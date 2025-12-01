Владислав Панев: Пеевски е като граф Дракула

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.
Пеевски е като граф Дракула. Има нужда от още и още данъкоплатска кръв.
Това написа във "Фейсбук" Владислав Панев.
И като му прекъснем тръбите следва страшна абстиненция. Затова изтеглянето на бюджета и отлагането му за 2026 година би била чудесна мярка. Ще значи, че ще я караме с тазгодишните разходи, което замразява всякакви идеи за харчене.
Така че тези, които източват парите на данъкоплатците малко да се вталят и успокоят.
Затова обаче и съпротивата срещу изтеглянето на бюджета ще бъде сериозна.
Толкова са се овълчили всички от властта, а и вече са преразпределили мазнината, че не могат да чакат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:45 01.12.2025
2 Реално
Пеевски е никой без Бойко Борисов, така че какъвто е единия, такъв е и другия, няма разлика.
15:46 01.12.2025
3 гхф
15:47 01.12.2025
5 Атина Палада
15:49 01.12.2025
6 си дзън
От получените 100 лева работникът ще плати 20% ДДС, данък жилище, кола...и ще му остане...
Коментиран от #11
15:49 01.12.2025
7 хах
15:50 01.12.2025
8 Не бе,
Вади сабята и превзема кораба на жълтопаветниците на абордаж.
Хвърчат умнокрасиви тикви.
15:53 01.12.2025
9 Трол
Коментиран от #13
15:53 01.12.2025
10 хах
15:54 01.12.2025
11 Навсякъде по белия свят
До коментар #6 от "си дзън":работодателите плащат ДОО, Андрешко!
15:55 01.12.2025
12 ЕДГАР КЕЙСИ
15:56 01.12.2025
13 Кокорчо
До коментар #9 от "Трол":е Чубака!😄
Кики Лакърдията е принцесата на Джаба!
15:57 01.12.2025
14 Цвете
15:57 01.12.2025
15 Дедо
16:00 01.12.2025
16 Промяна
16:06 01.12.2025
17 Промяна
До коментар #4 от "Последния Софиянец":НАСИЛИЕ ЗАПЛАХИ ОТ НЯКОЛКО ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ПОСТОЯННО
16:07 01.12.2025
18 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
16:57 01.12.2025