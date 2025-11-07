Дълбоко в планината! Британската армия се готви за боен сблъсък с Русия

Дълбоко в планината Великобритания се готви за руска атака. На половин миля дълбочина в планина в северната част на Норвегия Лондон се готви за война, пише Politico, цитирано от Фокус.
Военните планировчици на страната са пътували до Бодо, разположен между морето и заснежените върхове на Северния полюс, за да репетират как би изглеждало, ако Русия реши да започне враждебни действия на прага им.
Учението е насрочено за година след въображаемо примирие в Украйна. То изисква от лидерите на скандинавските и балтийските страни да изчислят какво биха направили, ако започнат да проследяват проруски граждански безредици в граничната страна.
Присъстващите министри на отбраната и генерали получават материали от вестниците за инцидентите, непълни актуализации на разузнавателната информация и публикации в социалните медии и се иска от тях да вземат решение за най-добрия начин на действие.
Задачата не е чисто хипотетична. Необяснимата атака срещу балтийски подводен кабел миналата година, руски дронове и самолети, нарушаващи въздушното пространство на НАТО, и увеличаването на руските кораби, заплашващи британските води, привлякоха вниманието към уязвимостта на така наречения "далечен север“.
След руската инвазия в Крим през 2014 г. Великобритания се нае да оглави група от европейски страни със сходни възгледи в подготовката за заплахи по северния им фланг, като създаде 10-националната Съвместна експедиционна сила.
Въпросът сега е дали този съюз може да реализира потенциала си, докато руската заплаха се променя и САЩ продължават да се оттеглят от европейската сигурност под ръководството на Доналд Тръмп.
Макар че далечният север отдавна е област на руска сила, методите на Москва се разнообразяват по начин, който изисква отговори от съседите ѝ.
В същото време топенето на арктическия лед отваря преди това непроходими морета и предизвиква нова надпревара за достъп и минерали в региона, в която се включват както Китай, така и САЩ.
Дълбоко в планината! Британската армия се готви за боен сблъсък с Русия
7 Ноември, 2025 22:38 1 729 45
Макар че далечният север отдавна е област на руска сила, методите на Москва се разнообразяват по начин, който изисква отговори от съседите й
Дълбоко в планината Великобритания се готви за руска атака. На половин миля дълбочина в планина в северната част на Норвегия Лондон се готви за война, пише Politico, цитирано от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
22:41 07.11.2025
2 Да си приготвят
Коментиран от #26
22:42 07.11.2025
3 Те от три години
22:42 07.11.2025
4 мерси не
22:43 07.11.2025
5 Да питам
22:43 07.11.2025
6 име
Коментиран от #17, #31
22:48 07.11.2025
7 Аре легайтв копейки смотани😂
22:48 07.11.2025
8 Механик
Има ли козметични студиа за всеки взвод от тая "армия"???
Розови понита пасат розова тревица и размахват огромни, латексови "палки". НА тях пише "произведено в КИТАЙ".
Коментиран от #12, #32, #36
22:49 07.11.2025
9 ?????
Дълбоко в планината са се скрили за да не ги фанат.
22:49 07.11.2025
10 Един
22:51 07.11.2025
11 не може да бъде
Коментиран от #14
22:52 07.11.2025
12 Кочо
До коментар #8 от "Механик":Обаче не ходят еднопосочно при другарят Кобзон.
22:52 07.11.2025
13 Pyccкий Карлик
Тру хироус 😄😄😄
22:54 07.11.2025
14 И да се знае!
До коментар #11 от "не може да бъде":ВСВ я печелят САЩ, Великобритания и Лендлиза. От Сталин е пушечното месо.
Коментиран от #33
22:54 07.11.2025
15 Па да питам и ази
Ами Оня крайцер.С Англичаните шегааа, не е за препоръка.
Тръгнали ватите да си мерят шапките със страна по напред със 100 години от тях технологично.
Коментиран от #20, #22
22:55 07.11.2025
16 Механик
Така че не знам кой ходи при Кобзон, ама много ходят при БАНДЕРА.
Спукват ви руснаците. И на бойното поле, и тука в чата. Направо ви заличават.
Коментиран от #38
22:56 07.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мислител
22:57 07.11.2025
19 Читател
22:58 07.11.2025
20 Ачо
До коментар #15 от "Па да питам и ази":Руснаците живеят в 18 век.
Като прасетата.
Коментиран от #23, #24, #27
22:58 07.11.2025
21 Първо
До коментар #17 от "Абе да те питам":Си смени панелката Фаши …
22:59 07.11.2025
22 Минувач
До коментар #15 от "Па да питам и ази":Само с една бомба ще ги изпарят …
23:00 07.11.2025
23 Мачо
До коментар #20 от "Ачо":Пуснаха ли ти парното у Люлин ?
23:01 07.11.2025
24 Въпрос
До коментар #20 от "Ачо":Що ти да не си у Дубай или така ти се струва от кухнята кога гледаш околовръстното ?
23:02 07.11.2025
25 Бг гражданин
23:03 07.11.2025
26 Видьо Видев
До коментар #2 от "Да си приготвят":Путин само шантажира и се репчи, но не смее да пипне страна от НАТО. Въпреки, че миниатюрните Литва, Латвия и Естония са под носът му! Много добре знае, че и бункерът му под Кремъл няма да го спаси!
23:03 07.11.2025
27 Ами
До коментар #20 от "Ачо":Прасетата са по-добре от тях
Коментиран от #29
23:04 07.11.2025
28 Кит
23:04 07.11.2025
29 Ачо
До коментар #27 от "Ами":Не е вярно. В свинскаБандера е още по зле.
23:05 07.11.2025
30 Скоро ще станат кът руснаците
Щели да бомбят.Една цел има там и край на Русия.
23:08 07.11.2025
31 ИСТИНАТА
До коментар #6 от "име":Ако не бяха САЩ, парадът на Хитлер щеше да е на Червеният площад! Руснаците са го забравили.И си въобразяват, че ще превземат Украйна!
Коментиран от #40, #41, #45
23:08 07.11.2025
32 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Механик":Всичко на всичко британската армия е от 74 хиляди щика, от които 6 процента са непалийци по официални данни, които крият реалната цифра, която в много повече.
23:10 07.11.2025
33 Да,да
До коментар #14 от "И да се знае!":Лъвовете повалят бивола и после идват хиените!
23:16 07.11.2025
34 В В.П.
23:17 07.11.2025
35 щом се готвят за война с русия значи
23:19 07.11.2025
36 Съвсем същото
До коментар #8 от "Механик":е казвал един друг преди 84 години..
23:19 07.11.2025
37 Добре бе
23:20 07.11.2025
38 котис
До коментар #16 от "Механик":В чата най - вече
23:21 07.11.2025
39 мда
23:21 07.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ИСТИНАТА
До коментар #31 от "ИСТИНАТА":Ако баща ти го беше извадил навреме, сега нямаше да съжалява за оромна грешка като теб.
23:28 07.11.2025
42 Британците пак готвят мръсотийки
А след последвалото "неопредизвикано" пак ще има: "А Путин каза че нямал намерение да напада балтийските- и пак излъга"! И бизнеса с НАТО и ВПК пак ще бъде спасен
23:35 07.11.2025
43 Готви се
23:36 07.11.2025
44 Ъъъъъъъ
"Британската армия".... И какво ще правят със 73-хилядна армия, че не се сещам? Или те ще са в "състава" нещо си, щото сами и на връзано куче ляб не могат да дадат?🤔
23:36 07.11.2025
45 Кит
До коментар #31 от "ИСТИНАТА":Хитлер щял да прави парад в Москва, след като още в есента на 41-а червената армия счупи зъбите на немците в битката за съветската столица? Така ги счупи, че в кампанията през 42-а немците и за миг не си помислиха за нова фронтална атака срещу московитите! Вече знаеха каква е играта там.
Я пак, гений, а пак повтори дежурните си идиотизми, те кефят 😂😂😂
23:42 07.11.2025