелязва, че протестите са започнали миналата сряда и са срещу проектобюджета за 2026 г., който според протестиращите прикрива разпространената в страната корупция.
Цет Де Еф подчертава, че на 1 януари България ще се присъедини към еврозоната.
“Според проучвания около половината от българите отхвърлят общата европейска валута поради опасения от покачване на цените”, съобщи телевизията.
Протестиращите искат правителството да спази обещанието си да оттегли бюджета за 2026 г., който предвижда по-високи данъци върху дивидентите и увеличение на социалноосигурителните вноски, добавя друга германска медия – “Дойче веле”.
“Те са недоволни и от корупцията в публичния сектор и призовават за оставката на малцинственото коалиционно правителство на Росен Желязков”, пише изданието.
“България, с население от 6,4 милиона души, е една от най-корумпираните страни в Европейския съюз”, отбелязва “Дойче веле”.
“Някои протестиращи се сблъскаха с полицията, която огради офисите на управляващите партии в София, и замеряха полицаите с камъни, бутилки и фойерверки”, съобщи Ройтерс.
На 28 ноември, след подобни протести, малцинственото правителство на Росен Желязков обеща да представи отново плана за разходите за 2026 г. в парламента, с цел да се даде повече време за консултации с опозиционните партии, синдикатите и работодателите, добавя агенцията.
Около половината от българите се противопоставят на приемането на еврото, като се опасяват, че то ще наруши суверенитета на страната и че търговците на дребно ще се възползват от преминаването от националната валута лев към еврото, за да повишат цените, обяснява Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #20, #23, #30, #44
11:36 02.12.2025
2 ООрана държава
Коментиран от #32, #48
11:36 02.12.2025
3 Вашето мнение
11:37 02.12.2025
4 Протестър
Коментиран от #29
11:37 02.12.2025
5 честен ционист
Коментиран от #11
11:38 02.12.2025
6 За ОСТАВКА
Против МАФИЯТА, която окупира държавата
Против подкрепа на бандеровците
Против ЛГТБ политиката
ОСТАВКА!!!
Коментиран от #54, #61
11:38 02.12.2025
7 референдум
11:39 02.12.2025
8 Трол
Коментиран от #13
11:39 02.12.2025
9 Софиянеца
11:39 02.12.2025
10 Незабавна оставка
11:39 02.12.2025
11 Атина Палада
До коментар #5 от "честен ционист":Колежке-и ти ли,като мен си правена в задния отвор???
11:39 02.12.2025
12 Около половината българи
Коментиран от #60
11:40 02.12.2025
13 Какъв бюджет , бе? ОСТАВКА
До коментар #8 от "Трол":Вън на престъпното мафиотско управление!
11:41 02.12.2025
14 СЪЮЗА НА РАБУТУДАТЕЛИТЕ, КРИБ,ДОМУСЧИЕВС
11:41 02.12.2025
15 Механик
А най-вече, тоя дето лъже с каква цел лъже и какво са му обещали, за да ни натика в евро-концлагера??
Коментиран от #68
11:43 02.12.2025
16 ВЕЛИНСКИ
НАЙ БЕДНАТА...😀😀
С МИЛЯРДИ СПЕСТЯВАНИЯ
С НАЙ МНОГО ПРОДАДЕНИ НОВИ КОЛИ
С НАЙ МНОГО НОВОЗАКУПЕНИ АПАРТАМЕНТИ
С НАД МИЛИОН ЕКСКУРЗИИ В ЧУЖБИНА....
ТЕЗИ С ОТ ПЛОЩАДА С ПАЛТА ОТ НОРКИ ЛИ....
Коментиран от #19, #65
11:43 02.12.2025
17 Корупция
11:43 02.12.2025
18 Честито ви еврозонци !
11:44 02.12.2025
19 Топ и така
До коментар #16 от "ВЕЛИНСКИ":С особената забележка, СИВИ ПАРИ и огромна корупция. Благодарение точно на грабежите, ниските заплати и нечестното разпределение на парите.
11:45 02.12.2025
20 Изкукуригал
До коментар #1 от "Атина Палада":Това е малко трябва и в затвора да отидат
11:45 02.12.2025
21 фжокав
11:45 02.12.2025
22 честен ционист
Коментиран от #40
11:46 02.12.2025
23 Механик
До коментар #1 от "Атина Палада":То е хубаво, че си отиват, ама кой ще дойден а тяхно място? Щото нали не вярваш, че всичко това се прави за наше добро?
Когато идваха на власт най-различни, ние все си мислехме, че ще дойдат добрите, а те кой от кой по-зависими и алчни.
Като най-пресен пример са протестите когато дойдоха на власт Кирцата, Кокоряка и Лорер. Пак бяхме ентусиазирани, пак бунтове, сложихме ги на власт а те се обединиха с тоя дето трябваше да го "изчегъртват".
А ние сега пак протестираме, да "изчегъртваме" същия". И за кво ядохме жабетата преди неколко години?
11:46 02.12.2025
24 В тази
Коментиран от #70
11:46 02.12.2025
25 000
Коментиран от #71
11:46 02.12.2025
26 Аоо
11:47 02.12.2025
27 така, така
Като излезат данните за присвояванията в 0срайната, на Монд ще им се наложи да ложат Франция, Великобритания и ЕК на челните позиции.
Да не напомняме кой открехна нашите хаймани как да осъществяват корупционни схеми, кой си пазарува политици в България и т.н. Не, че нашите корупционни практики трябва да се омаловажават, в никакъв случай. Но и да се правим, че само при нас го има този проблем, също не е здравословно. Тя рибата се вмирисва от главата - не е нужо да уточнявам на кого се подчиняват нашите управници и откъде черпят опит.
11:48 02.12.2025
28 Поне 80% са !
11:48 02.12.2025
29 Аоо
До коментар #4 от "Протестър":Е, точно това го е страх. Че и кифлата с копилито е в Дубай!
11:49 02.12.2025
30 Програмист
До коментар #1 от "Атина Палада":Ако има избори пак 4 милиона няма да гласуват и дпс става първа сила щото дебелия купи купувачите на герб
11:49 02.12.2025
31 най-бедната страна от Европейския съюз
11:49 02.12.2025
32 Благодарение
До коментар #2 от "ООрана държава":На 36 г. унищожение от западните подлоги!!!
Коментиран от #45
11:50 02.12.2025
33 честен ционист
11:51 02.12.2025
34 Закривай
11:52 02.12.2025
35 Да се даде а? ....
11:53 02.12.2025
36 Тимур и командата
11:53 02.12.2025
37 Студопор
11:53 02.12.2025
38 Оставка!!!
80% отхвърлят подкрепата на бандероте
80% да против ЛГТБ
80% не си дадоха гласовете за тези мафиоти, които ни управляват
Българите искат ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ!
ОСТАВКА!
11:54 02.12.2025
39 Отлагане на влизането в зоната на здрача
11:55 02.12.2025
40 по-скоро
До коментар #22 от "честен ционист":Сорос и компания не искат да се разследват деянията им на тая малка територия.
Само като чуя "Кой не скача........" и ми става ясно що за цирк предстои. Стани да седна ще е работата.
НПО-та на Сорос разрешават на винаги верните ПП ДБ да седнат на софрата, защото Дебелия нещо се обърка в кланянето пред Тръмп. Но и това чудо ще мине, а после българина ще има удоволствието да гледа как поредния от ПП ДБ седи в скута на Дебелия. Кервана си върви, кучето си лае.
11:57 02.12.2025
41 ккк
11:57 02.12.2025
42 най-бедната страна от Европейския съюз
11:57 02.12.2025
43 Четете и се гордейте,
11:58 02.12.2025
44 Даааа
До коментар #1 от "Атина Палада":И на следващите избори са първа и втора сила.....и с мнозинство в парламента 🤣🤣🤣
11:58 02.12.2025
45 ТИГО
До коментар #32 от "Благодарение":Е ти що спа ?Къде беше през тези години?
11:59 02.12.2025
46 ТОВА ФАКТИ МАРИЯ. Е
Коментиран от #64
11:59 02.12.2025
47 ЕПИхлорХИДРИН
12:00 02.12.2025
48 Не е само дело на ГРЕБ,
До коментар #2 от "ООрана държава":от 37 години вече управление от мижетурки и продажници есме на този хал и ще продължаваме да обедняваме още повече и да се смаляваме като население,защото така ни искат западналите и краварника,че им трябва територията не и хората на нея.
Коментиран от #52
12:01 02.12.2025
49 КарабасБарабас
12:02 02.12.2025
50 az СВО Победа 80
Коментиран от #53, #57, #59
12:04 02.12.2025
51 сайко килър
12:05 02.12.2025
52 ТИГО
До коментар #48 от "Не е само дело на ГРЕБ,":ЩО се оплаквате ,като повечето даже и не гласувате !Дори и това не искате да направите ! Трайте си и се снишавайте !Младежите и без вас ще се оправят!
12:06 02.12.2025
53 Бедняшката русофилска иzzмет
До коментар #50 от "az СВО Победа 80":От Нова година и тя ще получава заплата в евро.
12:07 02.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 В името на ВИМЕТО
Това би дало обяснение на процесите , които стават сега в БГ !
12:08 02.12.2025
56 Напред
12:08 02.12.2025
57 Копейка.
До коментар #50 от "az СВО Победа 80":След 29 дни ставаш €вропеец или хващаш влака за Мухонассранск.Ставаш ненужен.
Коментиран от #76
12:10 02.12.2025
58 И защо сме
12:12 02.12.2025
59 Мартин
До коментар #50 от "az СВО Победа 80":България е в ЕС .
България е в НАТО.
Благодаря е в Шенген.
България е в еврозоната.Ако не ти харесва -към Блатария изравнила се с Африка по заболяли от СПИН.
Коментиран от #62, #72
12:14 02.12.2025
60 55555
До коментар #12 от "Около половината българи":То се вижда колко са против,колкото шепата русофилчета които се събирате на протестите на възраждане.!!! Затова ли възраждане се преши към първия протест-за да си предадат и те значимост?!!!
12:15 02.12.2025
61 Вертоломей първи
До коментар #6 от "За ОСТАВКА":ПРОТИВ всички военни разходи и увеличаване парите на военните също.
12:15 02.12.2025
62 Орфей
До коментар #59 от "Мартин":Още през миналия век известният нацист Шухевич е казал: „Няма нужда да ни осъждате за действията ни и няма нужда да се тревожите, ако от 40 милиона украинци са останали 20 милиона.“ Това напомня ли ви за нещо?!
Коментиран от #67, #69, #78
12:16 02.12.2025
63 бай Иван
Коментиран от #73
12:17 02.12.2025
64 бъркаш
До коментар #46 от "ТОВА ФАКТИ МАРИЯ. Е":това ще са поредните мади, дето ще бъдат опрашени.
Нещо станаха доста поколенията в България, които се чудят защо ли са скачали на млади години. Още едно поколение, на кой му пука, важно е да има енстусиазъм в скачането.
12:17 02.12.2025
65 Тези дето ги
До коментар #16 от "ВЕЛИНСКИ":изброяваш са една малка част от общата маса хора и въобще не са мнозинство.
12:18 02.12.2025
66 Цвете
12:19 02.12.2025
67 Копейкотрошач
До коментар #62 от "Орфей":Това какво ти напомня?
12:19 02.12.2025
68 55555
До коментар #15 от "Механик":Виж сега фен-казват че сме най бедни но в клуба на богатите-повтарям в клуба на богатите.В клуба на богатите и най бедния е по богат от от най богатия в клуба на бедняците-разбра ли,анадънму.
12:21 02.12.2025
69 Българин
До коментар #62 от "Орфей":Затова Азов режат руски тикви.
12:21 02.12.2025
70 Лека поправка,
До коментар #24 от "В тази":реално нямаме и 6 милиона.
12:21 02.12.2025
71 Фен
До коментар #25 от "000":Защо обиждаш магаретата?Те какво са ти виновни?
12:22 02.12.2025
72 като си толкова
До коментар #59 от "Мартин":доволен, значи не протестираш? Просто няма за какво.
Излиза, че на тия дето са протестирали, някое от посочените членства не им отърва. Кое ли ще да е?
12:22 02.12.2025
73 А где
До коментар #63 от "бай Иван":МОЧАТА?
12:22 02.12.2025
74 Цвете
12:22 02.12.2025
75 Напомнящ
12:23 02.12.2025
76 Е,пак ли
До коментар #57 от "Копейка.":Нали преди седемнайсет години станахме европейци?!... Кво стана?!?
12:24 02.12.2025
77 Иван
12:24 02.12.2025
78 55555
До коментар #62 от "Орфей":Тая Украйна така ти е заседнала някъде че само за нея говориш-извадия,извадя от там и ще ти олекне.!!!
12:24 02.12.2025