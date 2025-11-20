Френски генерал призова сънародниците си: Бъдете готови да загубите деца, трябва да спрем руснаците

Страстният призив на новия генерален съветник на Франция към кметовете да подготвят избирателите си за евентуална война с Русия беше посрещнат с бързо осъждане от страна на големите политически партии, съобщи "Политико".
Говорейки на годишна среща на френските кметове в Париж във вторник, генерал Фабиен Мандон призова местните власти да подготвят гражданите, че може да се наложи "да приемат страдание, за да защитят това, което сме".
"Разполагаме с всички знания, с цялата икономическа и демографска сила, за да възпрем московския режим", каза Мандон.
Но той каза, че ако Франция "не е готова да приеме загубата на децата си, да страда икономически, защото приоритети ще бъдат дадени на производството на отбранителна продукция, тогава сме изложени на риск".
Партиите от двата края на политическия спектър - заедно представляващи значителен дял от избирателите - се противопоставиха, подчертавайки липсата на консенсус във Франция относно необходимостта от подготовка за война, както и различащите се оценки за това каква заплаха представлява Русия за френската родина. Много страни от НАТО се опасяват, че Москва може да атакува алианса по някакъв начин до 2030 г.
Лидерът на крайнолевите Жан-Люк Меланшон, който се е кандидатирал за президент три пъти, изрази "пълното си несъгласие" с Мандон в публикация в X и заяви, че не е работа на Мандон да "очаква жертви, които биха произтекли от нашите дипломатически неуспехи".
Към него се присъедини лидерът на Комунистическата партия Фабиен Русел, който обвини Мандон във "подстрекателство към война".
"Непокорената Франция" на Меланшон и комунистите бяха единствените парламентарни групи, които гласуваха против символична резолюция миналата година, разрешаваща изпращането на военна помощ на Украйна.
Себастиан Шеню, депутат от крайнодясната партия "Национален сбор" на Марин льо Пен, заяви в сряда в интервю за френската телевизия LCI, че Мандън "няма легитимност" да прави подобни забележки и каза, че е обезпокоен, че те отразяват мисленето на президента Еманюел Макрон.
Мандон, който беше назначен по-рано тази година да замени генерал Тиери Буркхард като върховен генерал на Франция, предупреди по време на първото си парламентарно изслушване миналия месец, че френските въоръжени сили трябва да са готови "след три или четири години" за "шок" по отношение на Русия.
"Непокорена Франция" и "Национален Сбор", които според последните проучвания биха могли да се изправят един срещу друг на следващия балотаж на президентските избори, и двете искат Франция да напусне интегрираното командване на НАТО. Докато "Непокорена Франция" иска Париж да напусне военния алианс възможно най-скоро, "Национален Сбор" е готов да изчака края на войната на Русия в Украйна, за да го направи.
Шопо
Коментиран от #33, #171
17:38 20.11.2025
Френски олигофрен:
17:39 20.11.2025
На френците
17:40 20.11.2025
не знаех
Пен
Коментиран от #39
Тоя
7 Pyccкий Карлик
Днес имаме Украйна, завтра Чечня, Дагестан, Грузия.
В краен случай ще засилим Финландия 😁👍
Коментиран от #177
Време е действително да има осъдени
17:41 20.11.2025
БРАВО
17:41 20.11.2025
Пампаец
11 Най-великият Президент на 21 век
Цял свят ненавижда масовия убиец Путлер! Броят се на пръстите на едната ръка страните, които няма да го арестуват за престъпленията и зверствата, които е извършил и продължава да върши.
Думите на Президента Зеленски ще се помнят векове!
"Дори през непроницаемата тъмнина Украйна и цивилизованият свят ясно виждат тези терористични актове.
Умишлени и цинични ракетни удари по гражданска критична инфраструктура. Не по военни съоръжения.
Все още ли си мислите, че можете да ни уплашите, да ни пречупите, да ни накарате да отстъпим?
Наистина ли нищо не разбрахте?
Не разбрахте ли кои сме ние? За какво сме? За какво говорим?
Четете по устните ми:
Без газ или без вас? Без вас.
Без вас или без светлината? Без вас.
Без вода или без вас? Без вас.
Без храна или без вас? Без вас.
Студът, гладът, тъмнината и жаждата не са толкова страшни и смъртоносни за нас, колкото вашето „приятелство и братство“.
Но историята ще постави всичко на мястото си.
И ние ще сме с газ, осветление, вода и храна… и БЕЗ вас!“.
12 Тея от ЛГБТ нямат деца
ИВАН
17:43 20.11.2025
14 Докараха го до децата
17:44 20.11.2025
15 Само факти
- Първата чеченска война (1994 - 1996)
Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
- Втора чеченска война (1999 – 2003)
Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди дамък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
- Карабах (1992-2023)
Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
- Сирия (2015-2024)
Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
Атина Палада
Коментиран от #26
17 Френският генерал
Колко е просто..... Украйна умря и това е ясно и на последния глупак но да продължават да ви лъжат и да вземат от вашите пари и да ги пращат в едно зелено блато което е пълно с корупция и то смело да настъпва на запад към полската граница и вие да вярвате е направо смешно.
Коментиран от #36, #142
17:44 20.11.2025
Ама не само "генералите" - и тия дето се ловят на простотията на генералите!!!
Ми като искат да ги губят - то тоя свят очевидно трябва да се позачисти!
А и ще освободите малко място за алахакбаровци щот са ви малко!
НА ЗАПАД ОТ НАС ПРОСТОТИЯТА ОКОНЧАТЕЛНО ПОБЕДИ!
Коментиран от #138, #147
здравка клинчева
17:44 20.11.2025
22 Депутати няма ли
До коментар #15 от "Само факти":Недей ги показва тези факти...неприятни са...само гледай лайковете...
17:47 20.11.2025
24 Хаха
17:47 20.11.2025
25 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
Сега силиците им стигат само да навлезнат в някое обезлюдено село с 3 бараки, да забодат парцала на аквафреш, да се снимат за пред началството и да си плюят на петите, че дронове дебнат отвсякъде.
Коментиран от #50, #97, #166
17:47 20.11.2025
26 Трай
До коментар #16 от "Атина Палада":не се излагай
17:48 20.11.2025
До коментар #21 от "гост":Да,така е! Франция спря Хитлер:)))
Коментиран от #35, #41
17:48 20.11.2025
28 И такова чудо ли има?
17:48 20.11.2025
29 Зелени,крадливи ръчички
Коментиран от #42
17:49 20.11.2025
30 ЗЛАТНА ТОАЛЕТНА
17:49 20.11.2025
31 атлантически делириум
17:49 20.11.2025
32 Само така
17:49 20.11.2025
33 През втората световна Хитлер и
До коментар #1 от "Шопо":Германия са ги прегазили за една седмица тези смешници.
И коментари са излишни.
Нато е в ужас че господин Тръмп им е заявил в прав текст че трябва европейски генерал да поеме управлението на алианса.
И аз ще бъда в ужас когато батко ми каже оправяй се сам защото се правиш на много голям.
17:49 20.11.2025
Боби
Коментиран от #174
17:49 20.11.2025
35 гост
До коментар #27 от "Атина Палада":Не...Франция влезна и опожари Москва...няма гаранция че не може пак да го направи...
Коментиран от #47, #49
17:49 20.11.2025
36 Pyccкий Карлик
До коментар #17 от "Френският генерал":"...Украйна умря..."
Украйна умря, умря и Русия като сила и някакъв фактор.
Дори ние българските пилоти всяка нощ правим полети до Русия и обратно 😁
Коментиран от #46, #55, #132, #158
37 Точно
До коментар #33 от "През втората световна Хитлер и":Но държавите единни са се изправили срещу немския нацизъм. Така трябва заедно да се изправят и срещу руския нацизъм!
Коментиран от #45, #162
17:50 20.11.2025
38 Гатанка
До коментар #11 от "Най-великият Президент на 21 век":Ако руснаците удрят всеки път цивилни обекти, а бандерите продължават да нямат ПВО, кой открадна бандераското ПВО?
17:50 20.11.2025
До коментар #5 от "Пен":Всички подлоги на отворено общество също
17:50 20.11.2025
40 Хахаха
17:51 20.11.2025
До коментар #27 от "Атина Палада":Алоуу, домакинята кой ги спря...самичък СССР...без чужда помощ...по добре си гледай мусаката...
Коментиран от #48
17:51 20.11.2025
42 Дебели cвинcки краченаца
До коментар #29 от "Зелени,крадливи ръчички":Това да не ти е ковчежника на руската мафия, дебелян пеевски ?
17:51 20.11.2025
45 ами, хаде де
До коментар #37 от "Точно":Какво чакаш, козячев? Дай личен пример, събирай дружинка жълтопаветна и отивай да спираш руснаците!
17:52 20.11.2025
47 Абе пети френска история, бре.
До коментар #35 от "гост":московчани само подпалиха Москва и наполеончетата си взеха очите от страх на не им подпалят гащите.
Коментиран от #59
17:52 20.11.2025
48 прочети пак
До коментар #41 от "Герги":Не си схванал иронията в изказването на Атина Палада
17:54 20.11.2025
49 Атина Палада
До коментар #35 от "гост":Разсмиваш ни с вицовете си тук:)
Даже сега в неделя ,когато Зеленски беше в Атина , министърът на Отбраната на Гърция вечерта по националната телевизия коментира относно повсеместният натиск върху Русия.
"Да говорим,че фалирали държави като Гърция (визираше ЕС) можем да окажем повсеместен натиск над Русия е смехотворно"!
Коментиран от #65
17:54 20.11.2025
50 Радвайте се че не са
До коментар #25 от "Жалки безпомощни BATHИЦИ !":Ви ударили по кухите соросоидни тикви които съвсем скоро господин Тръмп се опита да ги премахне от розово соросидните понита в Брюксел.
Започвате да се наигравате и така ще си го вкарате и чак ще ви е гот.
17:54 20.11.2025
Гоце Делчев
17:55 20.11.2025
Петър
Коментиран от #78
17:55 20.11.2025
53 Хахаха
До коментар #11 от "Най-великият Президент на 21 век":Ма какво да му се възхищаваме ако не са американците
17:55 20.11.2025
54 Ехааааааа
Ехааааааа
17:55 20.11.2025
55 много друсаш
До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":Къде летиш, бе, бългаски пилоте?!
17:56 20.11.2025
......
17:56 20.11.2025
57 Атина Палада
До коментар #48 от "прочети пак":Даааа,и аз това се изненадах,че не е схванал иронията ми:)))
Коментиран от #68
17:56 20.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Подпалиха си Москвата и
До коментар #47 от "Абе пети френска история, бре.":избегаха, та битка нема.
Великите русняци.
А глупака Наполеон ги чака да им мине страха, та го фана зимата.
Коментиран от #66
17:57 20.11.2025
60 колорит
17:57 20.11.2025
61 Историята се повтаря след има няма 100
17:57 20.11.2025
Фабиен Мандон
Коментиран от #182
17:58 20.11.2025
Пророк Илия
17:58 20.11.2025
Тео
17:58 20.11.2025
65 гост
До коментар #49 от "Атина Палада":Не си за тук,,,,за кухнята си,разбирам те че трябва да заработиш някой лев,но не тук...някъде другаде
Коментиран от #76
17:58 20.11.2025
66 Атина Палада
До коментар #59 от "Подпалиха си Москвата и":Избегаха чак по "Бистрата" у Францията :))))
Коментиран от #74
17:59 20.11.2025
Госъ
17:59 20.11.2025
68 Не се изненадвай!
До коментар #57 от "Атина Палада":Ирония употребляват интелигентни хора.
Коментиран от #72
18:00 20.11.2025
69 Видео от Покровск!!
Видеото не е за хора със слаби нерви.
Коментиран от #122
18:00 20.11.2025
70 Е нали пяха вече при Березина
Денят на славата дойде!
Кървавото знаме на тиранията
Срещу нас се пак развя
Чувате ли как в полята
Свирепо войниците реват?
Те идват също и при вас
да убиват жените и децата
Припев:
На оръжие, граждани,
Постройте редиците,
Напред, напред!
С нечистата кръв
Браздите да напоим
18:01 20.11.2025
някой
18:01 20.11.2025
72 гост
До коментар #68 от "Не се изненадвай!":Следи и коментарите и после гледай иронията...интелигентният...
18:02 20.11.2025
нннн
18:02 20.11.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
123456
18:02 20.11.2025
76 Атина Палада
До коментар #65 от "гост":Аз само цитирах министърът на Отбраната на Гърция във въпросният коментар,който ти репликираш!
Извода е ,че ти твърдиш,че гръцкият министър е за другаде,но не и за министър на отбраната.
Как така Гърция не знае ,че у форума на Факти има такива "умове" като теб,за да те направят теб министър на националната отбрана на Гърция:))))
Коментиран от #80, #103
18:02 20.11.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 ,,,,,,
До коментар #52 от "Петър":Епа французите немат ли ракети
Коментиран от #91, #159
18:03 20.11.2025
79 не може да бъде
18:04 20.11.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 ЕЙЙЙЙ, ГОЛЕМ ПАТРИОТ БЕЕЕ!!!!
ВСЕ ТАКИВА МНОГО ЗЯПАТ ,КАТО ЗЕЛЕНТЕ МУШМУТРОЦИ , КАТО ФАШИЗОИДНАТА ЕВРОКРЪВОЖАДНА УПРАВА , НО СЕ КРИЯТ, И НЕ ТЕ ,ДРУГИТЕ ДА СА НА ФРОНТА ДА УМИРАТ, ИНАЧЕ , ООООООООО ТЕ СА ГОЛЕМИ ПАТРИОТИ , ЗАЩИТНИЦИ НА РОДИНАТА СИ ,МА ОТ ДИВИНИТЕ СИ НА ТОПЛО, ОТ ТАМ ДА ЗЯПАТ ПАТРИОТИЗМА СИ!!
Коментиран от #101
18:05 20.11.2025
82 Сатана Z
Слава на Русия!!!
Коментиран от #87
18:05 20.11.2025
ха ха
18:09 20.11.2025
84 Ама на Франция цялата и армия
18:09 20.11.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Френски генерал призова пришълците
18:10 20.11.2025
87 Pyccкий Карлик
До коментар #82 от "Сатана Z":"...руският ботуш отново ще марширува по Шанзелизе върху труповете на галските..."
Това беше на Седмия ден, нали ?
А сега след Четири года руския ботуш гази по руски трупове в Покровск. Войната не е силната страна на руснака, алкохола тоже 😁
Коментиран от #118
18:10 20.11.2025
88 Ми то.....
До коментар #54 от "Ехааааааа":Цялото НАТЮ яде як бой и РУСИЯ ги изтупва като брашнян чувал във покрайна !!! Русите унищожиха бункер със генерали от НАТЮ във Лвов ....загинаха над сто висши военни , унищожи ракетите Тамахоук на краварите барабар със специалистите от кравРия които ще ги изстрелват към Русия .....които Тръмп каза , че ще изпраща , ама те бяха там преди това , унищоиха , бункера на НАТЮ със техните военни във който се обсъжда изстрелването на ракети към РУСИЯ, заловиха висши военни от кравРия край куоянск , кравите отричат да упастват във войната , унищожиха ракетите ба фрицовете заедно със германските специалисти ....шперца мълчи .....ама НАТЮ не участвал във войната !!!!!!
18:11 20.11.2025
радецки
18:12 20.11.2025
гост
18:13 20.11.2025
91 Атина Палада
До коментар #78 от ",,,,,,":Имат си ,но наскоро към Пакистан като им издумкаха всичките Рафаели и в Гърция настана паника ..Защото Гърция е купила от френските Рафаели и в момента води преговори за още 12 Рафаели,но след като станаха на пихтия към Пакистан, Гърция прекрати преговорите за тези 12 и се отказа ..Обаче купените преди две,три години вече ... си ги държи ..
18:13 20.11.2025
здравка клинчева
18:13 20.11.2025
93 Кит
Е, под прозореца имало опънат батут, ама жестът наистина бил импозантен.
По френски!
18:15 20.11.2025
94 Шалтето
До коментар #11 от "Най-великият Президент на 21 век":С нас ...без вас....Клоуне -няма да боли!БУМ!
18:15 20.11.2025
95 Бай онзи
18:16 20.11.2025
96 Обективни истини
Аз пръста няма да си мръдна А България, какво ли пък остава за Украйна.
Ще и губя живота за някакви имагинерни глупотевини, аман от военни тъпотии
18:16 20.11.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
Новак
18:18 20.11.2025
99 гост
До коментар #97 от "гост":От опит ли го казваш..
18:21 20.11.2025
Ролан
18:21 20.11.2025
101 В този смисъл е хубаво
До коментар #81 от "ЕЙЙЙЙ, ГОЛЕМ ПАТРИОТ БЕЕЕ!!!!":да си припомним текста на ,, Патриот” от Христо Ботев.
18:22 20.11.2025
Урсула
18:23 20.11.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
Хайл 14/88
18:26 20.11.2025
105 Герги
До коментар #48 от "прочети пак":нещо ми се чини че подателят е един и същ....
18:27 20.11.2025
106 Идва нов световен ред
18:27 20.11.2025
107 Чудя се
Коментиран от #127, #134, #185
18:29 20.11.2025
108 Заоада рита като яре което ше го колят
18:30 20.11.2025
109 призова сънародниците си
18:31 20.11.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
Асен
18:34 20.11.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Чуждите деца
Коментиран от #119
18:35 20.11.2025
114 Салваторе
Коментиран от #125
18:36 20.11.2025
печен петел
18:37 20.11.2025
116 Тоя е пропуснал да каже
И като такова го гласят пак от НАТО.
18:40 20.11.2025
НРБ
18:43 20.11.2025
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Още новини от Украйна
До коментар #113 от "Чуждите деца":А децата на Макрон и Бриджит къде са?
18:44 20.11.2025
120 Точен
18:48 20.11.2025
121 Бг гражданин
18:51 20.11.2025
122 Кой е режисьора на филма който си гледал
До коментар #69 от "Видео от Покровск!!":същия както от филма "Буча" и "Танкове с крадени тоалетни чинии"???
Ако го изгледаш до края, Зеленски с пистолета си изгонва руснците и изправя Путин пред международен съд, а Русия плаща репарации.
18:51 20.11.2025
123 Мандон или Макрон…
Защо ДеГол излезна от НАТО и изгони ЦРУ от Франция? Защо предупреди Америка, че ако продължават с опити за атентати срещу него, ще премине в съюз със Сталин. Чак Саркузи върна Франция в НАТО, и с апетит към Либия (най-големия по довив на нефт в Африка) и се стигна до конфликт с Италия? Такива като тези трима или са били ‘двойкаджии’ в час по история, или учителите/ките са им били като тази на Макрон!
Коментиран от #133
18:52 20.11.2025
124 Тея ще си направат сепуко
18:52 20.11.2025
125 Феллдмаршал
До коментар #114 от "Салваторе":Вилхелм Кайтел
18:52 20.11.2025
126 Тоя вече трябва
18:54 20.11.2025
127 Клаус Шваб и Сорос
До коментар #107 от "Чудя се":Избирали сме го с конкурс! Както и Рюте и Кая.
18:54 20.11.2025
128 На децата посяга
18:56 20.11.2025
Бай у й
18:56 20.11.2025
130 Моарейн
До коментар #10 от "Пампаец":За съжаление няма да е само фалирала Франция. Ние за какво сме им в това НАТО? Защото сме много хубави или защото много ни ценят и ни обичат? За друго им трябваме и като си знаем продажните политици трябва да сме готови за най-лошото. Ние първи ще бъдем пожертвани.
19:01 20.11.2025
131 Истината
За съжаление, когато се изправиш срещу някой готов да умре, за да победиш и ти трябва да си готов на същото....
Коментиран от #136
19:05 20.11.2025
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Проф. Джефри Сакс: Макрон - НАТО е …
До коментар #123 от "Мандон или Макрон…":Професор Джефри Сакс - икономист, анализатор и директор на Центъра за устойчиво развитие в Колумбийския университет, в дискусия за конфликта в Украйна и участието на Европа, която събра голям брой участници, обяви важна новина: "Макрон ме награди с Ордена на Почетния легион и ми каза в личен разговор това, което не признава публично: конфликтът е по вина на НАТО. Искам всички да знаят това, защото ме възмущава."
19:08 20.11.2025
134 Моарейн
До коментар #107 от "Чудя се":Не е дайте да дадем, а дайте да дадеТЕ. Като най-послушни ние ще сме първите похарчени.
19:09 20.11.2025
Напомнящ
19:09 20.11.2025
136 Попитай руснаците за ‘90 години…
До коментар #131 от "Истината":когато пияния Йелцин го прегръщаха, когато нареди с танкове да се обстрелва ПАРЛАМЕНТА с протестиращите Хазбулатов…, когато започна войната в Чечения, когато Украйна (руск.: на края на…) трепереше да не настане война срещу Киев и Кучма,…, тогава ЗАЩО ГО ПРЕГРЪЩАХА ‘сърдечно’ Клинтън, Кол, …, ЕС, а? Защото чакаха момента да пропадне окончателно и бъде разпродаден! Ако в Русия имаше само Водка и Комари, никой нямаше да тръгне на там! Нацистите се насочиха основно към Кавказ заради нефта, а не към Москва! Руснаците преживха кушмар през ‘90 години. И помнят 1941 така, както 1990!!!
Коментиран от #141
19:19 20.11.2025
Професор
19:20 20.11.2025
138 не може да бъде
До коментар #19 от "Един":Чърчил казва че войната е твърде сложно нещо за да бъде поверена само на военни ..Изказванията на този генерал ясно показват защо Чърчил е изпитвал такова недоверие към военните въпреки това че това им е работата.. .за военните войната всъщност е естественото им състояние !?
19:23 20.11.2025
139 Последния Софиянец
Коментиран от #152
19:28 20.11.2025
Троянец
19:33 20.11.2025
141 Америка и Англосаксония: вражеско поглъщ
До коментар #136 от "Попитай руснаците за ‘90 години…":…вражеско поглъщане! Изключително харектерно за ЗЛОТО НА ПЛАНЕТАТА! Защо до 1989 нямаше такива крупни сътресения, като енергийния гигант ENRON (Ютуб: Смарт бойс ин те рум), Ню Економи мехура и първия срив на Вал Стрийт, Леман - един взрив , равен на 100’ци ядрени оръжия! В Гърция се самоубиваха хорта, повлачени от това ‘Цунами’,…!!!
Къде в последноте 50 години е имало такова икономическо плюскане, като акулите, но неспиращо…
19:34 20.11.2025
142 Точен
До коментар #17 от "Френският генерал":Украйна умря още през 2014г., когато Майдана и бисквитите на Нуланд докараха на власт бандеронацитата и юдеохазарската шайка. Най-виновните за това са киевчани, които го допуснаха. Същата работа като нашите "столичани в повече" - олигофрен до олигофрена. Общо взето, в централизираните държави всичко се решава в столицата. Та това им беше шанса на укрите, да устоят на този преврат и да се вземат в ръце. Имаха всички дадености и ресурси да бъдат прилична държава. Които им бяха оставени от Москва и сега Москва си ги прибира. Що се отнася до френския шмекер с пагони, добре че бяха руснаците /съветите/, та да се наредят и те победители във ВСВ след позорната им капитулация и колаборация преди това. Не заслужават нито този статут, нито мястото си на Велика сила в СС на ООН. Като цяло западняците нищо ново не са научили от историята и ще ядат големия лобут и то не под формата на война, тях ги е страх да водят такава открито със силен противник. Просто ще се свият до варварския си статут от ранното Средновековие.
19:34 20.11.2025
143 Правилно е казал
19:36 20.11.2025
144 Факт
Коментиран от #149, #153, #176
19:36 20.11.2025
поручик Христо Иванов
19:40 20.11.2025
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 не може да бъде
До коментар #19 от "Един":Някои несъзнателни елементи пишат че уважаемият генерал не е могъл да довърши изказването си защото в залата където се провежда срещата са влезли едни хора с бели престилки и големи спринцовки с успокоителни течности и са го отвели в неизвестна посока!?
19:41 20.11.2025
Тоя, пък.
19:41 20.11.2025
149 Луд с картечница
До коментар #144 от "Факт":Ти що неходиш на терен в Осрайна бе пуццци ,ами само фитили даваш от опррррр дяния си диван ?Дай личен пример !
19:43 20.11.2025
Тигре Тигре
19:45 20.11.2025
151 факт
До коментар #15 от "Само факти":шейтански напеви
19:49 20.11.2025
152 … така изглежда английския прочит за ДеГ
До коментар #139 от "Последния Софиянец":… за ДеГол! Нека се запознай по подробно, защо правиха ролкова опити да го ликвидират!!!
Срещу Айфеловата Кула е Трокадеро, бившото седалище на НАТО!!! Като ги изгони, отидоха в Брюксел. И…, защо Плана Маршал накара всички, да извозват всичко ценно от Виетнам, от Африка, Азия, за да платят на краварите и купуват тяхните камиони и оръжия! Защо Президент Йзенхауер в речта на церемонията/предаване на власта/ на Кенеди, съвсем ясно обяви военопромишления комплекс в щатите за серьозна заплаха? Генерал Айзенхауер беше главно командващ Америк. Войски по време на 2СВ до капитулацията!
Защо Кенеди в важната реч пред журналисти и издатели 27.Април в Ню Йорк Валдорф-Астория обръща изключително внимание на най-голямата заплха, заговор!?! Има я в Кенеди-архива текст и тон, а и преведена между другото и на български в нет’а!
19:51 20.11.2025
153 Имате нужда от серьозна ПОМОЩ!
До коментар #144 от "Факт":Руснаците не са толкова “роботизирани” като джендерските ПОДПАЛВАЧИ! … или бъркам? … някой обратен да е на фроната? Само тези, дето вярват на РЕКЛАМИТЕ за розовото бъдеще отиват там/война. Путин и Кси едвам одържат своите държави! Но руснака, за разлика от ЕС-джендера му достатъчно да си лови риба и пийне водка. А в ЕС трябва децата серьозно да решат какъв пол са, и ги карат да отиват неделя на църква да се молят за Божията благословия…
19:59 20.11.2025
Здрасти
20:07 20.11.2025
156 Атина Палада
До коментар #154 от "гост":Тишината в спалнята ми е по интересна от бръмченето на фризера на което си подложил май касси вече 3та година ,дедо .
Коментиран от #163
20:09 20.11.2025
157 ТаЙбе Юсеин
До коментар #154 от "гост":А и не само той .
20:10 20.11.2025
158 Интересно
До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":"Дори ние българските пилоти всяка нощ правим полети до Русия и обратно"
Интересно- на какво летите: на счупените Ефки, или на неремонтираните Мигове?
Май ще разчитате само на "Дивите лебеди" и ще летите само във въображението и сънищата си.
А Русия - не е по силиците ви, не можете я стигна изобщо. Само може да си измисляте и да се хвалите.
20:15 20.11.2025
Само истината
20:21 20.11.2025
Иванчо+Марийка
20:25 20.11.2025
162 Здравейте някой си
До коментар #37 от "Точно":Вие наистина ли си въобразявате че сте в реалната действителност или просто се самозаблуждавате.
Самият факт накъде се движи фронтовата линия трябва да ви светне като фар. За какви съвместни действия на Европейския съюз става въпрос като всеки тегли в своя посока като кон рак и щука или нещо такова беше.......
20:26 20.11.2025
163 Не падайте на тяхното стъпало!
До коментар #156 от "Атина Палада":Бог да ни помогне!
И на тях да им помогне! ТОЙ ЗНАЕ НАЙ ДОБРЕ КАК!!!
По вжно е да се дават ФАКТИ-истински:
ЕС-комисаря по присъединяването, Гюнтер Феехойген, издаде книга пълна с ДОКУМЕНТИ от последните десетилетия - Дългия Път до Войната - януари 2025г.
Клаус фон Донани, бивш министър от кабинетите на канцлера Вили Бранд, Хелмут Шмид, и като кмет ма Ханзе-Щат Хамбург, издаде книга - Национални Интереси, европейски интереси - февруари 2022г!
Легендарния журналист с контакти първа ръка, Петер Шолл-Латур: “Проклятието на Злото Дело” - как запада се провали в ориента /август 2014г. Едно от първоте заглавия: Сарайево в Донбас!!! За съжаление превода е манипулиран: …Хелмут Кол може да свидетелства, че НАТО да не се разширява …! На бг е нещо идиьотско преведено…
И много немски Генерали същото казват, както ген. Харалд Куят (висш командващ НАТО, главен на Бундесвера по време на Юго-войната),
Няма отбранителни оръжия! Всички оръжия са и нападателни!!! Интересите на Русия не бяха взети на серьозно през последните десетилетия…
Путин като държа реч в Бундестага есента 2001 г. и обясни, че руските интереси не се взимт на серьозно, ЗАЩО ВСИЧКИ АПЛАУДИРАХА С Т А Н А Л И ! …?
20:37 20.11.2025
ивелин
20:38 20.11.2025
Бай Колю
20:43 20.11.2025
Слуга на дявола
21:14 20.11.2025
171 Франсето
До коментар #1 от "Шопо":Поне е честен..
21:24 20.11.2025
Ива
22:25 20.11.2025
173 Веса
До коментар #11 от "Най-великият Президент на 21 век":...най добрия наркозависим клоун...
22:27 20.11.2025
174 Ваня
До коментар #34 от "Боби":...отивай на фронта!
22:31 20.11.2025
Хляб и сол
22:42 20.11.2025
176 Факти
До коментар #144 от "Факт":Не знам защо всички искат слаба Русия?!?Русия е в правото си да се защити и искрено желая победен край за нея.
22:42 20.11.2025
177 С всичките тия пробваха
До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":и не стана.
С Украйна отнема повече време щото все пак са много по-големи от изброените.
А за финландците не знам, сигурно ще кажат "Абе що да се биеме като можеме да пиеме? В Санкт Петербург, щото е по-евтино"
22:46 20.11.2025
178 Поредният
02:07 21.11.2025
179 … много мокри сънища!
До коментар #77 от "Pyccкий Карлик":Така се бламосват хората от векове, хилядолетия! От 1. Грях!
Господ да ви помогне на Вас и също и на нас!
1. никога НЯМА ПОБЕДИТЕЛ!
2. Всяка конфронтация е гравитативна
2.1. Всяка война е ЧЕРНА ДУПКА!!!
Пример Юугославия: Австро-имерията до ден днешен ни разделя, на Усташа и Четници! Мокри сънища за Р Е Д ! Не става!
3. Човечеството си порежда историята на хапки, така както не може никой да обхване Дървото на познанието! Защото това Дърво е извън Време и Пространство!
Черните дупки са деформацията на Време и Пространство! За това и ума на индустриализирания човек е замъглен от измамата на маркетинг, лихви, борсови номера! За съжаление всичко е едно нелепо Политбюро както на исток, така и на запад! Но ЛАКУМИЯТА Е ПРЕДИМНО НА З А П А Д !
09:10 21.11.2025
181 дончичо
До коментар #11 от "Най-великият Президент на 21 век":УУУУУУУ
09:53 21.11.2025
182 дончичо
До коментар #62 от "Фабиен Мандон":По добре на източният фронт,в Оксрайна
Но през януари,за да не му е горещо
10:03 21.11.2025
183 А бре пичага чий ще го крепиш в Масква?
10:29 21.11.2025
184 Можем да се годеем с Богомилите! …
До коментар #180 от "…запознайте се с ЕРR-парадоксона":Те са преминали през цяла Европа! От Русия до Англия и Франция, на север и на юг! НО НА В С Я К Ъ Д Е са ги преследвали! Още византийците, а на запад католиците, са затривали истината, че тук на земята не е дошло още Божието Царство!
Прочетете историята на Катарерите в Франция! Всичко е смачкано и затрито, да не остане следа - френската католическа църква!
За това иституционализираните религиозни общества имат проблем с Мамона-ПАРИТЕ!
11:10 21.11.2025
185 Това важи за всички тук: ЗЕМЯТА
До коментар #107 от "Чудя се":Бившия известен немски министър от кабинетите на кацлера Вили Бранд (архитекта на “отварянето към истока” - Остполитик) и Хелмут Шмид (един от най популярните канцлери, заради икономическата експертиза по време голямата криза/рецесия, породена от 1.нефтена криза/6-дневната война на Израел окупирайки до днес источен Йерусалим), описва точно обстоятелствата около една масщабна военна маневра на НАТО, на която съвсем без задръжки американският командващ заявил, че при ядрен зблъсък с ‘варшавския договор’-СССР, ше пострада население на запад в Европа от около 150милиона човека. Възмутен, той се обръща към Канлера Шмид и го пита:… а нас никой няма да ни дори попита да ли сме съгласни!?! Шмид му отговаря:… до като аз съм канцлер, ще решя незабавно след 1. ядрен изстрел, Фед. Република Германия за НЕУТРАЛНА! Това е било около 1980 г. Всичко е описал подробно в книгата си “Национални Интереси” - февруари 2022 г.!!!
Това обясняват и ЕС-комисаря Гюнтер Ферхойген в, пълната с докумети книга, “Дългия Път до Войната” - януари 2025 г.!!!!!
Същото и легендарният журналист Петер Шол-Латур (католик и гулист, работещ за намските държавни тв канали: ARD, ZDF, в последната книга август 2014г. - “Проклятието на Злото Дело”, как запада се провали в ориента! Едно от първите заглавия “Сарайево в Донбас”!
Висшия генерал на НАТО и Бундесвера Харалд Куят, същото описва! Други видокопоставени генерали и офицери с разум на място, същото обясняват!
ФАКТ е, че Путин държа реч в
12:59 21.11.2025
ПЕНКО
14:35 21.11.2025