Дълбоко в планината! Британската армия се готви за боен сблъсък с Русия

7 Ноември, 2025 22:38 1 729 45

Макар че далечният север отдавна е област на руска сила, методите на Москва се разнообразяват по начин, който изисква отговори от съседите й

Дълбоко в планината! Британската армия се готви за боен сблъсък с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Дълбоко в планината Великобритания се готви за руска атака. На половин миля дълбочина в планина в северната част на Норвегия Лондон се готви за война, пише Politico, цитирано от Фокус.

Военните планировчици на страната са пътували до Бодо, разположен между морето и заснежените върхове на Северния полюс, за да репетират как би изглеждало, ако Русия реши да започне враждебни действия на прага им.

Учението е насрочено за година след въображаемо примирие в Украйна. То изисква от лидерите на скандинавските и балтийските страни да изчислят какво биха направили, ако започнат да проследяват проруски граждански безредици в граничната страна.

Присъстващите министри на отбраната и генерали получават материали от вестниците за инцидентите, непълни актуализации на разузнавателната информация и публикации в социалните медии и се иска от тях да вземат решение за най-добрия начин на действие.

Задачата не е чисто хипотетична. Необяснимата атака срещу балтийски подводен кабел миналата година, руски дронове и самолети, нарушаващи въздушното пространство на НАТО, и увеличаването на руските кораби, заплашващи британските води, привлякоха вниманието към уязвимостта на така наречения "далечен север“.

След руската инвазия в Крим през 2014 г. Великобритания се нае да оглави група от европейски страни със сходни възгледи в подготовката за заплахи по северния им фланг, като създаде 10-националната Съвместна експедиционна сила.

Въпросът сега е дали този съюз може да реализира потенциала си, докато руската заплаха се променя и САЩ продължават да се оттеглят от европейската сигурност под ръководството на Доналд Тръмп.

Макар че далечният север отдавна е област на руска сила, методите на Москва се разнообразяват по начин, който изисква отговори от съседите ѝ.

В същото време топенето на арктическия лед отваря преди това непроходими морета и предизвиква нова надпревара за достъп и минерали в региона, в която се включват както Китай, така и САЩ.


Норвегия
