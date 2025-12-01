Новини
Мнения »
Владислав Панев: Пеевски е като граф Дракула

1 Декември, 2025 15:42 988 18

Има нужда от още и още данъкоплатска кръв

Владислав Панев: Пеевски е като граф Дракула - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Пеевски е като граф Дракула. Има нужда от още и още данъкоплатска кръв.

Това написа във "Фейсбук" Владислав Панев.

И като му прекъснем тръбите следва страшна абстиненция. Затова изтеглянето на бюджета и отлагането му за 2026 година би била чудесна мярка. Ще значи, че ще я караме с тазгодишните разходи, което замразява всякакви идеи за харчене.

Така че тези, които източват парите на данъкоплатците малко да се вталят и успокоят.

Затова обаче и съпротивата срещу изтеглянето на бюджета ще бъде сериозна.

Толкова са се овълчили всички от властта, а и вече са преразпределили мазнината, че не могат да чакат.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 6 Отговор
    Значи е роднина на Царя.

    15:45 01.12.2025

  • 2 Реално

    10 4 Отговор
    Пеевски та пеевски.
    Пеевски е никой без Бойко Борисов, така че какъвто е единия, такъв е и другия, няма разлика.

    15:46 01.12.2025

  • 3 гхф

    9 3 Отговор
    Само тоз липсваше :) аз до такива хора не бих протестирал

    15:47 01.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Атина Палада

    2 3 Отговор
    голямото Д само да не го хване ХИВ-от толкова много смукане и да не дочака Коледа

    15:49 01.12.2025

  • 6 си дзън

    2 3 Отговор
    За да плати на работника 100 лева, работодателят трябва да внесе в държавата още 50 лева.
    От получените 100 лева работникът ще плати 20% ДДС, данък жилище, кола...и ще му остане...

    Коментиран от #11

    15:49 01.12.2025

  • 7 хах

    2 2 Отговор
    От обяд яко уиски

    15:50 01.12.2025

  • 8 Не бе,

    4 3 Отговор
    Пеевски е Тигърът на седемте морета!

    Вади сабята и превзема кораба на жълтопаветниците на абордаж.

    Хвърчат умнокрасиви тикви.

    15:53 01.12.2025

  • 9 Трол

    1 4 Отговор
    Г-н Пеевски е като Джаба, а г-н Кирил Петков е Хан Соло.

    Коментиран от #13

    15:53 01.12.2025

  • 10 хах

    6 1 Отговор
    Между другото това са точно похвати на демократите да демонизират някой , след Пеевски , Путин ли ще борим пак.

    15:54 01.12.2025

  • 11 Навсякъде по белия свят

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    работодателите плащат ДОО, Андрешко!

    15:55 01.12.2025

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 3 Отговор
    ПЕНЕФ ГРЕШИШ ...................... ZEЛЕНИЯ ЧОРАП Е ГРАФ ДРАКУЛА ......................... ZAЩОТО Е ZЛОБЕН И ПОДДЪРЖА УБИЕЦА ПУТЛЕР ....................... ФАКТ !

    15:56 01.12.2025

  • 13 Кокорчо

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    е Чубака!😄

    Кики Лакърдията е принцесата на Джаба!

    15:57 01.12.2025

  • 14 Цвете

    5 3 Отговор
    СКОРО НАБЛИЖАВА МОМЕНТА, ДА СЕ ВИДИ, КОЙ Е ГЛАДЕН И КОЙ Е СИТИЯ? СИТИЯ НА ГЛАДНИЯ НЕВЯРВА. МАГНИТСКИ Е ПО ДОБРЕ ДА ВНИМАВА В КАРТИНКАТА, ЗАЩОТО НИЩО ДОБРО НЕ ГО ЧАКА. ЧЕ Е ПИЯВИЦА, ТОВА СЕ РАЗБРА ОЩЕ С КТБ ЛАФКА, БУЛГАРТАБАК И Т.Н.🇧🇬

    15:57 01.12.2025

  • 15 Дедо

    2 2 Отговор
    Слави Зулуса иска 800 милиона от строежа на детската болница и концесии за 1 милиард в БДЖ ....за него това ще в мазнината през 2026г.

    16:00 01.12.2025

  • 16 Промяна

    3 2 Отговор
    ДО ФАКТИ БГ МОРЯ ВИ КАЖЕТЕ КОЛКО СТРУВА ЗА ДА НАПИША И АЗ ТУК СВОЯ СТАТИЯ ЗА ШАРЛАТАНИТЕ САБОТЬОРИ НАПРИМЕР КАК ГРАБЯТ БЕЗНАКАЗАНО 5 ГОДИНИ ЗАЩО МИ Е ДА ЗНАМ ИЗЛИЯНИЯГА НА ТОЗИ ЧЕРВЕН МИЛИОНЕР

    16:06 01.12.2025

  • 17 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    НАСИЛИЕ ЗАПЛАХИ ОТ НЯКОЛКО ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ПОСТОЯННО

    16:07 01.12.2025

  • 18 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    1 0 Отговор
    Панев, няма ли африкански дечица за теб бе, компир

    16:57 01.12.2025