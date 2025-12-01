Владислав Панев: Пеевски е като граф Дракула

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Пеевски е като граф Дракула. Има нужда от още и още данъкоплатска кръв.

Владислав Панев

И като му прекъснем тръбите следва страшна абстиненция. Затова изтеглянето на бюджета и отлагането му за 2026 година би била чудесна мярка. Ще значи, че ще я караме с тазгодишните разходи, което замразява всякакви идеи за харчене.

Така че тези, които източват парите на данъкоплатците малко да се вталят и успокоят.

Затова обаче и съпротивата срещу изтеглянето на бюджета ще бъде сериозна.

Толкова са се овълчили всички от властта, а и вече са преразпределили мазнината, че не могат да чакат.