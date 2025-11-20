Новини
Свят »
Франция »
Френски генерал призова сънародниците си: Бъдете готови да загубите деца, трябва да спрем руснаците
  Тема: Украйна

Френски генерал призова сънародниците си: Бъдете готови да загубите деца, трябва да спрем руснаците

20 Ноември, 2025 17:35 6 521 186

  • франция-
  • русия-
  • нато-
  • войници-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • фабиен мандон-
  • еманюел макрон

Разполагаме с всички знания, с цялата икономическа и демографска сила, за да възпрем московския режим, каза Фабиен Мандон

Френски генерал призова сънародниците си: Бъдете готови да загубите деца, трябва да спрем руснаците - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Страстният призив на новия генерален съветник на Франция към кметовете да подготвят избирателите си за евентуална война с Русия беше посрещнат с бързо осъждане от страна на големите политически партии, съобщи "Политико".

Говорейки на годишна среща на френските кметове в Париж във вторник, генерал Фабиен Мандон призова местните власти да подготвят гражданите, че може да се наложи "да приемат страдание, за да защитят това, което сме".

Още новини от Украйна

"Разполагаме с всички знания, с цялата икономическа и демографска сила, за да възпрем московския режим", каза Мандон.

Но той каза, че ако Франция "не е готова да приеме загубата на децата си, да страда икономически, защото приоритети ще бъдат дадени на производството на отбранителна продукция, тогава сме изложени на риск".

Партиите от двата края на политическия спектър - заедно представляващи значителен дял от избирателите - се противопоставиха, подчертавайки липсата на консенсус във Франция относно необходимостта от подготовка за война, както и различащите се оценки за това каква заплаха представлява Русия за френската родина. Много страни от НАТО се опасяват, че Москва може да атакува алианса по някакъв начин до 2030 г.

Лидерът на крайнолевите Жан-Люк Меланшон, който се е кандидатирал за президент три пъти, изрази "пълното си несъгласие" с Мандон в публикация в X и заяви, че не е работа на Мандон да "очаква жертви, които биха произтекли от нашите дипломатически неуспехи".

Към него се присъедини лидерът на Комунистическата партия Фабиен Русел, който обвини Мандон във "подстрекателство към война".

"Непокорената Франция" на Меланшон и комунистите бяха единствените парламентарни групи, които гласуваха против символична резолюция миналата година, разрешаваща изпращането на военна помощ на Украйна.

Себастиан Шеню, депутат от крайнодясната партия "Национален сбор" на Марин льо Пен, заяви в сряда в интервю за френската телевизия LCI, че Мандън "няма легитимност" да прави подобни забележки и каза, че е обезпокоен, че те отразяват мисленето на президента Еманюел Макрон.

Мандон, който беше назначен по-рано тази година да замени генерал Тиери Буркхард като върховен генерал на Франция, предупреди по време на първото си парламентарно изслушване миналия месец, че френските въоръжени сили трябва да са готови "след три или четири години" за "шок" по отношение на Русия.

"Непокорена Франция" и "Национален Сбор", които според последните проучвания биха могли да се изправят един срещу друг на следващия балотаж на президентските избори, и двете искат Франция да напусне интегрираното командване на НАТО. Докато "Непокорена Франция" иска Париж да напусне военния алианс възможно най-скоро, "Национален Сбор" е готов да изчака края на войната на Русия в Украйна, за да го направи.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 90 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    282 21 Отговор
    Наполеон вече го е правил, знаем резултата.

    Коментиран от #33, #171

    17:38 20.11.2025

  • 2 Френски олигофрен:

    241 15 Отговор
    Бъдете готови да загубите деца, трябва да спрем руснаците....

    17:39 20.11.2025

  • 3 На френците

    35 120 Отговор
    взе да им увира акъля.

    17:40 20.11.2025

  • 4 не знаех

    244 13 Отговор
    че Европа се нуждае от повече психиатрии

    17:40 20.11.2025

  • 5 Пен

    234 14 Отговор
    Откачалки. С Русия си лягат и стават! И кошмари сънуват! :)))

    Коментиран от #39

    17:40 20.11.2025

  • 6 Тоя

    194 11 Отговор
    дали е питал "децата" дали ще воюват? Да види какво стана в Непал, като им спряха соц.мрежи.

    17:40 20.11.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    92 39 Отговор
    Кой....кой им дава книжки и пагони на тия френски галфони ? Преди 2000 години Цезар е спирал германци , пунийци и маври като ги е насъсквал един срещу друг !!!
    Днес имаме Украйна, завтра Чечня, Дагестан, Грузия.
    В краен случай ще засилим Финландия 😁👍

    Коментиран от #177

    17:41 20.11.2025

  • 8 Време е действително да има осъдени

    203 11 Отговор
    За "подстрекателство към война"..... Атлантиците прекаляват

    17:41 20.11.2025

  • 9 БРАВО

    166 10 Отговор
    Хайде, евроатлантиците, марш към бандеристан да спирате руснаците, че само с мачкане на ушанки по сайтове и форуми не става работата!

    17:41 20.11.2025

  • 10 Пампаец

    181 14 Отговор
    Смях в залата ! Фалирала Франция , щяла да спира Русия !!!!

    Коментиран от #21, #130

    17:42 20.11.2025

  • 11 Най-великият Президент на 21 век

    21 190 Отговор
    Цял свят се възхищава на Президента Зеленски ! Той е новия символ на борбата за свобода и независимост от тиранията ! Показа на света, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
    Цял свят ненавижда масовия убиец Путлер! Броят се на пръстите на едната ръка страните, които няма да го арестуват за престъпленията и зверствата, които е извършил и продължава да върши.
    Думите на Президента Зеленски ще се помнят векове!
    "Дори през непроницаемата тъмнина Украйна и цивилизованият свят ясно виждат тези терористични актове.
    Умишлени и цинични ракетни удари по гражданска критична инфраструктура. Не по военни съоръжения.
    Все още ли си мислите, че можете да ни уплашите, да ни пречупите, да ни накарате да отстъпим?
    Наистина ли нищо не разбрахте?
    Не разбрахте ли кои сме ние? За какво сме? За какво говорим?
    Четете по устните ми:
    Без газ или без вас? Без вас.
    Без вас или без светлината? Без вас.
    Без вода или без вас? Без вас.
    Без храна или без вас? Без вас.
    Студът, гладът, тъмнината и жаждата не са толкова страшни и смъртоносни за нас, колкото вашето „приятелство и братство“.
    Но историята ще постави всичко на мястото си.
    И ние ще сме с газ, осветление, вода и храна… и БЕЗ вас!“.

    Коментиран от #29, #38, #53, #94, #146, #173, #181

    17:42 20.11.2025

  • 12 Тея от ЛГБТ нямат деца

    161 9 Отговор
    а само кучета и котки и въобще не ги е еня за децата

    17:43 20.11.2025

  • 13 ИВАН

    170 9 Отговор
    Кви руснаци са го подгонили тоя нещастник, ами не си гледа арабската коптора в която превърнаха франция и без помоща на руснаците.

    17:43 20.11.2025

  • 14 Докараха го до децата

    16 102 Отговор
    А когато Русия безчинстваше в Грузия, а след това в Крим, се скатаваха.

    17:44 20.11.2025

  • 15 Само факти

    14 111 Отговор
    Кратка справка за успеха на войните, които РФ води от създаването си през 25 декември 1991 г. до сега.
    - Първата чеченска война (1994 - 1996)
    Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
    - Втора чеченска война (1999 – 2003)
    Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди дамък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
    - Карабах (1992-2023)
    Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
    - Сирия (2015-2024)
    Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
    При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.

    Коментиран от #23, #151

    17:44 20.11.2025

  • 16 Атина Палада

    123 11 Отговор
    Руснаците са си в Русия,това генералче в Русия ли ще ги спира?

    Коментиран от #26

    17:44 20.11.2025

  • 17 Френският генерал

    145 8 Отговор
    Ви заявява директно да бъдете готови да загубите вашите деца. Бъдете сигурни че той своите деца няма да загуби. Аз също моето дете ще направя така че да не го загубя. А вие ако сте глупави продължавайте да се лъжете и да се делите на русофили русофоби украйнофили украйнофобии и останалата част на тези свине защото сте умни в кавички.
    Колко е просто..... Украйна умря и това е ясно и на последния глупак но да продължават да ви лъжат и да вземат от вашите пари и да ги пращат в едно зелено блато което е пълно с корупция и то смело да настъпва на запад към полската граница и вие да вярвате е направо смешно.
    Моето дете няма да умре А вие продължавайте надолу.

    Коментиран от #36, #142

    17:44 20.11.2025

  • 18 Франсетата

    75 8 Отговор
    пак ще напуснат НАТО. Неминуемо е.

    17:44 20.11.2025

  • 19 Един

    101 8 Отговор
    Абе тия що не ги прекарват през психо-прегледи?!
    Ама не само "генералите" - и тия дето се ловят на простотията на генералите!!!

    Ми като искат да ги губят - то тоя свят очевидно трябва да се позачисти!
    А и ще освободите малко място за алахакбаровци щот са ви малко!

    НА ЗАПАД ОТ НАС ПРОСТОТИЯТА ОКОНЧАТЕЛНО ПОБЕДИ!

    Коментиран от #138, #147

    17:44 20.11.2025

  • 20 Лелеее майкооо

    80 7 Отговор
    кметовете да подготвят избирателите си за евентуална война с Русия ....

    17:44 20.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Депутати няма ли

    97 7 Отговор
    Че децата ще пращат ?

    17:46 20.11.2025

  • 23 Кривоверен алкаш

    28 17 Отговор

    До коментар #15 от "Само факти":

    Недей ги показва тези факти...неприятни са...само гледай лайковете...

    17:47 20.11.2025

  • 24 Хаха

    71 6 Отговор
    Тези откъде ще намерят пари да се правят на войници. Те лихвите по дълговете си не могат да плащат.

    17:47 20.11.2025

  • 25 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    12 97 Отговор
    Ех,...като си спомня само какви страховити супер-секретни, безаналогови, модерни и мощни оръжия имаше Путлер и рашистката орда до преди 4 години. Цял свят се страхуваше от тях. Изпепеляваше Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон за 3 до 5 минути. Московската орда стигаше за 3 дни на Берлин, за седем на Лисабон.
    А сега? Никой вече не ги взема насериозно, червените им линии и заплахи предизвикват само истеричен смях и подигравки.
    Сега силиците им стигат само да навлезнат в някое обезлюдено село с 3 бараки, да забодат парцала на аквафреш, да се снимат за пред началството и да си плюят на петите, че дронове дебнат отвсякъде.

    Коментиран от #50, #97, #166

    17:47 20.11.2025

  • 26 Трай

    9 27 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    не се излагай

    17:48 20.11.2025

  • 27 Атина Палада

    53 10 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Да,така е! Франция спря Хитлер:)))
    А на местна почва....И Коиловци разбраха,че Франция не е Украйна :)

    Коментиран от #35, #41

    17:48 20.11.2025

  • 28 И такова чудо ли има?

    47 7 Отговор
    генерален съветник на Франция ....

    17:48 20.11.2025

  • 29 Зелени,крадливи ръчички

    51 8 Отговор

    До коментар #11 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Всички ми се възхищават.Мога да открадна по 50 млн на месец.Доказано.В евро или долари,според транша.

    Коментиран от #42

    17:49 20.11.2025

  • 30 ЗЛАТНА ТОАЛЕТНА

    39 8 Отговор
    Как пък един евроатлантик не инвестира в производството на дронове за Бандристан?! Всички тези имоти имоти на върхушката от киевската хунта имат нужда от златни тоалетни!

    17:49 20.11.2025

  • 31 атлантически делириум

    48 6 Отговор
    Тоя Мандончо готов ли е да си загуби кайсийките първо🤣

    17:49 20.11.2025

  • 32 Само така

    13 50 Отговор
    Хайде най-после, тръгнете срещу руснаците и ги върнете в Москва! Пък помогнете и на България най-после да се отърве от мутрите с московско съзнание, които грабят, грабят и грабят за сгради с апартаменти и хотели.

    17:49 20.11.2025

  • 33 През втората световна Хитлер и

    64 8 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Германия са ги прегазили за една седмица тези смешници.
    И коментари са излишни.
    Нато е в ужас че господин Тръмп им е заявил в прав текст че трябва европейски генерал да поеме управлението на алианса.
    И аз ще бъда в ужас когато батко ми каже оправяй се сам защото се правиш на много голям.

    Коментиран от #37

    17:49 20.11.2025

  • 34 Боби

    7 70 Отговор
    Браво! Ето това е позиция на свободен човек! Свободата не идва безплатно, особено срещу руските орки!

    Коментиран от #174

    17:49 20.11.2025

  • 35 гост

    10 56 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Не...Франция влезна и опожари Москва...няма гаранция че не може пак да го направи...

    Коментиран от #47, #49

    17:49 20.11.2025

  • 36 Pyccкий Карлик

    9 54 Отговор

    До коментар #17 от "Френският генерал":

    "...Украйна умря..."

    Украйна умря, умря и Русия като сила и някакъв фактор.
    Дори ние българските пилоти всяка нощ правим полети до Русия и обратно 😁

    Коментиран от #46, #55, #132, #158

    17:50 20.11.2025

  • 37 Точно

    10 55 Отговор

    До коментар #33 от "През втората световна Хитлер и":

    Но държавите единни са се изправили срещу немския нацизъм. Така трябва заедно да се изправят и срещу руския нацизъм!

    Коментиран от #45, #162

    17:50 20.11.2025

  • 38 Гатанка

    33 10 Отговор

    До коментар #11 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Ако руснаците удрят всеки път цивилни обекти, а бандерите продължават да нямат ПВО, кой открадна бандераското ПВО?

    17:50 20.11.2025

  • 39 Не само те

    33 6 Отговор

    До коментар #5 от "Пен":

    Всички подлоги на отворено общество също

    17:50 20.11.2025

  • 40 Хахаха

    40 6 Отговор
    ТАМ ФРАЦУЗИ ВЕЧЕ НЯМА.А АКО ИМА СА КАТО МАКРОНКА.

    17:51 20.11.2025

  • 41 Герги

    19 15 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Алоуу, домакинята кой ги спря...самичък СССР...без чужда помощ...по добре си гледай мусаката...

    Коментиран от #48

    17:51 20.11.2025

  • 42 Дебели cвинcки краченаца

    7 30 Отговор

    До коментар #29 от "Зелени,крадливи ръчички":

    Това да не ти е ковчежника на руската мафия, дебелян пеевски ?

    17:51 20.11.2025

  • 43 На всякъде луди има

    35 6 Отговор
    Но защо трябва думата да им се дава

    17:51 20.11.2025

  • 44 Болни

    33 6 Отговор
    МОЗЪЦИ !!!

    17:52 20.11.2025

  • 45 ами, хаде де

    45 6 Отговор

    До коментар #37 от "Точно":

    Какво чакаш, козячев? Дай личен пример, събирай дружинка жълтопаветна и отивай да спираш руснаците!

    17:52 20.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Абе пети френска история, бре.

    37 8 Отговор

    До коментар #35 от "гост":

    московчани само подпалиха Москва и наполеончетата си взеха очите от страх на не им подпалят гащите.

    Коментиран от #59

    17:52 20.11.2025

  • 48 прочети пак

    10 8 Отговор

    До коментар #41 от "Герги":

    Не си схванал иронията в изказването на Атина Палада

    Коментиран от #57, #105

    17:54 20.11.2025

  • 49 Атина Палада

    38 11 Отговор

    До коментар #35 от "гост":

    Разсмиваш ни с вицовете си тук:)
    Даже сега в неделя ,когато Зеленски беше в Атина , министърът на Отбраната на Гърция вечерта по националната телевизия коментира относно повсеместният натиск върху Русия.
    "Да говорим,че фалирали държави като Гърция (визираше ЕС) можем да окажем повсеместен натиск над Русия е смехотворно"!

    Коментиран от #65

    17:54 20.11.2025

  • 50 Радвайте се че не са

    37 8 Отговор

    До коментар #25 от "Жалки безпомощни BATHИЦИ !":

    Ви ударили по кухите соросоидни тикви които съвсем скоро господин Тръмп се опита да ги премахне от розово соросидните понита в Брюксел.
    Започвате да се наигравате и така ще си го вкарате и чак ще ви е гот.

    17:54 20.11.2025

  • 51 Гоце Делчев

    36 7 Отговор
    Който, без да му сторя нищо и седя удома ми направи нещо лошо ще го преследвам тоя гад до края на света и ще му отмъстя. Вие боклуци мръсни навредихте и предизвикахте тия хора, а сега нашите деца да умират. НЕ ВИЕ ЩЕ МРЕТЕ КАТО ХЛЕБАРКИ.

    17:55 20.11.2025

  • 52 Петър

    50 8 Отговор
    Тоя велик френски генерал, дава ли си сметка че една руска ракета в франция, ще е края на тази страна?! Все съм си мислел, че военните не са особено умни, но пък чак такива откачалки не съм допускал да има?

    Коментиран от #78

    17:55 20.11.2025

  • 53 Хахаха

    25 6 Отговор

    До коментар #11 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Ма какво да му се възхищаваме ако не са американците

    17:55 20.11.2025

  • 54 Ехааааааа

    40 7 Отговор
    Франсетата се натискат да ядът шамари от ГОЛЯМАТА МЕЧКА !!!!!!! Тогава ще си спомнят за наполеон и неговото бягство !!!!!!!!

    Коментиран от #88

    17:55 20.11.2025

  • 55 много друсаш

    25 6 Отговор

    До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":

    Къде летиш, бе, бългаски пилоте?!

    17:56 20.11.2025

  • 56 ......

    25 7 Отговор
    Фабиен да ходи да се прегледа

    17:56 20.11.2025

  • 57 Атина Палада

    11 8 Отговор

    До коментар #48 от "прочети пак":

    Даааа,и аз това се изненадах,че не е схванал иронията ми:)))

    Коментиран от #68

    17:56 20.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Подпалиха си Москвата и

    13 34 Отговор

    До коментар #47 от "Абе пети френска история, бре.":

    избегаха, та битка нема.
    Великите русняци.
    А глупака Наполеон ги чака да им мине страха, та го фана зимата.

    Коментиран от #66

    17:57 20.11.2025

  • 60 колорит

    40 7 Отговор
    Време е умният народ да се наддигне и да изтрие от лицето на земята такива като този тик..ник и немският такъв.

    17:57 20.11.2025

  • 61 Историята се повтаря след има няма 100

    37 8 Отговор
    Години запада иска все да му се набива канчето , че нещо все не е разбрал ..... !

    17:57 20.11.2025

  • 62 Фабиен Мандон

    36 8 Отговор
    Да се прати веднага на лечение

    Коментиран от #182

    17:58 20.11.2025

  • 63 Пророк Илия

    39 9 Отговор
    Поляците и Англичаните направиха най голяма мръсотия на руснаците. Те ги предизвикаха да тръгнат да се бият. Сега цяла европя я чака МОР.

    17:58 20.11.2025

  • 64 Тео

    36 8 Отговор
    Много про ст човек е тоя "генерал" ако е избълвал тая простотия😐

    17:58 20.11.2025

  • 65 гост

    7 19 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    Не си за тук,,,,за кухнята си,разбирам те че трябва да заработиш някой лев,но не тук...някъде другаде

    Коментиран от #76

    17:58 20.11.2025

  • 66 Атина Палада

    24 8 Отговор

    До коментар #59 от "Подпалиха си Москвата и":

    Избегаха чак по "Бистрата" у Францията :))))

    Коментиран от #74

    17:59 20.11.2025

  • 67 Госъ

    28 6 Отговор
    Той и децата му първи да отидат за пример !

    17:59 20.11.2025

  • 68 Не се изненадвай!

    10 7 Отговор

    До коментар #57 от "Атина Палада":

    Ирония употребляват интелигентни хора.

    Коментиран от #72

    18:00 20.11.2025

  • 69 Видео от Покровск!!

    6 29 Отговор
    Руски войник:Газя по трупове на нашите момчета. Газя по техните останки и бягам.

    Видеото не е за хора със слаби нерви.

    Коментиран от #122

    18:00 20.11.2025

  • 70 Е нали пяха вече при Березина

    3 3 Отговор
    Марсилезата Напред деца на Родината,
    Денят на славата дойде!
    Кървавото знаме на тиранията
    Срещу нас се пак развя
    Чувате ли как в полята
    Свирепо войниците реват?
    Те идват също и при вас
    да убиват жените и децата

    Припев:

    На оръжие, граждани,
    Постройте редиците,
    Напред, напред!
    С нечистата кръв
    Браздите да напоим

    18:01 20.11.2025

  • 71 някой

    20 4 Отговор
    ИДИОТ!

    18:01 20.11.2025

  • 72 гост

    5 6 Отговор

    До коментар #68 от "Не се изненадвай!":

    Следи и коментарите и после гледай иронията...интелигентният...

    18:02 20.11.2025

  • 73 нннн

    26 4 Отговор
    Глyпak. Такива трябва да се вързват. В България - също.

    18:02 20.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 123456

    29 5 Отговор
    Боже, какви невменятници има по тоя свят, че даже и във Франция ! Готов да губи детето си ! Защо , бе !

    18:02 20.11.2025

  • 76 Атина Палада

    19 7 Отговор

    До коментар #65 от "гост":

    Аз само цитирах министърът на Отбраната на Гърция във въпросният коментар,който ти репликираш!
    Извода е ,че ти твърдиш,че гръцкият министър е за другаде,но не и за министър на отбраната.
    Как така Гърция не знае ,че у форума на Факти има такива "умове" като теб,за да те направят теб министър на националната отбрана на Гърция:))))

    Коментиран от #80, #103

    18:02 20.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ,,,,,,

    9 16 Отговор

    До коментар #52 от "Петър":

    Епа французите немат ли ракети

    Коментиран от #91, #159

    18:03 20.11.2025

  • 79 не може да бъде

    24 5 Отговор
    Как !?И французите ли!? - фелдмаршал Кайтел като вижда представителят на Франция Делатр дьо Тасини на масата на победителите...!?!Уверявам ви че сега французите няма да бъдат поканени на масата на победителите ...както и британците впрочем ...а германците ..те пак са бити... и без война!?

    18:04 20.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ЕЙЙЙЙ, ГОЛЕМ ПАТРИОТ БЕЕЕ!!!!

    29 4 Отговор
    ООООО, ЗНАЕМ ГИ ТЕЯ ФАШДЖЕНДЕРОПАТРОТИ !!!! ТОЯ МАРОДЕР ИМА ЛИ ДЕЦА ЗА ДА ГИ ЖЕРТВА , А ТОЙ ЩЕ СЕ ЖЕРТВА ЛИ ???
    ВСЕ ТАКИВА МНОГО ЗЯПАТ ,КАТО ЗЕЛЕНТЕ МУШМУТРОЦИ , КАТО ФАШИЗОИДНАТА ЕВРОКРЪВОЖАДНА УПРАВА , НО СЕ КРИЯТ, И НЕ ТЕ ,ДРУГИТЕ ДА СА НА ФРОНТА ДА УМИРАТ, ИНАЧЕ , ООООООООО ТЕ СА ГОЛЕМИ ПАТРИОТИ , ЗАЩИТНИЦИ НА РОДИНАТА СИ ,МА ОТ ДИВИНИТЕ СИ НА ТОПЛО, ОТ ТАМ ДА ЗЯПАТ ПАТРИОТИЗМА СИ!!

    Коментиран от #101

    18:05 20.11.2025

  • 82 Сатана Z

    42 4 Отговор
    Руският ботуш отново ще марширува по Шанзелизе върху труповете на галските проскубани петли.
    Слава на Русия!!!

    Коментиран от #87

    18:05 20.11.2025

  • 83 ха ха

    19 5 Отговор
    а истината е ? ще пожертвам децата ви за да съм губернатор в руска област

    18:09 20.11.2025

  • 84 Ама на Франция цялата и армия

    31 4 Отговор
    била 80 000 души, къде ще ходят и какво ще правят не знам. Русия може да ги събере при нужда и то само от доброволци от едно градче тези 80 000 души армия.

    18:09 20.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Френски генерал призова пришълците

    25 4 Отговор
    да не загубите социалните помощи трябва да спрем руснаците

    18:10 20.11.2025

  • 87 Pyccкий Карлик

    6 24 Отговор

    До коментар #82 от "Сатана Z":

    "...руският ботуш отново ще марширува по Шанзелизе върху труповете на галските..."

    Това беше на Седмия ден, нали ?
    А сега след Четири года руския ботуш гази по руски трупове в Покровск. Войната не е силната страна на руснака, алкохола тоже 😁

    Коментиран от #118

    18:10 20.11.2025

  • 88 Ми то.....

    28 4 Отговор

    До коментар #54 от "Ехааааааа":

    Цялото НАТЮ яде як бой и РУСИЯ ги изтупва като брашнян чувал във покрайна !!! Русите унищожиха бункер със генерали от НАТЮ във Лвов ....загинаха над сто висши военни , унищожи ракетите Тамахоук на краварите барабар със специалистите от кравРия които ще ги изстрелват към Русия .....които Тръмп каза , че ще изпраща , ама те бяха там преди това , унищоиха , бункера на НАТЮ със техните военни във който се обсъжда изстрелването на ракети към РУСИЯ, заловиха висши военни от кравРия край куоянск , кравите отричат да упастват във войната , унищожиха ракетите ба фрицовете заедно със германските специалисти ....шперца мълчи .....ама НАТЮ не участвал във войната !!!!!!

    18:11 20.11.2025

  • 89 радецки

    25 5 Отговор
    чети историята си мон женераль, какво е постигнал ваш наполеон...

    18:12 20.11.2025

  • 90 гост

    26 5 Отговор
    Държавата на бакалите!"Героична" Франция!Германците там си бяха у дом

    18:13 20.11.2025

  • 91 Атина Палада

    22 6 Отговор

    До коментар #78 от ",,,,,,":

    Имат си ,но наскоро към Пакистан като им издумкаха всичките Рафаели и в Гърция настана паника ..Защото Гърция е купила от френските Рафаели и в момента води преговори за още 12 Рафаели,но след като станаха на пихтия към Пакистан, Гърция прекрати преговорите за тези 12 и се отказа ..Обаче купените преди две,три години вече ... си ги държи ..

    18:13 20.11.2025

  • 92 здравка клинчева

    17 5 Отговор
    ЛЪЖА Е - РУСНАЦИТЕ НЯМА ДА ГИ ТРЕПЯТ БУЛКИ,БУЛКИ ЩЕ ГИ ПРАВЯТ ,МНОГО ЛЮБОВ И ГРЪЦКА МУЗИКА ДА ТРЕНИРАТ СПИРКИ ТА ДА ИМ Е ЛЕСНО

    18:13 20.11.2025

  • 93 Кит

    22 4 Отговор
    Запознати със случката твърдят, че коментираният френски генерал даже лично изхвърлил едното си дете през прозореца, за да даде героичен личен пример!
    Е, под прозореца имало опънат батут, ама жестът наистина бил импозантен.
    По френски!

    18:15 20.11.2025

  • 94 Шалтето

    17 4 Отговор

    До коментар #11 от "Най-великият Президент на 21 век":

    С нас ...без вас....Клоуне -няма да боли!БУМ!

    18:15 20.11.2025

  • 95 Бай онзи

    19 4 Отговор
    Откъде произлиза името на френското заведение ,,Бистро,,????

    18:16 20.11.2025

  • 96 Обективни истини

    23 5 Отговор
    Тоя малоумен ли бе, какви деца каква капка кръв
    Аз пръста няма да си мръдна А България, какво ли пък остава за Украйна.
    Ще и губя живота за някакви имагинерни глупотевини, аман от военни тъпотии

    18:16 20.11.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Новак

    25 5 Отговор
    Френските генерали не са спечелили ни една война. Така, че призивът им е само стон.

    18:18 20.11.2025

  • 99 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #97 от "гост":

    От опит ли го казваш..

    18:21 20.11.2025

  • 100 Ролан

    17 4 Отговор
    Северозападна Европа се е разболяла смътно .

    18:21 20.11.2025

  • 101 В този смисъл е хубаво

    6 4 Отговор

    До коментар #81 от "ЕЙЙЙЙ, ГОЛЕМ ПАТРИОТ БЕЕЕ!!!!":

    да си припомним текста на ,, Патриот” от Христо Ботев.

    18:22 20.11.2025

  • 102 Урсула

    21 4 Отговор
    Генерал Фернандес аз имам 5 деца,давам ги всички и една пералня давам за чипове

    18:23 20.11.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Хайл 14/88

    16 5 Отговор
    Боли ме кора колко марселовци ще идат курбан ... Като им е толлкова акъла да вярват на тоя

    18:26 20.11.2025

  • 105 Герги

    6 3 Отговор

    До коментар #48 от "прочети пак":

    нещо ми се чини че подателят е един и същ....

    18:27 20.11.2025

  • 106 Идва нов световен ред

    23 4 Отговор
    Които ше определя правилата и законите на света .....това са РУСИЯ , КИТАИ, ИНДИЯ .....и може би кравария която знае , че губи всичко дори господството си на света !!!!!

    18:27 20.11.2025

  • 107 Чудя се

    21 3 Отговор
    Защо обикновените хора сме по -трезвомислещи ?! Този генерал какво си мисли като вика ДАЙТЕ ДА ДАДЕМ.Как така ще иска да праща синовете на хората на смърт.И за каква точно кауза ? Според мен,на определена възраст,трябва да се правят психотестове по-начесто.

    Коментиран от #127, #134, #185

    18:29 20.11.2025

  • 108 Заоада рита като яре което ше го колят

    21 3 Отговор
    Всеки бяга и иска да преговаря със ПУТИН за затопляне на отношенията.....тайно и без другите да ги разберат ....мишките се разбягаха ....що тъй ????

    18:30 20.11.2025

  • 109 призова сънародниците си

    21 3 Отговор
    Да убият децата си.... хахахаха....

    18:31 20.11.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Асен

    28 3 Отговор
    Боже!Хората съвсем се побъркаха!Франция е завладяна от мигранти и французите са малцинство,този луд похарчи хорските деца срещу руснаците! Да се чудиш да се смееш ли,да плачеш ли!

    18:34 20.11.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Чуждите деца

    23 3 Отговор
    Децата на генерала, къде са?

    Коментиран от #119

    18:35 20.11.2025

  • 114 Салваторе

    22 3 Отговор
    Когато през 1945 година в Берлин подписват безусловна капитулация на Германия, един от германските фелдмаршали вижда представители на Франция и пита маршал Жуков: И те ли ни победиха. ?????????? Толкоз.

    Коментиран от #125

    18:36 20.11.2025

  • 115 печен петел

    11 3 Отговор
    яко ще се мре

    18:37 20.11.2025

  • 116 Тоя е пропуснал да каже

    15 3 Отговор
    че нападението от Русия, което предвещава ще е НЕПРЕДИЗВИКАНО!
    И като такова го гласят пак от НАТО.

    18:40 20.11.2025

  • 117 НРБ

    19 3 Отговор
    Първо децата на генералите , депутатите и политиците да ги видим на фронта !!

    18:43 20.11.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Още новини от Украйна

    16 3 Отговор

    До коментар #113 от "Чуждите деца":

    А децата на Макрон и Бриджит къде са?

    18:44 20.11.2025

  • 120 Точен

    13 3 Отговор
    Баба европа вече и свои деца няма, взема назаем от Африка и Азия... Жалко за Франция, има и хубави французойки, но мъжете им като този са болни отвсякъде... Президентът им за какво се ожени?...

    18:48 20.11.2025

  • 121 Бг гражданин

    13 4 Отговор
    Решението на запад е взето: война с Русия. Те и сега воюват но неофициално. Ние същэ ще бъдем въвлечени в тая" анантюра".

    18:51 20.11.2025

  • 122 Кой е режисьора на филма който си гледал

    8 5 Отговор

    До коментар #69 от "Видео от Покровск!!":

    същия както от филма "Буча" и "Танкове с крадени тоалетни чинии"???

    Ако го изгледаш до края, Зеленски с пистолета си изгонва руснците и изправя Путин пред международен съд, а Русия плаща репарации.

    18:51 20.11.2025

  • 123 Мандон или Макрон…

    9 3 Отговор
    все едни и същи: ЗАЩО МАКРОН (тогава министър) в правителството на Холанд прокара ПРОДАЖБАТА НА АЛСТОМ (най-бързите влакове 500км/ч - TGV) на Дженерал Електрик, а не както канцлерката Меркел искаше, със Сименс да осъществят най-конкурентно способния производител в Европа???
    Защо ДеГол излезна от НАТО и изгони ЦРУ от Франция? Защо предупреди Америка, че ако продължават с опити за атентати срещу него, ще премине в съюз със Сталин. Чак Саркузи върна Франция в НАТО, и с апетит към Либия (най-големия по довив на нефт в Африка) и се стигна до конфликт с Италия? Такива като тези трима или са били ‘двойкаджии’ в час по история, или учителите/ките са им били като тази на Макрон!

    Коментиран от #133

    18:52 20.11.2025

  • 124 Тея ще си направат сепуко

    10 3 Отговор
    Затва живеят и се превъплъщават да заграбят руските ресурси и територия...тва им е мечтата от векове

    18:52 20.11.2025

  • 125 Феллдмаршал

    9 3 Отговор

    До коментар #114 от "Салваторе":

    Вилхелм Кайтел

    18:52 20.11.2025

  • 126 Тоя вече трябва

    10 3 Отговор
    да е уволнен-кух зелен чорап?!

    18:54 20.11.2025

  • 127 Клаус Шваб и Сорос

    11 4 Отговор

    До коментар #107 от "Чудя се":

    Избирали сме го с конкурс! Както и Рюте и Кая.

    18:54 20.11.2025

  • 128 На децата посяга

    14 3 Отговор
    Такъв генерал трябва да се беси за м.,.дята и под главата му да грее свещ!

    18:56 20.11.2025

  • 129 Бай у й

    10 3 Отговор
    На тея дечурулига ако им спреш тик ток са разплачат

    18:56 20.11.2025

  • 130 Моарейн

    17 4 Отговор

    До коментар #10 от "Пампаец":

    За съжаление няма да е само фалирала Франция. Ние за какво сме им в това НАТО? Защото сме много хубави или защото много ни ценят и ни обичат? За друго им трябваме и като си знаем продажните политици трябва да сме готови за най-лошото. Ние първи ще бъдем пожертвани.

    19:01 20.11.2025

  • 131 Истината

    2 12 Отговор
    Русия е готова да изгуби децата си, губи ги и в момента.
    За съжаление, когато се изправиш срещу някой готов да умре, за да победиш и ти трябва да си готов на същото....

    Коментиран от #136

    19:05 20.11.2025

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Проф. Джефри Сакс: Макрон - НАТО е …

    13 3 Отговор

    До коментар #123 от "Мандон или Макрон…":

    Професор Джефри Сакс - икономист, анализатор и директор на Центъра за устойчиво развитие в Колумбийския университет, в дискусия за конфликта в Украйна и участието на Европа, която събра голям брой участници, обяви важна новина: "Макрон ме награди с Ордена на Почетния легион и ми каза в личен разговор това, което не признава публично: конфликтът е по вина на НАТО. Искам всички да знаят това, защото ме възмущава."

    19:08 20.11.2025

  • 134 Моарейн

    16 3 Отговор

    До коментар #107 от "Чудя се":

    Не е дайте да дадем, а дайте да дадеТЕ. Като най-послушни ние ще сме първите похарчени.

    19:09 20.11.2025

  • 135 Напомнящ

    13 3 Отговор
    Този трябва да го приберат веднага за лечение в някоя психиатрия,явно кратуната му не е изобщо в ред!!!

    19:09 20.11.2025

  • 136 Попитай руснаците за ‘90 години…

    9 4 Отговор

    До коментар #131 от "Истината":

    когато пияния Йелцин го прегръщаха, когато нареди с танкове да се обстрелва ПАРЛАМЕНТА с протестиращите Хазбулатов…, когато започна войната в Чечения, когато Украйна (руск.: на края на…) трепереше да не настане война срещу Киев и Кучма,…, тогава ЗАЩО ГО ПРЕГРЪЩАХА ‘сърдечно’ Клинтън, Кол, …, ЕС, а? Защото чакаха момента да пропадне окончателно и бъде разпродаден! Ако в Русия имаше само Водка и Комари, никой нямаше да тръгне на там! Нацистите се насочиха основно към Кавказ заради нефта, а не към Москва! Руснаците преживха кушмар през ‘90 години. И помнят 1941 така, както 1990!!!

    Коментиран от #141

    19:19 20.11.2025

  • 137 Професор

    12 3 Отговор
    Маншон, ну заве кестион -- между опциите да си пожертваме децата и да си пожертваме генералите, коя ще изберем според теб?

    19:20 20.11.2025

  • 138 не може да бъде

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "Един":

    Чърчил казва че войната е твърде сложно нещо за да бъде поверена само на военни ..Изказванията на този генерал ясно показват защо Чърчил е изпитвал такова недоверие към военните въпреки това че това им е работата.. .за военните войната всъщност е естественото им състояние !?

    19:23 20.11.2025

  • 139 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Че от кога Франсетата имат "генерали".....След Кутузов и Адолф......само самозванеца Де Гол дето се криеше като шумкар и мааше кроасани беше с това измислено звание! Тоя май иска да бъде разжалван в редник!

    Коментиран от #152

    19:28 20.11.2025

  • 140 Троянец

    10 3 Отговор
    Тоя е като ония "спец.части"-дето едвам смогнаха да избягат от сопите на селяните в с.Коиловци!Добре ги одраха!Тея ще помнят докато са живи какъв селски бой им спретнаха!Франсетата са ясни!С крак да им тропнеш-и пълнят кюлотите!

    19:33 20.11.2025

  • 141 Америка и Англосаксония: вражеско поглъщ

    7 3 Отговор

    До коментар #136 от "Попитай руснаците за ‘90 години…":

    …вражеско поглъщане! Изключително харектерно за ЗЛОТО НА ПЛАНЕТАТА! Защо до 1989 нямаше такива крупни сътресения, като енергийния гигант ENRON (Ютуб: Смарт бойс ин те рум), Ню Економи мехура и първия срив на Вал Стрийт, Леман - един взрив , равен на 100’ци ядрени оръжия! В Гърция се самоубиваха хорта, повлачени от това ‘Цунами’,…!!!
    Къде в последноте 50 години е имало такова икономическо плюскане, като акулите, но неспиращо…

    19:34 20.11.2025

  • 142 Точен

    16 3 Отговор

    До коментар #17 от "Френският генерал":

    Украйна умря още през 2014г., когато Майдана и бисквитите на Нуланд докараха на власт бандеронацитата и юдеохазарската шайка. Най-виновните за това са киевчани, които го допуснаха. Същата работа като нашите "столичани в повече" - олигофрен до олигофрена. Общо взето, в централизираните държави всичко се решава в столицата. Та това им беше шанса на укрите, да устоят на този преврат и да се вземат в ръце. Имаха всички дадености и ресурси да бъдат прилична държава. Които им бяха оставени от Москва и сега Москва си ги прибира. Що се отнася до френския шмекер с пагони, добре че бяха руснаците /съветите/, та да се наредят и те победители във ВСВ след позорната им капитулация и колаборация преди това. Не заслужават нито този статут, нито мястото си на Велика сила в СС на ООН. Като цяло западняците нищо ново не са научили от историята и ще ядат големия лобут и то не под формата на война, тях ги е страх да водят такава открито със силен противник. Просто ще се свият до варварския си статут от ранното Средновековие.

    19:34 20.11.2025

  • 143 Правилно е казал

    10 4 Отговор
    Кутузов: "Французите могат само валс да танцуват във Версай!Като войници-нищо не става!Нито на студ дянат,нито на артилерия,нито на кавалерия!Тръгнаха Русия да превземат-едвам смогнах да ги догоня-за да има кажа,че много сгрешиха!"

    19:36 20.11.2025

  • 144 Факт

    4 17 Отговор
    Ами ако европейците още не са се усетили , Нека да помислят Логично ..Русия е Мобилизирала около 700 000 войници и всяка година се мобилизират още и още...Чисто логично погълнато Тази войска със сигурност не е заради една Украйна ...Просто Русия си подготвя войниците за нещо много по мащабно ...И не знам защо европейците още чакат и си мислят че Русия ще спре само с Украйна..По коя логика да спира ..?? Вече си има 700 000 войска която воюва и дефакто подготвена за война Имат си оръжията .пробват си ги , правят си някакви разузнавателни дейности с дронове ..и ако се замислим Логично Русия не се Готви за война тя вече е Подготвена за война с Европа...А какво чакат Европейците Представа си нямам .. Те тепърва мислят какво да правят ...накрая и Европа ще бъде изненадана както беше изненадана Украйна...До като си пием кафето един на другия ден ще ни кажат Русия е вече е атакувала Европа ...и Европа тогава ще се сети че Трябва да се защити ..Ако Европа имаше малко мозък мнооооого отдавна щеше да е влязла в Украйна с танкове самолети и войници да защити не само Украйна но и бъдещи Амбиции на Путин... А в момента Путин си върви напред и хич не му дреме ..и това със сигурност няма да спре до Украйна ...Срещу Русия отдаавна трябваше да се намесят всички държави от нато с директна заплаха за Използване на Ядрени оръжия ако Русия не се изтегли от Украйна...точно както направи Путин..В крайна сметка щом Русия може да плаши с тях ...що пък НАТО да не може...за съжал

    Коментиран от #149, #153, #176

    19:36 20.11.2025

  • 145 поручик Христо Иванов

    9 4 Отговор
    Френския петел призовава другите да загубят децата си ,а нищо не намеква за неговите собствени .Нещо от рода на дайте да дадем .

    19:40 20.11.2025

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 не може да бъде

    10 4 Отговор

    До коментар #19 от "Един":

    Някои несъзнателни елементи пишат че уважаемият генерал не е могъл да довърши изказването си защото в залата където се провежда срещата са влезли едни хора с бели престилки и големи спринцовки с успокоителни течности и са го отвели в неизвестна посока!?

    19:41 20.11.2025

  • 148 Тоя, пък.

    7 4 Отговор
    Защо не отиде лично да воюва? Може да го направи още сега !!! Каква икономическа сила от фалиралата Франция? А под "демографска сила" какво разбира - че то във Франция само арапите и нигърите се плодят - оплождат и французойките.

    19:41 20.11.2025

  • 149 Луд с картечница

    12 4 Отговор

    До коментар #144 от "Факт":

    Ти що неходиш на терен в Осрайна бе пуццци ,ами само фитили даваш от опррррр дяния си диван ?Дай личен пример !

    19:43 20.11.2025

  • 150 Тигре Тигре

    9 4 Отговор
    Доста франсета дадоха фира в Украйна ,легионери ,мегионери ,руснаците не подбират и системно ги утилизират .

    19:45 20.11.2025

  • 151 факт

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Само факти":

    шейтански напеви

    19:49 20.11.2025

  • 152 … така изглежда английския прочит за ДеГ

    9 3 Отговор

    До коментар #139 от "Последния Софиянец":

    … за ДеГол! Нека се запознай по подробно, защо правиха ролкова опити да го ликвидират!!!
    Срещу Айфеловата Кула е Трокадеро, бившото седалище на НАТО!!! Като ги изгони, отидоха в Брюксел. И…, защо Плана Маршал накара всички, да извозват всичко ценно от Виетнам, от Африка, Азия, за да платят на краварите и купуват тяхните камиони и оръжия! Защо Президент Йзенхауер в речта на церемонията/предаване на власта/ на Кенеди, съвсем ясно обяви военопромишления комплекс в щатите за серьозна заплаха? Генерал Айзенхауер беше главно командващ Америк. Войски по време на 2СВ до капитулацията!
    Защо Кенеди в важната реч пред журналисти и издатели 27.Април в Ню Йорк Валдорф-Астория обръща изключително внимание на най-голямата заплха, заговор!?! Има я в Кенеди-архива текст и тон, а и преведена между другото и на български в нет’а!

    19:51 20.11.2025

  • 153 Имате нужда от серьозна ПОМОЩ!

    10 2 Отговор

    До коментар #144 от "Факт":

    Руснаците не са толкова “роботизирани” като джендерските ПОДПАЛВАЧИ! … или бъркам? … някой обратен да е на фроната? Само тези, дето вярват на РЕКЛАМИТЕ за розовото бъдеще отиват там/война. Путин и Кси едвам одържат своите държави! Но руснака, за разлика от ЕС-джендера му достатъчно да си лови риба и пийне водка. А в ЕС трябва децата серьозно да решат какъв пол са, и ги карат да отиват неделя на църква да се молят за Божията благословия…

    19:59 20.11.2025

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Здрасти

    12 2 Отговор
    Сигурно ще изпратят арабите на фронта, защото само те правят по 10 деца, а бедния бял французин е с едно.Ми то ако загубят единсвеното си дете, остава им само едно, отиват на висока сграда и с главата на долу.За кво им е оставащия живот.

    20:07 20.11.2025

  • 156 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #154 от "гост":

    Тишината в спалнята ми е по интересна от бръмченето на фризера на което си подложил май касси вече 3та година ,дедо .

    Коментиран от #163

    20:09 20.11.2025

  • 157 ТаЙбе Юсеин

    1 1 Отговор

    До коментар #154 от "гост":

    А и не само той .

    20:10 20.11.2025

  • 158 Интересно

    10 2 Отговор

    До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":

    "Дори ние българските пилоти всяка нощ правим полети до Русия и обратно"
    Интересно- на какво летите: на счупените Ефки, или на неремонтираните Мигове?
    Май ще разчитате само на "Дивите лебеди" и ще летите само във въображението и сънищата си.
    А Русия - не е по силиците ви, не можете я стигна изобщо. Само може да си измисляте и да се хвалите.

    20:15 20.11.2025

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Само истината

    8 2 Отговор
    Че с травестити как ще спрете мечката

    20:21 20.11.2025

  • 161 Иванчо+Марийка

    8 2 Отговор
    Тоя да пита Наполеон какво мисли по въпроса.

    20:25 20.11.2025

  • 162 Здравейте някой си

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "Точно":

    Вие наистина ли си въобразявате че сте в реалната действителност или просто се самозаблуждавате.
    Самият факт накъде се движи фронтовата линия трябва да ви светне като фар. За какви съвместни действия на Европейския съюз става въпрос като всеки тегли в своя посока като кон рак и щука или нещо такова беше.......

    20:26 20.11.2025

  • 163 Не падайте на тяхното стъпало!

    5 2 Отговор

    До коментар #156 от "Атина Палада":

    Бог да ни помогне!

    И на тях да им помогне! ТОЙ ЗНАЕ НАЙ ДОБРЕ КАК!!!
    По вжно е да се дават ФАКТИ-истински:
    ЕС-комисаря по присъединяването, Гюнтер Феехойген, издаде книга пълна с ДОКУМЕНТИ от последните десетилетия - Дългия Път до Войната - януари 2025г.
    Клаус фон Донани, бивш министър от кабинетите на канцлера Вили Бранд, Хелмут Шмид, и като кмет ма Ханзе-Щат Хамбург, издаде книга - Национални Интереси, европейски интереси - февруари 2022г!
    Легендарния журналист с контакти първа ръка, Петер Шолл-Латур: “Проклятието на Злото Дело” - как запада се провали в ориента /август 2014г. Едно от първоте заглавия: Сарайево в Донбас!!! За съжаление превода е манипулиран: …Хелмут Кол може да свидетелства, че НАТО да не се разширява …! На бг е нещо идиьотско преведено…
    И много немски Генерали същото казват, както ген. Харалд Куят (висш командващ НАТО, главен на Бундесвера по време на Юго-войната),
    Няма отбранителни оръжия! Всички оръжия са и нападателни!!! Интересите на Русия не бяха взети на серьозно през последните десетилетия…
    Путин като държа реч в Бундестага есента 2001 г. и обясни, че руските интереси не се взимт на серьозно, ЗАЩО ВСИЧКИ АПЛАУДИРАХА С Т А Н А Л И ! …?

    20:37 20.11.2025

  • 164 ивелин

    13 3 Отговор
    Тоя катър не е добре не е лошо да го принудят да и да го положат на лечение в някоя психиатрична болница или в някоя поликлиника. Той е опасен за за околните и за Френският народ .

    20:38 20.11.2025

  • 165 Бай Колю

    12 3 Отговор
    Всеки, който запалва, призовава, подбужда и вкарва хората във война директно на бесилото и точка!

    20:43 20.11.2025

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Слуга на дявола

    5 2 Отговор
    тя идиоти кога ще мирясат тоя генерал навярно като си пореже пръста му прилошава а иска да умират други за глупоста която те правят той иска да бъде следващия зеленски ли

    21:14 20.11.2025

  • 171 Франсето

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Поне е честен..

    21:24 20.11.2025

  • 172 Ива

    5 1 Отговор
    А вие бъдете готови да ви изметем,малоумници!Ако един държавник не може да осигури мирен и спокоен живот на народа си ....да се маха!Не Русия,вие не искате край на войната.

    22:25 20.11.2025

  • 173 Веса

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Най-великият Президент на 21 век":

    ...най добрия наркозависим клоун...

    22:27 20.11.2025

  • 174 Ваня

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Боби":

    ...отивай на фронта!

    22:31 20.11.2025

  • 175 Хляб и сол

    4 1 Отговор
    Ти си пращай синовете.Ние ще посрещаме.Трети път.Имаме традиции.

    22:42 20.11.2025

  • 176 Факти

    5 1 Отговор

    До коментар #144 от "Факт":

    Не знам защо всички искат слаба Русия?!?Русия е в правото си да се защити и искрено желая победен край за нея.

    22:42 20.11.2025

  • 177 С всичките тия пробваха

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":

    и не стана.
    С Украйна отнема повече време щото все пак са много по-големи от изброените.
    А за финландците не знам, сигурно ще кажат "Абе що да се биеме като можеме да пиеме? В Санкт Петербург, щото е по-евтино"

    22:46 20.11.2025

  • 178 Поредният

    4 0 Отговор
    Халюциниращ пациент

    02:07 21.11.2025

  • 179 … много мокри сънища!

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Pyccкий Карлик":

    Така се бламосват хората от векове, хилядолетия! От 1. Грях!
    Господ да ви помогне на Вас и също и на нас!

    1. никога НЯМА ПОБЕДИТЕЛ!

    2. Всяка конфронтация е гравитативна
    2.1. Всяка война е ЧЕРНА ДУПКА!!!
    Пример Юугославия: Австро-имерията до ден днешен ни разделя, на Усташа и Четници! Мокри сънища за Р Е Д ! Не става!
    3. Човечеството си порежда историята на хапки, така както не може никой да обхване Дървото на познанието! Защото това Дърво е извън Време и Пространство!

    Черните дупки са деформацията на Време и Пространство! За това и ума на индустриализирания човек е замъглен от измамата на маркетинг, лихви, борсови номера! За съжаление всичко е едно нелепо Политбюро както на исток, така и на запад! Но ЛАКУМИЯТА Е ПРЕДИМНО НА З А П А Д !

    09:10 21.11.2025

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 дончичо

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Най-великият Президент на 21 век":

    УУУУУУУ

    09:53 21.11.2025

  • 182 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Фабиен Мандон":

    По добре на източният фронт,в Оксрайна
    Но през януари,за да не му е горещо

    10:03 21.11.2025

  • 183 А бре пичага чий ще го крепиш в Масква?

    1 0 Отговор
    Стой си в Париж и не пращай хората да мрат заради това, което си учил в генерал щабната академия.

    10:29 21.11.2025

  • 184 Можем да се годеем с Богомилите! …

    1 0 Отговор

    До коментар #180 от "…запознайте се с ЕРR-парадоксона":

    Те са преминали през цяла Европа! От Русия до Англия и Франция, на север и на юг! НО НА В С Я К Ъ Д Е са ги преследвали! Още византийците, а на запад католиците, са затривали истината, че тук на земята не е дошло още Божието Царство!
    Прочетете историята на Катарерите в Франция! Всичко е смачкано и затрито, да не остане следа - френската католическа църква!
    За това иституционализираните религиозни общества имат проблем с Мамона-ПАРИТЕ!

    11:10 21.11.2025

  • 185 Това важи за всички тук: ЗЕМЯТА

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Чудя се":

    Бившия известен немски министър от кабинетите на кацлера Вили Бранд (архитекта на “отварянето към истока” - Остполитик) и Хелмут Шмид (един от най популярните канцлери, заради икономическата експертиза по време голямата криза/рецесия, породена от 1.нефтена криза/6-дневната война на Израел окупирайки до днес источен Йерусалим), описва точно обстоятелствата около една масщабна военна маневра на НАТО, на която съвсем без задръжки американският командващ заявил, че при ядрен зблъсък с ‘варшавския договор’-СССР, ше пострада население на запад в Европа от около 150милиона човека. Възмутен, той се обръща към Канлера Шмид и го пита:… а нас никой няма да ни дори попита да ли сме съгласни!?! Шмид му отговаря:… до като аз съм канцлер, ще решя незабавно след 1. ядрен изстрел, Фед. Република Германия за НЕУТРАЛНА! Това е било около 1980 г. Всичко е описал подробно в книгата си “Национални Интереси” - февруари 2022 г.!!!
    Това обясняват и ЕС-комисаря Гюнтер Ферхойген в, пълната с докумети книга, “Дългия Път до Войната” - януари 2025 г.!!!!!
    Същото и легендарният журналист Петер Шол-Латур (католик и гулист, работещ за намските държавни тв канали: ARD, ZDF, в последната книга август 2014г. - “Проклятието на Злото Дело”, как запада се провали в ориента! Едно от първите заглавия “Сарайево в Донбас”!

    Висшия генерал на НАТО и Бундесвера Харалд Куят, същото описва! Други видокопоставени генерали и офицери с разум на място, същото обясняват!

    ФАКТ е, че Путин държа реч в

    12:59 21.11.2025

  • 186 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    .... ГЕНЕРАЛ --"ПАТЕН " ИЛИ ГЕНЕРАЛ -??????? --- ПРЕДАЛИ ФРАНЦИЯ НА ХИТЛЕР И "МАЖИНО " !????

    14:35 21.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания