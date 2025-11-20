Френски генерал призова сънародниците си: Бъдете готови да загубите деца, трябва да спрем руснаците

Страстният призив на новия генерален съветник на Франция към кметовете да подготвят избирателите си за евентуална война с Русия беше посрещнат с бързо осъждане от страна на големите политически партии, съобщи "Политико".

Говорейки на годишна среща на френските кметове в Париж във вторник, генерал Фабиен Мандон призова местните власти да подготвят гражданите, че може да се наложи "да приемат страдание, за да защитят това, което сме".

"Разполагаме с всички знания, с цялата икономическа и демографска сила, за да възпрем московския режим", каза Мандон.

Но той каза, че ако Франция "не е готова да приеме загубата на децата си, да страда икономически, защото приоритети ще бъдат дадени на производството на отбранителна продукция, тогава сме изложени на риск".

Партиите от двата края на политическия спектър - заедно представляващи значителен дял от избирателите - се противопоставиха, подчертавайки липсата на консенсус във Франция относно необходимостта от подготовка за война, както и различащите се оценки за това каква заплаха представлява Русия за френската родина. Много страни от НАТО се опасяват, че Москва може да атакува алианса по някакъв начин до 2030 г.

Лидерът на крайнолевите Жан-Люк Меланшон, който се е кандидатирал за президент три пъти, изрази "пълното си несъгласие" с Мандон в публикация в X и заяви, че не е работа на Мандон да "очаква жертви, които биха произтекли от нашите дипломатически неуспехи".

Към него се присъедини лидерът на Комунистическата партия Фабиен Русел, който обвини Мандон във "подстрекателство към война".

"Непокорената Франция" на Меланшон и комунистите бяха единствените парламентарни групи, които гласуваха против символична резолюция миналата година, разрешаваща изпращането на военна помощ на Украйна.

Себастиан Шеню, депутат от крайнодясната партия "Национален сбор" на Марин льо Пен, заяви в сряда в интервю за френската телевизия LCI, че Мандън "няма легитимност" да прави подобни забележки и каза, че е обезпокоен, че те отразяват мисленето на президента Еманюел Макрон.

Мандон, който беше назначен по-рано тази година да замени генерал Тиери Буркхард като върховен генерал на Франция, предупреди по време на първото си парламентарно изслушване миналия месец, че френските въоръжени сили трябва да са готови "след три или четири години" за "шок" по отношение на Русия.

"Непокорена Франция" и "Национален Сбор", които според последните проучвания биха могли да се изправят един срещу друг на следващия балотаж на президентските избори, и двете искат Франция да напусне интегрираното командване на НАТО. Докато "Непокорена Франция" иска Париж да напусне военния алианс възможно най-скоро, "Национален Сбор" е готов да изчака края на войната на Русия в Украйна, за да го направи.